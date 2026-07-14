Газпром ПАО

«Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform «Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерно

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов CNews: С чего началась цифровая трансформация в «Газпром Трансгаз Саратов»? Кирилл Веселый: Перед нами встала задача — перевести делопроизводс

«Газпром ID» запустил «Быстрый вход» Сервис цифровой аутентификации «Газпром ID» объявил о запуске новой функции «Быстрый вход», позволяющей пользователям авторизовываться в партнерских сервисах с помощью биометрии устройства — без ввода паролей и SMS-кодов. Тех

На Ковыктинском ГКМ запустили Wi-Fi, обучение и медиаконтент для сотрудников дрение совместного решения в качестве отраслевого стандарта для бытовых и эксплуатационных объектов ПАО «Газпром» и расширение комплексного предложения для объектов с ограниченной сотовой связь

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды Сколько Rutube заработал в 2025 г. Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец RuTube) Александр Жаров рассказал в интервью газете «Коммерсант». Жаров признал, что пока Rutube «остается в инвестиционной фазе», но уже демонстрирует «впечатляющую ди

Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли п

Зарядные станции E-Prom получили подтверждение соответствия требованиям ПАО «Газпром нефть» Компания E-Prom получила подтверждение соответствия своей продукции требованиям технической политики ПАО «Газпром нефть» в области надежности энергоснабжения. Зарядные станции для электротранспорта E-Prom 80 и E-Prom 160 успешно прошли процедуру подтверждения соответствия в Центре тестирования

«Газпром трансгаз Чайковский» строит «Долговременный архив» с Directum «Газпром трансгаз Чайковский», дочернее предприятие «Газпрома», завершило внедрение «Долговременного архива» на платформе Directum RX. Компания перевела архивные процессы в электронный вид по всем требованиям законодательства. Об этом CNews сообщ

«Газпром ID» превысил отметку в 50 миллионов пользователей Количество пользователей сервиса «Газпром ID» превысило 50 млн. За один квартал число зарегистрированных пользователей увеличилось более чем на 4 млн. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД». Рост

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «

Документооборот и архив «Газпром газификации» переведены на единую платформу Tessa Компания «Газпром газификация» (дочерняя структура «Газпром межрегионгаз», Единый оператор газификации в регионах России) реализовала проект по внедрению платформы Tessa. Главным итогом стала масш

Компания «Оператор Газпром ИД» запускает совместный пилот по оценке ИТ-компетенций с платформой РОКИС РОКИС и «Оператор Газпром ИД» объявили об интеграции. Теперь тестирование и сертификация ИТ-навыков доступны дл

Шаварш Алврцян назначен финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга» озволяет значительно повысить эффективность работы. Убежден, накопленный богатый опыт в структурах “Газпрома” и ведущих банках страны, постоянная работа над собой и ростом профессиональных знан

HR-экосистемы Hero и Universe интегрировали платформу гибкой занятости SkillStaff — карьера начинается еще в вузе Платформа гибкой занятости SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в мобильных приложениях карьерных платформ Hero и Universe появилась витрина вакансий от SkillStaff. Об этом CNews сообщили представите

«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта «Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергетическая неделя» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллект

В Москве определили победителей молодежного IT-чемпионата ра состоялся на Российской энергетической неделе. Победители прошли серьезные интеллектуальные испытания. Триумфаторы IT-чемпионата получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от «Газпром нефти». IT-чемпионат нефтяной отрасли проводится с 2021 года при поддержке Министерства энергетики РФ, «Газпром нефти» и оргкомитета международного инженерного чемпионата CASE-IN

Цифровое рабочее пространство сотрудников «Газпром нефти» признано лучшим в России Цифровая платформа для сотрудников сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» завоевала золото в номинации «Лучший личный кабинет» премии Russian Employee Experience Awards 2025. Она доступна порядка 13 тысячам человек. Сервис включает более 40 функций: от

«Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве ООО «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые перспективы для совместной работы в

На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российского зеркала Youtube. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в суд и завершилас

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию туру Rutube Tech. Об этом CNews сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский. Компания уже патентует новый бренд Rutube Tech. «В

IBS и «Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве Группа компаний IBS и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых сервисов, продвигать программные решения и работать над новыми ИТ-инициативами

«МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск» «МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тыс. километров трубопрово

«Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5 ники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью

Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21» ь мягкие навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также Сбербанк, правительство Омской области и ПАО «Газпром нефть» договорились, что будут обмениваться лу

«СберУниверситет» и «Газпром проектирование» договорились о сотрудничестве АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и ООО «Газпром проектирование» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и генеральный директор «Газпром прое

«Газпром» перешел на коммуникационную платформу VK WorkSpace Реализован проект миграции «Газпрома» на коммуникационную платформу для бизнеса VK WorkSpace. Программное обеспечение раз

В «Газпром бурении» внедрили импортонезависимую систему для защиты от утечек данных входит в экосистему ИТ-компании «К2Тех») внедрила полностью импортонезависимую систему для защиты конфиденциальной информации и персональных данных более 6000 сотрудников в корпоративном портале ООО «Газпром бурение». Главный результат проекта — снижение бизнес-рисков российской нефтесервисной компании благодаря защите от возможных утечек из внутренней системы для доступа к корпоративным да

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ России) на использование средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Она дает право вы

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного обучения специалистов группы «Газпром межрегионгаз». Ее цель - объединить учебные программы и к

«Газпром корпоративный институт» успешно завершил первый курс по работе с «Ред АДМ» «Газпром корпоративный институт» получил статус авторизованного учебного центра в октябре 2024 г., а в начале 2025 г. успешно подтвердил авторизацию по обучению по работе с «Ред АДМ», войдя в чи

«МегаФон» развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи Туристы и сотрудники курорта «Газпром Поляна» теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона»

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной инф

Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» анализа геологических данных»). В общем списке ОЗП наиболее активным заказчиком являются структуры «Газпрома». «Газпром Нефть» является заказчиком для 10 проектов, еще для двух проектов заказчи

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» наращивает форматы цифрового взаимодействия с клиентами гре, ЯНАО и Тюменской области внедряет новые цифровые форматы взаимодействия с физическими лицами. Пилотный проект реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе. В центре обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в Югорске энергетики организовали для населения зону самообслуживания, установив информационные киоски. Это первый подобный опыт в истории компании. Об этом CNews соо

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (Л

В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома» ности работы предприятия. Реализация проекта является частью обширной инвестиционной программы ПАО «Газпрома» в Республике Башкортостан, бюджет которой на 2024 год превышает 3 млрд руб. Это сти

ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть» Мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения для стандартизации и оптимизации внешнего юридически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, и

«Газпром инвест» перенес возможности ЭДО на Linux мещению перенесла возможности ЭДО на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Контура». ООО «Газпром инвест» – 100% дочернее общество ПАО «Газпром». Является единым техническим за

Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку» онала Известный специалист в области прикладного искусственного интеллекта Алексей Шпильман покинул должность руководителя программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта в ПАО «Газпром нефть» и перешел в Сбербанк. Алексей Шпильман стал главой нового структурного подразделения Сбербанка — центр «AI для науки». Помимо работы в «Газпром нефть» Алексей Шпильман име