«Философт» интегрировала ИИ в «Мажордом» для автоматизации работы УК

Компания «Философт», разработчик цифровой экосистемы для управления недвижимостью «Мажордом», объявила о масштабном обновлении платформы. В продукт интегрированы технологии искусственного интеллекта для автоматизации ключевых процессов. Первое решение на базе Gigachat уже доступны управляющим компаниям, а чат-бот для жителей находится на финальной стадии тестирования.

Ранее в «Мажордоме» уже было опробовано внедрение ИИ-помощников. Первым шагом по внедрению искусственного интеллекта в рабочую практику стал пилотный проект по улучшению текстов сотрудников УК.

Было реализовано два ключевых вида функциональности: редактор ответов на заявки. При написании ответа жителю сотрудник мог нажать кнопку «Улучшить с помощью ИИ». Система автоматически переформулировала его сообщение в более официальный и строгий деловой стиль; генератор новостных объявлений. Сотрудник вводил краткое описание события, а ИИ на его основе создавал готовое, вежливое новостное сообщение.

Новым и уже работающим направлением очередной интеграции стала автоматическая категоризация обращений от жителей. Раньше эту задачу выполняли администраторы УК, тратя время на чтение, осмысление и ручное распределение заявок. Жители же могли ошибаться или намеренно выбирать неверные, но более срочные категории (например, «аварийная» для незначительной проблемы), что нарушало рабочие процессы.

Как это работает: житель отправляет в приложении заявку в управляющую компанию; на странице заявки в админ-панели УК сотрудник видит кнопку «Проверить с помощью ИИ»; система отправляет специально разработанный промпт (запрос) и текст обращения в Gigachat; ИИ анализирует текст и мгновенно возвращает рекомендованную категорию; категория и крайний срок автоматически подставляются в заявку

На этапе тестирования точность определения категорий достигла 70%. Ожидается, что после окончательной настройки и перехода на полностью автоматический режим это решение значительно разгрузит администраторов, ускорит маршрутизацию заявок к исполнителям и повысит общую эффективность работы УК.

Второе направление — внедрение чат-бота для конечных пользователей, который сможет ответить на любой вопрос, как о работе приложения «Мажордом», так и о жизни в многоквартирном доме. Это особенно актуально для новоселов и людей старшего поколения.

За основу «мозга» бота взяты две базы знаний: от «Философт» (о приложении) и от управляющей компании (о правилах дома). ИИ не только обращается к этим базам, но и поддерживает длительный контекст диалога, ведя осмысленную беседу.

«Философт» рассматривает искусственный интеллект как практический инструмент, а не маркетинговый ход. Внедрение ведется точечно, там, где оно приносит реальную пользу. Среди ближайших планов: глубокая интеграция чат-бота: чтобы он не только давал текстовый ответ, но и мог сразу выполнять действия в приложении (например, открывать этот раздел с показаниями счетчиков, о котором спрашивал житель); умный дом: анализ поведения пользователей для создания персональных автоматических сценариев (например, автоматическая регулировка освещения и отопления под привычки жильцов); внутренние процессы: компания активно использует ИИ и в своей работе, например, для аналитики данных без необходимости писать сложные запросы, что ускоряет получение информации, скрытой в базах данных.

Также в «Философт» уже стартовали процессы внедрения ИИ и в другие продукты компании. Например, сейчас проводится процесс внедрения в продукт «Учебный портал». По задумке «Философт» искусственный интеллект должен облегчить анализ результатов оценки 360, что поможет разгрузить сотрудников, отвечающих за проведение опроса. Помимо этого, предполагается, что ИИ будет давать практические советы о прохождении курсов и чтении книг на основе проанализированных результатов.