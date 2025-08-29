Разделы

Умный дом Smart home Цифровой дом Домашняя автоматизация Home automation системы автоматизации личного жилья

29.08.2025 «Авито»: россияне в среднем тратят на “умные” устройства 16700 руб. в год

аров» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали у них, как они относятся к технологиям «умного дома» и сколько тратят на «умные устройства». Выяснилось, что гаджеты для «умного д
28.08.2025 «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

или отягчающие административную ответственность, не выявлены. «Яндекс» предлагает свою экосистему «умного дома», которой можно управлять в приложении или давать голосовые команды голосовому по
18.08.2025 «Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом

окальную работу. Даже при отключении интернета дом остается полностью функциональным и защищенным. «Умный дом перестал быть набором бесполезных умных лампочек и начал приносить владельцу реальн
06.08.2025 Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома

центом на открытость. Модель поддерживает более 50 языков, включая хинглиш — смесь хинди и английского, популярную в Индии. Xiaomi Xiaomi выпустила в открытый доступ новую ИИ-модель для автомобилей и умного дома Открытое программное обеспечение (ПО) — софт с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что позволяет убедиться в отсутстви
22.07.2025 «Яндекс Станция Мини 3 Про» поступила в продажу — новая колонка станет самым доступным решением для управления умным домом

«Станция Мини 3 Про» первой среди компактных колонок получила технологии, ранее доступные только в старших и более дорогих моделях. В небольшом корпусе пользователи получат универсальный хаб умного дома, насыщенный звук 18 Вт, кольцевую LED-индикацию и впервые — возможность беспроводного подключения дополнительных модулей. Стоимость составит 11990 руб. Об этом CNews сообщили предст
16.07.2025 При покупке нового жилья 89% россиян ожидают наличие смарт-решений в доме и на придомовой территории

а среди россиян связан не только с технологическим развитием, но и с изменением образа жизни людей. Умный дом становится не просто набором гаджетов, а комплексной системой, которая обеспечивает
14.07.2025 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

ямо «из коробки». Понадобится установить фирменное мобильное приложение и добавить его в экосистему умного дома, которой вы пользуетесь (Сбер, Яндекс и т.д.). После этого при наличии такой опци
08.07.2025 Резиденты «Сколково» договорились о запуске уникальной экосистемы «Умный здоровый дом»

ом, что позволяет оптимизировать комфортность пребывания человека в помещении. Благодаря интеграции умного дома inSmart и сервиса "Нейротехнолоджи" будет разработано уникальное для российского

26.06.2025 Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области

ии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и области. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.
04.06.2025 Новый интерфейс, режим караоке и интеграция с умным домом — «Яндекс» обновил «Станцию Дуо Макс»

екса» с экраном — получила крупнейшее обновление с момента запуска и теперь работает на операционной системе YaOS X. Благодаря этому устройство получило новый удобный для просмотра видео и управления умным домом интерфейс, настройки, а также некоторые функции умных телевизоров с «Алисой» — например, режим караоке и бесконечное смотрение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новый
23.05.2025 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили уязвимость в Rubetek Home — мобильном приложении для умного дома и жилых комплексов

которые отправлялись разработчику с приложений Rubetek Home для Android и iOS. Среди таких сведений: личные данные жильцов и информация о ЖК или частном доме; список устройств, подключенных к системе умного дома, и события с них; системная информация о девайсах внутри локальной домашней сети (MAC-адрес, IP-адрес, тип гаджета); IP-адреса для подключения к камерам через протокол WEBRTC; переп
20.05.2025 Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai

евных дел и задач жителей, но и открыло для производителя СКУД рынок B2C. А выход на конечного пользователя — мечта любого разработчика оборудования», — сказал Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai. Сервис СКУД реализован на базе IP-оборудования с функциями распознавания лиц, бесконтактного доступа и других современных технологий. «Этот кейс – отражения стратегии разв
28.04.2025 Aqara представляет камеру хаб G5 Pro (PoE / Wi-Fi) – для безопасности и автоматизации умного дома

Pro на российском рынке, которая предлагает не только видеозапись, но и возможности для управления умным домом. Камера Aqara G5 Pro (PoE / Wi-Fi) объединяет в себе функции видеонаблюдения и це
18.04.2025 Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter

й автоматизацию климата и совместимость с Apple Home, Google Home, и другими платформами управления умным домом. Оба устройства работают на протоколах нового поколения (Zigbee, Thread,)и станда
16.04.2025 «Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки

лександра Тимченко. Компания готовит пакетные предложения для девелоперов, чтобы предустанавливать «умный дом» в сдаваемые объекты. Например, как сказал Тимченко, «умные» реле для управления св
10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже

qara Panel Hub S1 Plus Первое устройство — Aqara Panel Hub S1 Plus, это сенсорная панель управления умным домом с экраном диагональю 6,9 дюйма. Aqara Panel Hub S1 Plus представляет собой многоф
07.04.2025 Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке

ответ «делают жизнь интереснее», 51,3% — «обеспечивают безопасность». Больше 25,3% рассказали, что умный дом позволяет экономить на коммунальных платежах, а 7,8% выбрали свой вариант, например
27.02.2025 В феврале у Алисы и умных устройств появилось несколько новых возможностей

м. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Умный климат — комфорт без перепадов температуры Умный дом стал еще умнее! Он научился сам поддерживать стабильную температуру в доме без пере
27.02.2025 билайн: продажи устройств для умного дома за год выросли более чем в 2,5 раза

а. Теперь компания оценила показатели своей ритейл-сети по другим популярным устройствам категории «Умный дом». Лидером по доле продаж оказались лампочки (58%). В топ самых популярных устройств
17.12.2024 Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников

мир с фиксиками» на образовательной платформе МТС «Поколение М»: самым популярным уроком оказался «Умный дом» – его смотрят в два раза чаще, чем другие обучающие видео. Второй по популярности

09.12.2024 На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя

матика всегда будет начеку. Как только датчики зафиксируют превышение концентрации CO2 в помещении, умный дом сразу же увеличит приток свежего воздуха. Уход из дома Достаточно щёлкнуть сценарны
03.12.2024 Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber

ие экосистемы ещё активнее расширяют перечень совместимых устройств. С каждым годом растет спрос на умные дома и бытовую технику. Растет и количество игроков на рынке умных приборов и платформ.
19.11.2024 «Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света

тили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз — это самый популярный запрос пользователей, к
19.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома

тили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз – это самый популярный запрос пользователей, к
16.10.2024 Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей

ос» Дмитрий Лебедев. Сейчас владельцам квартир в проектах ГК «Кортрос» доступны такие сервисы, как «умный дом», видеонаблюдение, модуль приемки квартир, диспетчеризации, «умные» счетчики, досту
16.10.2024 Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber»

дом Sber». Теперь «умными» устройствами можно управлять и с помощью приложения «Мажордом», и через виртуального ассистента «Салют». Об этом CNews сообщили представители «Философт». Теперь управление умным домом доступно с помощью голоса – просто попросите ассистента и он все сделает за вас. Зажжет свет, когда вы вернулись домой, включит чайник, поставит любимую музыку. Перед сном с помощью
15.10.2024 Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги»

кт-Петербурге (+22%). В топ-5 также вошли Челябинск (+22%) и Калининград (+20%). Установка системы «умный дом» в уже готовые дома Россияне модернизируют уже построенные дома и квартиры. Жителей
09.10.2024 «Умный дом» от резидента «Жигулевской долины»

нием воздуха, проектом водного дрона-эколога. Опыт в робототехнике позволил создать новый проект — «умный дом», к реализации которого резидент технопарка уже приступил. Об этом CNews сообщили п
27.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur

Интеграции позволяют сделать экосистему умного дома еще более совершенной. Так, цифровой дворецкий «Мажордом» использовал в реализации своих проектов считыватель Sigur ACR1252U USB. Об этом CNews сообщили представители Sigur. «Програ
26.09.2024 Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций

Сколково”, но и расширение перечня услуг, оказываемых нашим пациентам. Мы верим, что любое медицинское и well-being-оборудование должно передавать данные в МИС без участия человека. Это как концепция умного дома, которая открывает новые возможности для клинической практики. Однако оказалось, что подобный концепт пока остается будущим, а не настоящим — практически нигде в мире он не работает
13.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board

удобной оплатой ЖКХ уже мало кого удивишь, зато, например, умные лифты стали интересным нововведением: им не нужны кнопки, чтобы доставить жильца на нужный этаж. Как и лифты, абсолютно все устройства умного дома работают благодаря многочисленным датчикам и контроллерам, без которых приложение не смогло бы функционировать. Для поставки и установки такого оборудования «Философт» заключил согл
12.09.2024 «Яндекс Погода» расширяет возможности умного дома: теперь его сценарии могут учитывать погоду за окном

етра, осадки, ясно или пасмурно. Эти данные применимы в разных сценариях. Например, можно настроить умный дом так, чтобы при температуре на улице ниже восьми градусов включалось отопление, а в

09.09.2024 Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber

Бренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи вир
22.08.2024 «Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома

Компания «Философт», разработчик решений для умного дома, объявила о новой интеграции с известным производителем систем безопасности – компанией Vizit. В рамках этого сотрудничества «Философт» внедряет электромагнитные замки Vizit в свои

09.08.2024 «Авито»: продажи устройств и датчиков для умного дома выросли на 17%

ть прогноз погоды, новости и ответы на запросы в интернете. Также с их помощью можно управлять всем умным домом — включать пылесос, кипятить чайник, регулировать интенсивность света, открывать

31.07.2024 «Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое

перед сном, или настраивайте сценарии, чтобы всё работало даже без вашего участия. Для интеграции в умный дом «Яндекса» теперь доступны следующие модели вентиляторов Xiaomi: вентилятор Xiaomi M
22.07.2024 Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом

рынка в том, чтобы создавать инновационные и простые в использовании продукты для людей и бизнеса. Умный дом — одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственн
08.07.2024 Резидент «Сколково» и группа «Голос» построят совместное предприятие по реализации проектов для умных домов

нными разработчиками и нашими резидентами “Сколково”, образуют на сегодняшний день новую экосистему умных домов. Данный проект станет прорывом в прикладной приборостроительной отрасли и ИТ-сфер
05.07.2024 Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют»

туального ассистента «Салют», в мобильном приложении «Салют» и на других поверхностях, где доступен умный дом Sber, например, телевизоры или умные колонки. Пользователи могут настраивать станда
17.06.2024 Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками

о 8 лет смогут пройти курс, состоящий из четырех уроков: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС. В короткометражных об

Умный дом и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 256
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 222
Samsung Electronics 10625 137
Xiaomi 1971 128
Google LLC 12255 127
Ростелеком 10306 120
Apple Inc 12628 111
Microsoft Corporation 25236 92
Intel Corporation 12541 90
МегаФон 9892 85
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 80
LG Electronics 3675 76
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 74
Huawei 4221 73
Philips 2076 51
Amazon Inc - Amazon.com 3132 47
Sony 6634 47
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 46
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 126 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 44
Ростех - Автоматика Концерн 1744 41
IBM - International Business Machines Corp 9551 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 35
VK - Mail.ru Group 3532 34
Unicorn - Юникорн 61 32
Siemens AG - Siemens Group 2628 31
Философт - Philosoft 63 30
Aqara - Акара.Ру 35 30
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 29
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 29
Cisco Systems 5222 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 27
HP Inc. 5761 26
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 24
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 24
Toshiba Corporation 2955 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 22
Telegram Group 2571 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 22
Лента - Сеть розничной торговли 2267 158
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 111
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 92
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 37
Связной ГК 1384 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 21
Hyundai Motor Company 419 20
Россети Ленэнерго 1699 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 16
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 12
РЖД - Российские железные дороги 2001 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 11
Haier - Candy Group - Канди 100 10
Dyson 130 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 10
Альфа-Банк 1868 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 10
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 9
Miele - Миле 137 9
Beko - Beko Electronics 75 9
MR Group - МР Групп - MR Office 41 9
РВК - Российская венчурная компания 556 9
ГПБ - Газпромбанк 1174 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 8
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 7
Tesla Motors 427 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 14
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 13
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 5
Судебная власть - Judicial power 2412 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 5
Федеральное казначейство России 1879 5
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 4
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 45
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 9
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 6
CSA - Connectivity Standards Alliance 5 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 3
Apache Software Foundation - ASF 221 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Электрокабель 12 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 903
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 609
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 540
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 458
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 413
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 385
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 357
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 321
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 317
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 316
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 300
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 286
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 283
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 281
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 276
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 266
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 260
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 255
Умные платформы 1865 255
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 251
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 250
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 230
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 216
Аксессуары 4132 204
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 199
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 192
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 586 186
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 182
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 179
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 175
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 175
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 170
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 168
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 165
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 165
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 163
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 159
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 157
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 149
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 146
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 211
Google Android 14679 208
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 147
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 147
Adobe Photoshop 792 145
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 144
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 142
Nintendo Wii - игровая консоль 760 137
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 137
Nintendo DS - игровая консоль 340 136
Apple iOS 8242 122
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 108
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 68
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 88 60
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 59
Microsoft Windows 16327 53
Xiaomi Mi Home 84 52
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 52
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 52
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 51
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 46
Apple Siri - Голосовой помощник 417 45
Linux OS 10896 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 39
Apple iPad 3936 39
Google YouTube - Видеохостинг 2885 38
Samsung SmartThings 57 37
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 37
Apple - App Store 3008 37
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 36
Google Android TV 350 35
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 63 34
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 31
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 77 29
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 27
Apple HomeKit 46 26
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 26
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 25
Microsoft Windows 2000 8662 24
Перминова Светлана 42 23
Власов Иван 37 16
Осеевский Михаил 332 16
Борзилов Давид 77 13
Шпак Василий 263 10
Мельник Сергей 22 10
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 9
Сысоева Евгения 98 9
Путин Владимир 3349 9
Кириенко Владимир 143 8
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 8
Филиппов Денис 67 8
Пахомов Александр 102 8
Южаков Алексей 29 7
Кулаковский Дмитрий 67 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 7
Зимин Константин 80 7
Анохин Сергей 109 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 6
Гуцериев Михаил 112 6
Губанов Андрей 108 6
Козак Николай 183 6
Мельников Алексей 71 6
Березной Андрей 64 6
Хасьянова Гульнара 152 6
Кузяев Андрей 69 5
Сухоруков Сергей 24 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 5
Николаев Вячеслав 103 5
Михайлов Алексей 94 5
Поляков Дмитрий 48 5
Козин Алексей 48 5
Сергеев Артем 15 5
Михайлова Анастасия 38 5
Двинина Олеся 71 5
Лялин Сергей 7 5
Артамонова Анна 183 4
Самошкина Диана 33 4
Круглов Константин 28 4
Минниханов Рустам 119 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1155
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 446
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 198
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 191
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 136
Европа 24634 136
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 75
Беларусь - Белоруссия 6023 70
Германия - Федеративная Республика 12936 69
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 55
Япония 13547 54
Армения - Республика 2368 51
Южная Корея - Республика 6858 49
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 43
Россия - СФО - Новосибирск 4650 40
Казахстан - Республика 5792 39
Азия - Азиатский регион 5748 39
Земля - планета Солнечной системы 10658 38
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 29
Франция - Французская Республика 7975 26
Индия - Bharat 5697 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 22
Африка - Африканский регион 3570 21
Ближний Восток 3030 21
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 21
Европа Восточная 3121 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 20
Украина 7793 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 20
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 19
Россия - УФО - Челябинская область 1387 18
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 361
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 287
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 267
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 249
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 227
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 220
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 216
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 216
Английский язык 6876 193
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 175
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 160
Спорт - Хоккей 264 137
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 131
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 121
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 118
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 114
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 108
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 95
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 92
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 90
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 85
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 81
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 72
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 66
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 63
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 60
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 57
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 57
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 56
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 55
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 53
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 52
Энергетика - Energy - Energetically 5524 50
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 49
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 48
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 47
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 45
Зоология - наука о животных 2791 43
CNews Журнал 166 110
CNews - ZOOM.CNews 1854 42
CNews Bugtrack 40 35
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 15
The Verge - Издание 591 13
Ведомости 1233 13
Bloomberg 1417 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 6
Мобильные системы 117 5
9to5Google 57 5
Reddit 356 5
FT - Financial Times 1259 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 5
Times 648 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 4
РИА Новости 984 4
ZDnet 662 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
Forbes - Форбс 910 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
IDG - International Data Group 116 3
Известия ИД 704 3
9to5Mac 70 3
Wikipedia - Википедия 585 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
NYT - The New York Times 1086 3
Silicon.com 364 2
Korea Times 132 2
The Information 70 2
Nature 821 2
Из рук в руки - irr.ru 70 2
Computer Weekly 376 2
CNews TV 747 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 210
IDC - International Data Corporation 4943 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 24
Gartner - Гартнер 3608 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 4
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 4 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 3
Markets&Markets Research 113 3
ABI Research 235 3
Fortune Global 500 287 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Discovery Research Group 22 2
Frost & Sullivan 203 2
Counterpoint Research 97 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 2
ONSIDE 15 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 17 2
Informa - Ovum - Omdia 138 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
Juniper Research 551 2
Allied Market Research 22 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 25 1
Aberdeen Group 48 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Synergy Research Group 47 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
IBM Research 108 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 13
РАН - Российская академия наук 2014 11
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 6
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 2
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 17 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 33
Intel Developer Forum - IDF 278 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 21
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 18
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 17
CeBIT 612 15
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 12
День молодёжи - 27 июня 998 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 10
ISR - Integrated Systems Russia 24 9
Фотофорум 48 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 7
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
iF Design Awards 26 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 3
ISE - Integrated Systems Europe 50 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 3
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
CNews AWARDS - награда 549 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
CSTB Telecom & Media 58 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Всероссийский тотальный диктант 11 2
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 2
Телеком Интенсив 3 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
