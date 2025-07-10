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Fujian Jinhua Integrated Circuit Company
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 20
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 708 1
|Совкомбанк Совесть 279 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 1
|Wang Lifu - Ванг Лифу 1 1
|Турдаков Сергей 1 1
|Xingyun Zeng - Синюнь Цзэн 1 1
|Мельникова Анастасия 440 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19362 11
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55070 5
|Китай - Тайвань 4288 5
|Япония 13849 2
|Сингапур - Республика 1966 2
|Китай - Пекин - Beijing 1110 2
|США - Джорджия - Атланта 266 1
|Китай - Фуцзянь 20 1
|Китай - Фуцзянь - Сямынь 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168339 1
|Индия - Bharat 5909 1
|Германия - Федеративная Республика 13296 1
|Италия - Итальянская Республика 4519 1
|Китай - Хубэй - Ухань 65 1
|Нидерланды 3769 1
|США - Колумбия - Вашингтон 1508 1
|Китай - Шанхай 839 1
|Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 218 1
|TrendForce 194 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.