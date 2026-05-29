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HRM СЗП Система зарплатных проектов ФОТ Фонд оплаты труда Расчет заработной платы Payroll calculation Учет труда и заработной платы

СОБЫТИЯ

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29.05.2026 «Авито Работа»: зарплатные ожидания женщин в креативных профессиях выросли до 38%

уются с трендом Woman in SPAM. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Наиболее заметный рост зарплатных ожиданий среди digital- и креативных профессий зафиксирован у контент-менеджеров —
29.05.2026 «Авито Работа»: сфера организации мероприятий стала лидером по росту числа вакансий весной 2026 года

ws сообщили представители «Авито». Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, которые работодатели указывают в вакансиях. Данные актуальны для специалист
27.05.2026 Работодатели за четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта

0 100 руб. (+74%). Девушки за тот же период подняли планку с 31 700 до 51 400 руб. (+62%). Динамика зарплатных предложений в вакансиях для кандидатов без опыта за четыре года также демонстрируе
26.05.2026 «Авито Работа» представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

В помощь соискателям «Авито Работа» запустила калькулятор «Знайте себе цену». Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной с
12.05.2026 «Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты

ый учет отсутствовал, а налоговые регистры не соответствовали актуальным нормам. Острой точкой стал расчет заработной платы: HR-специалисты и бухгалтеры работали в нескольких разрозненных прогр
08.05.2026 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения в виноделии за год выросли на 39%

родукции и непосредственном уходе за виноградниками. Среди профессий с наибольшим приростом средних зарплатных предложений в винодельческой отрасли лидируют продавцы: за год их зарплатные предл
29.04.2026 «Авито Работа»: аналитики данных стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами — в I квартале 2026 г. им предлагали порядка 168 000 руб. в месяц

за первую четверть текущего года составили 151 486 руб. в месяц (+23% за год). При расчете средних зарплатных предложений эксперты «Авито Работы» учитывали данные по вакансиям с полным рабочим
29.04.2026 «Навикон» автоматизирует планирование ФОТ

Системный интегратор и разработчик «Навикон» выводит на рынок решение для управления расходами на фонд оплату труда (ФОТ). Продукт позволяет точно планировать расходы вплоть до штатной единицы, включая учет затрат на обучение, корпоративные мероприятия и другие статьи, не привязанные к окладу. Об этом CNews с
29.04.2026 Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян

Четыре из 10 россиян никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности. В опросе SuperJob приняли участие представители 500 компаний и 1
23.04.2026 Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

публиковала вакансию, в которой указана цель должности — «управление процессом коммерческого поиска поставщиков и исполнения сделок» по контрактам на предоставление мощностей ЦОД. Специалисту обещают заработную плату в размере 225-270 тыс. фунтов стерлингов. В долларах вознаграждение будет составлять не меньше $303,8 тыс. Важность позиции такого специалиста обозначена «критическим» значение
21.04.2026 «Авито Работа» и «Авито Услуги»: менеджеры по рекламе стали лидерами по росту средних зарплатных предложений в креативной сфере — 66% за год

ециализации и региона, а также наличия собственной клиентской базы. На втором месте по темпам роста зарплатных предложений оказались парикмахеры и дизайнеры — у обеих профессий прирост составил
17.04.2026 Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки

итывают 86% респондентов до 29 лет и 78% в среднем по выборке. При этом среди молодежи каждый пятый (21%) ценит удаленку и творческую самореализацию. Компаниям все сложнее привлекать кандидатов одной зарплатой, а соискатели при поиске все чаще учитывают условия работы и социальный пакет вместе с ДМС и пенсией от работодателя». Еще 29% молодежи хотят получать от 100 до 150 тыс. руб., по 26%

15.04.2026 Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% за год — исследование «Авито Работы» и НАКС

% и достигли 180.76 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито». При расчете средних зарплатных предложений использовались данные из зарплатных вилок, указанных работодате
13.04.2026 ГК «Солар»: ИИ в безопасной разработке снижает расходы на ФОТ от 20 до 50%

специализированных больших языковых моделей (LLM), работающих в закрытом контуре, сокращает годовой ФОТ команд AppSec от 20 до 50% в зависимости от масштабов разработки. Аналитики HH.ru в перву
07.04.2026 Навыки работы с ИИ повышают зарплатные предложения в вакансиях – исследование университета «Зерокодер»

упоминанием нейросетей и без требований к ИИ-навыкам. Сравнение показало, что в большинстве профессиональных кластеров наличие компетенций в области искусственного интеллекта связано с более высокой зарплатной вилкой. Наиболее заметная разница наблюдается за пределами сегмента Data Science. Если исключить этот кластер из выборки, среднее зарплатное предложение в вакансиях с ИИ-навыками сос
19.03.2026 Hoff использует решения Verme для экономии фонда оплаты труда

Мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома Hoff сэкономил 1% от фонда оплаты труда за счет использования решений ГК Verme. Компания внедрила систему биометрического учета рабочего времени и автоматизированного табелирования во всех розничных магазинах сети,
10.03.2026 Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин

Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 11%. Пр
26.02.2026 Средние зарплатные предложения для сушистов за год выросли на треть — «Авито Работа»

тах. По данным «Авито Работы», на фоне конкуренции за персонал работодатели за год повысили средние зарплатные предложения для сушистов на 34% — в период с декабря 2025 по январь 2026 г. они до
24.02.2026 В России на 10% выросла доля россиян, не готовых снижать зарплатные ожидания

ва и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалист
13.02.2026 «Авито Работа»: количество опубликованных резюме соискателей на рабочие и линейные профессии увеличилось на 98% за год

а — количество резюме по этой специальности выросло более чем в два раза (+134%) за год при средних зарплатных ожиданиях в 130 526 руб. в месяц за полный рабочий день. Схожую динамику демонстри
26.01.2026 «Авито Работа»: в 2025 г. самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет

их резюме по сравнению с 2024 г. на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидания составили 73 995 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Эксперты рассчитали средние зарплатные ожидания соискателей на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости
12.01.2026 «Авито Работа»: активнее всего работу в предновогодний период искали россияне 35–44 лет

зрасте 35–44 лет: за год прирост количества опубликованных резюме составил +102%, а средние зарплатные ожидания в этой группе достигли 82,8 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Средние зарплатные ожидания соискателей эксперты рассчитывали на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьи
08.12.2025 «Авито Работа»: техники стали лидерами по росту зарплатных предложений в сфере телекоммуникаций

екоммуникаций осенью 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самый высокий рост средних зарплатных предложений фиксируют у техников: за год они выросли на 43%, достигнув 105 593 руб
04.12.2025 «Авито Работа»: больше всего высокооплачиваемых вакансий размещают в сфере производства электро- и оптического оборудования

дчиков (20%). Об этом CNews сообщили представители «Авито». При этом рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для специалистов с опытом работы один–три года и составлен на основе <
24.11.2025 Треть опрошенных россиян готовы «демпинговать» ради новой работы, молодежь оказалась самой гибкой

и треть опрошенных россиян (28%) в ходе общероссийского опроса hh.ru заявили, что готовы уступать в зарплатных запросах и ожиданиях при поиске новой работы. Наибольшую гибкость в зарплатных<
17.11.2025 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ выросли на 22% за год

и полной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Лидерами рейтинга по темпам роста зарплатных предложений в сфере стали дворники — в сентябре–октябре 2025 г. им стали предлагат
11.11.2025 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения для сотрудников экономической сферы выросли на 13% за год

стущий интерес соискателей к профессиям в сфере финансов и экономики объясняется повышением средних зарплатных предложений для этих специалистов. В условиях изменяющейся экономической среды ком
31.10.2025 Инженеры в цене: средние зарплатные предложения для сотрудников инженерных специальностей выросли на 42% за год

тале 2025 г. оказались самыми высокооплачиваемыми. По данным платформы, лидерами по размеру средних зарплатных предложений стали инженеры ПТО — в среднем при полной занятости и фиксированном гр
30.10.2025 Минцифры ищет десятки руководителей проектов с зарплатой по 350 тысяч каждому. Кадровики говорят, что это недорого

Работа за идею Как выяснил CNews, Министерство цифрового развития (Минцифры) предлагает 350 тыс. руб. до вычета налогов будущим руководителям различных проектов в ведомстве. Всего вакансий с такой зарплатой 21. Это следует из вакансий, опубликованных на портале поиска кандидатов и вакансий HeadHunter. Например, 350 тыс. руб. до вычета Минцифры предлагают будущему руководителю проекта «Ци
29.10.2025 «Авито Работа» и «Авито Услуги»: средние зарплатные предложения специалистов по созданию контента в соцсетях выросли на 24%

са на визуальный и интерактивный контент в социальных сетях напрямую отражается на динамике средних зарплатных предложений специалистов этой сферы. За последние девять месяцев число вакансий, с
17.10.2025 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения за третий квартал 2025 года сильнее всего выросли в Курганской области

/мес при фиксированном графике. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Самый высокий прирост зарплатных предложений в регионе зафиксирован среди водителей категории C (+62%), которые в I
02.10.2025 «Авито Работа»: вакансии для экономистов и бухгалтеров лидируют по динамике роста зарплатных предложений в финансовом секторе

ере предлагаемая оплата выросла за год на 14%. Этот показатель складывается из усредненных значений зарплатных вилок в вакансиях и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учтены б
23.09.2025 «Синие воротнички» хотят зарабатывать больше офисных работников

еологов (127,9 тыс.). В топ-5 также попали геологи и инженеры ПНР. Если смотреть на верхнюю границу зарплатных ожиданий, то лидируют геологи (до 250 тыс.), начальники производства (244,8 тыс.)

17.09.2025 «Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год

гаемые зарплаты по итогу лета 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, к
29.08.2025 «1С-Рарус» унифицировал расчет зарплаты и кадровый учет для 7 предприятий группы «Готэк»

ине февраля все обязательства по заработной плате перед сотрудниками были выполнены по установленным графикам и в полном объеме. Результаты проекта Проведен аудит специфических процессов предприятия. Кадровый учет и расчет заработной платы ведется в централизованной системе «1С:Зарплата и управление персоналом» в полном соответствии с требованиями законодательства России. Реализован алгорит
26.08.2025 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения для складских специалистов выросли на 15%

соискателям выбирать наиболее удобный режим. Специалисты складов с самым высоким приростом средних зарплатных предложений, II квартал 2024/2025 Параллельно с ростом заработных плат работодател
15.08.2025 «Авито Работа»: больше всего за год средние зарплатные предложения в офисном сегменте выросли у менеджеров по персоналу

. руб/мес за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито». При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с
15.08.2025 «Первый Бит» автоматизировал управление персоналом и расчет зарплаты для 8500 сотрудников СТД «Петрович»

шения на базе «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» позволило автоматизировать кадровый учет и расчет заработной платы для 8500 сотрудников, сократить операционные расходы на 10% и ускорит
14.08.2025 Кто в России доволен своей зарплатой: данные опроса hh.ru

ют работодатели и чего хотят другие специалисты. С конца 2024 г. мы наблюдаем постепенное сближение зарплатных ожиданий и предложений. В июне 2025 г. медиана ожидаемой зарплаты составила 75,873
17.07.2025 HR лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии 2025

еджеров по обучению. На первом плане сейчас такие HR-функции как обучение, охрана труда, управление ФОТ и построение корпоративной культуры — зарплаты HR-специалистов в этих областях на отрезке

Публикаций - 2589, упоминаний - 3461

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 7033 136
1С-Рарус 959 106
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 953 94
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IBM - International Business Machines Corp 9659 56
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Ростелеком 10764 52
Apple Inc 13015 52
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АйТи 1498 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4806 36
Intel Corporation 12741 35
Amazon Inc - Amazon.com 3230 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 32
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 30
Парус Корпорация 206 30
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VK - Mail.ru Group 3578 29
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 129 28
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Крок - Croc 1926 27
SAP CIS - САП СНГ 867 27
МегаФон 10500 26
Telegram Group 2836 26
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Diasoft - Диасофт 1102 25
Компас 20 24
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СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 23
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Dell EMC 5157 21
X Corp - Twitter 2928 21
HP Inc. 5859 21
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1558 219
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Альфа-Банк 1950 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 34
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РЖД - Российские железные дороги 2053 33
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 24
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2874 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 23
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ПСБ - Промсвязьбанк 949 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 605 21
ВТБ - Почта Банк 511 18
ГПБ - Газпромбанк 1249 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 18
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ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 16
Россети Ленэнерго 1698 16
Связной ГК 1392 15
Microsoft - LinkedIn 692 15
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Русагро Группа Компаний 359 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 166
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1518 12
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 966 12
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 10
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 39
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 6
Единая Россия - Политическая партия 320 5
Ассоциация менеджеров 104 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 21 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 2
Linux Foundation 196 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 175 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Verdi 4 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 878
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 835
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4054 551
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 484
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12639 398
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 329
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7665 312
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 281
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 278
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 270
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 237
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 226
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1600 207
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10056 206
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 204
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 199
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 197
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 196
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5878 187
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 185
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12814 169
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12710 154
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 150
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 148
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 143
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1405 131
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3545 130
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2823 126
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4553 122
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13399 118
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5520 117
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8445 117
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7251 108
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6106 107
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1996 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7716 106
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 104
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12923 103
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1101 97
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27841 96
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 555 231
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 682 185
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 180
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1000 118
Oracle Java - язык программирования 3428 94
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 498 81
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 69
Microsoft Office 4098 66
Microsoft Windows 16718 66
Google Android 15085 63
Python - высокоуровневый язык программирования 1238 62
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6129 61
Linux OS 11326 56
Apple iOS 8501 54
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 53
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 223 52
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 663 47
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1761 46
1С:ERP Управление предприятием 794 46
C/C++ - Язык программирования 879 40
Microsoft Windows 2000 8678 40
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 34
Microsoft Dynamics 1195 33
FreePik 1747 32
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1181 32
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 32
JavaScript - JS - язык программирования 1386 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1687 29
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 139 29
Новые облачные технологии - МойОфис 942 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 27
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 27
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 26
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 25
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 24
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 374 23
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 23
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 22
Губанов Роман 101 50
Путин Владимир 3438 46
Шадаев Максут 1196 42
Игнатова Мария 124 36
Кучеренков Андрей 44 33
Пшеничных Кирилл 41 28
Мишустин Михаил 773 18
Никифоров Николай 1137 15
Макаров Валентин 250 14
Касперская Наталья 313 13
Лоевская Анна 69 13
Пучков Дмитрий 70 12
Медведев Дмитрий 1664 12
Рейман Леонид 1064 11
Натрусов Артем 312 11
Чернышенко Дмитрий 578 11
Гарцева Екатерина 10 9
Королёв Дмитрий 52 9
Дорохова Марина 57 9
Егоренков Артем 12 9
Греф Герман 480 9
Чаркин Евгений 315 9
Абакумов Евгений 226 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 9
Никитин Сергей 96 9
Кирьянова Александра 165 9
Демидов Михаил 134 8
Шаев Виталий 59 8
Орловский Виктор 405 8
Нуралиев Борис 298 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 8
Попов Алексей 338 8
Теплицкий Дмитрий 88 8
Воронин Павел 191 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 666 8
Гусев Михаил 27 8
Урусов Виктор 157 8
Куртяник Надежда 419 7
Аникин Дмитрий 68 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 7
Россия - РФ - Российская федерация 163308 1584
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 569
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 294
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 244
Европа 24864 116
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 112
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8430 107
Россия - СФО - Новосибирск 4812 101
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4427 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 87
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3527 82
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3004 67
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3412 66
Украина 7893 66
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2495 63
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3382 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 59
Германия - Федеративная Республика 13089 57
Казахстан - Республика 5968 52
Россия - СФО - Омская область - Омск 1259 51
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1286 48
Индия - Bharat 5810 46
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2006 43
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1749 43
Россия - УФО - Свердловская область 1898 42
Беларусь - Белоруссия 6215 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2324 41
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2802 39
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1683 39
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2210 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3108 34
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1166 33
Азия - Азиатский регион 5866 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3110 32
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1885 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 2245 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 28
Япония 13722 27
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 845
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6498 530
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3395 504
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6404 155
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 710 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 634 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 92 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 695 8
РАН - Российская академия наук 2083 8
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 284 5
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 57 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 283 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 997 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 213 4
VK Skillbox - Скилбокс 139 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 275 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 165 4
ТГУ - Томский государственный университет 224 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 138 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 111 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 125 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 175 3
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 3
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 3
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 594 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 248 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 326 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 134 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 349 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 74 3
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1260 16
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
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Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
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Microsoft Imagine Cup 60 1
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