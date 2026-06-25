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Автоматизация процессов Process automation Системы и средства автоматизации Systems and automation tools

Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

Еще несколько лет назад автоматизация корпоративных процессов практически всегда означала разработку. Если компании т
25.06.2026 «Озон Фармацевтика» автоматизирует подготовку публичной отчетности с помощью системы Sumra

Группа «Озон Фармацевтика» внедрила систему Sumra от Armus Pro для автоматизации выпуска консолидированной отчетности по МСФО. Решение позволило автоматизироват
23.06.2026 Как превратить систему распознавания документов в платформу сквозной автоматизации с помощью ИИ

выросла в три раза, и это помогло повысить скорость претензионной работы ведомств в целом. Сквозная автоматизация с помощью программных роботов В большинстве бизнес-процессов распознавание доку
22.06.2026 Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников

Так все сотрудники, вовлеченные в подбор, могут видеть все необходимые метрики и совершать необходимые действия из единого личного кабинета. В частности, в Neon HRM реализована интеграция с решением автоматизации рекрутинга FriendWork. Инициировать подбор можно прямо из HRM-системы: созданная заявка переходит на согласование в FriendWork, при этом её статус и маршрут согласования в реально
18.06.2026 «Айтеко» углубляет ИИ-экспертизу в сфере промышленной автоматизации

изации (ИЦЦ, входит в ГК «Айтеко») создан центр ИИ-технологий. Он аккумулирует имеющиеся знания и опыт по применению искусственного интеллекта, а также займется разработкой новых ИИ-решений в области промышленной автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко». Среди основных задач центра – повышение производительности внутренних процессов, а также создание и развитие программн
17.06.2026 Автоматизация производства «Ренессанс»: цифровизация ускорила работу с дилерами в девять раз и обеспечила +200% к прибыли

ь вся работа прозрачна, управляема и выведена на новый уровень оперативности. Для нас это не просто автоматизация - это реальный драйвер роста и стабильности для клиента», – сказал директор ИT-
16.06.2026 «Телфин» и «АИ МОП» создают новый стандарт ИИ-автоматизации продаж и клиентского сервиса

Провайдер сервисов связи «Телфин» объявил о запуске совместного решения автоматизации клиентских коммуникаций на базе АТС «Телфин.Офис» и программного комплекса «АИ МОП». Интеграция формирует единую экосистему для оптимизации продаж и поддержки клиентов. Об этом CN
15.06.2026 «Росатом» и ЛЭТИ запустили программу подготовки инженеров автоматизации будущего

иверситет «ЛЭТИ» запустили образовательную программу «Интеллектуальные технологии Интернета вещей и промышленной автоматизации». Она направлена на подготовку инженеров для сферы промышленной
15.06.2026 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты контроля, редактирования и автоматизированной обработки векторных карт

х из текстовых файлов и экспорта добавлена поддержка табличного формата XLSX. ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, ра
10.06.2026 «ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов

в промышленную эксплуатацию. Также в рамках пула ключевых проектов, направленных на повышение эффективности работы предприятий, ведется разработка интерактивного дашборда, который позволит проводить автоматическую оценку обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения программы ремонта локомотивов.
08.06.2026 «Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО

ws предполагает лицензионные затраты на ключевые элементы платформы. Linux-ориентированный подход и автоматизация настройки позволяют сократить расходы на сопровождение инфраструктуры и сделать
08.06.2026 ГК «А101» и Ujin внедряют систему автоматизации жилья в московском жилом комплексе

ном проникновении также формирует тревожное сообщение. Мультисенсор в режиме «никого нет дома» может фиксировать любое движение в квартире и отправлять оповещение ее владельцу. «Интеграция технологий автоматизации в жилые комплексы – это не просто рыночный тренд, а необходимость для создания комфортной и безопасной среды. ГК „А101“ активно внедряет решения, которые делают жизнь удобнее, и,

29.05.2026 56% российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной рутины

иностроения (4%), ТЭК (3%) и других (4,5%). Главным запросом со стороны бизнеса стала оптимизация и автоматизация офисных процессов (такой ответ дали 40,4% опрошенных компании) и сокращение вре
27.05.2026 Эксперты Staq выявили ключевые барьеры использования ИИ в российской промышленной автоматизации

мы позволяет описывать задачу на естественном языке и получать готовую логику процесса. «Российская промышленная автоматизация прошла большой путь за последние годы. Российские компании больше

26.05.2026 Банк SQB стал первой компанией Узбекистана, внедрившей технологии Process Mining и Task Mining

недрившей аналитику процессов (Process Mining) и аналитику операций (Task Mining) в промышленную эксплуатацию. Банк реализует серию последовательных проектов по повышению эффективности, оптимизации и автоматизации процессов на базе платформы Proceset российского вендора Инфомаксимум. С помощью Process Mining банк проанализировал кредитный процесс на массиве почти 5 тысяч заявок. Proceset по
25.05.2026 Безопаснее быть сварщиком, чем юристом: научное исследование связало риск автоматизации с конкуренцией за работу

тов, цифр и идей, то есть ровно на том, что лучше всего получается у современных нейросетей. Почему автоматизация ускоряется именно сейчас Российский рынок труда 2026 г. переживает беспрецедент
25.05.2026 VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher

VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher. Сервис реализован на платформе для разработки и запуска ИИ-агентов VK AI Space и закрывает основные задачи продуктовой и маркетинговой
20.05.2026 «Росатом» и ТРЭИ развертывают кооперацию в промышленной автоматизации

глашение о сотрудничестве. Кооперация нацелена на развитие комплексных российских решений в области промышленной автоматизации под запросы высокотехнологичных энергетических и промышленных комп
20.05.2026 ГК Softline и BPMSoft договорились о создании отраслевых решений для ИТ-сектора

холдинг с фокусом на инновации, и BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов, договорились о расширении сотрудничества. В рамках новых дого
20.05.2026 Группа Rubytech совместно с «РТ-Техприемка» и МЭИ займется импортозамещением цифровых решений для промышленности

дум о технологическом сотрудничестве. Стороны займутся импортозамещением цифровых решений в области промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Цель — создать полностью отечественные програ
14.05.2026 SQB и Инфомаксимум провели первую конференцию по процессной аналитике в Узбекистане

формации бизнеса. Когда компания понимает стоимость процессов, видит потери и может определить, где автоматизация даст наибольший эффект, технологии начинают работать не как отдельные инструмен
14.05.2026 Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами

ком оперативной и подробной информации для контроля безопасности в ИТ-контуре. Это помогает заказчикам выполнять требования регуляторов и выстраивать комплексную защиту инфраструктуры. Возможности по автоматизации управления доступами в свою очередь облегчают работу Enterprise-компаний, где назначение доступов вручную становится ресурсозатратной рутиной», — сказал Сергей Мерещенко, лидер пр
13.05.2026 Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств

и роботизированных решений для внутрискладской логистики — одного из самых быстрорастущих сегментов промышленной автоматизации. Партнёрство позволит создавать оборудование и ПО под конкретные п
13.05.2026 Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме»

Руководитель проектного направления MANGO OFFICE рассказал о ключевых вызовах рынка труда и представил кейс автоматизации коммуникаций с кандидатами. HR-конференция Human прошла 24 апреля 2026 года в Москве в медиацентре Palmira MediaMax. Тема мероприятия – актуальные вопросы привлечения сотрудников

12.05.2026 «Фасадные Решения» внедряют ИИ для автоматизации смет и тендерных расчётов

ешениям растёт на фоне общей цифровизации строительной отрасли и дефицита квалифицированных кадров. Автоматизация расчётов и ускорение подготовки коммерческих предложений становятся одним из кл
06.05.2026 «Группа Астра»: пять основных трендов ИТ-автоматизации в 2026 году

автоматизации инфраструктуры на российском рынке. По словам эксперта отрасль проходит важный этап: автоматизация уже стала стандартом, но именно сейчас начинается переход к следующему уровню —
05.05.2026 «1С» и «СИТЕК» объявили о создании совместного предприятия для развития решений в области корпоративной автоматизации и логистики

ния решений в интересах наших клиентов». Синергия отраслевых разработок и практики внедрения «СИТЕК» с платформенными возможностями «1С» и экспертизой в ERP-проектах создает основу для более глубокой автоматизации бизнеса от отдельных функций к сквозным цифровым процессам, объединяющим управление ресурсами, логистикой и операционной деятельностью.
05.05.2026 70% россиян уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее

одателя сотрудники считают по-настоящему важными и какую роль в современном рабочем процессе играет автоматизация. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2
04.05.2026 Бандл Primo RPA и Luxms BI — роботизация и аналитика в едином контуре

Primo RPA, заказчики получают не набор разрозненных инструментов, а единую систему управления, где автоматизация и аналитика работают как единое целое. Это позволяет еще быстрее принимать важн
30.04.2026 В каждой четвертой компании в России ИИ еще не используется

датели упоминали чаще всего, — программы внутренних рекомендаций с бонусами за успешный наем (46%), автоматизация работы по поиску, отбору и найму персонала (34%), внедрение системы обучения и

30.04.2026 Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»

пания Farzoom (входит в ГК «Ростелеком») и ИТ-интегратор GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество открывает клиентам GlowByte прямой доступ к отечественной платформе автоматизации бизнес-процессов с поддержкой ИИ, обеспечивающей бесшовную миграцию с Camunda Platform. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Farzoom обеспечит вендорскую поддержку, вклю
30.04.2026 В МФТИ разработали цифровую платформу для ускорения документооборота в строительстве

спользованием встроенного интеллектуального помощника. Система обеспечивает единый контроль версий, автоматическую генерацию документов на основе данных из нужных источников без ручного ввода,

29.04.2026 Content AI расширила IDP-платформу ContentCapture до полного цикла автоматизации

Robotic Process Automation) в едином решении. Об этом CNews сообщил представитель Content AI. Ранее автоматизация процессов, связанных с обработкой документов, во многих случаях требовала двух

29.04.2026 Security Vision представила подход к автоматизации реагирования на инциденты с применением машинного обучения

ров. Злоумышленники активно используют автоматизацию: подготовка и обнаружение целей занимают у них минимум времени, тогда как ручное реагирование со стороны защиты требует значительных ресурсов. Без автоматизации полный цикл реагирования на один инцидент может занимать до 85 минут, включая этапы обнаружения, сдерживания, расследования, устранения и восстановления. Роль ИИ и машинного обуче
29.04.2026 «Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM

тели ГК «Корус Консалтинг». Webrover – веб-студия с более чем 20-летним опытом разработки высоконагруженных сайтов, интернет-магазинов, приложений и web-сервисов. K-Team HRM – это готовая система для автоматизации полного цикла работы с сотрудниками: адаптация, целеполагание и KPI, оценка 360, обучение. Платформа включает в себя топовые модули для совместной работы, развития талантов, внутр
27.04.2026 Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной автоматизации Robin: к ней присоединяется технология голосовой автоматизации Robovoice. Об этом CNews сообщили представители Softline. Объединение продуктов формирует единый стек для скв
24.04.2026 Basis Digital Energy — лидер первого рейтинга CNews среди российских платформ автоматизации разработки ПО

DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры Basis Digital Energy от компании «Базис» возглавил первый рейтинг отечественных решений для автоматизации разработки ПО, подготовленный аналитиками CNews. Эксперты проанализировали продукты семи крупнейших российских вендоров по 24 характеристикам и более чем 100 параметрам. По итогам
24.04.2026 Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

платформы) будет довольно дорогим. А ключевой смысл автоматизации, разумеется, в экономии ресурсов: автоматизация и ее поддержка не должна стоить сопоставимо с «прямым» (т.е. ручным, без исполь
24.04.2026 Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов

а устройств. Кроме того, команда интегратора реализовала интеграцию с учебными процессами, настроив автоматическую загрузку данных о платных студентах из систем приемной комиссии и учебной част
23.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг IDP-платформ для автоматизации разработки ПО

порядок. Кратно растут объемы документации, регулярно появляются вопросы взаимодействия различных команд, каждая из которых опирается на собственные архитектурные подходы. Внедрение единой платформы автоматизации разработки служит для оптимизации всех процессов создания ПО за счет создания единой точки доступа к инструментам, библиотекам и корпоративным стандартам. Эффективность обеспечива

Публикаций - 36192, упоминаний - 45640

Автоматизация процессов и организации, системы, технологии, персоны:

