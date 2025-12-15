Разделы

РВК ТК 26 Технический комитет по стандартизации 26 Криптографическая защита информации


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
20.08.2025 Всего 27% компаний малого бизнеса обучают сотрудников работе с ИБ-решениями 1
04.07.2025 Роструд строит систему защиты своих ГИС на российских ПО и «железе» 1
26.06.2025 Более 25% ИБ-рынка занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM 1
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты 2
28.12.2024 CNews Analytics впервые опубликовал карту рынка и рейтинг крупнейших поставщиков российских ПАК 1
13.12.2024 Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России 1
26.11.2024 Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ 1
25.11.2024 В UserGate назначен директор по работе с государственными структурами 1
15.07.2024 Компанию «КриптоПро» возглавил Станислав Смышляев 3
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» 3
11.03.2024 На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России» 1
22.02.2024 В России утвердили национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем 2
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN 1
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 2
25.12.2023 Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2 2
14.11.2023 Постквантовый алгоритм электронной подписи «Шиповник» получил открытую реализацию 2
20.09.2023 Выпущена сертифицированная версия ViPNet OSSL с поддержкой ОС «Аврора» 2
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 2
09.03.2022 «Ростех» совместно с «Каскадом» и МТУСИ создают отечественные защищенные криптопроцессоры 1
13.01.2022 RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF 1
15.12.2021 Утверждена новая редакция национального стандарта по управлению информационной безопасностью 2
14.05.2021 «Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы электронного голосования 1
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве 1
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 1
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID 1
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус» 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 1
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -

Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах

 2
19.11.2019 «Криптонит» возглавит разработку стандартов постквантовой криптографии в России 2
04.02.2019 Начались продажи «уникального» российского защищенного телефона. Частникам его продавать запрещено 1
06.12.2018 В России стартовала разработка стандартов для рынков искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и «умного города» 1
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро» 1
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 4
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн 2
09.02.2017 Российский инструмент обеспечит безопасность систем платежных карт 2
12.01.2017 Все для удобства: криптосервисы осваивают облака и телефоны 2
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива» 2

Публикаций - 52, упоминаний - 81

РВК ТК 26 и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 19
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 9
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 43 3
Ростех - Автоматика Концерн 1745 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 3
Microsoft Corporation 25242 3
Apple Inc 12636 3
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
РКЦ - QApp - КуАпп 22 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 79 2
Google LLC 12264 2
Cisco Systems 5224 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 337 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 2
Citrix Systems 840 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Телеком-защита 53 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Арсеналъ 43 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
Парадигма 161 1
СэйфНэт РИЦ - Региональный инжиниринговый центр 1 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Вега-Абсолют 6 1
Intel Corporation 12545 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 316 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
РЖД - Российские железные дороги 2003 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Visa International 1973 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Верный - торговая сеть 310 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 1
ГПБ - Газпромбанк 1177 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 17
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 3
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 40
Стандартизация - Standardization 2243 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4785 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 10
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1474 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 892 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 6
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 6
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 762 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3959 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2719 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3515 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1133 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 10
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 6
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 5
Linux OS 10917 4
КриптоПро CSP СКЗИ 227 4
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 4
InfoTeCS - ViPNet Client 97 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 3
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 2
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 2
Apple iOS 8251 2
Google Android 14696 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1528 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 21 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 16 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
КриптоПро Рутокен CSP СКЗИ 9 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 4 1
InfoTeCS - ViPNet Office 3 1
InfoTeCS - ViPNet OSSL 4 1
InfoTeCS - ViPNet Cluster 1 1
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 1
InfoTeCS - ViPNet Tunnel 2 1
Чапчаев Андрей 55 6
Гусев Дмитрий 75 4
Смирнов Николай 32 2
Качалин Игорь 8 2
Чернова Наталья 4 2
Шишкин Василий 4 2
Уткин Никита 37 2
Курепкин Игорь 16 2
Сазонов Александр 13 2
Смышляев Станислав 17 2
Глейм Артур 5 1
Барышева Екатерина 1 1
Гуревич Алексей 3 1
Баранов Александр 16 1
Баранов Алексей 19 1
Дубовик Александр 2 1
Самойленко Максим 67 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Полторак Дмитрий 8 1
Калемберг Денис 31 1
Уривский Алексей 1 1
Грибков Сергей 3 1
Гребнев Сергей 2 1
Гугля Антон 13 1
Пискарев Максим 6 1
Кузьмин Кирилл 7 1
Блохин Арсений 1 1
Скида Максим 8 1
Данилин Максим 1 1
Мареева Елена 1 1
Смирнов Алексей 253 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Горелов Дмитрий 61 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Кузнецов Дмитрий 70 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Гавренков Сергей 12 1
Маслов Юрий 10 1
Валуев Сергей 8 1
Никитин Евгений 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1693 2
Европа 24644 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Япония 13554 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Израиль 2785 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 1
Германия - Федеративная Республика 12941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 675 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 355 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 7
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 2
Аренда 2584 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Образование в России 2562 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 86 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 428 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Gartner - Гартнер 3610 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 4
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 149 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 63 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
ФСО РФ - Академия 7 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 421 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Единый день голосования 139 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
