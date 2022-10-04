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Индексная книга CNews*
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Автоматизация процессов Process automation Системы и средства автоматизации Systems and automation tools

Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools


04.10.2022 Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи 2
21.09.2022 Kazan Digital Week 1
13.09.2022 Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях 2
02.08.2022 Исследование: 75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО 1
02.08.2022 Treolan начинает поставки оборудования Elemy для бесперебойного электропитания 1
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1
01.08.2022 «Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов 1
01.08.2022 Softline усиливает свой портфель решений за счет приобретения доли в компании «Ваш платежный проводник» 1
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области 1
Импортозамещение 2022 1
29.07.2022 Из-за безграмотных пользователей хакеры лишились идеального способа взлома ПК через Word и Excel. И тут же нашли новые 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.07.2022 «Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле 1
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 1
28.07.2022 RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве 1
28.07.2022 «Контур.бухгалтерия» и банк для бизнеса «Бланк» настроили обмен данными 1
28.07.2022 «Почта банк» внедрил автоматизированную систему анализа текста FIS 1
27.07.2022 За шесть месяцев 2022 г. «Яндекс» заблокировал более 66 тыс. аккаунтов мошенников за нарушение правил размещения рекламы 1
27.07.2022 Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года 1
27.07.2022 «Консист бизнес групп» и ГК «Астра» стали технологическими партнерами 1
27.07.2022 Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации 1
27.07.2022 «Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 3
26.07.2022 Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга 1
26.07.2022 АРПП «Отечественный софт» представила каталог программ сотрудничества для школ и вузов 1
26.07.2022 Аналитика «Телфин»: малый бизнес выступает драйвером развития новых услуг на телеком-рынке 1
26.07.2022 Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» 3
26.07.2022 «Сберкорус» запустил онлайн-сервис по взысканию дебиторской задолженности 1
25.07.2022 Sitronics KT разработала новые сервисы для навигации и мониторинга судов 2
25.07.2022 Что заменит зарубежные решения класса PAM? 1
25.07.2022 No code платформа «Датамастер» совместима с ОС Astra Linux и российскими процессорами 1
25.07.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго» 1
25.07.2022 Netwell стала дистрибьютором «Агат РТ» 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
25.07.2022 Navicon запускает первый в России департамент тестирования CRM 1
25.07.2022 Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР 1
25.07.2022 Linxdatacenter запускает собственные PaaS-инструменты 1
22.07.2022 «Татспиртпром» внедрил чат-бот для HR-подразделения 1
22.07.2022 «Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM 1
22.07.2022 iBPMS — новое слово на рынке BPM 1

