Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов CNews: С чего началась цифровая трансформация в «Газпром Трансгаз Саратов»? Кирилл Веселый: Перед нами встала задача — перевести делопроизводство и документооборот на полностью отечественное ПО. Но помимо импортонезависимости, был ряд принцип

«Газпром трансгаз Чайковский» строит «Долговременный архив» с Directum «Газпром трансгаз Чайковский», дочернее предприятие «Газпрома», завершило внедрение «Долговременного архива» на платформе Directum RX. Компания перевела архивные процессы в электронный вид по вс

«МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск» «МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры дл

Компания «Газпром трансгаз Ухта» ускорила работу с конфиденциальными документами с помощью Directum RX Компания «Газпром трансгаз Ухта» перевела конфиденциальный документооборот в электронный вид с помощью

Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный

«Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключил

ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitiv

«Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects Компания «Газпром трансгаз Саратов» работает с документами в Directum RX. Продуктом пользуется больше 2

«Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa «Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО

Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных

«Газпром трансгаз Чайковский» переходит на импортонезависимую систему Directum RX ООО «Газпром трансгаз Чайковский» около 20 лет развивает цифровую инфраструктуру на базе системы D

«Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX пользователей компании. Об этом CNews сообщили представители Directum. Ранее весь документопоток в «Газпром трансгаз Саратов» велся в нескольких локальных СЭД, которые престали отвечать потребн

«Первый бит» помог медико-санитарной части в «Газпром трансгаз Уфа» с переходом на отечественное медицинское ПО Челябинский офис «Первого бита» помог медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Уфа» перейти на отечественную медицинскую информационную систему БИТ.Управле

Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL или проект по аудиту состояния и настройке СУБД PostgreSQL одной из ключевых информационных систем «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», газотранспортного предприятия на Северо-Западе России.Пред

«Газпром трансгаз Беларусь» внедрил информационно-управляющую систему на базе SAP HANA Компания SAP СНГ и «Газпром трансгаз Беларусь», 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», объявили о завершении проек

IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь» а работы по внедрению информационно-управляющей системы предприятия на основе прототипа в компании «Газпром трансгаз Беларусь» (ГТБ). Об этом CNews сообщили в IBA Group. Специалисты ИТ-компании

«Дочка» «Газпрома» задумалась о переходе с Oracle на PostgreSQL Питерская газотранспортная «дочка» «Газпрома», компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в декабре 2014 г. провела тендер, свидетельствующий о ее ж

ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ТТК сообщил о предоставлении услуг связи компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В рамках договора ТТК предоставил магистральный цифровой к

Столовые «Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживают сотрудников с помощью «1С:Предприятие 8. Общепит» Специалисты компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» при участии специалистов фирмы «Техно-линк», партнера «1С-Рару

Optima обновила СЭД в «Томскгазпроме» ima объявила о завершении проекта по модернизации системы электронного документооборота в компании «Томскгазпром». Проект был реализован структурным подразделением группы — компанией Optima Sof

«Газпром трансгаз Уфа» внедрил систему диспетчерского управления от SAP с помощью IBS нию единой системы диспетчерского управления от компании SAP на газотранспортных объектах компании «Газпром трансгаз Уфа». Благодаря ИТ-системе заказчик имеет возможность получать оперативную и

ТТК предоставил услуги связи компании «Газпром трансгаз Томск» Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги местной телефонной связи компании «Газпром трансгаз Томск» в Хабаровске. В рамках договора «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), регион

В «Газпром трансгаз Томск» создан страховой фонд проектно-сметной и исполнительной документации нию и индексированию документов архива проектно-сметной и исполнительной документации для компании «Газпром трансгаз Томск». Проект был направлен на обеспечение оперативного поиска информации с

«Элар» создаст страховой фонд документации для «Газпром трансгаз Томск» о созданию страхового фонда проектно-сметной и исполнительной документации, объявленного компанией «Газпром трансгаз Томск». Для создания электронного страхового фонда в филиалах «Газпром тр

«Газпром трансгаз Томск» перешел на Directum а внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в компании «Газпром трансгаз Томск», дочернем предприятии «Газпрома». Общее количество автоматизированных

«Газпром трансгаз Югорск» автоматизировал документооборот вместе с «Аскон» оматизированной подсистемы организационно-распорядительной документации и канцелярии (ОРДиК) в ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупном газотранспортном предприятии «Газпрома». Подсистема построе

Завершено тиражирование системы Directum в филиалах «Газпром трансгаз Чайковский» ила о завершении тиражирования ECM-системы Directum на всю структуру газотранспортного предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» (ГТЧ). По результатам проекта в системе одновременно работает по

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под защитой Kaspersky Total Space Security «Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» решения для централизованной защиты рабочих станций, файлов

«Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM успешном завершении проекта по внедрению решения для управления ИТ-услугами Epicor ITSM в компании «Газпром трансгаз Самара». В настоящий момент система сдана в промышленную эксплуатацию. С пом

«Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап ении третьего этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в компании «Газпром трансгаз Чайковский». В рамках очередного этапа тиражирования были автоматизированы б

Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань» Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании eEye Digital Security, объявила о выполнении контракта на поставку решения Iris Network Traffic Analyzer для компании «Газпром трансгаз — Кубань» — дочерней структуры «Газпрома». Продукт, разработанный компанией eEye Digital Security, стал одним из ключевых инструментов обеспечения информационной безопасности з

Paragon Disk Wiper защитит конфиденциальные данные «Газпром трансгаз Кубань» Компания Paragon Software сообщила о первом проекте для нефтегазового сектора по поставке и внедрению программных решений Paragon Disk Wiper Professional для «Газпром трансгаз Кубань». В рамках общей стратегии по обеспечению информационной безопасности и защите конфиденциальности данных, дочерняя компания «Газпрома», являющаяся правопреемником ООО «К

«Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап рого этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в филиалах компании «Газпром Трансгаз Чайковский». В рамках очередного этапа тиражирования с участием консультанто

«Газпром трансгаз Чайковский» управляет измерительным оборудованием с помощью КАС «Бизнес Люкс» и работ по автоматизации и оптимизации процессов управления измерительным оборудованием в компании «Газпром трансгаз Чайковский» на базе модуля «Метролог+» комплексной автоматизированной систем

«Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional «Газпром Трансгаз Махачкала» приобрел лицензии и перешел на новую версию системы Globus Profes

«Газпром трансгаз Уфа» оптимизиовал управление документами с помощью IBS Компания IBS внедрила систему управления документами для компании «Газпром трансгаз Уфа». Система позволила газотранспортному предприятию улучшить дисциплину ра

«Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8» штабный проект по автоматизации учета на одном из крупных производственных предприятий Дагестана – «Газпром Трансгаз Махачкала» (дочернее общество «Газпрома»). Проект одновременно являлся часть

«Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап вого этапа тиражирования подсистемы «Управление транспортом» КАС «Бизнес Люкс» в филиалах компании «Газпром Трансгаз Чайковский». По информации НПО «Компьютер», в рамках данного этапа тиражиров

«Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8» Компания «Газпром трансгаз–Кубань», дочернее общество компании «Газпром», для расчета себестоимости про