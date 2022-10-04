Индексная книга CNews*
Автоматизация процессов Process automation Системы и средства автоматизации Systems and automation tools
Публикаций - 5223, упоминаний - 5701
Автоматизация процессов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 144
|Садовенко Илья 63 39
|Мишустин Михаил 376 32
|Рахметов Руслан 34 26
|Чернышенко Дмитрий 320 25
|Акимов Максим 170 20
|Гришин Дмитрий 185 17
|Гаранин Евгений 23 16
|Массух Илья 202 14
|Афанасьев Денис 32 12
|Кабаков Ярослав 21 11
|Гусев Александр 28 10
|Иванов Александр 83 10
|Кузнецов Александр 85 9
|Фомин Дмитрий 20 9
|Бычков Николай 7 8
|Щеглов Дмитрий 8 8
|Малышев Сергей 49 7
|Мантуров Денис 66 7
|Текслер Алексей 18 6
|Федосеев Алексей 18 6
|Силкина Елена 11 6
|Мельникова Анастасия 197 5
|Кузьмин Сергей 33 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
|Нуралиев Борис 244 4
|Махлин Дмитрий 17 4
|Торшин Дмитрий 8 4
|Луцив Данила 5 4
|Шингарев Павел 10 4
|Нечаев Владимир 11 3
|Савицкий Андрей 12 3
|Абрамов Сергей 69 3
|Анкудинов Николай 12 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Малых Дмитрий 28 3
|Сорокина Татьяна 16 3
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 3
|Савюк Виктор 38 3
|Комлев Николай 55 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.