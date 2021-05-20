Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenText
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 160, упоминаний - 310
OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3212 59
|IBM 3539 48
|Microsoft Corporation 11077 43
|Docsvision - ДоксВижн 773 38
|Dell EMC 2400 36
|TerraLink - ТерраЛинк 183 35
|Oracle Corporation 3344 33
|InterTrust - ИнтерТраст 232 28
|Корус Консалтинг ГК 805 25
|ЭОС - Электронные офисные системы 985 23
|АйТи 751 13
|1С 3738 12
|CompanyMedia 111 11
|Abbyy 793 10
|Directum - Директум 645 9
|Ланит ГК 1156 8
|Facebook 3765 8
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 7
|Google LLC 7148 7
|SAP CIS - САП СНГ 753 6
|Kofax 28 6
|Логика Бизнеса 141 6
|ELMA 106 5
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
|Adobe Systems 807 5
|Software AG 123 5
|HP Inc. 2909 5
|Twitter 2204 4
|Xerox 516 4
|АйДи - Технологии управления 41 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
|HP Autonomy 53 4
|Masterdata - Мастердата 16 3
|Cisco Systems 2040 3
|Крок 1219 3
|Pegasystems 29 3
|Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
|1С-Битрикс 345 2
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Курьянов Сергей 147 26
|Бейдер Александр 74 25
|Ипатов Вадим 80 16
|Иванова Елена 69 15
|Макаров Станислав 111 9
|Аксельрод Александр 40 8
|Романов Дмитрий 53 8
|Андреев Владимир 66 7
|Потапенко Михаил 42 6
|Храмцовская Наталья 38 5
|Родионов Александр 30 4
|Демидов Михаил 125 4
|Будин Алексей 20 4
|Семенов Александр 69 4
|Панчоян Артур 5 3
|Коптелов Андрей 74 3
|Трещук Андрей 21 3
|Занин Виталий 18 2
|Баласанян Владимир 31 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Бабинцев Василий 21 2
|Ерёмин Александр 9 2
|Савельев Александр 29 2
|Коновалов Роман 20 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Киселев Сергей 13 2
|Михалев Александр 21 2
|Мартынов Владислав 78 2
|Иванов Сергей 170 2
|Панченко Иван 43 2
|Павлов Евгений 17 2
|Левиков Дмитрий 4 2
|Натрусов Артем 121 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Греф Герман 205 1
|Семеновская Елена 28 1
|Соколов Олег 51 1
|Филатов Андрей 99 1
|Гулянский Игорь 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Fortune 95 2
|The Register 342 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760482, в очереди разбора - 664173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760482, в очереди разбора - 664173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru