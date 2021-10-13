Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бот
Bot
Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 97
Бот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ли Владимир 8 2
|Нейронов Федор 6 2
|Кривозубов Павел 26 2
|Тютеев Батыржан 1 1
|Собин Дмитрий 1 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Мигаль Анна 6 1
|Смирнова Татьяна 3 1
|Бондарев Максим 1 1
|Cuban Mark - Кьюбан Марк 1 1
|Хрипун Алексей 4 1
|Hunt Troy - Хант Трой 5 1
|Иоспа Анна 1 1
|Новосельский Андрей 4 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
|Королев Игорь 41 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Суханов Алексей 5 1
|Котов Александр 7 1
|Греф Герман 205 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Матвиенко Валентина 58 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Ашманов Станислав 8 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Попов Михаил 51 1
|Румянцев Антон 46 1
|Ханин Александр 42 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Галушкин Олег 168 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Чугунов Никита 53 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|MIT Technology Review 4 1
|TechMedia - Мегамозг 5 1
|Quartz 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru