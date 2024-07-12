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Цензура Свобода слово

СОБЫТИЯ


12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году

ИИ без цензуры Не успела утихнуть волна скандалов вокруг OpenAI, как представители ИТ-корпораций
05.03.2022 Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже

о только под дулом пистолета», – написал Маск в своем блоге (We will not do so unless at gunpoint). Абсолютная свобода слова Маск назвал всего лишь одну причину, по которой российские СМИ не бл
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию

Таинственный «Телефон свободы» 21-летний криптомиллионер Эрик Финман (Erik Finman) анонсировал смартфон «без цензуры». Проект получил название Freedom Phone и поступил в продажу по цене $500 (37,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2021 г.). На сайте смартфона указано, что это единственный в мире мо
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете

ческих санкций в отношении России, ее граждан или организаций. Депутаты определили суммы штрафов за цензуру в Сети и несоблюдение закона «о суверенном интернете» Также владельцы ресурсов в инте
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

и США, в частности, гарантирует то, что нижняя палата американского парламента не будет посягать на свободу слова и прессы. Выступающие в поддержку решения Facebook и Twitter апеллируют к тому,
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

иностранных интернет-платформ Парламентарии от разных фракций внесли 19 ноября 2020 г. на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Иностранным интернет-платформам, таким как Facebook, Twitter и YouTube, будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и пол
06.01.2020 Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре

ы в Китае, стартовавшей в 2006 г., когда Google пришел в эту страну. Неудача в Китае С 2006 г. Google хотел запустить в Китае поисковик, выдававший пользователям данные, не искаженные государственной цензурой. ЛаЖенесс активно участвовал в этом процессе, однако в 2010 г. Google покинул Китай по причине того, что устал противостоять китайским властям в вопросах цензуры. Его уход из этой стра
19.06.2019 Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе

сайтах. Объединение «Американцы за процветание» также выступает против инициативы Хоули. По мнению участников группы, отмена Секции 230 создаст сценарий, при котором у правительства будет возможность цензурировать высказывания граждан и определять, что можно, а что нельзя говорить онлайн. Выборы под угрозой Напомним, в ноябре 2020 г. в США пройдут очередные президентские выборы. Действующий
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой

копирайте, по их мнению, негативно отразится на развитии европейской цифровой экономики и ограничит свободу слова граждан, приведя к установлению цензуры и самоцензуры. Напомним, власти ЕС прис
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае

риложения Google в Китае были недоступны почти десятилетие. Интересно также отметить, что в связи с установленной законом требований цензуры, Google уже имела опыт поддержки своей поисковой системы с цензурой в Китае в период между 2006 и 2010 гг. Поддержка была свернута после серьезной критики компании в США за следование политике правительства Китая. Сергей Брин (Sergey Brin), один из осн
22.06.2012 Dropbox ввел цензуру для пиратских файлов

нтрольной сумме, количеству знаков и другим характеристикам. Таким образом, незначительное изменение такого файла позволяет успешно обмениваться им через платформу Dropbox. По словам экспертов, такая цензура в сервисе Dropbox полностью соответствует условиям использования данной платформы, в которых говорится, что «Dropbox будет оперативно реагировать на претензии о нарушении авторских прав
30.01.2012 Таиланд планирует ввести цензуру записей в Twitter

Правительство Таиланда первым в мире начнет официально подвергать цензуре все записи в популярном сервисе микроблогов Twitter. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на слова представителей Министерства информационных и коммуникационных технологий Т
17.08.2011 Cisco судят за цензуру интернета

что они всего лишь поставляют решения и не несут ответственность за то, как они используются. Главный юрист Cisco Марк Чендлер (Mark Chandler) пояснил в корпоративном блоге, что компания выступает за свободу слова и открытый интернет. Между тем компания не смогла ответить на вопросы, связанные с одной из ее внутренних презентаций. В ней говорится, что Cisco была одним из участников проекта

04.08.2011 Новое средство борьбы с интернет-цензурой придумали в США
13.05.2011 Страны Африки массово усиливают интернет-цензуру

Правительства стран Африканского континента начали все активнее внедрять интернет-цензуру для своих граждан, опасаясь повторения массовых протестов против власти, произошедших в Египте, Тунисе и Ливии. Как пишет Al Jazeera, мировая общественность уделяла достаточно много вни
28.03.2011 «Яндекс» ответил на обвинения в цензуре

Представители «Яндекса» опубликовали в официальном блоге компании ответ на обвинения в цензуре поиска по картинкам, выдвигаемые многими пользователями. «Яндекс» обвиняют в том, что результаты поиска в сервисе «Яндекс.Картинки» подвергаются цензуре по целому ряду запросов,

27.01.2011 Google начал подвергать цензуре запросы о торрентах и файлообменниках

Компания Google начала подвергать цензуре в своем поисковике запросы, связанные с торрент-трекерами и файлообменниками. Ранее интернет-гигант уже сообщал о том, что планирует удалить «пиратские запросы», такие как «BitTorrent»,
23.07.2010 Китай снял цензуру с порносайтов. Все силы на борьбу с диссидентами

-либо технического сбоя. «Этого никогда раньше не происходило в китайском сегменте Сети», - сказал пекинский интернет-аналитик Чжао Цзин (Zhao Jing). Он предположил, что власти страны решили ослабить цензуру, чтобы отвлечь внимание общественности от ужесточения борьбы с ресурсами, которые неугодны правительству по политическим причинам из-за публикуемой на них информации. «Может, они решили
15.06.2010 Цензура сообщений на форумах будет осуществляться только по указанию госорганов

пленуме Верховного суда РФ. Суд пояснил, что, поскольку редакции СМИ не могут вести предварительную цензуру таких сообщений, то ответственность за наличие на их форумах нарушающих законодательс
10.06.2010 Google просит США и ЕС разобраться с интернет-цензурой в Китае

на Китай, чтобы власти этой страны сняли интернет-цензуру. По словам Дрюммоднда, китайская интернет-цензура является весьма значительным и несправедливым торговым барьером, и поэтому западные с
17.05.2010 Еврокомиссия: за интернет-цензуру Китай должен попасть под торговые санкции

це-президент Европейской комиссии Нейли Кроэс (Neelie Kroes) сегодня, 17 мая, заявила, что интернет-цензура в Китае является серьезным торговым барьером и должна рассматриваться Всемирной торго
12.03.2010 Китай запретил Google отключать поисковую цензуру

ставителей компании о том, что интернет-гигант готовится уйти из страны, если ему не позволят снять цензуру с поисковых результатов. «Google высказал свое отношение к этому вопросу, как публичн
11.02.2010 Цензура пришла в Рунет через «Билайн» и Yota: список заблокированных сайтов

енту, то есть, в данном случае, прекращение хостинга, - говорит юрист. - Поэтому такие действия являются нарушением прав абонентов, и продиктованы они не необходимостью соблюдения законодательства, а самоцензурой операторов связи».
22.01.2010 Китай назвал обвинения в интернет-цензуре необоснованными

ри Клинтон (Hillary Clinton) призвала Китай и другие авторитарные правительства прекратить интернет-цензуру. Представители властей Китая, в свою очередь, заявили, что такая критика может серьез
09.11.2009 Интернет-цензуру могут запретить на мировом уровне

ения цензуры, заставив входящие в нее страны, по крайней мере, применять избирательную фильтрацию. «Цензура является одним из наиболее важных барьеров для предоставления интерактивных сервисов,
23.09.2009 С.Миронов: Рунету решительно противопоказаны и политизация, и цензура

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов убежден, что цензура, а также политизация интернета недопустимы, пишет РБК. "Интернет принес с собой черты непосредственной демократии, стал современным аналогом древних вечевых площадей, на которых каждый

11.03.2009 «Репортеры без границ» проведут День свободы слова в интернете

Международная организация «Репортеры без границ» проведет 12 марта День свободы слова в интернете для защиты свободного доступа к нему по всему миру. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова Эльзы Видаль, представителя этой организации. Пер
30.10.2008 Google, Microsoft и Yahoo объединились против властей Китая

явили о подписании общего свода правил относительно ведения бизнеса в странах, которые ограничивают свободу слова и права человека. Ранее все три компании не раз подвергались критике за сотрудн
01.08.2008 Олимпиада: Китай снимет интернет-цензуру для избранных

ридерживаться обязательств, взятых при получении права на проведение Олимпиады. По его словам, Олимпийские игры принесут огромную пользу всему Китаю и оставят «позитивное духовное наследие». Интернет-цензура является лишь одной из проблем, которая вызвала большое количество критики в адрес правительства Китая со стороны мировой общественности. Также многие недовольны ограничением прав челов
30.07.2008 Китай не снимет интернет-цензуру на время Олимпиады

Иностранные репортеры не будут иметь полностью свободный доступ в Сеть во время Олимпиады в Пекине. Об этом заявили организаторы Олимпийских игр, ранее обещавшие свернуть интернет-цензуру в Китае на время данного мероприятия. Запрещенные в Китае сайты по-прежнему будут оставаться заблокированными для тысяч иностранных журналистов, которые пишут об Олимпиаде, сообщает АР.
01.04.2008 Китай снимет интернет-цензуру на время Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет потребовал от Китая убрать любые формы интернет-цензуры на время проведения Олимпийских игр в Пекине. «Интернет подвергается цензуре в Китае, но правительство этой страны согласилось предоставить возможности для свободного освещения Олимпийских игр более чем 30 тысячам представителей СМИ», - сказал Кевин Госпер (Keva
20.03.2008 Сейм Латвии предложил Кабмину рассмотреть закон о цензуре в Сети

