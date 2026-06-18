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Концерн ВКО Алмаз-Антей НИИП имени В.В. Тихомирова Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова
АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» — крупное российское предприятие радиоэлектронной промышленности, расположенное в городе Жуковский. Входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области радиоэлектроники. На предприятии также разрабатываются автоматизированные системы управления, диагностики и безопасности электропоездов и поездов метро, и гидроакустическое оборудование, в т. ч. рыбопоисковые эхолоты.
СОБЫТИЯ
Концерн ВКО Алмаз-Антей и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 11393 1
|Ростех - КРЭТ - Гималаи РЭБ - комплекс радиоэлектронной борьбы 2 1
|Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 275 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Щербина Сергей 14 1
|Бармин Алексей 1 1
|Лысенко Вадим 1 1
|Goranson Annie - Горансон Энни 4 1
|Селеня Кирилл 1 1
|Дубинин Максим 3 1
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