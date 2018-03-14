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Газпром трансгаз



14.03.2018 Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL
24.09.2015 «Газпром трансгаз Беларусь» внедрил информационно-управляющую систему на базе SAP HANA
21.09.2015 IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь»
25.08.2014 ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
28.02.2014 Столовые «Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживают сотрудников с помощью «1С:Предприятие 8. Общепит»
05.12.2013 «Газпром трансгаз Уфа» внедрил систему диспетчерского управления от SAP с помощью IBS
07.11.2013 ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Томск»
28.08.2013 В «Газпром трансгаз Томск» создан страховой фонд проектно-сметной и исполнительной документации
23.07.2012 «Элар» создаст страховой фонд документации для «Газпром трансгаз Томск»
10.07.2012 «Газпром трансгаз Томск» перешел на Directum
28.11.2011 «Газпром трансгаз Югорск» автоматизировал документооборот вместе с «Аскон»
26.05.2011 Завершено тиражирование системы Directum в филиалах «Газпром трансгаз Чайковский»
11.05.2011 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под защитой Kaspersky Total Space Security
20.05.2010 «Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM
23.11.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап
23.07.2009 Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань»
15.07.2009 Paragon Disk Wiper защитит конфиденциальные данные «Газпром трансгаз Кубань»
24.06.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап
09.06.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет измерительным оборудованием с помощью КАС «Бизнес Люкс»
03.06.2009 «Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional
21.05.2009 «Газпром трансгаз Уфа» оптимизиовал управление документами с помощью IBS
17.04.2009 «Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»
13.04.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап
03.04.2009 «Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8»
12.02.2009 «Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»
15.01.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует метрологическую службу на базе КАС «Бизнес Люкс»
25.11.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует расчет зарплаты в филиалах на базе КАС «Бизнес Люкс»
20.10.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом на базе КАС «Бизнес Люкс» в филиалах
23.07.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» тиражирует модуль «Метролог+» во всех филиалах
24.06.2008 «Газпром трансгаз Уфа» строит ИИУС на базе SAP ERP
06.06.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет ремонтом с помощью КАС «Бизнес Люкс»
03.06.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизировал расчет зарплаты с КАС «Бизнес Люкс»
12.03.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет транспортом вместе с КАС «Бизнес Люкс»

