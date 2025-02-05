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Ростелеком Центел Центральный телеграф
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Всего 449 дел, на cумму 5 191 482 420 ₽*
СОБЫТИЯ
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|05.02.2025
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Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи
Т-Банк» закрыл сделку с кипрской Riverstretch Trading & Investments по покупке исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, рассказали источники «Ведомостей» изданию.
|11.09.2019
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Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю
Продано историческое здание «Центрального телеграфа» «Ростелеком» сообщил о заключении подконтрольной ему компанией «Центр
|11.09.2019
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Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа
ших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи. Помещения «Центрального телеграфа» были выставлены на продажу в начале июня 2019 г. Для обеспечения проз
|06.06.2019
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Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи
через площадку «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость лота 3,5 млрд руб. Как пытались продать здание «Центрального телеграфа» Для «Центрального телеграфа» этот объект является непрофильным
|20.12.2018
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Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям
ить с ЦТ договор аренды ряда помещений здания общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Дополнительное здание «Центрального телеграфа» ушло за 2 млрд руб. Имя покупателя остается неизвестным «Начальная це
|23.08.2018
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Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома»
сонала и наличие сторонних арендаторов до конца 2019 г. «Ростелеком» продает здание по соседству от Центрального телеграфа Основным местом базирования владельца объекта — ПАО «Центральный телег
|14.05.2018
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Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду
Минкомсвязи расстанется по суду с 60 миллионами Основной владелец здания Центрального телеграфа в Москве — ПАО «Центральный телеграф», дочернее предприятие «Ростелеко
|15.03.2018
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«Центральный телеграф» проводит электронные закупки на ЭТП SETonline
«Центральный телеграф» объявил о переходе на электронную форму закупок на ЭТП SETonline. Компания осуществляет закупки по 223-ФЗ и планирует проводить в электронной форме около 20% плана закупок
|23.06.2016
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Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому»
Новый совет директоров «Центрального телеграфа» Акционеры «Центрального телеграфа» (ЦТ) избрали совет директор
|02.12.2014
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«Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса
Федеральный арбитражный суд Московского округа направил на новое рассмотрение иск «Центрального телеграфа» (ЦТ) к Минкомсвязи. Истец пытается взыскать с министерства 106 млн ру
|28.08.2013
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«Центральный телеграф» перейдет на Microsoft Dynamics AX 2012 при поддержке GMCS
Компания «Центральный телеграф», российский оператор связи, в рамках оптимизации процессов финансово-хо
|16.08.2013
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«Центральный телеграф» займется ИТ-аутсорсингом и «умными домами»
«Центральный телеграф» (ЦТ) намерен в этом году выйти на рынок ИТ-аутсорсинга и интеграции. Эт
|17.12.2012
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«Энвижн Груп» атаковал «Центральный телеграф»
Системный интегратор «Энвижн Групп» за последние несколько месяцев выиграл в Арбитражном суде Москвы девять исков к оператору услуг связи «Центральный телеграф» (ЦТ), рассказал CNews представитель истца. Причинами исков стала неполная оплата ЦТ контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования и соответствующих пуско-налад
|13.12.2012
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Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа»
13 декабря 2012 г. в Москве состоялось заочное заседание совета директоров «Центрального телеграфа», дочернего предприятия «Связьинвеста». Совет директоров «Центральн
|12.12.2012
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«Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа»
го доступа в интернет и IP-телевидения Qwerty. Однако Заболотный перевел сеть из 100% «дочки» ЦТ - «Центел» - непосредственно в саму компанию, в связи с чем реализация сделки по передаче Qwerty
|18.07.2012
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«Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб.
ами продолжаются. Как уточнил источник CNews, «Юника-Инвест» заложила имеющуюся у нее часть здания «Центрального телеграфа» по кредиту «Промсвязьбанка». Сумма кредита составляет 1 млрд руб., пр
|09.06.2012
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«Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф»
Трастовой брокерской компании». По всей видимости, речь идет о новом номинальном держателе. Оценка «Центрального Телеграфа» не включает его главный актив - историческое здание в центре Москвы Н
|18.05.2011
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«Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства
лежащих «Центелу» 2 тыс. км. оптоволоконной сети в обмен на списание задолженности в 1,2 млрд руб. «Центел» является сейчас 100% «дочкой» ЦТ, ранее для своего развития компания под гарантии акц
|22.03.2011
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Чистая прибыль «Центрального телеграфа» в 2010 г. выросла на 56,4% до 288,63 млн руб.
ационные доходы компании в 2010 г. составили 3 млрд 667 тыс. руб. По словам генерального директора «Центрального телеграфа» Игоря Заболотного, 2010 г. был непростым по многим внешним показателя
|06.12.2010
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В «Центральном телеграфе» новые назначения: два заместителя гендиректора
звитие новых сервисов. Совет директоров компании также одобрил изменение организационной структуры «Центрального телеграфа» и ввел новую должность – заместителя генерального директора – директо
|13.11.2010
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Чистая прибыль «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 26,7%
г. Прибыль от операционной деятельности выросла на 1,3% и достигла 501,39 млн руб. Чистая прибыль «Центрального телеграфа» составила 209,18 млн руб. по сравнению с 164,78 млн руб. по итогам 9
|17.08.2010
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МГРС заключила агентский договор с «Центральным Телеграфом» на предоставление телекоммуникационных услуг
одключаться к централизованной системе оповещения. В связи с этим МГРС планирует использовать сеть «Центрального Телеграфа» как один из вариантов подключения объектов к Центру управления сетью
|11.08.2010
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«Центел» открывает новый канал продаж в Москве
агодаря реализации агентской схемы продажи услуг юридическим лицам в течение года сервис-провайдер «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») планирует более чем пятикратное увеличен
|03.03.2010
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Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел»
Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел», альтернативного оператора связи Москвы и Московской области, сообщает «Прайм-Тасс».
|15.01.2010
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«Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок
Сумма сделки по приобретению «Центральным телеграфом» (ЦТ) 49% акций компании «Центел» составил 42 млн руб., сообщил CNews гендиректор ЦТ Игорь Заболотный. О самой сделке с
|28.12.2009
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«Центральный телеграф» зацепился за Кремль
О завершении всех судебных разбирательств вокруг прав собственности на здания «Центрального телеграфа» (ЦТ) сообщил CNews гендиректор компании Игорь Заболотный. По его слов
|09.12.2009
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«Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина
ий «Центральный телеграф», приватизировать который государство пыталось уже неоднократно. В отчете «Центрального телеграфа» по ценным бумагам за 3 квартал 2009 г. говорится, что доля Федерально
|13.11.2009
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Выручка «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2009 г. выросла на 4%
как и период в 9 месяцев, компания завершила с положительными показателями, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Так, выручка компании за 9 месяцев текущего года по сравнению с тем
|17.09.2009
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Образовано правление «Центрального телеграфа»
сональный состав и срок полномочий. Кроме того, согласована кандидатура нового главного бухгалтера «Центрального телеграфа», говорится в сообщении оператора. Членами правления избраны: Анатолий
|02.07.2009
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В «Центральном телеграфе» новый генеральный директор
, что решением Совета директоров компании, прошедшего 1 июля 2009 г., новым генеральным директором «Центрального телеграфа» назначен Игорь Заболотный. Он вступит в должность 2 июля 2009 г. Ново
|22.06.2009
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Qwerty ушел под контроль государства
«Центральный телеграф» сообщил об увеличении своей доли в компании «Центел» с 50,2% до 100% акций. Подробности сделки не разглашаются. Представители контролирующ
|08.06.2009
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Состоялось Годовое общее собрание акционеров «Центрального телеграфа»
ждены нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров «Центрального телеграфа». Согласно принятым акционерами решениям, прибыль компании по результа
|01.06.2009
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«Центральный телеграф» обновил «Баzу»
для всей линейки «Баzа» введена единая абонентская плата – 550 руб в месяц, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Отметим, что «Баzа» - это, в первую очередь, прямой московский много
|14.05.2009
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«МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф»
предоставлением абонентам услуг базового вызова и дополнительных видов обслуживания (ДВО) на сети «Центрального телеграфа» в городах Московской области: Красногорске, Лобне, Люберцах, Королеве
|21.07.2008
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«Центральный телеграф» уходит от Кремля в Ethernet
ия можно будет сдавать минимум за $1,5 тыс. в год, что должно принести доходность 16%. Руководство «Центрального телеграфа» давно хотело избавится от собственного здания. Прежний гендиректор оп
|25.06.2008
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Акционеры «Центрального телеграфа» избрали новый совет директоров
Акционеры компании "Центральный телеграф" на годовом собрании избрали новый совет директоров компании, сменив тре
|31.03.2008
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«Центральный Телеграф» «отвоевал» абонентов у солнцевских чиновников
помещения домов для проведения монтажно-наладочных и аварийно-строительных работ. В ноябре 2007 г. «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») обратился в арбитражный суд с иском, кот
|13.03.2008
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«Центральный телеграф» и «ЦентрТелеком» будут объединены
е о проведении реорганизации ОАО "ЦентрТелеком" и ОАО "Центральный телеграф" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому". Как пояснил РБК директор департамента по обществен
|07.03.2008
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«Центральный Телеграф» представил новую услугу «Телеграмма по e-mail»
компанией «Центральный Телеграф». Электронные цифровые подписи формируются в Удостоверяющем центре «Центрального телеграфа».
|19.02.2008
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Совет директоров "Связьинвеста" одобрил присоединение "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому"
Совет директоров компании "Связьинвест" принял решение о проведении реорганизации "ЦентрТелекома" и "Центрального телеграфа" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому", сообщает РБК. Акционерам "Связьинвеста" поручено предоставить дополнительные материалы по данном
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 27
|Мартиросян Ваагн 43 20
|Заболотный Игорь 45 15
|Рожецкин Леонид 48 11
|Юрченко Евгений 133 10
|Щеголев Игорь 699 10
|Путин Владимир 3454 9
|Солодухин Константин 119 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Приданцев Сергей 149 7
|Слизень Виталий 244 6
|Овчинников Борис 129 6
|Солонин Виталий 90 6
|Мартиросян Ваган 9 6
|Малис Александр 158 5
|Провоторов Александр 158 5
|Кравченко Константин 101 5
|Есиков Александр 18 5
|Лопатин Александр 22 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
|Яшин Валерий 80 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Усманов Алишер 311 4
|Тамодин Николай 49 4
|Давыдов Александр 54 4
|Киселев Александр 115 4
|Кусков Денис 221 4
|Милицкий Александр 10 4
|Анкилов Константин 121 4
|Лобанов Денис 47 4
|Левочка Родион 13 4
|Лещенко Михаил 33 4
|Кудрявцева Наталья 12 4
|Кисимова Наталья 5 4
|Малофеев Константин 118 4
|Греф Герман 485 3
|Иванов Сергей 405 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Назаров Алексей 73 3
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