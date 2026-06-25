Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Еще несколько лет назад автоматизация корпоративных процессов практически всегда означала разработку. Если компании т

«Озон Фармацевтика» автоматизирует подготовку публичной отчетности с помощью системы Sumra Группа «Озон Фармацевтика» внедрила систему Sumra от Armus Pro для автоматизации выпуска консолидированной отчетности по МСФО. Решение позволило автоматизироват

Как превратить систему распознавания документов в платформу сквозной автоматизации с помощью ИИ выросла в три раза, и это помогло повысить скорость претензионной работы ведомств в целом. Сквозная автоматизация с помощью программных роботов В большинстве бизнес-процессов распознавание доку

Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников Так все сотрудники, вовлеченные в подбор, могут видеть все необходимые метрики и совершать необходимые действия из единого личного кабинета. В частности, в Neon HRM реализована интеграция с решением автоматизации рекрутинга FriendWork. Инициировать подбор можно прямо из HRM-системы: созданная заявка переходит на согласование в FriendWork, при этом её статус и маршрут согласования в реально

«Айтеко» углубляет ИИ-экспертизу в сфере промышленной автоматизации изации (ИЦЦ, входит в ГК «Айтеко») создан центр ИИ-технологий. Он аккумулирует имеющиеся знания и опыт по применению искусственного интеллекта, а также займется разработкой новых ИИ-решений в области промышленной автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко». Среди основных задач центра – повышение производительности внутренних процессов, а также создание и развитие программн

Автоматизация производства «Ренессанс»: цифровизация ускорила работу с дилерами в девять раз и обеспечила +200% к прибыли ь вся работа прозрачна, управляема и выведена на новый уровень оперативности. Для нас это не просто автоматизация - это реальный драйвер роста и стабильности для клиента», – сказал директор ИT-

«Телфин» и «АИ МОП» создают новый стандарт ИИ-автоматизации продаж и клиентского сервиса Провайдер сервисов связи «Телфин» объявил о запуске совместного решения автоматизации клиентских коммуникаций на базе АТС «Телфин.Офис» и программного комплекса «АИ МОП». Интеграция формирует единую экосистему для оптимизации продаж и поддержки клиентов. Об этом CN

«Росатом» и ЛЭТИ запустили программу подготовки инженеров автоматизации будущего иверситет «ЛЭТИ» запустили образовательную программу «Интеллектуальные технологии Интернета вещей и промышленной автоматизации». Она направлена на подготовку инженеров для сферы промышленной

В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты контроля, редактирования и автоматизированной обработки векторных карт х из текстовых файлов и экспорта добавлена поддержка табличного формата XLSX. ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, ра

«ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов в промышленную эксплуатацию. Также в рамках пула ключевых проектов, направленных на повышение эффективности работы предприятий, ведется разработка интерактивного дашборда, который позволит проводить автоматическую оценку обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения программы ремонта локомотивов.

«Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО ws предполагает лицензионные затраты на ключевые элементы платформы. Linux-ориентированный подход и автоматизация настройки позволяют сократить расходы на сопровождение инфраструктуры и сделать

ГК «А101» и Ujin внедряют систему автоматизации жилья в московском жилом комплексе ном проникновении также формирует тревожное сообщение. Мультисенсор в режиме «никого нет дома» может фиксировать любое движение в квартире и отправлять оповещение ее владельцу. «Интеграция технологий автоматизации в жилые комплексы – это не просто рыночный тренд, а необходимость для создания комфортной и безопасной среды. ГК „А101“ активно внедряет решения, которые делают жизнь удобнее, и,

56% российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной рутины иностроения (4%), ТЭК (3%) и других (4,5%). Главным запросом со стороны бизнеса стала оптимизация и автоматизация офисных процессов (такой ответ дали 40,4% опрошенных компании) и сокращение вре

Эксперты Staq выявили ключевые барьеры использования ИИ в российской промышленной автоматизации мы позволяет описывать задачу на естественном языке и получать готовую логику процесса. «Российская промышленная автоматизация прошла большой путь за последние годы. Российские компании больше

Банк SQB стал первой компанией Узбекистана, внедрившей технологии Process Mining и Task Mining недрившей аналитику процессов (Process Mining) и аналитику операций (Task Mining) в промышленную эксплуатацию. Банк реализует серию последовательных проектов по повышению эффективности, оптимизации и автоматизации процессов на базе платформы Proceset российского вендора Инфомаксимум. С помощью Process Mining банк проанализировал кредитный процесс на массиве почти 5 тысяч заявок. Proceset по

Безопаснее быть сварщиком, чем юристом: научное исследование связало риск автоматизации с конкуренцией за работу тов, цифр и идей, то есть ровно на том, что лучше всего получается у современных нейросетей. Почему автоматизация ускоряется именно сейчас Российский рынок труда 2026 г. переживает беспрецедент

VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher. Сервис реализован на платформе для разработки и запуска ИИ-агентов VK AI Space и закрывает основные задачи продуктовой и маркетинговой

«Росатом» и ТРЭИ развертывают кооперацию в промышленной автоматизации глашение о сотрудничестве. Кооперация нацелена на развитие комплексных российских решений в области промышленной автоматизации под запросы высокотехнологичных энергетических и промышленных комп

ГК Softline и BPMSoft договорились о создании отраслевых решений для ИТ-сектора холдинг с фокусом на инновации, и BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов, договорились о расширении сотрудничества. В рамках новых дого

Группа Rubytech совместно с «РТ-Техприемка» и МЭИ займется импортозамещением цифровых решений для промышленности дум о технологическом сотрудничестве. Стороны займутся импортозамещением цифровых решений в области промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Цель — создать полностью отечественные програ

SQB и Инфомаксимум провели первую конференцию по процессной аналитике в Узбекистане формации бизнеса. Когда компания понимает стоимость процессов, видит потери и может определить, где автоматизация даст наибольший эффект, технологии начинают работать не как отдельные инструмен

Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами ком оперативной и подробной информации для контроля безопасности в ИТ-контуре. Это помогает заказчикам выполнять требования регуляторов и выстраивать комплексную защиту инфраструктуры. Возможности по автоматизации управления доступами в свою очередь облегчают работу Enterprise-компаний, где назначение доступов вручную становится ресурсозатратной рутиной», — сказал Сергей Мерещенко, лидер пр

Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств и роботизированных решений для внутрискладской логистики — одного из самых быстрорастущих сегментов промышленной автоматизации. Партнёрство позволит создавать оборудование и ПО под конкретные п

Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме» Руководитель проектного направления MANGO OFFICE рассказал о ключевых вызовах рынка труда и представил кейс автоматизации коммуникаций с кандидатами. HR-конференция Human прошла 24 апреля 2026 года в Москве в медиацентре Palmira MediaMax. Тема мероприятия – актуальные вопросы привлечения сотрудников

«Фасадные Решения» внедряют ИИ для автоматизации смет и тендерных расчётов ешениям растёт на фоне общей цифровизации строительной отрасли и дефицита квалифицированных кадров. Автоматизация расчётов и ускорение подготовки коммерческих предложений становятся одним из кл

«Группа Астра»: пять основных трендов ИТ-автоматизации в 2026 году автоматизации инфраструктуры на российском рынке. По словам эксперта отрасль проходит важный этап: автоматизация уже стала стандартом, но именно сейчас начинается переход к следующему уровню —

«1С» и «СИТЕК» объявили о создании совместного предприятия для развития решений в области корпоративной автоматизации и логистики ния решений в интересах наших клиентов». Синергия отраслевых разработок и практики внедрения «СИТЕК» с платформенными возможностями «1С» и экспертизой в ERP-проектах создает основу для более глубокой автоматизации бизнеса от отдельных функций к сквозным цифровым процессам, объединяющим управление ресурсами, логистикой и операционной деятельностью.

70% россиян уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее одателя сотрудники считают по-настоящему важными и какую роль в современном рабочем процессе играет автоматизация. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2

Бандл Primo RPA и Luxms BI — роботизация и аналитика в едином контуре Primo RPA, заказчики получают не набор разрозненных инструментов, а единую систему управления, где автоматизация и аналитика работают как единое целое. Это позволяет еще быстрее принимать важн

В каждой четвертой компании в России ИИ еще не используется датели упоминали чаще всего, — программы внутренних рекомендаций с бонусами за успешный наем (46%), автоматизация работы по поиску, отбору и найму персонала (34%), внедрение системы обучения и

Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ» пания Farzoom (входит в ГК «Ростелеком») и ИТ-интегратор GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество открывает клиентам GlowByte прямой доступ к отечественной платформе автоматизации бизнес-процессов с поддержкой ИИ, обеспечивающей бесшовную миграцию с Camunda Platform. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Farzoom обеспечит вендорскую поддержку, вклю

В МФТИ разработали цифровую платформу для ускорения документооборота в строительстве спользованием встроенного интеллектуального помощника. Система обеспечивает единый контроль версий, автоматическую генерацию документов на основе данных из нужных источников без ручного ввода,

Content AI расширила IDP-платформу ContentCapture до полного цикла автоматизации Robotic Process Automation) в едином решении. Об этом CNews сообщил представитель Content AI. Ранее автоматизация процессов, связанных с обработкой документов, во многих случаях требовала двух

Security Vision представила подход к автоматизации реагирования на инциденты с применением машинного обучения ров. Злоумышленники активно используют автоматизацию: подготовка и обнаружение целей занимают у них минимум времени, тогда как ручное реагирование со стороны защиты требует значительных ресурсов. Без автоматизации полный цикл реагирования на один инцидент может занимать до 85 минут, включая этапы обнаружения, сдерживания, расследования, устранения и восстановления. Роль ИИ и машинного обуче

«Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM тели ГК «Корус Консалтинг». Webrover – веб-студия с более чем 20-летним опытом разработки высоконагруженных сайтов, интернет-магазинов, приложений и web-сервисов. K-Team HRM – это готовая система для автоматизации полного цикла работы с сотрудниками: адаптация, целеполагание и KPI, оценка 360, обучение. Платформа включает в себя топовые модули для совместной работы, развития талантов, внутр

Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной автоматизации Robin: к ней присоединяется технология голосовой автоматизации Robovoice. Об этом CNews сообщили представители Softline. Объединение продуктов формирует единый стек для скв

Basis Digital Energy — лидер первого рейтинга CNews среди российских платформ автоматизации разработки ПО DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры Basis Digital Energy от компании «Базис» возглавил первый рейтинг отечественных решений для автоматизации разработки ПО, подготовленный аналитиками CNews. Эксперты проанализировали продукты семи крупнейших российских вендоров по 24 характеристикам и более чем 100 параметрам. По итогам

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях платформы) будет довольно дорогим. А ключевой смысл автоматизации, разумеется, в экономии ресурсов: автоматизация и ее поддержка не должна стоить сопоставимо с «прямым» (т.е. ручным, без исполь

Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов а устройств. Кроме того, команда интегратора реализовала интеграцию с учебными процессами, настроив автоматическую загрузку данных о платных студентах из систем приемной комиссии и учебной част