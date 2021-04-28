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Индексная книга (каталог) CNews*
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Codec Кодек Декодер coder/decoder шифратор/дешифратор кодировщик/декодировщик compressor/decompressor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.04.2021 Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?

и захотелось продлить время их автономной работы, попробуйте заменить аудиокодек. Посмотреть, какие кодеки поддерживаются и изменить их при необходимости позволяют версии ОС Android 8.0 и новее
02.09.2020 Bluetooth-кодеки — что это и какой вам нужен?

Беспроводные наушники становятся все более популярны, поэтому неплохо понимать, что такое Bluetooth-кодеки, как они работают и зачем нужны. Bluetooth-кодек — это определенный алгоритм сжатия и

14.12.2012 Spirit получила патент на свой масштабируемый речевой HD кодек для IP-сетей

дения веб-видеоконференций. Патент выдан компании Spirit на способ многоуровневого масштабируемого устойчивого к информационным потерям кодирования речи для сетей с коммутацией пакетов. Реализации HD кодека Spirit IP-MR уже используются в десятках продуктов для IP-телефонии мировых лидеров и ПО для видеоконференций, сообщили CNews в компании. Важным достоинством запатентованного кодека

22.10.2010 «Манго Телеком» реализовал поддержку речевого кодека G.729

Компания «Манго Телеком» реализовала поддержку речевого кодека G.729, применяемого в SIP-телефонии и позволяющего абоненту получать качественные услуги связи при наличии даже узкополосного доступа к интернету. По сравнению с G.711, кодек G.729 требу
28.12.2007 Фальшивые кодеки наступают

Троянские программы, маскирующиеся под кодеки, стали популярным способом инфицирования компьютеров неосторожных веб-серферов. В ходе исследований, проведенных антивирусной компанией Sunbelt Software, было установлено, что в блогах с
14.01.2004 Creative выпустил декодер и акустику для звука 7.1

Компания Creative анонсировала на российском рынке новый комплект Creative Inspire TD7700, объединяющий в одной упаковке декодер DDTS-100 и колонки Inspire T7700 7.1. Новый комплект адресован домашним пользователям. Декодер Creative DDTS-100 обеспечивает цифровой объемный звук формата 5.1, 6.1 или 7.1 при

07.08.2003 VIA представила усовершенствованный ТВ-декодер

корость развития рынка приставок. Это ускорение конвергенции компьютеров и обычных устройств для дома и офиса требует разработки новых технологий, связующих цифровую и аналоговую области. Цифровой ТВ-декодер поддерживает отображение цифровой информации на аналоговых экранах, а также на новом поколении цифровых телевизоров стандартного разрешения (SDTV). Благодаря улучшенному качеству по сра
20.02.2001 ЗАО "Радиан" продемонстрировало кодер КТВМ-200 и декодер ДТВМ собственной разработки

На выставке NORWECOM-2001 (Санкт-Петербург 20-24 февраля) ЗАО "Радиан" впервые показывает кодер КТВМ-200 и декодер ДТВМ собственной разработки. КТВМ-200 представляет собой MPEG-2 DVB кодер, предназначенный для передачи сигналов телевизионного вещания в цифровой форме на скоростях от 2 до 15 Мбит/с.

16.01.2001 Toshiba анонсировала выпуск чипа с 12 МБ памяти и кодеком MPEG-4

В понедельник Toshiba анонсировала выпуск нового чипа TC35273XB. Чип имеет интегрированную память объемом 12 Мбайт и кодер-декодер стандарта сжатия изображений и звука MPEG-4. Интегрированная память является основным отличием данного чипа - благодаря ей он потребляет меньше энергии. Ядром чипа является RISC процесс
24.08.2000 Conexant создала микросхему-декодер видеосигнала с игровой приставки или компьютера на телевизор в стандарт HDTV

