Опасная «дыра» в Cisco требует вручную перезагрузить системы Только вручную Компания Cisco выпустила обновления к уязвимости, которая затрагивает её программные продукты Crosswor

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi ного производителя на российском рынке. Далее по частоте подделок следуют компоненты: Lenovo — 21%; Cisco Systems — 19%; Hitachi Vantara — 16%; Dell Technologies — 13%. Анализ показал три основ

Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов пьютерной техники и комплектующих, пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с сог

За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco о лежавшие исходники Неизвестные хакеры нанесли визит вежливости облачной инфраструктуре корпорации Cisco и смогли похитить некоторую часть исходного кода продуктов самой компании, и, возможно,

Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить Баг в точках доступа Wi-Fi Cisco В программном обеспечении точек доступа Wi-Fi производства компании Cisco присутствует изъян, из которого устройство оказывается неспособным получать обновления прошивки спустя нек

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны Регистрация товарных знаков Американский производитель программного обеспечения (ПО) Cisco в марте 2026 г. зарегистрировал в России три товарных знака, пишет ТАСС. Известные зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать свои торговые знаки в России для защиты от подд

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года 10-балльный шторм Cisco раскрыла 10-балльную уязвимость в своих продуктах, которая, по-видимому, эксплуатировалась с 2023 года. «Баг» CVE-2026-20127, получивший максимальный балл по шкале CVSS, позволяет неавтор

Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку Рост прибыли и цен Генеральный директор гиганта в сфере сетевого оборудования Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) во время внутренней конференции по итогам II квартала 2026 г. заявил, что компания уже объявила о повышении цен, пишет Register. Пересмотр цен обусловлен необх

Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично Иск на 56 млн рублей Иск на сумму 56 млн руб. российской компании «Транснефть» к американскому разработчику и производителю сетевого оборудования Cisco частично удовлетворен арбитражным суд Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел. «Транснефть» требовала солидарно взыскать с Cisco и ее российского подраздел

Китайская хакерская группа атакует неисправленную «дыру» в Cisco Извините, с патчем не успели Корпорация Cisco уведомила своих клиентов об обнаружении активно эксплуатируемой уязвимости в операционной системе AsyncOS. Уязвимость CVE-2025-20393 получила максимальную оценку по шкале угроз CVSS Versi

Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления Лучше поздно, чем... Хакеры с повышенным уровнем компетентности эксплуатировали критические уязвимости в продуктах Citrix и Cisco ещё до того, как информация о них вышла в публичное поле. Речь идёт о «баге» CVE-2025-5777 (также известном как Cisco Bleed 2), который затрагивает Citrix NetScaler ADC и Gateway,

Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco И снова - проблема в протоколе SNMP Уязвимость в Cisco SNMP использовалась для серийной установки руткитов под ОС Linux. Характерно, что эта уязвимость не считается критической, но это не помешало злоумышленникам начать активно её использоват

Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще три уязвимости: это недостатки безопасности в веб-сервере управления VPN в программном обеспечении Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) и Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) и в утилите sudo для делегирования прав на выполнение команд в Linux и Unix-подобных

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со с

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными DoS, RCE, далее везде Корпорация Cisco объявила о выявлении серьезной уязвимости в своем ПО IOS и IOS XE - CVE-2025-20352. Усп

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США Проникновение в ИТ-инфраструктуру Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти, пишет Bloomberg. Киберугроза 26 сентября 2025 г. коснулась всех американских федеральных ведомств, это аналог российских министерств. По словам исполняющего

Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки Пишешь код? Ищи новую работу Компания Cisco, всемирно известный американский производитель сетевого оборудования, устроил массовую

В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость Радиус поражения Компания Cisco объявила об устранении десятибалльной уязвимости в своей системе Secure Firewall Manage

Хакеры украли данные пользователей Cisco.com Убедительные деятели Компания Cisco признала факт утечки «базовой» информации о пользователях портала Cisco.com в ре

Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети управлению трафиком, поясняет директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. В июле 2025 г. ядро сети ЦОДа и СХД было построено на оборудовании американского производителя Cisco. Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Московский международный аэропорт «Шереметьево» Закупка предусматривает приобретение и установку сетевых компонентов — маршрутизатор

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает Оперативный ремонт Компания Cisco созналась в наличии в ее программных продуктах Identity Services Engine (ISE) и Passive

Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года пную телекоммуникационную компанию. Операторы Salt Typhoon использовали критическую уязвимость в ПО Cisco IOS XE (CVE-2023-20198) для взлома трех сетевых устройств, принадлежащих канадской теле

Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle Ключ от всех замков - это плохой ключ Компания Cisco выпустила исправления для критической уязвимости в системе Identity Services Engine (пл

Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов Ушел из России — плати Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы обязал российскую «дочку» Cisco — ООО «Сиско Солюшенз» и ее дистрибьютора ООО «Импорттелеком» солидарно выплатить 93,9

Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую инфраструктура была представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, последнее из которых уже не поддерживалось, поэтому масштабировать связь было невозможно. 2. Поиск решения. Когда не все идет по плану По итогам аудита интегратор предложил решение, опти

Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов, BMC-контроллеров и другого общедоступного и уязвимого оборудования. Cisco APT-актор ViciousTrap создал "honeypot-подобный" ботнет из 5300 устройств Cisco по всему миру Злоумышленники активно эксплуатируют старую уязвимость CVE-2023-20118 в роутерах Ci

Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России Многомиллионные убытки из-за ухода Cisco Как выяснил CNews, Российская нефтепроводная компания «Транснефть» обратилась в арбитра

У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью» н Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб., пишет ТАСС. «Иск удовлетворить полностью»,

Неизвестные хакеры начали использовать два ультракритических бага в ПО Cisco 9,8 из 10 баллов Сразу две критические уязвимости в утилите Cisco Smart Licensing Utility оказались в прицеле хакеров в последние месяцы. Оба «бага» получили оценку 9,8 балла из 10 возможных по шкале угроз CVSS. Индексом CVE-2024-20439 обозначено присут

Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка Кого ждут в первую очередь По мнению российской ИТ-отрасли, в первую очередь на отечественный рынок могут вернуться такие гиганты как Microsoft, Intel и AMD, а также Cisco, Samsung, Dell. Безусловно, это может оказать влияние на развитие российского рынка технологий. Хотя эксперты отмечают, что в случае возвращения, компании, чтобы снова завоевать заказчико

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям Критическая уязвимость Уязвимость в веб-интерфейсе Cisco Desk Phone 9800 Series, Cisco IP Phone 7800 и 8800 Series и Cisco Video P

Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM вание в данном списке от иностранных производителей. Так, в списке фигурирует оборудование компаний Cisco, Dell и IBM. Все эти компании ушли из России Стоит упомянуть, что все вышеупомянутые ко

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день продаж таких продуктов — первое января 2025 г,, дата окончания поддер

Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость Вошли туда, пройдем и дальше Одна из китайских хакерских групп активно использовала уязвимость в маршрутизаторах Cisco еще до того, как о ней узнал сам вендор. Уязвимость была оценена всего в 6 баллов по шкале CVSS, что, однако, не помешало ее практическому использованию в целях захвата контроля над устро

«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ ийского разработчика программных решений в области телекоммуникаций и ИТ ФЛАТ. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Система IP-телефонии заказчика была построена на решении западного вендора Cisco, прекратившего поддержку российских клиентов. Требовалось в короткие сроки перейти на отказоустойчивое российское решение, соблюдая требования регулятора. В качестве импортозамещающего пр

Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop Магазин временно закрыт по техническим причинам Официальный сувенирный онлайн-магазин Cisco подвергся хакерской атаке, в результате которой сайт превратился в инструмент для хищения сведений о банковских картах его посетителей, пишет Bleeping Computer. Злоумышленники сумели встр

«Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco у, ни на штат холдинга и входящих в него компаний», — сказал изданию представитель компании. Джонатан Спарроу с 2014 г. по 2023 г. руководил бизнесом американского производителя сетевого оборудования Cisco в России и СНГ. Соцсеть LinkedIn Джонатан Спэрроу будет консультировать акционеров «Аквариуса» «Аквариус» — один из ведущих российских разработчиков и производитель компьютерной техники и

Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения Пора искать новую работу Компания Cisco, один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования, столкнулся с масштабны

В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять Заявление Cisco Cisco опубликовала а своем сайте бюллетень с сообщением о «множестве» уязвимостей, обнаруженных в ее IP-телефонах и предупредила, что ни одна из них не будет устранена. Эти уязвимости зат