Публикаций - 69, упоминаний - 161

Газпром трансгаз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьютер НПО 68 12
SAP SE 4416 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8616 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 5
5502 3
Программный продукт ГК 3659 3
Directum - Директум 813 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 715 3
М2М телематика 222 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1075 2
IBA Group 52 2
Huawei 3092 2
Роснефть РН-информ 32 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 2
Газинформсервис - ГИС 55 2
1С-ИжТиСи 4909 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 2
РТСофт - RTSoft 81 1
Paragon Software Group - PSG 326 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 14 1
ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 20 1
ЦРТ Сервис 74 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 86 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 167 1
ИТС - Информационные технологии и сервисы 1 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 9 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 30 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 192 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 44 1
Телеком-защита 48 1
МТС Сибирь макрорегион 36 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 70 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 1
СофтЭксперт 45 1
Ланит Северо-Запад 4 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 1
АвтоТрекер 98 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 98 1
Газпром ПАО 870 48
Роснефть НК 423 5
Транснефть 222 4
Газпром нефть 406 3
Газпром добыча Астрахань 6 3
Славнефть НГК 39 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 221 2
Татнефть 177 2
РусГидро ПАО 195 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 2
Лукойл Информ 75 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 2
Связьтранснефть 19 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 2
Сибур Химпром 18 2
Россети Ленэнерго 57 2
Роснефть - Алтайнефтепродукт 2 1
Калашников ГК - Zala Aero Беспилотные системы 5 1
Русский стандарт Банк 364 1
Интер РАО ПАО 282 1
Danone - Юнимилк 37 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 1
Газпромнефть Ноябрьскнефтегазгеофизика 6 1
МФЦ Полюс 4 1
Роснефть - Самотлорнефтегаз 9 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 87 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
ТНК-ВР Холдинг 239 1
РЖД строй 8 1
СПК - Сталепромышленная компания 6 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 13 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 3 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
Силовые машины 67 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
Норникель - Норильский никель 278 1
Татэнерго 37 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 985 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 174 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6835 2
Роснано 626 2
Правительство Ульяновской области 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2077 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1880 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 1
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 1
Верховный суд РФ - УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 24 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1047 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12515 9
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 130 7
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 336 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30478 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7427 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4214 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6743 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 414 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 716 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6690 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 2
Big Data - Большие данные 1894 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 542 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1941 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1620 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2139 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1421 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3270 1
Системы управления совещаниями и заседаниями 105 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 738 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 256 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 103 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 859 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2983 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 750 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 246 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 357 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 581 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 194 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 222 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 672 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 496 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 521 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 142 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 672 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5630 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 1
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 49 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 3
Directum СЭД - ECM-система 161 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 932 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 689 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 2
Kaspersky Total Space Security 43 1
МТС Автосекретарь 44 1
МТС SIM-карты 46 1
DEPO Computers - Depo Storm 25 1
МТС Мобильные сотрудники 82 1
DEPO Computers - Depo Traffic Inspector 2 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
SAP MII - SAP Manufacturing Integration and Intelligence 1 1
Shturmann Navigation 44 1
Infor EAM 11 1
eEye Digital Security - eEye Retina 44 1
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 9 1
Directum Capture & Transformation Services - DCTS 12 1
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1484 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 313 1
OpenText Documentum 345 1
Microsoft Visual Studio 320 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 720 1
IBM Maximo 35 1
ЭЛАР Саперион 43 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 132 1
ЭОС Дело СЭД 1698 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 428 1
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 43 1
ЭОС Дело-web 144 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 29 1
Смятских Алексей 47 3
Линник Иван 55 3
Полещук Александр 8 3
Петров Владимир 15 2
Суслов Андрей 10 2
Кукшев Вячеслав 12 2
Козлов Михаил 167 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 9 2
Гуревич Дмитрий 14 2
Сотников Дмитрий 3 2
Бартенева Мария 25 2
Щеканов Александр 8 2
Беспалов Алексей 6 2
Подгорнов Сергей 4 2
Гревцев Владимир 21 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 5 2
Каримов Руслан 6 2
Кравченко Константин 75 2
Чернов Антон 22 2
Цветков Юрий 9 2
Овчинников Сергей 30 2
Бочаров Олег 27 2
Новиков Евгений 40 2
Кудрявцев Андрей 8 2
Овсянников Александр 3 2
Смоляров Дмитрий 7 2
Любимов Игорь 6 2
Арендарчук Александр 2 2
Алтунин Александр 2 2
Нейман Игорь 5 2
Филиппов Антон 4 2
Семенов Максим 22 2
Чесников Алексей 1 1
Хазов Артем 14 1
Чимиричкина Мария 30 1
Пружинин Александр 4 1
Оськин Евгений 1 1
Садков Дмитрий 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 101207 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31760 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2927 6
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 638 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12243 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 4
Беларусь - Белоруссия 3351 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11936 3
Россия - СФО - Новосибирск 3147 3
Россия - СФО - Омская область 495 2
Россия - УФО - Тюменская область 783 2
Россия - СФО - Иркутская область 793 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2078 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 554 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 350 2
Россия - ПФО - Казань 1915 2
Европа Восточная 2892 2
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 151 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12417 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 634 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 2
Украина 5844 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2150 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 822 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 638 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1968 1
Россия - УФО - Свердловская область 1075 1
Россия - Западная Сибирь 193 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 73 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 74 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 158 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1277 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 947 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 654 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 145 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5823 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5131 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 701 3
Экономический эффект 555 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 68 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 648 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 62 1
Русский язык 3850 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 40 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 48 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1453 1
Аутсорсинг 664 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 127 1
Черкизон - Черкизовский рынок 66 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
IDC - International Data Corporation 4569 1
Gartner 3266 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 1
Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 3
Honor Cup 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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