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Cisco Systems


13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
12.10.2021 Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud 1
07.10.2021 Cisco определила эталон доверия для цифровой трансформации 3
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
05.10.2021 Cisco отказалась латать дыру в проверенных временем роутерах. Пользователям придется раскошелиться на новые 5
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 3
22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 6
15.09.2021 Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц 7
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 2
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 20
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
02.08.2021 Cisco устранила уязвимость, позволявшую удаленно выполнять произвольный код и управлять межсетевым экраном 3
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 3
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги 2
14.07.2021 Softline поучаствовала в модернизации сетевой инфраструктуры ЦОДа «Казаньоргсинтеза» 3
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
09.07.2021 В Navicon назначен ИТ-директор 1
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 1
25.06.2021 «Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности 4
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 8
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
22.06.2021 Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync 1
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры 3
18.06.2021 Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий 3
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
17.06.2021 Эксперты «Крок» и Cisco расскажут, как грамотно построить промышленную сеть 3
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
16.06.2021 Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы 4
10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий 5
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 4
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц 2
02.06.2021 Virtuality Club представит производителя Rokid и их очки дополненной реальности Rokid Glass 2 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 1
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500 1

Публикаций - 2037, упоминаний - 5413

Cisco Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 343
IBM 3527 138
Huawei 2726 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 102
VMware 1829 93
Google LLC 7128 91
Dell EMC 2387 88
SAP SE 3207 86
HP Inc. 2898 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 66
Samsung Electronics 5633 64
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 64
Intel Corporation 4152 63
Oracle Corporation 3331 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 60
Apple Inc - Эппл Рус 7680 58
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 56
NetApp 485 53
Lenovo Group 1636 48
Крок 1219 47
Facebook 3765 43
Amazon Inc - Amazon.com 1467 40
Polycom - Поликом Раша 300 39
Red Hat 664 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 36
VideoMost - ВидеоМост 191 28
Citrix Systems 571 28
Cisco Systems - Tandberg 91 26
Ericsson 851 26
Spirit DSP - Спирит Корп 246 25
Yandex - Яндекс 4099 25
Микротест 176 25
Nokia Corporation 2416 25
3727 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 24
Brocade Communications Systems 141 23
Nvidia Corp 2011 22
Инфосистемы Джет 675 22
VK - Mail.ru Group 2482 22
Ростех - Ростехнологии 2230 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 31
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
LinkedIn 520 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
Газпром ПАО 518 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Almaz Capital Partners 118 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Почта России ПАО 1570 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Uber 257 7
Газпром нефть 380 7
Альфа-Банк 1123 7
Uber Technologies 258 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 7
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 6
eBay Inc 528 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Boeing 98 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
Транснефть 159 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Норникель - Норильский никель 177 5
Visa International 1344 5
Volvo Cars 155 5
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Airbnb 62 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Qiwi 783 4
BMW 248 4
Аэрофлот 492 4
Утконос 99 4
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 4
ВТБ24 583 4
Роснефть НК 367 4
Уралсиб Банк 389 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 31
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 11
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 10
Президент Российской Федерации 1439 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 7
Пентагон - Министерство обороны США 277 7
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Федеральное казначейство России 766 5
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 5
Президент США 105 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Правительство РФ 2200 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 5
OIN - Open Invention Network 17 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 4
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
Демократическая политическая партия США 36 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Знание - Российское общество 1 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Linux Foundation 157 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 182
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 128
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 73
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 60
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 58
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 56
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 42
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 39
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 38
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 33
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 27
OpenStack 347 27
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 25
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 22
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 22
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 21
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 19
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 18
Kubernetes 307 18
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 17
Big Data - Большие данные 1136 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 17
ARM64 - Архитектура процессора 1017 16
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 16
3G - Стандарт мобильной связи 3709 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 15
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 15
Google Android 10750 66
Linux OS 4243 58
Cisco Webex 107 55
Apple iOS 5741 53
Microsoft Windows 10 6612 44
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 43
AWS - Amazon Web Services 568 36
Microsoft Skype 1462 31
Microsoft Azure 1171 30
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 24
Intel x86 - Архитектура процессора 991 23
Nvidia GeForce GTX 2054 23
Java - Язык программирования 1167 22
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 21
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 18
Microsoft Office 365 769 18
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 17
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 16
Microsoft Exchange 678 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 15
Cisco SD-WAN 15 15
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 14
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 14
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 13
Apple macOS 922 13
WhatsApp Messenger 654 13
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 12
NetApp FlexPod 22 12
Apple Mac 1454 12
Google Cloud Platform - GCP 194 12
Microsoft Windows 850 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 11
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 11
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 11
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 11
Cisco Firepower NGFW 12 11
Dropbox - Файловый хостинг 390 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 18
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 18
Путин Владимир 1820 15
Лукацкий Алексей 67 12
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 11
Свириденко Андрей 77 9
Волож Аркадий 181 9
Patel Jeetu - Патель Джиту 7 7
Касперская Наталья 197 7
Мельникова Анастасия 166 7
Дворкович Аркадий 169 7
Robbins Chuck - Роббинс Чак 7 6
Галицкий Александр 82 6
Кузьмич Андрей 8 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 6
Терещенко Денис 38 5
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 5
Одинцов Дмитрий 83 4
Петренко Николай 6 4
Собянин Сергей 211 4
Давыдов Александр 36 4
Соколова Ольга 20 4
Ермолаев Артем 340 4
Репин Максим 4 4
Ройфман Роман 14 4
Белоусов Сергей 217 4
Касперский Евгений 218 4
Бочарникова Татьяна 78 4
Сычев Артем 48 4
Никифоров Михаил 12 4
Ефимов Петр 29 4
Сачков Илья 105 3
Тимашев Ратмир 58 3
Махонов Александр 29 3
Аршавский Анджей 27 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Зенкин Денис 98 3
Акимов Максим 167 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 797
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 347
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 300
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 193
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 126
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 96
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 75
Европа 3730 72
Германия - Федеративная Республика 3614 64
Восточная Европа 1669 59
Индия - Республика 2161 53
Казахстан - Республика 2621 50
Украина 3347 49
Япония 2760 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 41
Россия - СФО - Новосибирск 1956 40
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 39
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 33
Франция - Французская Республика 2112 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 30
Беларусь - Белоруссия 2081 26
Ближний Восток 1468 25
Россия - ПФО - Казань 1510 24
Европа Западная 610 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 19
Россия - ПФО - Самара 1287 19
Азия - Азиатский регион 1512 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Африка 1482 15
Италия - Итальянская Республика 1371 14
Нидерланды 970 14
Канада 1294 14
Испания - Королевство 1248 13
США - Калифорния 969 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 13
Австралия - Австралийский Союз 1118 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 67
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 52
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 43
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 36
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 7
Русский язык 970 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 4
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 4
Закон Мура - Moore's law 74 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Образование в России 328 2
NYT - The New York Times 505 12
Thomson Reuters - Рейтер 1711 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 8
The Wall Street Journal 709 8
Forbes - Форбс 441 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 7
Bloomberg 785 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
Global Times 12 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
WSJ - The Wall Street Journal 161 6
Nikkei - Издание 114 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 5
ZDnet 381 5
WikiLeaks 106 5
Der Spiegel 19 4
Ведомости 259 3
The Verge - Издание 448 3
FT - Financial Times 246 3
InformationWeek 101 2
Tom’s Hardware 86 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
News Corp 90 2
РБК Инновации 36 2
ThreatPost 9 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Wired - Издание 119 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
Business Insider 182 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
Reddit 198 2
BleepingComputer - Издание 120 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Android Authority 33 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
IDC - International Data Corporation 2709 54
Gartner 2188 53
CNews Analytics 1988 40
Juniper Research 278 29
Fortune Global 500 160 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
Forrester Research 385 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 5
Markets&Markets Research 78 5
Fortune 100 48 5
ACG Research 7 3
Cisco Annual Internet Report 3 3
Forbes Global 2000 15 3
Cisco Security Outcomes Study 3 3
IHS iSuppli 274 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
Synergy Research Group 13 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Cisco Workforce of the Future 2 2
Global Market Insights 7 2
Cisco Consumer Privacy Survey 2 2
Frost & Sullivan 101 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
451 Research Group 44 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Cisco CISO Benchmark Report 1 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 7 1
Market Research Future 4 1
S&P 500 15 1
Research and Markets 17 1
Technavio 23 1
comScore 224 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
IMARC Group 1 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 2 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Forbes Cloud 100 4 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 8
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 5
ИРИ - Институт развития интернета 94 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
РАН - Российская академия наук 316 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
Tohoku University - Университет Тохоку 4 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 1 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 10
Олимпийские игры - Olympic Games 302 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
CiscoLive! 9 4
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
ISE - Integrated Systems Europe 23 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 3
NetApp Insight - конференция 4 3
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 2
Cisco Connect 5 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 2
Cisco Partner Summit 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Docflow 58 1
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РОТОР - премия 1 1
Интернет-экономика - форум 6 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
PR in IT Award - премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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