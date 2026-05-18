Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Cisco Systems

Cisco Systems

Cisco Systems представляет собой американскую технологическую компанию, базирующуюся в Сан-Хосе, Калифорния. Основанная в 1984 году Леонардом Босаком и Сэнди Лернером, компания изначально специализировалась на производстве сетевого оборудования, особенно маршрутизаторов и коммутаторов, которые стали основой для построения компьютерных сетей по всему миру.

Компания предлагает спектр продуктов и решений, включая сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа), системы унифицированных коммуникаций (IP-телефоны, видеоконференцсвязь), решения для информационной безопасности (межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений), а также программное обеспечение для управления сетями и автоматизации. Cisco также активно развивает облачные сервисы и решения для интернета вещей (IoT).

В России компания начала свою деятельность в 1990-х годах, предлагая свои продукты и решения крупным корпорациям и государственным организациям. Однако в 2022 году Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж и поддержки в России. Это решение привело к значительным изменениям на российском рынке, где компании начали активно искать альтернативы, включая отечественные разработки. Так, в 2023 году Cisco ликвидировала свою российскую «дочку» ООО «Сиско системс».

Конкурирующие компании на рынке:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.05.2026 Опасная «дыра» в Cisco требует вручную перезагрузить системы

Только вручную Компания Cisco выпустила обновления к уязвимости, которая затрагивает её программные продукты Crosswor
14.05.2026 Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

ного производителя на российском рынке. Далее по частоте подделок следуют компоненты: Lenovo — 21%; Cisco Systems — 19%; Hitachi Vantara — 16%; Dell Technologies — 13%. Анализ показал три основ
04.05.2026 Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов

пьютерной техники и комплектующих, пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с сог
29.04.2026 За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco

о лежавшие исходники Неизвестные хакеры нанесли визит вежливости облачной инфраструктуре корпорации Cisco и смогли похитить некоторую часть исходного кода продуктов самой компании, и, возможно,
17.04.2026 Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить

Баг в точках доступа Wi-Fi Cisco В программном обеспечении точек доступа Wi-Fi производства компании Cisco присутствует изъян, из которого устройство оказывается неспособным получать обновления прошивки спустя нек
05.03.2026 Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Регистрация товарных знаков Американский производитель программного обеспечения (ПО) Cisco в марте 2026 г. зарегистрировал в России три товарных знака, пишет ТАСС. Известные зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать свои торговые знаки в России для защиты от подд
02.03.2026 В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

10-балльный шторм Cisco раскрыла 10-балльную уязвимость в своих продуктах, которая, по-видимому, эксплуатировалась с 2023 года. «Баг» CVE-2026-20127, получивший максимальный балл по шкале CVSS, позволяет неавтор
13.02.2026 Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку

Рост прибыли и цен Генеральный директор гиганта в сфере сетевого оборудования Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) во время внутренней конференции по итогам II квартала 2026 г. заявил, что компания уже объявила о повышении цен, пишет Register. Пересмотр цен обусловлен необх
04.02.2026 Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично

Иск на 56 млн рублей Иск на сумму 56 млн руб. российской компании «Транснефть» к американскому разработчику и производителю сетевого оборудования Cisco частично удовлетворен арбитражным суд Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел. «Транснефть» требовала солидарно взыскать с Cisco и ее российского подраздел
30.12.2025 Китайская хакерская группа атакует неисправленную «дыру» в Cisco

Извините, с патчем не успели Корпорация Cisco уведомила своих клиентов об обнаружении активно эксплуатируемой уязвимости в операционной системе AsyncOS. Уязвимость CVE-2025-20393 получила максимальную оценку по шкале угроз CVSS Versi
18.11.2025 Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления

Лучше поздно, чем... Хакеры с повышенным уровнем компетентности эксплуатировали критические уязвимости в продуктах Citrix и Cisco ещё до того, как информация о них вышла в публичное поле. Речь идёт о «баге» CVE-2025-5777 (также известном как Cisco Bleed 2), который затрагивает Citrix NetScaler ADC и Gateway,

