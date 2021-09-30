Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Naumen
Наумен
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 341, упоминаний - 621
Naumen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 39 27
|Кириченко Игорь 41 22
|Хомков Игорь 40 14
|Валчев Стоян 44 14
|Клявин Владимир 26 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Савцов Игорь 27 14
|Поляков Сергей 60 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Педоренко Андрей 41 14
|Антонов Александр 73 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Зайцев Андрей 39 13
|Теленков Андрей 21 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Васильев Григорий 35 11
|Голицын Лев 9 8
|Сирота Юрий 38 8
|Четвернин Алексей 651 6
|Кузнецова Анна 12 5
|Лапшин Алексей 13 5
|Аршавский Анджей 27 5
|Федечкин Сергей 19 4
|Каштанов Дмитрий 27 4
|Трофимова Людмила 31 4
|Аникин Леонид 45 4
|Трофименко Владимир 7 4
|Горбунов Алексей 16 4
|Гребенщиков Дмитрий 22 4
|Локоть Андрей 8 4
|Усманов Артур 24 4
|Попов Сергей 72 4
|Бутурлин Иван 17 4
|Сарнацкий Владислав 16 4
|Рустамов Рустам 169 4
|Сыкулев Андрей 57 4
|Соколовский Александр 36 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru