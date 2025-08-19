RusProfile - Руспрофайл

Разделы

19.08.2025 В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников 1
18.04.2025 На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше 1
18.03.2025 Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России 1
14.02.2025 VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис» 1
13.01.2025 «Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства 1
06.12.2024 «Дочка» General Electric запросила радиочастоты в России 1
19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
01.03.2023 EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 1
05.08.2020 Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

RusProfile и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10077 3
Google LLC 12058 3
Apple Inc 12368 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 2
Softline - Софтлайн 3087 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4304 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии 95 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 397 2
Beorg - Биорг 119 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 2
Dbrain - Дибрейн 27 2
Google Russia - Гугл Россия 187 2
Samsung Electronics 10448 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
Intel Corporation 12400 1
Kingston Technology 199 1
Seagate Technology 747 1
Nvidia Corp 3633 1
НЦ ПЭ - Научный центр прикладной электродинамики 2 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
ЭКБ-Нева 1 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 35 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5111 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 278 1
Softline - Sl Soft - Сойка 3 1
Directum - Директум 1144 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
Navicon - Навикон 306 1
8667 1
Yandex - Яндекс 8009 1
Dell EMC 5059 1
Т1 Иннотех 187 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Kofax 57 1
BPO Invest - ТКсэт - Correct 3 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2227 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1263 3
Газпром нефть 649 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1135 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 412 1
Unsplash 1153 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 67 1
Альфа-Капитал УК 126 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 55 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 226 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 16 1
ДжиИ Хэлскеа Никомед Дистрибьюшн 2 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 2
Судебная власть - Judicial power 2361 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12368 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1038 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5137 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 498 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 62 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3225 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 693 1
Федеральное казначейство России 1835 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 54 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 763 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 4 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21686 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5001 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70084 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21433 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3374 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11984 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26462 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7877 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54657 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11797 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8578 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16105 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7246 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30087 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 987 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32745 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9082 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3623 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7747 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22258 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1060 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1064 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4336 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1105 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14204 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3943 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9667 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4578 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5571 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3877 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13274 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7940 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14200 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17552 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3848 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3985 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 2
Microsoft Windows 10 1836 1
Intel Core - Семейство процессоров 1224 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 311 1
Kingston HyperX 49 1
HyperPC Cyber 1 1
Apple Face ID 227 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 21 1
Google Play - Google Store - Android Market 3382 1
Apple - App Store 2960 1
VIPole - мессенджер 1 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 690 1
Samsung Evo Plus NVMe 10 1
Smart Engines - Smart Document Engine 37 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Softline - Sl Soft - Robin OCR 4 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 41 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 212 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 55 1
Directum Ario 44 1
Abbyy FlexiCapture 171 1
Beorg Smart Vision 38 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 59 1
Linux OS 10560 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 303 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 30 1
Content AI - ContentCapture 36 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7211 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Microsoft Office 3870 1
Новые облачные технологии - МойОфис 837 1
НКТ - Р7-Офис 435 1
Google YouTube - Видеохостинг 2844 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 176 1
Ян Давид 68 2
Устин Леонид 2 2
Лысенко Вадим 1 1
Сафиулин Алексей 3 1
Бармин Алексей 1 1
Казарян Карен 80 1
Белоус Константин 2 1
Мурашкина Елена 1 1
Селеня Кирилл 1 1
Артамонов Кирилл 1 1
Добкин Аркадий 79 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Арлазаров Владимир 249 1
Веригин Илья 36 1
Горюнов Виктор 8 1
Абрамян Александр 3 1
Новосельцева Светлана 1 1
Сивцев Илья 162 1
Замесов Алексей 5 1
Зуйков Сергей 2 1
Химий Иван 1 1
Фролов Денис 59 1
Чувствинов Игорь 5 1
Виноградов Максим 11 1
Акопьян Артур 26 1
Рязанов Алексей 2 1
Комиссаров Дмитрий 232 1
Икономов Арташес 4 1
Закоржевский Вячеслав 47 1
Мыздриков Иван 30 1
Либин Сергей 24 1
Петров Андрей 25 1
Делицин Леонид 11 1
Пермяков Руслан 20 1
Колпаков Игорь 7 1
Таляровский Валерий 7 1
Ефремов Владимир 3 1
Молодык Владимир 15 1
Милков Максим 1 1
Кравцев Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152123 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52896 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44784 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18146 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2575 2
Украина 7716 2
Германия - Федеративная Республика 12843 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 862 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 725 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7879 1
Россия - СФО - Новосибирск 4522 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 937 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13462 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 972 1
Польша - Республика 1995 1
Европа Восточная 3112 1
Индия - Bharat 5598 1
Беларусь - Белоруссия 5923 1
Украина - Киев 1133 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Армения - Республика 2346 1
Нидерланды 3581 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 1
Япония 13417 1
Турция - Турецкая республика 2447 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6480 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8104 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53594 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7186 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7692 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50039 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 737 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 252 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25234 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30870 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9592 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16985 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4825 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2021 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 365 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6193 2
Ergonomics - Эргономика 1646 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11458 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9311 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 1
Айсберг - Eisberg 185 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 77 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1849 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6175 1
Зоология - наука о животных 2735 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14520 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5143 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1477 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3618 1
Паспорт - Паспортные данные 2650 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2621 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2393 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1498 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1587 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 87 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11346 4
Известия ИД 676 1
Ведомости 1126 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1059 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 191 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8285 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3396 1
A2:Research 11 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
AdIndex 8 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 3 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
