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Made in China Сделано в Китае Chi-Fi «китайский Hi-Fi» аудиопродукты, изготовленные в Китае
УПОМИНАНИЯ
Made in China и организации, системы, технологии, персоны:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 530 6
|Путин Владимир 3271 5
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 56 3
|Рейман Леонид 1053 2
|Давыд Кравченко 3 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 162 2
|Демидов Сергей 127 1
|Палей Лев 55 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Милых Валерий 7 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Гурко Денис 11 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|Бобров Сергей 11 1
|Кузнецов Андрей 76 1
|Македонский Сергей 47 1
|Зельдец Игорь 24 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Акимов Евгений 39 1
|Кондаков Сергей 5 1
|Шубин Иван 9 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
|Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
|Schooler Rose - Скулер Роуз 3 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 25 1
|Голов Андрей 52 1
|Ускова Ольга 168 1
|Свиридов Георгий 1 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 15 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|Михина Наталья 7 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Ведяхин Александр 147 1
|Галкина Татьяна 46 1
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