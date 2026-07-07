GdeRabota.ru представил голосового бота для подбора вакансий по телефону скателей — голосового бота, который помогает подобрать вакансии по телефону. Как работает голосовой бот Во время звонка голосовой помощник уточняет основные параметры поиска: город, в котором с

«Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов иями в Max на уровень полной автоматизации, обеспечивая быструю реакцию на обращения в режиме 24/7. Бот отвечает на запросы и уточняет детали, выполняя роль «прогревающего» агента до момента по

Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI отключает журналирование. Исследователи Checkmarx указывают, что бэкдор активируется только на тех бот-аккаунтах, которые функционируют в эксплуатационных средах, что явно указывает на охоту з

Dialog Composer 3.0 от BSS: переход от скриптовых ботов к самостоятельным ИИ-агентам тью DC 3.0 стала возможность реализации полноценных ИИ-агентов. В отличие от традиционных сценарных ботов, где прописаны каждый шаг и реакция, новые агенты на базе больших языковых моделей (LLM

В Unisender теперь доступны чат-боты в «Максе» седневного общения и в бизнес-целях: автоматизировать общение с клиентами, отвечать на часто задаваемые вопросы в режиме 24/7 и повышать вовлеченность аудитории через интерактивные сценарии. Создание бота не требует навыков программирования — блочный конструктор Unisender поможет быстро собрать нужный сценарий.

Рассказать о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент» теперь можно в мессенджере «Макс» Кикшеринг «Юрент» запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нару

Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота без участия менеджера на первом этапе взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители PR Dev. Бот помогает клиентам определить цели коммуникационной кампании, выбрать необходимые инструме

«Росгосстрах» при поддержке «Наносемантики» запустил чат-бот в Мах «Росгосстрах» представил новое решение для оперативного взаимодействия с клиентами – чат-бот в мессенджере Мах. Теперь связаться с компанией можно без посещения сайта и телефонных зв

«Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров вано без привлечения партнерских платежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Для банковского рынка это большой шаг в сторону более прикладной логики работы с оплатами. Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов остается внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь

ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода м вредоносного бот-трафика в мире увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Боты уже формируют 52–53% всего интернет-трафика, при этом доля вредоносных среди них составл

«Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс» ассортимент магазинов, проверить баланс бонусных баллов и фишек, активировать персональные предложения, проверить цену и наличие товара, а также найти его на полке в гипермаркете. Также с помощью чат-бота пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности и открыть доступ ко всем ее преимуществам. Кроме того, «Группа Лента» в апреле 2026 г. завела в «Макс» чат-бот для обработки об

Спрос бизнеса на чат-боты в «Макс» вырос на 35%, число решений превысило 150 тысяч В марте — середине апреля 2026 г. бизнес существенно нарастил интерес к разработке чат-ботов и мини-приложений для мессенджера «Макс»: спрос на сложные решения вырос на 35% по сравнению с началом года, одновременно число созданных чат-ботов на платформе превысило 150 тыс.

«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер их чатов из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360». Бот переносит чаты при условии, что рабочий аккаунт пользователя привязан к организации в «Яндекс 360». Это упрощает переход с внешних сервисов на корпоративную платформу без потери истории чат

eXpress запустил миграцию переписки и ботов из Telegram ss предложил перевести бизнес-коммуникации из Telegram на российское решение с сохранением истории переписки и основных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители eXpress. С помощью специального бота администраторы могут выполнить автоматический перенос отдельного чата или массовый перенос нескольких чатов из Telegram в хронологическом порядке, добавить пользователей в уже созданный ча

«Cбер2B» внедрил чат-бот с ИИ в сервис электронных перевозочных документов р2B ЭДО» внедрил генеративный чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат» для бизнеса в сервис для электронных перевозочных документов «ЭПД Cбер2B». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Виджет чат-бота доступен во вспомогательном диалоговом окне пользовательского интерфейса сервиса «ЭПД Сбер2B» для электронных перевозочных документов. По вопросам, входящим в зону ответственности чат-б

Исследование цифровизации страховой отрасли: рост мультиплатформенности, низкое качество контента и глупые чат-боты годня все компании имеют оптимизированные версии, а каждая третья делает это без единой ошибки. Чат-боты уже не опция, а стандарт – хотя до полноценных ИИ-ассистентов доросли пока немногие. Пре

«Айnet»: 30% крупных брендов отказываются от лендингов в пользу чековых ботов, а интерес к промо в Max вырос на 40% снове мессенджер используют лишь 20% аудитории компаний. Вторая по значимости площадка – ВКонтакте. Боты здесь стали превалирующим запросом весной 2026 г., несмотря на такие ограничения платфор

Опыт создания чат-ботов может помочь в выборе профессии — исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход» проб и ошибок (18%). Среди самых популярных категории ботов, создаваемых учащимися, оказались: чат-боты для учебы, информационно-справочные боты и боты для психологической помощи

Servicepipe и itmode заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты от DDoS-атак и ботов имеют лицензии ФСТЭК, что обеспечивает их соответствие требованиям регуляторов, включая отраслевые нормативы для госорганизаций. «С Servicepipe мы укрепляем нашу линейку решений для защиты от DDoS и ботов. Отечественная разработка — это залог качества и соответствия отраслевым стандартам, а значит, наши клиенты могут быть уверены: их бизнес под надёжной защитой», — сказал Дмитрий Рыжиков,

Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34% е, чем успевают пройти полную проверку на устойчивость к автоматизированным атакам. В этих условиях боты последовательно проверяют открытые точки входа, реакцию на нетиповые URL, корректность о

Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли с

«Кросс технолоджис»: доля вредоносных ботов в общем объеме бот-активности достигла 70% да этот показатель был заметно ниже – на уровне 55-60%. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что боты могут выполнять широкий спектр вредоносных действий: от парсинга данных до анализа на уя

МЛК от «Спарго Технологии» стал доступен через бот-помощник в Max гут воспользоваться им по специальной ссылке, которую найдут в мессенджере Max и в разделе «Новости» регионального сервиса МЛК. Доступ также возможен с использованием QR-кода. Чтобы запустить команды бота на смартфоне – пользователю нужно нажать кнопку «Получить услугу». После этого пользователь получит доступ ко всем возможностям приложения МЛК, включая: запись на приём к врачу для себя и

«Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления расширены возможности ведения диалога, повышено качество генерации голоса, увеличена скорость работы отдельных компонентов, а также разработаны дополнительные во

Vox интегрировала чат-бот на базе ИИ в рекламные баннеры для взаимодействия с пользователями до перехода на сайт льзователями непосредственно в момент показа. Vox Conversation представляет собой новый для российского рынка инструмент персонализированной рекламы на базе ИИ. Интегрированный в рекламный баннер чат-бот консультирует пользователя в режиме реального времени, помогая с выбором. На основе этого диалога происходит редирект: посетитель попадает не на главную страницу, а сразу на релевантные кар

Демид Балашов, «МегаФон ПроБизнес»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений «Атаки стали не массовыми, а прицельными» CNews: Почему в последние годы веб-сервисы и сайты все чаще становятся целью DDoS- и бот-атак? Демид Балашов: Здесь сходится сразу несколько факторов. С одной стороны, инструменты для проведения DDoS- и бот-атак стали значительно доступнее для злоумышленников. С другой —

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя Вреда больше, чем пользы Чат-боты с искусственным интеллектом настолько склонны льстить, что одобряют даже деструктивное п

«Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов уведомлений. Несколько изменений, которые увидят пользователи Новый способ получения данных. Раньше боты могли работать только на выделенном сервере: он должен был быть доступен по статическому

В России разработан метод быстрой адаптации чат-ботов и голосовых помощников к новым сценариям из MWS AI (входит в «МТС Web Services»), университета ИТМО и Международного университета информационных технологий (IITU) представили метод для повышения точности отслеживания состояния диалога в чат-ботах и голосовых помощниках. Механизм позволяет системе на каждом шаге разговора лучше понимать, что именно хочет пользователь. Об этом CNews сообщил представитель MWS AI. Состояние диалога —

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн сно осознавал незаконную природу своей деятельности. На пике операции Смит контролировал около 1000 бот-аккаунтов, с помощью которых осуществлял накрутку стримов. 20 октября 2017 г. он отправил

Умный чат-бот и ИИ-помощник для операционистов ВТБ получили «Хрустальные гарнитуры» Чат-бот ВТБ признан лучшим в персонализации — клиенты получили возможность решать вопросы, связан

Mail запустил ИИ чат-бот для пользователей Mail запустил чат-бот службы поддержки пользователей. Функциональность реализована на базе технологии RAG (Retr

«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю службу поддержки и HR-блок. Astrum Entertain

В начале марта российские компании столкнулись с гигантской волной DDoS-атак с участием 4 млн ботов наиболее опасными для онлайн-ресурсов сегодня. Источники атак распределены по всему миру, при этом боты имитируют поведение реальных пользователей. Именно поэтому многие традиционные методы фи

WMX запускает интеллектуальную защиту от продвинутых ботов – WMX SmartBot Protection гое. Все эти действия наносят серьезный финансовый и репутационный ущерб бизнесу. Наибольшую угрозу боты представляют, в частности, для онлайн-магазинов, финсектора, агрегаторов и площадок для

Servicepipe выпустила инструмент для усиления защиты мобильных приложений от атак продвинутых ботов жении и устройстве и использовать более широкий набор инструментов для проверки и выявления сложных бот-сценариев», — сказал руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей

Россия занимает 5 позицию в мире по объему вредоносного бот-трафика по итогам 2025 года ейл, где в результате инцидентов были выявлены проблемы в работе онлайн-касс. В 2025 г. вредоносные боты широко использовались киберпреступниками для создания огромных армий с целью запуска мощ

Zdorovyak.com: бесплатный генератор умных сайтов и чат-ботов для бизнеса. циалистов представила новый инструмент для автоматизации продаж и поддержки — платформу Zdorovyak.com. Сервис дает возможность маркетологам и предпринимателям всего за пять минут развернуть умный чат-бот или сгенерировать посадочную страницу. Созданный ИИ-агент умеет самостоятельно формировать контент, продавать товары и непрерывно консультировать посетителей, строго придерживаясь информаци

F6: атаки ботов занимают более 40% в интернет-трафике российских компаний . По итогам 2025 г. доля ботов в интернет-трафике сервисов впервые превысила порог в 41%. В 2023 г. боты формировали 30% трафика на защищаемых ресурсах, в 2024 г. – 39%. Специалисты F6 прогнози