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Цифровизация
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«Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе

ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых технологий в газотранспортной системе. Партнерство позволит объединить усилия компаний в создании новых информационных продуктов и систем, повышающих уровень цифровизации нефтегазового сектора. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Компании планируют заняться разработкой корпоративных шаблонов на базе «», которые обеспечат переход на отечественные программные решения. Помимо этого, партнеры договорились о продвижении продуктов на российском рынке и участии в ключевых конгрессно-выставочных мероприятиях.

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Цифровизация

«Внедрение отечественного ПО — важнейший шаг на пути к достижению технологического суверенитета экономики страны, особенно в таких стратегических отраслях как нефть и газ. Мы уверены, что совместная работа с «Газпром трансгаз Томск» позволит нам предлагать ИТ-решения, максимально учитывающие специфику и потребности индустрии. В конечном счете это поможет не только реализовать импортозамещение, но и будет обеспечивать ряд понятных для участников отрасли бизнес-эффектов», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга «Т1» Антон Спирин.

«Цифровая трансформация – это ключевой фактор развития газовой отрасли. Мы заинтересованы в ускорении внедрения инновационных технологий для повышения эффективности производственных процессов», — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

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