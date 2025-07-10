«Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся
Китай заполонили фабрики по производству микросхем, от которых стране никакой пользы. В них были вложены миллиарды долларов, но все они или уже обанкротились, или находятся на пути к этому. Топ-менеджеры некоторых из них и вовсе растворились в воздухе, бросив компанию на произвол судьбы. Все снижает темпы развития полупроводниковой индустрии КНР.
Призраки и зомби
По всей территории Китая стали массово банкротиться и закрываться заводы по производству полупроводников. Эти фабрики-призраки в свое время получили многомиллиардные инвестиции, но по той или иной причине не смогли развить бизнес и в итоге прекратили свое существование.
Эксперты портала Tom’s Hardware называют такие заводы «зомби-фабриками» (Zombie fabs). Некоторые из них, например, Jiangsu Zhongjing Aerospace, которая намеревалась производить современные CMOS-сенсоры, не пошла дальше премьерной презентации в PowerPoint. Размеры инвестиций в нее неизвестны.
Другой пример – компания Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC), которая собиралась выпускать микросхемы по топологиям 14 и 7 нм, используя литографы нидерландской компании ASML – крупнейшего поставщика подобного оборудования в мире. Из перечисленных Tom’s Hardware компаний она находится на втором месте по объему вложений – в нее было инвестировано $19 млрд, но в итоге она очень быстро их потратила и осталась без средств. Как итог, строительство завода хоть и было начато, но теперь заморожено на неопределенный срок.
А все так хорошо начиналось
По данным TrendForce, по состоянию на начало 2024 г. в Китае насчитывалось 44 завода по производству кремниевых пластин, включая 25 фабрик, выпускающих пластины диаметром 300 мм. Пять заводов производили 200-миллиметровые пластины, четыре – 150-миллиметровые, а семь заводов стояли без дела.
В то же время в стране велось строительство 32 дополнительных заводов по производству полупроводников в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025», включая 24 фабрики по выпуску пластин 300 мм и девять по выпуску пластин 200 мм. Компании SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT и Silan планировали запустить производство на 10 новых заводах, включая девять 300 и один 200.
В итоге Китай находится в числе мировых лидеров по количеству новых заводов по выпуску полупроводников, вводимых в эксплуатацию. Но в то же время страна лидирует и по количеству фабрик которые строились, но не достроились За последние несколько лет около десятка крупных проектов по строительству заводов, обошедшихся инвесторам суммарно в $50-100 млрд, обанкротились.
|Имя
|Цель
|Инвестиции, $
|Статус
|Расположение (Китай)
|
Dehuai Semiconductor
|
Аналоговые и смешанные ИС
|
3 млрд
|
Банкрот, активы проданы с аукциона
|
Гуйян, Гуйчжоу
|
Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC)
|
Фабрика DRAM 300 мм с производительностью 60 000 пластин в месяц
|
5,6 млрд
|
Цзинцзян, Фуцзянь
|
GlobalFoundries Chengdu Fab
|
Завод по производству логических микросхем
|
1–10 млрд
|
Возрожден компанией Shanghai Huali Microelectronics (HLMC)
|
Чэнду, Сычуань
|
Jiangsu Advanced Memory Semiconductor (AMS)
|
Фабрика фазово-изменtнной памяти (PCM); 100 тыс. 300-мм пластин в год
|
1,8 млрд
|
Банкротство; сделка по реструктуризации провалилась; поиск новых инвесторов
|
Хуайань, Цзянсу
|
Huaxin Jiechuang Integrated Circuits Manufacturing
|
Преобразование AMS в многопрофильный литейный завод
|
2,8 млрд
|
Не удалось перевести средства; сделка расторгнута
|
Хуайань, Цзянсу
|
Jiangsu Zhongjing Aerospace
|
Два завода по производству 200-мм КМОП-датчиков изображений (CIS)
|
–
|
Не удалось запустить; дальше презентации PowerPoint дело не пошло.
|
Цзянсу (точный город не указан)
|
Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC)
|
Логика 14 нм/7 нм с литографическим оборудованием ASML
|
19 млрд
|
Закончились средства; участок заброшен, здания не достроены
|
Ухань, Хубэй
|
Huaian Imaging Device Manufacturer (HiDM)
|
Фабрика датчиков изображения КМОП (CIS)
|
6,3 млрд
|
Застопорилось; производство так и не было завершено
|
Хуайань, Цзянсу
|
Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC)
|
Производство по нормам 12 нм/14 нм
|
–
|
Отменено в 2021 г.
|
Ухань, Хубэй
|
Tacoma Semiconductor
|
Фабрика датчиков изображения КМОП (CIS)
|
3 млрд
|
Распалась в 2020 г.; руководство исчезло.
|
Нанкин, Цзянсу
|
Tsinghua Unigroup 3D NAND project
|
Фабрика 3D NAND повторит успех YMTC
|
24 млрд
|
Закрыта после того, как Tsinghua Unigroup пропустила сроки погашения долга
|
Чэнду, Сычуань
|
Tsinghua Unigroup DRAM project
|
фабрика DRAM
|
–
|
Чэнду, провинция Сычуань
|
Чунцин
Источник: Tom's Hardware
Кто виноват
Tom’s Hardware пишет, что причин массового банкротства несколько. В их числе – упущенные инвестиции, технические недостатка, а также неэффективные бизнес-планы.
Многие китайские проекты по производству полупроводников провалились также из-за недостатка технических знаний и чрезмерно амбициозных целей, считают эксперты Tom’s Hardware. Некоторые стартапы, к примеру, стремились к современным технологиям, в том числе 14 нм и 7 нм, не имея при этом опытных команд НИОКР или доступа к необходимому оборудованию для производства пластин.
Такие стартапы часто сильно зависели от финансирования со стороны региональных властей Китай, но при этом обладали низким уровнем компетентности в отрасли полупроводников, что приводило к краху из-за недостатка финансирования. Некоторые производственные предприятия страдали от мошенничества или неэффективного управления, руководители исчезали или подвергались арестам, иногда с участием местных чиновников.
Разумеется, свою лепту внесли США и лично американский Президент Дональд Трамп (Donald Trump). В 2018 г., в период своего первого президентского срока, он развязал с КНР торговую войну, в рамках которой Штаты с 2019 г. регулярно вводят все новые экспортные ограничения. В частности, США, блокируют КНР доступ к передовому оборудованию для производства микросхем с технологическим процессом 10 нм и ниже, что фактически остановило развитие многих фабрик, отмечает Tom’s Hardware. Кроме того, нынешнее обострение напряженности в отношениях между США и Китаем, а также недавние изменения глобальной геополитики еще больше подорвали жизнеспособность многих полупроводниковых стартапов.
Подробнее о компаниях
Если крупнейшие мировые производители микросхем (Intel, TSMC, Samsung, SMIC и др.) потратили десятилетия на разработку своих производственных технологий и накопление опыта в выпуске микросхем на своих передовых узлах, то некоторые из перечисленных в таблице компаний решили проделать тот же путь за считанные месяцы.
Так, Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC) и Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) решили и вовсе не осваивать морально устаревшие техпроцессы. Их руководство посчитало нужным сразу перейти на 14 нм, а затем освоить 7 нм, даже без промежуточных 12, 10 и 8 нм. Реализовать это они хотели путем найма руководителей и сотен инженеров из TSMC в 2017-2019 гг.
HSMC была основана в конце 2017 г. и собиралась возвести в Ухане несколько фабрик по производству 14- и 7-нанометровых микросхем. Объем первоначальных инвестиций составил в пределах $19 млрд. Однако в ноябре 2019 г. строительство было остановлено из-за земельного спора, а к середине 2020 г. компания столкнулась с серьезным недофинансированием, исчислявшимся миллиардами долларов. К марту 2021 г. местные власти конфисковали проект, уволили всех сотрудников и подтвердили, что производство чипов никогда не осуществлялось.
Компания QXIC, основанная в 2019 г. в Цзинане – это «дочка» HSMC, и она тоже собиралась выпускать микросхемы по топологии 14 нм. Компания появилась сразу после возникновения проблем у HSMC. Несмотря на поддержку правительства, проект так и не продвинулся дальше шумихи: не было ни заказов на оборудование, ни строительства завода, а к 2021 г. ее бизнес и вовсе был остановлен.
Судьба компании Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC) несколько иная. Формально это не провальный проект, но и не успешный. JHICC была основана в 2016 г. и намеревалась построить первую в Китае крупномасштабную фабрику по производству микросхем памяти DRAM. Примерно через два года после своего основания компания образом начала опытное производство, но вскоре выяснилось, что она украла техпроцесс у Micron с помощью UMC (United Microelectronics Corporation) – тайваньского производителя микроэлектроники) В итоге Министерство торговли США внесло Fujian Jinhua в свой список, отрезав ей доступ к любым американским технологиям. Это фактически остановило разработку новых техпроцессов и запретило закупку любых передовых инструментов. В результате, хотя JHICC формально и существует на бумаге, от ее былых амбиций ничего не осталось.
Еще один проект в области памяти, который потерпел неудачу в Китае, — это Jiangsu Advanced Memory Semiconductor (AMS). Компания была основана в 2016 г. с целью возглавить усилия Китая в области технологии фазово-измененной памяти. AMS намеревалась производить 100 тыс. 300-мм кремниевых пластин в год и привлекла первоначальные инвестиции в размере около $1,8 млрд. Несмотря на разработку своих первых собственных PCM-чипов в 2019 г., год спустя AMS столкнулась с финансовыми трудностями и больше не могла платить за оборудование и выплачивать зарплаты сотрудникам. В 2023 г. компания начала процедуру банкротства, и хотя план спасения Huaxin Jiechuang был одобрен китайскими властями в 2024 г., сделка сорвалась в 2025 г. из-за невыполненных обязательств по финансированию.
Черная полоса для Китая
Эксперты Tom’s Hardware полагают, что волна провалов китайских по выпуску полупроводники подчеркивает фундаментальную реальность индустрии микросхем: крупномасштабное производство требует большего, чем просто капитала и амбиций. Без постоянного опыта, глубокой цепочки поставок и долгосрочного планирования даже самые хорошо финансируемые инициативы могут быстро потерпеть неудачу. «Эти глубокие структурные проблемы в стратегии Китайской Народной Республики в области полупроводников будут сдерживать её прогресс еще долгие годы, прежде чем будут решены фундаментальные проблемы», – пишет Tom’s Hardware.
Еще не все потеряно
И все же нельзя не отметить, что в последние годы Китай прикладывает значительные усилия в плане развития отечественной полупроводниковой промышленности, и большинство из них, в целом, увенчались успехом. Например, китайский техногигант Huawei строит сеть собственных фабрик по выпуску микросхем, чтобы не зависеть от сторонних компаний, а SMIC, крупнейший в КНР контрактный вендор полупроводников, освоил современный техпроцесс 5 нм.
Также в настоящее время в стране имеются достаточно передовые фабрики, способные производить логические микросхемы с использованием 7-нм техпроцесса, а заодно и современные модули памяти 3D NAND и DRAM.