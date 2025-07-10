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«Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся

Китай заполонили фабрики по производству микросхем, от которых стране никакой пользы. В них были вложены миллиарды долларов, но все они или уже обанкротились, или находятся на пути к этому. Топ-менеджеры некоторых из них и вовсе растворились в воздухе, бросив компанию на произвол судьбы. Все снижает темпы развития полупроводниковой индустрии КНР.

Призраки и зомби

По всей территории Китая стали массово банкротиться и закрываться заводы по производству полупроводников. Эти фабрики-призраки в свое время получили многомиллиардные инвестиции, но по той или иной причине не смогли развить бизнес и в итоге прекратили свое существование.

Эксперты портала Tom’s Hardware называют такие заводы «зомби-фабриками» (Zombie fabs). Некоторые из них, например, Jiangsu Zhongjing Aerospace, которая намеревалась производить современные CMOS-сенсоры, не пошла дальше премьерной презентации в PowerPoint. Размеры инвестиций в нее неизвестны.

Другой пример – компания Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC), которая собиралась выпускать микросхемы по топологиям 14 и 7 нм, используя литографы нидерландской компании ASML – крупнейшего поставщика подобного оборудования в мире. Из перечисленных Tom’s Hardware компаний она находится на втором месте по объему вложений – в нее было инвестировано $19 млрд, но в итоге она очень быстро их потратила и осталась без средств. Как итог, строительство завода хоть и было начато, но теперь заморожено на неопределенный срок.

А все так хорошо начиналось

По данным TrendForce, по состоянию на начало 2024 г. в Китае насчитывалось 44 завода по производству кремниевых пластин, включая 25 фабрик, выпускающих пластины диаметром 300 мм. Пять заводов производили 200-миллиметровые пластины, четыре – 150-миллиметровые, а семь заводов стояли без дела.

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Henry & Co. / Unsplash
Ситуация в полупроводниковой сфере Китая пока не очень благоприятная

В то же время в стране велось строительство 32 дополнительных заводов по производству полупроводников в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025», включая 24 фабрики по выпуску пластин 300 мм и девять по выпуску пластин 200 мм. Компании SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT и Silan планировали запустить производство на 10 новых заводах, включая девять 300 и один 200.

В итоге Китай находится в числе мировых лидеров по количеству новых заводов по выпуску полупроводников, вводимых в эксплуатацию. Но в то же время страна лидирует и по количеству фабрик которые строились, но не достроились За последние несколько лет около десятка крупных проектов по строительству заводов, обошедшихся инвесторам суммарно в $50-100 млрд, обанкротились.

Обанкротившиеся китайские производители микросхем

Имя Цель Инвестиции, $ Статус Расположение (Китай)
Dehuai Semiconductor
Аналоговые и смешанные ИС
3 млрд
Банкрот, активы проданы с аукциона
Гуйян, Гуйчжоу
Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC)
Фабрика DRAM 300 мм с производительностью 60 000 пластин в месяц
5,6 млрд
Внесен в черный список правительством США; украл коммерческие тайны UMC; не смог разработать узел процесса DRAM
Цзинцзян, Фуцзянь
GlobalFoundries Chengdu Fab
Завод по производству логических микросхем
1–10 млрд
Возрожден компанией Shanghai Huali Microelectronics (HLMC)
Чэнду, Сычуань
Jiangsu Advanced Memory Semiconductor (AMS)
Фабрика фазово-изменtнной памяти (PCM); 100 тыс. 300-мм пластин в год
1,8 млрд
Банкротство; сделка по реструктуризации провалилась; поиск новых инвесторов
Хуайань, Цзянсу
Huaxin Jiechuang Integrated Circuits Manufacturing
Преобразование AMS в многопрофильный литейный завод
2,8 млрд
Не удалось перевести средства; сделка расторгнута
Хуайань, Цзянсу
Jiangsu Zhongjing Aerospace
Два завода по производству 200-мм КМОП-датчиков изображений (CIS)
Не удалось запустить; дальше презентации PowerPoint дело не пошло.
Цзянсу (точный город не указан)
Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC)
Логика 14 нм/7 нм с литографическим оборудованием ASML
19 млрд
Закончились средства; участок заброшен, здания не достроены
Ухань, Хубэй
Huaian Imaging Device Manufacturer (HiDM)
Фабрика датчиков изображения КМОП (CIS)
6,3 млрд
Застопорилось; производство так и не было завершено
Хуайань, Цзянсу
Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC)
Производство по нормам 12 нм/14 нм
Отменено в 2021 г.
Ухань, Хубэй
Tacoma Semiconductor
Фабрика датчиков изображения КМОП (CIS)
3 млрд
Распалась в 2020 г.; руководство исчезло.
Нанкин, Цзянсу
Tsinghua Unigroup 3D NAND project
Фабрика 3D NAND повторит успех YMTC
24 млрд
Закрыта после того, как Tsinghua Unigroup пропустила сроки погашения долга
Чэнду, Сычуань
Tsinghua Unigroup DRAM project
фабрика DRAM
Чэнду, провинция Сычуань
Чунцин

Источник: Tom's Hardware

Кто виноват

Tom’s Hardware пишет, что причин массового банкротства несколько. В их числе – упущенные инвестиции, технические недостатка, а также неэффективные бизнес-планы.

Многие китайские проекты по производству полупроводников провалились также из-за недостатка технических знаний и чрезмерно амбициозных целей, считают эксперты Tom’s Hardware. Некоторые стартапы, к примеру, стремились к современным технологиям, в том числе 14 нм и 7 нм, не имея при этом опытных команд НИОКР или доступа к необходимому оборудованию для производства пластин.

