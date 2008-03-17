Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

США Юта

США - Юта

СОБЫТИЯ


17.03.2008 Университет штата Юта: украден ноутбук с личными данными 4,8 тыс. человек

Кража персонального компьютера, случившаяся в Университете штата Юта, может привести к компрометации сведений 4,8 тыс. человек. На похищенном компьютере содержались приватные сведения пациентов (имена, номера социального страхования и медицинские данные), ле
27.11.2007 Загадка штата Юта: кризис гипотезы Пангеи

Как сообщает Physorg, попытка исследования окаменевших дюн в американском штате Юта привела к кризису существующих представлений о праконтиненте Пангея и о геологических процессах в истории Земли в целом. Исследовательской группе под руководством специалиста по осадочным п
31.10.2007 «Студенческие» утечки в штатах Юта и Мэн: кража приватных данных

Колледж Дикси (Dixie State College), расположенный в американском городе Сент-Джордж (St. Georges), штат Юта (Utah), допустил серьезную утечку конфиденциальных данных. Недавно в ИТ-департамент колледжа позвонил неизвестный человек, сообщивший о том, что информация об 11 тыс. бывших и нынешних студ
05.10.2007 В штате Юта найден самый крупный гадрозавр

75 млн. лет назад на юге современного штата Юта (США) обитал огромный утконосый динозавр (гадрозавр). Мощные челюсти с тремястами зубами позволяли растительноядному Gryposaurus monumentensis размалывать твердые волокна растений. Останки

24.10.2006 В штате Юта найден новый ископаемый динозавр

Курьезный случай помог палеонтологам Джиму Киркленду (Jim Kirkland) и Дону Де Блие (Don DeBlieux) ообнаружить в пустыне штата Юта череп динозавра, бродившего здесь 80 млн. лет назад, сообщает Physorg. Делая фотографию ранее открытых ископаемых останков, Де Блие положил не землю свой рюкзак и здесь же увидел кости друг
24.10.2006 В штате Юта найден новый ископаемый динозавр

Курьезный случай помог палеонтологам Джиму Киркленду (Jim Kirkland) и Дону Де Блие (Don DeBlieux) ообнаружить в пустыне штата Юта череп динозавра, бродившего здесь 80 млн. лет назад, сообщает Physorg. Делая фотографию ранее открытых ископаемых останков, Де Блие положил не землю свой рюкзак и здесь же увидел кости друг

Публикаций - 198, упоминаний - 198

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 41
OpenText - Micro Focus - Novell 880 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Intel Corporation 12811 11
Google LLC 12688 8
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 8
Oracle Corporation 7074 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Apple Inc 13154 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Lenovo EMC - Iomega 177 5
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 5
МегаФон 10742 5
Red Hat 1378 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
AT&T Inc 1725 4
Perimetrix - Периметрикс 274 3
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 3
RealNetworks Products and Services 355 3
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 3
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Netscape Communications Corporation 426 3
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Kometa - Комета 160 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
US West 53 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
Meta Platforms 180 2
IBM - Sequent Computer Systems 24 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Резонанс НПП 407 3
Tesla Motors 461 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Верный - торговая сеть 326 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
AutoZone 7 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Infobase Publishing 1 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Carlyle Group 24 1
Parks Associates 24 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Raymond James Financial - Raymond James & Associates 12 1
Stephen Norris Capital Partner - Stephen Norris & Co 3 1
Herbalife - Herbalife Nutrition 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Судебная власть - Judicial power 2500 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
SPA - Software Publisher's Association - Ассоциация издателей программных продуктов 1 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OIN - Open Invention Network 24 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 16
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 13
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 9
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
NASA Stardust 51 8
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 4
Microsoft Windows XP 2431 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Lenovo EMC - Iomega HipZip 18 3
FreePik 1841 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Android 15243 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
Tesla Model S 79 2
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
Alliant Techsystems - KEI - Kinetic Energy Interceptor - кинетический перехватчик баллистических ракет 5 2
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 2
Apple iPad 4011 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Apple iPod 1553 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Red Hat Linux 205 2
Tesla Model 3 52 2
Microsoft Windows 95 429 2
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 6
Hatch Orrin - Хатч Оррин 13 5
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Кирьянова Анна 5 4
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 4
Brownlee Don - Браунли Дон 6 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 3
Leahy Patrick - Лихай Патрик 9 3
Sampson Scott - Сэмпсон Скотт 3 3
Boyes David - Бойес Дэвид 15 3
Desler Jim - Деслер Джим 17 3
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Bennett Robert - Беннетт Роберт 6 3
Ульянов Владимир 162 2
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 2
Kirkland Jim - Киркленд Джим 2 2
Рамендик Михаил 19 2
Jones Pamela - Джонс Памела 9 2
Lundgren Carl - Лундгрен Карл 2 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 7 2
Hollaar Lee - Холлаар Ли 2 2
Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Pearson Alan - Пирсон Алан 2 2
Kimball Dale - Кимболл Дэйл 5 2
Messman Jack - Мессман Джек 15 2
Greene Tom - Грин Том 3 2
Cole David - Коул Дэвид 7 2
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 2
Ryan Robert - Райен Роберт 3 2
Berman Howard - Берман Ховард 6 2
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Short Rob - Шорт Роберт 3 2
Peterson Laura Bennett - Петерсон Лаура Беннетт 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 127
США - Калифорния 4829 41
Россия - РФ - Российская федерация 166167 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
США - Миннесота 198 24
США - Флорида 786 23
США - Миссури - Канзас-Сити 107 20
США - Айова 129 19
США - Массачусетс 517 18
США - Коннектикут 172 18
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 16
США - Западная Виргиния 45 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Солнечная система - Solar system 2569 15
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 14
США - Колумбия - Вашингтон 1487 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
США - Аризона 549 11
США - Колорадо 385 11
США - Техас 1048 10
США - Юта - Прово 9 9
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 8
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 6
США - Техас - Хьюстон 260 6
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
США - Монтана 53 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
США - Невада 214 5
США - Пасадина 169 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Орегон 255 5
США - Миссури 129 4
США - Вайоминг 68 4
США - Юта - Промонтори 4 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Парашют - Прыжки с парашютом 119 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
Ботаника - Растения - Plantae 1167 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
AP - Associated Press 2007 10
Phys.org 972 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Nature 832 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
New Scientist 1448 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Newsday 47 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
LiveScience 154 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Independent 111 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Groklaw 20 2
SpaceNews 73 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
The Washington Post 350 2
ComputerWorld 144 1
NBC News 188 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
USA Today 153 1
F-16.net 126 1
Optics 143 1
The Engineer 79 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Times 661 1
Wissenschaft 35 1
Optics Express 12 1
Zoological Journal - Journal of Zoology 2 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
Fortune Global 500 295 2
Datamonitor 83 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
IBM Research 111 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 31
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
IAA - Institute of Astrophysics of Andalusia - Институт астрофизики Андалусии - Sierra Nevada Observatory - Обсерватория Сьерра-Невада 4 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 1
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg - Carl von Ossietzky University of Oldenburg - Ольденбургский университет имени Карла фон Осецкого 2 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Высокие технологии XXI века 78 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще