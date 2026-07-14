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Газпром ПАО

Газпром ПАО

Открытие больших месторождений газа в Сибири, на Урале и в Поволжье в 1960-е — 1990-е годы сделало СССР одной из крупнейших газодобывающих стран. В 1965 году было образовано Министерство газовой промышленности СССР, которое ведало разведкой газовых месторождений, добычей газа, его доставкой и продажей. 

В августе 1989 года постановлением Совета Министров СССР министерство было преобразовано в государственный газодобывающий концерн «Газпром», председателем правления которого стал министр газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин. За образец для подражания при создании концерна была взята Eni — итальянская государственная газовая компания.

На базе Государственного газового концерна «Газпром» 17 февраля 1993 года было создано Российское акционерное общество «Газпром» (о чем вышло соответствующее постановление правительства Российской Федерации), которое через пять лет переименовали в открытое акционерное общество. Сегодня это крупная компания мирового уровня. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии

 

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Михаил Успенский "И у нас будет газ!" (1956) Михаил Успенский "И у нас будет газ!" (1956)

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СОБЫТИЯ

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14.07.2026 «Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform

«Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерно
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Сервис цифровой аутентификации «Газпром ID» объявил о запуске новой функции «Быстрый вход», позволяющей пользователям авторизовываться в партнерских сервисах с помощью биометрии устройства — без ввода паролей и SMS-кодов. Тех
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дрение совместного решения в качестве отраслевого стандарта для бытовых и эксплуатационных объектов ПАО «Газпром» и расширение комплексного предложения для объектов с ограниченной сотовой связь
24.03.2026 Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

Сколько Rutube заработал в 2025 г. Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец RuTube) Александр Жаров рассказал в интервью газете «Коммерсант». Жаров признал, что пока Rutube «остается в инвестиционной фазе», но уже демонстрирует «впечатляющую ди
16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли п
05.03.2026 Зарядные станции E-Prom получили подтверждение соответствия требованиям ПАО «Газпром нефть»

Компания E-Prom получила подтверждение соответствия своей продукции требованиям технической политики ПАО «Газпром нефть» в области надежности энергоснабжения. Зарядные станции для электротранспорта E-Prom 80 и E-Prom 160 успешно прошли процедуру подтверждения соответствия в Центре тестирования
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«Газпром трансгаз Чайковский», дочернее предприятие «Газпрома», завершило внедрение «Долговременного архива» на платформе Directum RX. Компания перевела архивные процессы в электронный вид по всем требованиям законодательства. Об этом CNews сообщ
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Количество пользователей сервиса «Газпром ID» превысило 50 млн. За один квартал число зарегистрированных пользователей увеличилось более чем на 4 млн. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД». Рост

09.02.2026 Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «

25.12.2025 Документооборот и архив «Газпром газификации» переведены на единую платформу Tessa

Компания «Газпром газификация» (дочерняя структура «Газпром межрегионгаз», Единый оператор газификации в регионах России) реализовала проект по внедрению платформы Tessa. Главным итогом стала масш
20.11.2025 Компания «Оператор Газпром ИД» запускает совместный пилот по оценке ИТ-компетенций с платформой РОКИС

РОКИС и «Оператор Газпром ИД» объявили об интеграции. Теперь тестирование и сертификация ИТ-навыков доступны дл
19.11.2025 Шаварш Алврцян назначен финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга»

озволяет значительно повысить эффективность работы. Убежден, накопленный богатый опыт в структурах “Газпрома” и ведущих банках страны, постоянная работа над собой и ростом профессиональных знан
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Платформа гибкой занятости SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в мобильных приложениях карьерных платформ Hero и Universe появилась витрина вакансий от SkillStaff. Об этом CNews сообщили представите
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ра состоялся на Российской энергетической неделе. Победители прошли серьезные интеллектуальные испытания. Триумфаторы IT-чемпионата получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от «Газпром нефти». IT-чемпионат нефтяной отрасли проводится с 2021 года при поддержке Министерства энергетики РФ, «Газпром нефти» и оргкомитета международного инженерного чемпионата CASE-IN
13.10.2025 Цифровое рабочее пространство сотрудников «Газпром нефти» признано лучшим в России

Цифровая платформа для сотрудников сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» завоевала золото в номинации «Лучший личный кабинет» премии Russian Employee Experience Awards 2025. Она доступна порядка 13 тысячам человек. Сервис включает более 40 функций: от
08.10.2025 «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве

ООО «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые перспективы для совместной работы в
29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российского зеркала Youtube. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в суд и завершилас
25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

туру Rutube Tech. Об этом CNews сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский. Компания уже патентует новый бренд Rutube Tech. «В

08.09.2025 IBS и «Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых сервисов, продвигать программные решения и работать над новыми ИТ-инициативами
25.08.2025 «МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»

«МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тыс. километров трубопрово
05.08.2025 «Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5

ники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью
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ь мягкие навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также Сбербанк, правительство Омской области и ПАО «Газпром нефть» договорились, что будут обмениваться лу
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АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и ООО «Газпром проектирование» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и генеральный директор «Газпром прое
06.06.2025 «Газпром» перешел на коммуникационную платформу VK WorkSpace

Реализован проект миграции «Газпрома» на коммуникационную платформу для бизнеса VK WorkSpace. Программное обеспечение раз
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входит в экосистему ИТ-компании «К2Тех») внедрила полностью импортонезависимую систему для защиты конфиденциальной информации и персональных данных более 6000 сотрудников в корпоративном портале ООО «Газпром бурение». Главный результат проекта — снижение бизнес-рисков российской нефтесервисной компании благодаря защите от возможных утечек из внутренней системы для доступа к корпоративным да
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«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ России) на использование средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Она дает право вы
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«Газпром корпоративный институт» получил статус авторизованного учебного центра в октябре 2024 г., а в начале 2025 г. успешно подтвердил авторизацию по обучению по работе с «Ред АДМ», войдя в чи
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Туристы и сотрудники курорта «Газпром Поляна» теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона»

31.03.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной инф
10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна»

анализа геологических данных»). В общем списке ОЗП наиболее активным заказчиком являются структуры «Газпрома». «Газпром Нефть» является заказчиком для 10 проектов, еще для двух проектов заказчи
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гре, ЯНАО и Тюменской области внедряет новые цифровые форматы взаимодействия с физическими лицами. Пилотный проект реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе. В центре обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в Югорске энергетики организовали для населения зону самообслуживания, установив информационные киоски. Это первый подобный опыт в истории компании. Об этом CNews соо
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Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (Л
24.12.2024 В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома»

ности работы предприятия. Реализация проекта является частью обширной инвестиционной программы ПАО «Газпрома» в Республике Башкортостан, бюджет которой на 2024 год превышает 3 млрд руб. Это сти
02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

Мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения для стандартизации и оптимизации внешнего юридически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, и
28.11.2024 «Газпром инвест» перенес возможности ЭДО на Linux

мещению перенесла возможности ЭДО на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Контура». ООО «Газпром инвест» – 100% дочернее общество ПАО «Газпром». Является единым техническим за
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16.10.2024 «Газпром ЦПС» обеспечил поддержку растущему бизнесу с помощью Naumen Service Desk

«Газпром ЦПС», цифровой оператор группы «Газпром», завершил проект миграции с устаревшего решения, не обеспечившего требуемую производительность, на российский продукт промышленного уровн

Публикаций - 1493, упоминаний - 2039

Газпром ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 170
Microsoft Corporation 25774 142
SAP SE 5601 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 126
9594 122
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 96
Oracle Corporation 7074 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 93
МегаФон 10742 83
IBM - International Business Machines Corp 9699 80
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 76
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 72
Yandex - Яндекс 9215 68
VK - Mail.ru Group 3602 63
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 60
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 56
Cisco Systems 5372 54
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 50
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 47
Softline - Софтлайн 3743 44
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 40
Google LLC 12687 36
Intel Corporation 12811 34
Dell EMC 5180 34
HP Inc. 5883 33
Directum - Директум 1268 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 33
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 33
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 33
Крок - Croc 1964 32
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 31
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 30
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 30
Ростелеком - Связьинвест 1719 30
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 29
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 28
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 28
АйТи 1519 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 195
Газпром нефть 725 183
РЖД - Российские железные дороги 2096 146
Роснефть НК - нефтяная компания 562 129
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 113
ГПБ - Газпромбанк 1273 103
Газпром трансгаз 157 94
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 93
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 83
Транснефть 335 75
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 66
Почта России ПАО 2370 64
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 61
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 58
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 55
Сургутнефтегаз - СНГ 288 43
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 41
Альфа-Банк 1979 41
Северсталь ПАО - Severstal 629 40
Татнефть 243 37
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 31
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Новатэк - ранее Новафининвест 76 28
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 28
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 25
Русагро Группа Компаний 379 24
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 21
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 20
Мосэнерго ПАО 132 20
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 20
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 20
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 19
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 156
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 107
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 90
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 87
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 82
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 80
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 69
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 59
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 55
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 51
Федеральное казначейство России 1949 51
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 19
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 19
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 18
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 17
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Судебная власть - Judicial power 2500 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 507
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 391
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 344
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 286
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 207
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 182
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 182
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 171
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 146
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 135
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 134
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 133
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 131
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 115
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 101
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 100
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 88
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 61
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 59
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 73
Linux OS 11533 69
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 49
Microsoft Windows 16882 44
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 36
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 35
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 35
Microsoft Windows 2000 8678 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 30
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 29
Google Android 15243 28
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 27
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Apple iOS 8583 24
Axiom JDK СЗИ 175 23
Apple iPhone 6 4861 21
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 21
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
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Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 17
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 17
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Microsoft Office 4170 16
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 16
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 14
Путин Владимир 3454 52
Кравченко Константин 101 23
Миллер Алексей 21 20
Медведев Дмитрий 1665 18
Усманов Алишер 311 17
Панченко Иван 197 16
Гулевич Руслан 32 16
Жаров Александр 183 15
Глазков Александр 151 15
Филимонов Антон 22 15
Чернышенко Дмитрий 580 14
Сергеев Сергей 179 14
Кириенко Владимир 148 14
Албычев Александр 168 14
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Мельникова Алиса 100 14
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Врацкий Андрей 175 14
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Мейнцер Антон 20 14
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Толокнов Андрей 39 14
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Артюхов Сергей 66 13
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Винокуров Евгений 16 13
Фогельсон Виктор 50 13
Мишустин Михаил 787 12
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 13
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 12
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 10
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 9
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 9
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 8
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 6
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