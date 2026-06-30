Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ревизионная комиссия орган внутреннего финансового контроля юридического лица
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 141, упоминаний - 160
Ревизионная комиссия и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрченко Евгений 133 16
|Родионов Иван 73 15
|Веремьянина Валентина 19 15
|Семенов Вадим 65 15
|Кудимов Юрий 21 10
|Лещенко Михаил 33 10
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 9
|Иванов Сергей 405 9
|Дубовсков Андрей 89 9
|Провоторов Александр 158 9
|Рейман Леонид 1065 8
|Дмитриев Кирилл 120 8
|Златопольский Антон 21 8
|Аганбегян Рубен 18 8
|Шевчук Александр 17 8
|Дроздов Сергей 35 8
|Хренков Владимир 24 7
|Репин Игорь 23 7
|Бутрин Михаил 18 7
|Королева Ольга 12 7
|Черноусова Виктория 8 7
|Осеевский Михаил 350 6
|Шоржин Валерий 67 6
|Нарукавников Александр 14 6
|Задорнов Михаил 30 6
|Афанасьев Денис 77 6
|Яшин Валерий 80 6
|Абугов Антон 37 6
|Савченко Виктор 30 6
|Белов Вадим 23 6
|Ромский Георгий 23 6
|Манасов Марлен 22 6
|Гаршин Василий 5 5
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 5
|Малофеев Константин 118 5
|Кузнецов Сергей 163 5
|Ершов Андрей 52 5
|Меламед Леонид 150 5
|Киселев Александр 115 5
|Гончарук Александр 92 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Ведомости 1466 1
|Говорит Москва - радиостанция 23 1
|CNews TV 747 1
|Silicon 494 1
|Росбалт ИА 60 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.