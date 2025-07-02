Разделы

Бизнес Кадры
|

Исполнительный директор Naumen возглавил Okdesk

Отечественный разработчик систем для автоматизации процессов техподдержки, сервиса и выездного обслуживания Okdesk объявил об организационных изменениях в компании, направленных на усиление лидерских позиций в текущих сегмента и развитие в среднем и крупном бизнесе. В рамках этих изменений новым генеральным директором назначен Алексей Застрожный, бывший топ-менеджер Naumen.

Зона ответственности нового генерального директора сфокусирована на стратегических и операционных задачах.

Алексей Застрожный окончил факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института (МФТИ). С 2006 г. прошел путь от руководителя проектов до члена совета директоров – директора департамента систем автоматизации процессов ИТ, а с 2013 являлся исполнительным директором Naumen. Кроме того, Алексей занимал руководящие должности в «Яндексе», МТС, «Сбере». В июне 2025 г. возглавил команду Okdesk.

«Сегодня перед компанией стоят важные вызовы, как с точки зрения использования новых технологий и реализации сложных технологических партнёрств, так и с точки зрения дальнейшего развития предложения наших продуктов рынку средних и крупных компаний. Уверены, что Алексей Застрожный, учитывая его опыт и компетенции, сможет помочь усилить не только текущие позиции Okdesk на рынке, но и добиться значимых результатов в решении всех обозначенных задач», – отметил основатель компании и директор по развитию бизнеса Кирилл Федулов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

ИТ-шник обиделся на отстранение от работы и обрушил на работе сеть. За это его хотят упрятать в тюрьму

Как сократить операционные издержки на 30% с помощью ИИ

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

В Рунете с начала 2025 г. заблокировано более 15 тыс. ИТ-ресурсов за разжигание вражды

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще