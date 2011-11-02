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RealNetworks Products and Services

RealNetworks Products and Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.11.2011 Томас Нильсен назначен новым исполнительным директором RealNetworks

Компания RealNetworks, которая была без исполнительного директора с момента отставки Боба Кимболла (Bob Kimball) в марте текущего года, объявила о назначении Томаса Нильсена (Thomas Nielsen) в качестве

31.10.2007 Продажи RealNetworks выросли на счет игр

Компания RealNetworks опубликовала свой финансовый отчет за квартал, закончившийся 30 сентября, который показывает рекордные продажи в $145.1 млн. и $4.3 млн. чистого дохода.Продажи выросли на 55%, что

21.08.2007 MTV и RealNetworks объединились против iTunes

Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, и RealNetworks, разработчик популярного плеера RealPlayer, работают над созданием музыкального онлайн-магазина, который станет конкурентом iTunes, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на провер
18.05.2007 Realnetworks ставит на мобильные развлечения: покупка Sony Netservices

Представители Sony сегодня объявили о достижении договоренностей с RealNetworks о продаже Sony NetServices, ранее принадлежавшей Sony DADC и Sony Europe. Sony NetServices предоставляет операторам мобильной связи доступ к цифровым музыкальным файлам. На данный

17.05.2007 RealNetworks идет на рынок мобильной музыки: покупка Sony NetServices

Компания RealNetworks приобрела Sony NetServices, совместный сервис цифровой музыки Sony DADC и Sony Europe, который сотрудничает с крупнейшими операторами в восьми европейских странах. Компании пришлос
23.04.2007 Napster готовит конкуента RealNetworks

дставитель Napster, материалы сервиса не будут привязаны ни к одному из плееров, продающихся в Circuit City. «Circuit City + Napster» составит конкуренцию совместному предложению Best Buy и Rhapsody (RealNetworks), открытому в прошлом году. Для Circuit City участие в онлайновом сервисе позволит повысить доходы на фоне уменьшающегося рынка звукозаписей на физических носителях. Для Napster эт
09.10.2006 RealNetworks открыл музыкальный магазин

Розничная сеть магазинов Best Buy, разработчик софтверного плеера RealNetworks и производитель портативных плееров SanDisk открыли онлайновый музыкальный магазин и анонсировали выпуск аппаратного плеера. Новинка составит конкуренцию Apple iTunes и готовящемус
26.09.2006 RealNetworks представила новостной сервис для десктопов

ль сам выбирает круг тем, которые ему интересны. Новости представлены от Associated Press, Reuters, The Weather Channel и сайта новостей индустрии гаджетов Engadget. В поисках новых источников дохода RealNetworks расширяет сферу своей деятельности. Кроме основного бизнеса — медиаплеера и онлайнового музыкального сервиса, компания занялась компьютерными играми и, теперь, новостями. Друг
18.09.2006 RealNetworks купит WiderThan

Компания RealNetworks анонсировала о покупке группы мобильных развлекательных услуг WiderThan за $350 млн. WiderThan является провайдером рингтонов (ringback tones), услуги музыки-по-запросу (music-on-d
24.03.2006 В продуктах RealNetworks найдены уязвимости

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимости в продуктах RealNetworks. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ при обработке SWF-файлов. Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного файла выполнить произвольный код на 
15.12.2005 RealNetworks открыла музыкальное вещание в интернете

ми. Доступ к сервису рингтонов оплачивается отдельно - £4,99 в месяц. Для прослушивания радио и музыки необходима программа RealPlayer. По сравнению с конкурирующим интернет-радио, MusicMatch, сервис RealNetworks заметно дороже. Так, MusicMatch Radio Gold обходится в $4,95 за месяц, или в $3,95 при подписке на 3 месяца, сообщил РС Рro.
06.12.2005 RealNetworks открывает веб-версию Rhapsody

