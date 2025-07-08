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SR Space SR Drones Богомол
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Власти банкротят создателя «российского Starlink» 1
|23.07.2024
|Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 3
|07.06.2024
|В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
SR Space и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3259 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 1
|Семенов Максим 25 1
|Райкевич Алексей 97 1
|Хубежова Зарина 2 1
|Мансуров Олег 6 1
|Никишев Роман 1 1
|Forbes - Форбс 871 1
|Ведомости 1097 1
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