Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ростелеком Центел Центральный телеграф

Ростелеком - Центел - Центральный телеграф

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 449 дел, на cумму 5 191 482 420 ₽*

Судебные дела (449) на сумму 5 191 482 420 ₽*
в качестве истца (365) на сумму 1 058 649 284 ₽*
в качестве ответчика (62) на сумму 3 233 567 036 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2025 Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Т-Банк» закрыл сделку с кипрской Riverstretch Trading & Investments по покупке исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, рассказали источники «Ведомостей» изданию.
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю

Продано историческое здание «Центрального телеграфа» «Ростелеком» сообщил о заключении подконтрольной ему компанией «Центр
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа

ших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи. Помещения «Центрального телеграфа» были выставлены на продажу в начале июня 2019 г. Для обеспечения проз
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи

через площадку «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость лота 3,5 млрд руб. Как пытались продать здание «Центрального телеграфа» Для «Центрального телеграфа» этот объект является непрофильным
20.12.2018 Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям

ить с ЦТ договор аренды ряда помещений здания общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Дополнительное здание «Центрального телеграфа» ушло за 2 млрд руб. Имя покупателя остается неизвестным «Начальная це
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома»

сонала и наличие сторонних арендаторов до конца 2019 г. «Ростелеком» продает здание по соседству от Центрального телеграфа Основным местом базирования владельца объекта — ПАО «Центральный телег
14.05.2018 Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду

Минкомсвязи расстанется по суду с 60 миллионами Основной владелец здания Центрального телеграфа в Москве — ПАО «Центральный телеграф», дочернее предприятие «Ростелеко
15.03.2018 «Центральный телеграф» проводит электронные закупки на ЭТП SETonline

«Центральный телеграф» объявил о переходе на электронную форму закупок на ЭТП SETonline. Компания осуществляет закупки по 223-ФЗ и планирует проводить в электронной форме около 20% плана закупок
23.06.2016 Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому»

Новый совет директоров «Центрального телеграфа» Акционеры «Центрального телеграфа» (ЦТ) избрали совет директор
02.12.2014 «Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса

Федеральный арбитражный суд Московского округа направил на новое рассмотрение иск «Центрального телеграфа» (ЦТ) к Минкомсвязи. Истец пытается взыскать с министерства 106 млн ру
28.08.2013 «Центральный телеграф» перейдет на Microsoft Dynamics AX 2012 при поддержке GMCS

Компания «Центральный телеграф», российский оператор связи, в рамках оптимизации процессов финансово-хо
16.08.2013 «Центральный телеграф» займется ИТ-аутсорсингом и «умными домами»

«Центральный телеграф» (ЦТ) намерен в этом году выйти на рынок ИТ-аутсорсинга и интеграции. Эт
17.12.2012 «Энвижн Груп» атаковал «Центральный телеграф»

Системный интегратор «Энвижн Групп» за последние несколько месяцев выиграл в Арбитражном суде Москвы девять исков к оператору услуг связи «Центральный телеграф» (ЦТ), рассказал CNews представитель истца. Причинами исков стала неполная оплата ЦТ контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования и соответствующих пуско-налад
13.12.2012 Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа»

13 декабря 2012 г. в Москве состоялось заочное заседание совета директоров «Центрального телеграфа», дочернего предприятия «Связьинвеста». Совет директоров «Центральн
12.12.2012 «Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа»

го доступа в интернет и IP-телевидения Qwerty. Однако Заболотный перевел сеть из 100% «дочки» ЦТ - «Центел» - непосредственно в саму компанию, в связи с чем реализация сделки по передаче Qwerty
18.07.2012 «Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб.

ами продолжаются. Как уточнил источник CNews, «Юника-Инвест» заложила имеющуюся у нее часть здания «Центрального телеграфа» по кредиту «Промсвязьбанка». Сумма кредита составляет 1 млрд руб., пр
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф»

Трастовой брокерской компании». По всей видимости, речь идет о новом номинальном держателе. Оценка «Центрального Телеграфа» не включает его главный актив - историческое здание в центре Москвы Н
18.05.2011 «Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства

лежащих «Центелу» 2 тыс. км. оптоволоконной сети в обмен на списание задолженности в 1,2 млрд руб. «Центел» является сейчас 100% «дочкой» ЦТ, ранее для своего развития компания под гарантии акц
22.03.2011 Чистая прибыль «Центрального телеграфа» в 2010 г. выросла на 56,4% до 288,63 млн руб.

ационные доходы компании в 2010 г. составили 3 млрд 667 тыс. руб. По словам генерального директора «Центрального телеграфа» Игоря Заболотного, 2010 г. был непростым по многим внешним показателя
06.12.2010 В «Центральном телеграфе» новые назначения: два заместителя гендиректора

звитие новых сервисов. Совет директоров компании также одобрил изменение организационной структуры «Центрального телеграфа» и ввел новую должность – заместителя генерального директора – директо
13.11.2010 Чистая прибыль «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 26,7%

г. Прибыль от операционной деятельности выросла на 1,3% и достигла 501,39 млн руб. Чистая прибыль «Центрального телеграфа» составила 209,18 млн руб. по сравнению с 164,78 млн руб. по итогам 9

17.08.2010 МГРС заключила агентский договор с «Центральным Телеграфом» на предоставление телекоммуникационных услуг

одключаться к централизованной системе оповещения. В связи с этим МГРС планирует использовать сеть «Центрального Телеграфа» как один из вариантов подключения объектов к Центру управления сетью

11.08.2010 «Центел» открывает новый канал продаж в Москве

агодаря реализации агентской схемы продажи услуг юридическим лицам в течение года сервис-провайдер «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») планирует более чем пятикратное увеличен
03.03.2010 Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел»

Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел», альтернативного оператора связи Москвы и Московской области, сообщает «Прайм-Тасс».

15.01.2010 «Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок

Сумма сделки по приобретению «Центральным телеграфом» (ЦТ) 49% акций компании «Центел» составил 42 млн руб., сообщил CNews гендиректор ЦТ Игорь Заболотный. О самой сделке с
28.12.2009 «Центральный телеграф» зацепился за Кремль

О завершении всех судебных разбирательств вокруг прав собственности на здания «Центрального телеграфа» (ЦТ) сообщил CNews гендиректор компании Игорь Заболотный. По его слов
09.12.2009 «Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина

ий «Центральный телеграф», приватизировать который государство пыталось уже неоднократно. В отчете «Центрального телеграфа» по ценным бумагам за 3 квартал 2009 г. говорится, что доля Федерально
13.11.2009 Выручка «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2009 г. выросла на 4%

как и период в 9 месяцев, компания завершила с положительными показателями, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Так, выручка компании за 9 месяцев текущего года по сравнению с тем

17.09.2009 Образовано правление «Центрального телеграфа»

сональный состав и срок полномочий. Кроме того, согласована кандидатура нового главного бухгалтера «Центрального телеграфа», говорится в сообщении оператора. Членами правления избраны: Анатолий
02.07.2009 В «Центральном телеграфе» новый генеральный директор

, что решением Совета директоров компании, прошедшего 1 июля 2009 г., новым генеральным директором «Центрального телеграфа» назначен Игорь Заболотный. Он вступит в должность 2 июля 2009 г. Ново
22.06.2009 Qwerty ушел под контроль государства

«Центральный телеграф» сообщил об увеличении своей доли в компании «Центел» с 50,2% до 100% акций. Подробности сделки не разглашаются. Представители контролирующ
08.06.2009 Состоялось Годовое общее собрание акционеров «Центрального телеграфа»

ждены нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров «Центрального телеграфа». Согласно принятым акционерами решениям, прибыль компании по результа
01.06.2009 «Центральный телеграф» обновил «Баzу»

для всей линейки «Баzа» введена единая абонентская плата – 550 руб в месяц, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Отметим, что «Баzа» - это, в первую очередь, прямой московский много
14.05.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф»

предоставлением абонентам услуг базового вызова и дополнительных видов обслуживания (ДВО) на сети «Центрального телеграфа» в городах Московской области: Красногорске, Лобне, Люберцах, Королеве
21.07.2008 «Центральный телеграф» уходит от Кремля в Ethernet

ия можно будет сдавать минимум за $1,5 тыс. в год, что должно принести доходность 16%. Руководство «Центрального телеграфа» давно хотело избавится от собственного здания. Прежний гендиректор оп
25.06.2008 Акционеры «Центрального телеграфа» избрали новый совет директоров

Акционеры компании "Центральный телеграф" на годовом собрании избрали новый совет директоров компании, сменив тре
31.03.2008 «Центральный Телеграф» «отвоевал» абонентов у солнцевских чиновников

помещения домов для проведения монтажно-наладочных и аварийно-строительных работ. В ноябре 2007 г. «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») обратился в арбитражный суд с иском, кот
13.03.2008 «Центральный телеграф» и «ЦентрТелеком» будут объединены

е о проведении реорганизации ОАО "ЦентрТелеком" и ОАО "Центральный телеграф" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому". Как пояснил РБК директор департамента по обществен
07.03.2008 «Центральный Телеграф» представил новую услугу «Телеграмма по e-mail»

компанией «Центральный Телеграф». Электронные цифровые подписи формируются в Удостоверяющем центре «Центрального телеграфа».
19.02.2008 Совет директоров "Связьинвеста" одобрил присоединение "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому"

Совет директоров компании "Связьинвест" принял решение о проведении реорганизации "ЦентрТелекома" и "Центрального телеграфа" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому", сообщает РБК. Акционерам "Связьинвеста" поручено предоставить дополнительные материалы по данном

Публикаций - 420, упоминаний - 806

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 121
Ростелеком 10948 113
МегаФон 10742 53
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 50
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 36
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 34
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 33
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 31
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 30
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 24
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 23
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 23
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 22
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 22
Cisco Systems 5372 22
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 21
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 19
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 19
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 18
Питерская группа связистов 441 18
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 13
NVision Group - Энвижн Груп 699 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 11
Intel Corporation 12811 11
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 11
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 10
Электросвязь 268 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 10
Почта России ПАО 2370 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Альфа-Групп 745 9
Связной ГК 1401 8
Евросеть 1421 7
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 5
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 5
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 4
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Walt Disney Company 647 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Первый ООО 3 3
Юника-инвест 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 63
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Международная академия связи - МАС 46 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
WiMAX Forum 69 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Электрокабель 13 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
Международная академия информатизации 14 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 88
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 77
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 69
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 65
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 64
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 59
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 44
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 18
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 17
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 17
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 15
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 14
Пропускная способность - Bandwidth 1907 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 27
Microsoft Windows 2000 8678 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Apple iPhone 6 4861 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 16 5
Google Android 15244 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 4
Ростелеком - Центел - QWERTY VIDAQ 4 4
Microsoft Windows 16882 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Dr.Web AV-Desk 148 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Ростелеком - Центел - ФСДС - Федеральная сеть документальных сообщений 3 3
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 2
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 6 2
Intel Itanium 649 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
Intel Pentium III 782 2
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 2
Рейман Леонид 1065 27
Мартиросян Ваагн 43 20
Заболотный Игорь 45 15
Рожецкин Леонид 48 11
Юрченко Евгений 133 10
Щеголев Игорь 699 10
Путин Владимир 3454 9
Солодухин Константин 119 7
Брюквин Юрий 300 7
Приданцев Сергей 149 7
Слизень Виталий 244 6
Овчинников Борис 129 6
Солонин Виталий 90 6
Мартиросян Ваган 9 6
Малис Александр 158 5
Провоторов Александр 158 5
Кравченко Константин 101 5
Есиков Александр 18 5
Лопатин Александр 22 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
Яшин Валерий 80 5
Осеевский Михаил 350 5
Усманов Алишер 311 4
Тамодин Николай 49 4
Давыдов Александр 54 4
Киселев Александр 115 4
Кусков Денис 221 4
Милицкий Александр 10 4
Анкилов Константин 121 4
Лобанов Денис 47 4
Левочка Родион 13 4
Лещенко Михаил 33 4
Кудрявцева Наталья 12 4
Кисимова Наталья 5 4
Малофеев Константин 118 4
Греф Герман 485 3
Иванов Сергей 405 3
Кочетков Владислав 248 3
Назаров Алексей 73 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 235
Россия - РФ - Российская федерация 166168 213
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 40
Европа 24964 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 20
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 18
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 9
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 7
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Израиль 2856 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Украина 7928 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 6
Япония 13807 6
Швеция - Королевство 3782 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Испания - Королевство 3840 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 106
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 39
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 34
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 21
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Аренда 2687 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 11
Приватизация - форма преобразования собственности 543 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 19
Стрим-ТВ - телекомпания 166 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Компьютерра 45 3
Ведомости 1466 2
Лаборатория Артимовича 9 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Warner Bros. - Cartoon Network 23 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Известия ИД 770 1
Telegraph 199 1
National Geographic 95 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Юность - радиостанция 52 1
NBC News 188 1
Mezzo - телеканал 10 1
New Scientist 1448 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Tatler 5 1
VNUNet.com 214 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 18
Рустелеком ТК 305 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Strategy Analytics 285 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Allied Business Intelligence 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Sage Research 4 1
Fortune Global 500 295 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 3
Ростех - Калашников ГК - ЦНИИточмаш - Центральный НИИ точного машиностроения 4 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 2
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
Связь-Экспокомм 276 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CSTB Telecom & Media 83 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CeBIT 614 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
IPTV Forum 17 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Ленинская премия 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще