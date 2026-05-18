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Cisco Systems
Cisco Systems представляет собой американскую технологическую компанию, базирующуюся в Сан-Хосе, Калифорния. Основанная в 1984 году Леонардом Босаком и Сэнди Лернером, компания изначально специализировалась на производстве сетевого оборудования, особенно маршрутизаторов и коммутаторов, которые стали основой для построения компьютерных сетей по всему миру.
Компания предлагает спектр продуктов и решений, включая сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа), системы унифицированных коммуникаций (IP-телефоны, видеоконференцсвязь), решения для информационной безопасности (межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений), а также программное обеспечение для управления сетями и автоматизации. Cisco также активно развивает облачные сервисы и решения для интернета вещей (IoT).
В России компания начала свою деятельность в 1990-х годах, предлагая свои продукты и решения крупным корпорациям и государственным организациям. Однако в 2022 году Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж и поддержки в России. Это решение привело к значительным изменениям на российском рынке, где компании начали активно искать альтернативы, включая отечественные разработки. Так, в 2023 году Cisco ликвидировала свою российскую «дочку» ООО «Сиско системс».
Конкурирующие компании на рынке:
СОБЫТИЯ
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|18.05.2026
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Опасная «дыра» в Cisco требует вручную перезагрузить системы
Только вручную Компания Cisco выпустила обновления к уязвимости, которая затрагивает её программные продукты Crosswor
|14.05.2026
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Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi
ного производителя на российском рынке. Далее по частоте подделок следуют компоненты: Lenovo — 21%; Cisco Systems — 19%; Hitachi Vantara — 16%; Dell Technologies — 13%. Анализ показал три основ
|04.05.2026
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Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов
пьютерной техники и комплектующих, пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с сог
|29.04.2026
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За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco
о лежавшие исходники Неизвестные хакеры нанесли визит вежливости облачной инфраструктуре корпорации Cisco и смогли похитить некоторую часть исходного кода продуктов самой компании, и, возможно,
|17.04.2026
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Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить
Баг в точках доступа Wi-Fi Cisco В программном обеспечении точек доступа Wi-Fi производства компании Cisco присутствует изъян, из которого устройство оказывается неспособным получать обновления прошивки спустя нек
|05.03.2026
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Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны
Регистрация товарных знаков Американский производитель программного обеспечения (ПО) Cisco в марте 2026 г. зарегистрировал в России три товарных знака, пишет ТАСС. Известные зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать свои торговые знаки в России для защиты от подд
|02.03.2026
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В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года
10-балльный шторм Cisco раскрыла 10-балльную уязвимость в своих продуктах, которая, по-видимому, эксплуатировалась с 2023 года. «Баг» CVE-2026-20127, получивший максимальный балл по шкале CVSS, позволяет неавтор
|13.02.2026
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Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку
Рост прибыли и цен Генеральный директор гиганта в сфере сетевого оборудования Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) во время внутренней конференции по итогам II квартала 2026 г. заявил, что компания уже объявила о повышении цен, пишет Register. Пересмотр цен обусловлен необх
|04.02.2026
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Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично
Иск на 56 млн рублей Иск на сумму 56 млн руб. российской компании «Транснефть» к американскому разработчику и производителю сетевого оборудования Cisco частично удовлетворен арбитражным суд Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел. «Транснефть» требовала солидарно взыскать с Cisco и ее российского подраздел
|30.12.2025
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Китайская хакерская группа атакует неисправленную «дыру» в Cisco
Извините, с патчем не успели Корпорация Cisco уведомила своих клиентов об обнаружении активно эксплуатируемой уязвимости в операционной системе AsyncOS. Уязвимость CVE-2025-20393 получила максимальную оценку по шкале угроз CVSS Versi
|18.11.2025
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Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления
Лучше поздно, чем... Хакеры с повышенным уровнем компетентности эксплуатировали критические уязвимости в продуктах Citrix и Cisco ещё до того, как информация о них вышла в публичное поле. Речь идёт о «баге» CVE-2025-5777 (также известном как Cisco Bleed 2), который затрагивает Citrix NetScaler ADC и Gateway,
|20.10.2025
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Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco
И снова - проблема в протоколе SNMP Уязвимость в Cisco SNMP использовалась для серийной установки руткитов под ОС Linux. Характерно, что эта уязвимость не считается критической, но это не помешало злоумышленникам начать активно её использоват
|10.10.2025
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Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей
Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще три уязвимости: это недостатки безопасности в веб-сервере управления VPN в программном обеспечении Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) и в утилите sudo для делегирования прав на выполнение команд в Linux и Unix-подобных
|29.09.2025
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США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием
В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со с
|26.09.2025
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Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными
DoS, RCE, далее везде Корпорация Cisco объявила о выявлении серьезной уязвимости в своем ПО IOS и IOS XE - CVE-2025-20352. Усп
|26.09.2025
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Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США
Проникновение в ИТ-инфраструктуру Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти, пишет Bloomberg. Киберугроза 26 сентября 2025 г. коснулась всех американских федеральных ведомств, это аналог российских министерств. По словам исполняющего
|22.08.2025
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Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки
Пишешь код? Ищи новую работу Компания Cisco, всемирно известный американский производитель сетевого оборудования, устроил массовую
|19.08.2025
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В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость
Радиус поражения Компания Cisco объявила об устранении десятибалльной уязвимости в своей системе Secure Firewall Manage
|07.08.2025
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Хакеры украли данные пользователей Cisco.com
Убедительные деятели Компания Cisco признала факт утечки «базовой» информации о пользователях портала Cisco.com в ре
|22.07.2025
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Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети
управлению трафиком, поясняет директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. В июле 2025 г. ядро сети ЦОДа и СХД было построено на оборудовании американского производителя Cisco. Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Московский международный аэропорт «Шереметьево» Закупка предусматривает приобретение и установку сетевых компонентов — маршрутизатор
|27.06.2025
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Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает
Оперативный ремонт Компания Cisco созналась в наличии в ее программных продуктах Identity Services Engine (ISE) и Passive
|25.06.2025
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Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года
пную телекоммуникационную компанию. Операторы Salt Typhoon использовали критическую уязвимость в ПО Cisco IOS XE (CVE-2023-20198) для взлома трех сетевых устройств, принадлежащих канадской теле
|06.06.2025
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Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle
Ключ от всех замков - это плохой ключ Компания Cisco выпустила исправления для критической уязвимости в системе Identity Services Engine (пл
|30.05.2025
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Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов
Ушел из России — плати Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы обязал российскую «дочку» Cisco — ООО «Сиско Солюшенз» и ее дистрибьютора ООО «Импорттелеком» солидарно выплатить 93,9
|30.05.2025
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Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую
инфраструктура была представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, последнее из которых уже не поддерживалось, поэтому масштабировать связь было невозможно. 2. Поиск решения. Когда не все идет по плану По итогам аудита интегратор предложил решение, опти
|27.05.2025
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Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами
название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов, BMC-контроллеров и другого общедоступного и уязвимого оборудования. Cisco APT-актор ViciousTrap создал "honeypot-подобный" ботнет из 5300 устройств Cisco по всему миру Злоумышленники активно эксплуатируют старую уязвимость CVE-2023-20118 в роутерах Ci
|20.05.2025
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Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России
Многомиллионные убытки из-за ухода Cisco Как выяснил CNews, Российская нефтепроводная компания «Транснефть» обратилась в арбитра
|08.04.2025
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У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью»
н Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб., пишет ТАСС. «Иск удовлетворить полностью»,
|26.03.2025
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Неизвестные хакеры начали использовать два ультракритических бага в ПО Cisco
9,8 из 10 баллов Сразу две критические уязвимости в утилите Cisco Smart Licensing Utility оказались в прицеле хакеров в последние месяцы. Оба «бага» получили оценку 9,8 балла из 10 возможных по шкале угроз CVSS. Индексом CVE-2024-20439 обозначено присут
|25.02.2025
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Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка
Кого ждут в первую очередь По мнению российской ИТ-отрасли, в первую очередь на отечественный рынок могут вернуться такие гиганты как Microsoft, Intel и AMD, а также Cisco, Samsung, Dell. Безусловно, это может оказать влияние на развитие российского рынка технологий. Хотя эксперты отмечают, что в случае возвращения, компании, чтобы снова завоевать заказчико
|08.11.2024
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IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям
Критическая уязвимость Уязвимость в веб-интерфейсе Cisco Desk Phone 9800 Series, Cisco IP Phone 7800 и 8800 Series и Cisco Video P
|22.10.2024
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Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM
вание в данном списке от иностранных производителей. Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM. Все эти компании ушли из России Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые ко
|03.10.2024
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Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN
Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день продаж таких продуктов — первое января 2025 г,, дата окончания поддер
|17.09.2024
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Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость
Вошли туда, пройдем и дальше Одна из китайских хакерских групп активно использовала уязвимость в маршрутизаторах Cisco еще до того, как о ней узнал сам вендор. Уязвимость была оценена всего в 6 баллов по шкале CVSS, что, однако, не помешало ее практическому использованию в целях захвата контроля над устро
|11.09.2024
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«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ
ийского разработчика программных решений в области телекоммуникаций и ИТ ФЛАТ. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Система IP-телефонии заказчика была построена на решении западного вендора Cisco, прекратившего поддержку российских клиентов. Требовалось в короткие сроки перейти на отказоустойчивое российское решение, соблюдая требования регулятора. В качестве импортозамещающего пр
|05.09.2024
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Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop
Магазин временно закрыт по техническим причинам Официальный сувенирный онлайн-магазин Cisco подвергся хакерской атаке, в результате которой сайт превратился в инструмент для хищения сведений о банковских картах его посетителей, пишет Bleeping Computer. Злоумышленники сумели встр
|16.08.2024
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«Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco
у, ни на штат холдинга и входящих в него компаний», — сказал изданию представитель компании. Джонатан Спарроу с 2014 г. по 2023 г. руководил бизнесом американского производителя сетевого оборудования Cisco в России и СНГ. Соцсеть LinkedIn Джонатан Спэрроу будет консультировать акционеров «Аквариуса» «Аквариус» — один из ведущих российских разработчиков и производитель компьютерной техники и
|12.08.2024
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Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения
Пора искать новую работу Компания Cisco, один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования, столкнулся с масштабны
|09.08.2024
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В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять
Заявление Cisco Cisco опубликовала а своем сайте бюллетень с сообщением о «множестве» уязвимостей, обнаруженных в ее IP-телефонах и предупредила, что ни одна из них не будет устранена. Эти уязвимости зат
|19.07.2024
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Уязвимость в Cisco позволяла менять пароли любым пользователям системы
Как попало, кому попало Разработчики Cisco исправили максимально критическую уязвимость в продукте Smart Software Manager On-Prem.
Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:
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