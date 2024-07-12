Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году ИИ без цензуры Не успела утихнуть волна скандалов вокруг OpenAI, как представители ИТ-корпораций

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже о только под дулом пистолета», – написал Маск в своем блоге (We will not do so unless at gunpoint). Абсолютная свобода слова Маск назвал всего лишь одну причину, по которой российские СМИ не бл

Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию Таинственный «Телефон свободы» 21-летний криптомиллионер Эрик Финман (Erik Finman) анонсировал смартфон «без цензуры». Проект получил название Freedom Phone и поступил в продажу по цене $500 (37,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2021 г.). На сайте смартфона указано, что это единственный в мире мо

В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете ческих санкций в отношении России, ее граждан или организаций. Депутаты определили суммы штрафов за цензуру в Сети и несоблюдение закона «о суверенном интернете» Также владельцы ресурсов в инте

Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа и США, в частности, гарантирует то, что нижняя палата американского парламента не будет посягать на свободу слова и прессы. Выступающие в поддержку решения Facebook и Twitter апеллируют к тому,

Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ иностранных интернет-платформ Парламентарии от разных фракций внесли 19 ноября 2020 г. на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Иностранным интернет-платформам, таким как Facebook, Twitter и YouTube, будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и пол

Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре ы в Китае, стартовавшей в 2006 г., когда Google пришел в эту страну. Неудача в Китае С 2006 г. Google хотел запустить в Китае поисковик, выдававший пользователям данные, не искаженные государственной цензурой. ЛаЖенесс активно участвовал в этом процессе, однако в 2010 г. Google покинул Китай по причине того, что устал противостоять китайским властям в вопросах цензуры. Его уход из этой стра

Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе сайтах. Объединение «Американцы за процветание» также выступает против инициативы Хоули. По мнению участников группы, отмена Секции 230 создаст сценарий, при котором у правительства будет возможность цензурировать высказывания граждан и определять, что можно, а что нельзя говорить онлайн. Выборы под угрозой Напомним, в ноябре 2020 г. в США пройдут очередные президентские выборы. Действующий

Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой копирайте, по их мнению, негативно отразится на развитии европейской цифровой экономики и ограничит свободу слова граждан, приведя к установлению цензуры и самоцензуры. Напомним, власти ЕС прис

Google займется цензурой интернета в Китае риложения Google в Китае были недоступны почти десятилетие. Интересно также отметить, что в связи с установленной законом требований цензуры, Google уже имела опыт поддержки своей поисковой системы с цензурой в Китае в период между 2006 и 2010 гг. Поддержка была свернута после серьезной критики компании в США за следование политике правительства Китая. Сергей Брин (Sergey Brin), один из осн

Dropbox ввел цензуру для пиратских файлов нтрольной сумме, количеству знаков и другим характеристикам. Таким образом, незначительное изменение такого файла позволяет успешно обмениваться им через платформу Dropbox. По словам экспертов, такая цензура в сервисе Dropbox полностью соответствует условиям использования данной платформы, в которых говорится, что «Dropbox будет оперативно реагировать на претензии о нарушении авторских прав

Таиланд планирует ввести цензуру записей в Twitter Правительство Таиланда первым в мире начнет официально подвергать цензуре все записи в популярном сервисе микроблогов Twitter. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на слова представителей Министерства информационных и коммуникационных технологий Т

Cisco судят за цензуру интернета что они всего лишь поставляют решения и не несут ответственность за то, как они используются. Главный юрист Cisco Марк Чендлер (Mark Chandler) пояснил в корпоративном блоге, что компания выступает за свободу слова и открытый интернет. Между тем компания не смогла ответить на вопросы, связанные с одной из ее внутренних презентаций. В ней говорится, что Cisco была одним из участников проекта

