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Fujian Jinhua Integrated Circuit Company

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 2
19.02.2025 Мир на пороге острого дефицита оперативной памяти. Виноват Китай, и только Китай может его победить. Опрос 1
23.08.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов 2
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников 2
16.11.2020 Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении американского конкурента 2
30.10.2018 Власти США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами» 4
27.07.2018 Huawei и China Mobile Fujian запускают операторский облачный VR-сервис 1
02.02.2015 «Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения 1
17.10.2000 В Китае создана группа высокотехнологических предприятий Fujian Electronic Information Group 1
28.09.2000 Lucent построит 10-гигабитные сети для Fujian Mobile 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Fujian Jinhua Integrated Circuit Company и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1712 6
Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 3
Samsung Electronics 11142 3
Huawei 4718 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 193 2
China Mobile Fujian - Fujian Mobile Communication 3 2
Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company 25 2
JHICC - Fujian Jinhua Integrated Circuit 3 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 41 2
Intel Corporation 12870 2
SafeBreach Labs 15 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
JVC Kenwood 422 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 381 1
Applied Materials 306 1
Hitachi Fujitsu Plasma Display 33 1
China Wafer Technology 3 1
Micron Wafer Company 2 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
АРМО ГК 189 1
Costar Technologies - Arecont Vision - Ареконт Вижн 18 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 1
Bosch Security and Safety Systems 19 1
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 62 1
Nexchip Semiconductor Corporation 4 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 162 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Microsoft Corporation 25867 1
ZTE Corporation 802 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 534 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
SentinelOne 28 1
Motorola Solutions - Pelco 69 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Совкомбанк Совесть 279 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 636 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1015 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4860 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8901 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11636 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16671 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35818 2
NAND flash memory - флеш-память 692 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10490 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33914 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2775 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6681 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 940 1
Cloud VR - Облачная виртуальная реальность 3 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14157 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1185 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14888 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 904 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3303 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9691 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 397 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2781 1
Кибербезопасность - BYOVD - Bring Your Own Vulnerable Driver - обход защиты за счет уязвимых драйверов - принеси собственный уязвимый драйвер 10 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3351 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4003 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1731 1
DDR - Double data rate 3115 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2627 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5082 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18346 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27154 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4385 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3831 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15554 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28558 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1119 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5905 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5266 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
China Mobile Fujian AND Cloud VR 1 1
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 1
Microsoft Publisher 37 1
Pexels 114 1
Microsoft Windows 10 1957 1
Microsoft Windows 17008 1
Huawei Mate - серия смартфонов 459 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5846 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 865 1
Statista 267 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 92 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 1
Wang Lifu - Ванг Лифу 1 1
Турдаков Сергей 1 1
Xingyun Zeng - Синюнь Цзэн 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19362 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55070 5
Китай - Тайвань 4288 5
Япония 13849 2
Сингапур - Республика 1966 2
Китай - Пекин - Beijing 1110 2
США - Джорджия - Атланта 266 1
Китай - Фуцзянь 20 1
Китай - Фуцзянь - Сямынь 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 168339 1
Индия - Bharat 5909 1
Германия - Федеративная Республика 13296 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Китай - Хубэй - Ухань 65 1
Нидерланды 3769 1
США - Колумбия - Вашингтон 1508 1
Китай - Шанхай 839 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 218 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58410 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8318 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54068 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18389 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4086 3
Blacklist - Чёрный список 721 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6863 2
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 59 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3903 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6810 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 608 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3905 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4039 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5854 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22012 1
Tom’s Hardware 619 2
South China Morning Post 97 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Optics 144 1
The Register - The Register Hardware 1800 1
Bloomberg 1645 1
ZDnet 666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6130 1
DigiTimes - Издание 1334 1
TrendForce 194 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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