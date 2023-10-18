Разделы

Cisco Webex Cisco Webex Meetings Cisco WebEx Events Cisco CMS Cisco Meeting Server Cisco CMM Cisco Meeting Manager Cisco MeetingPlace Cisco Webex Room WebEx Communications Intranets.com

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business

ункционалом и интеграциями по SIP с видеотелефонами и конференц-оборудованием, например, для замены Cisco Webex.Другие компании ищут замену мессенджерам с расширенным функционалом, например, Sl
07.10.2022 Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings

лобальной сети и использовало для коммуникации систему видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе Cisco Webex. В марте 2022 года российское подразделение стало самостоятельным. Было решено отказать
29.08.2022 Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний

Компания «Аскон» использует российский сервис для совещаний и встреч Webinar Meetings от компании Webinar Group. При выборе решения на замену Cisco Webex компания руководствовалась следующими критериями. Российская платформа для онлайн-встреч «Аскон» разрабатывает продукты на уровне крупных зарубежных компаний. Разработчики уверены:

08.08.2022 Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?

иске крупнейших — МТС, Высшая школа экономики, «Авито», «Тинькофф», «М.Видео», «Сибур», HeadHunter. Запись онлайн-встречи компании «Тинькофф» на Webinar Meetings Покрывает функционал Zoom, MS Teams и Cisco Webex Старт за 3 минуты, переход на коробочную версию — за 3 дня До 100 спикеров с видео, до 10 000 участников в режиме вебинара Работа из браузера или в приложении для iOS и Android Webi
11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I

ать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и системы для совместной и гибридной работы Cisco Webex с точки зрения голосовой и видеосвязи и совместной работы с виртуальными досками (white
01.11.2021 Голограммы и новый функционал для гибридной работы: Cisco Webex радикально расширяет свои возможности

едставила новые возможности для проведения совещаний, а также домашние и офисные устройства линейки Webex. Кроме того, представители Cisco рассказали об единственном в отрасли решении для иммер
27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы

Cisco представила ряд новых возможностей комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообще
27.10.2021 Cisco представила новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience

Cisco анонсировала новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience, а также новую коммуникационную платформу ка
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

ониторинга рабочих станций под управлением macOS, контроль данных в корпоративном мессенджере Cisco Webex Teams, а также детальная отчетность о поведении сотрудников. «Рабочие станции персонала
15.09.2021 Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц

Cisco сообщает, что месячное количество звонков в платформе Webex Calling достигло 8 миллиардов - больше, чем у любого другого облачного провайдера анало
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций

в начале июня 2021 г. компания Cisco представила новый инструмент для взаимодействия по видеосвязи Webex Suite, который включает в себя функционал звонков, видеоконференций, совместной работы

10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий

Cisco представила новое предложение Webex Suite с новшествами, которые послужат фундаментом для гибридной работы и различных меро
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы

имизировать бизнес-процессы. В Группе компаний «Просвещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещ
01.04.2021 Cisco обновила Webex

Cisco Webex представила расширенный функционал People Insights, направленный на улучшение организац
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы

Cisco открывает во Франкфурте новый дата-центр, который будет обслуживать пользователей платформы Webex в регионе EMEAR. Ввод франкфуртского ЦОД в эксплуатацию намечен на июнь 2021 г. Сервисы
03.03.2021 Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер

в, — теперь их число перевалило за сотню. Функционал входит в состав полностью обновленного решения Webex, которое позволяет организовать эффективную совместную работу сотрудников, рассредоточе
12.01.2021 Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи

Поисково-спасательная организация «ЛизаАлерт» начала использование платформы Cisco Webex для удаленного взаимодействия в условиях пандемии коронавируса и координации работ по п
16.12.2020 Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы

рый после увольнения уничтожил более 450 виртуальных машин и около 16 тыс. аккаунтов в службе Cisco WebEx Teams, отправился в тюрьму на два года. Кроме того, Судхиш Касаба Рамеш (Sudhish Kasaba
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center

представила ряд инноваций, которые помогут организациям оптимизировать совместную удаленную работу. Webex давно и успешно помогает работникам эффективно трудиться, где бы они ни находились. С н
09.12.2020 Cisco представила три новых Webex-устройства для удаленной работы

енных работников и обеспечивают безопасное возвращение в офис. Портфолио интеллектуальных устройств Webex пополнили три новых устройства: это камера Webex Desk Camera и терминалы Webe
20.10.2020 Cisco представила новые возможности Webex

работающие с учетом контекста. Помочь пользователям до, во время и после совещаний призвано решение Webex. Сегодня мы добавили к нему еще целый ряд полезных функций», — сказал Максим Репин, рук
02.09.2020 Webex расширяет возможности безопасного дистанционного обучения

Группа совместной работы Cisco Collaboration анонсировала знакомство с решением Webex Classrooms, которое дополняет высоко защищенную платформу Cisco для онлайн-обучения в г
22.06.2020 Cisco ускоряет цифровую трансформацию российской образовательной отрасли

тнюю экзаменационную сессию в онлайн-формате с использованием платформы для совместной работы Cisco Webex. Как ожидается, эта система позволит более 3000 студентам сдать экзамены по более чем 2
27.05.2020 Samsung и Cisco представили в России решение Webex On Flip

и Cisco объявили о старте продаж в России решения для видеоконференцсвязи (ВКС) и совместной работы Webex On Flip, интегрированного в интерактивный флипчарт Flip 2. Разработка двух мировых лиде
22.04.2020 Благотворительный фонд «Дом с маяком» внедрил платформу Cisco Webex

Благотворительный фонд «Дом с маяком» начал использовать платформу Cisco Webex для удаленного взаимодействия своих сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Это с
27.03.2020 Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе

стях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant fo
30.01.2020 Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы

вации, которые сделают деловые встречи и переговоры более эффективными. Так, новый функционал Cisco Webex Assistant for Webex Meetings на основе искусственного интеллекта (ИИ) понимает г
22.01.2020 Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize

енной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграция позволит пользователям Trueconf подклю
01.10.2019 Cisco повысила безопасность платформы Webex

Cisco представила расширение Cisco Webex Control Hub Extended Security Pack, которое делает использование инновационной платформ
17.06.2019 Cisco анонсировала новый инструментарий для совместной работы

Cisco представляет новый инструментарий для совместной работы в Cisco Jabber, Cisco Webex Teams и Cisco Webex Meetings. Единый пользовательский интерфейс для всех инструме
17.09.2018 Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока

ереговорные комнаты министерства. Ядром системы стала универсальная программно-аппаратная платформа Cisco Meeting Server. С ее помощью любой специалист может назначать встречи и подключаться к

05.09.2018 В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server

был реализован проект по модернизации системы видеоконференцсвязи. Программно-аппаратная платформа Cisco Meeting Server предоставляет возможность назначать и проводить совещания вне зависимост
27.03.2012 Cisco выпустила бесплатный WebEx для iPhone

льной операционной системы Apple iOS. Этот клиент используется для подключения к конференциям Cisco WebEx. Облачный сервис Cisco WebEx позволяет проводить мультимедийные конференции чере
30.06.2010 Cisco разработала бизнес-планшет на Android OS

оляющее работать с приложениями коммуникационной платформы Cisco (Cisco Quad, Cisco Show and Share, Cisco WebEx Connect, Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence, Cisco TelePresence, Cisco Un
19.02.2009 WebEx Meeting Center заработает на смартфонах RIM, Nokia и Samsung

Компания Cisco объявила о том, что продуктом Cisco WebEx Meeting Center смогут воспользоваться владельцы смартфонов BlackBerry Bold, BlackBerry

28.08.2008 Cisco дополнит платформу WebEx Connect решениями PostPath

тыс. PostPath, Inc. - производителя Web 2.0-решений для электронной почты и календарей. Таким образом, Cisco планирует расширить функционал своей SaaS-ориентированной платформы онлайн-взаимодействия WebEx Connect, включающей средства обмена мгновенными сообщениями, голосовых и видеоконференций и управления документооборотом. PostPath позиционирует свое решение как базирующуюся на GNU/Linux
01.08.2008 Cisco WebEx помогает 1-800-Flowers.com обучать специалистов

Компания WebEx, работающая на рынке приложений и услуг для групповой работы и год назад вошедшая в сос
28.03.2008 Cisco WebEx расширила поддержку пользователей Apple Mac

Поставщик приложений и систем для групповой работы - недавно вошедшая в состав Cisco компания WebEx - расширила поддержку технологии Apple Mac в своих приложениях для групповых бизнес-про
18.01.2008 WebEx обеспечивает удаленный доступ для платформ Apple Mac

Компания WebEx, специализирующаяся в области приложений и услуг для групповой работы и недавно вошедша
07.06.2007 Cisco завершила приобретение компании WebEx

Cisco завершила двухэтапный процесс приобретения компании WebEx Communications, и с этого дня WebEx стала дочерней компанией Cisco. WebEx

Публикаций - 249, упоминаний - 473

Cisco Webex и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5231 141
Microsoft Corporation 25309 64
Google LLC 12317 34
VideoMost - ВидеоМост 280 30
Spirit DSP - Спирит Корп 475 28
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 25
Apple Inc 12711 23
Oracle Corporation 6895 22
TrueConf - ТруКонф 429 20
IBM - International Business Machines Corp 9563 19
Ростелеком 10386 18
Huawei 4270 17
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 17
Samsung Electronics 10685 14
Adobe Systems 1573 13
SAP SE 5453 12
Intel Corporation 12569 12
Cisco Systems - Meraki 28 11
Telegram Group 2621 11
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 535 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14489 10
Logitech 428 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 9
TI - Texas Instruments Incorporated 826 8
Dell EMC 5102 8
Yandex - Яндекс 8554 8
AMD - Advanced Micro Devices 4487 8
AT&T Inc 1697 8
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 7
Broadcom - VMware 2507 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 883 7
VK - Mail.ru Group 3537 7
Red Hat 1346 7
Poly - Plantronics 140 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 6
AOL Inc - America Online 1878 6
Dialogic Corp 92 6
Amazon Inc - Amazon.com 3154 6
Meta Platforms - Facebook 4546 6
HP Inc. 5767 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 11
РЖД - Российские железные дороги 2015 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8277 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 3
Транснефть 324 3
eBay Inc 1632 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 3
Microsoft - LinkedIn 691 3
Boeing 1020 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 576 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Ford 424 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Merrill Lynch 454 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Силовые машины 146 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 2
Expedia - Travelocity 60 2
Шереметьево Хэндлинг 48 2
Dreyfus Premier Technology Growth 2 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Лента - Сеть розничной торговли 2285 2
Газпром нефть 675 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 14
Судебная власть - Judicial power 2410 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1478 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1093 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 3
Федеральное казначейство России 1879 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 269 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 741 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Роскачество - Российская система качества 42 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Free TON Community 6 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 133
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 58
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 48
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18527 40
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 38
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 22
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1042 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 17
Микрофон - Microphone 2705 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 17
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 17
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 16
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 16
Microsoft Teams - MS Teams 627 51
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 44
Microsoft Windows 16405 26
Google Android 14774 25
Linux OS 10985 23
Apple iOS 8302 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3057 17
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 15
Google Chrome - браузер 1654 15
Apple macOS 2272 13
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 12
Microsoft Outlook 1428 12
Apple iPad 3943 11
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 11
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 179 10
Mozilla Firefox - браузер 1920 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 10
Microsoft Skype for Business 184 9
Google Meet 66 9
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5194 9
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 73 8
Microsoft Office 3981 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 8
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 7
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 7
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 46 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 7
Rakuten Viber 654 7
Apple Safari - браузер 878 7
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 6
Oracle Java - язык программирования 3341 6
Discord 157 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 6
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 6
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 5
Cisco UC Collaboration 8 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 254 5
Свириденко Андрей 99 17
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 8
Врацкий Андрей 166 6
Одинцов Дмитрий 118 5
Ткаченко Владимир 12 5
Попов Борис 24 4
Репин Максим 5 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Ramesh Sudhish Kasaba - Рамеш Судхиш Касаба 4 4
Шадаев Максут 1159 4
Сотин Денис 216 3
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 3
Иодковский Станислав 100 3
Чепрак Артем 20 3
Путин Владимир 3378 3
Натрусов Артем 312 3
Семенов Александр 165 2
Леонов Алексей 96 2
Гузовский Денис 79 2
Чурсин Дмитрий 84 2
Добровинский Александр 47 2
Бурилов Андрей 117 2
Климов Андрей 88 2
Петренко Николай 6 2
Ульянов Николай 162 2
Андронов Сергей 29 2
Курьянов Сергей 162 2
Воронин Павел 182 2
Теплов Павел 17 2
Сивцев Илья 166 2
Евдокимов Игорь 61 2
Исламов Альберт 13 2
Александров Александр 85 2
Булгаков Кирилл 131 2
Горбачевский Никита 9 2
Спирин Антон 87 2
Chang Amy - Чан Эми 2 2
Srinivasan Sri - Srinivasan Srikanth - Шринивасан Шри - Шринивасан Шрикант 4 2
Стоянов Алексей 53 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Россия - РФ - Российская федерация 157985 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 16
Европа 24669 13
США - Калифорния 4778 13
Беларусь - Белоруссия 6066 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18749 10
Казахстан - Республика 5830 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 7
Германия - Федеративная Республика 12953 7
Украина 7805 7
Азия - Азиатский регион 5756 6
Япония 13563 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 6
Таджикистан - Республика 917 5
Узбекистан - Республика 1885 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 4
Южная Корея - Республика 6873 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 4
Индия - Bharat 5719 4
Европа Восточная 3124 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 4
Франция - Французская Республика 7991 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 4
Китай - Тайвань 4141 4
Испания - Королевство 3767 4
Молдавия - Республика Молдова 729 3
Земля - планета Солнечной системы 10685 3
Швеция - Королевство 3718 3
Польша - Республика 2003 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 3
Канада 4992 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 3
Нидерланды 3641 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 60
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 60
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 13
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 11
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3197 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 5
Английский язык 6883 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
CNET Networks - CNET News 1643 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 4
Известия ИД 715 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 3
The Register - The Register Hardware 1713 3
ZDnet 662 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 130 2
Мобильные системы 117 2
The Verge - Издание 597 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
The Washington Post 344 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
IDG - International Data Group 116 1
Inquirer 463 1
Рен ТВ - телеканал 79 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Деловой Петербург 34 1
Virus Bulletin 33 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
GigaOM 71 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Mercury Center 309 1
The Economist 48 1
iVillage 32 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
САПР и графика 11 1
Dow Jones - Factiva 7 1
Wikipedia - Википедия 596 1
FT - Financial Times 1262 1
Reddit 363 1
Bloomberg 1552 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 13
Gartner - Гартнер 3616 11
Internet Stock Report 994 8
IDC - International Data Corporation 4943 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 4
CNews Инновация года - награда 134 3
S&P 500 562 3
Cisco Workforce of the Future - Cisco Global Workforce Study - Cisco Workforce Manager 4 3
Markets&Markets Research 113 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 2
Juniper Research 551 2
Fortune Global 500 288 2
Forrester Research 828 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 131 1
SimilarWeb 58 1
Microsoft Research 141 1
Forrester Wave 45 1
AV-Test Institute 40 1
Strategy Analytics 284 1
Hindenburg Research 4 1
Fortune Global 100 142 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
comScore 379 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Bear Stearns 79 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
CIBC World Markets 41 1
Radicati Group 26 1
Мировой рынок ВКС 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 4
МЭИ - Московский энергетический институт 160 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 2
Микротест УЦ - Учебный центр 13 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
Pearson VUE 55 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CiscoLive! 10 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 4
Cisco Expo 23 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
CNews FORUM Кейсы 281 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
РОТОР - премия 1 1
Cisco NetRiders - турнир по сетевым технологиям 1 1
1С:Проект года 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
