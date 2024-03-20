NYT - The New York Times

Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах безопасности, в том числе затрагивающими ядерную программу и армию страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). 19 марта 2024 г. Airbus заявила о прекращении переговоров относител

У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны Слежка 80 уровня В России ведется массовая разработка средств слежки за россиянами, пишет New York Times. По информации издания, малоизвестные компании пишут софт для полиции и Федера

Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала) с (Caron Davis) оказалась под угрозой ареста, причиной которой послужила видеокассета. Дэвис, пишет New York Times (NYT), взяла ее в прокат в 1999 г., но так и не вернула обратно. В настоящее в

Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных» оциальной сети, ведет разработку еще одной соцсети – клона сервиса Clubhouse. Об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные осведомленные источники. Clubhouse – это з

Американцы признались в кибератаках на российскую инфраструктуру Изобличительная статья Издание The New York Times (NYT) опубликовало статью об увеличении количества американских кибератак на р

Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей мобильных устройств широкий доступ к данным пользователей соцсети и их друзей, сообщает издание The New York Times. Начиная с 2007 г. в ходе борьбы за доминирующее положение на рынке социальных

Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store для иностранного VoIP-сервисаПриложение Skype удалено из магазина приложений в Китае, сообщила The New York Times со ссылкой на информацию из Microsoft, владеющей этим сервисом. Помимо магазин

АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов ическому потенциалу АНБ, сообщил бывший министр обороны США Леон Панетта (Leon Panetta) изданию The New York Times.АНБ уже 15 месяцев занимается расследованием инцидента, однако до сих пор не м

New York Times: АНБ заражает российские военные ПК, не подключенные к интернету , чтобы получать доступ к данным на компьютерах, которые не подключены к интернету, информирует The New York Times. Программа носит кодовое имя Quantum. В рамках этой программы, как пишут автор

В New York Times проанализировали 116 лет олимпийских рекордов Журналисты и программисты сайта газеты New York Times создали три визуализации, рассказывающие о 116 годах развития олимпийских дисциплин. Исследованию и визуализации подверглись: спринт на сто метров среди мужчин плаванье вольным с

Известная американская газета отказалась от поддержки BlackBerry Известная американская газета New York Times сообщила о том, что прекратила поддержку мобильного приложения для платформы B

New York Times рассылает спам 8 млн своих подписчиков Авторитетное издание New York Times вчера, 28 декабря, по ошибке разослала спам более чем 8 млн своих подписчиков. Эти пользователи получили от New York Times электронные письма о необходимости продления пре

100 тыс. человек купили подписку на онлайн-материалы The New York Times Посещаемость онлайн-версии газеты The New York Times в апреле текущего года сократилась почти на 25% в результате введения платной

New York Times будет брать деньги за доступ к своим новостям на сайте Издание The New York Times сообщило о том, что вводит платную модель доступа к статьям на своем сайте, а

New York Times запустит собственный скидочный сервис Интернет-подразделение журнала The New York Times планирует в скором времени запустить собственный скидочный сервис под название

Apple собирается сделать iPhone дешевле, но не компактнее - NYT Газета The New York Times опровергает информацию о том, что дешевая версия iPhone будет меньше в размера

New York Times признали самой популярной онлайн-газетой США Компания comScore опубликовала свой рейтинг онлайн-газет США, составленный на основании данных сервиса comScore Media Metrix. Оказалось, что наиболее популярной в США онлайн-газетой является New York Times – ее сайт посетили 32 млн человек за месяц, которые посмотрели 719 млн страниц. На втором месте по популярности Tribune, далее идут Advance Internet и USA Today. Всего в мае теку

Gmail взломан грамму, которая контролировала доступ к большинству сервисов компании. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник, обладающий информацией о проведенном расслед

The New York Times запустила собственную социальную сеть Популярное издание The New York Times объявило о запуске собственной социальной сети под названием TimesPeople. На с

Статьи из блога будут печатать в New York Times Издание The New York Times объявило о том, что материалы из новостного блога City Room будут печататься в

Wikipedia начинает платить своим творцам Правда, не всем, а лишь художникам, которые будут создавать иллюстрации для статей. Как сообщила NY Times, группа ответственных лиц под руководством Brianna Laugher, определит список материалов, которые нуждаются в иллюстрировании, а после этого любой, кто подпишется на выполнение задания,

New York Times не будет брать деньги у пользователей Популярное издание New York Times объявило в понедельник, 17 сентября, о том, что те материалы и архивы на их веб-сайте, за которые ранее приходилось платить, теперь будут бесплатными. По словам руководителей

New York Times заблокировала для британцев статью о террористах Сайт The New York Times заблокировал для доступа из Великобритании статью о расследовании дела террори

New York Times внедряет SAP Компания SAP объявила о том, что издательство The New York Times, выпускающее такие издания, как The New York Times, The Boston Gliobe и

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром было ещ

Военные тайны Израиля просочились в Сеть аильских экспертов, она была «значительно ниже минимально требуемого уровня». Время от времени в Сети появляются данные секретного характера. В связи с этим следует вспомнить опубликованные в 2002 г. New York Times данные, из которых следовало, что США продают документы, которые могут стать источником информации для создания биологического оружия. По сообщению New York Times, правите

Корпорация New York Times намерена увеличить доходы от онлайн-рекламы на 10% Корпорация New York Times, издающая газеты New York Times и Boston Globe, объявила о намерении увеличить доходы, получаемые от размещения интернет-рекламы, как минимум на 10% уже в текущем году. По

Архив "New York Times" на Yahoo! станет платным Корпорация Yahoo! объявила о переводе на платную основу услуги доступа к архиву статей газеты "New York Times". На сайте самой газеты архив всегда был платным, однако, на сайте Yahoo! была выложена копия архива в свободном доступе. В архив "New York Times" входят статьи, опубликов

New-York Times осталась без интернета На несколько часов прекратил свою работу во вторник канал связи американской газеты New York Times с интернетом. Эксперты считают, что New York Times подверглась атаке DoS-типа, когда тысячи ложных запросов на обслуживание обрушиваются на сервер компании. Точная причина

Маркетинговый альянс NY Times и Stepstone.com мпания Stepstone, предоставляющая в Европе услуги по онлайновому поиску работы, вступила в альянс с NYTimes.com, филиалом американской New York Times Co, сообщает Yahoo!Actualites. Отныне шесть

New York Times увольняет сотрудников Недавно компания New York Times представила свой план по увольнению сотрудников интернет-ветви компании, не на

Взломан сайт The New York Times здания, при этом главная страница сайта не пострадала. На одной из второстепенных страниц сайта The New York Times, посвященной биржевым сводкам, появилась надпись "Извините, но вам только что

Хакеры "дали прикурить" The New York Times r, Hewlett-Packard и других известных компаний, пополнила список своих "подвигов", взломав сайт The New York Times, сообщает ZDNet. На одной из страниц сайта The New York Times, посвящен

На Yahoo! появятся материалы The New York Times Представители онлайнового подразделения The New York Times Co. объявили о подписании соглашения, согласно которому газета будет предостав

Скоро в интернете можно будет прочитать всю The New York Times Скоро все публикации The New York Times, начиная с 1851 г. и до конца 1998 г., станут доступными для использования инс

New York Times уволит 17% сотрудников онлайновых филиалов я сократить 69 сотрудников своих интернет-подразделений, надеясь тем самым обеспечить свою прибыльность к концу 2002 г., сообщает Newsbytes. Ожидается, что сокращение 17% служащих онлайновых филиалов New York Times, общий штат сотрудников которых составляет 400 человек, позволят сэкономить компании $6 млн. Сокращения коснутся абсолютно всех онлайновых подразделений New York Times.

New York Times отвоевала домен Благодаря постановлению третейского судьи ООН Дэвида Планта (David Plant) издательский дом New York Times получил право на доменное имя www.newyorktimes.com, сообщает Mercury Center. В

ABC и New York Times объединились в онлайновый альянс В четверг ABC News и The New York Times объявили об альянсе в области Интернет - выпуске совместно политических новост

New York Times покупает Abuzz Компания New York Times Company объявила о покупке производителя ПО, фирмы Abuzz. Ее технологии и нара