Такие стартапы часто сильно зависели от финансирования со стороны региональных властей Китай, но при этом обладали низким уровнем компетентности в отрасли полупроводников, что приводило к краху из-за недостатка финансирования. Некоторые производственные предприятия страдали от мошенничества или неэффективного управления, руководители исчезали или подвергались арестам, иногда с участием местных чиновников.

Разумеется, свою лепту внесли США и лично американский Президент Дональд Трамп (Donald Trump). В 2018 г., в период своего первого президентского срока, он развязал с КНР торговую войну, в рамках которой Штаты с 2019 г. регулярно вводят все новые экспортные ограничения. В частности, США, блокируют КНР доступ к передовому оборудованию для производства микросхем с технологическим процессом 10 нм и ниже, что фактически остановило развитие многих фабрик, отмечает Tom’s Hardware. Кроме того, нынешнее обострение напряженности в отношениях между США и Китаем, а также недавние изменения глобальной геополитики еще больше подорвали жизнеспособность многих полупроводниковых стартапов.

Подробнее о компаниях

Если крупнейшие мировые производители микросхем (Intel, TSMC, Samsung, SMIC и др.) потратили десятилетия на разработку своих производственных технологий и накопление опыта в выпуске микросхем на своих передовых узлах, то некоторые из перечисленных в таблице компаний решили проделать тот же путь за считанные месяцы.

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Цифровизация

Так, Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC) и Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) решили и вовсе не осваивать морально устаревшие техпроцессы. Их руководство посчитало нужным сразу перейти на 14 нм, а затем освоить 7 нм, даже без промежуточных 12, 10 и 8 нм. Реализовать это они хотели путем найма руководителей и сотен инженеров из TSMC в 2017-2019 гг.

HSMC была основана в конце 2017 г. и собиралась возвести в Ухане несколько фабрик по производству 14- и 7-нанометровых микросхем. Объем первоначальных инвестиций составил в пределах $19 млрд. Однако в ноябре 2019 г. строительство было остановлено из-за земельного спора, а к середине 2020 г. компания столкнулась с серьезным недофинансированием, исчислявшимся миллиардами долларов. К марту 2021 г. местные власти конфисковали проект, уволили всех сотрудников и подтвердили, что производство чипов никогда не осуществлялось.

Компания QXIC, основанная в 2019 г. в Цзинане – это «дочка» HSMC, и она тоже собиралась выпускать микросхемы по топологии 14 нм. Компания появилась сразу после возникновения проблем у HSMC. Несмотря на поддержку правительства, проект так и не продвинулся дальше шумихи: не было ни заказов на оборудование, ни строительства завода, а к 2021 г. ее бизнес и вовсе был остановлен.

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Безопасность

Судьба компании Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC) несколько иная. Формально это не провальный проект, но и не успешный. JHICC была основана в 2016 г. и намеревалась построить первую в Китае крупномасштабную фабрику по производству микросхем памяти DRAM. Примерно через два года после своего основания компания образом начала опытное производство, но вскоре выяснилось, что она украла техпроцесс у Micron с помощью UMC (United Microelectronics Corporation) – тайваньского производителя микроэлектроники) В итоге Министерство торговли США внесло Fujian Jinhua в свой список, отрезав ей доступ к любым американским технологиям. Это фактически остановило разработку новых техпроцессов и запретило закупку любых передовых инструментов. В результате, хотя JHICC формально и существует на бумаге, от ее былых амбиций ничего не осталось.

Еще один проект в области памяти, который потерпел неудачу в Китае, — это Jiangsu Advanced Memory Semiconductor (AMS). Компания была основана в 2016 г. с целью возглавить усилия Китая в области технологии фазово-измененной памяти. AMS намеревалась производить 100 тыс. 300-мм кремниевых пластин в год и привлекла первоначальные инвестиции в размере около $1,8 млрд. Несмотря на разработку своих первых собственных PCM-чипов в 2019 г., год спустя AMS столкнулась с финансовыми трудностями и больше не могла платить за оборудование и выплачивать зарплаты сотрудникам. В 2023 г. компания начала процедуру банкротства, и хотя план спасения Huaxin Jiechuang был одобрен китайскими властями в 2024 г., сделка сорвалась в 2025 г. из-за невыполненных обязательств по финансированию.

Черная полоса для Китая

Эксперты Tom’s Hardware полагают, что волна провалов китайских по выпуску полупроводники подчеркивает фундаментальную реальность индустрии микросхем: крупномасштабное производство требует большего, чем просто капитала и амбиций. Без постоянного опыта, глубокой цепочки поставок и долгосрочного планирования даже самые хорошо финансируемые инициативы могут быстро потерпеть неудачу. «Эти глубокие структурные проблемы в стратегии Китайской Народной Республики в области полупроводников будут сдерживать её прогресс еще долгие годы, прежде чем будут решены фундаментальные проблемы», – пишет Tom’s Hardware.

Еще не все потеряно

И все же нельзя не отметить, что в последние годы Китай прикладывает значительные усилия в плане развития отечественной полупроводниковой промышленности, и большинство из них, в целом, увенчались успехом. Например, китайский техногигант Huawei строит сеть собственных фабрик по выпуску микросхем, чтобы не зависеть от сторонних компаний, а SMIC, крупнейший в КНР контрактный вендор полупроводников, освоил современный техпроцесс 5 нм.

Также в настоящее время в стране имеются достаточно передовые фабрики, способные производить логические микросхемы с использованием 7-нм техпроцесса, а заодно и современные модули памяти 3D NAND и DRAM.

Геннадий Ефремов

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