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Ревизионная комиссия орган внутреннего финансового контроля юридического лица



04.07.2022 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2021 год 1
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 2
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 2
20.01.2020 Власти банкротят банк Натальи Касперской 1
14.06.2019 «Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год 1
28.06.2018 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
18.06.2018 «Ростелеком» объявил итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2017 году 1
17.05.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил список кандидатов в новый совет директоров 2
14.05.2018 МГТС объявила рекомендации по размеру дивидендов за 2017 год 1
05.04.2018 На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО» 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 1
17.07.2017 Apple запретила блокировщики рекламы для iPhone и iPad 1
30.06.2016 МГТС выплатит более 21 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 финансового года 1
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 1
25.04.2016 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 2
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров 1
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1
16.04.2015 Совет директоров «Ростелекома» определил дату годового общего собрания акционеров по итогам 2014 г. 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
23.06.2014 Избран новый состав совета директоров МГТС 1
28.05.2014 Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника» 1
14.05.2014 Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2013 г. в размере 2,43 млрд руб. 1
14.04.2014 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2013 г. 1
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 2
30.04.2013 МТС направит на выплату дивидендов в 2013-2015 гг. минимум 120 млрд руб. 1
08.04.2013 Создана объединённая профсоюзная организация МРФ «Москва» компании «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 2
01.03.2013 Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Ростелекома» 2
20.02.2013 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета 2
10.01.2013 Кирилл Степаненко возглавил департамент регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России 1
21.12.2012 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 1
10.12.2012 Председателем набсовета фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» стал министр образования Дмитрий Ливанов 1
09.11.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2012 1
11.07.2012 «Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
02.07.2012 Акционеры МГТС решили не выплачивать дивиденды за 2011 г. 1
19.06.2012 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
14.06.2012 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 1

Публикаций - 138, упоминаний - 159

Ревизионная комиссия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 18
Центел - Центральный телеграф 408 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Intel Corporation 11624 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Apple Inc 11103 1
Samsung Electronics 9667 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
Forcepoint - Stonesoft 45 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 8
РЖД - Российские железные дороги 1598 4
Виктория - Сеть супермаркетов 171 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Почта России ПАО 1973 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 8
Президент Российской Федерации 3492 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Администрация Президента РФ 976 1
Правительство Венгрии - Magyarország Kormánya - Государственные органы власти Венгерской Республики 7 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
Data monetization - Монетизация данных 1306 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
Microsoft Windows 2000 12612 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Apple Safari - браузер 793 1
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 41 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
Linux OS 8153 1
Чижикова Анна 3 3
Чернышенко Дмитрий 412 2
Афанасьев Денис 49 2
Путин Владимир 2696 2
Кербер Сергей 2 2
Шафигуллин Лутфулла 8 1
Нурутдинов Айрат 4 1
Алексеев Сергей 8 1
Козин Владимир 5 1
Виньков Андрей 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Казахстан - Республика 4750 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Россия - СФО - Омская область 560 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Румыния 709 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Швеция - Королевство 3449 1
Венгрия - Будапешт 108 1
Россия - Южный Урал 145 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 7
S&P - Standard and Poor’s 480 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
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