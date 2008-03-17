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США Юта
СОБЫТИЯ
|17.03.2008
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Университет штата Юта: украден ноутбук с личными данными 4,8 тыс. человек
Кража персонального компьютера, случившаяся в Университете штата Юта, может привести к компрометации сведений 4,8 тыс. человек. На похищенном компьютере содержались приватные сведения пациентов (имена, номера социального страхования и медицинские данные), ле
|27.11.2007
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Загадка штата Юта: кризис гипотезы Пангеи
Как сообщает Physorg, попытка исследования окаменевших дюн в американском штате Юта привела к кризису существующих представлений о праконтиненте Пангея и о геологических процессах в истории Земли в целом. Исследовательской группе под руководством специалиста по осадочным п
|31.10.2007
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«Студенческие» утечки в штатах Юта и Мэн: кража приватных данных
Колледж Дикси (Dixie State College), расположенный в американском городе Сент-Джордж (St. Georges), штат Юта (Utah), допустил серьезную утечку конфиденциальных данных. Недавно в ИТ-департамент колледжа позвонил неизвестный человек, сообщивший о том, что информация об 11 тыс. бывших и нынешних студ
|05.10.2007
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В штате Юта найден самый крупный гадрозавр
75 млн. лет назад на юге современного штата Юта (США) обитал огромный утконосый динозавр (гадрозавр). Мощные челюсти с тремястами зубами позволяли растительноядному Gryposaurus monumentensis размалывать твердые волокна растений. Останки
|24.10.2006
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В штате Юта найден новый ископаемый динозавр
Курьезный случай помог палеонтологам Джиму Киркленду (Jim Kirkland) и Дону Де Блие (Don DeBlieux) ообнаружить в пустыне штата Юта череп динозавра, бродившего здесь 80 млн. лет назад, сообщает Physorg. Делая фотографию ранее открытых ископаемых останков, Де Блие положил не землю свой рюкзак и здесь же увидел кости друг
|24.10.2006
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В штате Юта найден новый ископаемый динозавр
Курьезный случай помог палеонтологам Джиму Киркленду (Jim Kirkland) и Дону Де Блие (Don DeBlieux) ообнаружить в пустыне штата Юта череп динозавра, бродившего здесь 80 млн. лет назад, сообщает Physorg. Делая фотографию ранее открытых ископаемых останков, Де Блие положил не землю свой рюкзак и здесь же увидел кости друг
США и организации, системы, технологии, персоны:
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