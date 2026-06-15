Naumen - Наумен

«СберФакторинг» выстроил единую систему управления сервисами и инфраструктурой на базе решений Naumen Компания «СберФакторинг», один из крупнейших участников рынка факторинга, внедрила систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk. Проект позволил повысить эффективность ИТ-процессов, обеспечить их управляемость и поддержать рост бизнеса без пропорционального увеличения ИТ-команды. Об этом CNews сообщи

«Ростелеком» перевел управление рабочей нагрузкой 9000 сотрудников клиентского сервиса на платформу Naumen WFM «Ростелеком» завершил миграцию управления нагрузкой в клиентской поддержке с решения Teleopti на российскую платформу Naumen Workforce Management (WFM), обеспечив непрерывность сервисных процессов и сохранив высокий уровень автоматизации планирования и управления рабочим временем. Об этом CNews сообщили предст

«Калужский турбинный завод» внедрил Naumen Service Desk Pro для управления сервисной деятельностью ПАО «Калужский турбинный завод» завершил внедрение системы управления сервисной деятельностью на базе Naumen Service Desk Pro. Предприятие централизовало обработку обращений, выстроило единые подходы к управлению ИТ-услугами и создало основу для развития сервисной модели. Об этом CNews сообщили

SberDevices повысил прозрачность ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen ITAM Компания SberDevices внедрила систему учета и управления ИТ-активами на базе Naumen ITAM. В компании появилась единая платформа для контроля аппаратных и программных ресурсов, что помогло автоматизировать ключевые процессы, повысить прозрачность инфраструктуры и сократи

Контакт-центр Inventive Retail Group на платформе Naumen генерирует до 14% выручки в онлайне ного контакт-центра, сопровождавшийся уходом от аутсорсинговой модели обслуживания, обеспечил Inventive Retail Group рост конверсии звонков в продажи с 1,5-2% до 15-25%. Работая на облачной платформе Naumen Contact Center, 120 операторов Inventive Retail Group обрабатывают до 100 тыс. звонков и чатов ежемесячно. Об этом CNews сообщили представители Naumen. В 2022 г. в Inventive Retai

НМТП выстроил централизованное управление ИТ-активами на базе экосистемы Naumen Компания Naumen завершила проект по внедрению системы управления ИТ-активами в Новороссийском морском

«Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики Руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей и президент Naumen Игорь Кириченко подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает разработку и внедрение системы управления ИТ‑активами на базе продукта Naumen ITAM. Совместный пр

Naumen и Nexign договорились о сотрудничестве в области клиентского сервиса и управления ИТ-процессами Компании Naumen и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие совместных проектов в области управления клиентским опытом, ИТ‑процессами и цифровой трансформацией. Об

ГК Softline и Naumen подписали соглашение о сотрудничестве ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Naumen, вендор ПО и компания в области разработки технологий для контакт-центров и управления ИТ-сервисами, заключили соглашение об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и

Naumen и MWS AI договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта Компании Naumen и MWS AI подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнерство направлено на развитие совместных инициатив, обмен экспертизой и продвижение ИИ-решений дл

«Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen «Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе решения Naumen. Платформа объединила сервисные функции в единое цифровое пространство для обработки запросов более 40 компаний холдинга. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. В результате

Подтверждена совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux ой Astra Linux Special Edition версии 1.8. По итогам испытаний продукты получили сертификаты совместимости с уровнем защищенности «Базовый». Подтверждение совместимости позволяет использовать решения Naumen в ИТ-инфраструктуре организаций, ориентированных на отечественный стек технологий и повышенные требования к безопасности. Это особенно актуально для компаний, работающих с критически важ

Экосистема Naumen и собственные разработки «Ситидрайва» ускорили работу контакт-центра на 62% при росте нагрузки Экосистема на базе Naumen Contact Center и Naumen ITSM 365 совместно с собственными интеграциями и инструментами «Ситидрайва» позволила повысить эффективность работы контакт-центра сервиса каршеринга. Благ

Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» ации. По единогласному решению членов АРПП на должность исполнительного директора ассоциации был переизбран Ренат Лашин, а Наталья Касперская переизбрана председателем правления Ассоциации. Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» и руководителем Комитета по цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Игорь Кириче

Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen Холдинг «Русклимат» реализовал проект трансформации ИТ-сервисов на базе Naumen Service Desk, в результате которого ИТ-функция перешла от поддержки пользователей к роли полноценного бизнес-партнера с прозрачной ценностью и измеримыми результатами. Об этом CNews сооб

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональной ИТ-инфраструктуре. Об этом

Naumen подтвердил совместимость Naumen Enterprise Search с российской СУБД Postgres Pro Компания Naumen и Postgres Professional объявили о технологической совместимости решений Naumen

Речевая аналитика Naumen c GenAI помогает «ОТП Банку» лучше понимать клиентов т-центра «ОТП Банка» Ольга Сухарева и начальник отдела развития голосовых роботов и речевой аналитики в Collection Светлана Рабехова представили результаты внедрения ИИ-инструментов речевой аналитики Naumen в коммуникации с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Naumen. В «ОТП Банке» на платформе речевой аналитики выстроена двухуровневая система анализа диалогов: на базе кла

Банк «Санкт-Петербург» на 21% ускорил работу клиентского сервиса и продаж за счет миграции базы знаний на Naumen KMS Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию базы знаний с корпоративного портала на систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (KMS). Переход на новую платформу ускорил работу дирекции дистанционных продаж и сервиса, в которой задействовано более 300 сотрудников. Средняя скорость обра

Компания «Центр новых финансовых сервисов» выстроила цифровую экосистему сервисного обслуживания на решениях Naumen ИТ-компания «Центр новых финансовых сервисов» (ЦНФС), разработчик высокотехнологичного сервиса «Плати частями», завершила внедрение сразу нескольких решений Naumen. На базе платформы Naumen выстроена единая экосистема для управления ИТ-услугами, программным обеспечением и внутренней инфраструктурой. Проект реализован в рамках стратегии импор

Подтверждена совместимость «АльтерОС» с Naumen Service Desk Компании «Алми Партнер» и Naumen объявили об успешном завершении комплексного тестирования операционной системы «АльтерОС» с программным обеспечением Naumen Service Desk. Результаты испытаний подтвердили, что реш

Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат выдан 18 февраля 2026 г. и подтверждает

Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max В Naumen Contact Center расширен перечень поддерживаемых цифровых каналов: теперь пользователи платформы могут подключать мессенджер Max для обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщил пр

Naumen запускает совместную программу с МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки руководителей проектов нового поколения Российский вендор Naumen совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана запускает программу повышения квалификации «Управление проектами: от цифровых до инженерных решений». Образовательная инициатива направлена на подготовк

С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России щения, но сталкивается с вызовами, такими как нехватка кадров, дефицит и рост стоимости оборудования и повышение налоговой нагрузки на ИТ-компании. Экономика ставит перед компаниями сложные задачи, и Naumen помогает их решать. Федеральные инициативы, такие как платформа «Гостех» и проект «Государство для людей», стандартизируют требования к созданию и развитию госуслуг, и компания поддержив

«Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях Центр по разработке современных систем и оборудования «Заслон» повысил прозрачность управления ИТ-процессами и эффективность проектной деятельности на базе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Результатом внедрения стало сокращение количества рабочих пространств и создание площадки для взаимодействия сотрудников, что обеспечивает цен

«Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по цифровой трансформации клиентского сервиса для строительного торгового дома (СТД) «Петрович», основой которого стала платформа Naumen Contact Center и дополнительные интеграционные решения к ней. Об этом CNews сообщили представители «Обит» . СТД «Петрович», федеральный ритейлер строительных и отделочных материалов, нуж

«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​ В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура»

ВТБ взял золото в трех рейтингах исследования Naumen Bank Contact Centers 2025 таты рейтингов составлены на основе исследования доступности и качества обслуживания клиентов в различных каналах. При составлении рейтинга лучших чат-ботов по обслуживанию в мобильном банке эксперты Naumen оценивали качество консультаций, диалоговые навыки чат-бота и его способность масштабироваться на другие каналы обслуживания клиентов. Чат-бот доступен в приложении и веб-версии ВТБ Онла

Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen представил результаты XIII ежегодного исследования доступности и качества обслуживания в контакт-центрах российских банков. В 2025 г. в выборку вошли 79 крупнейших банков, анализ охватил

ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами Компания «Агроэко-ИТ», входящая в состав одного из агропромышленных холдингов России, внедрила платформу Naumen Service Desk для автоматизации процессов поддержки, учета инфраструктуры и развития внутренних сервисов. Решение позволило заменить ранее используемую систему и выстроить единое простран

Naumen завершила внедрение SIEM «Платформа Радар» для ускорения обнаружения киберинцидентов сокая производительность, качество детектирования атак, скорость развертывания, удобство интеграции с существующей инфраструктурой кибербезопасности — Sber TI, KEDR и другими продуктами. В результате Naumen получила эффективное решение, легко масштабируемое и адаптируемое к растущим требованиям по защите данных и обеспечению киберустойчивости. Проект нацелен на повышение эффективности монит

SDI360 и Naumen объявили о партнерстве и запускают исследования зрелости клиентского опыта в банках Агентство цифрового аудита SDI360 и вендор российского ПО Naumen объединили экспертизу для оценки зрелости клиентского опыта в цифровой среде и дистанционном обслуживании в финансовой отрасли. Стороны совместно с другими компаниями-партнерами готовят

«СервисТелеком» развернул мониторинг ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen Network Manager Компания «СервисТелеком» автоматизировала процессы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе решения Naumen Network Manager. По итогам проекта внедрена единая политика настройки метрик и триггеров для дальнейшего применения на всех участках ИТ-инфраструктуры, настроены отчеты и сбор данных для

Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по замене решения Cisco на отечественную платформу Naumen Contact Center для одного из крупнейших российских девелоперов «Гранель». С переходом на новую платформу количество необслуженных звонков сократилось на 90%. Проект выполнен всего за два

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ дали целую экосистему в области управления ИТ Дмитрий Рубин директор операционного бизнеса компании Naumen Дмитрий Рубин В октябре исполняется 20 лет с момента создания Naumen Service De

Игорь Кириченко, Naumen кого окна возможностей у российского ИТ-рынка не было давно Игорь Кириченко исполнительный директор Naumen Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen в этом году празднует 20-летие

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в