Systems Inc. представила интегрированное решение для преобразования видеосигнала с игровой приставки или компьютера в сигнал телевидения высокого качества (HDTV). Собранный всего на одной микросхеме декодер CX25870/71 преобразует сигнал с компьютера или игровой приставки в аналоговый RGB или аналоговый YPbPr для последующего отображения на телевизоре стандарта HDTV. Большинство компьютеров
17.06.1999 ARM выпустила программный аудио декодер

Компания ARM представила программный аудио декодер, который позволит разработчикам добиваться поддержки технологий MP3 и Dolby Digital при помощи стандартных решений ARM на базе процессоров этой фирмы и избежать при этом необходимости и

Публикаций - 840, упоминаний - 911

Codec и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 94
Apple Inc 13154 81
Sony 6739 80
Google LLC 12688 72
Microsoft Corporation 25775 66
Huawei 4676 49
Intel Corporation 12811 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 42
BBK Electronics Corp 332 38
LG Electronics 3735 34
Philips 2099 30
Nvidia Corp 4002 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
Cisco Systems 5372 23
Xoro Eectronics 81 23
Qualcomm Technologies 1974 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Spirit DSP - Спирит Корп 482 18
Adobe Systems 1597 17
JVC Kenwood 422 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 16
X Corp - Twitter 2938 15
Toshiba Corporation 2980 15
HTC Corporation 1512 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Canon 1439 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Lenovo Motorola 3566 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 12
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 12
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 12
Ростелеком 10948 11
МегаФон 10742 11
Россети Ленэнерго 1699 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Yamaha - Ямаха 110 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Carl Zeiss AG 307 7
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 5
Композит 99 5
eBay Inc 1640 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Студия Артемия Лебедева 101 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 7 3
General Atomics 29 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
Visa International 1993 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 9
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
Союз кинематографистов России 11 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 200
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 199
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 189
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 184
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 166
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 164
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 164
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 159
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 157
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 150
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 145
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 144
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 128
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 124
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 122
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 122
Наушники - Headphones 4478 122
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 117
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 117
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 115
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 114
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 112
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 109
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 107
Микрофон - Microphone 2808 104
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 103
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 103
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 102
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 99
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 98
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 93
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 89
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 87
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 86
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 83
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 82
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 82
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 82
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 82
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 80
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 127
Google Android 15243 93
Microsoft Windows 16882 79
Linux OS 11533 49
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 46
Apple iOS 8583 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 36
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
Microsoft Windows 2000 8678 32
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 31
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 27
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 24
Apple iPad 4011 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Mozilla Firefox - браузер 1951 20
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 19
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 18
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 18
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 18
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 17
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 17
Google Chrome - браузер 1701 16
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
Eastman Kodak Picture CD 43 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 15
Apple macOS 2419 15
Huawei AppGallery 353 15
Apple iPod 1553 15
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 14
Apple - App Store 3109 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Наумов Максим 100 9
Сергеев Иван 74 8
Свириденко Андрей 99 7
Ксенин Алекс 311 5
Иванов Кирилл 20 4
Овсянников Денис 23 4
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 3
Захаров Дмитрий 46 3
Лебедев Артемий 110 3
Готальский Михаил 95 3
Демидов Михаил 134 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Солдатов Станислав 14 3
Рычка Денис 17 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
Вергун Борис 3 2
Минкин Эдуард 2 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 2
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 2
Дурбажев Владимир 3 2
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Молодецких Иван 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Одинцов Дмитрий 119 2
Дворкович Аркадий 216 2
Кириенко Сергей 149 2
Кусков Денис 221 2
Дворкович Александр 7 2
Прохоров Алексей 6 2
Малафеев Андрей 52 2
Фрадков Михаил 161 2
Никифоров Михаил 17 2
Хомяк Юрий 38 2
Казакова Анастасия 8 2
Борилин Вячеслав 20 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 318
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
Европа 24964 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 50
Япония 13807 48
Южная Корея - Республика 7052 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Франция - Французская Республика 8177 16
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Украина 7928 8
Дания - Королевство 1337 7
Европа Восточная 3138 7
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
NE Asia Online 313 5
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
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Mobile Research Group 87 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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