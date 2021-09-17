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Климарев Михаил


17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 2
18.09.2020 «Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты 1
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
03.07.2020 В России выделяют 4G-частоты не для людей 1
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
02.04.2020 «Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 1
18.07.2019 Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи 1
22.03.2019 Роскомнадзор строит систему слежки за VPN 1
21.01.2019 Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
01.06.2018 Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы 1
15.05.2018 «Ростелеком» потребовал перевести чиновников на ОС Sailfish 1
08.05.2018 «Ростелеком» получит 2 миллиарда за металлолом 1
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 1
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 1
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 3
23.11.2017 В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов 1
12.10.2017 Власти передумали строить федеральную Wi-Fi-сеть в российских городах 1
05.09.2017 Программа для Путина. В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном оборудовании 1
18.08.2017 Программа для Путина: В России будут строить 5G и гигабитный Wi-Fi на отечественном «железе» 1
04.07.2017 Власти ДНР решили узнать заводские и абонентские номера мобильников всех приезжих 1
12.12.2016 Роскомнадзор заблокировал сам себя 1
14.06.2016 «Билайн» пустил на слом московскую Wi-Fi-сеть 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Климарев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 13
Google LLC 7168 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 9
Yandex - Яндекс 4101 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 3
Zello 20 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Белтелеком 34 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
DigitalOcean 16 2
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Ericsson 864 2
Twitter 2204 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 2
Huawei 2733 2
IBM 3554 1
Нетология - Netology 30 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
АФК Система ПАО 997 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
1С-Битрикс 349 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Мобильное электронное образование 12 1
Специальные технологии 5 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Sandvine 5 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 5 1
Инфосистемы Джет 675 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Яндекс.Такси 271 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
ЯКласс 19 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
ОрдерКом 5 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AliExpress 275 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1577 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Утконос 99 1
Gett 60 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Правительство РФ 2207 4
Президент Российской Федерации 1442 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
Big Data - Большие данные 1136 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Website - Вебсайт 118 1
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
AWS - Amazon Web Services 569 5
Google YouTube - Видеохостинг 1731 4
Joomla CMS 73 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Azure 1171 3
Telegram - Мессенджер 80 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Wargaming World of Warships 31 2
Apple - App Store 2198 2
Google Android 10751 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Яндекс.Новости 29 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Яндекс.Едадил 13 1
Реестр общественных и государственных сайтов - Каталог государственных сайтов 1 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Rocket VPN 1 1
Superjob 172 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Google Gmail 606 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Кулин Филипп 39 9
Путин Владимир 1828 8
Иванов Олег 124 5
Носков Константин 201 3
Яровая Ирина 63 2
Лукашенко Александр 41 2
Артимович Дмитрий 19 2
Дерипаска Олег 19 2
Мишустин Михаил 302 2
Шадаев Максут 384 2
Никифоров Николай 1126 2
Навальный Алексей 58 2
Семеняк Алексей 9 1
Кобзев Владимир 2 1
Молибог Николай 3 1
Гаврилов Алексей 1 1
Кириллов Александр 21 1
Комаров Алексей 6 1
Бырдин Алексей 21 1
Добкин Аркадий 54 1
Зыков Владимир 2 1
Галушко Дмитрий 5 1
Вашукевич Анастасия 2 1
Аполлонова Светлана 10 1
Левова Ирина 18 1
Музаев Анзор 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Кучеров Кирилл 21 1
Волков Леонид 11 1
Рыбка Анастасия 3 1
Поскакухин Вадим 5 1
Ильин Александр 10 1
Колесников Андрей 78 1
Рейман Леонид 414 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Щеголев Игорь 676 1
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Китай - Циндао 7 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Нидерланды - Роттердам 9 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Индия - Республика 2181 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Мурманская область 297 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Великий Новгород 166 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Красноярский край 668 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Африка 1494 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Европа 3781 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 2
Пиратство - Авторское право 209 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральное законодательство 254 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
White list - Белый список 34 1
Антитеррор 62 1
За Телеком - telegram-канал 37 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РосКомСвобода 75 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
Woman.ru 3 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Лаборатория Артимовича 3 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
Сноб 7 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Forbes - Форбс 442 1
Bloomberg 785 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Известия ИД 59 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
SimilarWeb 24 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
TED Talks 9 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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