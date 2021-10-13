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Бот
Bot
Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей


13.10.2021 «Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан 1
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 1
03.08.2021 «Доктор Веб» запустил бота для «Вконтакте» 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
28.06.2021 Сбер подключил корпоративный мессенджер amo к сервису SberBusiness API 1
21.06.2021 Разработан чат-бот с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками 2
03.03.2021 Бот «Сбера» на номере 900 научился новым навыкам 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
19.11.2020 Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов 2
19.10.2020 «СДЭК» запустила чат-бот с искусственным интеллектом 1
23.09.2020 «Гарант» запустил бота в Telegram 1
18.09.2020 ВТБ запустил виртуального помощника в WhatsApp 1
23.07.2020 В «Тинькофф Путешествиях» появился Telegram-бот для поиска выгодных авиабилетов 1
27.04.2020 Представлена бесплатная запись телефонных звонков с @VoiceRecordBot 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 1
08.04.2020 Резидент «Сколково» поможет вернуть деньги за отмененные билеты, туры и брони отелей 1
30.03.2020 А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов 1
06.03.2020 Как использовать роботов в закупках 1
20.02.2020 Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников 2
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле 1
10.09.2019 Автором знаменитых ботнетов оказался хакер-аутист 1
07.08.2019 Мошенники вытягивают из россиян тысячи долларов с помощью официальной рекламы YouTube 1
18.06.2019 В Telegram работает канал, который выдает чужие пароли по адресу e-mail 1
27.05.2019 Виртуальный банк Talkbank запустил чат-бота для Whatsapp 1
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 1
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 2
03.12.2018 МТТ объявил о запуске голосового бота для бизнеса 2
15.11.2018 Крупные компании не боятся инвестировать в искусственный интеллект - глобальное исследование MIT 1
29.06.2018 Ofd.ru запустил Viber-бота для удаленного контроля бизнеса 1
25.04.2018 «Аэроэкспресс» внедрил искусственный интеллект для общения с пользователями 1
29.03.2018 Роботы захватили почти половину мирового интернета 4
27.03.2018 Боты повсюду: когда люди станут не нужны 1
26.03.2018 Трояны научились воровать данные с помощью Telegram 3

Публикаций - 71, упоминаний - 97

Бот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Microsoft Corporation 11095 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
SEC Consult Services 930 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Samsung Electronics 5677 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Google LLC 7154 2
Chatme.ai - Чатми Аи 3 2
Facebook 3766 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Alibaba Group 298 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Palo Alto Networks 80 1
Infobip 7 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
I-Free Just AI 10 1
Nitro-Team 1 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Promobot - Промобот 49 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Gexar 1 1
ComplexDiscovery 1 1
Технопарк Русский 3 1
Киберника 16 1
I-Free 69 1
Genesys 144 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
KPMG - КПМГ 131 1
Qrator Labs 89 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Открытие ФК 538 2
Фастзила - FastZila 2 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Северсталь ПАО 204 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1125 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Комус 25 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Uber 257 1
Lexus 36 1
Правовед.ру - Центр юридической помощи 1 1
AliExpress 275 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Talkbank 11 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Tesla Motors 241 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Uber Technologies 258 1
Уралсиб Банк 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Омниканальность - Omni channel 42 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
C&C - Command and Control server 61 1
Проверка контрагентов 53 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
WhatsApp Messenger 654 5
Rakuten Viber 429 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Linux OS 4260 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 2
IBM Watson 105 2
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SpaceX 34 1
Myspace - социальная сеть 335 1
MailSearchBot - Telegram-bot 1 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
OneTwoTrip 30 1
Google Now 74 1
SAP NetWeaver 62 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Google Translate 39 1
Digital Design СДУ Приоритет 3 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Microsoft Zo - социальный чат-бот 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
ВТБ Онлайн 137 1
Тинькофф Путешествия 4 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 1
Devumi 1 1
Have I Been Pwned 5 1
Amazon Go 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Cortana 141 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Ли Владимир 8 2
Нейронов Федор 6 2
Кривозубов Павел 26 2
Тютеев Батыржан 1 1
Собин Дмитрий 1 1
Григорьев Игнат 1 1
Мигаль Анна 6 1
Смирнова Татьяна 3 1
Бондарев Максим 1 1
Cuban Mark - Кьюбан Марк 1 1
Хрипун Алексей 4 1
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Иоспа Анна 1 1
Новосельский Андрей 4 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Королев Игорь 41 1
Пчеляков Петр 1 1
Суханов Алексей 5 1
Котов Александр 7 1
Греф Герман 205 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Гинятуллин Роман 61 1
Бондарь Юрий 11 1
Матвиенко Валентина 58 1
Гавриченков Артем 8 1
Ашманов Станислав 8 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Попов Михаил 51 1
Румянцев Антон 46 1
Ханин Александр 42 1
Мельникова Анастасия 166 1
Галушкин Олег 168 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Чугунов Никита 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Индия - Республика 2173 2
Европа 3759 2
Россия - Ханты-Мансийск 117 1
Россия - Нальчик 66 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Канада 1304 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - Саратов 404 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Русский язык 983 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MIT Technology Review 4 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Quartz 17 1
Gartner 2192 3
Markets&Markets Research 78 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Frost & Sullivan 101 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Global mobileGov Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
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