Страны Африки массово усиливают интернет-цензуру Правительства стран Африканского континента начали все активнее внедрять интернет-цензуру для своих граждан, опасаясь повторения массовых протестов против власти, произошедших в Египте, Тунисе и Ливии. Как пишет Al Jazeera, мировая общественность уделяла достаточно много вни

«Яндекс» ответил на обвинения в цензуре Представители «Яндекса» опубликовали в официальном блоге компании ответ на обвинения в цензуре поиска по картинкам, выдвигаемые многими пользователями. «Яндекс» обвиняют в том, что результаты поиска в сервисе «Яндекс.Картинки» подвергаются цензуре по целому ряду запросов,

Google начал подвергать цензуре запросы о торрентах и файлообменниках Компания Google начала подвергать цензуре в своем поисковике запросы, связанные с торрент-трекерами и файлообменниками. Ранее интернет-гигант уже сообщал о том, что планирует удалить «пиратские запросы», такие как «BitTorrent»,

Китай снял цензуру с порносайтов. Все силы на борьбу с диссидентами -либо технического сбоя. «Этого никогда раньше не происходило в китайском сегменте Сети», - сказал пекинский интернет-аналитик Чжао Цзин (Zhao Jing). Он предположил, что власти страны решили ослабить цензуру, чтобы отвлечь внимание общественности от ужесточения борьбы с ресурсами, которые неугодны правительству по политическим причинам из-за публикуемой на них информации. «Может, они решили

Цензура сообщений на форумах будет осуществляться только по указанию госорганов пленуме Верховного суда РФ. Суд пояснил, что, поскольку редакции СМИ не могут вести предварительную цензуру таких сообщений, то ответственность за наличие на их форумах нарушающих законодательс

Google просит США и ЕС разобраться с интернет-цензурой в Китае на Китай, чтобы власти этой страны сняли интернет-цензуру. По словам Дрюммоднда, китайская интернет-цензура является весьма значительным и несправедливым торговым барьером, и поэтому западные с

Еврокомиссия: за интернет-цензуру Китай должен попасть под торговые санкции це-президент Европейской комиссии Нейли Кроэс (Neelie Kroes) сегодня, 17 мая, заявила, что интернет-цензура в Китае является серьезным торговым барьером и должна рассматриваться Всемирной торго

Китай запретил Google отключать поисковую цензуру ставителей компании о том, что интернет-гигант готовится уйти из страны, если ему не позволят снять цензуру с поисковых результатов. «Google высказал свое отношение к этому вопросу, как публичн

Цензура пришла в Рунет через «Билайн» и Yota: список заблокированных сайтов енту, то есть, в данном случае, прекращение хостинга, - говорит юрист. - Поэтому такие действия являются нарушением прав абонентов, и продиктованы они не необходимостью соблюдения законодательства, а самоцензурой операторов связи».

Китай назвал обвинения в интернет-цензуре необоснованными ри Клинтон (Hillary Clinton) призвала Китай и другие авторитарные правительства прекратить интернет-цензуру. Представители властей Китая, в свою очередь, заявили, что такая критика может серьез

Интернет-цензуру могут запретить на мировом уровне ения цензуры, заставив входящие в нее страны, по крайней мере, применять избирательную фильтрацию. «Цензура является одним из наиболее важных барьеров для предоставления интерактивных сервисов,

С.Миронов: Рунету решительно противопоказаны и политизация, и цензура Председатель Совета Федерации Сергей Миронов убежден, что цензура, а также политизация интернета недопустимы, пишет РБК. "Интернет принес с собой черты непосредственной демократии, стал современным аналогом древних вечевых площадей, на которых каждый

«Репортеры без границ» проведут День свободы слова в интернете Международная организация «Репортеры без границ» проведет 12 марта День свободы слова в интернете для защиты свободного доступа к нему по всему миру. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова Эльзы Видаль, представителя этой организации. Пер

Google, Microsoft и Yahoo объединились против властей Китая явили о подписании общего свода правил относительно ведения бизнеса в странах, которые ограничивают свободу слова и права человека. Ранее все три компании не раз подвергались критике за сотрудн

Олимпиада: Китай снимет интернет-цензуру для избранных ридерживаться обязательств, взятых при получении права на проведение Олимпиады. По его словам, Олимпийские игры принесут огромную пользу всему Китаю и оставят «позитивное духовное наследие». Интернет-цензура является лишь одной из проблем, которая вызвала большое количество критики в адрес правительства Китая со стороны мировой общественности. Также многие недовольны ограничением прав челов

Китай не снимет интернет-цензуру на время Олимпиады Иностранные репортеры не будут иметь полностью свободный доступ в Сеть во время Олимпиады в Пекине. Об этом заявили организаторы Олимпийских игр, ранее обещавшие свернуть интернет-цензуру в Китае на время данного мероприятия. Запрещенные в Китае сайты по-прежнему будут оставаться заблокированными для тысяч иностранных журналистов, которые пишут об Олимпиаде, сообщает АР.

Китай снимет интернет-цензуру на время Олимпийских игр Международный олимпийский комитет потребовал от Китая убрать любые формы интернет-цензуры на время проведения Олимпийских игр в Пекине. «Интернет подвергается цензуре в Китае, но правительство этой страны согласилось предоставить возможности для свободного освещения Олимпийских игр более чем 30 тысячам представителей СМИ», - сказал Кевин Госпер (Keva

Сейм Латвии предложил Кабмину рассмотреть закон о цензуре в Сети Комиссия Сейма Латвии по безопасности и внутренним делам обратилась с письмом к Кабинету министров, в котором просила начать рассмотрение возможности принятия закона, ограничивающего свободу слова в интернете. Поводом для письма стал случай, произошедший недавно в рижской гимназии, когда ученица подверглась оскорблениям одноклассников в Сети.

ЕС рассмотрит проект по борьбе с онлайн-цензурой ogle, Yahoo! и, Microsoft, вынуждены блокировать некоторые сервисы на территориях стран, где онлайн-цензура слишком жесткая, сообщает ArsTechnica. Например, Китай часто блокирует доступ к некот

Билл Гейтс: интернет-цензура не пройдет - считает Гейтс. – Рано или поздно свобода слова победит». По мнению основателя Microsoft, интернет-цензура будет работать против бизнеса, сообщает АР. «Если ваша страна хочет иметь развитую эк

Более половины россиян выступают за цензуру в Рунете оссиян. Среди мужчин этот показатель выше (40%). По их убеждению, введение цензуры может ограничить свободу слова. Вместо этого необходимо усилить борьбу с пиратством, считают они. На результат

Сергей Миронов: цензура в интернете не нужна Председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказался о проблеме цензуры в интернете. Он говорит, что цензура как таковая в Сети не нужна, но на провайдерах должна лежать ответственность за продукцию, которую они распространяют. Как сообщает «Росбалт», спикер привел в пример государства, где по

Китай: MSN и Yahoo! займутся цензурой блогов Yahoo! подписали соглашение с правительством Китая, согласно которому они будут полностью контролировать содержание блогов китайских пользователей, удаляя все сообщения, так или иначе подпадающие под цензуру властей страны, сообщает АР. Также MSN и Yahoo! согласились подписать указ, изданный государственной организацией «Интернет-общество Китая», в соответствии с которым все пользователи бл

ОБСЕ: Грузия попала в список стран с интернет-цензурой Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала очередной доклад о странах, осуществляющих цензуру в интернете. В список впервые попала Грузия, где существует «Закон об интернете», принятый ещё до смены власти в результате «революции роз», сообщил Imedinews.ge. По словам одного из ав

Исследование: цензура в Сети распространяется по всему миру Китаем, Ираном, Беларусью и другими странами с аналогичной ситуацией. «Нужно признать, что интернет-цензура быстро распространяется во всем мире», - говорится в исследовании. Казахстан является