Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья

|29.08.2025
|
«Авито»: россияне в среднем тратят на “умные” устройства 16700 руб. в год
аров» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали у них, как они относятся к технологиям «умного дома» и сколько тратят на «умные устройства». Выяснилось, что гаджеты для «умного д
|28.08.2025
|
«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»
или отягчающие административную ответственность, не выявлены. «Яндекс» предлагает свою экосистему «умного дома», которой можно управлять в приложении или давать голосовые команды голосовому по
|18.08.2025
|
«Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом
окальную работу. Даже при отключении интернета дом остается полностью функциональным и защищенным. «Умный дом перестал быть набором бесполезных умных лампочек и начал приносить владельцу реальн
|06.08.2025
|
Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома
центом на открытость. Модель поддерживает более 50 языков, включая хинглиш — смесь хинди и английского, популярную в Индии. Xiaomi Xiaomi выпустила в открытый доступ новую ИИ-модель для автомобилей и умного дома Открытое программное обеспечение (ПО) — софт с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что позволяет убедиться в отсутстви
|22.07.2025
|
«Яндекс Станция Мини 3 Про» поступила в продажу — новая колонка станет самым доступным решением для управления умным домом
«Станция Мини 3 Про» первой среди компактных колонок получила технологии, ранее доступные только в старших и более дорогих моделях. В небольшом корпусе пользователи получат универсальный хаб умного дома, насыщенный звук 18 Вт, кольцевую LED-индикацию и впервые — возможность беспроводного подключения дополнительных модулей. Стоимость составит 11990 руб. Об этом CNews сообщили предст
|16.07.2025
|
При покупке нового жилья 89% россиян ожидают наличие смарт-решений в доме и на придомовой территории
а среди россиян связан не только с технологическим развитием, но и с изменением образа жизни людей. Умный дом становится не просто набором гаджетов, а комплексной системой, которая обеспечивает
|14.07.2025
|
Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM
ямо «из коробки». Понадобится установить фирменное мобильное приложение и добавить его в экосистему умного дома, которой вы пользуетесь (Сбер, Яндекс и т.д.). После этого при наличии такой опци
|08.07.2025
|
Резиденты «Сколково» договорились о запуске уникальной экосистемы «Умный здоровый дом»
ом, что позволяет оптимизировать комфортность пребывания человека в помещении. Благодаря интеграции умного дома inSmart и сервиса "Нейротехнолоджи" будет разработано уникальное для российского
|26.06.2025
|
Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области
ии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и области. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.
|04.06.2025
|
Новый интерфейс, режим караоке и интеграция с умным домом — «Яндекс» обновил «Станцию Дуо Макс»
екса» с экраном — получила крупнейшее обновление с момента запуска и теперь работает на операционной системе YaOS X. Благодаря этому устройство получило новый удобный для просмотра видео и управления умным домом интерфейс, настройки, а также некоторые функции умных телевизоров с «Алисой» — например, режим караоке и бесконечное смотрение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новый
|23.05.2025
|
Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили уязвимость в Rubetek Home — мобильном приложении для умного дома и жилых комплексов
которые отправлялись разработчику с приложений Rubetek Home для Android и iOS. Среди таких сведений: личные данные жильцов и информация о ЖК или частном доме; список устройств, подключенных к системе умного дома, и события с них; системная информация о девайсах внутри локальной домашней сети (MAC-адрес, IP-адрес, тип гаджета); IP-адреса для подключения к камерам через протокол WEBRTC; переп
|20.05.2025
|
Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai
евных дел и задач жителей, но и открыло для производителя СКУД рынок B2C. А выход на конечного пользователя — мечта любого разработчика оборудования», — сказал Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai. Сервис СКУД реализован на базе IP-оборудования с функциями распознавания лиц, бесконтактного доступа и других современных технологий. «Этот кейс – отражения стратегии разв
|28.04.2025
|
Aqara представляет камеру хаб G5 Pro (PoE / Wi-Fi) – для безопасности и автоматизации умного дома
Pro на российском рынке, которая предлагает не только видеозапись, но и возможности для управления умным домом. Камера Aqara G5 Pro (PoE / Wi-Fi) объединяет в себе функции видеонаблюдения и це
|18.04.2025
|
Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter
й автоматизацию климата и совместимость с Apple Home, Google Home, и другими платформами управления умным домом. Оба устройства работают на протоколах нового поколения (Zigbee, Thread,)и станда
|16.04.2025
|
«Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки
лександра Тимченко. Компания готовит пакетные предложения для девелоперов, чтобы предустанавливать «умный дом» в сдаваемые объекты. Например, как сказал Тимченко, «умные» реле для управления св
|10.04.2025
|
Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже
qara Panel Hub S1 Plus Первое устройство — Aqara Panel Hub S1 Plus, это сенсорная панель управления умным домом с экраном диагональю 6,9 дюйма. Aqara Panel Hub S1 Plus представляет собой многоф
|07.04.2025
|
Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке
ответ «делают жизнь интереснее», 51,3% — «обеспечивают безопасность». Больше 25,3% рассказали, что умный дом позволяет экономить на коммунальных платежах, а 7,8% выбрали свой вариант, например
|27.02.2025
|
В феврале у Алисы и умных устройств появилось несколько новых возможностей
м. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Умный климат — комфорт без перепадов температуры Умный дом стал еще умнее! Он научился сам поддерживать стабильную температуру в доме без пере
|27.02.2025
|
билайн: продажи устройств для умного дома за год выросли более чем в 2,5 раза
а. Теперь компания оценила показатели своей ритейл-сети по другим популярным устройствам категории «Умный дом». Лидером по доле продаж оказались лампочки (58%). В топ самых популярных устройств
|17.12.2024
|
Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников
мир с фиксиками» на образовательной платформе МТС «Поколение М»: самым популярным уроком оказался «Умный дом» – его смотрят в два раза чаще, чем другие обучающие видео. Второй по популярности
|09.12.2024
|
На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя
матика всегда будет начеку. Как только датчики зафиксируют превышение концентрации CO2 в помещении, умный дом сразу же увеличит приток свежего воздуха. Уход из дома Достаточно щёлкнуть сценарны
|03.12.2024
|
Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber
ие экосистемы ещё активнее расширяют перечень совместимых устройств. С каждым годом растет спрос на умные дома и бытовую технику. Растет и количество игроков на рынке умных приборов и платформ.
