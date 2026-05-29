«Авито Работа»: зарплатные ожидания женщин в креативных профессиях выросли до 38% уются с трендом Woman in SPAM. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Наиболее заметный рост зарплатных ожиданий среди digital- и креативных профессий зафиксирован у контент-менеджеров —

«Авито Работа»: сфера организации мероприятий стала лидером по росту числа вакансий весной 2026 года ws сообщили представители «Авито». Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, которые работодатели указывают в вакансиях. Данные актуальны для специалист

Работодатели за четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта 0 100 руб. (+74%). Девушки за тот же период подняли планку с 31 700 до 51 400 руб. (+62%). Динамика зарплатных предложений в вакансиях для кандидатов без опыта за четыре года также демонстрируе

«Авито Работа» представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей В помощь соискателям «Авито Работа» запустила калькулятор «Знайте себе цену». Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной с

«Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты ый учет отсутствовал, а налоговые регистры не соответствовали актуальным нормам. Острой точкой стал расчет заработной платы: HR-специалисты и бухгалтеры работали в нескольких разрозненных прогр

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в виноделии за год выросли на 39% родукции и непосредственном уходе за виноградниками. Среди профессий с наибольшим приростом средних зарплатных предложений в винодельческой отрасли лидируют продавцы: за год их зарплатные предл

«Авито Работа»: аналитики данных стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами — в I квартале 2026 г. им предлагали порядка 168 000 руб. в месяц за первую четверть текущего года составили 151 486 руб. в месяц (+23% за год). При расчете средних зарплатных предложений эксперты «Авито Работы» учитывали данные по вакансиям с полным рабочим

«Навикон» автоматизирует планирование ФОТ Системный интегратор и разработчик «Навикон» выводит на рынок решение для управления расходами на фонд оплату труда (ФОТ). Продукт позволяет точно планировать расходы вплоть до штатной единицы, включая учет затрат на обучение, корпоративные мероприятия и другие статьи, не привязанные к окладу. Об этом CNews с

Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян Четыре из 10 россиян никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности. В опросе SuperJob приняли участие представители 500 компаний и 1

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД публиковала вакансию, в которой указана цель должности — «управление процессом коммерческого поиска поставщиков и исполнения сделок» по контрактам на предоставление мощностей ЦОД. Специалисту обещают заработную плату в размере 225-270 тыс. фунтов стерлингов. В долларах вознаграждение будет составлять не меньше $303,8 тыс. Важность позиции такого специалиста обозначена «критическим» значение

«Авито Работа» и «Авито Услуги»: менеджеры по рекламе стали лидерами по росту средних зарплатных предложений в креативной сфере — 66% за год ециализации и региона, а также наличия собственной клиентской базы. На втором месте по темпам роста зарплатных предложений оказались парикмахеры и дизайнеры — у обеих профессий прирост составил

Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки итывают 86% респондентов до 29 лет и 78% в среднем по выборке. При этом среди молодежи каждый пятый (21%) ценит удаленку и творческую самореализацию. Компаниям все сложнее привлекать кандидатов одной зарплатой, а соискатели при поиске все чаще учитывают условия работы и социальный пакет вместе с ДМС и пенсией от работодателя». Еще 29% молодежи хотят получать от 100 до 150 тыс. руб., по 26%

Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% за год — исследование «Авито Работы» и НАКС % и достигли 180.76 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито». При расчете средних зарплатных предложений использовались данные из зарплатных вилок, указанных работодате

ГК «Солар»: ИИ в безопасной разработке снижает расходы на ФОТ от 20 до 50% специализированных больших языковых моделей (LLM), работающих в закрытом контуре, сокращает годовой ФОТ команд AppSec от 20 до 50% в зависимости от масштабов разработки. Аналитики HH.ru в перву

Навыки работы с ИИ повышают зарплатные предложения в вакансиях – исследование университета «Зерокодер» упоминанием нейросетей и без требований к ИИ-навыкам. Сравнение показало, что в большинстве профессиональных кластеров наличие компетенций в области искусственного интеллекта связано с более высокой зарплатной вилкой. Наиболее заметная разница наблюдается за пределами сегмента Data Science. Если исключить этот кластер из выборки, среднее зарплатное предложение в вакансиях с ИИ-навыками сос

Hoff использует решения Verme для экономии фонда оплаты труда Мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома Hoff сэкономил 1% от фонда оплаты труда за счет использования решений ГК Verme. Компания внедрила систему биометрического учета рабочего времени и автоматизированного табелирования во всех розничных магазинах сети,

Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 11%. Пр

Средние зарплатные предложения для сушистов за год выросли на треть — «Авито Работа» тах. По данным «Авито Работы», на фоне конкуренции за персонал работодатели за год повысили средние зарплатные предложения для сушистов на 34% — в период с декабря 2025 по январь 2026 г. они до

В России на 10% выросла доля россиян, не готовых снижать зарплатные ожидания ва и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалист

«Авито Работа»: количество опубликованных резюме соискателей на рабочие и линейные профессии увеличилось на 98% за год а — количество резюме по этой специальности выросло более чем в два раза (+134%) за год при средних зарплатных ожиданиях в 130 526 руб. в месяц за полный рабочий день. Схожую динамику демонстри

«Авито Работа»: в 2025 г. самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет их резюме по сравнению с 2024 г. на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидания составили 73 995 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Эксперты рассчитали средние зарплатные ожидания соискателей на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости

«Авито Работа»: активнее всего работу в предновогодний период искали россияне 35–44 лет зрасте 35–44 лет: за год прирост количества опубликованных резюме составил +102%, а средние зарплатные ожидания в этой группе достигли 82,8 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Средние зарплатные ожидания соискателей эксперты рассчитывали на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьи

«Авито Работа»: техники стали лидерами по росту зарплатных предложений в сфере телекоммуникаций екоммуникаций осенью 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самый высокий рост средних зарплатных предложений фиксируют у техников: за год они выросли на 43%, достигнув 105 593 руб

«Авито Работа»: больше всего высокооплачиваемых вакансий размещают в сфере производства электро- и оптического оборудования дчиков (20%). Об этом CNews сообщили представители «Авито». При этом рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для специалистов с опытом работы один–три года и составлен на основе <

Треть опрошенных россиян готовы «демпинговать» ради новой работы, молодежь оказалась самой гибкой и треть опрошенных россиян (28%) в ходе общероссийского опроса hh.ru заявили, что готовы уступать в зарплатных запросах и ожиданиях при поиске новой работы. Наибольшую гибкость в зарплатных<

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ выросли на 22% за год и полной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Лидерами рейтинга по темпам роста зарплатных предложений в сфере стали дворники — в сентябре–октябре 2025 г. им стали предлагат

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для сотрудников экономической сферы выросли на 13% за год стущий интерес соискателей к профессиям в сфере финансов и экономики объясняется повышением средних зарплатных предложений для этих специалистов. В условиях изменяющейся экономической среды ком

Инженеры в цене: средние зарплатные предложения для сотрудников инженерных специальностей выросли на 42% за год тале 2025 г. оказались самыми высокооплачиваемыми. По данным платформы, лидерами по размеру средних зарплатных предложений стали инженеры ПТО — в среднем при полной занятости и фиксированном гр

Минцифры ищет десятки руководителей проектов с зарплатой по 350 тысяч каждому. Кадровики говорят, что это недорого Работа за идею Как выяснил CNews, Министерство цифрового развития (Минцифры) предлагает 350 тыс. руб. до вычета налогов будущим руководителям различных проектов в ведомстве. Всего вакансий с такой зарплатой 21. Это следует из вакансий, опубликованных на портале поиска кандидатов и вакансий HeadHunter. Например, 350 тыс. руб. до вычета Минцифры предлагают будущему руководителю проекта «Ци

«Авито Работа» и «Авито Услуги»: средние зарплатные предложения специалистов по созданию контента в соцсетях выросли на 24% са на визуальный и интерактивный контент в социальных сетях напрямую отражается на динамике средних зарплатных предложений специалистов этой сферы. За последние девять месяцев число вакансий, с

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения за третий квартал 2025 года сильнее всего выросли в Курганской области /мес при фиксированном графике. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Самый высокий прирост зарплатных предложений в регионе зафиксирован среди водителей категории C (+62%), которые в I

«Авито Работа»: вакансии для экономистов и бухгалтеров лидируют по динамике роста зарплатных предложений в финансовом секторе ере предлагаемая оплата выросла за год на 14%. Этот показатель складывается из усредненных значений зарплатных вилок в вакансиях и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учтены б

«Синие воротнички» хотят зарабатывать больше офисных работников еологов (127,9 тыс.). В топ-5 также попали геологи и инженеры ПНР. Если смотреть на верхнюю границу зарплатных ожиданий, то лидируют геологи (до 250 тыс.), начальники производства (244,8 тыс.)

«Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год гаемые зарплаты по итогу лета 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, к

«1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк» ине февраля все обязательства по заработной плате перед сотрудниками были выполнены по установленным графикам и в полном объеме. Результаты проекта Проведен аудит специфических процессов предприятия. Кадровый учет и расчет заработной платы ведется в централизованной системе «1С:Зарплата и управление персоналом» в полном соответствии с требованиями законодательства России. Реализован алгорит

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для складских специалистов выросли на 15% соискателям выбирать наиболее удобный режим. Специалисты складов с самым высоким приростом средних зарплатных предложений, II квартал 2024/2025 Параллельно с ростом заработных плат работодател

«Авито Работа»: больше всего за год средние зарплатные предложения в офисном сегменте выросли у менеджеров по персоналу . руб/мес за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито». При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с

«Первый Бит» автоматизировал управление персоналом и расчет зарплаты для 8500 сотрудников СТД «Петрович» шения на базе «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» позволило автоматизировать кадровый учет и расчет заработной платы для 8500 сотрудников, сократить операционные расходы на 10% и ускорит

Кто в России доволен своей зарплатой: данные опроса hh.ru ют работодатели и чего хотят другие специалисты. С конца 2024 г. мы наблюдаем постепенное сближение зарплатных ожиданий и предложений. В июне 2025 г. медиана ожидаемой зарплаты составила 75,873