20.10.2025 Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco

И снова - проблема в протоколе SNMP Уязвимость в Cisco SNMP использовалась для серийной установки руткитов под ОС Linux. Характерно, что эта уязвимость не считается критической, но это не помешало злоумышленникам начать активно её использоват
10.10.2025 Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще три уязвимости: это недостатки безопасности в веб-сервере управления VPN в программном обеспечении Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) и в утилите sudo для делегирования прав на выполнение команд в Linux и Unix-подобных

29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со с
26.09.2025 Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

DoS, RCE, далее везде Корпорация Cisco объявила о выявлении серьезной уязвимости в своем ПО IOS и IOS XE - CVE-2025-20352. Усп
26.09.2025 Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Проникновение в ИТ-инфраструктуру Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти, пишет Bloomberg. Киберугроза 26 сентября 2025 г. коснулась всех американских федеральных ведомств, это аналог российских министерств. По словам исполняющего
22.08.2025 Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки

Пишешь код? Ищи новую работу Компания Cisco, всемирно известный американский производитель сетевого оборудования, устроил массовую

19.08.2025 В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость

Радиус поражения Компания Cisco объявила об устранении десятибалльной уязвимости в своей системе Secure Firewall Manage
07.08.2025 Хакеры украли данные пользователей Cisco.com

Убедительные деятели Компания Cisco признала факт утечки «базовой» информации о пользователях портала Cisco.com в ре
22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети

управлению трафиком, поясняет директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. В июле 2025 г. ядро сети ЦОДа и СХД было построено на оборудовании американского производителя Cisco. Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Московский международный аэропорт «Шереметьево» Закупка предусматривает приобретение и установку сетевых компонентов — маршрутизатор
27.06.2025 Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

Оперативный ремонт Компания Cisco созналась в наличии в ее программных продуктах Identity Services Engine (ISE) и Passive
25.06.2025 Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года

пную телекоммуникационную компанию. Операторы Salt Typhoon использовали критическую уязвимость в ПО Cisco IOS XE (CVE-2023-20198) для взлома трех сетевых устройств, принадлежащих канадской теле
06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle

Ключ от всех замков - это плохой ключ Компания Cisco выпустила исправления для критической уязвимости в системе Identity Services Engine (пл
30.05.2025 Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов

Ушел из России — плати Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы обязал российскую «дочку» Cisco — ООО «Сиско Солюшенз» и ее дистрибьютора ООО «Импорттелеком» солидарно выплатить 93,9

30.05.2025 Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую

инфраструктура была представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, последнее из которых уже не поддерживалось, поэтому масштабировать связь было невозможно. 2. Поиск решения. Когда не все идет по плану По итогам аудита интегратор предложил решение, опти
27.05.2025 Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами

название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов, BMC-контроллеров и другого общедоступного и уязвимого оборудования. Cisco APT-актор ViciousTrap создал "honeypot-подобный" ботнет из 5300 устройств Cisco по всему миру Злоумышленники активно эксплуатируют старую уязвимость CVE-2023-20118 в роутерах Ci
20.05.2025 Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России

Многомиллионные убытки из-за ухода Cisco Как выяснил CNews, Российская нефтепроводная компания «Транснефть» обратилась в арбитра
08.04.2025 У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью»

н Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб., пишет ТАСС. «Иск удовлетворить полностью»,

26.03.2025 Неизвестные хакеры начали использовать два ультракритических бага в ПО Cisco

9,8 из 10 баллов Сразу две критические уязвимости в утилите Cisco Smart Licensing Utility оказались в прицеле хакеров в последние месяцы. Оба «бага» получили оценку 9,8 балла из 10 возможных по шкале угроз CVSS. Индексом CVE-2024-20439 обозначено присут
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка

Кого ждут в первую очередь По мнению российской ИТ-отрасли, в первую очередь на отечественный рынок могут вернуться такие гиганты как Microsoft, Intel и AMD, а также Cisco, Samsung, Dell. Безусловно, это может оказать влияние на развитие российского рынка технологий. Хотя эксперты отмечают, что в случае возвращения, компании, чтобы снова завоевать заказчико
08.11.2024 IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Критическая уязвимость Уязвимость в веб-интерфейсе Cisco Desk Phone 9800 Series, Cisco IP Phone 7800 и 8800 Series и Cisco Video P
22.10.2024 Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM

вание в данном списке от иностранных производителей. Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM. Все эти компании ушли из России Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые ко
03.10.2024 Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день продаж таких продуктов — первое января 2025 г,, дата окончания поддер
17.09.2024 Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость

Вошли туда, пройдем и дальше Одна из китайских хакерских групп активно использовала уязвимость в маршрутизаторах Cisco еще до того, как о ней узнал сам вендор. Уязвимость была оценена всего в 6 баллов по шкале CVSS, что, однако, не помешало ее практическому использованию в целях захвата контроля над устро
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ

ийского разработчика программных решений в области телекоммуникаций и ИТ ФЛАТ. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Система IP-телефонии заказчика была построена на решении западного вендора Cisco, прекратившего поддержку российских клиентов. Требовалось в короткие сроки перейти на отказоустойчивое российское решение, соблюдая требования регулятора. В качестве импортозамещающего пр
05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop

Магазин временно закрыт по техническим причинам Официальный сувенирный онлайн-магазин Cisco подвергся хакерской атаке, в результате которой сайт превратился в инструмент для хищения сведений о банковских картах его посетителей, пишет Bleeping Computer. Злоумышленники сумели встр
16.08.2024 «Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco

у, ни на штат холдинга и входящих в него компаний», — сказал изданию представитель компании. Джонатан Спарроу с 2014 г. по 2023 г. руководил бизнесом американского производителя сетевого оборудования Cisco в России и СНГ. Соцсеть LinkedIn Джонатан Спэрроу будет консультировать акционеров «Аквариуса» «Аквариус» — один из ведущих российских разработчиков и производитель компьютерной техники и
12.08.2024 Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения

Пора искать новую работу Компания Cisco, один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования, столкнулся с масштабны
09.08.2024 В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять

Заявление Cisco Cisco опубликовала а своем сайте бюллетень с сообщением о «множестве» уязвимостей, обнаруженных в ее IP-телефонах и предупредила, что ни одна из них не будет устранена. Эти уязвимости зат
19.07.2024 Уязвимость в Cisco позволяла менять пароли любым пользователям системы

Как попало, кому попало Разработчики Cisco исправили максимально критическую уязвимость в продукте Smart Software Manager On-Prem.

Публикаций - 5372, упоминаний - 7436

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1165
IBM - International Business Machines Corp 9699 792
Intel Corporation 12811 720
Oracle Corporation 7074 594
Dell EMC 5180 475
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 418
HP Inc. 5883 409
HP - Hewlett-Packard 3662 358
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 329
Huawei 4676 324
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 297
Apple Inc 13154 282
Google LLC 12688 280
Broadcom - VMware 2610 280
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 275
Amazon Inc - Amazon.com 3277 268
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 237
Yahoo! 3726 237
SAP SE 5601 237
Dell Technologies - Dell Computer 2219 229
Ростелеком 10948 207
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 206
HPE - Juniper Networks 460 204
Lenovo Motorola 3566 194
Check Point Software Technologies 829 188
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 177
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 170
Samsung Electronics 11064 159
Siemens AG - Siemens Group 2673 156
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 147
Крок - Croc 1964 142
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 142
AT&T Inc 1725 139
JDSU - JDS Uniphase 219 138
NetApp - Network Appliance 667 138
Applied Materials 305 137
AMD - Advanced Micro Devices 4641 135
HP 3Com 681 135
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 134
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 131
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 583
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 498
eBay Inc 1640 185
Merrill Lynch 454 126
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 117
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 106
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 88
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 82
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 78
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 78
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 77
РЖД - Российские железные дороги 2096 65
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 61
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 60
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 59
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 57
Газпром ПАО 1493 54
Boeing 1031 48
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 46
Walmart - Wal-Mart Stores 405 44
Bank of America - Банк Америки 271 43
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 38
McDonald’s - Макдоналдс 220 35
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
Альфа-Банк 1979 33
Walt Disney Company 647 33
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 32
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 32
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 30
Enron - Enrongate 122 30
Ford 434 29
Почта России ПАО 2370 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 28
Priceline.com - online travel agency 139 28
Cowen - SG Cowen 66 28
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 27
Prudential Securities 68 27
Microsoft - LinkedIn 699 26
Coca-Cola Company 261 26
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 214
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 184
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 135
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 110
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 99
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 97
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 90
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 84
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 77
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 73
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 64
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 61
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 59
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 51
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 48
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 45
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 42
Судебная власть - Judicial power 2500 42
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 39
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 32
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 32
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 28
Федеральное казначейство России 1949 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 23
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 23
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 59
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 32
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 28
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 24
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
Ассоциация менеджеров 107 20
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 17
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
Apache Software Foundation - ASF 231 11
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 11
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
Демократическая политическая партия США 122 6
OIN - Open Invention Network 24 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
WiMAX Forum 69 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 6
Профсоюз работников связи России 9 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1119
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1103
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 869
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 731
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 692
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 613
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 597
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 581
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 560
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 547
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 538
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 487
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 445
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 439
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 432
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 422
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 382
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 375
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 374
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 359
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 357
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 356
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 344
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 338
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 334
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 326
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 305
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 285
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 278
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 273
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 272
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 270
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 263
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 247
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 246
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 242
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 242
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 234
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 233
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 230
Linux OS 11533 245
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 228
Microsoft Windows 16882 216
Microsoft Windows 2000 8678 199
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 182
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 144
Apple iOS 8583 143
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 112
Google Android 15243 110
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 106
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 90
SAP Ariba 309 89
Apple iPhone 6 4861 81
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 77
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 73
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 68
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 67
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 64
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 63
Oracle Java - язык программирования 3469 62
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 61
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 60
Microsoft Office 4170 57
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 56
Intel x86 - архитектура процессора 2151 56
Microsoft Teams - MS Teams 670 56
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 52
Microsoft Azure 1526 50
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 49
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 48
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 47
Apple iPad 4011 46
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 43
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 41
Microsoft Office 365 1042 40
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 39
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 39
Microsoft Outlook 1506 35
Chambers John - Чемберс Джон 123 123
Лукацкий Алексей 140 59
Bush George - Буш Джордж 336 51
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 51
Путин Владимир 3454 46
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 33
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 31
Медведев Дмитрий 1665 31
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 28
