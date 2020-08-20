Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер

Интернет-провайдер «Онлайм» присоединился к бренду «Ростелеком» постепенно сайт «Онлайма» будет переезжать на новый адрес – moscow.rt.ru. До полного перехода сайт onlime.ru будет продолжать свою работу; приложение «Мой Онлайм» изменяет название на «Ростеле

«Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина Абоненты Onlime могут испытывать проблемы с доступом в интернет Столичный интернет-провайдер Onlime (под этим брендом «Ростелеком» оказывает услуги доступа в интернет в Москве) предупредил своих

«Онлайм» начал продажу игровых комплектов с Playstation 4 в кредит Столичный цифровой провайдер «Онлайм» совместно с Sony он начал продажу игровых консолей Sony Playstation. Эксклюзивное предложение для москвичей позволяет приобрести в кредит комплект, включающий популярную приставку и оди

Пользователи Wi-Fi в «Московском метрополитене» смогут приобрести услугу «Как дома» через личный кабинет «ОнЛайм» ляющие доступ к Wi-Fi в «Московском метрополитене» в бесшовном режиме без рекламы, теперь можно в личном кабинете оператора связи «Ростелеком», который предоставляет свои услуги в Москве под брендом «ОнЛайм», сообщили CNews в компании «МаксимаТелеком». Это стало возможным благодаря заключению соглашения о долгосрочном сотрудничестве между «МаксимаТелеком» и «ОнЛайм». Пользователям до

Абоненты «ОнЛайм» теперь могут защититься от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 Антивирусная компания Eset и московский интернет-провайдер «ОнЛайм» объявили о запуске новой услуги. Теперь абоненты «ОнЛайм» могут подключить антивирус Eset NOD32 Smart Security Family по подписке, сообщили CNews в Eset. Решение Eset NOD32 Smart

«ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация» Пользователям услуги «Домашний Интернет» и пакетов услуг «Интернет + ТВ» от «ОнЛайм» теперь доступна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в Рос

«Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета Вечером в четверг, 21 мая 2015 г., столичные абоненты «Ростелекома», использующие сервис «Онлайм», столкнулись с проблемами с доступом в интернет. Об этом CNews рассказали несколько п

ОнЛайм включил "Интерактивное телевидение" Брэнд ОнЛайм, принадлежащий компании «Ростелеком» пополнил диапазон предоставляемых услуг интеракти

Цифровое телевидение «ОнЛайм» смотрят более 650 тыс. москвичей Компания «Ростелеком», предоставляющая в Москве услуги доступа в интернет, цифрового ТВ и телефонии под брендом «ОнЛайм», увеличила количество подключений цифрового ТВ до 250 тыс. домохозяйств (это более 650 тыс. телезрителей). По сравнению с итогами первого полугодия прошлого года количество абонентов ци

Количество абонентов цифрового ТВ «ОнЛайм» увеличилось на 45% Компания «Ростелеком», предоставляющая в Москве услуги доступа в интернет и цифрового ТВ под брендом «ОнЛайм», за 2013 г. увеличила число абонентов услуги «Цифровое ТВ» на 45%. На сегодняшний день абонентская база по услуге составляет более 200 тыс. пользователей. В течение 2013 г. наблюдался у

Услуги «ОнЛайм» теперь можно оплатить через «Сбербанк» Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм», входящий в группу компаний «Ростелеком», обеспечил возможность оплаты услуг доступа

Число абонентов ШПД «ОнЛайм» превысило 400 тыс. Московский интернет - провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» сообщил о том, что в январе 2013 г. количество абонентов услуги широкополосного досту

«ОнЛайм» представил новый сервис для корпоративных клиентов «Звонок с сайта» ия, переоформления договоров и помощь в решении других вопросов с помощью одного клика на сайте b2b.onlime.ru. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимы доступ в интернет и подключен

«ОнЛайм» запустил новые интернет-тарифы Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о вводе новых тарифных планов на услугу доступа в интернет. Абоненты «ОнЛайм» могут подключить интернет с входящей скоростью 5, 15, 30, 55 и 80 Мбит/с, ежемесячная абонен

«ОнЛайм» начинает переход под бренд «Ростелеком» Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о начале плавного перехода под бренд «Ростелеком». На первом этапе, который продлится около года, в коммуникациях будут использоваться оба логотипа – «ОнЛайм» и «Ростелек

«ОнЛайм» выпустил мобильное приложение «ТВ-гид» для Android Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о том, что выпустил мобильное приложение «ТВ-гид» для устройств на платформе Android. Удобный ТВ-гид от «ОнЛайм» поможет составить расписание любимых передач на неделю, н

«ОнЛайм» добавил 6 телеканалов в пакеты цифрового ТВ Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о вводе шести новых телеканалов в базовый и HD-пакеты цифрового телевидения. В базовый пакет вошли телеканалы «Кинолюкс», «Europa Plus TV», «Успех», «Оружие» и «Eurosportnews»,

«ОнЛайм» расширил линейку тарифных планов для бизнеса Московский интернет-провайдер «ОнЛайм» расширил линейку тарифных планов для бизнеса. Так, подключая интернет от «ОнЛайм», компании могут выбрать один из 18 действующих тарифных планов группы «Бизнес Стандарт», которые

