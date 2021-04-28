Получите все материалы CNews по ключевому слову
Codec Кодек Декодер coder/decoder шифратор/дешифратор кодировщик/декодировщик compressor/decompressor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.04.2021
|
Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?
и захотелось продлить время их автономной работы, попробуйте заменить аудиокодек. Посмотреть, какие кодеки поддерживаются и изменить их при необходимости позволяют версии ОС Android 8.0 и новее
|02.09.2020
|
Bluetooth-кодеки — что это и какой вам нужен?
Беспроводные наушники становятся все более популярны, поэтому неплохо понимать, что такое Bluetooth-кодеки, как они работают и зачем нужны. Bluetooth-кодек — это определенный алгоритм сжатия и
|14.12.2012
|
Spirit получила патент на свой масштабируемый речевой HD кодек для IP-сетей
дения веб-видеоконференций. Патент выдан компании Spirit на способ многоуровневого масштабируемого устойчивого к информационным потерям кодирования речи для сетей с коммутацией пакетов. Реализации HD кодека Spirit IP-MR уже используются в десятках продуктов для IP-телефонии мировых лидеров и ПО для видеоконференций, сообщили CNews в компании. Важным достоинством запатентованного кодека
|22.10.2010
|
«Манго Телеком» реализовал поддержку речевого кодека G.729
Компания «Манго Телеком» реализовала поддержку речевого кодека G.729, применяемого в SIP-телефонии и позволяющего абоненту получать качественные услуги связи при наличии даже узкополосного доступа к интернету. По сравнению с G.711, кодек G.729 требу
|28.12.2007
|
Фальшивые кодеки наступают
Троянские программы, маскирующиеся под кодеки, стали популярным способом инфицирования компьютеров неосторожных веб-серферов. В ходе исследований, проведенных антивирусной компанией Sunbelt Software, было установлено, что в блогах с
|14.01.2004
|
Creative выпустил декодер и акустику для звука 7.1
Компания Creative анонсировала на российском рынке новый комплект Creative Inspire TD7700, объединяющий в одной упаковке декодер DDTS-100 и колонки Inspire T7700 7.1. Новый комплект адресован домашним пользователям. Декодер Creative DDTS-100 обеспечивает цифровой объемный звук формата 5.1, 6.1 или 7.1 при
|07.08.2003
|
VIA представила усовершенствованный ТВ-декодер
корость развития рынка приставок. Это ускорение конвергенции компьютеров и обычных устройств для дома и офиса требует разработки новых технологий, связующих цифровую и аналоговую области. Цифровой ТВ-декодер поддерживает отображение цифровой информации на аналоговых экранах, а также на новом поколении цифровых телевизоров стандартного разрешения (SDTV). Благодаря улучшенному качеству по сра
|20.02.2001
|
ЗАО "Радиан" продемонстрировало кодер КТВМ-200 и декодер ДТВМ собственной разработки
На выставке NORWECOM-2001 (Санкт-Петербург 20-24 февраля) ЗАО "Радиан" впервые показывает кодер КТВМ-200 и декодер ДТВМ собственной разработки. КТВМ-200 представляет собой MPEG-2 DVB кодер, предназначенный для передачи сигналов телевизионного вещания в цифровой форме на скоростях от 2 до 15 Мбит/с.
|16.01.2001
|
Toshiba анонсировала выпуск чипа с 12 МБ памяти и кодеком MPEG-4
В понедельник Toshiba анонсировала выпуск нового чипа TC35273XB. Чип имеет интегрированную память объемом 12 Мбайт и кодер-декодер стандарта сжатия изображений и звука MPEG-4. Интегрированная память является основным отличием данного чипа - благодаря ей он потребляет меньше энергии. Ядром чипа является RISC процесс
|24.08.2000
|
Conexant создала микросхему-декодер видеосигнала с игровой приставки или компьютера на телевизор в стандарт HDTV
Systems Inc. представила интегрированное решение для преобразования видеосигнала с игровой приставки или компьютера в сигнал телевидения высокого качества (HDTV). Собранный всего на одной микросхеме декодер CX25870/71 преобразует сигнал с компьютера или игровой приставки в аналоговый RGB или аналоговый YPbPr для последующего отображения на телевизоре стандарта HDTV. Большинство компьютеров
|17.06.1999
|
ARM выпустила программный аудио декодер
Компания ARM представила программный аудио декодер, который позволит разработчикам добиваться поддержки технологий MP3 и Dolby Digital при помощи стандартных решений ARM на базе процессоров этой фирмы и избежать при этом необходимости и
Codec и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 9
|Сергеев Иван 74 8
|Свириденко Андрей 99 7
|Ксенин Алекс 311 5
|Иванов Кирилл 20 4
|Овсянников Денис 23 4
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Лебедев Артемий 110 3
|Готальский Михаил 95 3
|Демидов Михаил 134 3
|Бровкин Дмитрий 55 3
|Солдатов Станислав 14 3
|Рычка Денис 17 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
|Вергун Борис 3 2
|Минкин Эдуард 2 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
|Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 2
|Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
|Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
|Молодецких Иван 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Кусков Денис 221 2
|Дворкович Александр 7 2
|Прохоров Алексей 6 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Никифоров Михаил 17 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Казакова Анастасия 8 2
|Борилин Вячеслав 20 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.