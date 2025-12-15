Получите все материалы CNews по ключевому слову
РВК ТК 26 Технический комитет по стандартизации 26 Криптографическая защита информации
СОБЫТИЯ
РВК ТК 26 и организации, системы, технологии, персоны:
|Чапчаев Андрей 55 6
|Гусев Дмитрий 75 4
|Смирнов Николай 32 2
|Качалин Игорь 8 2
|Чернова Наталья 4 2
|Шишкин Василий 4 2
|Уткин Никита 37 2
|Курепкин Игорь 16 2
|Сазонов Александр 13 2
|Смышляев Станислав 17 2
|Глейм Артур 5 1
|Барышева Екатерина 1 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Баранов Александр 16 1
|Баранов Алексей 19 1
|Дубовик Александр 2 1
|Самойленко Максим 67 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Полторак Дмитрий 8 1
|Калемберг Денис 31 1
|Уривский Алексей 1 1
|Грибков Сергей 3 1
|Гребнев Сергей 2 1
|Гугля Антон 13 1
|Пискарев Максим 6 1
|Кузьмин Кирилл 7 1
|Блохин Арсений 1 1
|Скида Максим 8 1
|Данилин Максим 1 1
|Мареева Елена 1 1
|Смирнов Алексей 253 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Кузнецов Дмитрий 70 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Маслов Юрий 10 1
|Валуев Сергей 8 1
|Никитин Евгений 14 1
|РИА Новости 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