«ОнЛайм» в 2 раза повышает скорость доступа в интернет на тарифах «Двойная выгода» Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о начале акции «Двойная скорость – Двойная выгода», по условиям которой будет повышена скорость доступа в интернет на тарифах линейки «Двойная выгода» на все лето. Акция проходи

«ОнЛайм» пополнил HD-пакет цифрового ТВ каналом «Спорт 1» Московский провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о вводе телеканала «Спорт 1 HD» в состав HD-пакета. Абонентская плата за HD-пакет, в который входят 91 цифровой канал из «Базового пакета» и 13 HD-каналов, включая «Спорт 1», ос

«ОнЛайм» представил новые тарифы на интернет и цифровое ТВ Московский провайдер «ОнЛайм» объявил о вводе новых тарифных планов линейки «Двойная выгода». «Двойная выгода» - это безлимитный интернет и базовый пакет цифрового ТВ «ОнЛайм», который включает в себя 91 цифр

Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве имеет собственную линейку тарифов на доступ в интернет), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Акадо», «Центральный телеграф» (торговая марка Qwerty), «Национальные кабельные сети» (торговая марка Onlime) и Netbynet. Рейтинг составлен на основе сравнения цены доступа в интернет на различных скоростях от столичных провайдеров. Отдельный рейтинг составлен для комбинированных тарифных плано

НКС запустил контент-сервис Onlime.net Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в группу НТК, запускает интернет-сервис Onlime.net. Сервисный агрегатор объединит видео, игровой, а также новостной контент на одной площадке. Новый портал Onlime.net предоставляет бесплатный доступ к контенту: видео, играм, м

«ОнЛайм» расширил HD-пакет цифрового ТВ Московский провайдер «ОнЛайм» расширяет HD-пакет цифрового телевидения. С 15 июля в состав HD-пакета добавлены телеканалы National Geographic HD, Кинопоказ HD-1 и Кинопоказ HD-2. Таким образом, число HD-каналов в со

«ОнЛайм» начал продажи двух новых коробочных продуктов для самостоятельного подключения цифрового ТВ для самостоятельного подключения цифрового ТВ: HD-ресивер и HD-ресивер со встроенным жестким диском OnLime. «ОнЛайм» – первый и на данный момент единственный в России оператор цифрового ТВ, у к

«ОнЛайм» расширяет базовый пакет цифрового ТВ Московский провайдер «ОнЛайм» расширяет базовый пакет цифрового телевидения. С 1 июня в состав пакета добавлены 3 телеканала: AXN SCI-FI, Discovery Science и TLC. Теперь базовый пакет цифрового ТВ «ОнЛайм» вк

«ОнЛайм» разработал для абонентов программу лояльности «OnLime Бонус» Московский провайдер «ОнЛайм» разработал для своих абонентов программу лояльности «OnLime Бонус». Все абоненты провайдера автоматически становятся участниками программы и получ

«ОнЛайм» вдвое увеличил абонентскую базу за 2010 г. Московский провайдер «ОнЛайм» объявил о двойном увеличении базы абонентов по ШПД за прошедший год. На данный момент

Pro-Vision Communications исследовало мнения блоггеров о московских интернет-провайдерах им 163 записи в блогах и 81 сообщение на форумах ежедневно. Основными поставщиками информационных поводов стали «Билайн», «Стрим» и «Акадо». Абсолютным лидером по количеству позитивных откликов стал «ОнЛайм», в то время как «Акадо» упоминался в негативном ключе чаще, чем конкуренты. В исследовании Pro-Vision Communications рассматривались упоминания о шести крупнейших провайдерах Москвы в б

«ОнЛайм» повторно запускает акцию «Плати 50%» Интернет-провайдер «ОнЛайм» повторно запускает акцию «Плати 50%», которая продлится до 15 августа включительно. Е

Абоненты «ОнЛайм» под защитой Eset NOD32 Компания Eset сообщила о запуске совместного проекта с интернет-провайдером «ОнЛайм». Теперь его абонентам будет доступен сервис «Антивирус», который предоставляет возмож

Москвичей лишили цифрового телевидения С сайта проекта Onlime исчезла вся информация об услугах платного телевидения и телефонии. Осталась информация только об одной услуге доступа в интернет, при этом в разделе «вопросы и ответы» от прежней версии

«ОнЛайм» запускает акцию «Два месяца по цене одного» очно оставить заявку в круглосуточной службе продаж провайдера, в одном из его офисов либо на сайте onlime.ru. По условиям акции, оплатив первый месяц интернета от «Онлайм», в течение второго м

«ОнЛайм» обеспечивает прямое соединение с игровыми серверами Innova Group «ОнЛайм.Телекомфорт провайдер» (бренд компании «Национальные кабельные сети») сообщил о начале сотрудничества с компанией Innova Group, работающей на российском рынке онлайн-развлечений. Благода

«ОнЛайм»: полугодовые итоги работы на московском рынке Зона охвата бренда «ОнЛайм.Телекомфорт провайдер», под которым в Москве оператор «Национальные кабельные сети» (НКС) оказывает услуги выделенного доступа в интернет, цифрового интерактивного телевидения и цифровой

К «Телекомфорту» от «ОнЛайм» подключены уже 50 районов Москвы В зоне охвата бренда «ОнЛайм.Телекомфорт провайдер», под которым в Москве оператор «Национальные кабельные сети» (НКС) оказывает услуги выделенного доступа в интернет, цифрового интерактивного телевидения и цифровой