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Codec Кодек Декодер coder/decoder шифратор/дешифратор кодировщик/декодировщик compressor/decompressor



05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
23.11.2022 Российским войскам предложили использовать на Украине уникальную технологию связи, которую нельзя взломать 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 1
21.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Tiandy 1
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
18.07.2022 Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов 1
08.07.2022 «Вконтакте» открыла API для управления видеозвонками 1
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A 1
13.05.2022 «Вконтакте» открывает технологии видеоплатформы «VK видео» и доступ к ее инфраструктуре разработчикам ИТ-сервисов 1
25.04.2022 «Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android 1
17.04.2022 Правда ли, что проводные наушники лучше беспроводных? 1
16.02.2022 Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H 1
10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1
10.01.2022 Новинка Wisenet: линейка камер X-Core на базе ИИ с разрешением от 2 МП до 4K 1
24.12.2021 Рассекречены подробности о будущем Android 13. В нем множество новых полезных функций 1
23.12.2021 Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды 1
17.12.2021 D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK 1
13.12.2021 DMTEL впервые в России выставил операторам интегральные оценки 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
07.09.2021 AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth? 1
31.08.2021 Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 1
16.06.2021 Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 1
28.04.2021 Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android? 2
27.02.2021 Будут ли наушники с Bluetooth 3.0 работать с современным смартфоном? 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 2
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
27.11.2020 Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 1

Публикаций - 596, упоминаний - 630

Codec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ГКС - Группа компаний Систематика 335 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 4
Google Play - Google Store - Android Market 2897 15
Apple - App Store 2565 9
Oracle Java - язык программирования 2751 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
СВО - Специальная военная операция 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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