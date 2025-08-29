Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья

«Авито»: россияне в среднем тратят на “умные” устройства 16700 руб. в год аров» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали у них, как они относятся к технологиям «умного дома» и сколько тратят на «умные устройства». Выяснилось, что гаджеты для «умного д

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы» или отягчающие административную ответственность, не выявлены. «Яндекс» предлагает свою экосистему «умного дома», которой можно управлять в приложении или давать голосовые команды голосовому по

«Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом окальную работу. Даже при отключении интернета дом остается полностью функциональным и защищенным. «Умный дом перестал быть набором бесполезных умных лампочек и начал приносить владельцу реальн

Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома центом на открытость. Модель поддерживает более 50 языков, включая хинглиш — смесь хинди и английского, популярную в Индии. Xiaomi Xiaomi выпустила в открытый доступ новую ИИ-модель для автомобилей и умного дома Открытое программное обеспечение (ПО) — софт с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что позволяет убедиться в отсутстви

«Яндекс Станция Мини 3 Про» поступила в продажу — новая колонка станет самым доступным решением для управления умным домом «Станция Мини 3 Про» первой среди компактных колонок получила технологии, ранее доступные только в старших и более дорогих моделях. В небольшом корпусе пользователи получат универсальный хаб умного дома, насыщенный звук 18 Вт, кольцевую LED-индикацию и впервые — возможность беспроводного подключения дополнительных модулей. Стоимость составит 11990 руб. Об этом CNews сообщили предст

При покупке нового жилья 89% россиян ожидают наличие смарт-решений в доме и на придомовой территории а среди россиян связан не только с технологическим развитием, но и с изменением образа жизни людей. Умный дом становится не просто набором гаджетов, а комплексной системой, которая обеспечивает

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM ямо «из коробки». Понадобится установить фирменное мобильное приложение и добавить его в экосистему умного дома, которой вы пользуетесь (Сбер, Яндекс и т.д.). После этого при наличии такой опци

Резиденты «Сколково» договорились о запуске уникальной экосистемы «Умный здоровый дом» ом, что позволяет оптимизировать комфортность пребывания человека в помещении. Благодаря интеграции умного дома inSmart и сервиса "Нейротехнолоджи" будет разработано уникальное для российского

Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области ии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и области. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Новый интерфейс, режим караоке и интеграция с умным домом — «Яндекс» обновил «Станцию Дуо Макс» екса» с экраном — получила крупнейшее обновление с момента запуска и теперь работает на операционной системе YaOS X. Благодаря этому устройство получило новый удобный для просмотра видео и управления умным домом интерфейс, настройки, а также некоторые функции умных телевизоров с «Алисой» — например, режим караоке и бесконечное смотрение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новый

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили уязвимость в Rubetek Home — мобильном приложении для умного дома и жилых комплексов которые отправлялись разработчику с приложений Rubetek Home для Android и iOS. Среди таких сведений: личные данные жильцов и информация о ЖК или частном доме; список устройств, подключенных к системе умного дома, и события с них; системная информация о девайсах внутри локальной домашней сети (MAC-адрес, IP-адрес, тип гаджета); IP-адреса для подключения к камерам через протокол WEBRTC; переп

Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai евных дел и задач жителей, но и открыло для производителя СКУД рынок B2C. А выход на конечного пользователя — мечта любого разработчика оборудования», — сказал Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai. Сервис СКУД реализован на базе IP-оборудования с функциями распознавания лиц, бесконтактного доступа и других современных технологий. «Этот кейс – отражения стратегии разв

Aqara представляет камеру хаб G5 Pro (PoE / Wi-Fi) – для безопасности и автоматизации умного дома Pro на российском рынке, которая предлагает не только видеозапись, но и возможности для управления умным домом. Камера Aqara G5 Pro (PoE / Wi-Fi) объединяет в себе функции видеонаблюдения и це

Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter й автоматизацию климата и совместимость с Apple Home, Google Home, и другими платформами управления умным домом. Оба устройства работают на протоколах нового поколения (Zigbee, Thread,)и станда

«Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки лександра Тимченко. Компания готовит пакетные предложения для девелоперов, чтобы предустанавливать «умный дом» в сдаваемые объекты. Например, как сказал Тимченко, «умные» реле для управления св

Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже qara Panel Hub S1 Plus Первое устройство — Aqara Panel Hub S1 Plus, это сенсорная панель управления умным домом с экраном диагональю 6,9 дюйма. Aqara Panel Hub S1 Plus представляет собой многоф

Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке ответ «делают жизнь интереснее», 51,3% — «обеспечивают безопасность». Больше 25,3% рассказали, что умный дом позволяет экономить на коммунальных платежах, а 7,8% выбрали свой вариант, например

В феврале у Алисы и умных устройств появилось несколько новых возможностей м. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Умный климат — комфорт без перепадов температуры Умный дом стал еще умнее! Он научился сам поддерживать стабильную температуру в доме без пере

