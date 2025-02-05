Ростелеком - Центел - Центральный телеграф

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи Т-Банк» закрыл сделку с кипрской Riverstretch Trading & Investments по покупке исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, рассказали источники «Ведомостей» изданию.

Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю Продано историческое здание «Центрального телеграфа» «Ростелеком» сообщил о заключении подконтрольной ему компанией «Центр

Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа ших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи. Помещения «Центрального телеграфа» были выставлены на продажу в начале июня 2019 г. Для обеспечения проз

Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи через площадку «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость лота 3,5 млрд руб. Как пытались продать здание «Центрального телеграфа» Для «Центрального телеграфа» этот объект является непрофильным

Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям ить с ЦТ договор аренды ряда помещений здания общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Дополнительное здание «Центрального телеграфа» ушло за 2 млрд руб. Имя покупателя остается неизвестным «Начальная це

Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» сонала и наличие сторонних арендаторов до конца 2019 г. «Ростелеком» продает здание по соседству от Центрального телеграфа Основным местом базирования владельца объекта — ПАО «Центральный телег

Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду Минкомсвязи расстанется по суду с 60 миллионами Основной владелец здания Центрального телеграфа в Москве — ПАО «Центральный телеграф», дочернее предприятие «Ростелеко

«Центральный телеграф» проводит электронные закупки на ЭТП SETonline «Центральный телеграф» объявил о переходе на электронную форму закупок на ЭТП SETonline. Компания осуществляет закупки по 223-ФЗ и планирует проводить в электронной форме около 20% плана закупок

Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому» Новый совет директоров «Центрального телеграфа» Акционеры «Центрального телеграфа» (ЦТ) избрали совет директор

«Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса Федеральный арбитражный суд Московского округа направил на новое рассмотрение иск «Центрального телеграфа» (ЦТ) к Минкомсвязи. Истец пытается взыскать с министерства 106 млн ру

«Центральный телеграф» перейдет на Microsoft Dynamics AX 2012 при поддержке GMCS Компания «Центральный телеграф», российский оператор связи, в рамках оптимизации процессов финансово-хо

«Центральный телеграф» займется ИТ-аутсорсингом и «умными домами» «Центральный телеграф» (ЦТ) намерен в этом году выйти на рынок ИТ-аутсорсинга и интеграции. Эт

«Энвижн Груп» атаковал «Центральный телеграф» Системный интегратор «Энвижн Групп» за последние несколько месяцев выиграл в Арбитражном суде Москвы девять исков к оператору услуг связи «Центральный телеграф» (ЦТ), рассказал CNews представитель истца. Причинами исков стала неполная оплата ЦТ контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования и соответствующих пуско-налад

Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа» 13 декабря 2012 г. в Москве состоялось заочное заседание совета директоров «Центрального телеграфа», дочернего предприятия «Связьинвеста». Совет директоров «Центральн

«Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа» го доступа в интернет и IP-телевидения Qwerty. Однако Заболотный перевел сеть из 100% «дочки» ЦТ - «Центел» - непосредственно в саму компанию, в связи с чем реализация сделки по передаче Qwerty

«Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб. ами продолжаются. Как уточнил источник CNews, «Юника-Инвест» заложила имеющуюся у нее часть здания «Центрального телеграфа» по кредиту «Промсвязьбанка». Сумма кредита составляет 1 млрд руб., пр

«Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» Трастовой брокерской компании». По всей видимости, речь идет о новом номинальном держателе. Оценка «Центрального Телеграфа» не включает его главный актив - историческое здание в центре Москвы Н

«Центральный телеграф» спас Qwerty от банкротства лежащих «Центелу» 2 тыс. км. оптоволоконной сети в обмен на списание задолженности в 1,2 млрд руб. «Центел» является сейчас 100% «дочкой» ЦТ, ранее для своего развития компания под гарантии акц

Чистая прибыль «Центрального телеграфа» в 2010 г. выросла на 56,4% до 288,63 млн руб. ационные доходы компании в 2010 г. составили 3 млрд 667 тыс. руб. По словам генерального директора «Центрального телеграфа» Игоря Заболотного, 2010 г. был непростым по многим внешним показателя

В «Центральном телеграфе» новые назначения: два заместителя гендиректора звитие новых сервисов. Совет директоров компании также одобрил изменение организационной структуры «Центрального телеграфа» и ввел новую должность – заместителя генерального директора – директо

Чистая прибыль «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 26,7% г. Прибыль от операционной деятельности выросла на 1,3% и достигла 501,39 млн руб. Чистая прибыль «Центрального телеграфа» составила 209,18 млн руб. по сравнению с 164,78 млн руб. по итогам 9

МГРС заключила агентский договор с «Центральным Телеграфом» на предоставление телекоммуникационных услуг одключаться к централизованной системе оповещения. В связи с этим МГРС планирует использовать сеть «Центрального Телеграфа» как один из вариантов подключения объектов к Центру управления сетью

«Центел» открывает новый канал продаж в Москве агодаря реализации агентской схемы продажи услуг юридическим лицам в течение года сервис-провайдер «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») планирует более чем пятикратное увеличен

Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел» Алексей Цембер назначен генеральным директором компании «Центел», альтернативного оператора связи Москвы и Московской области, сообщает «Прайм-Тасс».

«Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок Сумма сделки по приобретению «Центральным телеграфом» (ЦТ) 49% акций компании «Центел» составил 42 млн руб., сообщил CNews гендиректор ЦТ Игорь Заболотный. О самой сделке с

«Центральный телеграф» зацепился за Кремль О завершении всех судебных разбирательств вокруг прав собственности на здания «Центрального телеграфа» (ЦТ) сообщил CNews гендиректор компании Игорь Заболотный. По его слов

«Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина ий «Центральный телеграф», приватизировать который государство пыталось уже неоднократно. В отчете «Центрального телеграфа» по ценным бумагам за 3 квартал 2009 г. говорится, что доля Федерально

Выручка «Центрального телеграфа» за 9 месяцев 2009 г. выросла на 4% как и период в 9 месяцев, компания завершила с положительными показателями, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Так, выручка компании за 9 месяцев текущего года по сравнению с тем

Образовано правление «Центрального телеграфа» сональный состав и срок полномочий. Кроме того, согласована кандидатура нового главного бухгалтера «Центрального телеграфа», говорится в сообщении оператора. Членами правления избраны: Анатолий

В «Центральном телеграфе» новый генеральный директор , что решением Совета директоров компании, прошедшего 1 июля 2009 г., новым генеральным директором «Центрального телеграфа» назначен Игорь Заболотный. Он вступит в должность 2 июля 2009 г. Ново

Qwerty ушел под контроль государства «Центральный телеграф» сообщил об увеличении своей доли в компании «Центел» с 50,2% до 100% акций. Подробности сделки не разглашаются. Представители контролирующ

Состоялось Годовое общее собрание акционеров «Центрального телеграфа» ждены нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров «Центрального телеграфа». Согласно принятым акционерами решениям, прибыль компании по результа

«Центральный телеграф» обновил «Баzу» для всей линейки «Баzа» введена единая абонентская плата – 550 руб в месяц, говорится в сообщении «Центрального телеграфа». Отметим, что «Баzа» - это, в первую очередь, прямой московский много

«МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф» предоставлением абонентам услуг базового вызова и дополнительных видов обслуживания (ДВО) на сети «Центрального телеграфа» в городах Московской области: Красногорске, Лобне, Люберцах, Королеве

«Центральный телеграф» уходит от Кремля в Ethernet ия можно будет сдавать минимум за $1,5 тыс. в год, что должно принести доходность 16%. Руководство «Центрального телеграфа» давно хотело избавится от собственного здания. Прежний гендиректор оп

Акционеры «Центрального телеграфа» избрали новый совет директоров Акционеры компании "Центральный телеграф" на годовом собрании избрали новый совет директоров компании, сменив тре

«Центральный Телеграф» «отвоевал» абонентов у солнцевских чиновников помещения домов для проведения монтажно-наладочных и аварийно-строительных работ. В ноябре 2007 г. «Центел» (дочерняя компания «Центрального Телеграфа») обратился в арбитражный суд с иском, кот

«Центральный телеграф» и «ЦентрТелеком» будут объединены е о проведении реорганизации ОАО "ЦентрТелеком" и ОАО "Центральный телеграф" в форме присоединения "Центрального телеграфа" к "ЦентрТелекому". Как пояснил РБК директор департамента по обществен

«Центральный Телеграф» представил новую услугу «Телеграмма по e-mail» компанией «Центральный Телеграф». Электронные цифровые подписи формируются в Удостоверяющем центре «Центрального телеграфа».