я устанавливать программу. Rhapsody позволяет прослушивать до 25 песен в месяц бесплатно. Неограниченный доступ предоставляется только тем, кто купит одну из платных программ. Исполнительный директор RealNetworks Роб Глейзер (Rob Glaser) сказал, что в компании не будут разочарованы, если большинство будет использовать веб-сервис только для прослушивания 25 бесплатных песен. В долгосрочной п
31.10.2005 Доходы RealNetworks: аналитики разочарованы

в 3-м финансовом квартале, по сравнению с убытком $7 млн., или 4 цента на акцию, за тот же период прошлого года. Доход за квартал вырос на 20% — до $82,2 млн. Аналитики ожидали большего, и акции RealNetworks после объявления результатов упали на 4,3% — до $7,92. Компания увеличила число платных подписчиков с 1,55 млн. до более чем 2,2 млн. Пользователей музыкального сервиса Rhapso
20.10.2005 Microsoft профинансирует ряд поглощений

Представители RealNetworks сообщили о том, что они раздумывают над тем, какие еще компании они хотели бы купить на $761 млн., полученные по антимонопольному иску от Microsoft. «Два основных направления нашег
12.10.2005 Microsoft заплатит RealNetworks $761 млн.

опольного иска. Стороны подписали три соглашения, по которым софтверный гигант выплатит истцу $761 млн. Непосредственно за урегулирование иска будет выплачено $460 млн. Еще $301 млн. пойдет на помощь RealNetworks в развитии медиа-продукта, которому Microsoft нанесла косвенный ущерб, внедрив свой медиаплеер в Windows. Именно Windows Media Player был предметом судебного иска RealNetworks

29.09.2005 Cingular выбрала медиаплеер Real Networks

Один из крупнейших операторов сотовой связи США, Cingular Wireless, будет использовать в своем видеосервисе технологию потоковой доставки от Real Networks. Сделка не позволит корпорации Microsoft стать окончательным победителем на рынке мобильных медиаплееров. Другой американский оператор-гигант, Verizon Wireless, использует для сво
26.04.2005 RealNetworks запустил сервис для загрузки музыки в МР3-плееры

Компания RealNetworks, являющаяся владельцем онлайнового музыкального сервиса Rhapsody, представила вниманию любителей цифровой музыки новый музыкальный сервис, сообщает агентство Reuters. Теперь любой

22.04.2005 RealNetworks "залатала" критическую уязвимость

вызвать переполнение буфера и выполнить произвольный код на компьютерах под управлением ОС Windows и Mac. Кроме того, уязвимы некоторые версии ПО для Linux, а также для RealOne Player. Представители RealNetworks утверждают, что пока компания не получала данных об успешной эксплуатации «дыры».
17.12.2004 Apple борется с "хакерскими замашками" RealNetworks

Apple Computer обновляет ПО для iPod, чтобы пользователи не смогли слушать на своих плеерах музыкальные произведения, купленные у RealNetworks. RealNetworks — единственный крупный конкурент музыкального сервиса Apple, и борьба за слушателей длится уже четыре месяца. В принципе, песни, купленные у конкурента, н
16.11.2004 RealNetworks - европейская "заноза" Microsoft

RealNetworks является ключевой фигурой в антимонопольном судебном процессе против Microsoft, возбужденным Еврокомиссией. Еще в декабре прошлого года RealNetworks подала иск против Microsoft, обвинив последнюю в незаконном использовании своего монопольного положения на рынке операционных систем для настольных ПК для подавления конкуренции ср
30.07.2004 Apple обвинила Real Networks в хакерстве

Корпорация Apple Computer обвинила компанию Real Networks в применении хакерских методов, сообщил сайт australianit.news.com.au. Данное обвинение вызвано созданием Real Networks iPod-совместимого программного продукта, которое был
26.07.2004 Real Networks бросил вызов iTunes

Компания Real Networks сообщила, что создала технологию, позволяющую создать службу онлайновой продажи музыкальных композиций, которые можно будет прослушивать на популярных цифровых плеерах iPod компан
29.06.2004 RealNetworks выпустил медиаплеер для Мас

