Университет штата Юта: украден ноутбук с личными данными 4,8 тыс. человек Кража персонального компьютера, случившаяся в Университете штата Юта, может привести к компрометации сведений 4,8 тыс. человек. На похищенном компьютере содержались приватные сведения пациентов (имена, номера социального страхования и медицинские данные), ле

Загадка штата Юта: кризис гипотезы Пангеи Как сообщает Physorg, попытка исследования окаменевших дюн в американском штате Юта привела к кризису существующих представлений о праконтиненте Пангея и о геологических процессах в истории Земли в целом. Исследовательской группе под руководством специалиста по осадочным п

«Студенческие» утечки в штатах Юта и Мэн: кража приватных данных Колледж Дикси (Dixie State College), расположенный в американском городе Сент-Джордж (St. Georges), штат Юта (Utah), допустил серьезную утечку конфиденциальных данных. Недавно в ИТ-департамент колледжа позвонил неизвестный человек, сообщивший о том, что информация об 11 тыс. бывших и нынешних студ

В штате Юта найден самый крупный гадрозавр 75 млн. лет назад на юге современного штата Юта (США) обитал огромный утконосый динозавр (гадрозавр). Мощные челюсти с тремястами зубами позволяли растительноядному Gryposaurus monumentensis размалывать твердые волокна растений. Останки

В штате Юта найден новый ископаемый динозавр Курьезный случай помог палеонтологам Джиму Киркленду (Jim Kirkland) и Дону Де Блие (Don DeBlieux) ообнаружить в пустыне штата Юта череп динозавра, бродившего здесь 80 млн. лет назад, сообщает Physorg. Делая фотографию ранее открытых ископаемых останков, Де Блие положил не землю свой рюкзак и здесь же увидел кости друг