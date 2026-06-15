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Naumen Наумен
Naumen — российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для управления ИТ-сервисами, клиентским опытом, ИТ-активами и бизнес-процессами. Основной продукт — Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), на базе которой построена экосистема решений, охватывающая ITSM, ESM, контакт-центры, управление активами, проектами и знаниями. Компания делает акцент на отечественной разработке, поддержке стандартов ITIL и адаптации под требования российского рынка, включая импортозамещение и безопасность.
Сильные стороны: глубокая интеграция компонентов экосистемы, поддержка low-code/no-code подходов, соответствие требованиям регуляторов (включая ФСТЭК), опыт масштабных внедрений в госсекторе и крупном бизнесе.
Слабые стороны: зависимость от внутреннего рынка, ограниченная международная экспансия.
Naumen действует как самостоятельная компания. Юридическое лицо — ООО «Наумен консалтинг» (ИНН 7725507256, ОГРН 1047796228622). Не входит в состав крупных холдингов.
Зарегистрированы товарные знаки: Naumen, Naumen Contact Center, Naumen Service Desk, Naumen ITAM, Naumen Erudite, Naumen KMS, Naumen Project Ruler, Naumen SMP, AI-HumanVoice.
Компания участвует в госзакупках, в том числе через реестр отечественного ПО. Продукты Naumen используются в Минцифры России, Казначействе РФ, региональных органах власти (например, Челябинская область).
В исследованиях CNews Naumen публикует ежегодные рейтинги банковских контакт-центров. Сама компания не входит в топ-лидеров по версиям CNews, но её решения упоминаются в контексте проектов с ключевыми игроками («Ростелеком», «Интер РАО», ВТБ).
Лицензии и разрешения
- Сертификат соответствия ФСТЭК России №5044 (выдан 18.02.2026, 4-й уровень доверия) на Naumen Service Management Platform.
- Сертификаты совместимости с Astra Linux Special Edition 1.8 (уровень «Базовый») для Naumen Enterprise Search и KnowledgeCat.
- Сертификаты совместимости с Postgres Pro Enterprise/Standard 18.
- Входит в реестр отечественного ПО (ЕПП).
Ключевые клиенты:
- «Ростелеком» (телекоммуникации) — миграция 9000 сотрудников на Naumen WFM.
- «Интер РАО» (энергетика) — совместная разработка ITAM-системы.
- Банк «Санкт-Петербург» (финансы) — внедрение Naumen KMS, рост скорости обработки на 21%.
- ПАО «Калужский турбинный завод» (промышленность) — внедрение Naumen Service Desk Pro.
- SberDevices (технологии) — централизация управления ИТ-активами через Naumen ITAM.
Деловые связи:
- Стратегическое партнёрство с Nexign (управление клиентским опытом).
- Сотрудничество с ГК Softline (импортозамещение, совместные внедрения).
- Интеграция с «Контур.Фокус» (оценка контрагентов в Naumen SRM).
- Партнёрство с MWS AI (развитие ИИ-агентов).
- Совместные проекты с интегратором «Обит» (СТД «Петрович», «Гранель»).
Основные продукты:
- Naumen Contact Center: платформа для омниканального клиентского сервиса (телефония, чаты, мессенджеры, включая Max).
- Naumen Service Desk / Service Desk Pro: ITSM/ESM-решения для управления инцидентами, запросами, активами.
- Naumen ITAM / SAM: системы учёта и управления ИТ- и программными активами.
- Naumen WFM: управление рабочей нагрузкой и планированием смен.
- Naumen KMS: система управления знаниями с семантическим поиском и RAG LLM.
- Naumen Project Ruler: управление проектами и задачами.
- Naumen Erudite: ИИ-платформа для голосовых роботов и чат-ботов (включая AI-HumanVoice).
Ключевые технологии:
- Искусственный интеллект (NLP, ASR/TTS, машинное обучение, LLM с RAG).
- Low-code/no-code платформа (Naumen SMP).
- Интеграция с отечественными ОС (Astra Linux, «АльтерОС») и СУБД (Postgres Pro).
- Поддержка омниканальности (10+ каналов, включая Max, Telegram, VK).
Собственные запатентованные разработки подтверждены регистрацией товарных знаков и сертификатами, однако конкретные патенты в Роспатенте не идентифицированы в открытых данных.
Российские конкуренты:
- ООО «Билайн Бизнес» (Beeline Business)
- ООО «МегаФон Бизнес»
- ООО «Ростелеком-Солар»
- ООО «Крок»
- ООО «Ланит»
- ООО «Инфосистемы Джет»
- ООО «ЦентрИнформ»
- ООО «Техносерв»
- ООО «ИКС Холдинг»
Зарубежные аналоги:
- ServiceNow (США) — ITSM, ESM
- Genesys (США) — контакт-центры
- Zendesk (США) — клиентский сервис
- BMC Helix (США) — ITSM
- Freshworks (Индия/США) — сервис-деск и CRM
Информация актуальна на 5 апреля 2025 года
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СОБЫТИЯ
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таты рейтингов составлены на основе исследования доступности и качества обслуживания клиентов в различных каналах. При составлении рейтинга лучших чат-ботов по обслуживанию в мобильном банке эксперты Naumen оценивали качество консультаций, диалоговые навыки чат-бота и его способность масштабироваться на другие каналы обслуживания клиентов. Чат-бот доступен в приложении и веб-версии ВТБ Онла
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Компания «СервисТелеком» автоматизировала процессы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе решения Naumen Network Manager. По итогам проекта внедрена единая политика настройки метрик и триггеров для дальнейшего применения на всех участках ИТ-инфраструктуры, настроены отчеты и сбор данных для
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дали целую экосистему в области управления ИТ Дмитрий Рубин директор операционного бизнеса компании Naumen Дмитрий Рубин В октябре исполняется 20 лет с момента создания Naumen Service De
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Игорь Кириченко, Naumen
кого окна возможностей у российского ИТ-рынка не было давно Игорь Кириченко исполнительный директор Naumen Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen в этом году празднует 20-летие
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Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему
лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в
|09.09.2025
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«РТ Системы коммуникаций» при поддержке Naumen внедрила единое решение для управления сервисным обслуживанием и проектами
ИТ-компания «РТ Системы коммуникаций» (входит в группу «Ростелеком») внедрила отечественное решение для обработки обращений и управления проектами на базе Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Проект выполнен в кратчайшие сроки — всего за четыре месяца и отвечает высоким требованиям информационной безопасности и нормам законодательст
Naumen и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириченко Игорь 58 58
|Рубин Дмитрий 54 54
|Попов Сергей 166 48
|Зайцев Андрей 50 42
|Кардашин Никита 33 32
|Федулов Кирилл 54 21
|Глазков Александр 151 19
|Панченко Иван 197 19
|Албычев Александр 168 19
|Чаркин Евгений 317 18
|Безбогов Сергей 69 18
|Иодковский Станислав 104 18
|Филимонов Антон 22 18
|Поляков Сергей 75 17
|Абакумов Евгений 227 17
|Сергеев Сергей 179 17
|Путятинский Сергей 112 17
|Федоров Алексей 142 17
|Качанов Олег 121 17
|Хомков Игорь 47 17
|Мельникова Алиса 100 17
|Федоров Антон 23 17
|Шпак Василий 279 17
|Антонов Александр 77 17
|Белов Алексей 28 17
|Педоренко Андрей 43 17
|Клявин Владимир 52 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Галеев Сергей 37 17
|Гулевич Руслан 32 17
|Савцов Игорь 29 17
|Валчев Стоян 48 17
|Врацкий Андрей 175 17
|Сологуб Денис 75 17
|Деверилин Павел 34 17
|Харитонов Дмитрий 79 17
|Мейнцер Антон 20 17
|Чудинов Дмитрий 103 17
|Кузякина Анна 28 17
|Толокнов Андрей 39 17
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