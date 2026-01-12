Разделы

Thiel Peter Тиль Питер


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж бегут из Калифорнии из-за налога на богатство 2
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 2
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 2
30.04.2021 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
23.07.2019 Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя 2
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы 2
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов 2
09.01.2018 Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации белых мужчин 2
13.01.2017 Первый инвестор Facebook и создатель PayPal провозгласил конец «эпохи Apple» 3
27.12.2016 Топ-менеджер Oracle уволился из-за Трампа 2
09.11.2016 Из-за победы Трампа Кремниевая долина хочет отделиться от США 2
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США 3
11.08.2016 Среди 100 самых богатых ИТ-миллиардеров лишь один россиянин 2
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 2
13.03.2015 IBM разрабатывает регулируемый аналог Bitcoin 2
10.06.2014 Сервис дешевых международных переводов получил $25 млн 1
27.02.2014 Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan 2
17.08.2012 Акции Facebook упали до исторического минимума 2
03.08.2012 Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО 2
23.03.2012 Председатель LinkedIn Рэйд Хоффман продаст свои акции Facebook перед IPO 1
02.02.2012 Раскрыты данные об акционерах Facebook 1
15.09.2011 Глава Facebook боится проводить IPO 1
12.07.2011 Российский сервис бронирования отелей привлек инвесторов Facebook и Groupon 1
29.06.2011 Марк Цукерберг стал богаче основателей Google 1
24.06.2011 Глава Netflix вошел в состав совета директоров Facebook 1
01.11.2010 Создатель Gmail пожертвовал $100 тыс. на легализацию марихуаны 1
27.05.2010 Apple стала самой дорогой ИТ-компанией в мире, опередив Microsoft 1
18.05.2009 Основатель PayPal профинансировал стартап 1000 Markets 1
25.07.2007 Facebook: сервис можно будет купить за $10 млрд 1
15.05.2007 Бывший топ-менеджер MySpace инвестирует в Vator.tv 2

Публикаций - 32, упоминаний - 53

Thiel Peter и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4541 19
PayPal 662 18
Google LLC 12290 12
Microsoft Corporation 25275 10
Apple Inc 12662 9
OpenAI 393 5
Zynga Game Network 132 4
Palantir Technologies 19 4
Amazon Inc - Amazon.com 3147 4
Oracle Corporation 6885 4
X Corp - Twitter 2910 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Qualcomm Technologies 1914 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 249 2
Cisco IronPort Systems 53 1
Stripe 31 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Сенсорные Системы 73 1
BAE Systems 172 1
Meta Platforms 141 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 29 1
Manhattan Associates 61 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 881 1
Cisco Systems 5228 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Yandex - Яндекс 8520 1
Intel Corporation 12556 1
Dell EMC 5099 1
GoPro Inc 62 1
Palo Alto Networks 167 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 1
Google DeepMind 64 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Coinbase 63 1
Microsoft - LinkedIn 691 10
Tesla Motors 430 5
DST Global - Digital Sky Technologies 227 4
Y Combinator - венчурный фонд 53 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 2
Accel Partners 49 2
Greylock Partners 38 2
Sherpa Capital 2 2
FF Angel - Founders Fund 16 2
eBay Inc 1632 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Uber 340 1
Index Ventures 49 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 1
MSD Capital 14 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
General Catalyst 23 1
Социальные гарантии 39 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 1
Portland Trailblazers 3 1
Christie's - Кристис 16 1
Kima Ventures 5 1
Atomico Ventures 4 1
Magnum Photos 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Airbnb 98 1
Bayer AG - Байер 85 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 198 1
Google Ventures - GV 37 1
Blue Origin 23 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 21 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 291 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18385 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8137 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2017 1
Palantir Gotham 3 3
Palantir Metropolis 3 3
OpenAI - ChatGPT 549 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 2
Apple iPad 3942 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Google Dragonfly 33 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 79 1
Microsoft Azure 1467 1
Google Maven 36 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 878 1
Google YouTube - Видеохостинг 2900 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3053 1
Apple - App Store 3014 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Apple iPod 1550 1
Google Gmail 989 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
Google AdSense 119 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Oracle Hyperion 241 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Brain 8 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 8
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 12 6
Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 11 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 412 6
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 5
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 47 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 4
Breyer Jim - Брейер Джим 8 3
Pincus Mark - Пинкус Марк 9 3
Brin Sergey - Сергей Брин 192 3
Larry Page - Ларри Пейдж 196 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 3
Gudeman David - Гудеман Дэвид 3 2
Карп Александр 2 2
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 2
Saverin Eduardo - Саверин Эдуардо 8 2
Levchin Max - Левчин Макс 13 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 2
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 13 2
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 2
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 2
Ohanian Alexis - Оханян Алексис 2 2
Damore James - Дэймор Джеймс 6 2
Brockman Greg - Брокман Грег 4 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 2
Мильнер Юрий 136 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 26 2
McInerney Tom - Макинерни Том 2 1
Ferriss Timothy - Феррис Тимоти 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Махаринский Кирилл 8 1
Фаге Сергей 9 1
Богданов Павел 7 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Kasireddy Preethi - Касиредди Прити 1 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 15
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 11
США - Калифорния 4777 9
Россия - РФ - Российская федерация 157560 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18284 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 2
Великобритания - Лондон 2410 2
США - Калифорния - Санта-Клара 187 2
США - Колорадо - Денвер 121 1
США - Невада 214 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 27 1
США - Юта - Прово 9 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
США - Алабама 145 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
США - Техас 1014 1
США - Юта 196 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 1
Беларусь - Белоруссия 6045 1
Украина 7802 1
США - Нью-Йорк 3153 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Сингапур - Республика 1909 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
США - Орегон 253 1
США - Колорадо 385 1
США - Техас - Остин 177 1
Канада 4988 1
Земля - планета Солнечной системы 10671 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 1
США - Делавэр 172 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15186 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1292 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 34 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 19 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Английский язык 6880 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Reddit 361 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1268 3
NYT - The New York Times 1089 3
Bloomberg 1423 3
New York Post 48 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 224 2
Forbes - Форбс 917 2
Daily Mail 56 1
Mashable 371 1
РБК Инновации 47 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Times 644 1
FT - Financial Times 1260 1
The Washington Post 343 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
AP - Associated Press 2006 1
The Information 70 1
The Guardian - Британская газета 384 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411988, в очереди разбора - 730386.
Создано именных указателей - 188554.
