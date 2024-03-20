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NYT The New York Times

NYT - The New York Times

СОБЫТИЯ


20.03.2024 Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

безопасности, в том числе затрагивающими ядерную программу и армию страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). 19 марта 2024 г. Airbus заявила о прекращении переговоров относител
04.07.2023 У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны

Слежка 80 уровня В России ведется массовая разработка средств слежки за россиянами, пишет New York Times. По информации издания, малоизвестные компании пишут софт для полиции и Федера
27.04.2021 Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала)

с (Caron Davis) оказалась под угрозой ареста, причиной которой послужила видеокассета. Дэвис, пишет New York Times (NYT), взяла ее в прокат в 1999 г., но так и не вернула обратно. В настоящее в
11.02.2021 Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных»

оциальной сети, ведет разработку еще одной соцсети – клона сервиса Clubhouse. Об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные осведомленные источники. Clubhouse – это з
17.06.2019 Американцы признались в кибератаках на российскую инфраструктуру

Изобличительная статья Издание The New York Times (NYT) опубликовало статью об увеличении количества американских кибератак на р
04.06.2018 Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей

мобильных устройств широкий доступ к данным пользователей соцсети и их друзей, сообщает издание The New York Times. Начиная с 2007 г. в ходе борьбы за доминирующее положение на рынке социальных
22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store

для иностранного VoIP-сервисаПриложение Skype удалено из магазина приложений в Китае, сообщила The New York Times со ссылкой на информацию из Microsoft, владеющей этим сервисом. Помимо магазин
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов

ическому потенциалу АНБ, сообщил бывший министр обороны США Леон Панетта (Leon Panetta) изданию The New York Times.АНБ уже 15 месяцев занимается расследованием инцидента, однако до сих пор не м
15.01.2014 New York Times: АНБ заражает российские военные ПК, не подключенные к интернету

, чтобы получать доступ к данным на компьютерах, которые не подключены к интернету, информирует The New York Times. Программа носит кодовое имя Quantum. В рамках этой программы, как пишут автор
07.08.2012 В New York Times проанализировали 116 лет олимпийских рекордов

Журналисты и программисты сайта газеты New York Times создали три визуализации, рассказывающие о 116 годах развития олимпийских дисциплин. Исследованию и визуализации подверглись: спринт на сто метров среди мужчин плаванье вольным с
26.07.2012 Известная американская газета отказалась от поддержки BlackBerry

Известная американская газета New York Times сообщила о том, что прекратила поддержку мобильного приложения для платформы B
29.12.2011 New York Times рассылает спам 8 млн своих подписчиков

Авторитетное издание New York Times вчера, 28 декабря, по ошибке разослала спам более чем 8 млн своих подписчиков. Эти пользователи получили от New York Times электронные письма о необходимости продления пре
12.05.2011 100 тыс. человек купили подписку на онлайн-материалы The New York Times

Посещаемость онлайн-версии газеты The New York Times в апреле текущего года сократилась почти на 25% в результате введения платной

18.03.2011 New York Times будет брать деньги за доступ к своим новостям на сайте

Издание The New York Times сообщило о том, что вводит платную модель доступа к статьям на своем сайте, а

02.03.2011 New York Times запустит собственный скидочный сервис

Интернет-подразделение журнала The New York Times планирует в скором времени запустить собственный скидочный сервис под название
21.02.2011 Apple собирается сделать iPhone дешевле, но не компактнее - NYT

Газета The New York Times опровергает информацию о том, что дешевая версия iPhone будет меньше в размера
17.06.2010 New York Times признали самой популярной онлайн-газетой США

Компания comScore опубликовала свой рейтинг онлайн-газет США, составленный на основании данных сервиса comScore Media Metrix. Оказалось, что наиболее популярной в США онлайн-газетой является New York Times – ее сайт посетили 32 млн человек за месяц, которые посмотрели 719 млн страниц. На втором месте по популярности Tribune, далее идут Advance Internet и USA Today. Всего в мае теку
20.04.2010 Gmail взломан

грамму, которая контролировала доступ к большинству сервисов компании. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник, обладающий информацией о проведенном расслед
23.09.2008 The New York Times запустила собственную социальную сеть

Популярное издание The New York Times объявило о запуске собственной социальной сети под названием TimesPeople. На с
11.01.2008 Статьи из блога будут печатать в New York Times

Издание The New York Times объявило о том, что материалы из новостного блога City Room будут печататься в
04.12.2007 Wikipedia начинает платить своим творцам

Правда, не всем, а лишь художникам, которые будут создавать иллюстрации для статей. Как сообщила NY Times, группа ответственных лиц под руководством Brianna Laugher, определит список материалов, которые нуждаются в иллюстрировании, а после этого любой, кто подпишется на выполнение задания,
19.09.2007 New York Times не будет брать деньги у пользователей

Популярное издание New York Times объявило в понедельник, 17 сентября, о том, что те материалы и архивы на их веб-сайте, за которые ранее приходилось платить, теперь будут бесплатными. По словам руководителей

31.08.2006 New York Times заблокировала для британцев статью о террористах

Сайт The New York Times заблокировал для доступа из Великобритании статью о расследовании дела террори
14.04.2006 New York Times внедряет SAP

Компания SAP объявила о том, что издательство The New York Times, выпускающее такие издания, как The New York Times, The Boston Gliobe и
17.08.2005 В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром было ещ
09.02.2004 Военные тайны Израиля просочились в Сеть

аильских экспертов, она была «значительно ниже минимально требуемого уровня». Время от времени в Сети появляются данные секретного характера. В связи с этим следует вспомнить опубликованные в 2002 г. New York Times данные, из которых следовало, что США продают документы, которые могут стать источником информации для создания биологического оружия. По сообщению New York Times, правите
30.05.2002 Корпорация New York Times намерена увеличить доходы от онлайн-рекламы на 10%

