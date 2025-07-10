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Индексная книга (каталог) CNews*
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Made in China Сделано в Китае Chi-Fi «китайский Hi-Fi» аудиопродукты, изготовленные в Китае

Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
08.10.2024 Эскалация торговой войны. Nvidia хотят выгнать из Китая – власти приказали местным компаниям отказаться от ее «железа» на радость Huawei 1
23.09.2024 США готовятся запретить российское и китайское ПО в автомобилях 1
09.07.2024 Россияне сметают с полок китайскую технику – странные малознакомые бренды их больше не пугают 1
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний 1
12.03.2024 В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность 1
07.12.2023 Китай выдал своему тайному чипмейкеру $1 млрд на освоение техпроцесса ниже 10 нм 2
16.10.2023 Банки устроили мистификацию с импортозамещением. Под видом российской техники закупается китайская 1
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские 2
08.09.2023 Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей 2
04.08.2023 DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы 1
22.06.2023 «Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов 1
09.06.2023 Китай научился легально клонировать процессоры Intel. Помог старинный соперник 1
10.05.2023 В Китае за два года погибли 10 тысяч компаний – разработчиков чипов 2
11.01.2023 Huawei собирает в Китае компании, обиженные санкциями США, чтобы с боем возродить производство процессоров 1
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 1
02.03.2022 Chi-Fi — новая надежда экономных аудиофилов? 3
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 2
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
30.11.2018 Андрей Голов -

Мир оказался в условиях цифровой колонизации

 1
01.03.2017 ZTE и Intel заключили партнерское соглашение в области инноваций для интернета вещей 2
29.12.2016 Хакеры рассекретили настоящий планшетник для граждан Северной Кореи 1
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
04.04.2016 Консорциум IIC утвердил возглавляемую Huawei тестовую площадку по управлению качеством на производстве 1
19.01.2016 Inspur и SAP подписали соглашение о стратегическом партнерстве 2
04.07.2013 Обзор флагмана-долгожителя ZTE Nubia Z5: китайская угроза А-брендам реальна 1
08.05.2013 Беженцы из Nokia представят свой смартфон до конца месяца. ВИДЕО 1
22.03.2013 Vizio 10: первый в мире планшет на nVidia Tegra 4 1
03.11.2011 Главней всего погода в доме. Системы кондиционирования для частных коттеджей. Выбор ZOOM 1
17.10.2011 Как Китай покорил Европу: обзор телевизора Changhong E32F898EB 1
13.11.2010 Gree Electric Appliances презентовала три новые технологии энергосбережения 1
07.10.2008 Китай намерен построить второй по мощности суперкомпьютер в мире 1
27.05.2008 Не самый удачный краш-тест (видео) 1
17.04.2008 География стирки: кто, откуда и куда? 1
04.02.2008 Цена и качество: в поисках компромисса 1

Публикаций - 50, упоминаний - 60

Made in China и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4054 12
Intel Corporation 12356 9
Samsung Electronics 10414 7
Apple Inc 12330 6
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 135 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 4
IBM - International Business Machines Corp 9486 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 960 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1521 4
Alibaba Group 439 3
Qualcomm Technologies 1861 3
Google LLC 12019 3
ZTE Corporation 754 3
Lenovo Group 2315 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1188 3
LG Electronics 3645 3
SAP SE 5352 2
Cisco Systems 5169 2
Oracle Corporation 6776 2
Цифра ГК 2496 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 282 2
Haier Group 187 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
Amazon Inc - Amazon.com 3069 2
Dell EMC 5055 2
Ростелеком 10039 2
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 45 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 2
AMD - Advanced Micro Devices 4348 2
Nvidia Corp 3602 2
HP Inc. 5724 2
Digma 219 2
UMC - United Microelectronics Corporation 320 2
Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company 16 2
Крок - Croc 1788 1
Meta Platforms - Facebook 4482 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 1
SAS Institute 1006 1
Telegram Group 2300 1
Unsplash 1102 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 464 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 2
МКБ - Московский кредитный банк 590 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1714 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 278 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Газпром нефть 646 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 37 1
Daikin Industries 46 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
Ак Барс Банк 274 1
Beko 73 1
Ardo - Ардо 36 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 103 1
НСПК - Национальная система платежных карт 865 1
China Renaissance 1 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Haier - Candy Group - Канди 99 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1221 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 555 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Главстрой 17 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 85 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 153 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 1
Кофемания 61 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 447 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12242 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1285 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4669 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3458 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5104 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2849 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3264 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 878 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 929 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1944 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 9 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 36 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 310 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21350 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8152 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4333 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54060 10
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5G - пятое поколение мобильной связи 2278 6
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12688 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6150 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12469 4
Наушники - Headphones 4151 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4702 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 3
Google Android 14380 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1152 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 2
Linux OS 10361 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7196 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 890 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 2
Intel x86 - архитектура процессора 1925 2
Intel Core - Семейство процессоров 1220 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1859 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 244 1
Google Gmail 964 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1419 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Inspur Enterprise Cloud 1 1
Inspur HANA 1 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Alibaba Group - AliPay 74 1
Baidu 285 1
Google AlphaGo 10 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Amazon Kindle 189 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 32 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1474 1
Oracle Java - язык программирования 3182 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 906 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Tencent WeChat - мессенджер 150 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 530 6
Путин Владимир 3271 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 56 3
Рейман Леонид 1053 2
Давыд Кравченко 3 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 162 2
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 55 1
Песков Дмитрий 109 1
Милых Валерий 7 1
Ворошилов Павел 9 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 34 1
Бобров Сергей 11 1
Кузнецов Андрей 76 1
Македонский Сергей 47 1
Зельдец Игорь 24 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 39 1
Кондаков Сергей 5 1
Шубин Иван 9 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Schooler Rose - Скулер Роуз 3 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 25 1
Голов Андрей 52 1
Ускова Ольга 168 1
Свиридов Георгий 1 1
Евтушенко Олег 143 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 15 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Михина Наталья 7 1
Шалманов Сергей 201 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Сиволобов Александр 18 1
Ведяхин Александр 147 1
Галкина Татьяна 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17638 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 29
Россия - РФ - Российская федерация 150984 26
Европа 24448 13
Япония 13397 10
Южная Корея - Республика 6755 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 8
Китай - Тайвань 4068 8
Германия - Федеративная Республика 12822 5
Малайзия 878 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2934 4
Китай - Шанхай 793 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 4
Европа Восточная 3110 3
Африка - Африканский регион 3530 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 3
Китай - Пекин - Beijing 1017 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18047 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 3
Нидерланды 3575 3
Швеция - Королевство 3649 3
Финляндия - Финляндская Республика 3632 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 3
Иран - Исламская Республика Иран 1100 3
Азия - Азиатский регион 5642 2
Ближний Восток 2997 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 2
Америка - Американский регион 2177 2
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