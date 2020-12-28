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Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Приказом №1325-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены рекомендации по стандартизации Р1323565.1.034-2020 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Протокол безопасности сетевого уровня».

Стандартизованный протокол безопасности сетевого уровня — протокол IPlir (IP layer interconnection robust) — обеспечивает конфиденциальность и имитостойкость данных при их передаче в сетях связи с помощью стека протоколов TCP/IP с использованием национальных криптографических механизмов.

Протокол IPlir может применяться для создания виртуальных частных сетей (VPN) всех известных видов: как между отдельными узлами, так и с подключением любой комбинации локальных сетей. Он вобрал в себя лучшие современные подходы к сетевой криптографической защите информации.

От других протоколов аналогичного класса IPlir выгодно отличается рядом особенностей: он позволяет реализовывать различные режимы инкапсуляции трафика, функционирует без установления соединения на каналах произвольного качества, обеспечивает минимальную избыточность IP-пакетов, совместим с IP-протоколом версий v4 и v6, подходит для применения в СКЗИ различных классов и др.

Протокол IPlir является результатом многолетней работы специалистов компании «Инфотекс». Он многократно опробован на практике в широком спектре действующих корпоративных и государственных информационных систем.

«10 лет назад мы задумались над стандартизацией нашего протокола VPN-сетей, а сам протокол (его ранние версии) были разработаны более 20 лет назад. За прошедшие 10 лет протокол был серьезно улучшен, апробирован на наших продуктах и стал соответствовать современным требованиям ФСБ», — подчеркнул Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».



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