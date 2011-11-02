RealNetworks Products and Services

Томас Нильсен назначен новым исполнительным директором RealNetworks Компания RealNetworks, которая была без исполнительного директора с момента отставки Боба Кимболла (Bob Kimball) в марте текущего года, объявила о назначении Томаса Нильсена (Thomas Nielsen) в качестве

Продажи RealNetworks выросли на счет игр Компания RealNetworks опубликовала свой финансовый отчет за квартал, закончившийся 30 сентября, который показывает рекордные продажи в $145.1 млн. и $4.3 млн. чистого дохода.Продажи выросли на 55%, что

MTV и RealNetworks объединились против iTunes Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, и RealNetworks, разработчик популярного плеера RealPlayer, работают над созданием музыкального онлайн-магазина, который станет конкурентом iTunes, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на провер

Realnetworks ставит на мобильные развлечения: покупка Sony Netservices Представители Sony сегодня объявили о достижении договоренностей с RealNetworks о продаже Sony NetServices, ранее принадлежавшей Sony DADC и Sony Europe. Sony NetServices предоставляет операторам мобильной связи доступ к цифровым музыкальным файлам. На данный

RealNetworks идет на рынок мобильной музыки: покупка Sony NetServices Компания RealNetworks приобрела Sony NetServices, совместный сервис цифровой музыки Sony DADC и Sony Europe, который сотрудничает с крупнейшими операторами в восьми европейских странах. Компании пришлос

Napster готовит конкуента RealNetworks дставитель Napster, материалы сервиса не будут привязаны ни к одному из плееров, продающихся в Circuit City. «Circuit City + Napster» составит конкуренцию совместному предложению Best Buy и Rhapsody (RealNetworks), открытому в прошлом году. Для Circuit City участие в онлайновом сервисе позволит повысить доходы на фоне уменьшающегося рынка звукозаписей на физических носителях. Для Napster эт

RealNetworks открыл музыкальный магазин Розничная сеть магазинов Best Buy, разработчик софтверного плеера RealNetworks и производитель портативных плееров SanDisk открыли онлайновый музыкальный магазин и анонсировали выпуск аппаратного плеера. Новинка составит конкуренцию Apple iTunes и готовящемус

RealNetworks представила новостной сервис для десктопов ль сам выбирает круг тем, которые ему интересны. Новости представлены от Associated Press, Reuters, The Weather Channel и сайта новостей индустрии гаджетов Engadget. В поисках новых источников дохода RealNetworks расширяет сферу своей деятельности. Кроме основного бизнеса — медиаплеера и онлайнового музыкального сервиса, компания занялась компьютерными играми и, теперь, новостями. Друг

RealNetworks купит WiderThan Компания RealNetworks анонсировала о покупке группы мобильных развлекательных услуг WiderThan за $350 млн. WiderThan является провайдером рингтонов (ringback tones), услуги музыки-по-запросу (music-on-d

В продуктах RealNetworks найдены уязвимости Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимости в продуктах RealNetworks. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ при обработке SWF-файлов. Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного файла выполнить произвольный код на

RealNetworks открыла музыкальное вещание в интернете ми. Доступ к сервису рингтонов оплачивается отдельно - £4,99 в месяц. Для прослушивания радио и музыки необходима программа RealPlayer. По сравнению с конкурирующим интернет-радио, MusicMatch, сервис RealNetworks заметно дороже. Так, MusicMatch Radio Gold обходится в $4,95 за месяц, или в $3,95 при подписке на 3 месяца, сообщил РС Рro.

RealNetworks открывает веб-версию Rhapsody я устанавливать программу. Rhapsody позволяет прослушивать до 25 песен в месяц бесплатно. Неограниченный доступ предоставляется только тем, кто купит одну из платных программ. Исполнительный директор RealNetworks Роб Глейзер (Rob Glaser) сказал, что в компании не будут разочарованы, если большинство будет использовать веб-сервис только для прослушивания 25 бесплатных песен. В долгосрочной п

Доходы RealNetworks: аналитики разочарованы в 3-м финансовом квартале, по сравнению с убытком $7 млн., или 4 цента на акцию, за тот же период прошлого года. Доход за квартал вырос на 20% — до $82,2 млн. Аналитики ожидали большего, и акции RealNetworks после объявления результатов упали на 4,3% — до $7,92. Компания увеличила число платных подписчиков с 1,55 млн. до более чем 2,2 млн. Пользователей музыкального сервиса Rhapso

Microsoft профинансирует ряд поглощений Представители RealNetworks сообщили о том, что они раздумывают над тем, какие еще компании они хотели бы купить на $761 млн., полученные по антимонопольному иску от Microsoft. «Два основных направления нашег

Microsoft заплатит RealNetworks $761 млн. опольного иска. Стороны подписали три соглашения, по которым софтверный гигант выплатит истцу $761 млн. Непосредственно за урегулирование иска будет выплачено $460 млн. Еще $301 млн. пойдет на помощь RealNetworks в развитии медиа-продукта, которому Microsoft нанесла косвенный ущерб, внедрив свой медиаплеер в Windows. Именно Windows Media Player был предметом судебного иска RealNetworks

Cingular выбрала медиаплеер Real Networks Один из крупнейших операторов сотовой связи США, Cingular Wireless, будет использовать в своем видеосервисе технологию потоковой доставки от Real Networks. Сделка не позволит корпорации Microsoft стать окончательным победителем на рынке мобильных медиаплееров. Другой американский оператор-гигант, Verizon Wireless, использует для сво

RealNetworks запустил сервис для загрузки музыки в МР3-плееры Компания RealNetworks, являющаяся владельцем онлайнового музыкального сервиса Rhapsody, представила вниманию любителей цифровой музыки новый музыкальный сервис, сообщает агентство Reuters. Теперь любой

RealNetworks "залатала" критическую уязвимость вызвать переполнение буфера и выполнить произвольный код на компьютерах под управлением ОС Windows и Mac. Кроме того, уязвимы некоторые версии ПО для Linux, а также для RealOne Player. Представители RealNetworks утверждают, что пока компания не получала данных об успешной эксплуатации «дыры».

Apple борется с "хакерскими замашками" RealNetworks Apple Computer обновляет ПО для iPod, чтобы пользователи не смогли слушать на своих плеерах музыкальные произведения, купленные у RealNetworks. RealNetworks — единственный крупный конкурент музыкального сервиса Apple, и борьба за слушателей длится уже четыре месяца. В принципе, песни, купленные у конкурента, н

RealNetworks - европейская "заноза" Microsoft RealNetworks является ключевой фигурой в антимонопольном судебном процессе против Microsoft, возбужденным Еврокомиссией. Еще в декабре прошлого года RealNetworks подала иск против Microsoft, обвинив последнюю в незаконном использовании своего монопольного положения на рынке операционных систем для настольных ПК для подавления конкуренции ср

Apple обвинила Real Networks в хакерстве Корпорация Apple Computer обвинила компанию Real Networks в применении хакерских методов, сообщил сайт australianit.news.com.au. Данное обвинение вызвано созданием Real Networks iPod-совместимого программного продукта, которое был

Real Networks бросил вызов iTunes Компания Real Networks сообщила, что создала технологию, позволяющую создать службу онлайновой продажи музыкальных композиций, которые можно будет прослушивать на популярных цифровых плеерах iPod компан

RealNetworks выпустил медиаплеер для Мас Компания RealNetworks объявила о выпуске новой версии медиаплеера Real Player для ОС Mac OS X. Релиз бета-версии Real Player 10 намечен на 30 июня. Новый медиаплеер будет поддерживать такие форматы, как

RealNetworks готовится открыть видеосервис Компания RealNetworks решила заняться бизнесом продажи фильмов через интернет, сообщает The Inquirer. Компания перезаключила договор с поставщиком фильмов для кабельного ТВ, Starz Encore, разорванный дв

Microsoft судится с Lindows и RealNetworks тить, что Microsft уже выиграл судебные разбирательства против Lindows.com в судах Финляндии, Швеции, Бельгии, Люксембурга и Голландии. Другое судебное разбирательство Microsoft ведет против компании RealNetworks, представители которой обвиняют корпорацию в недобросовестной конкуренции на рынке программных продуктов. В ответ на эти обвинения юристы Microsoft утверждают, что пользователи не

RealNetworks наступает на пятки Microsoft Американская компания RealNetworks объявила сегодня о заключении контрактов с пятью телекоммуникационными компаниям

Real Networks продолжает терпеть убытки из-за дела против Microsoft Компания RealNetworks объявила 29 января о завершении 4 квартала 2003 года с увеличением убытка, чему отчасти способствовало антимонопольное судебное разбирательство с Microsoft. Выручка компании показа

RealNetworks и IBM начали сотрудничество в области медиа Компания RealNetworks объединилась с IBM для создания продукта, который упрощает организациям создание и поддержку цифровых аудио- и видеоуслуг. Продукт объединяет новую платформу Real 10 от RealNetw

RealNetworks требует с Microsoft $1 млрд. Вдохновленная приемом, оказанным Еврокомиссией корпорации Microsoft в Брюсселе около месяца назад, компания RealNetworks решила присоединиться к кампании по обвинению софтверного гиганта в монополизации рынка. Производитель мультимедийного ПО обратился в суд с иском на $1 млрд. Именно столько, по мне

RealNetworks продаст Vodafone ПО для передачи потокового видео Производитель ПО для распространения интернет-контента RealNetworks объявил о подписании соглашения с оператором мобильной связи Vodafone Group, направленного на предоставление услуг передачи потокового видео на мобильные телефоны. Финансовые услов

RealNetworks запускает онлайновый музыкальный сервис Компания RealNetworks объявила о запуске собственного онлайнового сервиса по предоставлению музыкального контента RealOne Rhapsody. Каждая загрузка песни обойдется пользователю в $0,79. Пользователям се

RealNetworks приобретет Listen.com nner от Time Warner Cable, Charter Communications, Verizon Online, Sprint, Optimum Online от Cablevision Systems, Gateway, Lycos, RCN, Sony Musiclub. Приобретению предшествовали инвестиции, сделанные RealNetworks в феврале. Транзакция должна завершиться в начале 3-го квартала, если у антимонопольных органов Калифорнии не возникнет возражений. В связи со сделкой в RealNetworks произой

Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime Компания RealNetworks предупредила об обнаружении уязвимостей в популярных медиа-плеерах RealOne для Windows и Mac OS X. Специально составленный PNG-файл (Portable Network Graphicfile), просматриваемый

RealNetworks открыл исходный код Helix DNA Server раммно-аппаратных разработчиков исходный код, или лежащий в основе программный проект, для пересылки видео и аудио через интернет. Редакция кода, называемого Helix DNA Server, является частью попытки RealNetworks создать универсальную платформу по отправке и получению цифрового медиа в ответ на деятельность его конкурента Microsoft на этом рынке. Во второй половине 2002 года компания уже ан

RealNetworks откроет онлайновую продажу фильмов Менее чем через месяц после того, как крупнейшие голливудские киностудии открыли онлайновую систему показа фильмов, компания RealNetworks и оператор сетей кабельного ТВ Starz Encore Group анонсировали открытие своего варианта доставки фильмов через интернет по подписке с весны следующего года. Сервис "Starz on Demand

RealNetworks представит ПО для потокового мультимедиа с открытым исходным кодом Во вторник компания RealNetworks выпустит первую версию Helix DNA Client с открытым исходным кодом - нового ядра программ потокового мультимедиа ( RealOne Player и других). "Это движок, который позволяет разработч

Reuters: Технологии RealNetworks будут использоваться AOL для рекламы Компания RealNetworks заявила о том, что ее технологии потокового видео и аудио будут использоваться A

RealNetworks и MLB.com откроют службу "бейсбол по телефону" В пятницу RealNetworks и медиа-компания высшей бейсбольной лиги США MLBAM объявили об открытии нового сервиса для абонентов мобильной связи от AT&T Wireless - прослушивание комментариев с бейсбольных мат

Rеuters: RealNetworks сократит штат и проведет реструктуризацию Производитель программ для цифровых мультимедиа RealNetworks Inc. сообщил о намерении сократить 90 из своих 800 работников, чтобы на сэкономл