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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
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30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
24.09.2020 Отделяем горячее от холодного. Как дешево хранить данные в крупной организации 1
13.07.2020 Правообладатели хотели засудить «пирата», но в итоге остались должны ему деньги 1
25.01.2019 SAP завершила сделку по покупке Qualtrics 1
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 1
04.09.2018 Официальное приложение для iPhone обманом списывало $100 в неделю 1
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео 1
30.05.2018 Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину 1
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов 1
21.04.2017 Intel начала продажи «невероятно быстрой» памяти 3D XPoint 1
09.02.2017 LANDesk и HEAT Software объединились под новым брендом Ivanti 1
30.09.2014 Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1
17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина 1
22.08.2014 NASA представила новую ГИС для борьбы с лесными пожарами 1
02.06.2014 Министров Удмуртии попросили избавиться от iPhone и iPad 1
06.02.2014 На сайте nosochi2014.com хакеры похищают банковскую информацию посетителей 1
10.12.2013 Хакеры угнали данные с тысяч американских социальных карт 2
18.06.2013 Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux 2
21.01.2013 NCR купила разработчика решений для видеобанкинга uGenius Technology 1
14.09.2012 Массовый приход NFC-платежей отложен на неопределенный срок 1
16.03.2012 В американских школах появятся Open Source-учебники 1
12.12.2011 GE и Microsoft создают совместное предприятие в сфере здравоохранения 1
19.05.2011 SUSE вернулась в Европу и получила нового менеджера 1
11.05.2011 Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом 1
06.04.2011 Пилотный проект оценит перспективы используемой в Android технологии 1
30.10.2009 Правительство США построит новый ЦОД за $1,5 млрд 1
13.03.2009 Разработан самый быстрый SSD-накопитель для серверов 1
18.02.2009 Действия кредитных мошенников разорили сеть автоматов по прокату DVD 1
06.02.2009 Основатель Apple нашел работу 1
15.01.2009 Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне 1
18.07.2008 СПО: главный скандалист наказан на $2,5 млн 1
29.11.2007 С обанкротившейся SCO компания Novell требует $32 млн. 1
12.11.2007 Logitech приобретает разработчика систем автономного видеонаблюдения 1
31.10.2007 «Студенческие» утечки в штатах Юта и Мэн: кража приватных данных 1
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 2
01.10.2007 В Юте и Пенсильвании украдены ноутбуки с приватными данными 2
17.08.2007 Суд подтвердил права Novell на Unix 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3892 4
Microsoft Corporation 12409 3
SAP SE 3347 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
Google LLC 7931 2
Qualtrics 20 2
Ancestry - Generations Network 2 1
NetApp 493 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
Weka 3 1
SAP Cloud Business Group 1 1
Samsung Electronics 6088 1
Salesforce.com 293 1
Hitachi 538 1
Hitachi Vantara 100 1
NortonLifeLock (Symantec) 982 1
Facebook 3947 1
Twitter 2208 1
Dell EMC 2626 1
Tesla Motors 241 2
Uber Technologies 258 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
BMW 261 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 326 1
Volvo Cars 157 1
The Walt Disney Company 191 1
Coca-Cola Company 123 1
Sequoia Capital 89 1
Uber 257 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1082 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
NAND flash memory - Флеш-память 220 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 595 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных 10 1
Google Android 10773 3
Tesla Model S 59 2
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Apple iOS 5750 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2205 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 125 1
Pokémon Go 45 1
SAP Concur 23 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 96 1
SQL - Язык программирования 448 1
Java - Язык программирования 1258 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Tesla Model X 16 1
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Gudeman David - Гудеман Дэвид 3 1
Ferriss Timothy - Феррис Тимоти 1 1
Cota Jim - Кота Джим 1 1
McInerney Tom - Макинерни Том 1 1
Morris Michael - Моррис Майкл 1 1
Thiel Peter - Тиль Питер 28 1
Smith Ryan - Смит Райан 3 1
Brin Sergey - Сергей Брин 142 1
Сайгин Станислав 3 1
McCormack Mary - Маккормак Мэри 1 1
Nash William - Нэш Уильям 1 1
Damore James - Дэймор Джеймс 6 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 377 1
Никифоров Алексей 16 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
Larry Page - Ларри Пейдж 145 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 16
США - Калифорния 1113 7
Россия - Российская федерация - РФ 61456 5
США - Прово 6 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 2
США - Солт-Лейк-Сити 21 2
Австралия - Австралийский Союз 1225 2
США - Лос-Анджелес 322 2
США - Вашингтон 380 2
США - Сиэтл 162 2
США - Сан-Франциско 759 1
США - Маунтин-Вью 49 1
США - Кремниевая долина 417 1
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 139 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 443 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 1
Испания - Королевство 1370 1
Турция - Турецкая республика 1000 1
Африка - Африканский регион 1608 1
Земля - планета Солнечной системы 1001 1
Франция - Французская Республика 2343 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
США - Аризона 102 1
США - Техас 272 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 9 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 268 1
Пиратство - Авторское право 231 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
Reddit 199 2
TorrentFreak (TF) 55 1
Forbes - Форбс 454 1
FT - Financial Times 266 1
The Wall Street Journal 731 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
The Guardian - Британская газета 203 1
Associated Press 498 1
Tom’s Hardware 91 1
IDC - International Data Corporation 2892 1
CNews Analytics 2072 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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