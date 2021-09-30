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Naumen
Наумен

Naumen - Наумен

30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 1
23.09.2021 Медицинский контактный центр «Мединвестгрупп» автоматизировал обслуживание пациентов на базе платформы Naumen 2
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 2
05.07.2021 QIWI ускорила дистанционное обслуживание клиентов с помощью Naumen KMS 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
29.06.2021 Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 2
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 2
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра 2
31.03.2021 Исследование: Практика работы с информацией в российских компаниях 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 2
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen 2
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 3
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
16.10.2020 Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой 3
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов 3
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2

Публикаций - 341, упоминаний - 621

Naumen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1155 20
Microsoft Corporation 11039 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Dynatrace 46 14
Veeam Software 250 14
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
VK - Mail.ru Group 2482 13
Крок 1219 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
IBM 3530 10
Аплана Группа компаний 101 9
Yandex - Яндекс 4100 9
Cisco Systems 2037 8
Comindware - Колловэар 51 8
InfoWatch - Инфовотч 603 8
SAP SE 3208 8
ELMA 106 7
Docsvision - ДоксВижн 770 7
3728 7
ICL Services 51 6
Программный продукт ГК 92 6
Diasoft - Диасофт 354 6
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 6
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
СКБ Контур 416 5
АйТи 749 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 5
Cinimex - Синимекс 160 4
Mankiewicz 7 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Центр2М - Center2М 47 4
Google LLC 7135 4
Почта России ПАО 1570 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Альфа-Банк 1123 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Газпромбанк - ГПБ 692 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 11
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 11
Интер РАО ПАО 158 9
Уралсиб Банк 389 9
Газпром нефть 380 9
Ингосстрах СПАО 210 9
OTP Group - ОТП Банк 125 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 6
X5 Group 599 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 5
Мосэнергосбыт АО 77 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Траско - Trasko 27 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
PepsiCo - Пепсико 95 4
Банк Россия 56 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 4
Росгосстрах 182 4
Совкомбанк ПАО 147 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
Avito - Авито 171 3
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 3
Аэрофлот 492 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Мосэнерго ПАО 49 3
Акрон ГК - Akron Holding 19 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Федеральное казначейство России 766 7
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
Счётная палата РФ 460 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Правительство Московской области 48 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Росинфокоминвест 39 2
Правительство РФ 2200 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МособлЕИРЦ 7 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ 2 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 17
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 10
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 10
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Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 9
Big Data - Большие данные 1136 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 6
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Naumen Service Desk 103 30
Naumen Contact Center 71 17
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Naumen Erudite 12 10
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 10
Linux OS 4249 7
Google Android 10750 5
Naumen ITSM365 9 5
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation 4 4
Java - Язык программирования 1169 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 4
Comindware Business Application Platform 14 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 3
Apple iOS 5741 3
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 3
Terrasoft Creatio 44 2
Asterisk 58 2
SQL - Язык программирования 432 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Microsoft Excel 435 2
Microsoft Windows 851 2
Microsoft Windows 10 6622 2
Naumen Inventory 4 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
Microsoft SQL Server 790 2
OpenText Documentum 189 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Ред ОС 239 2
RoboETF 3 2
Microsoft Office 1926 2
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
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FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Экономический эффект 20 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Wikipedia - Википедия 275 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
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