Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром трансгаз
Публикаций - 69, упоминаний - 161
Газпром трансгаз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 1
|Смятских Алексей 47 3
|Линник Иван 55 3
|Полещук Александр 8 3
|Петров Владимир 15 2
|Суслов Андрей 10 2
|Кукшев Вячеслав 12 2
|Козлов Михаил 167 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 9 2
|Гуревич Дмитрий 14 2
|Сотников Дмитрий 3 2
|Бартенева Мария 25 2
|Щеканов Александр 8 2
|Беспалов Алексей 6 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Гревцев Владимир 21 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Миронов Павел 5 2
|Каримов Руслан 6 2
|Кравченко Константин 75 2
|Чернов Антон 22 2
|Цветков Юрий 9 2
|Овчинников Сергей 30 2
|Бочаров Олег 27 2
|Новиков Евгений 40 2
|Кудрявцев Андрей 8 2
|Овсянников Александр 3 2
|Смоляров Дмитрий 7 2
|Любимов Игорь 6 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Нейман Игорь 5 2
|Филиппов Антон 4 2
|Семенов Максим 22 2
|Чесников Алексей 1 1
|Хазов Артем 14 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Пружинин Александр 4 1
|Оськин Евгений 1 1
|Садков Дмитрий 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
|IDC - International Data Corporation 4569 1
|Gartner 3266 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
|Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 1
|Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174142, в очереди разбора - 996701.
Создано именных указателей - 70115.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174142, в очереди разбора - 996701.
Создано именных указателей - 70115.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru