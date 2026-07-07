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Бот Bot Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.07.2026 GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону

скателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону. Как работает голосовой бот Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором с
07.07.2026 «Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов

иями в Max на уровень полной автоматизации, обеспечивая быструю реакцию на обращения в режиме 24/7. Бот отвечает на запросы и уточняет детали, выполняя роль «прогревающего» агента до момента по
03.07.2026 Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI

отключает журналирование. Исследователи Checkmarx указывают, что бэкдор активируется только на тех бот-аккаунтах, которые функционируют в эксплуатационных средах, что явно указывает на охоту з
15.06.2026 Dialog Composer 3.0 от BSS: переход от скриптовых ботов к самостоятельным ИИ-агентам

тью DC 3.0 стала возможность реализации полноценных ИИ-агентов. В отличие от традиционных сценарных ботов, где прописаны каждый шаг и реакция, новые агенты на базе больших языковых моделей (LLM
11.06.2026 В Unisender теперь доступны чат-боты в «Максе»

седневного общения и в бизнес-целях: автоматизировать общение с клиентами, отвечать на часто задаваемые вопросы в режиме 24/7 и повышать вовлеченность аудитории через интерактивные сценарии. Создание бота не требует навыков программирования — блочный конструктор Unisender поможет быстро собрать нужный сценарий.
08.06.2026 Рассказать о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент» теперь можно в мессенджере «Макс»

Кикшеринг «Юрент» запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нару
03.06.2026 Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота

без участия менеджера на первом этапе взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители PR Dev. Бот помогает клиентам определить цели коммуникационной кампании, выбрать необходимые инструме
29.05.2026 «Росгосстрах» при поддержке «Наносемантики» запустил чат-бот в Мах

«Росгосстрах» представил новое решение для оперативного взаимодействия с клиентами – чат-бот в мессенджере Мах. Теперь связаться с компанией можно без посещения сайта и телефонных зв
25.05.2026 «Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров

вано без привлечения партнерских платежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Для банковского рынка это большой шаг в сторону более прикладной логики работы с оплатами. Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов остается внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь
18.05.2026 ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода

м вредоносного бот-трафика в мире увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Боты уже формируют 52–53% всего интернет-трафика, при этом доля вредоносных среди них составл
08.05.2026 «Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс»

ассортимент магазинов, проверить баланс бонусных баллов и фишек, активировать персональные предложения, проверить цену и наличие товара, а также найти его на полке в гипермаркете. Также с помощью чат-бота пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности и открыть доступ ко всем ее преимуществам. Кроме того, «Группа Лента» в апреле 2026 г. завела в «Макс» чат-бот для обработки об
07.05.2026 Спрос бизнеса на чат-боты в «Макс» вырос на 35%, число решений превысило 150 тысяч

В марте — середине апреля 2026 г. бизнес существенно нарастил интерес к разработке чат-ботов и мини-приложений для мессенджера «Макс»: спрос на сложные решения вырос на 35% по сравнению с началом года, одновременно число созданных чат-ботов на платформе превысило 150 тыс.

06.05.2026 «Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер

их чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот переносит чаты при условии, что рабочий аккаунт пользователя привязан к организации в «Яндекс 360». Это упрощает переход с внешних сервисов на корпоративную платформу без потери истории чат
05.05.2026 eXpress запустил миграцию переписки и ботов из Telegram

ss предложил перевести бизнес-коммуникации из Telegram на российское решение с сохранением истории переписки и основных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители eXpress. С помощью специального бота администраторы могут выполнить автоматический перенос отдельного чата или массовый перенос нескольких чатов из Telegram в хронологическом порядке, добавить пользователей в уже созданный ча
29.04.2026 «Cбер2B» внедрил чат-бот с ИИ в сервис электронных перевозочных документов

р2B ЭДО» внедрил генеративный чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат» для бизнеса в сервис для электронных перевозочных документов «ЭПД Cбер2B». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Виджет чат-бота доступен во вспомогательном диалоговом окне пользовательского интерфейса сервиса «ЭПД Сбер2B» для электронных перевозочных документов. По вопросам, входящим в зону ответственности чат-б
27.04.2026 Исследование цифровизации страховой отрасли: рост мультиплатформенности, низкое качество контента и глупые чат-боты

