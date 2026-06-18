Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова

АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» — крупное российское предприятие радиоэлектронной промышленности, расположенное в городе Жуковский. Входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области радиоэлектроники. На предприятии также разрабатываются автоматизированные системы управления, диагностики и безопасности электропоездов и поездов метро, и гидроакустическое оборудование, в т. ч. рыбопоисковые эхолоты.