Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 518, упоминаний - 918
Газпром ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 14
|Миллер Алексей 13 9
|Коренков Сергей 10 5
|Фирташ Дмитрий 8 5
|Карачинский Анатолий 74 5
|Ахметов Ринат 52 5
|Силуанов Антон 52 5
|Мацоцкий Сергей 150 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Баланова Светлана 29 4
|Мякишева Марина 84 4
|Горбуненко Денис 5 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Чемезов Сергей 121 3
|Гацко Геннадий 14 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Хорошковский Валерий 5 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Красилов Николай 4 3
|Рейман Леонид 407 3
|Шадаев Максут 384 3
|Касперская Наталья 197 3
|Юрченко Евгений 75 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Зверева Татьяна 9 2
|Вексельберг Виктор 96 2
|Ускова Ольга 126 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Спиридонов Дмитрий 23 2
|Михалев Максим 10 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Ирисов Алексей 3 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Патрушев Николай 15 2
|Кочаров Григорий 13 2
|Золотов Виктор 7 2
|Ступин Евгений 18 2
|Фурсенко Андрей 27 2
|Соколов Александр 22 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754402, в очереди разбора - 658103.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754402, в очереди разбора - 658103.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru