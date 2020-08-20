Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер

|20.08.2020
|
Интернет-провайдер «Онлайм» присоединился к бренду «Ростелеком»
постепенно сайт «Онлайма» будет переезжать на новый адрес – moscow.rt.ru. До полного перехода сайт onlime.ru будет продолжать свою работу; приложение «Мой Онлайм» изменяет название на «Ростеле
|02.04.2020
|
«Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина
Абоненты Onlime могут испытывать проблемы с доступом в интернет Столичный интернет-провайдер Onlime (под этим брендом «Ростелеком» оказывает услуги доступа в интернет в Москве) предупредил своих
|26.12.2019
|
«Онлайм» начал продажу игровых комплектов с Playstation 4 в кредит
Столичный цифровой провайдер «Онлайм» совместно с Sony он начал продажу игровых консолей Sony Playstation. Эксклюзивное предложение для москвичей позволяет приобрести в кредит комплект, включающий популярную приставку и оди
|17.01.2017
|
Пользователи Wi-Fi в «Московском метрополитене» смогут приобрести услугу «Как дома» через личный кабинет «ОнЛайм»
ляющие доступ к Wi-Fi в «Московском метрополитене» в бесшовном режиме без рекламы, теперь можно в личном кабинете оператора связи «Ростелеком», который предоставляет свои услуги в Москве под брендом «ОнЛайм», сообщили CNews в компании «МаксимаТелеком». Это стало возможным благодаря заключению соглашения о долгосрочном сотрудничестве между «МаксимаТелеком» и «ОнЛайм». Пользователям до
|22.12.2015
|
Абоненты «ОнЛайм» теперь могут защититься от интернет-угроз с помощью Eset NOD32
Антивирусная компания Eset и московский интернет-провайдер «ОнЛайм» объявили о запуске новой услуги. Теперь абоненты «ОнЛайм» могут подключить антивирус Eset NOD32 Smart Security Family по подписке, сообщили CNews в Eset. Решение Eset NOD32 Smart
|17.06.2015
|
«ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»
Пользователям услуги «Домашний Интернет» и пакетов услуг «Интернет + ТВ» от «ОнЛайм» теперь доступна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в Рос
|22.05.2015
|
«Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета
Вечером в четверг, 21 мая 2015 г., столичные абоненты «Ростелекома», использующие сервис «Онлайм», столкнулись с проблемами с доступом в интернет. Об этом CNews рассказали несколько п
|11.12.2014
|
ОнЛайм включил "Интерактивное телевидение"
Брэнд ОнЛайм, принадлежащий компании «Ростелеком» пополнил диапазон предоставляемых услуг интеракти
|29.09.2014
|
Цифровое телевидение «ОнЛайм» смотрят более 650 тыс. москвичей
Компания «Ростелеком», предоставляющая в Москве услуги доступа в интернет, цифрового ТВ и телефонии под брендом «ОнЛайм», увеличила количество подключений цифрового ТВ до 250 тыс. домохозяйств (это более 650 тыс. телезрителей). По сравнению с итогами первого полугодия прошлого года количество абонентов ци
|08.04.2014
|
Количество абонентов цифрового ТВ «ОнЛайм» увеличилось на 45%
Компания «Ростелеком», предоставляющая в Москве услуги доступа в интернет и цифрового ТВ под брендом «ОнЛайм», за 2013 г. увеличила число абонентов услуги «Цифровое ТВ» на 45%. На сегодняшний день абонентская база по услуге составляет более 200 тыс. пользователей. В течение 2013 г. наблюдался у
|30.05.2013
|
Услуги «ОнЛайм» теперь можно оплатить через «Сбербанк»
Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм», входящий в группу компаний «Ростелеком», обеспечил возможность оплаты услуг доступа
|21.01.2013
|
Число абонентов ШПД «ОнЛайм» превысило 400 тыс.
Московский интернет - провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» сообщил о том, что в январе 2013 г. количество абонентов услуги широкополосного досту
|18.09.2012
|
«ОнЛайм» представил новый сервис для корпоративных клиентов «Звонок с сайта»
ия, переоформления договоров и помощь в решении других вопросов с помощью одного клика на сайте b2b.onlime.ru. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимы доступ в интернет и подключен
|14.09.2012
|
«ОнЛайм» запустил новые интернет-тарифы
Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о вводе новых тарифных планов на услугу доступа в интернет. Абоненты «ОнЛайм» могут подключить интернет с входящей скоростью 5, 15, 30, 55 и 80 Мбит/с, ежемесячная абонен
|03.09.2012
|
«ОнЛайм» начинает переход под бренд «Ростелеком»
Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о начале плавного перехода под бренд «Ростелеком». На первом этапе, который продлится около года, в коммуникациях будут использоваться оба логотипа – «ОнЛайм» и «Ростелек
|14.08.2012
|
«ОнЛайм» выпустил мобильное приложение «ТВ-гид» для Android
Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о том, что выпустил мобильное приложение «ТВ-гид» для устройств на платформе Android. Удобный ТВ-гид от «ОнЛайм» поможет составить расписание любимых передач на неделю, н
|04.07.2012
|
«ОнЛайм» добавил 6 телеканалов в пакеты цифрового ТВ
Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о вводе шести новых телеканалов в базовый и HD-пакеты цифрового телевидения. В базовый пакет вошли телеканалы «Кинолюкс», «Europa Plus TV», «Успех», «Оружие» и «Eurosportnews»,
|19.06.2012
|
«ОнЛайм» расширил линейку тарифных планов для бизнеса
Московский интернет-провайдер «ОнЛайм» расширил линейку тарифных планов для бизнеса. Так, подключая интернет от «ОнЛайм», компании могут выбрать один из 18 действующих тарифных планов группы «Бизнес Стандарт», которые
|09.06.2012
|
«ОнЛайм» в 2 раза повышает скорость доступа в интернет на тарифах «Двойная выгода»
Московский интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о начале акции «Двойная скорость – Двойная выгода», по условиям которой будет повышена скорость доступа в интернет на тарифах линейки «Двойная выгода» на все лето. Акция проходи
|12.09.2011
|
«ОнЛайм» пополнил HD-пакет цифрового ТВ каналом «Спорт 1»
Московский провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм» объявил о вводе телеканала «Спорт 1 HD» в состав HD-пакета. Абонентская плата за HD-пакет, в который входят 91 цифровой канал из «Базового пакета» и 13 HD-каналов, включая «Спорт 1», ос
|08.09.2011
|
«ОнЛайм» представил новые тарифы на интернет и цифровое ТВ
Московский провайдер «ОнЛайм» объявил о вводе новых тарифных планов линейки «Двойная выгода». «Двойная выгода» - это безлимитный интернет и базовый пакет цифрового ТВ «ОнЛайм», который включает в себя 91 цифр
|15.08.2011
|
Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве
имеет собственную линейку тарифов на доступ в интернет), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Акадо», «Центральный телеграф» (торговая марка Qwerty), «Национальные кабельные сети» (торговая марка Onlime) и Netbynet. Рейтинг составлен на основе сравнения цены доступа в интернет на различных скоростях от столичных провайдеров. Отдельный рейтинг составлен для комбинированных тарифных плано
|22.07.2011
|
НКС запустил контент-сервис Onlime.net
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в группу НТК, запускает интернет-сервис Onlime.net. Сервисный агрегатор объединит видео, игровой, а также новостной контент на одной площадке. Новый портал Onlime.net предоставляет бесплатный доступ к контенту: видео, играм, м
|18.07.2011
|
«ОнЛайм» расширил HD-пакет цифрового ТВ
Московский провайдер «ОнЛайм» расширяет HD-пакет цифрового телевидения. С 15 июля в состав HD-пакета добавлены телеканалы National Geographic HD, Кинопоказ HD-1 и Кинопоказ HD-2. Таким образом, число HD-каналов в со
|09.06.2011
|
«ОнЛайм» начал продажи двух новых коробочных продуктов для самостоятельного подключения цифрового ТВ
для самостоятельного подключения цифрового ТВ: HD-ресивер и HD-ресивер со встроенным жестким диском OnLime. «ОнЛайм» – первый и на данный момент единственный в России оператор цифрового ТВ, у к
|02.06.2011
|
«ОнЛайм» расширяет базовый пакет цифрового ТВ
Московский провайдер «ОнЛайм» расширяет базовый пакет цифрового телевидения. С 1 июня в состав пакета добавлены 3 телеканала: AXN SCI-FI, Discovery Science и TLC. Теперь базовый пакет цифрового ТВ «ОнЛайм» вк
|30.05.2011
|
«ОнЛайм» разработал для абонентов программу лояльности «OnLime Бонус»
Московский провайдер «ОнЛайм» разработал для своих абонентов программу лояльности «OnLime Бонус». Все абоненты провайдера автоматически становятся участниками программы и получ
|16.05.2011
|
«ОнЛайм» вдвое увеличил абонентскую базу за 2010 г.
Московский провайдер «ОнЛайм» объявил о двойном увеличении базы абонентов по ШПД за прошедший год. На данный момент
|28.07.2010
|
Pro-Vision Communications исследовало мнения блоггеров о московских интернет-провайдерах
им 163 записи в блогах и 81 сообщение на форумах ежедневно. Основными поставщиками информационных поводов стали «Билайн», «Стрим» и «Акадо». Абсолютным лидером по количеству позитивных откликов стал «ОнЛайм», в то время как «Акадо» упоминался в негативном ключе чаще, чем конкуренты. В исследовании Pro-Vision Communications рассматривались упоминания о шести крупнейших провайдерах Москвы в б
|20.07.2010
|
«ОнЛайм» повторно запускает акцию «Плати 50%»
Интернет-провайдер «ОнЛайм» повторно запускает акцию «Плати 50%», которая продлится до 15 августа включительно. Е
|11.05.2010
|
Абоненты «ОнЛайм» под защитой Eset NOD32
Компания Eset сообщила о запуске совместного проекта с интернет-провайдером «ОнЛайм». Теперь его абонентам будет доступен сервис «Антивирус», который предоставляет возмож
|29.03.2010
|
Москвичей лишили цифрового телевидения
С сайта проекта Onlime исчезла вся информация об услугах платного телевидения и телефонии. Осталась информация только об одной услуге доступа в интернет, при этом в разделе «вопросы и ответы» от прежней версии
|01.03.2010
|
«ОнЛайм» запускает акцию «Два месяца по цене одного»
очно оставить заявку в круглосуточной службе продаж провайдера, в одном из его офисов либо на сайте onlime.ru. По условиям акции, оплатив первый месяц интернета от «Онлайм», в течение второго м
|25.11.2009
|
«ОнЛайм» обеспечивает прямое соединение с игровыми серверами Innova Group
«ОнЛайм.Телекомфорт провайдер» (бренд компании «Национальные кабельные сети») сообщил о начале сотрудничества с компанией Innova Group, работающей на российском рынке онлайн-развлечений. Благода
|13.05.2009
|
«ОнЛайм»: полугодовые итоги работы на московском рынке
Зона охвата бренда «ОнЛайм.Телекомфорт провайдер», под которым в Москве оператор «Национальные кабельные сети» (НКС) оказывает услуги выделенного доступа в интернет, цифрового интерактивного телевидения и цифровой
|23.12.2008
|
К «Телекомфорту» от «ОнЛайм» подключены уже 50 районов Москвы
В зоне охвата бренда «ОнЛайм.Телекомфорт провайдер», под которым в Москве оператор «Национальные кабельные сети» (НКС) оказывает услуги выделенного доступа в интернет, цифрового интерактивного телевидения и цифровой
|30.10.2008
|
НКС запустила новый бренд - «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер»
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) объявила о запуске нового бренда – «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер». Под этим брендом НКС предлагает на московском рынке новые телекоммуникационные услуги Triple Play, которые обещают сделать жизнь каждого «телекомфортной». «Он
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Брагин Дмитрий 10 5
|Любина Елена 5 5
|Путин Владимир 3405 3
|Брюквин Юрий 299 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Климарев Михаил 48 2
|Иванов Сергей 402 2
|Ковальчук Юрий 36 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Потепко Вячеслав 5 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
|Волков Леонид 14 1
|Мальцев Станислав 6 1
|Муцураев Тимур 3 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
|Пермяков Максим 31 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Андреев Максим 40 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Поповский Александр 92 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Лужков Юрий 113 1
|Савватин Максим 65 1
|Попов Олег 55 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Марков Константин 27 1
|Куваев Леонид 7 1
|Малов Дмитрий 13 1
|Рычка Денис 17 1
|Иванюк Вячеслав 14 1
|Дрожжевкин Михаил 10 1
|Голованов Андрей 9 1
|Гусаров Кирилл 4 1
|Клюева Наталья 1 1
|Свидрицкий Георгий 1 1
|Кылжыев Самат 4 1
|Свердлов Денис 201 1
|Врублевский Павел 105 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.