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Газпром трансгаз

Газпром трансгаз

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

CNews: С чего началась цифровая трансформация в «Газпром Трансгаз Саратов»? Кирилл Веселый: Перед нами встала задача — перевести делопроизводство и документооборот на полностью отечественное ПО. Но помимо импортонезависимости, был ряд принцип
24.02.2026 «Газпром трансгаз Чайковский» строит «Долговременный архив» с Directum

«Газпром трансгаз Чайковский», дочернее предприятие «Газпрома», завершило внедрение «Долговременного архива» на платформе Directum RX. Компания перевела архивные процессы в электронный вид по вс
25.08.2025 «МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»

«МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры дл
22.01.2025 Компания «Газпром трансгаз Ухта» ускорила работу с конфиденциальными документами с помощью Directum RX

Компания «Газпром трансгаз Ухта» перевела конфиденциальный документооборот в электронный вид с помощью

11.10.2024 Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный

10.10.2024 «Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе

ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключил
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах

ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitiv
15.05.2024 «Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects

Компания «Газпром трансгаз Саратов» работает с документами в Directum RX. Продуктом пользуется больше 2
01.03.2024 «Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa

«Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО

27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области

27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных

24.11.2022 «Газпром трансгаз Чайковский» переходит на импортонезависимую систему Directum RX

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» около 20 лет развивает цифровую инфраструктуру на базе системы D
05.07.2022 «Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX

пользователей компании. Об этом CNews сообщили представители Directum. Ранее весь документопоток в «Газпром трансгаз Саратов» велся в нескольких локальных СЭД, которые престали отвечать потребн
09.06.2022 «Первый бит» помог медико-санитарной части в «Газпром трансгаз Уфа» с переходом на отечественное медицинское ПО

Челябинский офис «Первого бита» помог медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Уфа» перейти на отечественную медицинскую информационную систему БИТ.Управле
14.03.2018 Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL

или проект по аудиту состояния и настройке СУБД PostgreSQL одной из ключевых информационных систем «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», газотранспортного предприятия на Северо-Западе России.Пред
24.09.2015 «Газпром трансгаз Беларусь» внедрил информационно-управляющую систему на базе SAP HANA

Компания SAP СНГ и «Газпром трансгаз Беларусь», 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», объявили о завершении проек
21.09.2015 IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь»

а работы по внедрению информационно-управляющей системы предприятия на основе прототипа в компании «Газпром трансгаз Беларусь» (ГТБ). Об этом CNews сообщили в IBA Group. Специалисты ИТ-компании
28.01.2015 «Дочка» «Газпрома» задумалась о переходе с Oracle на PostgreSQL

Питерская газотранспортная «дочка» «Газпрома», компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в декабре 2014 г. провела тендер, свидетельствующий о ее ж
25.08.2014 ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ТТК сообщил о предоставлении услуг связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В рамках договора ТТК предоставил магистральный цифровой к
28.02.2014 Столовые «Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживают сотрудников с помощью «1С:Предприятие 8. Общепит»

Специалисты компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» при участии специалистов фирмы «Техно-линк», партнера «1С-Рару
27.02.2014 Optima обновила СЭД в «Томскгазпроме»

ima объявила о завершении проекта по модернизации системы электронного документооборота в компании «Томскгазпром». Проект был реализован структурным подразделением группы — компанией Optima Sof
05.12.2013 «Газпром трансгаз Уфа» внедрил систему диспетчерского управления от SAP с помощью IBS

нию единой системы диспетчерского управления от компании SAP на газотранспортных объектах компании «Газпром трансгаз Уфа». Благодаря ИТ-системе заказчик имеет возможность получать оперативную и
07.11.2013 ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Томск»

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги местной телефонной связи компании «Газпром трансгаз Томск» в Хабаровске. В рамках договора «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), регион
28.08.2013 В «Газпром трансгаз Томск» создан страховой фонд проектно-сметной и исполнительной документации

нию и индексированию документов архива проектно-сметной и исполнительной документации для компании «Газпром трансгаз Томск». Проект был направлен на обеспечение оперативного поиска информации с
23.07.2012 «Элар» создаст страховой фонд документации для «Газпром трансгаз Томск»

о созданию страхового фонда проектно-сметной и исполнительной документации, объявленного компанией «Газпром трансгаз Томск». Для создания электронного страхового фонда в филиалах «Газпром тр
10.07.2012 «Газпром трансгаз Томск» перешел на Directum

а внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в компании «Газпром трансгаз Томск», дочернем предприятии «Газпрома». Общее количество автоматизированных
28.11.2011 «Газпром трансгаз Югорск» автоматизировал документооборот вместе с «Аскон»

оматизированной подсистемы организационно-распорядительной документации и канцелярии (ОРДиК) в ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупном газотранспортном предприятии «Газпрома». Подсистема построе
26.05.2011 Завершено тиражирование системы Directum в филиалах «Газпром трансгаз Чайковский»

ила о завершении тиражирования ECM-системы Directum на всю структуру газотранспортного предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» (ГТЧ). По результатам проекта в системе одновременно работает по
11.05.2011 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под защитой Kaspersky Total Space Security

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» решения для централизованной защиты рабочих станций, файлов
20.05.2010 «Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM

успешном завершении проекта по внедрению решения для управления ИТ-услугами Epicor ITSM в компании «Газпром трансгаз Самара». В настоящий момент система сдана в промышленную эксплуатацию. С пом
23.11.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап

ении третьего этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в компании «Газпром трансгаз Чайковский». В рамках очередного этапа тиражирования были автоматизированы б
23.07.2009 Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань»

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании eEye Digital Security, объявила о выполнении контракта на поставку решения Iris Network Traffic Analyzer для компании «Газпром трансгаз — Кубань» — дочерней структуры «Газпрома». Продукт, разработанный компанией eEye Digital Security, стал одним из ключевых инструментов обеспечения информационной безопасности з
15.07.2009 Paragon Disk Wiper защитит конфиденциальные данные «Газпром трансгаз Кубань»

Компания Paragon Software сообщила о первом проекте для нефтегазового сектора по поставке и внедрению программных решений Paragon Disk Wiper Professional для «Газпром трансгаз Кубань». В рамках общей стратегии по обеспечению информационной безопасности и защите конфиденциальности данных, дочерняя компания «Газпрома», являющаяся правопреемником ООО «К
24.06.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап

рого этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в филиалах компании «Газпром Трансгаз Чайковский». В рамках очередного этапа тиражирования с участием консультанто
09.06.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет измерительным оборудованием с помощью КАС «Бизнес Люкс»

и работ по автоматизации и оптимизации процессов управления измерительным оборудованием в компании «Газпром трансгаз Чайковский» на базе модуля «Метролог+» комплексной автоматизированной систем
03.06.2009 «Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional

«Газпром Трансгаз Махачкала» приобрел лицензии и перешел на новую версию системы Globus Profes
21.05.2009 «Газпром трансгаз Уфа» оптимизиовал управление документами с помощью IBS

Компания IBS внедрила систему управления документами для компании «Газпром трансгаз Уфа». Система позволила газотранспортному предприятию улучшить дисциплину ра
17.04.2009 «Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»

штабный проект по автоматизации учета на одном из крупных производственных предприятий Дагестана – «Газпром Трансгаз Махачкала» (дочернее общество «Газпрома»). Проект одновременно являлся часть
13.04.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап

вого этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в филиалах компании «Газпром Трансгаз Чайковский». По информации НПО «Компьютер», в рамках данного этапа тиражиров
03.04.2009 «Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8»

Компания «Газпром трансгаз–Кубань», дочернее общество компании «Газпром», для расчета себестоимости про
12.02.2009 «Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»

и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз

Публикаций - 157, упоминаний - 395

Газпром трансгаз и организации, системы, технологии, персоны:

Компьютер НПО 73 20
SAP SE 5601 20
Directum - Директум 1268 12
Microsoft Corporation 25775 11
Oracle Corporation 7074 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
9594 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
SAP CIS - САП СНГ 868 6
Крок - Croc 1964 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
М2М телематика - НИС М2М 236 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
МегаФон 10742 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
OpenText 238 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Открытые технологии 732 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
Телеком-защита 54 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 2
СофтЭксперт 48 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Газпром ПАО 1493 94
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Татнефть 243 7
Транснефть 335 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Газпром нефть 725 5
Мосэнерго ПАО 132 5
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 5
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 4
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Газпром добыча Астрахань 15 3
Томскнефть ВНК 9 3
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 3
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 3
Севергазпром 3 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Русский стандарт Банк 509 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Bridgestone 18 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Силовые машины 166 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
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