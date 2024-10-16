Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей

Более 10 тыс. собственников квартир в жилых комплексах ГК «Кортрос» подключены к цифровым сервисам «умного дома» — кастомизированному мобильному приложению, которое было разработано совместно с компанией «Юникорн». Об этом CNews сообщили представители «Кортрос».

«Сегодня большое внимание в стране уделяется цифровизации сферы жилого строительства. В ГК «Кортрос» мы не просто цифровизируем процессы в девелопменте, но и делаем акцент на комфорте жителей квартир, стараемся с помощью новейших сервисов сделать наши жилые комплексы максимально удобными и технологичными. На протяжении 8 лет мы активно развиваем разные цифровые сервисы и принципы «умного дома». С 2016 года на объектах внедрена платформа Ujjin, сейчас к единой цифровой среде подключены 19 жилых комплексов. Сегодня нашим кастомизированным мобильным приложением пользуются свыше 10 тысяч человек. Дальше аудитория будет только расти, а мы готовы предлагать новые опции и цифровые сервисы», — сказал директор по цифровизации ГК «Кортрос» Дмитрий Лебедев.

Сейчас владельцам квартир в проектах ГК «Кортрос» доступны такие сервисы, как «умный дом», видеонаблюдение, модуль приемки квартир, диспетчеризации, «умные» счетчики, доступ в паркинг и другие.

В 2023 г. федеральный девелопер совместно с партнерами завершил разработку стандарта «умного» ЖК. В настоящее время также идет совместная работа с компанией «Юникорн» над интеграцией робота-консьержа «Арди» с цифровой платформой Ujjn, который будет запущен в 2025 г.

Кроме того, «Кортрос» продолжает развитие «умной» квартиры. Сервисы предусматривают автоматическое перекрытие водоснабжения при протечке, настройку сценариев «ушел/пришел». В пакеты также входят такие услуги, как управление электроникой и освещением, теплым полом, отоплением, бытовой техникой и другие возможности.