Комиссия Сейма Латвии по безопасности и внутренним делам обратилась с письмом к Кабинету министров, в котором просила начать рассмотрение возможности принятия закона, ограничивающего свободу слова в интернете. Поводом для письма стал случай, произошедший недавно в рижской гимназии, когда ученица подверглась оскорблениям одноклассников в Сети.
29.02.2008 ЕС рассмотрит проект по борьбе с онлайн-цензурой

ogle, Yahoo! и, Microsoft, вынуждены блокировать некоторые сервисы на территориях стран, где онлайн-цензура слишком жесткая, сообщает ArsTechnica. Например, Китай часто блокирует доступ к некот
21.02.2008 Билл Гейтс: интернет-цензура не пройдет

- считает Гейтс. – Рано или поздно свобода слова победит». По мнению основателя Microsoft, интернет-цензура будет работать против бизнеса, сообщает АР. «Если ваша страна хочет иметь развитую эк
01.02.2008 Более половины россиян выступают за цензуру в Рунете

оссиян. Среди мужчин этот показатель выше (40%). По их убеждению, введение цензуры может ограничить свободу слова. Вместо этого необходимо усилить борьбу с пиратством, считают они. На результат
07.12.2007 Сергей Миронов: цензура в интернете не нужна

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказался о проблеме цензуры в интернете. Он говорит, что цензура как таковая в Сети не нужна, но на провайдерах должна лежать ответственность за продукцию, которую они распространяют. Как сообщает «Росбалт», спикер привел в пример государства, где по
24.08.2007 Китай: MSN и Yahoo! займутся цензурой блогов

Yahoo! подписали соглашение с правительством Китая, согласно которому они будут полностью контролировать содержание блогов китайских пользователей, удаляя все сообщения, так или иначе подпадающие под цензуру властей страны, сообщает АР. Также MSN и Yahoo! согласились подписать указ, изданный государственной организацией «Интернет-общество Китая», в соответствии с которым все пользователи бл
31.07.2007 ОБСЕ: Грузия попала в список стран с интернет-цензурой

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала очередной доклад о странах, осуществляющих цензуру в интернете. В список впервые попала Грузия, где существует «Закон об интернете», принятый ещё до смены власти в результате «революции роз», сообщил Imedinews.ge. По словам одного из ав
30.07.2007 Исследование: цензура в Сети распространяется по всему миру

Китаем, Ираном, Беларусью и другими странами с аналогичной ситуацией. «Нужно признать, что интернет-цензура быстро распространяется во всем мире», - говорится в исследовании. Казахстан является
27.06.2007 Свобода слова в Сети отмечает юбилей

ообщества, сообщает Reuters. Благодаря такому решению, на сегодняшний день интернет является полностью свободным от цензуры пространством в США и большинстве демократических стран мира. Напомним, что Акт об ограничении свободы слова в Сети был принят в 1996 году с целью «защитить детей от отрицательного влияния содержания Сети». Закон был сформулирован очень неопределенно, что позволяло пра

Публикаций - 514, упоминаний - 655

Цензура и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 155
Yahoo! 3726 62
Meta Platforms - Facebook 4621 56
X Corp - Twitter 2938 52
Microsoft Corporation 25775 52
Apple Inc 13156 34
Telegram Group 2940 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Yandex - Яндекс 9216 20
Google China 31 19
Cisco Systems 5372 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 9
Alibaba Group 473 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Tencent 190 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
AT&T Inc 1726 5
Snapchat 151 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
OpenAI 542 5
Anonymous - Хакерская группировка 79 5
Meta Platforms 180 5
Google Russia - Гугл Россия 226 5
Huawei 4677 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Intel Corporation 12811 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Oracle Corporation 7074 5
PayPal 671 4
Казахтелеком 348 4
Cloudflare 172 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Samsung Electronics 11065 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
eBay Inc 1640 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
Резонанс НПП 407 7
Tesla Motors 461 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
PornHub 26 4
Amnesty International 21 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Совкомбанк Совесть 279 3
IWF - Internet Watch Foundation 11 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Visa International 1993 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Boeing 1031 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Walt Disney Company 647 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Ford 435 2
Флибуста 34 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Schillings - Schilling & Lom 2 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Почта России ПАО 2370 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 56
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 45
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 38
Судебная власть - Judicial power 2500 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 30
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 5
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Коммунизм - Коммунистические партии 71 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 10
Единая Россия - Политическая партия 321 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 6
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RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ЛДПР 116 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Демократическая политическая партия США 122 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 3
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IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
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ППР - Пиратская партия России 12 2
GNI - Global Network Initiative 3 2
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 102
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 78
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 67
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 62
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 48
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 40
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 36
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 36
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
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День молодёжи - 27 июня 1087 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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