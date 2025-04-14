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IP-сеть TCP Transmission Control Protocol Протокол управления передачей TCP/IP Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде



14.04.2025 Илья Борняков -

Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

«Сейчас на рынке некоторые производители заявляют поддержку NVMe over TCP, но не имеют оптимизированной end-to-end NVMe архитектуры» CNews: Какую архитектуру и протоколы использует система хранения данных ITpod Storage? Илья Борняков: У нас в системе используется
17.03.2025 VAS Experts протестировал эффективность анализа сетевого трафика для ЦОДов

едовал возможности флагманского продукта «СКАТ DPI» для защиты центров обработки данных от кибератак. Результаты подтвердили эффективную работу платформы по обнаружению и нейтрализации DDoS-атак типа TCP SYN flood. DDoS-атаки типа TCP SYN flood направлены на истощение ресурсов сервера. Они эксплуатируют механизм установки соединений в протоколе TCP, известный как трехстороннее
10.04.2024 UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах

Компания SAUK расширяет сферы применения российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчивается опытная эксплуатация устройств на нескольких объектах. Об этом CNews сообщили представители SAUK. Новые опци
02.05.2023 Путин одобрил суверенный российский протокол на замену TCP/IP

Обойдемся без TCP/IP В России в обозримом будущем может появиться отечественный аналог протокола TCP
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП

своении телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения». Преобразователь протоколов Modbus TCP/RTU серии IG-RSE с расширенными возможностями позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование. Оно разработано для использования в сетях АСУ Т
22.06.2020 Сотни миллионов устройств под угрозой из-за «дыр» в разновидности TCP/IP

19 друзей мистера Рипли Эксперты компании JSOF выявили почти два десятка уязвимостей в высокоскоростном протоколе Treck TCP/IP, разработанном специально для встраиваемых устройств. В результате под угрозой оказывается колоссальное количество оборудования интернета вещей, включая то, что предназначено для использ
06.04.2020 В новых смартфонах Huawei скрыта настоящая шпионская функция

каждым пользователем интернета – она создает протокол New IP, который предлагает в качестве замены TCP/IP. Как сообщал CNews, в New IP реализован специальный алгоритм «отключения» (killswitch)
31.03.2020 Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем

йского фаервола» Китай разрабатывает новый интернет-протокол передачи данных на замену стандартному TCP/IP, открывающий новые возможности контроля и слежки за пользователями. Он получил названи
27.06.2019 «Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра»

Паника-паника В операционных системах Linux и FreeBSD выявлены существенные уязвимости, связанные с тем как на уровне ядра обрабатываются запросы TCP-пакеты. На практическом уровне эти «баги» позволяют удалённо выводить из строя систему, вызывая «панику ядра». Три уязвимости выявлены в ядре Linux: по данным эксперта подразделения информа
23.04.2019 Allison Transmission приобретает Vantage Power и подразделение AxleTech

Allison Transmission Holdings Inc. объявила о приобретении Vantage Power и подразделения компании AxleTech, которое специализируется на разработке решений для автомобилей с электроприводом. Вот уже бол
18.01.2018 Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS

Вне зависимости от ОС и браузера Эксперт Google Project Zero, Тевис Орманди (Tavis Ormandy) опубликовал информацию о серьезной уязвимости в торрент-клиенте Transmission, которая позволяет захватывать контроль над компьютером жертвы. Помимо подробных сведений об уязвимости, Орманди опубликовал и пробный эксплойт, позволяющий производить атаку на

09.03.2016 В популярном торрент-клиенте нашелся первый полностью рабочий троян для компьютеров Mac

Троян в установщике Transmission Palo Alto Networks сообщила об обнаружении первой полностью рабочей программы-вымогателя для семейства операционных систем Apple OS X. Компания назвала его KeRanger (OSX.KeRanger.A
09.09.2005 Google приняла на работу "отца" TCP/IP

Google объявила о приеме на работу «пионера» интернета Винтона Серфа (Vinton Cerf). Винтон Серф, которому сейчас 62 года, был одним из создателей протокола передачи данных TCP/IP в 1970-х гг. В то время он работал доцентом  Стэнфордского университета. Винтон Серф 11 лет работал в телекоммуникационной компании MCI, а сейчас он является почетной главой корпорации п
13.04.2005 В продуктах Cisco найдена "дыра"

В продуктах Cisco найдена «дыра», которая позволяет удаленному пользователю закрыть все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в области обработки ICMP-сообщений с включенным Path MT
13.04.2005 В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей

; удаленный пользователь может послать специально сформированный ICMP-пакет и отключить все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в Path MTU Discovery; удаленный пользователь может с по
21.12.2004 МТС заставит абонентов потратиться

и затем передают их пользователем, использую при этом не стандартный для Интернета стек протоколов TCP/IP, а специальный набор протоколов для WAP. Именно эти WAP-шлюзы стали, пожалуй, самым сл
21.04.2004 Старые недостатки TCP могут парализовать интернет

Описываемая уязвимость существует в версиях протокола TCP (Transmission Control Protocol - протокол контроля передачи), соответствующих спецификациям проблемной группы проектирования интернета (IETF) RFC 793 и RFC 1323. И хотя данная уязвимость су
27.05.2003 Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP

ec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft Chimney. Но
27.05.2003 Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP

ec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft Chimney. Но
19.05.2003 NEC создал десятипроцессорный чип для работы с TCP/IP

Японская фирма NEC создала сверхбыстрый чип для работы в TCP/IP сетях хранения данных. Система на чипе iStorage NV 8200 содержит в себе десять десять

19.11.2001 Speedwise выпустила новое ПО для оптимизации передачи TCP-трафика в GPRS-сетях

Компания Speedwise Technologies Ltd. сообщила о разработке нового программного продукта OpTCP, значительно улучшающего и оптимизирующего передачу TCP-трафика в GPRS-сетях. Осуществлено внедрение решения Speedwise Accellence у трех операторов мобильной связи. Новыми компаниями, использующими данное решение, стали крупнейший испанский опер
27.06.2001 Sprint предложила своим клиентам услуги проведения видеоконференций с использованием IP-протокола

Американский оператор телекомммуникаций компания Sprint объявила о доступности новой услуги - возможности проведения видеоконференций в сетях компании с использованием IP-протокола. Теперь любой пользователь, имеющий высокоскоростной доступ в интернет, сможет воспользоваться этой услугой, которая к тому же будет дешевле аналогичных услуг с испoльзованием выде
21.02.2001 IBM намерена перевести сети хранения данных под протокол TCP/IP

ет продукты для сетей хранения данных, поддерживающих разработку сетей такого рода с использованием TCP/IP вместо принятого в настоящее время протокола Fibrechannel. IBM надеется, что сети на о
25.12.2000 Telia разработала систему передачи данных по GSM-сетям с использованием IP-протокола

Шведская телекоммуникационная компания Telia сообщила о новой разработке GSM-технологии, которая позволит унифицировать способы передачи данных и голоса на основе IP-протокола. Хотя GSM-сети передают данные в цифровом стандарте, их формат отличается от интернет протокола (ip). Использование GSM на основе IP-протокола позволит передавать цифровые д
13.12.2000 Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола

Группа исследователей и защитников неприкосновенности частной жизни в интернете NymIP начала разработку анонимного IP-протокола (Internet Protocol), который не будет "привязан" постоянно к одному и тому же компьютеру, а будет чем-то вроде временного псевдонима, сообщает CNET. О конкретных предложениях по из
13.12.2000 Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола

Группа исследователей и защитников неприкосновенности частной жизни в интернете NymIP начала разработку анонимного IP-протокола (Internet Protocol), который не будет "привязан" постоянно к одному и тому же компьютеру, а будет чем-то вроде временного псевдонима, сообщает CNET. О конкретных предложениях по из
05.12.2000 Состоялся коммерческий запуск системы НТВ-Интернет

угу высокоскоростного доступа в Интернет за один, два или три месяца вперед. Спутниковый доступ по тарифу "Космический-1" стоит $21 или $63 в месяц, в зависимости от максимального числа одновременных TCP-сессий ($21 в месяц /12 TCP-сессий и $63 в месяц/30 TCP-сессий). При предоплате за 2 месяца вперед по тарифу "Космический-2" пользователь получает не только льготный тариф ($4
05.12.2000 Состоялся коммерческий запуск проекта НТВ Интернет

угу высокоскоростного доступа в Интернет за один, два или три месяца вперед. Спутниковый доступ по тарифу "Космический-1" стоит $21 или $63 в месяц, в зависимости от максимального числа одновременных TCP-сессий ($21 в месяц /12 TCP-сессий и $63 в месяц/30 TCP-сессий). При предоплате за 2 месяца вперед по тарифу "Космический-2" пользователь получает не только льготный тариф ($4
19.07.2000 Motorola, Cisco и Xybridge примут участие в испытаниях системы мобильной связи компании DoCoMo с использованием IP-протокола

Motorola, Cisco Systems и производитель коммутационных устройств Xybridge Technologies будут совместно участвовать в испытаниях сети мобильной связи следующего поколения компании NTT DoCoMo на основе IP-протокола. Испытания начнутся в сентябре 2000 г. в лабораториях NTT и продлятся до марта 2001 г. Будет испытана коммуникационная архитектура Aspira компании Motorola, маршрутизаторы и мульти
12.05.2000 Плюсы и минусы IP-телефонии.

осового трафика поверх ATM и Frame Relay — VoATM и VoFR) является широкое распространение протокола TCP/IP. В первую очередь этот протокол ассоциируется с Интернетом, однако он находит все боль
15.02.2000 Novell India разработает обеспечение многопотокового TCP/IP стека для новой версии Netware 5.1

Индийский филиал Novell - компания Novell India - разработает многопотоковый TCP/IP стек для новой версии Netware 5.1. Эта разработка позволит полнее использовать возможн
10.02.1999 На Yandex.Ru подключено решение для распределения TCP/IP-трафика Cisco Local Director

Компания CompTek ввела в промышленную эксплуатацию масштабируемое решение для интеллектуального распределения TCP/IP-трафика между несколькими серверами (кластером) Cisco Local Director. Он дает возможность автоматически и незаметно для пользователя производить включение и выключение любого сервера, ги
24.12.1998 Начата борьба с недостатками протокола TCP/IP

ла во вторник с заявлением, посвященным компьютерной безопасности. Согласно ему, "дыра" в протоколе TCP/IP может позволить хакерам взламывать системы и наносить ущерб Web-сайтам. Уязвимые систе

Публикаций - 861, упоминаний - 995

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24793 85
Cisco Systems 5145 54
Intel Corporation 12274 41
Google LLC 11914 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 31
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1480 29
IBM - International Business Machines Corp 9464 29
Ростелеком 9868 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 24
Apple Inc 12233 23
Huawei 3997 20
Oracle Corporation 6750 20
Broadcom - VMware 2401 19
Lenovo Motorola 3504 19
Siemens AG - Siemens Group 2601 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 808 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 468 15
МегаФон 9165 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 14
GitHub 861 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 13
Red Hat 1322 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 13
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 13
Ростех - Автоматика Концерн 1657 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 12
Dell EMC 5046 12
Yandex - Яндекс 7620 11
Telegram Group 2146 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 11
OpenText - Micro Focus - Novell 872 11
NetApp - Network Appliance 640 10
Meta Platforms - Facebook 4457 10
ZyXEL Communications 299 10
AMT Group - АМТ-Груп 358 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 10
Код Безопасности 643 10
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 10
Yahoo! 3699 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Royal Dutch Shell - Шелл 215 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 5
Альфа-Банк 1790 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 5
Visa International 1953 4
Газпром ПАО 1359 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 118 4
Unsplash 947 4
РЖД - Российские железные дороги 1934 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 487 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 3
eBay Inc 1622 3
Microsoft - LinkedIn 658 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 3
Лента - Сеть розничной торговли 2127 3
British Airways - British Midland International 127 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1217 2
Транснефть 307 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
Superjob - Суперджоб 574 2
Assist - Ассист 210 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 2
Ингосстрах СПАО 428 2
БГК - Башкирская генерирующая компания - БашРТС - Башкирские распределительные тепловые сети - Башэнерготранс 5 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 29
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 10
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 8
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 201 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1253 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1807 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 27
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 4
OSI - Open Source Initiative 73 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 3
Linux Foundation 187 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 256 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Электрокабель 10 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ISC - Internet Systems Consortium 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 281
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 210
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 210
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4162 188
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 179
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 173
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 148
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 129
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol 207 127
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 115
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 108
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 99
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3672 96
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2248 96
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 93
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3202 92
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3801 91
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12933 90
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6352 88
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 85
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4993 84
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21074 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 83
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8260 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 79
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9338 77
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 77
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2125 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 68
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3235 68
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 66
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10228 65
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4344 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 61
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 861 60
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7504 56
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2952 54
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10891 54
Microsoft Windows 15846 122
Linux OS 10161 107
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 63
Microsoft Windows 2000 8661 55
Google Android 14195 29
Oracle Java - язык программирования 3123 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 22
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 22
Apple iOS 7927 21
Apple macOS 2100 21
Microsoft Windows NT 881 20
Microsoft Windows XP 2406 19
Apple iPhone 6 4863 17
Microsoft Edge - браузер 1999 16
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1006 15
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 15
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 15
Microsoft Windows Server 2003 569 15
Intel x86 - архитектура процессора 1891 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 13
Microsoft Office 3795 13
Microsoft Exchange 1755 13
Google YouTube - Видеохостинг 2797 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 12
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 796 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 12
Python - высокоуровневый язык программирования 983 11
Mozilla Firefox - браузер 1894 11
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 315 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 10
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 9
Microsoft Azure 1422 9
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 65 9
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 112 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1313 9
Зайцев Михаил 279 8
Борняков Илья 19 8
Cerf Vint - Серф Винт 36 7
Водясов Алексей 222 6
Путин Владимир 3229 5
Абасмирзоев Заур 16 5
Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 5
Рустамов Рустам 428 4
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 4
Тоболь Александр 39 4
Прозоров Дмитрий 59 4
Roberts Larry - Робертс Ларри 5 4
Кулин Филипп 51 3
Лямин Александр 74 3
Гинятуллин Роман 61 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 486 3
Хантимиров Рамиль 36 3
Ксенин Алекс 311 3
Кузнецов Александр 129 3
Протасов Станислав 36 3
Солонин Виталий 89 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 3
Costa Glauber - Коста Глаубер 3 3
Мельникова Анастасия 405 3
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
Дуров Павел 296 2
Блинов Михаил 73 2
Ройфман Роман 16 2
Залманов Дмитрий 22 2
Климарев Михаил 48 2
Артимович Дмитрий 41 2
Карпов Илья 31 2
Jin Richard - Цзинь Ричард 2 2
Галайко Ярослав 6 2
Шилак Ксения 28 2
Шалманов Сергей 201 2
Врублевский Павел 99 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 198 2
Касперский Евгений 325 2
Савельев Михаил 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 147708 292
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 67
Европа 21883 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 39
Германия - Федеративная Республика 12761 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 29
Япония 13347 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 25
Франция - Французская Республика 7890 17
Азия - Азиатский регион 5596 17
Израиль 2746 17
Земля - планета Солнечной системы 10445 16
Канада 4912 14
Китай - Тайвань 4027 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 14
Нидерланды 3553 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 12
Испания - Королевство 3732 11
Южная Корея - Республика 6710 10
Индия - Bharat 5518 10
Европа Восточная 3109 10
Россия - СФО - Новосибирск 4392 10
Украина 7654 10
Швеция - Королевство 3639 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4036 9
Великобритания - Лондон 2390 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 7
Африка - Африканский регион 3511 7
Ближний Восток 2973 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 7
Италия - Итальянская Республика 4372 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2799 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 7
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 7
Бразилия - Федеративная Республика 2386 7
Финляндия - Финляндская Республика 3622 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 106
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 50
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 39
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 24
Английский язык 6720 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8701 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 20
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2467 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10120 16
Аренда 2469 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2188 15
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 13
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 13
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4953 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3549 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 11
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1807 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7615 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3080 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5620 10
Энергетика - Energy - Energetically 5198 10
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 7
Total Telecom 613 6
Newsbytes News Network 379 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5945 5
The Register - The Register Hardware 1592 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Reddit 323 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
BleepingComputer - Издание 366 3
AP - Associated Press 2005 3
Computer Weekly 375 3
Informa PLC - CommsDesign 23 3
FT - Financial Times 1233 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 2
Ars Technica 428 2
heise online - heise security 122 2
NE Asia Online 313 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 2
Washington Profile 142 2
N+1 - Издание 167 2
Telegraph 195 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 49 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Инфобизнес 24 2
Infosan 75 2
ThreatPost 9 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Сноб 7 1
GizmoChina 139 1
Silicon.com 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
WikiLeaks 119 1
РИА Новости 938 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 245 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 25
IDC - International Data Corporation 4914 13
Gartner - Гартнер 3568 13
Juniper Research 529 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 3
Mordor Intelligence 30 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Mobile Research Group 82 2
Fortune Global 100 140 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 330 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
SimilarWeb 54 1
TechTarget 13 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
W3Techs 13 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Gartner - Dataquest 353 1
Fortune Global 500 286 1
Forrester Research 822 1
Frost & Sullivan 203 1
Datamonitor 83 1
In-Stat/MDR 70 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
Директ Инфо 9 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
In-Stat 115 1
CNews Мишень 168 1
DistriNet 1 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
Informa - Ovum - Omdia 134 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 461 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
РАН - Российская академия наук 1918 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 17 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 6 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 126 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 43 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 10 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 129 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 240 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 49 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 272 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 2
CeBIT 612 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
Microsoft Build - конференция 37 2
Oracle OpenWorld 65 1
Fortinet Security Day 9 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
Black Hat - Конференция 116 1
USENIX - техническая конференция 15 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
День молодёжи - 27 июня 928 1
Microsoft Ignite 42 1
CNews FORUM Кейсы 232 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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