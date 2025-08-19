Получите все материалы CNews по ключевому слову
RusProfile Руспрофайл
УПОМИНАНИЯ
RusProfile и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 763 1
|Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 4 1
|Ян Давид 68 2
|Устин Леонид 2 2
|Лысенко Вадим 1 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Бармин Алексей 1 1
|Казарян Карен 80 1
|Белоус Константин 2 1
|Мурашкина Елена 1 1
|Селеня Кирилл 1 1
|Артамонов Кирилл 1 1
|Добкин Аркадий 79 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Арлазаров Владимир 249 1
|Веригин Илья 36 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Абрамян Александр 3 1
|Новосельцева Светлана 1 1
|Сивцев Илья 162 1
|Замесов Алексей 5 1
|Зуйков Сергей 2 1
|Химий Иван 1 1
|Фролов Денис 59 1
|Чувствинов Игорь 5 1
|Виноградов Максим 11 1
|Акопьян Артур 26 1
|Рязанов Алексей 2 1
|Комиссаров Дмитрий 232 1
|Икономов Арташес 4 1
|Закоржевский Вячеслав 47 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Либин Сергей 24 1
|Петров Андрей 25 1
|Делицин Леонид 11 1
|Пермяков Руслан 20 1
|Колпаков Игорь 7 1
|Таляровский Валерий 7 1
|Ефремов Владимир 3 1
|Молодык Владимир 15 1
|Милков Максим 1 1
|Кравцев Владимир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8285 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3396 1
|A2:Research 11 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
|AdIndex 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378752, в очереди разбора - 739728.
Создано именных указателей - 181248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