Публикаций - 5223, упоминаний - 5701

Автоматизация процессов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 1252
IBM - International Business Machines Corp 8941 782
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 685
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 419
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 385
Крок - Croc 1616 346
Softline - Софтлайн 1870 303
Элемент ГК - Elementec 1523 295
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 284
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 277
Yandex - Яндекс 5015 264
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 221
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 202
Apple Inc 10683 174
Intel Corporation 11262 174
Amazon Inc - Amazon.com 2650 171
Samsung Electronics 9333 168
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 168
SAP SE 4595 145
Huawei 3222 142
Red Hat 1183 124
ФОРС - Центр разработки 390 118
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 104
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 104
Oracle Corporation 6035 97
Telegram Group 805 97
Галактика - Корпорация 1077 95
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 94
Navicon - Навикон 232 94
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 92
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 86
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 80
TerraLink - ТерраЛинк 252 80
1С-Битрикс - Bitrix 443 79
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 77
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 75
Информзащита 641 74
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 63
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 62
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 99 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 573
Почта России ПАО 1853 286
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 285
РЖД - Российские железные дороги 1458 277
Альфа-Банк 1476 221
Газпром ПАО 1008 217
Лента - Сеть розничной торговли 912 149
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 98
ПСБ - Промсвязьбанк 682 96
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 82
Самолёт ГК 216 73
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 65
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 57
X5 Group 709 54
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 54
Сургутнефтегаз - СНГ 193 53
Открытие ФК - Росгосстрах 266 46
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 42
Mary Kay - Мэри Кэй 88 39
Татнефть 182 38
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 34
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 33
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 30
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 27
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 27
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 25
Виктория - Сеть супермаркетов 145 22
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 22
Wildberries - Вайлдберриз 185 21
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 20
IKEA - ИКЕА 124 20
Росводоканал 69 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 20
Segezha Group - Сегежа Групп 96 19
ВкусВилл - Избёнка 68 18
Русагро Группа Компаний 182 18
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 18
Совкомбанк ПАО 171 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2268
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 881
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 536
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 366
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 349
Президент Российской Федерации 3770 348
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 303
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 281
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 260
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 230
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 222
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 162
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 142
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 139
Счётная палата РФ 628 135
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 119
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 111
Таможня - Таможенная служба 421 101
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 80
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 65
Верховный суд Российской Федерации 709 65
Администрация Президента РФ 904 64
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 57
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 55
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 43
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 40
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 39
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 38
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 38
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 26
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 24
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 22
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 19
Федеральное казначейство России 1345 19
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 18
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 18
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 41
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 15
Web development - Веб-разработка 0 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 10
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1951
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1733
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1557
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1462
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1413
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 1412
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 1009
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 986
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 874
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 720
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 576
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 568
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 537
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 512
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 478
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 445
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 440
Визуализация 1338 439
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 400
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 400
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 387
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 378
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 364
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 346
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 298
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 293
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Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 271
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 260
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 248
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 248
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 706
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 662
Linux OS 7669 486
Google Android 11959 462
Microsoft Office 3247 425
Microsoft Windows 2000 2856 417
1С:Бухгалтерия 647 334
Microsoft SQL Server 1416 272
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 266
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 246
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 245
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 188
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 185
1С:ERP Управление предприятием 268 183
Oracle Java - язык программирования 2554 154
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 147
Microsoft Windows 2104 146
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 141
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 130
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 121
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 93
Microsoft Windows 7 1780 79
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 72
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 70
Apple macOS 1457 70
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 67
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 63
Apple iOS 6422 60
Python - высокоуровневый язык программирования 486 60
Новые облачные технологии - МойОфис 381 60
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 57
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 56
1С:Розница 70 56
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 47
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 47
Microsoft Windows XP 2291 47
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 39
Terrasoft Creatio 77 36
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 130 34
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 33
Путин Владимир 2542 144
Садовенко Илья 63 39
Мишустин Михаил 376 32
Рахметов Руслан 34 26
Чернышенко Дмитрий 320 25
Акимов Максим 170 20
Гришин Дмитрий 185 17
Гаранин Евгений 23 16
Массух Илья 202 14
Афанасьев Денис 32 12
Кабаков Ярослав 21 11
Гусев Александр 28 10
Иванов Александр 83 10
Кузнецов Александр 85 9
Фомин Дмитрий 20 9
Бычков Николай 7 8
Щеглов Дмитрий 8 8
Малышев Сергей 49 7
Мантуров Денис 66 7
Текслер Алексей 18 6
Федосеев Алексей 18 6
Силкина Елена 11 6
Мельникова Анастасия 197 5
Кузьмин Сергей 33 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
Нуралиев Борис 244 4
Махлин Дмитрий 17 4
Торшин Дмитрий 8 4
Луцив Данила 5 4
Шингарев Павел 10 4
Нечаев Владимир 11 3
Савицкий Андрей 12 3
Абрамов Сергей 69 3
Анкудинов Николай 12 3
Рылов Дмитрий 45 3
Малых Дмитрий 28 3
Сорокина Татьяна 16 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 3
Савюк Виктор 38 3
Комлев Николай 55 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2667
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1407
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1284
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1027
Казахстан - Республика 4467 497
Беларусь - Белоруссия 3525 375
Россия - СФО - Новосибирск 3269 269
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 265
Россия - ПФО - Казань 2085 251
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 246
Земля - планета Солнечной системы 7427 236
Япония 10069 225
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 172
Азия - Азиатский регион 3803 159
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 145
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 137
Россия - ЦФО - Тульская область 965 116
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 116
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 111
Россия - Сибирь 1579 106
Австралия - Австралийский Союз 2791 103
Африка - Африканский регион 2928 102
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 95
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 91
Россия - СФО - Омская область 517 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 82
Нидерланды 2197 76
Швеция - Королевство 2072 71
Армения - Республика 1112 71
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 68
Америка 2011 65
Бразилия - Федеративная Республика 1945 63
Китай - Тайвань 2115 61
Чехия - Чешская Республика 1053 60
Европа Восточная 2927 57
Германия - Федеративная Республика 8903 56
Австрия - Австрийская Республика 1020 54
Россия - РФ - Российская федерация 108428 54
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 37
Украина 6212 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 5061
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3034
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1522
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 712
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 669
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 616
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 564
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 474
Юриспруденция 1629 443
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 339
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 274
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 228
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 220
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 212
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 194
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 130
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 117
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 97
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 93
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 90
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 87
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 85
Эргономика 840 83
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 74
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 70
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 56
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 54
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 52
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 39
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 38
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 37
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 36
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 34
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 33
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 30
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 30
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 29
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 258
TAdviser - Центр выбора технологий 243 62
Коммерсантъ - Издательский дом 888 51
Forbes - Форбс 591 31
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 27
Thomson Reuters - Рейтер 5731 19
РИА Новости 766 12
FT - Financial Times 1118 7
The Register 1286 6
Ведомости 375 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
VentureBeat 90 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
23ABC News 152 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
VNUNet.com 201 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Juniper Research 468 25
CNews Инновация года - награда 41 24
BCG - Boston Consulting Group 85 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 14
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 6
Gartner - Гартнер 3301 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
IDC - International Data Corporation 4671 3
S&P - Standard and Poor’s 470 3
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Samsung Research 14 1
Forrester Wave 31 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Gartner - Dataquest 340 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 65
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 26
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 19
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 8
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 8
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 3
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
БГУ - Белорусский государственный университет 14 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 9 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 3 1
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 0 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 74
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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