Корпорация New York Times, издающая газеты New York Times и Boston Globe, объявила о намерении увеличить доходы, получаемые от размещения интернет-рекламы, как минимум на 10% уже в текущем году. По
20.05.2002 Архив "New York Times" на Yahoo! станет платным

Корпорация Yahoo! объявила о переводе на платную основу услуги доступа к архиву статей газеты "New York Times". На сайте самой газеты архив всегда был платным, однако, на сайте Yahoo! была выложена копия архива в свободном доступе. В архив "New York Times" входят статьи, опубликов
01.11.2001 New-York Times осталась без интернета

На несколько часов прекратил свою работу во вторник канал связи американской газеты New York Times с интернетом. Эксперты считают, что New York Times подверглась атаке DoS-типа, когда тысячи ложных запросов на обслуживание обрушиваются на сервер компании. Точная причина
04.07.2001 Маркетинговый альянс NY Times и Stepstone.com

мпания Stepstone, предоставляющая в Европе услуги по онлайновому поиску работы, вступила в альянс с NYTimes.com, филиалом американской New York Times Co, сообщает Yahoo!Actualites. Отныне шесть
13.04.2001 New York Times увольняет сотрудников

Недавно компания New York Times представила свой план по увольнению сотрудников интернет-ветви компании, не на
19.02.2001 Взломан сайт The New York Times

здания, при этом главная страница сайта не пострадала. На одной из второстепенных страниц сайта The New York Times, посвященной биржевым сводкам, появилась надпись "Извините, но вам только что

19.02.2001 Хакеры "дали прикурить" The New York Times

r, Hewlett-Packard и других известных компаний, пополнила список своих "подвигов", взломав сайт The New York Times, сообщает ZDNet. На одной из страниц сайта The New York Times, посвящен
14.02.2001 На Yahoo! появятся материалы The New York Times

Представители онлайнового подразделения The New York Times Co. объявили о подписании соглашения, согласно которому газета будет предостав
15.01.2001 Скоро в интернете можно будет прочитать всю The New York Times

Скоро все публикации The New York Times, начиная с 1851 г. и до конца 1998 г., станут доступными для использования инс
09.01.2001 New York Times уволит 17% сотрудников онлайновых филиалов

я сократить 69 сотрудников своих интернет-подразделений, надеясь тем самым обеспечить свою прибыльность к концу 2002 г., сообщает Newsbytes. Ожидается, что сокращение 17% служащих онлайновых филиалов New York Times, общий штат сотрудников которых составляет 400 человек, позволят сэкономить компании $6 млн. Сокращения коснутся абсолютно всех онлайновых подразделений New York Times.
15.12.2000 New York Times отвоевала домен

Благодаря постановлению третейского судьи ООН Дэвида Планта (David Plant) издательский дом New York Times получил право на доменное имя www.newyorktimes.com, сообщает Mercury Center. В
21.01.2000 ABC и New York Times объединились в онлайновый альянс

В четверг ABC News и The New York Times объявили об альянсе в области Интернет - выпуске совместно политических новост
16.07.1999 New York Times покупает Abuzz

Компания New York Times Company объявила о покупке производителя ПО, фирмы Abuzz. Ее технологии и нара
23.02.1999 New York Times получила долю в TheStreet.com

The New York Times Co. приобрела небольшой пакет акций сайта TheStreet.com, предоставляющего фина

Публикаций - 1100, упоминаний - 1430

NYT и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 202
Microsoft Corporation 25775 195
Apple Inc 13156 142
Yahoo! 3726 94
Meta Platforms - Facebook 4621 90
X Corp - Twitter 2938 73
Amazon Inc - Amazon.com 3277 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 63
Intel Corporation 12811 60
AOL Inc - America Online 1883 41
Sony 6739 37
Cisco Systems 5372 34
Oracle Corporation 7074 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 30
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Samsung Electronics 11065 25
AT&T Inc 1726 24
Dell EMC 5180 20
Huawei 4677 20
HP Inc. 5883 20
Adobe Systems 1597 20
EA - Electronic Arts 1317 18
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Nvidia Corp 4002 14
PayPal 671 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
38 Studios 20 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Nexon - Big Huge Games 26 12
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
OpenAI 542 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Toshiba Corporation 2980 11
Nintendo 823 10
Netscape Communications Corporation 426 10
Alibaba Group 473 10
eBay Inc 1640 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Microsoft - LinkedIn 699 15
Warner 540 14
Uber 357 10
Tesla Motors 461 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 8
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Walt Disney Company 647 7
WMG - Warner Music Group 210 7
Lockheed Martin 777 7
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 7
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
Boeing 1031 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
Sequoia Capital 115 6
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 6
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 6
Barnes & Noble 171 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Bertelsmann 195 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Conde Nast - Конде Наст 24 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 70
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 62
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 57
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 54
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 44
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 31
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 25
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 23
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 20
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 14
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 12
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 12
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 12
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 12
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 11
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 9
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 7
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 7
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Демократическая политическая партия США 122 11
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 10
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
ЛДПР 116 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Online Publishers Association 10 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 161
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 90
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 84
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 78
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 67
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 64
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 48
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 45
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 42
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 41
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 41
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 39
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 39
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 36
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РАН - Российская академия наук 2122 2
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
TED Talks 36 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 33
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
Webby Awards - Премия Вебби 26 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Black Hat - Конференция 120 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Oracle OpenWorld 65 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
CSTB Telecom & Media 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Aspen Security Forum 1 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Единый день голосования 143 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
USENIX - техническая конференция 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
GeoВласть 45 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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