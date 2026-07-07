Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бот Bot Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|07.07.2026
|
GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону
скателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону. Как работает голосовой бот Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором с
|07.07.2026
|
«Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов
иями в Max на уровень полной автоматизации, обеспечивая быструю реакцию на обращения в режиме 24/7. Бот отвечает на запросы и уточняет детали, выполняя роль «прогревающего» агента до момента по
|03.07.2026
|
Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI
отключает журналирование. Исследователи Checkmarx указывают, что бэкдор активируется только на тех бот-аккаунтах, которые функционируют в эксплуатационных средах, что явно указывает на охоту з
|15.06.2026
|
Dialog Composer 3.0 от BSS: переход от скриптовых ботов к самостоятельным ИИ-агентам
тью DC 3.0 стала возможность реализации полноценных ИИ-агентов. В отличие от традиционных сценарных ботов, где прописаны каждый шаг и реакция, новые агенты на базе больших языковых моделей (LLM
|11.06.2026
|
В Unisender теперь доступны чат-боты в «Максе»
седневного общения и в бизнес-целях: автоматизировать общение с клиентами, отвечать на часто задаваемые вопросы в режиме 24/7 и повышать вовлеченность аудитории через интерактивные сценарии. Создание бота не требует навыков программирования — блочный конструктор Unisender поможет быстро собрать нужный сценарий.
|08.06.2026
|
Рассказать о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент» теперь можно в мессенджере «Макс»
Кикшеринг «Юрент» запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нару
|03.06.2026
|
Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота
без участия менеджера на первом этапе взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители PR Dev. Бот помогает клиентам определить цели коммуникационной кампании, выбрать необходимые инструме
|29.05.2026
|
«Росгосстрах» при поддержке «Наносемантики» запустил чат-бот в Мах
«Росгосстрах» представил новое решение для оперативного взаимодействия с клиентами – чат-бот в мессенджере Мах. Теперь связаться с компанией можно без посещения сайта и телефонных зв
|25.05.2026
|
«Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров
вано без привлечения партнерских платежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Для банковского рынка это большой шаг в сторону более прикладной логики работы с оплатами. Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов остается внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь
|18.05.2026
|
ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода
м вредоносного бот-трафика в мире увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Боты уже формируют 52–53% всего интернет-трафика, при этом доля вредоносных среди них составл
|08.05.2026
|
«Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс»
ассортимент магазинов, проверить баланс бонусных баллов и фишек, активировать персональные предложения, проверить цену и наличие товара, а также найти его на полке в гипермаркете. Также с помощью чат-бота пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности и открыть доступ ко всем ее преимуществам. Кроме того, «Группа Лента» в апреле 2026 г. завела в «Макс» чат-бот для обработки об
|07.05.2026
|
Спрос бизнеса на чат-боты в «Макс» вырос на 35%, число решений превысило 150 тысяч
В марте — середине апреля 2026 г. бизнес существенно нарастил интерес к разработке чат-ботов и мини-приложений для мессенджера «Макс»: спрос на сложные решения вырос на 35% по сравнению с началом года, одновременно число созданных чат-ботов на платформе превысило 150 тыс.
|06.05.2026
|
«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер
их чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот переносит чаты при условии, что рабочий аккаунт пользователя привязан к организации в «Яндекс 360». Это упрощает переход с внешних сервисов на корпоративную платформу без потери истории чат
|05.05.2026
|
eXpress запустил миграцию переписки и ботов из Telegram
ss предложил перевести бизнес-коммуникации из Telegram на российское решение с сохранением истории переписки и основных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители eXpress. С помощью специального бота администраторы могут выполнить автоматический перенос отдельного чата или массовый перенос нескольких чатов из Telegram в хронологическом порядке, добавить пользователей в уже созданный ча
|29.04.2026
|
«Cбер2B» внедрил чат-бот с ИИ в сервис электронных перевозочных документов
р2B ЭДО» внедрил генеративный чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат» для бизнеса в сервис для электронных перевозочных документов «ЭПД Cбер2B». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Виджет чат-бота доступен во вспомогательном диалоговом окне пользовательского интерфейса сервиса «ЭПД Сбер2B» для электронных перевозочных документов. По вопросам, входящим в зону ответственности чат-б
|27.04.2026
|
Исследование цифровизации страховой отрасли: рост мультиплатформенности, низкое качество контента и глупые чат-боты
годня все компании имеют оптимизированные версии, а каждая третья делает это без единой ошибки. Чат-боты уже не опция, а стандарт – хотя до полноценных ИИ-ассистентов доросли пока немногие. Пре
|23.04.2026
|
«Айnet»: 30% крупных брендов отказываются от лендингов в пользу чековых ботов, а интерес к промо в Max вырос на 40%
снове мессенджер используют лишь 20% аудитории компаний. Вторая по значимости площадка – ВКонтакте. Боты здесь стали превалирующим запросом весной 2026 г., несмотря на такие ограничения платфор
|22.04.2026
|
Опыт создания чат-ботов может помочь в выборе профессии — исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»
проб и ошибок (18%). Среди самых популярных категории ботов, создаваемых учащимися, оказались: чат-боты для учебы, информационно-справочные боты и боты для психологической помощи
|22.04.2026
|
Servicepipe и itmode заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты от DDoS-атак и ботов
имеют лицензии ФСТЭК, что обеспечивает их соответствие требованиям регуляторов, включая отраслевые нормативы для госорганизаций. «С Servicepipe мы укрепляем нашу линейку решений для защиты от DDoS и ботов. Отечественная разработка — это залог качества и соответствия отраслевым стандартам, а значит, наши клиенты могут быть уверены: их бизнес под надёжной защитой», — сказал Дмитрий Рыжиков,
|21.04.2026
|
Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34%
е, чем успевают пройти полную проверку на устойчивость к автоматизированным атакам. В этих условиях боты последовательно проверяют открытые точки входа, реакцию на нетиповые URL, корректность о
|20.04.2026
|
Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн
Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли с
|15.04.2026
|
«Кросс технолоджис»: доля вредоносных ботов в общем объеме бот-активности достигла 70%
да этот показатель был заметно ниже – на уровне 55-60%. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что боты могут выполнять широкий спектр вредоносных действий: от парсинга данных до анализа на уя
|13.04.2026
|
МЛК от «Спарго Технологии» стал доступен через бот-помощник в Max
гут воспользоваться им по специальной ссылке, которую найдут в мессенджере Max и в разделе «Новости» регионального сервиса МЛК. Доступ также возможен с использованием QR-кода. Чтобы запустить команды бота на смартфоне – пользователю нужно нажать кнопку «Получить услугу». После этого пользователь получит доступ ко всем возможностям приложения МЛК, включая: запись на приём к врачу для себя и
|08.04.2026
|
«Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax
Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления расширены возможности ведения диалога, повышено качество генерации голоса, увеличена скорость работы отдельных компонентов, а также разработаны дополнительные во
|31.03.2026
|
Vox интегрировала чат-бот на базе ИИ в рекламные баннеры для взаимодействия с пользователями до перехода на сайт
льзователями непосредственно в момент показа. Vox Conversation представляет собой новый для российского рынка инструмент персонализированной рекламы на базе ИИ. Интегрированный в рекламный баннер чат-бот консультирует пользователя в режиме реального времени, помогая с выбором. На основе этого диалога происходит редирект: посетитель попадает не на главную страницу, а сразу на релевантные кар
|30.03.2026
|
Демид Балашов, «МегаФон ПроБизнес»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений
«Атаки стали не массовыми, а прицельными» CNews: Почему в последние годы веб-сервисы и сайты все чаще становятся целью DDoS- и бот-атак? Демид Балашов: Здесь сходится сразу несколько факторов. С одной стороны, инструменты для проведения DDoS- и бот-атак стали значительно доступнее для злоумышленников. С другой —
|27.03.2026
|
ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя
Вреда больше, чем пользы Чат-боты с искусственным интеллектом настолько склонны льстить, что одобряют даже деструктивное п
|27.03.2026
|
«Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов
уведомлений. Несколько изменений, которые увидят пользователи Новый способ получения данных. Раньше боты могли работать только на выделенном сервере: он должен был быть доступен по статическому
|26.03.2026
|
В России разработан метод быстрой адаптации чат-ботов и голосовых помощников к новым сценариям
из MWS AI (входит в «МТС Web Services»), университета ИТМО и Международного университета информационных технологий (IITU) представили метод для повышения точности отслеживания состояния диалога в чат-ботах и голосовых помощниках. Механизм позволяет системе на каждом шаге разговора лучше понимать, что именно хочет пользователь. Об этом CNews сообщил представитель MWS AI. Состояние диалога —
|25.03.2026
|
В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн
сно осознавал незаконную природу своей деятельности. На пике операции Смит контролировал около 1000 бот-аккаунтов, с помощью которых осуществлял накрутку стримов. 20 октября 2017 г. он отправил
|24.03.2026
|
Умный чат-бот и ИИ-помощник для операционистов ВТБ получили «Хрустальные гарнитуры»
Чат-бот ВТБ признан лучшим в персонализации — клиенты получили возможность решать вопросы, связан
|24.03.2026
|
Mail запустил ИИ чат-бот для пользователей
Mail запустил чат-бот службы поддержки пользователей. Функциональность реализована на базе технологии RAG (Retr
|18.03.2026
|
«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment
Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю службу поддержки и HR-блок. Astrum Entertain
|18.03.2026
|
В начале марта российские компании столкнулись с гигантской волной DDoS-атак с участием 4 млн ботов
наиболее опасными для онлайн-ресурсов сегодня. Источники атак распределены по всему миру, при этом боты имитируют поведение реальных пользователей. Именно поэтому многие традиционные методы фи
|16.03.2026
|
WMX запускает интеллектуальную защиту от продвинутых ботов – WMX SmartBot Protection
гое. Все эти действия наносят серьезный финансовый и репутационный ущерб бизнесу. Наибольшую угрозу боты представляют, в частности, для онлайн-магазинов, финсектора, агрегаторов и площадок для
|12.03.2026
|
Servicepipe выпустила инструмент для усиления защиты мобильных приложений от атак продвинутых ботов
жении и устройстве и использовать более широкий набор инструментов для проверки и выявления сложных бот-сценариев», — сказал руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей
|11.03.2026
|
Россия занимает 5 позицию в мире по объему вредоносного бот-трафика по итогам 2025 года
ейл, где в результате инцидентов были выявлены проблемы в работе онлайн-касс. В 2025 г. вредоносные боты широко использовались киберпреступниками для создания огромных армий с целью запуска мощ
|10.03.2026
|
Zdorovyak.com: бесплатный генератор умных сайтов и чат-ботов для бизнеса.
циалистов представила новый инструмент для автоматизации продаж и поддержки — платформу Zdorovyak.com. Сервис дает возможность маркетологам и предпринимателям всего за пять минут развернуть умный чат-бот или сгенерировать посадочную страницу. Созданный ИИ-агент умеет самостоятельно формировать контент, продавать товары и непрерывно консультировать посетителей, строго придерживаясь информаци
|04.03.2026
|
F6: атаки ботов занимают более 40% в интернет-трафике российских компаний
. По итогам 2025 г. доля ботов в интернет-трафике сервисов впервые превысила порог в 41%. В 2023 г. боты формировали 30% трафика на защищаемых ресурсах, в 2024 г. – 39%. Специалисты F6 прогнози
|03.03.2026
|
Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд
олкнулись с новой напастью, связанной с искусственным интеллектом. Как пишет TechRadar, виртуальные боты, управляемые алгоритмами, научились сканировать сайты по продаже «железа» и скупать всю
Бот и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 26
|Дягилев Василий 84 25
|Шадаев Максут 1210 23
|Петухов Денис 50 22
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 22
|Путин Владимир 3454 21
|Врублевский Павел 105 20
|Дуров Павел 329 19
|Попов Сергей 166 18
|Щиров Илья 45 16
|Дырмовский Дмитрий 149 15
|Ткачев Дмитрий 32 15
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 14
|Врацкий Андрей 175 14
|Павлов Александр 121 14
|Егоров Евгений 40 14
|Натрусов Артем 313 14
|Артимович Игорь 31 13
|Бобров Иван 33 13
|Пуртов Кирилл 64 13
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 12
|Лямин Александр 75 12
|Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 12
|Пермяков Максим 31 12
|Ефимов Владимир 145 11
|Сачков Илья 126 11
|Артимович Дмитрий 45 11
|Казарин Станислав 175 11
|Артимовичи (братья) 23 11
|Крушинский Александр 34 11
|Сбитинков Михаил 14 11
|Хлебунов Михаил 48 11
|Синицына Мария 22 11
|Водясов Алексей 222 11
|Анисимов Алексей 24 10
|Гусев Игорь 19 10
|Избаенков Артем 21 10
|Кивокурцев Олег 100 10
|Хантимиров Рамиль 82 10
|Пчелин Юрий 41 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.