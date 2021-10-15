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Газпром ПАО


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 5
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 4
11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 2
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
03.09.2021 На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям 3
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 2
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 1
04.06.2021 «Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях 2
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве 2
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
13.05.2021 «Простопатент» запускает сервис онлайн-патентования по фиксированным ценам 1
11.05.2021 Росреестр и Газпром перейдут на электронное взаимодействие к концу 2021 года 8
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 1
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 2
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 8
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 1
07.12.2020 Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 2
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза» 1
10.11.2020 Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети 11

Публикаций - 518, упоминаний - 918

Газпром ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 75
SAP SE 3207 46
Microsoft Corporation 10997 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
VK - Mail.ru Group 2482 26
Ростех - Ростехнологии 2230 19
Yandex - Яндекс 4098 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
IBM 3524 14
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 13
3726 13
Ланит ГК 1154 13
Google LLC 7124 12
Cisco Systems 2035 9
Oracle Corporation 3331 9
НСК - Наша Сервисная Компания 39 9
Компьютер НПО 50 8
АйТи 748 8
Merlion - Мерлион 273 8
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 7
Facebook 3764 7
Крок 1219 7
Ростелеком Связьинвест 692 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Код Безопасности 365 6
Астерос - Asteros 531 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
АФК Система ПАО 990 6
Галактика - Корпорация 248 5
Intel Corporation 4143 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Укртелеком 127 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Red Hat 664 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 55
РЖД - Российские железные дороги 1081 35
Транснефть 159 27
Газпромбанк - ГПБ 692 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 24
Роснефть НК 367 23
Аэрофлот 492 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 16
Почта России ПАО 1570 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 11
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 10
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 10
X5 Group - Пятерочка 559 9
Альфа-Банк 1122 8
Сургутнефтегаз - СНГ 123 7
Газпром нефть 380 7
ТНК-ВР Холдинг 147 7
Россети ПАО 168 7
Башнефть ПАО АНК 90 6
Интер РАО ПАО 158 6
X5 Group 599 6
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 6
EPIC Telecom Invest 68 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
РВК - Российская венчурная компания 476 5
Норникель - Норильский никель 177 4
Северсталь ПАО 204 4
Group DF 7 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
System Capital Management (SCM) 23 4
Татнефть 112 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
Полиметалл - Polymetal 14 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
РусГидро ПАО 129 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 3
Новатэк 27 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Президент Российской Федерации 1439 12
Федеральное казначейство России 766 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Правительство РФ 2198 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
Роснано 456 6
Счётная палата РФ 459 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Фонд государственного имущества Украины 6 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 6
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Microsoft Windows 10 6602 10
Apple iOS 5741 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Google Android 10750 9
Linux OS 4236 8
ЭОС Дело СЭД 619 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
Apple macOS 921 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Галактика ERP 63 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
SAP Sybase SQL Anywhere 11 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 134 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
NetApp ONTAP 34 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
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Microsoft Exchange 677 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
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Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
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Microsoft Skype 1459 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
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Миллер Алексей 13 9
Коренков Сергей 10 5
Фирташ Дмитрий 8 5
Карачинский Анатолий 74 5
Ахметов Ринат 52 5
Силуанов Антон 52 5
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Медведев Дмитрий 1433 5
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Мякишева Марина 84 4
Горбуненко Денис 5 4
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Басалыга Валерий 3 3
Хорошковский Валерий 5 3
Никифоров Николай 1126 3
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Рейман Леонид 407 3
Шадаев Максут 384 3
Касперская Наталья 197 3
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Дерипаска Олег 19 2
Спиридонов Дмитрий 23 2
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Шувалов Игорь 64 2
Ирисов Алексей 3 2
Матвеева Татьяна 83 2
Патрушев Николай 15 2
Кочаров Григорий 13 2
Золотов Виктор 7 2
Ступин Евгений 18 2
Фурсенко Андрей 27 2
Соколов Александр 22 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 303
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 54
Россия - Санкт-Петербург 7056 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 39
Германия - Федеративная Республика 3606 23
Украина 3344 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 19
Россия - Татарстан - Казань 1507 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 15
Казахстан - Республика 2618 14
Франция - Французская Республика 2109 12
Россия - Екатеринбург 2054 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 12
Россия - Новосибирск 1954 10
Восточная Европа 1667 10
Индия - Республика 2156 9
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Япония 2752 7
Россия - Татарстан Республика 1613 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 5
Нидерланды 969 5
Европа 3725 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Белгород 238 4
Кипр - Республика 247 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 3
Россия - Пенза 251 3
Россия - Пермь 737 3
Россия - Амурская область 320 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 3
Россия - Красногорск 106 3
Великобритания - Лондон 815 3
Россия - Курск 231 3
Россия - Ульяновск 292 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Проектный офис 16 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
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Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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