Разделы

Электроника
|

Китай ввел «правило 50%». Купил импортное «железо» для производства чипов – купи еще одно китайское

Новая мера правительства КНР, направленная на поддержку национальной полупроводниковой промышленности, больно ударила по южнокорейским поставщикам оборудования для производства чипов. Проще и дешевле всего импортозаместить оказалось именно его.

«Правило 50%»

Правительство Китая теперь стимулирует развитие национальной индустрии производства оборудования для выпуска интегральных микросхем при помощи так называемого правила 50%. По сообщению The Korea Economic Daily (Hankyung), согласно этому правилу, на каждую единицу оборудования, ввезенного производителями чипов из-за рубежа, должна приходиться единица оборудования, выпущенного на территории КНР.

Выполняя это неформальное требование, китайские чипмейкеры выбирают импорт из Европы и других регионов в тех случаях, когда альтернатива местного производства просто отсутствует, отмечает издание со ссылкой на источники в отрасли.

Импортозамещению, как правило, подвергается менее сложное оборудование, поставляемого компаниями из соседней Южной Кореи, которое, ко всему прочему, еще и обходится дороже китайских аналогов.

Корейцы в минусе

В результате корейские организации оказались в числе наиболее существенно пострадавших от новой политики китайских властей.

chip700.jpg
xb100 на Freepik
Южнокорейские поставщики оборудования для выпуска чипов испытали на себе последствия китайского импортозамещение

Так, по данным Hankyung, выручка компании Zeus за период с I по III квартал 2025 г. уменьшилась на 14% в годовом выражении, до 284,5 млрд вон (около $193,2 млн). Global Standard Technology (GST) в аналогичном периоде зафиксировала падение продаж на уровне 1,65%, до 254,9 млрд вон (примерно $173,1 млн). Причем обе компании увеличили объем поставок в США и на Тайвань.

Zeus, в частности, выпускает оборудование для проведения жидкостной очистки полупроводниковых пластин, а также быстрой термообработки (Rapid Thermal Processing; RTP). GST в том числе занимается изготовлением скрубберов (аппараты для очистки газов от примесей) и чиллеров (системы охлаждения для поддержания стабильной температуры).

Власти КНР зальют слабые места деньгами

Китай по крайней с 2014 г. пытается простимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности с использованием различных инструментов, в том числе при помощи «Большого фонда».

«Большой фонд» (Big Fund; ICF) – национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных схем, созданный властями КНР в 2014 г. для поддержки местных производителей полупроводников с целью достижения независимости от зарубежных технологий (в рамках плана «Сделано в Китае 2025»).

В рамках первых двух итераций совокупный объем средств фонда достиг 339 млрд юаней ($48 млрд). В 2024 г., на третьем этапе, он вырос еще на 340 млрд юаней.

Как отмечает Hankyung, наиболее слабыми звеньями национальной полупроводниковой отрасли власти КНР считают производство материалов, компонентов и оборудования для выпуска полупроводниковых изделий. Более половины средств «Большого фонда» будет выделено компаниям, развивающим именно эти направления.

В начале декабря 2025 г. CNews писал о том, что на фоне обострения отношений между Китаем и Японией власти последней неформально ужесточили контроль за экспортом фоторезистов – светочувствительных полимерных материалов, применяемый в фотолитографии для получения на поверхности обрабатываемого материала «окна», обеспечивающего доступ травящих веществ.

Передовое оборудование замещать нечем

Несмотря на колоссальные вложения в полупроводниковый сектор национальной экономики, в плане освоения технологий для производства чипов по нормам 7 нм и более современным китайскому бизнесу так называемой большой пятерке – ASML (Нидерланды), Applied Materials, Lam Research, KLA (США) и Tokyo Electron (Япония) – пока противопоставить практически нечего.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Эти преимущественно западные компании контролируют более чем 90% мирового рынка, а их китайские конкуренты вынуждены довольствоваться выпуском оборудования для работы с уже сравнительно зрелыми техпроцессами – от 14 нм и более.

Таким образом, чипмейкеры из КНР, стремящиеся к безукоризненному выполнению «правила 50%», склонны отказываться от менее сложного оборудования южнокорейского производства.

Некоторые успехи все же имеются

В то же время, как отмечает TrendForce, производство оборудования для выпуска чипов в КНР набирает обороты.

Так, связанный с Huawei стартап SiCarrier, по данным Hankyung, за последнее время добился успехов в разработке оборудования на основе технологий получения диффузионных переходов, депозиции (осаждения), автоматической оптической инспекции, метрологии.

Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) привлекла внимание рынка, продемонстрировав фотолитографическую DUV-систему (литография в глубоком ультрафиолете) для «штамповки» чипов по норме 28 нм.

Компания Naura демонстрирует определенные успехи в сфере инструментов для ионной имплантации (введение примесей в поверхностный слой пластины), в которой давно доминирующее положение занимают компании из США.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

Около 80% российских госкомпаний перешли на отечественные СЭД

Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще