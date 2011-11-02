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RealNetworks Products and Services



02.11.2011 Томас Нильсен назначен новым исполнительным директором RealNetworks
31.10.2007 Продажи RealNetworks выросли на счет игр
21.08.2007 MTV и RealNetworks объединились против iTunes
18.05.2007 Realnetworks ставит на мобильные развлечения: покупка Sony Netservices
17.05.2007 RealNetworks идет на рынок мобильной музыки: покупка Sony NetServices
23.04.2007 Napster готовит конкуента RealNetworks
09.10.2006 RealNetworks открыл музыкальный магазин
26.09.2006 RealNetworks представила новостной сервис для десктопов
18.09.2006 RealNetworks купит WiderThan
24.03.2006 В продуктах RealNetworks найдены уязвимости
15.12.2005 RealNetworks открыла музыкальное вещание в интернете
06.12.2005 RealNetworks открывает веб-версию Rhapsody
31.10.2005 Доходы RealNetworks: аналитики разочарованы
20.10.2005 Microsoft профинансирует ряд поглощений
12.10.2005 Microsoft заплатит RealNetworks $761 млн.
29.09.2005 Cingular выбрала медиаплеер Real Networks
26.04.2005 RealNetworks запустил сервис для загрузки музыки в МР3-плееры
22.04.2005 RealNetworks "залатала" критическую уязвимость
17.12.2004 Apple борется с "хакерскими замашками" RealNetworks
16.11.2004 RealNetworks - европейская "заноза" Microsoft
30.07.2004 Apple обвинила Real Networks в хакерстве
26.07.2004 Real Networks бросил вызов iTunes
29.06.2004 RealNetworks выпустил медиаплеер для Мас
16.06.2004 RealNetworks готовится открыть видеосервис
24.02.2004 Microsoft судится с Lindows и RealNetworks
17.02.2004 RealNetworks наступает на пятки Microsoft
30.01.2004 Real Networks продолжает терпеть убытки из-за дела против Microsoft
26.01.2004 RealNetworks и IBM начали сотрудничество в области медиа
19.12.2003 RealNetworks требует с Microsoft $1 млрд.
01.07.2003 RealNetworks продаст Vodafone ПО для передачи потокового видео
29.05.2003 RealNetworks запускает онлайновый музыкальный сервис
23.04.2003 RealNetworks приобретет Listen.com
04.04.2003 Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime
23.01.2003 RealNetworks открыл исходный код Helix DNA Server
06.12.2002 RealNetworks откроет онлайновую продажу фильмов
28.10.2002 RealNetworks представит ПО для потокового мультимедиа с открытым исходным кодом
20.09.2002 Reuters: Технологии RealNetworks будут использоваться AOL для рекламы
09.09.2002 RealNetworks и MLB.com откроют службу "бейсбол по телефону"
08.08.2002 Rеuters: RealNetworks сократит штат и проведет реструктуризацию
08.05.2002 Microsoft достаточно сделать незначительные изменения в Windows для внесудебного урегулирования антимонопольного иска

Публикаций - 346, упоминаний - 392

RealNetworks Products and Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 146
Apple Inc 10683 59
Yahoo! 3603 40
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
Oracle - Sun Microsystems 2176 37
Intel Corporation 11262 34
Sony 6145 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 31
Cisco Systems 4720 29
Rhapsody 54 22
AOL Inc 1525 22
Amazon Inc - Amazon.com 2650 17
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 14
i2 Technologies 127 14
Adobe Systems 1443 14
AOL - America Online 708 13
Verizon - WorldCom 480 13
TI - Texas Instruments Incorporated 808 12
Yahoo Inktomi 112 12
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 12
Commerce One 174 12
Lenovo Motorola 3463 11
AT&T Inc 1563 11
Oracle Corporation 6035 11
Vodafone Group 1318 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 10
Applied Materials 265 10
Dell Technologies - Dell Computer 984 9
Samsung Electronics 9333 9
AMD - Advanced Micro Devices 3661 8
Oracle Siebel Systems 198 8
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 8
HP - Hewlett-Packard 3567 8
Red Hat 1183 8
Verisign 354 8
HP Compaq Computer Corp 1905 8
Juniper Networks 410 7
Akamai Technologies 136 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 7
Micro Focus 75 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 34
Bertelsmann 192 17
Sony Music Entertainment 140 12
Merrill Lynch 427 11
UMG - Universal Music Group 253 10
eBay Inc 1576 10
EMI Group 60 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 7
Expedia - Travelocity 60 7
GM - General Motors 434 6
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 14 5
DuPont - Дюпон 100 5
Sony BMG 183 5
Walt Disney Company 556 5
Ford 386 5
WMG - Warner Music Group 201 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 5
Rakuten Shopping - Buy.com 78 5
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 5
Thomas Weisel Partners 38 4
Warner 422 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 4
CMGI 126 4
Boeing 957 4
Caterpillar 83 3
Priceline.com - online travel agency 137 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 3
Bank of America - Банк Америки 219 3
Coca-Cola Company 241 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
USA Networks 27 3
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 13 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 2
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 2
American Airlines 79 2
Открытие ФК 2713 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
American Express - Amex 309 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 43
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
ASF - Apache Software Foundation 98 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
Linux Foundation 167 1
Демократическая политическая партия США 91 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 88
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 9
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 9
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 9
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 300 8
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 1162 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 6
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 6
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
AVI - Audio Video Interleave 415 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 3
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 3
WAV - Waveform Audio File Format 463 3
AAC - Advanced Audio Coding 390 3
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 3
MJPEG - Motion JPEG 100 3
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 331 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 453 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
Microsoft Windows 10 11713 61
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 50
RealNetworks RealPlayer 87 39
Apple iTunes Store 1053 27
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 25
Linux OS 7669 21
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 19
Apple iPod 1369 17
Microsoft Windows XP 2291 16
PressPlay 47 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 11
Microsoft Edge - браузер 1891 11
SAP Ariba 280 10
Oracle Java - язык программирования 2554 9
Nokia Symbian OS 1388 8
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 8
Microsoft Windows 2104 7
Microsoft Office 3247 5
Cisco Webex - Intranets.com 155 5
Microsoft ActiveX 140 5
Opera Browser - Браузер 923 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 4
Oracle PeopleSoft 373 4
Yahoo Overture - Overture Services 74 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 4
Apple macOS X - Rhapsody 1495 4
TI OMAP 116 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 3
MP3.com 118 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 3
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 92 3
Mozilla Firefox - браузер 1738 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 3
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 3
Adobe Photoshop 667 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 117 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 12
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 8
Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 6
Smith Brad - Смит Брэд 64 3
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 25 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 5 1
Минаждинов Ренат 2 1
Суздалев Пётр 6 1
Рамендик Михаил 19 1
Benyola Phil - Беньола Фил 1 1
Чернова Татьяна 5 1
Mardirossian Aris - Мардироссян Эрис 1 1
Nicholas Henry - Николас Генри 5 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 26 1
Blair Tony - Блэр Тони 56 1
Schmidtlein John - Шмидтлайн Джон 1 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 33
Европа 12319 11
Япония 10069 10
США - Калифорния 3381 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 8
Южная Корея - Республика 4394 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
США - Нью-Йорк 2616 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
США - Колумбия - Вашингтон 1169 5
США - Айова 116 5
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 5
Швеция - Королевство 2072 4
Испания - Королевство 2917 4
США - Массачусетс 463 4
США - Коннектикут 165 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 4
Португалия - Португальская Республика 788 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Италия - Итальянская Республика 3310 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 3
Америка Северная 2650 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 3
США - Флорида 734 3
США - Миннесота 185 3
США - Миссури - Канзас-Сити 97 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
США - Вашингтон - округ Колумбия 58 3
Люксембург Великое Герцогство 364 3
Нидерланды 2197 3
США - Юта 183 3
Ближний Восток 2549 2
США - Массачусетс - Бостон 360 2
Бельгия - Королевство 851 2
Бельгия - Брюссель 188 2
Китай - Шанхай 621 2
Ирак - Республика 666 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 35
ISDEX интернет-индекс 196 14
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Юриспруденция 1629 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Интеллектуальная собственность - Intellectual Property 15 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 43
Thomson Reuters - Рейтер 5731 33
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 31
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 16
Associated Press 1975 15
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 9
CBS MarketWatch 305 9
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 7
InterNetNews - InternetNews.com 206 6
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 6
NYT - The New York Times 956 5
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 4
Computer Weekly 370 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
ABC News 50 3
РС Рro 87 3
The Register 1286 3
MSNBC - телеканал 85 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
NBC News 165 2
Bloomberg 1009 2
Inquirer 462 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
23ABC News 152 2
SecurityLab 232 2
Vnunet 225 2
The Globe and Mail 71 1
Washington Profile 140 1
Newsday 45 1
Internet.com 108 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
RCR News 107 1
Newsbytes News Network 319 1
Mercury Center 309 1
HPC.ru 82 1
cw360 84 1
ComputerWire 51 1
USA Today 125 1
Internet Stock Report 992 36
S&P - Standard and Poor’s 470 13
Bear Stearns 79 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 3
Forrester Research 810 2
comScore 354 1
comScore Media Metrix 36 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Moody's Investors Service 135 1
NPD Group 140 1
Piper Jaffray 101 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
ABI Research 230 1
Fortune Global 500 280 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Juniper Research 468 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
CeBIT 454 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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