Компания RealNetworks объявила о выпуске новой версии медиаплеера Real Player для ОС Mac OS X. Релиз бета-версии Real Player 10 намечен на 30 июня. Новый медиаплеер будет поддерживать такие форматы, как
16.06.2004 RealNetworks готовится открыть видеосервис

Компания RealNetworks решила заняться бизнесом продажи фильмов через интернет, сообщает The Inquirer. Компания перезаключила договор с поставщиком фильмов для кабельного ТВ, Starz Encore, разорванный дв
24.02.2004 Microsoft судится с Lindows и RealNetworks

тить, что Microsft уже выиграл судебные разбирательства против Lindows.com в судах Финляндии, Швеции, Бельгии, Люксембурга и Голландии. Другое судебное разбирательство Microsoft ведет против компании RealNetworks, представители которой обвиняют корпорацию в недобросовестной конкуренции на рынке программных продуктов. В ответ на эти обвинения юристы Microsoft утверждают, что пользователи не

17.02.2004 RealNetworks наступает на пятки Microsoft

Американская компания RealNetworks объявила сегодня о заключении контрактов с пятью телекоммуникационными компаниям
30.01.2004 Real Networks продолжает терпеть убытки из-за дела против Microsoft

Компания RealNetworks объявила 29 января о завершении 4 квартала 2003 года с увеличением убытка, чему отчасти способствовало антимонопольное судебное разбирательство с Microsoft. Выручка компании показа
26.01.2004 RealNetworks и IBM начали сотрудничество в области медиа

Компания RealNetworks объединилась с IBM для создания продукта, который упрощает организациям создание и поддержку цифровых аудио- и видеоуслуг. Продукт объединяет новую платформу Real 10 от RealNetw
19.12.2003 RealNetworks требует с Microsoft $1 млрд.

Вдохновленная приемом, оказанным Еврокомиссией корпорации Microsoft в Брюсселе около месяца назад, компания RealNetworks решила присоединиться к кампании по обвинению софтверного гиганта в монополизации рынка. Производитель мультимедийного ПО обратился в суд с иском на $1 млрд. Именно столько, по мне
01.07.2003 RealNetworks продаст Vodafone ПО для передачи потокового видео

Производитель ПО для распространения интернет-контента RealNetworks объявил о подписании соглашения с оператором мобильной связи Vodafone Group, направленного на предоставление услуг передачи потокового видео на мобильные телефоны. Финансовые услов
29.05.2003 RealNetworks запускает онлайновый музыкальный сервис

Компания RealNetworks объявила о запуске собственного онлайнового сервиса по предоставлению музыкального контента RealOne Rhapsody. Каждая загрузка песни обойдется пользователю в $0,79. Пользователям се
23.04.2003 RealNetworks приобретет Listen.com

nner от Time Warner Cable, Charter Communications, Verizon Online, Sprint, Optimum Online от Cablevision Systems, Gateway, Lycos, RCN, Sony Musiclub. Приобретению предшествовали инвестиции, сделанные RealNetworks в феврале. Транзакция должна завершиться в начале 3-го квартала, если у антимонопольных органов Калифорнии не возникнет возражений. В связи со сделкой в RealNetworks произой
04.04.2003 Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime

Компания RealNetworks предупредила об обнаружении уязвимостей в популярных медиа-плеерах RealOne для Windows и Mac OS X. Специально составленный PNG-файл (Portable Network Graphicfile), просматриваемый

23.01.2003 RealNetworks открыл исходный код Helix DNA Server

раммно-аппаратных разработчиков исходный код, или лежащий в основе программный проект, для пересылки видео и аудио через интернет. Редакция кода, называемого Helix DNA Server, является частью попытки RealNetworks создать универсальную платформу по отправке и получению цифрового медиа в ответ на деятельность его конкурента Microsoft на этом рынке. Во второй половине 2002 года компания уже ан
06.12.2002 RealNetworks откроет онлайновую продажу фильмов

