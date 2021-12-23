Разделы

ФНС РФ УФНС России Управления Федеральной налоговой службы ИФНС России Инспекции Федеральной налоговой службы МИФНС Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы

ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы

СОБЫТИЯ


23.12.2021 Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

енко К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, который находится под арестом, добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве. Суть и сумма претензий в публичном доступе пока не представлены, хотя вполне разумно предположить, что дело касается неуплаченных налогов. Редакция ожидает от ИФНС к
24.06.2015 ТТК продлил контракт с Управлением Федеральной налоговой службы по Липецкой области

елов. «В ежедневной работе нашей налоговой службы необходима надежная связь, — отметил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области Борис Хижняков. — ТТК остается на
21.04.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея

Компания «Лета Инжиниринг» объявила о внедрении электронной системы управления очередью в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея. ФНС требовалось решение по управлен
09.10.2013 ДИТ Москвы ищет поставщика средств вычислительной и периферийной техники для УФНС по Москве

ого аукциона в электронной форме на поставку средств вычислительной и периферийной техники для нужд УФНС России по Москве. В соответствии с документацией, исполнителю госконтракта потребуется п
07.08.2013 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС

оссии по централизованной обработке данных (ЦОД) в Походном проезде, а также на Хорошевском шоссе в ИФНС №7 по крупнейшим налогоплательщикам. Защитой основной ИТ-системы ФНС займется "Элвис-плю
02.04.2013 «АйТи» автоматизировала учет и инвентаризацию имущества в Межрегиональной инспекции ФНС России

документооборота. С помощью «АйТи-АИ» существенно облегчен процесс инвентаризации и учета имущества Межрегиональной инспекции ФНС России по ценам. Кроме того, удалось сократить трудозатраты пер
06.03.2013 Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет

» теперь могут в ответ на электронное требование сформировать опись, прикрепить к ней выгруженные из системы ЭДО электронные документы (или скан-образы бумажных документов) и направить полный пакет в ИФНС через интернет. Более того, все абоненты «Контур-Экстерна» стали полноценными пользователями системы ЭДО «Диадок»: они могут подписывать электронные документы имеющимися сертификатами элек
29.08.2012 Омские налоговики применили технологию QR-кодирования для стендов со справочной информацией

но скопировать в смартфон при помощи QR-кода. Такую услугу предложили налогоплательщикам сотрудники УФНС России по Омской области. Для считывания кода на мобильном телефоне устанавливается и за
27.04.2012 В Омской области более 5,5 тыс. человек воспользовались интернет-сервисом «Налоговый калькулятор по транспортному налогу»

Счетчик сайта Управления ФНС России по Омской области зафиксировал 5555-го автовладельца в регионе, восполь
22.02.2012 УФНС России по Республике Бурятия запустило сервис по информированию налогоплательщиков с помощью SMS

Управление ФНС России по Республике Бурятия запустила в действие новую услугу для налогоплательщиков. Она позволяет при помощи мобильного телефона получить информацию о наличии или отсутствии задолженност
10.02.2012 УФНС России по Смоленской области разработало сервис «Земельный налог»

Специалисты Управления ФНС России по Смоленской области разработали специальный информационный продукт «Земельный налог». Интерактивный сервис, позволяющий рассчитать сумму земельного налога, размещен на г
23.01.2012 УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронная сверка по имущественным налогам»

В рамках развития бесконтактных способов обращений в налоговые органы и внедрению в деятельность налоговой службы клиентоориентированного подхода в работе с налогоплательщиками на сайте Управления ФНС России по Московской области разработан и запущен новый интернет-сервис «Электронная сверка по имущественным налогам». Сервис основан на применении классификаторов по налогооблаг
20.01.2012 УФНС России по Республике Башкортостан предложило подавать жалобы через интернет для урегулирования налоговых споров

тан запустило электронный сервис «Жалобная книга». «Жалобная книга» , расположенная на форуме сайта Управления ФНС России по Республике Башкортостан, позволяет разместить обращение, указав в не
16.12.2011 УФНС России по Омской области запустило интернет-сервис «Налоговый калькулятор по транспортному налогу»

На сайте Управления ФНС России по Омской области появился новый интернет-сервис «Налоговый калькулятор
30.11.2011 УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронный путеводитель по налоговым льготам»
30.11.2011 УФНС России по Тюменской области запустило сервис SMS-информирования
13.12.2010 «Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса

ьтелеком» заключила государственные контракты с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области на предоставление услуг орган
18.10.2010 УФНС по Челябинской области потратит 25 млн руб. на услуги связи в 2011 г.

и связи необходимо в период с 1 января по 31 декабря 2011 г. Вести приём заявок на участие в торгах УФНС по Челябинской области планирует по 16 ноября. Приступить к рассмотрению конкурсных пред
16.09.2009 УФНС по Санкт-Петербургу внедрит централизованное хранилище документов

ых в ЦОХД, а также ПО АРМ сотрудника оперативного хранилища документов налогового органа (архивиста ИФНС); по установке и настройке программных средств на объектах автоматизации; по проведению

08.06.2009 УФНС по Ростовской области нуждается в услугах связи

т открытый конкурс на предоставление доступа (услуги связи) к региональной системе телекоммуникаций УФНС России по Ростовской области на 2009 г. Начальная стоимость госконтракта составляет 33 0
17.04.2009 УФНС по Новосибирской области требуются услуги связи

