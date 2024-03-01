«Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa

«Газпром трансгаз Самара» переводит корпоративную систему электронного документооборота на ПО Tessa. Проект по внедрению СЭД реализуется в соответствии со стратегией импортозамещения и направлен на достижение технологического суверенитета всей группы компаний.

«Газпром трансгаз Самара» — 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома», обеспечивающее транспортировку газа по регионам России. В состав компании входит 16 филиалов, 17 компрессорных цехов, 145 газораспределительных станций. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек.

В конце 2023 г. компанией начат поиск новой корпоративной платформы электронного документооборота. Прежней системе на базе OpenText не хватало производительности, дружелюбного интерфейса, возможностей адаптации продукта под пользователя, кроме этого, вендором была прекращена поддержка. Все эти факторы в совокупности с расширением списка задач, масштабной централизацией процессов и постоянным увеличением хранимых данных привели к тому, что используемая система не смогла в полном объеме обеспечивать потребности компании.

При выборе новой системы специалистами «Газпром трансгаз Самара» рассматривалось два программных продукта — «1C: Документооборот» и Tessa. Принятию решения в пользу Tessa способствовало полное соответствие предъявляемым требованиям к платформе и успешный опыт длительного использования в дочерних обществах «Газпрома» и других компаниях.

Решение на базе Tessa призвано автоматизировать все процессы, связанные с документационным обеспечением главного офиса «Газпром трансгаз Самара» и его филиалов, а также стать эффективным средством коммуникации сотрудников внутри компании. Проектом внедрения и развития документооборота предусмотрена интеграция с действующими информационными системами, средствами электронной цифровой подписи, внешними системами баз нормативных документов, внутренним сайтом организации и с локальными информационно-управляющими системами.

В рамках проекта будет создано единое информационное поле для учета и управления бизнес-процессами, которое включает в себя персонализированное рабочее место сотрудника с возможностью индивидуальной настройки личного кабинета. Всего система охватит более 2,5 тыс. сотрудников. Первые пользователи начнут работу в Tessa уже во первом полугодии 2024 г.

«Мы целенаправленно искали специализированное решение для реализации электронного документооборота, которое позволит нам организовать полностью контролируемое пространство для взаимодействия между департаментами, территориально распределенными филиалами и отдельно взятыми сотрудниками. Благодаря гибкому инструментарию Tessa мы можем выполнять уникальные настройки маршрутов согласования и подписания потоков документов, моделируя бизнес-процессы так, как нам требуется. По результатам проекта мы рассчитываем на значительное улучшение качества управления деловыми процессами и повышение общей эффективности для всех наших сотрудников», — отметил Владимир Фиников, заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Самара».