|19.11.2024
|
«Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света
тили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз — это самый популярный запрос пользователей, к
|19.11.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома
тили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз – это самый популярный запрос пользователей, к
|16.10.2024
|
Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей
ос» Дмитрий Лебедев. Сейчас владельцам квартир в проектах ГК «Кортрос» доступны такие сервисы, как «умный дом», видеонаблюдение, модуль приемки квартир, диспетчеризации, «умные» счетчики, досту
|16.10.2024
|
Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber»
дом Sber». Теперь «умными» устройствами можно управлять и с помощью приложения «Мажордом», и через виртуального ассистента «Салют». Об этом CNews сообщили представители «Философт». Теперь управление умным домом доступно с помощью голоса – просто попросите ассистента и он все сделает за вас. Зажжет свет, когда вы вернулись домой, включит чайник, поставит любимую музыку. Перед сном с помощью
|15.10.2024
|
Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги»
кт-Петербурге (+22%). В топ-5 также вошли Челябинск (+22%) и Калининград (+20%). Установка системы «умный дом» в уже готовые дома Россияне модернизируют уже построенные дома и квартиры. Жителей
|09.10.2024
|
«Умный дом» от резидента «Жигулевской долины»
нием воздуха, проектом водного дрона-эколога. Опыт в робототехнике позволил создать новый проект — «умный дом», к реализации которого резидент технопарка уже приступил. Об этом CNews сообщили п
|27.09.2024
|
«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur
Интеграции позволяют сделать экосистему умного дома еще более совершенной. Так, цифровой дворецкий «Мажордом» использовал в реализации своих проектов считыватель Sigur ACR1252U USB. Об этом CNews сообщили представители Sigur. «Програ
|26.09.2024
|
Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций
Сколково”, но и расширение перечня услуг, оказываемых нашим пациентам. Мы верим, что любое медицинское и well-being-оборудование должно передавать данные в МИС без участия человека. Это как концепция умного дома, которая открывает новые возможности для клинической практики. Однако оказалось, что подобный концепт пока остается будущим, а не настоящим — практически нигде в мире он не работает
|13.09.2024
|
«Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board
удобной оплатой ЖКХ уже мало кого удивишь, зато, например, умные лифты стали интересным нововведением: им не нужны кнопки, чтобы доставить жильца на нужный этаж. Как и лифты, абсолютно все устройства умного дома работают благодаря многочисленным датчикам и контроллерам, без которых приложение не смогло бы функционировать. Для поставки и установки такого оборудования «Философт» заключил согл
|12.09.2024
|
«Яндекс Погода» расширяет возможности умного дома: теперь его сценарии могут учитывать погоду за окном
етра, осадки, ясно или пасмурно. Эти данные применимы в разных сценариях. Например, можно настроить умный дом так, чтобы при температуре на улице ниже восьми градусов включалось отопление, а в
|09.09.2024
|
Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber
Бренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи вир
|22.08.2024
|
«Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома
Компания «Философт», разработчик решений для умного дома, объявила о новой интеграции с известным производителем систем безопасности – компанией Vizit. В рамках этого сотрудничества «Философт» внедряет электромагнитные замки Vizit в свои
|09.08.2024
|
«Авито»: продажи устройств и датчиков для умного дома выросли на 17%
ть прогноз погоды, новости и ответы на запросы в интернете. Также с их помощью можно управлять всем умным домом — включать пылесос, кипятить чайник, регулировать интенсивность света, открывать
|31.07.2024
|
«Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое
перед сном, или настраивайте сценарии, чтобы всё работало даже без вашего участия. Для интеграции в умный дом «Яндекса» теперь доступны следующие модели вентиляторов Xiaomi: вентилятор Xiaomi M
|22.07.2024
|
Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом
рынка в том, чтобы создавать инновационные и простые в использовании продукты для людей и бизнеса. Умный дом — одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственн
|08.07.2024
|
Резидент «Сколково» и группа «Голос» построят совместное предприятие по реализации проектов для умных домов
нными разработчиками и нашими резидентами “Сколково”, образуют на сегодняшний день новую экосистему умных домов. Данный проект станет прорывом в прикладной приборостроительной отрасли и ИТ-сфер
|05.07.2024
|
Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют»
туального ассистента «Салют», в мобильном приложении «Салют» и на других поверхностях, где доступен умный дом Sber, например, телевизоры или умные колонки. Пользователи могут настраивать станда
|17.06.2024
|
Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками
о 8 лет смогут пройти курс, состоящий из четырех уроков: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС. В короткометражных об
