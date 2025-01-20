Разделы

SCM Supply Chain Management Системы управления цепочками поставок SCP Supply Chain Planning DDMRP Demand Driven Material Requirements Planning SCE Supply Chain Execution DRP Distribution Resources Planning Управление снабжением


УПОМИНАНИЯ


20.01.2025 Axenix выяснила приоритеты бизнеса в управлении цепочками поставок на 2025 год

Консалтинговая технологическая компания Axenix в рамках работы клуба руководителей управления цепочками поставок (SCM C-сlub) провела опрос топ-менеджеров и директоров по планированию из более 30 компаний и предприятий в сфере тяжелой промышленности, ритейла и FMCG. Респонден
17.10.2024 Более 60% компаний стали жертвам атак вымогателями через цепочки поставок

«Информзащиты» считают это следствием трансформации методов хакеров, которые совершенствуют технологии атак через третью сторону. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». Кибератака через цепочки поставок ПО означает, что вредоносная программа была установлена в информационной системе компании не напрямую, а через продукт вендора, который был заранее взломан. Специалисты «Информ
24.09.2024 Экосистема по управлению цепями поставок на базе российских SCP- и SCE-решений

ок. Вячеслав представит доступные российские продукты для автоматизации управления цепями поставок (SCM), относящиеся к группам SCP и SCE и позволяющие решать стратегические и операционные зада
26.08.2024 Десяткам тысяч сайтов угрожают атаки по цепочкам поставок

Дело о полизаполнениях Десятки, возможно, сотни тысяч сайтов стали жертвами атак по «цепочкам поставок», в ходе которых злоумышленники использовали распространённые сервисы и компоненты для компрометации веб-ресурсов. В частности более 100 тыс. сайтов столкнулись с серьезными п
05.07.2024 «1С-Рарус» перевел Noytech Supply Chain Solutions на отраслевое решение «1С»

«1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы Noytech Supply Chain Solutions на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотр
17.05.2024 В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference

23 мая в инновационном центре Сколково состоится IV ежегодная конференция Supply&Demand Planning Conference, а для тех, кто не сможет присутствовать на событии лично, будет доступна трансляция. Смотрите её на сайте CNews. Главная тема 2024 года — «Сценарии планирован
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО

дним из самых популярных векторов атак. Добавление модуля анализа безопасности цепочки поставок ПО (Supply Chain Security, SCS) в комплексное решение Solar appScreener позволяет обеспечить проа
28.07.2023 В MaxPatrol SIEM добавлен пакет экспертизы по выявлению атак на цепочки поставок

l SIEM позволяет компаниям предотвращать реализацию угроз, связанных с атаками на цепочки поставок (supply chain). Такие атаки направлены на разработчиков и поставщиков программного обеспечения
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода

Кибератака с открытым кодом Эксперты компании Checkmarx выявили серию атак на цепочки поставок программного обеспечения, направленных против банковского сектора. В некоторых случаях для совершения таких атак применялось открытое ПО. Подобное наблюдалось впервые. Под цепо
19.10.2022 Команда по планированию цепочек поставок «Корус консалтинг» запускает собственный бренд

Департамент Supply Chain Planning (планирование цепочек поставок) ГК «Корус консалтинг» выделяется в дочернюю структуру и начинает работу под брендом LAMACON. Новое имя отражает специализацию команды на ло
03.10.2022 Bonduelle оптимизировала поставки в России и СНГ при поддержке «КОРУС консалтинг»

математического моделирования цепи поставок и сценарный анализ. Партнером по проекту стала команда Supply Chain Planning «КОРУС консалтинг». Консультанты собрали данные о логистических процесс
22.07.2022 «Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM

помогает с минимальными вложениями оцифровать процессы доставки грузов для компаний-грузовладельцев и сократить трудозатраты на всех этапах перевозки. Сервис уже использует цифровой экспедитор Lorus SCM в своих логистических процессах. В будущем к решению смогут подключиться другие участники рынка грузоперевозок. Облачная платформа объединяет логистические сервисы и корпоративные ИТ-систем
16.06.2022 «Пятёрочка» внедрила новую модель тактического планирования цепочек поставок при поддержке ГК «Корус консалтинг»

ацию о том, какой ассортимент на каком РЦ должен храниться, как устроены межскладские перемещения и цепочки поставок. Ожидаемое влияние на снижение стоимости транспортной логистики составляет д
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

ов на фоне глобального разрыва цепочек поставок. Мы ожидаем, что вслед за мировым, российский рынок supply chain-решений кратно вырастет. Уверены, что благодаря команде с сильными научными комп
24.01.2022 Accenture инвестирует в Interos для безопасности цепочек поставок

в области стратегических инноваций. «Приобретение компании Interos позволит Accenture реализовать комплексные решения по обеспечению безопасности существующих цепочек поставок, а также оптимизировать цепочки поставок в постоянно меняющихся внешних условиях», - сказал Андрей Аверин, старший менеджер Accenture. По его словам, российские компании уделяют особое внимание безопасности цепочек по
15.11.2021 «Лаборатория Касперского», Cigref и GEODE подготовили предложения по защите цепочек поставок

й, генеральный директор «Лаборатории Касперского». «Наша рабочая группа была довольно представительной, в неё входило множество разных участников, ведь число кибератак быстро растёт, особенно атак на цепочки поставок, и это грозит серьёзными последствиями. Изучив множество инициатив, мы увидели, что они разрознены и что их нужно собрать воедино и довести до ума, в частности привести к глоба
11.08.2021 «Корус консалтинг» оптимизировала цепочку поставок для российского подразделения Mars Petcare

с консалтинг» собрали массив данных, предпосылок и ограничений для разработки математической модели цепочки поставок end-2-end: от поставщиков сырья до распределительных центров федеральных роз
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»

кспортирует ее в страны СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Чтобы оптимизировать существующие цепочки поставок, сократить затраты на складскую и транспортную логистику, определить потенци
13.05.2021 «Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий

«Сименс» представила новое решение промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального мониторинга состояния – Sitrans SCM IQ. Решение позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные инциденты на самых ранних этапах. Система снижает затраты на обслуживание и время простоев, при этом рост производительности
12.05.2021 Дмитрий Смирнов -

Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10%

ритейлеров на протяжении всего жизненного цикла — логистика и управление цепочками поставок. Бюджет SCM, включая закупки, как правило, превышает 50% бюджета сети! Именно поэтому в этой сфере эф
15.04.2021 «Деметра-Холдинг» внедрил цифровую платформу для развития сети собственных элеваторов

ромышленной отрасли России, но и для мировой практики применения современных инструментов категории Supply Chain Design. «Проект является одним из шагов повышения эффективности агропромышленног
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft

Первый был посвящен оптимизационному моделированию в логистике с использованием продукта LLamasoft Supply Chain Guru. Второй – технологии транспортных процессов. Студенты ознакомились с наборо
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники

365, то есть целый год. Проверки коснутся шести секторов – оборонно-промышленного, энергетического и транспортного, а также общественного здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и цепочки поставок для нужд сельского хозяйства США. Полупроводниковые заводы в США Дональд Трамп на посту Президента США предпринял несколько попыток снизить зависимость своей страны от поставок
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок

виртуальных и облачных сред добавлены возможности детального (послойного) антивирусного сканирования контейнеров. Это позволяет минимизировать риск их компрометации и, как следствие, успешных атак на цепочки поставок. Злоумышленники регулярно совершают такие атаки, например, внедряют фрагмент вредоносного кода в легитимные программы. Такой метод был использован, в частности, в атаке на цепо
02.11.2020 Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований

х испытаниях, крайне важно располагать всесторонней информацией об изменениях спроса. Это необходимо, чтобы гарантировать доступность товаров и упаковки, особенно, когда глобальная пандемия влияет на цепочки поставок по всему миру. Чтобы удовлетворить специфические потребности медико-биологических компаний, SAP, Roche и Tenthpin создали промышленный консорциум, в него также входит большое ч
21.08.2020 Исследование Accenture: только 10% компаний имеют клиентоориентированные цепочки поставок, необходимые для устойчивости бизнеса

Лишь 10% компаний до пандемии коронавируса выстраивали клиентоцентрированные цепочки поставок, которые были устойчивыми и обеспечивали рост. Об этом говорит исследование

20.07.2020 Глобальная цепочка поставок Schneider Electric получила награду Power of the Profession 2020

дере года» (Business Win of the Year Award) и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» (Supply Chain Breakthrough of the Year). По словам организатора премии, исследовательской и ко
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок

ерировать с большими данными, строить и/или получать аналитику, таким образом повышая эффективность цепочки поставок. WMS Pilotage: сервис, обеспечивающий своевременное информирование по ключев
20.01.2020 Прослеживаемость

лона к рабочим средствам измерений. Прослеживаемость (прозрачность) цифровых цепочек поставок, ЦЦП (digital supply chain, DSC) может как регламентироваться регуляторными органами (особенно если
20.01.2020 Цифровая цепочка поставок

я бесперебойной работы ЦЦП, требуется эффективное и координированное управление работой всех участников (этапов, звеньев) общего процесса, в том числе отвечающих за материально-техническое снабжение (materials management, поток исходных материалов и комплектующих изделий); за логистику (logistics, управление материальными и информационными потоками от организации к потребителю), за физическ
04.12.2019 Generix анонсировал выход нового SaaS-решения для цепочки поставок

ления для оптимизации совместного управления поставками. В то время как цепочка поставок становится основой конкурентоспособности и выступает гарантом выполнения данных заказчику обещаний, совместное управление поставками способствует повышению скорости обслуживания потребителей при одновременном снижении объема складских запасов, отмечают в Generix/ «Для удовлетворения растущих запросов по
07.08.2019 ГК «Корус Консалтинг» оптимизировала цепочки поставок в «Магните»

ок и правильно воспроизводит P&L компании за соответствующий период. На втором этапе проекта команда «Корус Консалтинг» выполнила расчет стратегии логистики. Было разработано четыре сценария развития цепочки поставок «Магнита», которые позволили руководству торговой сети ответить на следующие вопросы: какое оптимальное количество складов потребуется для удовлетворения покупательского спроса
21.12.2018 Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром

nasonic берет на вооружение новую технологию доставки товаров. В прицеле – ритейл завтрашнего дня и SCM-менеджмент – управление цепочками поставок. Иногда этот подход к организации логистики на
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха

Группа SCM Рината Ахметова отстояла контроль над «Укртелекомом» Хозяйственный суд Киев при новом рассмотрении отклонил иск Фонда госимущества Украины (ФГИ) к украинской компании ЕСУ, через которую гру
31.10.2018 Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев

латформе Oracle Blockchain Cloud Service и бесшовно интегрируются с Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Enterprise Resource Management (ERP) Cloud и другими облачными приложениям
26.09.2018 DTG запускает блокчейн-платформу Tracelabel для управления цепочками поставок

celabel, предназначенной для отслеживания жизненного цикла товаров и управления цепочками поставок (supply chain management), говорится в пресс-релизе компании. Tracelabel — универсальная прикл
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком»

иковало подробности разбирательства в Лондонском арбитраже, которое происходило между оффшором Raga Establishment и структурами принадлежащей олигарху Ринату Ахметову группы System Capital Managment (SCM). Истец обвинил SCM в невыполнении заключенной в 2013 г. сделку по продаже контрольного пакета акций «Укртелекома» - крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи. Лондонский

11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»

Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова Суд столицы Нидерландов Амстердама наложил арест на акции зарегистрированных в этой стране офшоров украинской группы System Capital Management (SCM), принадлежащей олигарху Ринату Ахметова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». В частности, были заморожены 100% акций офшоров DTEK Managment, DTEK, SCM Managment и Premiu
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов

сственного интеллекта и интернета вещей и охватывают все аспекты деятельности предприятия — от ERP, SCM и HCM до CX.Многие компании и организации сегодня заинтересованы в получении преимуществ

14.11.2017 Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России

иентским опытом (Customer Experience, CX) и управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). По словам директора департамента бизнес-приложений Oracle в России Олега Порецкого, все