полагает предоставление услуг связи между УФНС России по Новосибирской области и десятью объектами (МИФНС по Новосибирской области) в период с 1 июня 2009 г. по 21 декабря 2010 г. Прием заявок

01.04.2009 «Акадо Телеком» расширяет сотрудничество с УФНС по Москве

имые услуги. Как отмечается, «Акадо Телеком» на базе собственной мультисервисной сети предоставляет УФНС по г. Москве комплекс услуг, объединяющих информационные, технические и телекоммуникацио
30.03.2009 «АйТи» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры ФНС России

йТи» провели обследование всех «своих» управлений и выполнили пилотное внедрение в одном из них — в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому АО. А затем готовое апробированное решение т
05.02.2009 «Глобус-Телеком» обеспечит связью МИ ФНС РФ N6

Компания «Глобус-Телеком» заключила государственный контракт с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N6. Сумма контракта составила около 1,5 млн руб. В соответствии с контрактом оператор окажет абоненту ус
05.12.2008 УФНС по Свердловской области выбирает поставщика услуг связи

олнителя для предоставления каналов передачи данных регионального сегмента системы телекоммуникаций УФНС России по Свердловской области и оказания услуг связи по передаче данных. В целом, испол
01.12.2008 УФНС по Москве требуется обслуживание ИВС

m; станция телефонная и сетевое оборудование; ПО автоматизированного рабочего места оператора ЦОО и др. Начальная стоимость контракта составляет 75 436 000 руб. Вести прием заявок на участие в торгах УФНС по Москве планирует по 18 декабря, в тот же день рассчитывает завершить рассмотрение аукционных предложений. Провести аукцион и определить исполнителя заказчик намерен не позже 19 декабря.
23.09.2008 Суд не удовлетворил жалобу МИ ФНС к ЮТК

Межрегиональной инспекцией (МИ) Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7 (МИ ФНС по КН №7) по налоговым претензиям. По итогам проверки соблюдения законодательства о на
14.07.2008 Арбитраж удовлетворил иск «Ростелекома» к МИФНС

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ОАО "Ростелеком" к Межрегиональной инспекции ФНС (МИФНС) N7 по крупнейшим налогоплательщикам о признании недействительным отказа в возврате нал
10.07.2008 «Рамэк» установил систему управления очередью в УФНС по Петербургу

и пуско-наладку системы управления потоками налогоплательщиков в помещении административного здания УФНС России по Санкт-Петербургу на ул. Профессора Попова, 39. Заказчику было поставлено обору
09.07.2008 Суд отложил слушание дела по иску ЮТК к ИФНС

ЮТК сообщил об отложении слушания дела по иску к Межрегиональной ИФНС по КН № 7. 18 апреля 2008 г. было возобновлено рассмотрение дела по иску ОАО «ЮТК» к Меж
25.06.2008 УФНС по Смоленской области потребовались услуги связи

ые каналы связи на срок с 1 августа по 31 декабря 2008 г., на что готов истратить до 7386,6 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Вести прием конкурсных заявок УФНС по Смоленской области планирует по 11 июля. Рассмотреть предложения участников торгов собирается 14 числа. Подвести итоги торгов заказчик намерен не позже 17 июля. Подробную информацию о к
06.06.2008 Апелляция не удовлетворила жалобу ФНС к «ЦентрТелекому» о налоговых претензиях

рбитражного суда Москвы по заявлению компании "ЦентрТелеком" о признании незаконным в части решения МИ ФНС России о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по результатам выез
04.06.2008 УФНС по Свердловской области необходимы услуги связи

орого рассчитывает определить поставщика услуг связи. В частности, победителю торгов предстоит оказать услуги по предоставлению каналов передачи данных регионального сегмента системы телекоммуникаций УФНС по Свердловской области и услуги передачи данных. Стоимость услуг по контракту составляет 19000 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Предоставить у
14.05.2008 ИФНС по Кирову ищет поставщика расходных материалов

Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) по городу Кирову объявила открытый конкурс № ОК 1/08, в ходе которого рассчитывает определить поставщика расходных материалов для копировально-множительной и прочей печатающей техники. На
23.04.2008 Налоговые претензии к «Ростелекому» признаны неправомерными

и Федерального арбитражного суда Московского округа по результатам рассмотрения кассационной жалобы Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам №

27.03.2008 Суд признал налоговые претензии к «Центртелекому» необоснованными

Арбитражный суд г. Москвы принял решение о необоснованности налоговых претензий Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам №7, выдвинутых в о
25.03.2008 УФНС России по Бурятии требуются услуги связи

едусматривает оказание услуг по спутниковым каналам связи для региональной системы телекоммуникаций УФНС России по Бурятии. Услуги оцениваются в 2800 тыс. руб. Предоставить вышеуказанные услуги
13.03.2008 СЗТ оспорил налоговые претензии за 2003-2004 гг.

11 марта 2008 состоялось заседание Федерального арбитражного суда Московского округа, на котором Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (МИ ФНС) России по крупнейшим налогопл
12.02.2008 «Ростелеком»: миллиардные претензии налоговиков

ератор дальней связи «Ростелеком» сообщил о вынесенном в отношении компании решении межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам №7, по результ
12.02.2008 УФНС по Орловской области нуждается в услугах связи

е можно найти в документации, доступной для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. 11 марта УФНС России по Орловской области прекратит прием заявок на участие в торгах. К рассмотрению п

