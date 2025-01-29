Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов После ухода OpenText с российского рынка перед бизнесом встает задача оперативного поиска альтернативного решения для управления корпоративным контентом. Согласно подсчетам, на данный момент на базе Ope

Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) проведет вебинар «Чем заменить OpenText? Обзор решений для управления корпоративным контентом». Онлайн-событие состоится 30 января в 11:00 (МСК). В январе разработчика OpenText признали нежелательной организацией на т

«Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa делительных станций. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. В конце 2023 г. компанией начат поиск новой корпоративной платформы электронного документооборота. Прежней системе на базе OpenText не хватало производительности, дружелюбного интерфейса, возможностей адаптации продукта под пользователя, кроме этого, вендором была прекращена поддержка. Все эти факторы в совокупност

Бесплатный вебинар «ELMA365 вместо OpenText в интеграции с SAP: как безболезненно изменить бизнес-процессы, не инвестируя значительных сумм» и на рынок. На вебинаре расскажем, как с ELMA365 быстро и безболезненно изменить бизнес-процессы, исполняемые в SAP, не инвестируя значительных сумм. А также: Как быстро перенести электронный архив с OpenText на ELMA365, используя платформу как электронный архив и систему специализированного и общего документооборота. Как создать с нуля электронный архив компаниям, которые только находятся

«Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО Миграция «Росатома» с Oracle и OpenText Как выяснил CNews, госкорпорация «Росатом» оказалась верна своим планам начать в 2020 г. «трендовое импортозамещение», запустив проект по отказу от системы управления базами данных (СУ

Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017» компания «АйДи – технологии управления» занимает 35 место, а в рейтинге «CNews Сonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017» — 34 место.OpenText и DocuminoОколо половины проектов, которые «АйДи – технологии управления» начала в 2017 г., работают на платформах OpenText и на базе разработанной собственными силами СЭД-платф

«Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText Консалтинговая компания «Сабрис» и энергомашиностроительная компания «Силовые машины» завершили проект по автоматизации управления корпоративным контентом на базе SAP Extended ECM by OpenText. В системе реализовано сквозное управление договорами, которое позволило управлять и контролировать весь поток задач по согласованию договоров, упростить и стандартизировать бизнес-про

OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? а статья открывает цикл публикаций, в котором мы рассмотрим возможности основных продуктов компании OpenText, предназначенных для обработки бизнес-контента и корпоративной информации в целом. К

Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting ting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электронного документооборота на базе OpenText для процессов обработки документов, необходимых для ведения личных дел сотрудников и

«Корус Консалтинг» развивает практику разработки систем на базе решений OpenText Группа компаний «Корус Консалтинг» объявила о подтверждении партнерства с OpenText, канадским разработчиком систем управления корпоративной информацией (ЕIМ — Enterprise Information Management), которые позволяют предприятиям любого масштаба и любой отрасли эффективн

OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов Компания OpenText, мировой разработчик систем управления корпоративной информацией (Enterprise Informa

Open Text купил разработчика ITSM-решений ICCM Solutions и представил новое приложение для управления ИТ-услугами аботке решений для управления бизнес-процессами (BPM) и поставщика приложений на базе BPM-платформы OpenText. С 1 августа 2013 г. ICCM Solutions, головной офис которой находится в Малмсбери (Ве

«МегаФон» внедрил систему управления электронными документами на базе SAP Extended ECM by OpenText ив число непродуктивных часов на 20 — 40%, и уменьшить затраты на хранение информации как на бумажных, так и на электронных носителях на 10% — 25% в год. Проект выполняли специалисты SAP Consulting и Open Text, сообщили CNews в компании SAP СНГ. Как отмечается, до начала проекта «МегаФон» затрачивал существенные ресурсы на расширение функциональности и обновление существующей системы докуме

Приложения OpenText теперь поддерживают платформу SAP HANA Компания OpenText, мировой разработчик программного обеспечения для управления корпоративной информаци

Сервисы OpenText для накопления данных и оптического распознавания символов вошли в состав SAP Cloud for Travel Компания OpenText, мировой разработчик программного обеспечения для управления корпоративной информаци

OpenText выпустил новую версию Employee File Management for SAP Solutions Компания OpenText, мировой разработчик программного обеспечения для управления корпоративной информаци

OpenText выпускает новую платформу InfoFusion для автоматизации доступа к информации Компания OpenText объявила о выходе нового продукта OpenText InfoFusion — эффективной платформы для автоматизации доступа к информации, которая позволяет радикально усовершенствовать используемые

«Ланит» построил СЭД для «Торгового дома РЖД» Компания «Ланит» завершила внедрение системы электронного документооборота на платформе OpenText в «Торговом доме РЖД». В ходе проекта специалисты компании автоматизировали делопрои

Вышел OpenText AGA 10.5 с поддержкой Microsoft FAST Search Компания OpenText объявила о выпуске OpenText Application Governance and Archiving (AGA) для Mi

Доступен новый Capture Center от OpenText с оптимизированной поддержкой мобильных устройств Компания OpenText объявила о выходе новой версии программного решения OpenText Capture Center, призванного помочь организациям быстрее и эффективнее обрабатывать, оцифровывать и полноценно индекс

«АйТи» интегрирует ERP-системы с ECM-системами OpenText Компания «АйТи» сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией OpenText, мировым производителем ECM-систем (Enterprise Content Management). Расширив линейку ECM-решений продуктами OpenText, «АйТи» будет предоставлять заказчикам мировые практики и ре

OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM Компания OpenText объявила о выходе десятой версии решения OpenText Extended ECM for SAP Soluti

OpenText расширила линейку продуктов для управления качеством обслуживания клиентов Компания OpenText объявила о выходе OpenText Global Brand Management. Новое решение расширяет в

OpenText выпустила OpenText Tempo и Tempo Express Edition Компания OpenText объявила о появлении продукта OpenText Tempo в свободном доступе и представила его новую версию Tempo Express Edition, которая позволит компаниям быстро создавать индивидуальные

OpenText представила оптимизированную технологию Capture для Microsoft SharePoint Компания OpenText объявила о выходе OpenText Capture для Microsoft SharePoint — специального ре

"ИнтерТраст" договорилась с OpenText Компания "ИнтерТраст", российский разработчик систем электронного документооборота, автоматизации делопроизводства и бизнес-процессов, заключила партнерское соглашение с компанией "OpenText" - создателем одной из крупнейших платформ управления контентом. Сотрудничество с компанией OpenText позволит "ИнтерТрасту" использовать еще одну платформу для новых версий сист

OpenText представила новое решение для автоматической классификации контента Компания OpenText представила новую технологию OpenText Auto-Classification —приложение для прозрачной и защищенной автоматической классификации информации. Решение предлагает компаниям новый спо

OpenText выпустила новое решение для обмена и управления корпоративными документами Компания OpenText объявила о выпуске OpenText Tempo — нового решения для обмена и управления корпоративными документами в защищенных папках как со стационарных компьютеров и ноутбуков, так и со с

Вышла новая версия OpenText Social Communities для внедрения социальных технологий в бизнес Компания OpenText объявила о выпуске новой версии решения OpenText Social Communities 8.1, которое поможет компаниям интегрировать социальные приложения в свои бизнес-процессы и стать полноценным

SAP и OpenText расширяют возможности «Портала предприятия» Компания SAP AG объявила о расширении сотрудничества с компанией OpenText, разработчиком решений для управления корпоративным контентом, с целью облегчить пользователям управление документами и содержимым сайтов, созданных с использованием «Портала предприят

Новое решение по управлению командировочными документами от OpenText совместимо с приложениями SAP Компания OpenText представила новое решение по управлению командировочными документами, совместимое с

OpenText приобрела разработчика решений для управления бизнес-процессами Global 360 Компания OpenText объявила о приобретении холдинговой корпорации Global 360, производителя программных

В юбилейном релизе OpenText RightFax 10 добавлена поддержка Google Apps и Office 365 Компания OpenText объявила о возможности приема и передачи факсимальных сообщений из облачных систем Microsoft Office 365 и Google Apps в новой версии продукта OpenText RightFax 10. «В дополнение

Доступна новая версия интегрированной среды социального взаимодействия OpenText Social Workplace Компания OpenText объявила о выпуске новой основной версии OpenText Social Workplace — полность

OpenText запустила социальную сеть для госслужащих Компания OpenText совместно с Институтом государственной службы Канады (IPAC) объявила о запуске нового всемирного сервиса для государственного сектора под названием «Государственная служба без границ»

Монстры ИТ-индустрии набросились на рынок ECM отечественные заказчики SAP сейчас решают задачу управления документами. При этом развитие решений OpenText напрямую повлияет на их конкурентную силу на российском рынке, поскольку проникновен

SAP предложит приложение Open Text по управлению личными делами сотрудников Компании SAP AG и Open Text объявили о расширении стратегического партнерства. В рамках расширенного соглашения SAP будет осуществлять перепродажу решения Open Text по управлению личными делами сотруднико

Информационные менеджеры потянулись к ECM h опубликовали новое исследование ECM-рынка по итогам 2009 года ("The Forrester Wave: Enterprise Content Management Suites, Q4 2009), согласно которому на рынке лидируют решения от IBM, Oracle, EMC и Open Text за счет широкой и насыщенной функциональности, позволяющей решать весь спектр задач управления контентом. Сильный игрок рынка Microsoft, тем не менее, не входит в список топовых вендо

SAP собирается перекроить российский рынок СЭД О соглашении между SAP и Open Text о продаже ECM-системы под брендом SAP было объявлено 13 октября в ходе проведения конференции SAP TechEd 2009 в США. Сам продукт был анонсирован несколько раньше – в частности, в Росс