годня все компании имеют оптимизированные версии, а каждая третья делает это без единой ошибки. Чат-боты уже не опция, а стандарт – хотя до полноценных ИИ-ассистентов доросли пока немногие. Пре
23.04.2026 «Айnet»: 30% крупных брендов отказываются от лендингов в пользу чековых ботов, а интерес к промо в Max вырос на 40%

снове мессенджер используют лишь 20% аудитории компаний. Вторая по значимости площадка – ВКонтакте. Боты здесь стали превалирующим запросом весной 2026 г., несмотря на такие ограничения платфор
22.04.2026 Опыт создания чат-ботов может помочь в выборе профессии — исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»

проб и ошибок (18%). Среди самых популярных категории ботов, создаваемых учащимися, оказались: чат-боты для учебы, информационно-справочные боты и боты для психологической помощи
22.04.2026 Servicepipe и itmode заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты от DDoS-атак и ботов

имеют лицензии ФСТЭК, что обеспечивает их соответствие требованиям регуляторов, включая отраслевые нормативы для госорганизаций. «С Servicepipe мы укрепляем нашу линейку решений для защиты от DDoS и ботов. Отечественная разработка — это залог качества и соответствия отраслевым стандартам, а значит, наши клиенты могут быть уверены: их бизнес под надёжной защитой», — сказал Дмитрий Рыжиков,

21.04.2026 Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34%

е, чем успевают пройти полную проверку на устойчивость к автоматизированным атакам. В этих условиях боты последовательно проверяют открытые точки входа, реакцию на нетиповые URL, корректность о
20.04.2026 Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли с
15.04.2026 «Кросс технолоджис»: доля вредоносных ботов в общем объеме бот-активности достигла 70%

да этот показатель был заметно ниже – на уровне 55-60%. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что боты могут выполнять широкий спектр вредоносных действий: от парсинга данных до анализа на уя
13.04.2026 МЛК от «Спарго Технологии» стал доступен через бот-помощник в Max

гут воспользоваться им по специальной ссылке, которую найдут в мессенджере Max и в разделе «Новости» регионального сервиса МЛК. Доступ также возможен с использованием QR-кода. Чтобы запустить команды бота на смартфоне – пользователю нужно нажать кнопку «Получить услугу». После этого пользователь получит доступ ко всем возможностям приложения МЛК, включая: запись на приём к врачу для себя и

08.04.2026 «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax

Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления расширены возможности ведения диалога, повышено качество генерации голоса, увеличена скорость работы отдельных компонентов, а также разработаны дополнительные во
31.03.2026 Vox интегрировала чат-бот на базе ИИ в рекламные баннеры для взаимодействия с пользователями до перехода на сайт

льзователями непосредственно в момент показа. Vox Conversation представляет собой новый для российского рынка инструмент персонализированной рекламы на базе ИИ. Интегрированный в рекламный баннер чат-бот консультирует пользователя в режиме реального времени, помогая с выбором. На основе этого диалога происходит редирект: посетитель попадает не на главную страницу, а сразу на релевантные кар
30.03.2026 Демид Балашов, «МегаФон ПроБизнес»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

«Атаки стали не массовыми, а прицельными» CNews: Почему в последние годы веб-сервисы и сайты все чаще становятся целью DDoS- и бот-атак? Демид Балашов: Здесь сходится сразу несколько факторов. С одной стороны, инструменты для проведения DDoS- и бот-атак стали значительно доступнее для злоумышленников. С другой —
27.03.2026 ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

Вреда больше, чем пользы Чат-боты с искусственным интеллектом настолько склонны льстить, что одобряют даже деструктивное п
27.03.2026 «Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов

уведомлений. Несколько изменений, которые увидят пользователи Новый способ получения данных. Раньше боты могли работать только на выделенном сервере: он должен был быть доступен по статическому
26.03.2026 В России разработан метод быстрой адаптации чат-ботов и голосовых помощников к новым сценариям

из MWS AI (входит в «МТС Web Services»), университета ИТМО и Международного университета информационных технологий (IITU) представили метод для повышения точности отслеживания состояния диалога в чат-ботах и голосовых помощниках. Механизм позволяет системе на каждом шаге разговора лучше понимать, что именно хочет пользователь. Об этом CNews сообщил представитель MWS AI. Состояние диалога —

25.03.2026 В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

сно осознавал незаконную природу своей деятельности. На пике операции Смит контролировал около 1000 бот-аккаунтов, с помощью которых осуществлял накрутку стримов. 20 октября 2017 г. он отправил
24.03.2026 Умный чат-бот и ИИ-помощник для операционистов ВТБ получили «Хрустальные гарнитуры»

Чат-бот ВТБ признан лучшим в персонализации — клиенты получили возможность решать вопросы, связан
24.03.2026 Mail запустил ИИ чат-бот для пользователей

Mail запустил чат-бот службы поддержки пользователей. Функциональность реализована на базе технологии RAG (Retr
18.03.2026 «Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment

Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю службу поддержки и HR-блок. Astrum Entertain
18.03.2026 В начале марта российские компании столкнулись с гигантской волной DDoS-атак с участием 4 млн ботов

наиболее опасными для онлайн-ресурсов сегодня. Источники атак распределены по всему миру, при этом боты имитируют поведение реальных пользователей. Именно поэтому многие традиционные методы фи
16.03.2026 WMX запускает интеллектуальную защиту от продвинутых ботов – WMX SmartBot Protection

гое. Все эти действия наносят серьезный финансовый и репутационный ущерб бизнесу. Наибольшую угрозу боты представляют, в частности, для онлайн-магазинов, финсектора, агрегаторов и площадок для

12.03.2026 Servicepipe выпустила инструмент для усиления защиты мобильных приложений от атак продвинутых ботов

жении и устройстве и использовать более широкий набор инструментов для проверки и выявления сложных бот-сценариев», — сказал руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей
11.03.2026 Россия занимает 5 позицию в мире по объему вредоносного бот-трафика по итогам 2025 года

ейл, где в результате инцидентов были выявлены проблемы в работе онлайн-касс. В 2025 г. вредоносные боты широко использовались киберпреступниками для создания огромных армий с целью запуска мощ
10.03.2026 Zdorovyak.com: бесплатный генератор умных сайтов и чат-ботов для бизнеса.

циалистов представила новый инструмент для автоматизации продаж и поддержки — платформу Zdorovyak.com. Сервис дает возможность маркетологам и предпринимателям всего за пять минут развернуть умный чат-бот или сгенерировать посадочную страницу. Созданный ИИ-агент умеет самостоятельно формировать контент, продавать товары и непрерывно консультировать посетителей, строго придерживаясь информаци
04.03.2026 F6: атаки ботов занимают более 40% в интернет-трафике российских компаний

. По итогам 2025 г. доля ботов в интернет-трафике сервисов впервые превысила порог в 41%. В 2023 г. боты формировали 30% трафика на защищаемых ресурсах, в 2024 г. – 39%. Специалисты F6 прогнози
03.03.2026 Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

олкнулись с новой напастью, связанной с искусственным интеллектом. Как пишет TechRadar, виртуальные боты, управляемые алгоритмами, научились сканировать сайты по продаже «железа» и скупать всю


Публикаций - 2785, упоминаний - 3967

Бот и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 646
Yandex - Яндекс 9215 204
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 202
Google LLC 12687 201
Microsoft Corporation 25774 183
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 154
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 124
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 107
OpenAI 541 102
Meta Platforms - Facebook 4621 95
9594 91
Ростелеком 10948 85
Apple Inc 13154 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 61
Dr.Web - Доктор Веб 1294 59
X Corp - Twitter 2938 59
Check Point Software Technologies 829 56
МегаФон 10742 54
Oracle Corporation 7074 53
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 49
Softline - Софтлайн 3743 48
VK - Mail.ru Group 3602 46
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 44
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 44
Naumen - Наумен 752 44
CraftTalk - Крафт-Толк 81 42
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 41
Microsoft Corporation - GitHub 1075 40
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 39
SAP SE 5601 37
Cisco Systems 5372 37
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 32
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 30
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 30
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 29
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 190
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 84
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 55
Почта России ПАО 2370 51
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 44
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 43
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 36
Альфа-Банк 1979 34
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 33
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 32
Ингосстрах СПАО 478 32
ГПБ - Газпромбанк 1273 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
ПСБ - Промсвязьбанк 963 30
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 29
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 29
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Assist - Ассист 218 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 19
Газпром нефть 725 18
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 17
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 16
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Русагро Группа Компаний 379 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 14
Superjob - Суперджоб 858 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 103
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 86
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 72
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 54
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 51
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 35
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
Судебная власть - Judicial power 2500 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 27
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Федеральное казначейство России 1949 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 15
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 12
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 12
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 18
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 1397
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 1076
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1024
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 736
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 681
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 587
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 587
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 462
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 457
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 434
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 386
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 338
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 337
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 337
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 336
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 325
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 313
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 308
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 290
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Google Android 15243 201
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