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IP-сеть TCP Transmission Control Protocol Протокол управления передачей TCP/IP Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде
|14.04.2025
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Илья Борняков -
Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс
«Сейчас на рынке некоторые производители заявляют поддержку NVMe over TCP, но не имеют оптимизированной end-to-end NVMe архитектуры» CNews: Какую архитектуру и протоколы использует система хранения данных ITpod Storage? Илья Борняков: У нас в системе используется
|17.03.2025
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VAS Experts протестировал эффективность анализа сетевого трафика для ЦОДов
едовал возможности флагманского продукта «СКАТ DPI» для защиты центров обработки данных от кибератак. Результаты подтвердили эффективную работу платформы по обнаружению и нейтрализации DDoS-атак типа TCP SYN flood. DDoS-атаки типа TCP SYN flood направлены на истощение ресурсов сервера. Они эксплуатируют механизм установки соединений в протоколе TCP, известный как трехстороннее
|10.04.2024
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UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах
Компания SAUK расширяет сферы применения российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчивается опытная эксплуатация устройств на нескольких объектах. Об этом CNews сообщили представители SAUK. Новые опци
|02.05.2023
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Путин одобрил суверенный российский протокол на замену TCP/IP
Обойдемся без TCP/IP В России в обозримом будущем может появиться отечественный аналог протокола TCP
|08.07.2021
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Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП
своении телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения». Преобразователь протоколов Modbus TCP/RTU серии IG-RSE с расширенными возможностями позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование. Оно разработано для использования в сетях АСУ Т
|22.06.2020
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Сотни миллионов устройств под угрозой из-за «дыр» в разновидности TCP/IP
19 друзей мистера Рипли Эксперты компании JSOF выявили почти два десятка уязвимостей в высокоскоростном протоколе Treck TCP/IP, разработанном специально для встраиваемых устройств. В результате под угрозой оказывается колоссальное количество оборудования интернета вещей, включая то, что предназначено для использ
|06.04.2020
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В новых смартфонах Huawei скрыта настоящая шпионская функция
каждым пользователем интернета – она создает протокол New IP, который предлагает в качестве замены TCP/IP. Как сообщал CNews, в New IP реализован специальный алгоритм «отключения» (killswitch)
|31.03.2020
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Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем
йского фаервола» Китай разрабатывает новый интернет-протокол передачи данных на замену стандартному TCP/IP, открывающий новые возможности контроля и слежки за пользователями. Он получил названи
|27.06.2019
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«Дыры» в Linux и FreeBSD «ломают» системы, вызывая «панику ядра»
Паника-паника В операционных системах Linux и FreeBSD выявлены существенные уязвимости, связанные с тем как на уровне ядра обрабатываются запросы TCP-пакеты. На практическом уровне эти «баги» позволяют удалённо выводить из строя систему, вызывая «панику ядра». Три уязвимости выявлены в ядре Linux: по данным эксперта подразделения информа
|23.04.2019
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Allison Transmission приобретает Vantage Power и подразделение AxleTech
Allison Transmission Holdings Inc. объявила о приобретении Vantage Power и подразделения компании AxleTech, которое специализируется на разработке решений для автомобилей с электроприводом. Вот уже бол
|18.01.2018
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Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS
Вне зависимости от ОС и браузера Эксперт Google Project Zero, Тевис Орманди (Tavis Ormandy) опубликовал информацию о серьезной уязвимости в торрент-клиенте Transmission, которая позволяет захватывать контроль над компьютером жертвы. Помимо подробных сведений об уязвимости, Орманди опубликовал и пробный эксплойт, позволяющий производить атаку на
|09.03.2016
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В популярном торрент-клиенте нашелся первый полностью рабочий троян для компьютеров Mac
Троян в установщике Transmission Palo Alto Networks сообщила об обнаружении первой полностью рабочей программы-вымогателя для семейства операционных систем Apple OS X. Компания назвала его KeRanger (OSX.KeRanger.A
|09.09.2005
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Google приняла на работу "отца" TCP/IP
Google объявила о приеме на работу «пионера» интернета Винтона Серфа (Vinton Cerf). Винтон Серф, которому сейчас 62 года, был одним из создателей протокола передачи данных TCP/IP в 1970-х гг. В то время он работал доцентом Стэнфордского университета. Винтон Серф 11 лет работал в телекоммуникационной компании MCI, а сейчас он является почетной главой корпорации п
|13.04.2005
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В продуктах Cisco найдена "дыра"
В продуктах Cisco найдена «дыра», которая позволяет удаленному пользователю закрыть все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в области обработки ICMP-сообщений с включенным Path MT
|13.04.2005
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В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей
; удаленный пользователь может послать специально сформированный ICMP-пакет и отключить все текущие TCP-соединения. Уязвимость обнаружена в Path MTU Discovery; удаленный пользователь может с по
|21.12.2004
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МТС заставит абонентов потратиться
и затем передают их пользователем, использую при этом не стандартный для Интернета стек протоколов TCP/IP, а специальный набор протоколов для WAP. Именно эти WAP-шлюзы стали, пожалуй, самым сл
|21.04.2004
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Старые недостатки TCP могут парализовать интернет
Описываемая уязвимость существует в версиях протокола TCP (Transmission Control Protocol - протокол контроля передачи), соответствующих спецификациям проблемной группы проектирования интернета (IETF) RFC 793 и RFC 1323. И хотя данная уязвимость су
|27.05.2003
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Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP
ec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft Chimney. Но
|27.05.2003
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Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP
ec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft Chimney. Но
|19.05.2003
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NEC создал десятипроцессорный чип для работы с TCP/IP
Японская фирма NEC создала сверхбыстрый чип для работы в TCP/IP сетях хранения данных. Система на чипе iStorage NV 8200 содержит в себе десять десять
|19.11.2001
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Speedwise выпустила новое ПО для оптимизации передачи TCP-трафика в GPRS-сетях
Компания Speedwise Technologies Ltd. сообщила о разработке нового программного продукта OpTCP, значительно улучшающего и оптимизирующего передачу TCP-трафика в GPRS-сетях. Осуществлено внедрение решения Speedwise Accellence у трех операторов мобильной связи. Новыми компаниями, использующими данное решение, стали крупнейший испанский опер
|27.06.2001
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Sprint предложила своим клиентам услуги проведения видеоконференций с использованием IP-протокола
Американский оператор телекомммуникаций компания Sprint объявила о доступности новой услуги - возможности проведения видеоконференций в сетях компании с использованием IP-протокола. Теперь любой пользователь, имеющий высокоскоростной доступ в интернет, сможет воспользоваться этой услугой, которая к тому же будет дешевле аналогичных услуг с испoльзованием выде
|21.02.2001
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IBM намерена перевести сети хранения данных под протокол TCP/IP
ет продукты для сетей хранения данных, поддерживающих разработку сетей такого рода с использованием TCP/IP вместо принятого в настоящее время протокола Fibrechannel. IBM надеется, что сети на о
|25.12.2000
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Telia разработала систему передачи данных по GSM-сетям с использованием IP-протокола
Шведская телекоммуникационная компания Telia сообщила о новой разработке GSM-технологии, которая позволит унифицировать способы передачи данных и голоса на основе IP-протокола. Хотя GSM-сети передают данные в цифровом стандарте, их формат отличается от интернет протокола (ip). Использование GSM на основе IP-протокола позволит передавать цифровые д
|13.12.2000
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Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола
Группа исследователей и защитников неприкосновенности частной жизни в интернете NymIP начала разработку анонимного IP-протокола (Internet Protocol), который не будет "привязан" постоянно к одному и тому же компьютеру, а будет чем-то вроде временного псевдонима, сообщает CNET. О конкретных предложениях по из
|13.12.2000
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Группа исследователей начала разработку анонимного IP-протокола
Группа исследователей и защитников неприкосновенности частной жизни в интернете NymIP начала разработку анонимного IP-протокола (Internet Protocol), который не будет "привязан" постоянно к одному и тому же компьютеру, а будет чем-то вроде временного псевдонима, сообщает CNET. О конкретных предложениях по из
|05.12.2000
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Состоялся коммерческий запуск системы НТВ-Интернет
угу высокоскоростного доступа в Интернет за один, два или три месяца вперед. Спутниковый доступ по тарифу "Космический-1" стоит $21 или $63 в месяц, в зависимости от максимального числа одновременных TCP-сессий ($21 в месяц /12 TCP-сессий и $63 в месяц/30 TCP-сессий). При предоплате за 2 месяца вперед по тарифу "Космический-2" пользователь получает не только льготный тариф ($4
|05.12.2000
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Состоялся коммерческий запуск проекта НТВ Интернет
угу высокоскоростного доступа в Интернет за один, два или три месяца вперед. Спутниковый доступ по тарифу "Космический-1" стоит $21 или $63 в месяц, в зависимости от максимального числа одновременных TCP-сессий ($21 в месяц /12 TCP-сессий и $63 в месяц/30 TCP-сессий). При предоплате за 2 месяца вперед по тарифу "Космический-2" пользователь получает не только льготный тариф ($4
|19.07.2000
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Motorola, Cisco и Xybridge примут участие в испытаниях системы мобильной связи компании DoCoMo с использованием IP-протокола
Motorola, Cisco Systems и производитель коммутационных устройств Xybridge Technologies будут совместно участвовать в испытаниях сети мобильной связи следующего поколения компании NTT DoCoMo на основе IP-протокола. Испытания начнутся в сентябре 2000 г. в лабораториях NTT и продлятся до марта 2001 г. Будет испытана коммуникационная архитектура Aspira компании Motorola, маршрутизаторы и мульти
|12.05.2000
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Плюсы и минусы IP-телефонии.
осового трафика поверх ATM и Frame Relay — VoATM и VoFR) является широкое распространение протокола TCP/IP. В первую очередь этот протокол ассоциируется с Интернетом, однако он находит все боль
|15.02.2000
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Novell India разработает обеспечение многопотокового TCP/IP стека для новой версии Netware 5.1
Индийский филиал Novell - компания Novell India - разработает многопотоковый TCP/IP стек для новой версии Netware 5.1. Эта разработка позволит полнее использовать возможн
|10.02.1999
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На Yandex.Ru подключено решение для распределения TCP/IP-трафика Cisco Local Director
Компания CompTek ввела в промышленную эксплуатацию масштабируемое решение для интеллектуального распределения TCP/IP-трафика между несколькими серверами (кластером) Cisco Local Director. Он дает возможность автоматически и незаметно для пользователя производить включение и выключение любого сервера, ги
|24.12.1998
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Начата борьба с недостатками протокола TCP/IP
ла во вторник с заявлением, посвященным компьютерной безопасности. Согласно ему, "дыра" в протоколе TCP/IP может позволить хакерам взламывать системы и наносить ущерб Web-сайтам. Уязвимые систе
IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
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