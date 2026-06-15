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Naumen Наумен

Naumen - Наумен

Naumenроссийская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для управления ИТ-сервисами, клиентским опытом, ИТ-активами и бизнес-процессами. Основной продукт — Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), на базе которой построена экосистема решений, охватывающая ITSM, ESM, контакт-центры, управление активами, проектами и знаниями. Компания делает акцент на отечественной разработке, поддержке стандартов ITIL и адаптации под требования российского рынка, включая импортозамещение и безопасность.


Сильные стороны: глубокая интеграция компонентов экосистемы, поддержка low-code/no-code подходов, соответствие требованиям регуляторов (включая ФСТЭК), опыт масштабных внедрений в госсекторе и крупном бизнесе.
Слабые стороны: зависимость от внутреннего рынка, ограниченная международная экспансия.

Naumen действует как самостоятельная компания. Юридическое лицоООО «Наумен консалтинг» (ИНН 7725507256, ОГРН 1047796228622). Не входит в состав крупных холдингов.

Зарегистрированы товарные знаки: Naumen, Naumen Contact Center, Naumen Service Desk, Naumen ITAM, Naumen Erudite, Naumen KMS, Naumen Project Ruler, Naumen SMP, AI-HumanVoice.

Компания участвует в госзакупках, в том числе через реестр отечественного ПО. Продукты Naumen используются в Минцифры России, Казначействе РФ, региональных органах власти (например, Челябинская область).

В исследованиях CNews Naumen публикует ежегодные рейтинги банковских контакт-центров. Сама компания не входит в топ-лидеров по версиям CNews, но её решения упоминаются в контексте проектов с ключевыми игроками («Ростелеком», «Интер РАО», ВТБ).

Лицензии и разрешения

Ключевые клиенты:

  1. «Ростелеком» (телекоммуникации) — миграция 9000 сотрудников на Naumen WFM.
  2. «Интер РАО» (энергетика) — совместная разработка ITAM-системы.
  3. Банк «Санкт-Петербург» (финансы) — внедрение Naumen KMS, рост скорости обработки на 21%.
  4. ПАО «Калужский турбинный завод» (промышленность) — внедрение Naumen Service Desk Pro.
  5. SberDevices (технологии) — централизация управления ИТ-активами через Naumen ITAM.

Деловые связи:


Основные продукты:

Ключевые технологии:


Собственные запатентованные разработки подтверждены регистрацией товарных знаков и сертификатами, однако конкретные патенты в Роспатенте не идентифицированы в открытых данных.

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  1. ServiceNow (США) — ITSM, ESM
  2. Genesys (США) — контакт-центры
  3. Zendesk (США) — клиентский сервис
  4. BMC Helix (США) — ITSM
  5. Freshworks (Индия/США) — сервис-деск и CRM

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 «СберФакторинг» выстроил единую систему управления сервисами и инфраструктурой на базе решений Naumen

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Компания SberDevices внедрила систему учета и управления ИТ-активами на базе Naumen ITAM. В компании появилась единая платформа для контроля аппаратных и программных ресурсов, что помогло автоматизировать ключевые процессы, повысить прозрачность инфраструктуры и сократи
25.05.2026 Контакт-центр Inventive Retail Group на платформе Naumen генерирует до 14% выручки в онлайне

ного контакт-центра, сопровождавшийся уходом от аутсорсинговой модели обслуживания, обеспечил Inventive Retail Group рост конверсии звонков в продажи с 1,5-2% до 15-25%. Работая на облачной платформе Naumen Contact Center, 120 операторов Inventive Retail Group обрабатывают до 100 тыс. звонков и чатов ежемесячно. Об этом CNews сообщили представители Naumen. В 2022 г. в Inventive Retai
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Компания Naumen завершила проект по внедрению системы управления ИТ-активами в Новороссийском морском

20.05.2026 «Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики

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20.05.2026 Naumen и Nexign договорились о сотрудничестве в области клиентского сервиса и управления ИТ-процессами

Компании Naumen и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие совместных проектов в области управления клиентским опытом, ИТ‑процессами и цифровой трансформацией. Об
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ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Naumen, вендор ПО и компания в области разработки технологий для контакт-центров и управления ИТ-сервисами, заключили соглашение об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и
19.05.2026 Naumen и MWS AI договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Компании Naumen и MWS AI подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнерство направлено на развитие совместных инициатив, обмен экспертизой и продвижение ИИ-решений дл
14.05.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen

«Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе решения Naumen. Платформа объединила сервисные функции в единое цифровое пространство для обработки запросов более 40 компаний холдинга. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. В результате

13.05.2026 Подтверждена совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux

ой Astra Linux Special Edition версии 1.8. По итогам испытаний продукты получили сертификаты совместимости с уровнем защищенности «Базовый». Подтверждение совместимости позволяет использовать решения Naumen в ИТ-инфраструктуре организаций, ориентированных на отечественный стек технологий и повышенные требования к безопасности. Это особенно актуально для компаний, работающих с критически важ
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Экосистема на базе Naumen Contact Center и Naumen ITSM 365 совместно с собственными интеграциями и инструментами «Ситидрайва» позволила повысить эффективность работы контакт-центра сервиса каршеринга. Благ
23.04.2026 Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт»

ации. По единогласному решению членов АРПП на должность исполнительного директора ассоциации был переизбран Ренат Лашин, а Наталья Касперская переизбрана председателем правления Ассоциации. Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» и руководителем Комитета по цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Игорь Кириче
22.04.2026 Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen

Холдинг «Русклимат» реализовал проект трансформации ИТ-сервисов на базе Naumen Service Desk, в результате которого ИТ-функция перешла от поддержки пользователей к роли полноценного бизнес-партнера с прозрачной ценностью и измеримыми результатами. Об этом CNews сооб
20.04.2026 Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональной ИТ-инфраструктуре. Об этом

16.04.2026 Naumen подтвердил совместимость Naumen Enterprise Search с российской СУБД Postgres Pro

Компания Naumen и Postgres Professional объявили о технологической совместимости решений Naumen
26.03.2026 Речевая аналитика Naumen c GenAI помогает «ОТП Банку» лучше понимать клиентов

т-центра «ОТП Банка» Ольга Сухарева и начальник отдела развития голосовых роботов и речевой аналитики в Collection Светлана Рабехова представили результаты внедрения ИИ-инструментов речевой аналитики Naumen в коммуникации с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Naumen. В «ОТП Банке» на платформе речевой аналитики выстроена двухуровневая система анализа диалогов: на базе кла
23.03.2026 Банк «Санкт-Петербург» на 21% ускорил работу клиентского сервиса и продаж за счет миграции базы знаний на Naumen KMS

Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию базы знаний с корпоративного портала на систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (KMS). Переход на новую платформу ускорил работу дирекции дистанционных продаж и сервиса, в которой задействовано более 300 сотрудников. Средняя скорость обра
18.03.2026 Компания «Центр новых финансовых сервисов» выстроила цифровую экосистему сервисного обслуживания на решениях Naumen

ИТ-компания «Центр новых финансовых сервисов» (ЦНФС), разработчик высокотехнологичного сервиса «Плати частями», завершила внедрение сразу нескольких решений Naumen. На базе платформы Naumen выстроена единая экосистема для управления ИТ-услугами, программным обеспечением и внутренней инфраструктурой. Проект реализован в рамках стратегии импор
11.03.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с Naumen Service Desk

Компании «Алми Партнер» и Naumen объявили об успешном завершении комплексного тестирования операционной системы «АльтерОС» с программным обеспечением Naumen Service Desk. Результаты испытаний подтвердили, что реш
05.03.2026 Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат выдан 18 февраля 2026 г. и подтверждает

18.02.2026 Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max

В Naumen Contact Center расширен перечень поддерживаемых цифровых каналов: теперь пользователи платформы могут подключать мессенджер Max для обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщил пр
11.02.2026 Naumen запускает совместную программу с МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки руководителей проектов нового поколения

Российский вендор Naumen совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана запускает программу повышения квалификации «Управление проектами: от цифровых до инженерных решений». Образовательная инициатива направлена на подготовк
02.12.2025 С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России

щения, но сталкивается с вызовами, такими как нехватка кадров, дефицит и рост стоимости оборудования и повышение налоговой нагрузки на ИТ-компании. Экономика ставит перед компаниями сложные задачи, и Naumen помогает их решать. Федеральные инициативы, такие как платформа «Гостех» и проект «Государство для людей», стандартизируют требования к созданию и развитию госуслуг, и компания поддержив
01.12.2025 «Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях

Центр по разработке современных систем и оборудования «Заслон» повысил прозрачность управления ИТ-процессами и эффективность проектной деятельности на базе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Результатом внедрения стало сокращение количества рабочих пространств и создание площадки для взаимодействия сотрудников, что обеспечивает цен
06.11.2025 «Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen

Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по цифровой трансформации клиентского сервиса для строительного торгового дома (СТД) «Петрович», основой которого стала платформа Naumen Contact Center и дополнительные интеграционные решения к ней. Об этом CNews сообщили представители «Обит» . СТД «Петрович», федеральный ритейлер строительных и отделочных материалов, нуж
27.10.2025 «Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура»
24.10.2025 ВТБ взял золото в трех рейтингах исследования Naumen Bank Contact Centers 2025

таты рейтингов составлены на основе исследования доступности и качества обслуживания клиентов в различных каналах. При составлении рейтинга лучших чат-ботов по обслуживанию в мобильном банке эксперты Naumen оценивали качество консультаций, диалоговые навыки чат-бота и его способность масштабироваться на другие каналы обслуживания клиентов. Чат-бот доступен в приложении и веб-версии ВТБ Онла
24.10.2025 Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen

Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen представил результаты XIII ежегодного исследования доступности и качества обслуживания в контакт-центрах российских банков. В 2025 г. в выборку вошли 79 крупнейших банков, анализ охватил
21.10.2025 ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами

Компания «Агроэко-ИТ», входящая в состав одного из агропромышленных холдингов России, внедрила платформу Naumen Service Desk для автоматизации процессов поддержки, учета инфраструктуры и развития внутренних сервисов. Решение позволило заменить ранее используемую систему и выстроить единое простран
09.10.2025 Naumen завершила внедрение SIEM «Платформа Радар» для ускорения обнаружения киберинцидентов

сокая производительность, качество детектирования атак, скорость развертывания, удобство интеграции с существующей инфраструктурой кибербезопасности — Sber TI, KEDR и другими продуктами. В результате Naumen получила эффективное решение, легко масштабируемое и адаптируемое к растущим требованиям по защите данных и обеспечению киберустойчивости. Проект нацелен на повышение эффективности монит
08.10.2025 SDI360 и Naumen объявили о партнерстве и запускают исследования зрелости клиентского опыта в банках

Агентство цифрового аудита SDI360 и вендор российского ПО Naumen объединили экспертизу для оценки зрелости клиентского опыта в цифровой среде и дистанционном обслуживании в финансовой отрасли. Стороны совместно с другими компаниями-партнерами готовят

24.09.2025 «СервисТелеком» развернул мониторинг ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen Network Manager

Компания «СервисТелеком» автоматизировала процессы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе решения Naumen Network Manager. По итогам проекта внедрена единая политика настройки метрик и триггеров для дальнейшего применения на всех участках ИТ-инфраструктуры, настроены отчеты и сбор данных для
23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center

Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по замене решения Cisco на отечественную платформу Naumen Contact Center для одного из крупнейших российских девелоперов «Гранель». С переходом на новую платформу количество необслуженных звонков сократилось на 90%. Проект выполнен всего за два
22.09.2025 В Naumen назначен коммерческий директор
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ

дали целую экосистему в области управления ИТ Дмитрий Рубин директор операционного бизнеса компании Naumen Дмитрий Рубин В октябре исполняется 20 лет с момента создания Naumen Service De
Игорь Кириченко, Naumen

кого окна возможностей у российского ИТ-рынка не было давно Игорь Кириченко исполнительный директор Naumen Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen в этом году празднует 20-летие

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему

лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в
09.09.2025 «РТ Системы коммуникаций» при поддержке Naumen внедрила единое решение для управления сервисным обслуживанием и проектами

ИТ-компания «РТ Системы коммуникаций» (входит в группу «Ростелеком») внедрила отечественное решение для обработки обращений и управления проектами на базе Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Проект выполнен в кратчайшие сроки — всего за четыре месяца и отвечает высоким требованиям информационной безопасности и нормам законодательст

Публикаций - 752, упоминаний - 957

Naumen и организации, системы, технологии, персоны:

9594 65
Microsoft Corporation 25775 41
Ростелеком 10948 40
Oracle Corporation 7074 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 33
Telegram Group 2940 33
Softline - Софтлайн 3743 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
SAP SE 5601 26
Cisco Systems 5372 26
Diasoft - Диасофт 1144 26
Yandex - Яндекс 9216 25
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 24
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 23
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 23
Крок - Croc 1964 23
Genesys 216 20
SimbirSoft - СимбирСофт 124 20
Comindware - Колловэар 202 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Docsvision - ДоксВижн 1060 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
Газпром ЦПС 38 19
VK - Mail.ru Group 3602 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 17
Dynatrace 59 17
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
Veeam Software 345 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 17
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 16
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 43
Почта России ПАО 2370 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
Газпром нефть 725 33
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
ПСБ - Промсвязьбанк 963 26
Альфа-Банк 1979 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 23
Газпром ПАО 1493 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 17
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 17
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Ингосстрах СПАО 478 16
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 15
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 8
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Совкомбанк ПАО 316 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 82
Федеральное казначейство России 1949 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 400
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 321
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 267
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 198
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 177
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 173
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 146
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 143
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 139
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 128
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 118
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 112
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 109
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 104
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 94
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 77
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 72
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 72
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 70
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 70
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 69
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 69
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 67
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 66
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 65
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 64
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 61
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 55
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 54
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 54
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 54
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 190
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 168
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 44
Naumen DMS - NauDoc 43 41
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 39
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 37
Naumen ITSM365 49 36
Linux OS 11533 32
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 28
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 27
Naumen Project Ruler 23 22
Microsoft Windows 16882 22
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 22 20
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Naumen NauPhone - Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 17 17
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
Microsoft Office 4170 15
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
Naumen Network Manager 14 14
Apple iPhone 6 4861 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
НКТ - Р7-Офис 543 11
Rakuten Viber 665 11
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 10
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 10 10
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 10 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Google Android 15243 9
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 8
Кириченко Игорь 58 58
Рубин Дмитрий 54 54
Попов Сергей 166 48
Зайцев Андрей 50 42
Кардашин Никита 33 32
Федулов Кирилл 54 21
Глазков Александр 151 19
Панченко Иван 197 19
Албычев Александр 168 19
Чаркин Евгений 317 18
Безбогов Сергей 69 18
Иодковский Станислав 104 18
Филимонов Антон 22 18
Поляков Сергей 75 17
Абакумов Евгений 227 17
Сергеев Сергей 179 17
Путятинский Сергей 112 17
Федоров Алексей 142 17
Качанов Олег 121 17
Хомков Игорь 47 17
Мельникова Алиса 100 17
Федоров Антон 23 17
Шпак Василий 279 17
Антонов Александр 77 17
Белов Алексей 28 17
Педоренко Андрей 43 17
Клявин Владимир 52 17
Шенберг Дмитрий 21 17
Галеев Сергей 37 17
Гулевич Руслан 32 17
Савцов Игорь 29 17
Валчев Стоян 48 17
Врацкий Андрей 175 17
Сологуб Денис 75 17
Деверилин Павел 34 17
Харитонов Дмитрий 79 17
Мейнцер Антон 20 17
Чудинов Дмитрий 103 17
Кузякина Анна 28 17
Толокнов Андрей 39 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 543
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 146
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 49
Украина 7928 46
Европа 24964 40
Казахстан - Республика 6048 37
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 29
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Грузия 1332 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Индия - Bharat 5869 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Филиппины - Республика 599 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Узбекистан - Республика 2005 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Европа Восточная 3138 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Япония 13807 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Украина - Киев 1151 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 237
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 195
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 135
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 127
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 101
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 97
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 76
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 20
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Forbes - Форбс 1002 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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Юность - радиостанция 52 1
ComputerWorld 144 1
The Independent 32 1
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
InformationWeek 241 1
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FT - Financial Times 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 32
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
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Datamonitor 83 3
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CNews Инновация года - награда 155 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
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Fortune Business Insights 32 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
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Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Mordor Intelligence 35 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Synergy Research Group 48 1
S&P 500 565 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
IMARC Group 7 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ITSM Tool Universe 1 1
ONSIDE 19 1
Gartner - AMR Research 48 1
CB Insights 10 1
Naumen Research 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
INFOLine-Аналитика 78 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 17
Naumen Academy - Naumen University 10 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 40
CNews AWARDS - награда 571 23
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CNews FORUM Кейсы 313 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 9
CCWF - Call Center World Forum 39 5
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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CeBIT 614 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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