9594 4249
Microsoft Corporation 25774 2417
SAP SE 5601 1760
Oracle Corporation 7074 1605
Ростелеком 10948 1128
IBM - International Business Machines Corp 9699 1126
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 920
Softline - Софтлайн 3743 831
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 782
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 772
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 740
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 686
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 657
Yandex - Яндекс 9215 649
1С-Рарус 982 645
Directum - Директум 1268 582
Docsvision - ДоксВижн 1060 579
Google LLC 12687 540
Крок - Croc 1964 534
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 533
АйТи 1519 527
Broadcom - VMware 2610 522
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 512
Diasoft - Диасофт 1144 509
Cisco Systems 5372 487
МегаФон 10742 470
HP Inc. 5883 463
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 461
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 459
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 423
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 416
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 407
Naumen - Наумен 752 400
Intel Corporation 12811 394
Dell EMC 5180 384
Telegram Group 2940 380
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 376
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 351
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 349
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 328
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 1242
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 566
Почта России ПАО 2370 452
РЖД - Российские железные дороги 2096 448
Газпром ПАО 1493 391
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 364
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 363
Альфа-Банк 1979 339
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 317
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 313
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 292
НСПК - Национальная система платежных карт 948 281
Газпром нефть 725 275
ГПБ - Газпромбанк 1273 270
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 253
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 247
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 232
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 221
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 221
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 220
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 208
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 207
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 203
Северсталь ПАО - Severstal 629 195
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 190
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 183
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 180
Роснефть НК - нефтяная компания 562 178
МКБ - Московский кредитный банк 657 177
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 177
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 175
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 165
X5 Group - Перекрёсток 640 164
ПСБ - Промсвязьбанк 963 161
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 152
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 152
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 151
Ингосстрах СПАО 478 144
Русагро Группа Компаний 379 144
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 144
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1776
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1035
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 999
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 908
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 892
Федеральное казначейство России 1949 790
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 739
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 650
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 545
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 537
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 481
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 474
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 457
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 455
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 422
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 417
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 415
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 364
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 361
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 358
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 358
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 354
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 295
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 273
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 253
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 247
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 216
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 213
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 203
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 202
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 201
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Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 140
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 137
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 145
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 84
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 55
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 54
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 53
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 52
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 50
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 48
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 46
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 45
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 35
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 35
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 30
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 28
OWASP - Open Web Application Security Project 146 28
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 27
ГосИнформСистемы 160 27
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 26
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 25
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 21
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 20
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 20
Linux Foundation - Free Standards Group 206 19
Единая Россия - Политическая партия 321 18
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 18
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 18
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 15
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 14
Apache Software Foundation - ASF 231 13
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 12
Ассоциация менеджеров 107 11
PEX Network - Process Excellence Network 16 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 13528
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6699
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6197
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 5764
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 5531
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 4941
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 4666
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4454
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 4106
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 3783
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3734
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3560
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3215
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3161
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2702
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 2592
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2464
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 2365
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 2264
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 2033
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2018
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2016
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1982
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1838
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1814
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 1794
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 1791
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1754
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 1719
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1680
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 1641
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1583
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 1579
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1554
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 1528
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1441
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1431
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1411
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1407
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 1383
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1548
Linux OS 11533 1248
Microsoft Windows 16882 1175
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 923
Microsoft Office 4170 916
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 818
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 762
Google Android 15243 710
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 679
Microsoft Windows 2000 8678 603
Microsoft Dynamics 1197 587
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 529
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 500
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 500
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 496
1С:ERP Управление предприятием 841 486
Apple iOS 8583 481
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 465
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 416
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 412
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 405
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 401
Oracle Java - язык программирования 3469 377
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 374
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 359
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 355
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 352
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 331
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 318
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 305
Microsoft Azure 1526 302
Apple iPhone 6 4861 294
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 285
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 284
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 284
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 268
Microsoft Dynamics CRM 564 248
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 247
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 236
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 234
Шадаев Максут 1210 252
Путин Владимир 3454 224
Натрусов Артем 313 165
Нуралиев Борис 298 137
Рустамов Рустам 548 130
Медведев Дмитрий 1665 118
Сотин Денис 216 117
Козырев Алексей 328 105
Чаркин Евгений 317 104
Семенов Александр 166 96
Чуканов Сергей 110 94
Ульянов Николай 176 92
Тятюшев Максим 215 90
Коптелов Андрей 134 90
Ермолаев Артем 379 88
Бурилов Андрей 117 86
Глазков Александр 151 83
Сергеев Сергей 179 79
Албычев Александр 168 79
Булгаков Кирилл 133 75
Бойко Елена 152 74
Кирьянова Александра 169 74
Макаров Станислав 118 74
Курьянов Сергей 162 73
Воронин Павел 196 72
Абакумов Евгений 227 71
Казарин Станислав 175 70
Евраев Михаил 266 68
Никифоров Николай 1138 67
Нестеров Алексей 175 67
Бар-Бирюкова Мария 105 64
Козак Николай 209 64
Мишустин Михаил 787 63
Андреев Владимир 101 63
Серова Елена 320 63
Емельченков Сергей 141 62
Панченко Иван 197 61
Орловский Виктор 408 60
Гуральников Сергей 164 60
Урусов Виктор 157 59
Россия - РФ - Российская федерация 166163 21113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 5511
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2342
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2334
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 2174
Европа 24962 1650
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 921
Казахстан - Республика 6047 878
Германия - Федеративная Республика 13220 876
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 847
Украина 7928 714
Беларусь - Белоруссия 6289 694
Россия - СФО - Новосибирск 4875 553
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 541
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 499
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 494
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 429
Япония 13807 408
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 372
Азия - Азиатский регион 5920 370
Франция - Французская Республика 8176 367
Земля - планета Солнечной системы 10865 363
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 341
Европа Восточная 3138 331
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 302
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 294
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 286
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 282
Индия - Bharat 5869 281
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 280
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 273
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 272
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 262
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 254
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 251
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 251
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 235
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 228
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 228
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 227
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 8701
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4441
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 3025
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2983
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Forrester Wave 45 13
Gartner - Dataquest 353 12
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 12
Fortune Business Insights 32 11
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 11
РАН - Российская академия наук 2122 198
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 187
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 154
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 123
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 109
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 104
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 94
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 65
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 56
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 52
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 47
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 47
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 45
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 45
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 45
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 44
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 43
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 40
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 38
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 38
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 36
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 36
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 35
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 33
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 33
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 32
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 32
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 31
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 30
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 30
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 30
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 29
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 28
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 28
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 26
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 25
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 25
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 25
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 25
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 24
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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