Менее чем через месяц после того, как крупнейшие голливудские киностудии открыли онлайновую систему показа фильмов, компания RealNetworks и оператор сетей кабельного ТВ Starz Encore Group анонсировали открытие своего варианта доставки фильмов через интернет по подписке с весны следующего года. Сервис "Starz on Demand
28.10.2002 RealNetworks представит ПО для потокового мультимедиа с открытым исходным кодом

Во вторник компания RealNetworks выпустит первую версию Helix DNA Client с открытым исходным кодом - нового ядра программ потокового мультимедиа ( RealOne Player и других). "Это движок, который позволяет разработч
20.09.2002 Reuters: Технологии RealNetworks будут использоваться AOL для рекламы

Компания RealNetworks заявила о том, что ее технологии потокового видео и аудио будут использоваться A
09.09.2002 RealNetworks и MLB.com откроют службу "бейсбол по телефону"

В пятницу RealNetworks и медиа-компания высшей бейсбольной лиги США MLBAM объявили об открытии нового сервиса для абонентов мобильной связи от AT&T Wireless - прослушивание комментариев с бейсбольных мат
08.08.2002 Rеuters: RealNetworks сократит штат и проведет реструктуризацию

Производитель программ для цифровых мультимедиа RealNetworks Inc. сообщил о намерении сократить 90 из своих 800 работников, чтобы на сэкономл
08.05.2002 Microsoft достаточно сделать незначительные изменения в Windows для внесудебного урегулирования антимонопольного иска

. "Это одна из возможностей которую мы постоянно изучаем" - призналась на суде представитель Microsoft Линда Аверетт (Linda Averett). Один из лидеров в области средств обработки аудиоданных, компания RealNetworks, заявила, что Microsoft использует функцию Windows XP для создания аудиодисков, как фактор, дающий преимущества ее собственным продуктам над программами конкурентов. Эта функция об

Публикаций - 355, упоминаний - 380

RealNetworks Products and Services и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 151
Apple Inc 13156 62
Yahoo! 3726 41
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
AOL Inc - America Online 1883 37
Intel Corporation 12811 35
Sony 6739 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Cisco Systems 5372 29
Rhapsody 59 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Adobe Systems 1597 15
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 14
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 14
Verizon - WorldCom 501 14
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 13
Commerce One - CMRC 176 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 12
Lenovo Motorola 3566 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
Oracle Corporation 7074 11
AT&T Inc 1726 11
Applied Materials 305 10
Vodafone Group 1412 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 10
Samsung Electronics 11065 9
Oracle Siebel Systems 519 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Red Hat 1378 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
OpenText - Micro Focus - Novell 880 8
Verisign 362 8
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 7
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 43
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 34
Bertelsmann 195 17
Sony Music Entertainment 161 12
eBay Inc 1640 11
Merrill Lynch 454 11
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 10
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Warner 540 7
EMI Group 60 7
Expedia - Travelocity 60 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Walt Disney Company 647 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Sony BMG 187 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Rakuten Shopping - Buy.com 81 5
Amgen 25 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Ford 435 5
DuPont - Дюпон 101 5
WMG - Warner Music Group 210 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 4
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 4
Thomas Weisel Partners 44 4
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 4
William O'Neil & Co 7 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
Boeing 1031 4
Priceline.com - online travel agency 139 3
USA Networks 29 3
International Paper 27 3
Robertson Stephens 52 3
Lilly - Eli Lilly and Company 30 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 18
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 2
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Online Publishers Association 10 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 50
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 46
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 29
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 12
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 10
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 9
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
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Linux OS 11533 22
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Microsoft Office 4170 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
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Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 8
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 4
Gunnar Joseph 23 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Smith Brad - Смит Брэд 104 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Pataki George - Патаки Джордж 10 2
Nielsen Thomas - Нильсен Томас 2 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 9 2
Vinje Thomas - Винже Томас 9 2
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Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
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