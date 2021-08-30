Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Юта
Публикаций - 38, упоминаний - 42
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 3892 4
|Microsoft Corporation 12409 3
|SAP SE 3347 2
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
|Google LLC 7931 2
|Qualtrics 20 2
|Ancestry - Generations Network 2 1
|NetApp 493 1
|SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
|Weka 3 1
|SAP Cloud Business Group 1 1
|Samsung Electronics 6088 1
|Salesforce.com 293 1
|Hitachi 538 1
|Hitachi Vantara 100 1
|NortonLifeLock (Symantec) 982 1
|Facebook 3947 1
|Twitter 2208 1
|Dell EMC 2626 1
|Tesla Motors 241 2
|Uber Technologies 258 1
|Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
|BMW 261 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 326 1
|Volvo Cars 157 1
|The Walt Disney Company 191 1
|Coca-Cola Company 123 1
|Sequoia Capital 89 1
|Uber 257 1
|Criminal Productions - кинокомпания 2 1
|Reddit 199 2
|TorrentFreak (TF) 55 1
|Forbes - Форбс 454 1
|FT - Financial Times 266 1
|The Wall Street Journal 731 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2221 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
|The Guardian - Британская газета 203 1
|Associated Press 498 1
|Tom’s Hardware 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru