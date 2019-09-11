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Ростелеком Центел Центральный телеграф

Ростелеком - Центел - Центральный телеграф


11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю

Продано историческое здание «Центрального телеграфа» «Ростелеком» сообщил о заключении подконтрольной ему компанией «Центр
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа

ших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи. Помещения «Центрального телеграфа» были выставлены на продажу в начале июня 2019 г. Для обеспечения проз
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи

через площадку «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость лота 3,5 млрд руб. Как пытались продать здание «Центрального телеграфа» Для «Центрального телеграфа» этот объект является непрофильным
20.12.2018 Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям

ить с ЦТ договор аренды ряда помещений здания общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Дополнительное здание «Центрального телеграфа» ушло за 2 млрд руб. Имя покупателя остается неизвестным «Начальная це
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома»

сонала и наличие сторонних арендаторов до конца 2019 г. «Ростелеком» продает здание по соседству от Центрального телеграфа Основным местом базирования владельца объекта — ПАО «Центральный телег
14.05.2018 Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду

Минкомсвязи расстанется по суду с 60 миллионами Основной владелец здания Центрального телеграфа в Москве — ПАО «Центральный телеграф», дочернее предприятие «Ростелеко
15.03.2018 «Центральный телеграф» проводит электронные закупки на ЭТП SETonline

«Центральный телеграф» объявил о переходе на электронную форму закупок на ЭТП SETonline. Компания осуществляет закупки по 223-ФЗ и планирует проводить в электронной форме около 20% плана закупок
23.06.2016 Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому»

Новый совет директоров «Центрального телеграфа» Акционеры «Центрального телеграфа» (ЦТ) избрали совет директор
02.12.2014 «Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса

Федеральный арбитражный суд Московского округа направил на новое рассмотрение иск «Центрального телеграфа» (ЦТ) к Минкомсвязи. Истец пытается взыскать с министерства 106 млн ру
28.08.2013 «Центральный телеграф» перейдет на Microsoft Dynamics AX 2012 при поддержке GMCS

Компания «Центральный телеграф», российский оператор связи, в рамках оптимизации процессов финансово-хо
16.08.2013 «Центральный телеграф» займется ИТ-аутсорсингом и «умными домами»

«Центральный телеграф» (ЦТ) намерен в этом году выйти на рынок ИТ-аутсорсинга и интеграции. Эт
17.12.2012 «Энвижн Груп» атаковал «Центральный телеграф»

Системный интегратор «Энвижн Групп» за последние несколько месяцев выиграл в Арбитражном суде Москвы девять исков к оператору услуг связи «Центральный телеграф» (ЦТ), рассказал CNews представитель истца. Причинами исков стала неполная оплата ЦТ контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования и соответствующих пуско-налад
13.12.2012 Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа»

13 декабря 2012 г. в Москве состоялось заочное заседание совета директоров «Центрального телеграфа», дочернего предприятия «Связьинвеста». Совет директоров «Центральн
12.12.2012 «Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа»

го доступа в интернет и IP-телевидения Qwerty. Однако Заболотный перевел сеть из 100% «дочки» ЦТ - «Центел» - непосредственно в саму компанию, в связи с чем реализация сделки по передаче Qwerty
18.07.2012 «Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб.

ами продолжаются. Как уточнил источник CNews, «Юника-Инвест» заложила имеющуюся у нее часть здания «Центрального телеграфа» по кредиту «Промсвязьбанка». Сумма кредита составляет 1 млрд руб., пр
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф»

Трастовой брокерской компании». По всей видимости, речь идет о новом номинальном держателе. Оценка «Центрального Телеграфа» не включает его главный актив - историческое здание в центре Москвы Н
18.05.2011 «Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства

лежащих «Центелу» 2 тыс. км. оптоволоконной сети в обмен на списание задолженности в 1,2 млрд руб. «Центел» является сейчас 100% «дочкой» ЦТ, ранее для своего развития компания под гарантии акц
22.03.2011 Чистая прибыль «Центрального телеграфа» в 2010 г. выросла на 56,4% до 288,63 млн руб.

ационные доходы компании в 2010 г. составили 3 млрд 667 тыс. руб. По словам генерального директора «Центрального телеграфа» Игоря Заболотного, 2010 г. был непростым по многим внешним показателя
06.12.2010 В «Центральном телеграфе» новые назначения: два заместителя гендиректора

звитие новых сервисов. Совет директоров компании также одобрил изменение организационной структуры «Центрального телеграфа» и ввел новую должность – заместителя генерального директора – директо
13.11.2010 Чистая прибыль «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 26,7%

г. Прибыль от операционной деятельности выросла на 1,3% и достигла 501,39 млн руб. Чистая прибыль «Центрального телеграфа» составила 209,18 млн руб. по сравнению с 164,78 млн руб. по итогам 9

17.08.2010 МГРС заключила агентский договор с «Центральным Телеграфом» на предоставление телекоммуникационных услуг

одключаться к централизованной системе оповещения. В связи с этим МГРС планирует использовать сеть «Центрального Телеграфа» как один из вариантов подключения объектов к Центру управления сетью

11.08.2010 «Центел» открывает новый канал продаж в Москве

агодаря реализации агентской схемы продажи услуг юридическим лицам в течение года сервис-провайдер «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») планирует более чем пятикратное увеличен
03.03.2010 Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел»

Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел», альтернативного оператора связи Москвы и Московской области, сообщает «Прайм-Тасс».

15.01.2010 «Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок

Сумма сделки по приобретению «Центральным телеграфом» (ЦТ) 49% акций компании «Центел» составил 42 млн руб., сообщил CNews гендиректор ЦТ Игорь Заболотный. О самой сделке с
28.12.2009 «Центральный телеграф» зацепился за Кремль

О завершении всех судебных разбирательств вокруг прав собственности на здания «Центрального телеграфа» (ЦТ) сообщил CNews гендиректор компании Игорь Заболотный. По его слов
09.12.2009 «Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина

ий «Центральный телеграф», приватизировать который государство пыталось уже неоднократно. В отчете «Центрального телеграфа» по ценным бумагам за 3 квартал 2009 г. говорится, что доля Федерально
13.11.2009 Выручка «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2009 г. выросла на 4%

как и период в 9 месяцев, компания завершила с положительными показателями, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Так, выручка компании за 9 месяцев текущего года по сравнению с тем

17.09.2009 Образовано правление «Центрального телеграфа»

сональный состав и срок полномочий. Кроме того, согласована кандидатура нового главного бухгалтера «Центрального телеграфа», говорится в сообщении оператора. Членами правления избраны: Анатолий
02.07.2009 В «Центральном телеграфе» новый генеральный директор

, что решением Совета директоров компании, прошедшего 1 июля 2009 г., новым генеральным директором «Центрального телеграфа» назначен Игорь Заболотный. Он вступит в должность 2 июля 2009 г. Ново
22.06.2009 Qwerty ушел под контроль государства

«Центральный телеграф» сообщил об увеличении своей доли в компании «Центел» с 50,2% до 100% акций. Подробности сделки не разглашаются. Представители контролирующ
08.06.2009 Состоялось Годовое общее собрание акционеров «Центрального телеграфа»

ждены нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров «Центрального телеграфа». Согласно принятым акционерами решениям, прибыль компании по результа
01.06.2009 «Центральный телеграф» обновил «Баzу»

для всей линейки «Баzа» введена единая абонентская плата – 550 руб в месяц, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Отметим, что «Баzа» - это, в первую очередь, прямой московский много
14.05.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф»

предоставлением абонентам услуг базового вызова и дополнительных видов обслуживания (ДВО) на сети «Центрального телеграфа» в городах Московской области: Красногорске, Лобне, Люберцах, Королеве
21.07.2008 «Центральный телеграф» уходит от Кремля в Ethernet

ия можно будет сдавать минимум за $1,5 тыс. в год, что должно принести доходность 16%. Руководство «Центрального телеграфа» давно хотело избавится от собственного здания. Прежний гендиректор оп
25.06.2008 Акционеры «Центрального телеграфа» избрали новый совет директоров

Акционеры компании "Центральный телеграф" на годовом собрании избрали новый совет директоров компании, сменив тре
31.03.2008 «Центральный Телеграф» «отвоевал» абонентов у солнцевских чиновников

помещения домов для проведения монтажно-наладочных и аварийно-строительных работ. В ноябре 2007 г. «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») обратился в арбитражный суд с иском, кот
13.03.2008 «Центральный телеграф» и «ЦентрТелеком» будут объединены

е о проведении реорганизации ОАО "ЦентрТелеком" и ОАО "Центральный телеграф" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому". Как пояснил РБК директор департамента по обществен
07.03.2008 «Центральный Телеграф» представил новую услугу «Телеграмма по e-mail»

компанией «Центральный Телеграф». Электронные цифровые подписи формируются в Удостоверяющем центре «Центрального телеграфа».
19.02.2008 Совет директоров "Связьинвеста" одобрил присоединение "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому"

Совет директоров компании "Связьинвест" принял решение о проведении реорганизации "ЦентрТелекома" и "Центрального телеграфа" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому", сообщает РБК. Акционерам "Связьинвеста" поручено предоставить дополнительные материалы по данном
08.02.2008 «Центральный Телеграф» увеличил число каналов QWERTY.TV

Компания «Центральный Телеграф» объявила об увеличении числа транслируемых каналов QWERTY.TV. С февраля 2008 г. в пакеты телеканалов «Базовый» и «Расширенный» включены пять новых каналов: «Теленяня», «До

Публикаций - 410, упоминаний - 771

Ростелеком замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Связьинвест 1705 120
Ростелеком 10600 109
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 49
МегаФон 7613 48
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 42
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 39
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 34
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 34
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 33
Telia Company - TeliaSonera 1024 30
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 28
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 24
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 590 24
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 23
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 23
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 840 22
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 21
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 21
Cisco Systems 4988 21
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 20
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 19
Питерская группа связистов 429 18
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 15
АФК Система ПАО 1762 15
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 13
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 12
NVision Group - Энвижн Груп 674 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 12
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 139 11
Intel Corporation 11855 11
Ростелеком - РТКомм.РУ 363 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 68 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2665 10
Электросвязь 266 10
Yandex - Яндекс 6343 10
Почта России ПАО 1981 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 10
ПСБ - Промсвязьбанк 782 10
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 10
Связной ГК 1356 8
Альфа-Групп 678 8
Евросеть 1402 7
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 159 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 364 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
IPOC 123 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ Банк Евразия 13 5
Россети Ленэнерго 1698 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 141 4
РЖД - Российские железные дороги 1754 4
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 38 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 259 3
ГПБ - Газпромбанк 1005 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 3
АФК Система - Система Масс-медиа 84 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 3
Первый ООО 3 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 35 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 3
Газпром ПАО 1213 3
Walt Disney Company 576 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 3
Marshall Capital Partners 69 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 3
Юника-инвест 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 58
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 19
Президент Российской Федерации 3975 17
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 14
Правительство Москвы 2143 12
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 750 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 5
Судебная власть - Judicial power 2197 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2528 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1378 3
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 226 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 58 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 29
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 3
Международная академия связи - МАС 37 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2640 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
WiMAX Forum 68 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
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НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
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НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Электрокабель 8 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19626 103
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Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3311 78
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8968 75
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26483 64
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Телевидение - Television - ТВ-вещание 9123 57
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3542 42
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4415 27
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Лаборатория Артимовича 8 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 1
FT - Financial Times 1184 1
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NBC News 178 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
Euronews - телеканал 46 1
VNUNet.com 214 1
Telecom.paper 194 1
Tatler 4 1
New Scientist 1447 1
РИА Новости 845 1
Юность - радиостанция 34 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
National Geographic 84 1
Известия ИД 539 1
Комсомольская правда ИД 65 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 1
Ведомости 727 1
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Forrester Research 819 2
Strategy Analytics 284 2
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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Infonetics Research 98 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
IHS Infonetics Research 90 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Allied Business Intelligence 16 1
Current Analysis 24 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 23 1
Gartner - Dataquest 347 1
Fortune Global 500 284 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 6
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 83 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 44 3
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 3
Ростех - Калашников ГК - ЦНИИточмаш - Центральный НИИ точного машиностроения 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 313 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 26 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 1
Open University - Открытый университет 35 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
МЭИ - Московский энергетический институт 102 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
University of California - Калифорнийский университет 85 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 275 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
РАН - Российская академия наук 1742 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 2
ИнфоКом 89 2
Связь-Экспокомм 93 2
CSTB Telecom & Media 58 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 2
МТС Телеком Идея 52 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 620 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 1
IPTV Forum 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
CeBIT 611 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Ленинская премия 9 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
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