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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Jones Chris Джонс Крис

СОБЫТИЯ


02.10.2014 Я, робот? 1
15.09.2014 Благодаря Apple Watch рынок «умных часов» вырастет за год в 4 раза 2
01.04.2014 NVidia выпускает мобильный «суперкомпьютер» 2
19.02.2014 Microsoft переименовала облачный сервис SkyDrive в OneDrive 1
17.07.2013 Рынок «умных» часов в 2014 году вырастет в 10 раз 2
22.08.2012 Надувная рука DARPA гарантирует мягкий захват. ВИДЕО 1
06.02.2012 Смартфоны впервые обошли ПК по поставкам 2
02.08.2011 Android завоевал половину мирового рынка смартфонов 2
07.09.2007 Microsoft: «убийца» Google в бета-версии 2
27.08.2007 Рынок GPS-устройств вырос в два раза 2
27.06.2007 Microsoft встала на рельсы Google 2
01.07.2005 Грязный воздух приносит пользу? 2
07.04.2004 КПК: в Европе и США разные лидеры 2
27.01.2004 Смартфоны вдвое популярнее КПК 2
26.03.2003 Смартфоны становятся популярнее КПК 2
29.04.2002 Вице-президент Microsoft защищает рабочий стол Windows 2
29.04.2002 Вице-президент Microsoft защищает рабочий стол Windows 2
22.04.2002 Билл Гейтс будет свидетельствовать по антимонопольному делу Microsoft 2
22.04.2002 Билла Гейтса приведут к присяге 2
18.09.2001 Windows XP будет поставляться со встроенным проигрывателем Macromedia Flash Player 5 2

Публикаций - 21, упоминаний - 39

Jones Chris и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Canalys 236 9
Apple Inc 13156 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Samsung Electronics 11065 4
Sony 6739 4
HP Inc. 5883 3
Google LLC 12690 3
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Netscape Communications Corporation 426 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
RealNetworks Products and Services 355 2
iRobot - 62 2
Lenovo - Medion AG 28 2
Dell EMC 5180 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
BBK OPPO Electronics 484 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
HTC Corporation 1512 1
Garmin - Гармин 233 1
Fitbit 63 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Nvidia Corp 4002 1
Adobe Macromedia 219 1
Pebble Technology 71 1
Jawbone 37 1
TomTom 54 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Walt Disney Company 647 1
Coca-Cola Company 261 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Умные платформы 1988 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
LVDS - low-voltage differential signaling - Низковольтная дифференциальная передача сигналов 47 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 146 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 185 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Microsoft Windows 16882 10
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 95 429 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Microsoft Windows Live Photo Gallery 7 2
Sony SmartWatch 42 2
Microsoft Windows Live Spaces - MSN Spaces 37 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Nvidia Jetson 47 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 18 1
Microsoft Windows Live Mail 31 1
Nokia Nseries 538 1
Microsoft Windows Live Writer blogging tool 3 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Short Rob - Шорт Роберт 3 2
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 2
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 2
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Cole David - Коул Дэвид 7 2
Buss Andy - Басс Энди 3 1
Burgess Rob - Бургесс Роб 2 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Муртазин Эльдар 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 3
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
США - Флорида 786 3
США - Юта 198 3
США - Массачусетс 517 3
США - Коннектикут 172 3
США - Миссури - Канзас-Сити 107 3
США - Миннесота 198 3
США - Айова 129 3
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 3
США - Западная Виргиния 45 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Айсберг - Eisberg 200 1
AP - Associated Press 2007 4
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Silicon.com 364 1
Strategy Analytics 285 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Counterpoint Research 110 1
Mobile Research Group 87 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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