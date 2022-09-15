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Цензура Свобода слово



15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью 2
05.03.2022 Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже 2
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 1
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
26.08.2020 Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео 1
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
29.05.2020 Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 3
26.07.2019 Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн 1
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой 1
18.09.2017 Google и Apple объявили войну свободомыслящему конкуренту Twitter 1
28.08.2017 В Китае полностью запретили анонимность в интернете 1
09.06.2017 Google и Facebook ищут специалистов по переговорам с российской властью 1
16.01.2017 Найден способ перехватывать чужие сообщения в WhatsApp 1
05.08.2016 Власти Казахстана подсаживают шпионское ПО прессе и политикам 1
26.02.2016 Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам 1
06.04.2015 Основатель The Pirate Bay заявил о смерти «пиратского движения» 1
14.11.2013 Как будут душить пиратство. Опубликована глава секретного межгосударственного договора 1
24.06.2013 Авторское право и свободный файлообмен: взгляд из Европы 1
05.04.2013 Количество абонентов «МегаФона» в Тамбовской области достигло 300 тыс. 1
20.11.2012 Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника 1
16.11.2012 В России появилась «Интернет партия» 1
07.11.2012 Ofcom обвинил Russia Today в предвзятости 1
30.10.2012 Вышел 63-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
16.07.2012 Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации" 1
11.07.2012 «Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона 1
09.06.2012 Ливан выступил против информационной блокады Сирии 1
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы 1
12.03.2012 Wikipedia перенесла свои сайты с DNS-серверов GoDaddy 1
15.02.2012 Эфиопия первой из африканских неарабских стран появится на спутнике в Европе 1
08.12.2011 Россия отказалась принять декларацию о свободе в киберпространстве 1
09.11.2011 Информационный потоп: секретные данные скроют под тоннами фикций 1
01.09.2011 «Мегафон» обрушил тарифы на сотовую связь 1

Публикаций - 140, упоминаний - 148

Цензура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10865 18
Microsoft Corporation 23395 9
Yahoo! 3687 8
Meta Platforms - Facebook 4332 5
Apple Inc 11103 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Oracle Corporation 6271 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Cisco Systems 4858 2
Twitter 2686 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Webvan Group 49 1
Verizon Communications 916 1
Comcast 219 1
Anonymous - Хакерская группировка 71 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
TietoEVRY - Tieto 135 1
Seagate Technology 703 1
Vodafone Group 1341 1
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
IdenTrust 5 1
Tencent 130 1
Qrator Labs - Highload Lab 106 1
Akamai Technologies 139 1
ГКС - Доверенная среда 29 1
Гарда Технологии 59 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Huawei 3459 1
Intel Corporation 11624 1
Qualcomm Technologies 1692 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 795 1
Samsung Electronics 9667 1
Alibaba Group 381 1
ИКС холдинг 224 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Marshall Capital Partners 69 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
eBay Inc 1595 1
RBC Capital Markets 59 1
Ford 396 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 1
Самолёт ГК 1649 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 21
Верховный суд Российской Федерации 777 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 4
Администрация Президента РФ 976 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Президент Российской Федерации 3492 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
Конституционный суд РФ 102 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 23 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
МВД РФ Управление К 118 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 385 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 113 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 216 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
Демократическая политическая партия США 116 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 26
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3465 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 669 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1336 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 1
ARM64 - Архитектура процессора 1364 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 4
Google Gmail 829 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 2
Google Blogger - Google BlogSpot 109 2
Superjob 275 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Microsoft Office Excel 914 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Microsoft Outlook 1272 1
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 1
Microsoft Windows Live Hotmail 294 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 106 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
WordPress 197 1
Baidu 261 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Google Android 12432 1
Apple iOS 6722 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft Windows 10 13409 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 7
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AP - Associated Press 1994 2
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NewsFactor 128 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
The Register 1388 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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