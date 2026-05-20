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Газпром трансгаз
СОБЫТИЯ
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|20.05.2026
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Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
CNews: С чего началась цифровая трансформация в «Газпром Трансгаз Саратов»? Кирилл Веселый: Перед нами встала задача — перевести делопроизводство и документооборот на полностью отечественное ПО. Но помимо импортонезависимости, был ряд принцип
|24.02.2026
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«Газпром трансгаз Чайковский» строит «Долговременный архив» с Directum
«Газпром трансгаз Чайковский», дочернее предприятие «Газпрома», завершило внедрение «Долговременного архива» на платформе Directum RX. Компания перевела архивные процессы в электронный вид по вс
|25.08.2025
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«МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»
«МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры дл
|22.01.2025
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Компания «Газпром трансгаз Ухта» ускорила работу с конфиденциальными документами с помощью Directum RX
Компания «Газпром трансгаз Ухта» перевела конфиденциальный документооборот в электронный вид с помощью
|11.10.2024
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Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный
|10.10.2024
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«Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе
ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключил
|10.10.2024
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ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах
ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitiv
|15.05.2024
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«Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects
Компания «Газпром трансгаз Саратов» работает с документами в Directum RX. Продуктом пользуется больше 2
|01.03.2024
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«Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa
«Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО
|27.02.2024
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Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области
27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных
|24.11.2022
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«Газпром трансгаз Чайковский» переходит на импортонезависимую систему Directum RX
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» около 20 лет развивает цифровую инфраструктуру на базе системы D
|05.07.2022
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«Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX
пользователей компании. Об этом CNews сообщили представители Directum. Ранее весь документопоток в «Газпром трансгаз Саратов» велся в нескольких локальных СЭД, которые престали отвечать потребн
|09.06.2022
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«Первый бит» помог медико-санитарной части в «Газпром трансгаз Уфа» с переходом на отечественное медицинское ПО
Челябинский офис «Первого бита» помог медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Уфа» перейти на отечественную медицинскую информационную систему БИТ.Управле
|14.03.2018
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Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL
или проект по аудиту состояния и настройке СУБД PostgreSQL одной из ключевых информационных систем «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», газотранспортного предприятия на Северо-Западе России.Пред
|24.09.2015
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«Газпром трансгаз Беларусь» внедрил информационно-управляющую систему на базе SAP HANA
Компания SAP СНГ и «Газпром трансгаз Беларусь», 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», объявили о завершении проек
|21.09.2015
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IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь»
а работы по внедрению информационно-управляющей системы предприятия на основе прототипа в компании «Газпром трансгаз Беларусь» (ГТБ). Об этом CNews сообщили в IBA Group. Специалисты ИТ-компании
|28.01.2015
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«Дочка» «Газпрома» задумалась о переходе с Oracle на PostgreSQL
Питерская газотранспортная «дочка» «Газпрома», компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в декабре 2014 г. провела тендер, свидетельствующий о ее ж
|25.08.2014
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ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ТТК сообщил о предоставлении услуг связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В рамках договора ТТК предоставил магистральный цифровой к
|28.02.2014
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Столовые «Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживают сотрудников с помощью «1С:Предприятие 8. Общепит»
Специалисты компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» при участии специалистов фирмы «Техно-линк», партнера «1С-Рару
|27.02.2014
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Optima обновила СЭД в «Томскгазпроме»
ima объявила о завершении проекта по модернизации системы электронного документооборота в компании «Томскгазпром». Проект был реализован структурным подразделением группы — компанией Optima Sof
|05.12.2013
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«Газпром трансгаз Уфа» внедрил систему диспетчерского управления от SAP с помощью IBS
нию единой системы диспетчерского управления от компании SAP на газотранспортных объектах компании «Газпром трансгаз Уфа». Благодаря ИТ-системе заказчик имеет возможность получать оперативную и
|07.11.2013
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ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Томск»
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги местной телефонной связи компании «Газпром трансгаз Томск» в Хабаровске. В рамках договора «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), регион
|28.08.2013
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В «Газпром трансгаз Томск» создан страховой фонд проектно-сметной и исполнительной документации
нию и индексированию документов архива проектно-сметной и исполнительной документации для компании «Газпром трансгаз Томск». Проект был направлен на обеспечение оперативного поиска информации с
|23.07.2012
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«Элар» создаст страховой фонд документации для «Газпром трансгаз Томск»
о созданию страхового фонда проектно-сметной и исполнительной документации, объявленного компанией «Газпром трансгаз Томск». Для создания электронного страхового фонда в филиалах «Газпром тр
|10.07.2012
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«Газпром трансгаз Томск» перешел на Directum
а внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в компании «Газпром трансгаз Томск», дочернем предприятии «Газпрома». Общее количество автоматизированных
|28.11.2011
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«Газпром трансгаз Югорск» автоматизировал документооборот вместе с «Аскон»
оматизированной подсистемы организационно-распорядительной документации и канцелярии (ОРДиК) в ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупном газотранспортном предприятии «Газпрома». Подсистема построе
|26.05.2011
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Завершено тиражирование системы Directum в филиалах «Газпром трансгаз Чайковский»
ила о завершении тиражирования ECM-системы Directum на всю структуру газотранспортного предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» (ГТЧ). По результатам проекта в системе одновременно работает по
|11.05.2011
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«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под защитой Kaspersky Total Space Security
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» решения для централизованной защиты рабочих станций, файлов
|20.05.2010
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«Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM
успешном завершении проекта по внедрению решения для управления ИТ-услугами Epicor ITSM в компании «Газпром трансгаз Самара». В настоящий момент система сдана в промышленную эксплуатацию. С пом
|23.11.2009
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«Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап
ении третьего этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в компании «Газпром трансгаз Чайковский». В рамках очередного этапа тиражирования были автоматизированы б
|23.07.2009
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Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань»
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании eEye Digital Security, объявила о выполнении контракта на поставку решения Iris Network Traffic Analyzer для компании «Газпром трансгаз — Кубань» — дочерней структуры «Газпрома». Продукт, разработанный компанией eEye Digital Security, стал одним из ключевых инструментов обеспечения информационной безопасности з
|15.07.2009
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Paragon Disk Wiper защитит конфиденциальные данные «Газпром трансгаз Кубань»
Компания Paragon Software сообщила о первом проекте для нефтегазового сектора по поставке и внедрению программных решений Paragon Disk Wiper Professional для «Газпром трансгаз Кубань». В рамках общей стратегии по обеспечению информационной безопасности и защите конфиденциальности данных, дочерняя компания «Газпрома», являющаяся правопреемником ООО «К
|24.06.2009
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«Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап
рого этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в филиалах компании «Газпром Трансгаз Чайковский». В рамках очередного этапа тиражирования с участием консультанто
|09.06.2009
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«Газпром трансгаз Чайковский» управляет измерительным оборудованием с помощью КАС «Бизнес Люкс»
и работ по автоматизации и оптимизации процессов управления измерительным оборудованием в компании «Газпром трансгаз Чайковский» на базе модуля «Метролог+» комплексной автоматизированной систем
|03.06.2009
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«Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional
«Газпром Трансгаз Махачкала» приобрел лицензии и перешел на новую версию системы Globus Profes
|21.05.2009
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«Газпром трансгаз Уфа» оптимизиовал управление документами с помощью IBS
Компания IBS внедрила систему управления документами для компании «Газпром трансгаз Уфа». Система позволила газотранспортному предприятию улучшить дисциплину ра
|17.04.2009
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«Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»
штабный проект по автоматизации учета на одном из крупных производственных предприятий Дагестана – «Газпром Трансгаз Махачкала» (дочернее общество «Газпрома»). Проект одновременно являлся часть
|13.04.2009
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«Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап
вого этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в филиалах компании «Газпром Трансгаз Чайковский». По информации НПО «Компьютер», в рамках данного этапа тиражиров
|03.04.2009
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«Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8»
Компания «Газпром трансгаз–Кубань», дочернее общество компании «Газпром», для расчета себестоимости про
|12.02.2009
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«Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»
и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз
Газпром трансгаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Бородин Владислав 18 7
|Полещук Александр 8 3
|Линник Иван 55 3
|Табаков Валерий 11 3
|Смятских Алексей 48 3
|Мазур Владимир 12 3
|Каримов Руслан 66 2
|Бартенева Мария 35 2
|Семенов Максим 27 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Дмитриев Андрей 49 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Петров Владимир 18 2
|Кукшев Вячеслав 13 2
|Цветков Юрий 9 2
|Кудрявцев Андрей 15 2
|Подольская Екатерина 9 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Любимов Игорь 6 2
|Нейман Игорь 6 2
|Филиппов Антон 4 2
|Табаков Сергей 2 2
|Лачугин Сергей 2 2
|Горожанкин Павел 4 2
|Илюшин Павел 3 2
|Романенков Павел 2 2
|Федоренко Юрий 2 2
|Паничкина Светлана 2 2
|Аскаров Айдар 2 2
|Вагапов Владислав 3 2
|Пиньковский Денис 2 2
|Уваров Герман 2 2
|Яскин Владимир 2 2
|Башунов Иван 2 2
|Архангельский Вячеслав 2 2
|Веселый Кирилл 2 2
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