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Ревизионная комиссия орган внутреннего финансового контроля юридического лица

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 «Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год 1
25.07.2025 «Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2024 год 1
26.06.2025 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров-2025 1
26.05.2025 Дистанционные собрания акционеров в 2025 году: чем компаниям поможет электронная подпись 2
16.09.2024 «Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2023 год 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
28.06.2024 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров 1
04.07.2022 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2021 год 1
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 2
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 2
20.01.2020 Власти банкротят банк Натальи Касперской 1
14.06.2019 «Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год 1
28.06.2018 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
18.06.2018 «Ростелеком» объявил итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2017 году 1
17.05.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил список кандидатов в новый совет директоров 2
05.04.2018 На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО» 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 1
17.07.2017 Apple запретила блокировщики рекламы для iPhone и iPad 1
30.06.2016 МГТС выплатит более 21 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 финансового года 1
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1
25.04.2016 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 2
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров 1
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1
16.04.2015 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров по итогам 2014 г. 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
23.06.2014 Избран новый состав совета директоров МГТС 1
28.05.2014 Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника» 1
14.05.2014 Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2013 г. в размере 2,43 млрд руб. 1
14.04.2014 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2013 г. 1
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 2
30.04.2013 МТС направит на выплату дивидендов в 2013-2015 гг. минимум 120 млрд руб. 1
08.04.2013 Создана объединённая профсоюзная организация МРФ «Москва» компании «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 2
01.03.2013 Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Ростелекома» 2
20.02.2013 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета 2
10.01.2013 Кирилл Степаненко возглавил департамент регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России 1
21.12.2012 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 1

Публикаций - 141, упоминаний - 160

Ревизионная комиссия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 43
Ростелеком 10948 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 20
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
МТС - Система Телеком 239 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
МегаФон 10742 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Ростелеком - Томсктелеком 13 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Google LLC 12690 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Mustcom 37 2
МТС ИнтерКом 32 2
Ростелеком - Сахателеком 65 2
МТС ЭФКОМ 4 2
МТС Эльф 20 2
EY - Эрнст энд Янг 81 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
РСМ Русь - РСМ Топ-Аудит 9 9
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 9
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 8
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Групп 745 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Интерфинкапитал УК 2 2
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 2
РИД - Российский институт директоров 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Лидер УК 25 2
Протон ООО 2 2
Учет Аудиторская фирма 1 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
МГТС Недвижимость 7 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 1
InVenture Partners 20 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Венгрии - Magyarország Kormánya - Государственные органы власти Венгерской Республики 7 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Международная академия связи - МАС 46 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Стандартизация - Standardization 2339 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Linux NBD - network block device 5 1
SR Space - SR NET - СР Нет - спутниковый интернет 4 1
SR Space - SR Drones - Богомол 4 1
SR Space Nebo 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Apple - App Store 3109 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Apple Safari - браузер 896 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Adblock 35 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
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