билайн: продажи устройств для умного дома за год выросли более чем в 2,5 раза а. Теперь компания оценила показатели своей ритейл-сети по другим популярным устройствам категории «Умный дом». Лидером по доле продаж оказались лампочки (58%). В топ самых популярных устройств

Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников мир с фиксиками» на образовательной платформе МТС «Поколение М»: самым популярным уроком оказался «Умный дом» – его смотрят в два раза чаще, чем другие обучающие видео. Второй по популярности

На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя матика всегда будет начеку. Как только датчики зафиксируют превышение концентрации CO2 в помещении, умный дом сразу же увеличит приток свежего воздуха. Уход из дома Достаточно щёлкнуть сценарны

Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber ие экосистемы ещё активнее расширяют перечень совместимых устройств. С каждым годом растет спрос на умные дома и бытовую технику. Растет и количество игроков на рынке умных приборов и платформ.

«Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света тили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз — это самый популярный запрос пользователей, к

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома тили или сеть пропала. За счет простого подключения через Matter теперь можно, например, добавить в умный дом несколько новых лампочек за один раз – это самый популярный запрос пользователей, к

Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей ос» Дмитрий Лебедев. Сейчас владельцам квартир в проектах ГК «Кортрос» доступны такие сервисы, как «умный дом», видеонаблюдение, модуль приемки квартир, диспетчеризации, «умные» счетчики, досту

Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber» дом Sber». Теперь «умными» устройствами можно управлять и с помощью приложения «Мажордом», и через виртуального ассистента «Салют». Об этом CNews сообщили представители «Философт». Теперь управление умным домом доступно с помощью голоса – просто попросите ассистента и он все сделает за вас. Зажжет свет, когда вы вернулись домой, включит чайник, поставит любимую музыку. Перед сном с помощью

Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги» кт-Петербурге (+22%). В топ-5 также вошли Челябинск (+22%) и Калининград (+20%). Установка системы «умный дом» в уже готовые дома Россияне модернизируют уже построенные дома и квартиры. Жителей

«Умный дом» от резидента «Жигулевской долины» нием воздуха, проектом водного дрона-эколога. Опыт в робототехнике позволил создать новый проект — «умный дом», к реализации которого резидент технопарка уже приступил. Об этом CNews сообщили п

«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur Интеграции позволяют сделать экосистему умного дома еще более совершенной. Так, цифровой дворецкий «Мажордом» использовал в реализации своих проектов считыватель Sigur ACR1252U USB. Об этом CNews сообщили представители Sigur. «Програ

Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций Сколково”, но и расширение перечня услуг, оказываемых нашим пациентам. Мы верим, что любое медицинское и well-being-оборудование должно передавать данные в МИС без участия человека. Это как концепция умного дома, которая открывает новые возможности для клинической практики. Однако оказалось, что подобный концепт пока остается будущим, а не настоящим — практически нигде в мире он не работает

«Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board удобной оплатой ЖКХ уже мало кого удивишь, зато, например, умные лифты стали интересным нововведением: им не нужны кнопки, чтобы доставить жильца на нужный этаж. Как и лифты, абсолютно все устройства умного дома работают благодаря многочисленным датчикам и контроллерам, без которых приложение не смогло бы функционировать. Для поставки и установки такого оборудования «Философт» заключил согл

«Яндекс Погода» расширяет возможности умного дома: теперь его сценарии могут учитывать погоду за окном етра, осадки, ясно или пасмурно. Эти данные применимы в разных сценариях. Например, можно настроить умный дом так, чтобы при температуре на улице ниже восьми градусов включалось отопление, а в

Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber Бренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи вир

«Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома Компания «Философт», разработчик решений для умного дома, объявила о новой интеграции с известным производителем систем безопасности – компанией Vizit. В рамках этого сотрудничества «Философт» внедряет электромагнитные замки Vizit в свои

«Авито»: продажи устройств и датчиков для умного дома выросли на 17% ть прогноз погоды, новости и ответы на запросы в интернете. Также с их помощью можно управлять всем умным домом — включать пылесос, кипятить чайник, регулировать интенсивность света, открывать

«Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое перед сном, или настраивайте сценарии, чтобы всё работало даже без вашего участия. Для интеграции в умный дом «Яндекса» теперь доступны следующие модели вентиляторов Xiaomi: вентилятор Xiaomi M

Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом рынка в том, чтобы создавать инновационные и простые в использовании продукты для людей и бизнеса. Умный дом — одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственн

Резидент «Сколково» и группа «Голос» построят совместное предприятие по реализации проектов для умных домов нными разработчиками и нашими резидентами “Сколково”, образуют на сегодняшний день новую экосистему умных домов. Данный проект станет прорывом в прикладной приборостроительной отрасли и ИТ-сфер

Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют» туального ассистента «Салют», в мобильном приложении «Салют» и на других поверхностях, где доступен умный дом Sber, например, телевизоры или умные колонки. Пользователи могут настраивать станда