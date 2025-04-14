Илья Борняков - Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс «Сейчас на рынке некоторые производители заявляют поддержку NVMe over TCP, но не имеют оптимизированной end-to-end NVMe архитектуры» CNews: Какую архитектуру и протоколы использует система хранения данных ITpod Storage? Илья Борняков: У нас в системе используется

VAS Experts протестировал эффективность анализа сетевого трафика для ЦОДов едовал возможности флагманского продукта «СКАТ DPI» для защиты центров обработки данных от кибератак. Результаты подтвердили эффективную работу платформы по обнаружению и нейтрализации DDoS-атак типа TCP SYN flood. DDoS-атаки типа TCP SYN flood направлены на истощение ресурсов сервера. Они эксплуатируют механизм установки соединений в протоколе TCP, известный как трехстороннее

UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах Компания SAUK расширяет сферы применения российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчивается опытная эксплуатация устройств на нескольких объектах. Об этом CNews сообщили представители SAUK. Новые опци

Путин одобрил суверенный российский протокол на замену TCP/IP Обойдемся без TCP/IP В России в обозримом будущем может появиться отечественный аналог протокола TCP

Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП своении телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения». Преобразователь протоколов Modbus TCP/RTU серии IG-RSE с расширенными возможностями позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование. Оно разработано для использования в сетях АСУ Т

Сотни миллионов устройств под угрозой из-за «дыр» в разновидности TCP/IP 19 друзей мистера Рипли Эксперты компании JSOF выявили почти два десятка уязвимостей в высокоскоростном протоколе Treck TCP/IP, разработанном специально для встраиваемых устройств. В результате под угрозой оказывается колоссальное количество оборудования интернета вещей, включая то, что предназначено для использ

В новых смартфонах Huawei скрыта настоящая шпионская функция каждым пользователем интернета – она создает протокол New IP, который предлагает в качестве замены TCP/IP. Как сообщал CNews, в New IP реализован специальный алгоритм «отключения» (killswitch)

Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем йского фаервола» Китай разрабатывает новый интернет-протокол передачи данных на замену стандартному TCP/IP, открывающий новые возможности контроля и слежки за пользователями. Он получил названи

«Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра» Паника-паника В операционных системах Linux и FreeBSD выявлены существенные уязвимости, связанные с тем как на уровне ядра обрабатываются запросы TCP-пакеты. На практическом уровне эти «баги» позволяют удалённо выводить из строя систему, вызывая «панику ядра». Три уязвимости выявлены в ядре Linux: по данным эксперта подразделения информа

Allison Transmission приобретает Vantage Power и подразделение AxleTech Allison Transmission Holdings Inc. объявила о приобретении Vantage Power и подразделения компании AxleTech, которое специализируется на разработке решений для автомобилей с электроприводом. Вот уже бол

Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS Вне зависимости от ОС и браузера Эксперт Google Project Zero, Тевис Орманди (Tavis Ormandy) опубликовал информацию о серьезной уязвимости в торрент-клиенте Transmission, которая позволяет захватывать контроль над компьютером жертвы. Помимо подробных сведений об уязвимости, Орманди опубликовал и пробный эксплойт, позволяющий производить атаку на

В популярном торрент-клиенте нашелся первый полностью рабочий троян для компьютеров Mac Троян в установщике Transmission Palo Alto Networks сообщила об обнаружении первой полностью рабочей программы-вымогателя для семейства операционных систем Apple OS X. Компания назвала его KeRanger (OSX.KeRanger.A

Google приняла на работу "отца" TCP/IP Google объявила о приеме на работу «пионера» интернета Винтона Серфа (Vinton Cerf). Винтон Серф, которому сейчас 62 года, был одним из создателей протокола передачи данных TCP/IP в 1970-х гг. В то время он работал доцентом Стэнфордского университета. Винтон Серф 11 лет работал в телекоммуникационной компании MCI, а сейчас он является почетной главой корпорации п

В продуктах Cisco найдена "дыра" В продуктах Cisco найдена «дыра», которая позволяет удаленному пользователю закрыть все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в области обработки ICMP-сообщений с включенным Path MT

В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей ; удаленный пользователь может послать специально сформированный ICMP-пакет и отключить все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в Path MTU Discovery; удаленный пользователь может с по

МТС заставит абонентов потратиться и затем передают их пользователем, использую при этом не стандартный для Интернета стек протоколов TCP/IP, а специальный набор протоколов для WAP. Именно эти WAP-шлюзы стали, пожалуй, самым сл

Старые недостатки TCP могут парализовать интернет Описываемая уязвимость существует в версиях протокола TCP (Transmission Control Protocol - протокол контроля передачи), соответствующих спецификациям проблемной группы проектирования интернета (IETF) RFC 793 и RFC 1323. И хотя данная уязвимость су

Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP ec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft Chimney. Но

Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP ec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft Chimney. Но

NEC создал десятипроцессорный чип для работы с TCP/IP Японская фирма NEC создала сверхбыстрый чип для работы в TCP/IP сетях хранения данных. Система на чипе iStorage NV 8200 содержит в себе десять десять

Speedwise выпустила новое ПО для оптимизации передачи TCP-трафика в GPRS-сетях Компания Speedwise Technologies Ltd. сообщила о разработке нового программного продукта OpTCP, значительно улучшающего и оптимизирующего передачу TCP-трафика в GPRS-сетях. Осуществлено внедрение решения Speedwise Accellence у трех операторов мобильной связи. Новыми компаниями, использующими данное решение, стали крупнейший испанский опер

Sprint предложила своим клиентам услуги проведения видеоконференций с использованием IP-протокола Американский оператор телекомммуникаций компания Sprint объявила о доступности новой услуги - возможности проведения видеоконференций в сетях компании с использованием IP-протокола. Теперь любой пользователь, имеющий высокоскоростной доступ в интернет, сможет воспользоваться этой услугой, которая к тому же будет дешевле аналогичных услуг с испoльзованием выде

IBM намерена перевести сети хранения данных под протокол TCP/IP ет продукты для сетей хранения данных, поддерживающих разработку сетей такого рода с использованием TCP/IP вместо принятого в настоящее время протокола Fibrechannel. IBM надеется, что сети на о

Telia разработала систему передачи данных по GSM-сетям с использованием IP-протокола Шведская телекоммуникационная компания Telia сообщила о новой разработке GSM-технологии, которая позволит унифицировать способы передачи данных и голоса на основе IP-протокола. Хотя GSM-сети передают данные в цифровом стандарте, их формат отличается от интернет протокола (ip). Использование GSM на основе IP-протокола позволит передавать цифровые д

Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола Группа исследователей и защитников неприкосновенности частной жизни в интернете NymIP начала разработку анонимного IP-протокола (Internet Protocol), который не будет "привязан" постоянно к одному и тому же компьютеру, а будет чем-то вроде временного псевдонима, сообщает CNET. О конкретных предложениях по из

Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола Группа исследователей и защитников неприкосновенности частной жизни в интернете NymIP начала разработку анонимного IP-протокола (Internet Protocol), который не будет "привязан" постоянно к одному и тому же компьютеру, а будет чем-то вроде временного псевдонима, сообщает CNET. О конкретных предложениях по из

Состоялся коммерческий запуск системы НТВ-Интернет угу высокоскоростного доступа в Интернет за один, два или три месяца вперед. Спутниковый доступ по тарифу "Космический-1" стоит $21 или $63 в месяц, в зависимости от максимального числа одновременных TCP-сессий ($21 в месяц /12 TCP-сессий и $63 в месяц/30 TCP-сессий). При предоплате за 2 месяца вперед по тарифу "Космический-2" пользователь получает не только льготный тариф ($4

Состоялся коммерческий запуск проекта НТВ Интернет угу высокоскоростного доступа в Интернет за один, два или три месяца вперед. Спутниковый доступ по тарифу "Космический-1" стоит $21 или $63 в месяц, в зависимости от максимального числа одновременных TCP-сессий ($21 в месяц /12 TCP-сессий и $63 в месяц/30 TCP-сессий). При предоплате за 2 месяца вперед по тарифу "Космический-2" пользователь получает не только льготный тариф ($4

Motorola, Cisco и Xybridge примут участие в испытаниях системы мобильной связи компании DoCoMo с использованием IP-протокола Motorola, Cisco Systems и производитель коммутационных устройств Xybridge Technologies будут совместно участвовать в испытаниях сети мобильной связи следующего поколения компании NTT DoCoMo на основе IP-протокола. Испытания начнутся в сентябре 2000 г. в лабораториях NTT и продлятся до марта 2001 г. Будет испытана коммуникационная архитектура Aspira компании Motorola, маршрутизаторы и мульти

Плюсы и минусы IP-телефонии. осового трафика поверх ATM и Frame Relay — VoATM и VoFR) является широкое распространение протокола TCP/IP. В первую очередь этот протокол ассоциируется с Интернетом, однако он находит все боль

Novell India разработает обеспечение многопотокового TCP/IP стека для новой версии Netware 5.1 Индийский филиал Novell - компания Novell India - разработает многопотоковый TCP/IP стек для новой версии Netware 5.1. Эта разработка позволит полнее использовать возможн

На Yandex.Ru подключено решение для распределения TCP/IP-трафика Cisco Local Director Компания CompTek ввела в промышленную эксплуатацию масштабируемое решение для интеллектуального распределения TCP/IP-трафика между несколькими серверами (кластером) Cisco Local Director. Он дает возможность автоматически и незаметно для пользователя производить включение и выключение любого сервера, ги