Бетсис Павел 101 27
Солонин Виталий 90 27
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 25
Hogan Art - Хоган Арт 47 24
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 23
Свириденко Андрей 99 22
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 21
Мельникова Анастасия 440 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 20
Hyman Barry - Хайман Барри 40 19
Иодковский Станислав 104 19
Рейман Леонид 1065 17
Касперская Наталья 319 17
Щеголев Игорь 699 17
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 16
De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 15
Попов Борис 25 15
Масленников Игорь 36 15
Белоусов Сергей 254 14
Зайцев Михаил 345 14
Никифоров Николай 1138 14
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 14
Кадер Михаил 24 14
Кристев Михаил 16 14
Граванова Юлия 20 14
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 14
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 13
Шадаев Максут 1210 13
Волож Аркадий 268 13
Тарасов Арсений 45 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2251
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1577
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 813
Европа 24964 505
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 413
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 398
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 290
Германия - Федеративная Республика 13221 236
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 227
Украина 7928 165
Япония 13807 158
Канада 5081 148
США - Калифорния 4829 144
Азия - Азиатский регион 5920 137
Индия - Bharat 5869 133
Ближний Восток 3154 133
Франция - Французская Республика 8177 131
Европа Восточная 3138 125
Казахстан - Республика 6048 123
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 101
Африка - Африканский регион 3641 98
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 94
Южная Корея - Республика 7052 87
Беларусь - Белоруссия 6289 86
Россия - СФО - Новосибирск 4876 86
Израиль 2856 85
Нидерланды 3746 81
Ирак - Республика 709 77
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 74
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 72
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 70
Италия - Итальянская Республика 4508 69
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 68
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 66
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 64
США - Нью-Йорк 3180 63
Испания - Королевство 3840 63
Земля - планета Солнечной системы 10865 62
Швеция - Королевство 3782 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1006
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 994
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 699
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 452
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 447
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 435
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 413
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 330
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 302
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 255
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 226
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 221
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 207
ISDEX интернет-индекс 250 195
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 194
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 170
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 168
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 159
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 159
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 158
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 153
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 141
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 137
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 136
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 134
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 127
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 125
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 125
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 123
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 119
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 119
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 119
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 118
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 117
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 116
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 114
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 113
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 109
Энергетика - Energy - Energetically 5855 108
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 104
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 482
Dow Jones - MarketWatch 334 198
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 151
CNET Networks - CNET News 1643 148
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 91
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 86
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 51
Bloomberg 1627 42
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 39
The Register - The Register Hardware 1784 36
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 36
Известия ИД 770 36
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 35
NYT - The New York Times 1100 34
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 28
Ведомости 1466 24
FT - Financial Times 1296 22
BleepingComputer - Издание 458 21
Forbes - Форбс 1002 19
TAdviser - Центр выбора технологий 468 18
AP - Associated Press 2007 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 16
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
Total Telecom 613 14
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 14
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 11
Times 661 11
Fortune 211 10
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 9
Стрим-ТВ - телекомпания 166 9
Silicon.com 364 9
ComNews - Медиа-бизнес 142 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
WikiLeaks 120 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
The Washington Post 350 7
Internet Stock Report 994 509
S&P 500 565 305
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 237
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 233
IDC - International Data Corporation 4975 172
Gartner - Гартнер 3658 156
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 123
Forrester Research 834 47
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 36
Thomson Financial - Thomson First Call 386 32
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 31
Bear Stearns 79 31
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 30
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 27
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 26
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 24
Moody's Investors Service 136 23
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 23
Fortune Global 500 295 21
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 20
Synergy Research Group 48 18
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 18
Dell'Oro Group 66 17
CIBC World Markets 41 15
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 14
StockCharts 19 14
Needham & Company 36 12
Frost & Sullivan 207 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
Markets&Markets Research 113 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 10
Fortune Global 100 142 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 8
Webtrends 18 7
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 7
IDC Russia - IDC Россия 183 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 7
Gartner - Dataquest 353 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 39
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 27
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 19
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 17
РАН - Российская академия наук 2122 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 14
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 11
Pearson VUE 55 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 9
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 6
Микроинформ 36 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
RRC Education - Учебный центр 8 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
TED Talks 36 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 155
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 70
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 25
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 24
Cisco Expo 23 22
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 21
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 19
Связь-Экспокомм 276 17
День молодёжи - 27 июня 1087 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 15
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 11
CiscoLive! 10 10
ISE - Integrated Systems Europe 51 10
Infosecurity - выставка 63 10
CeBIT 614 9
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 8
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 8
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 8
CNews FORUM Кейсы 313 7
CNews AWARDS - награда 571 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 7
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 6
Black Hat - Конференция 120 5
CSTB Telecom & Media 83 5
Cisco Connect 5 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 4
IT&Security Forum 10 4
CCWF - Call Center World Forum 39 4
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 4
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
РусКрипто 26 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще