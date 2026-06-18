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Концерн ВКО Алмаз-Антей НИИП имени В.В. Тихомирова Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова

Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова

АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» — крупное российское предприятие радиоэлектронной промышленности, расположенное в городе Жуковский. Входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области радиоэлектроники. На предприятии также разрабатываются автоматизированные системы управления, диагностики и безопасности электропоездов и поездов метро, и гидроакустическое оборудование, в т. ч. рыбопоисковые эхолоты.

СОБЫТИЯ


18.06.2026 НИИП имени В.В. Тихомирова ускоряет процессы с помощью Directum RX со встроенным ИИ 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 1
14.01.2015 Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям 1
20.10.2014 КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Концерн ВКО Алмаз-Антей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1078 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 100 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Esri 175 1
ЭКБ-Нева 1 1
НЦ ПЭ - Научный центр прикладной электродинамики 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
Ростех - КРЭТ - Сигнал - Ставропольский радиозавод 2 1
NextGIS - НекстГИС 3 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 1
Red Hat 1369 1
Directum - Директум 1242 1
Autodesk 639 1
9463 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 125 1
RusProfile - Руспрофайл 25 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Газпром ПАО 1479 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1667 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4331 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60813 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 734 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1319 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1148 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1291 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1908 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3381 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11435 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12032 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6314 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33058 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21489 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 277 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1109 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 426 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25058 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2189 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13802 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1890 1
Linux OS 11393 1
Ростех - КРЭТ - Гималаи РЭБ - комплекс радиоэлектронной борьбы 2 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 275 1
Рыжов Алексей 19 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Щербина Сергей 14 1
Бармин Алексей 1 1
Лысенко Вадим 1 1
Goranson Annie - Горансон Энни 4 1
Селеня Кирилл 1 1
Дубинин Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164152 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54379 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 1
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 34 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 901 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6641 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
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