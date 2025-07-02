Исполнительный директор Naumen возглавил Okdesk

Отечественный разработчик систем для автоматизации процессов техподдержки, сервиса и выездного обслуживания Okdesk объявил об организационных изменениях в компании, направленных на усиление лидерских позиций в текущих сегмента и развитие в среднем и крупном бизнесе. В рамках этих изменений новым генеральным директором назначен Алексей Застрожный, бывший топ-менеджер Naumen.

Зона ответственности нового генерального директора сфокусирована на стратегических и операционных задачах.

Алексей Застрожный окончил факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института (МФТИ). С 2006 г. прошел путь от руководителя проектов до члена совета директоров – директора департамента систем автоматизации процессов ИТ, а с 2013 являлся исполнительным директором Naumen. Кроме того, Алексей занимал руководящие должности в «Яндексе», МТС, «Сбере». В июне 2025 г. возглавил команду Okdesk.

«Сегодня перед компанией стоят важные вызовы, как с точки зрения использования новых технологий и реализации сложных технологических партнёрств, так и с точки зрения дальнейшего развития предложения наших продуктов рынку средних и крупных компаний. Уверены, что Алексей Застрожный, учитывая его опыт и компетенции, сможет помочь усилить не только текущие позиции Okdesk на рынке, но и добиться значимых результатов в решении всех обозначенных задач», – отметил основатель компании и директор по развитию бизнеса Кирилл Федулов.