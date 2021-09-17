Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Климарев Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 49
Климарев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулин Филипп 39 9
|Путин Владимир 1828 8
|Иванов Олег 124 5
|Носков Константин 201 3
|Яровая Ирина 63 2
|Лукашенко Александр 41 2
|Артимович Дмитрий 19 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Шадаев Максут 384 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Навальный Алексей 58 2
|Семеняк Алексей 9 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Молибог Николай 3 1
|Гаврилов Алексей 1 1
|Кириллов Александр 21 1
|Комаров Алексей 6 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Зыков Владимир 2 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Вашукевич Анастасия 2 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Левова Ирина 18 1
|Музаев Анзор 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Кучеров Кирилл 21 1
|Волков Леонид 11 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Ильин Александр 10 1
|Колесников Андрей 78 1
|Рейман Леонид 414 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Дуров Павел 216 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|SimilarWeb 24 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767746, в очереди разбора - 671431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767746, в очереди разбора - 671431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru