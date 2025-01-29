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OpenText

OpenText

СОБЫТИЯ

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29.01.2025 Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов

После ухода OpenText с российского рынка перед бизнесом встает задача оперативного поиска альтернативного решения для управления корпоративным контентом. Согласно подсчетам, на данный момент на базе Ope
27.01.2025 Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом

LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) проведет вебинар «Чем заменить OpenText? Обзор решений для управления корпоративным контентом». Онлайн-событие состоится 30 января в 11:00 (МСК). В январе разработчика OpenText признали нежелательной организацией на т
01.03.2024 «Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa

делительных станций. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. В конце 2023 г. компанией начат поиск новой корпоративной платформы электронного документооборота. Прежней системе на базе OpenText не хватало производительности, дружелюбного интерфейса, возможностей адаптации продукта под пользователя, кроме этого, вендором была прекращена поддержка. Все эти факторы в совокупност
05.05.2022 Бесплатный вебинар «ELMA365 вместо OpenText в интеграции с SAP: как безболезненно изменить бизнес-процессы, не инвестируя значительных сумм»

и на рынок. На вебинаре расскажем, как с ELMA365 быстро и безболезненно изменить бизнес-процессы, исполняемые в SAP, не инвестируя значительных сумм. А также: Как быстро перенести электронный архив с OpenText на ELMA365, используя платформу как электронный архив и систему специализированного и общего документооборота. Как создать с нуля электронный архив компаниям, которые только находятся

20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО

Миграция «Росатома» с Oracle и OpenText Как выяснил CNews, госкорпорация «Росатом» оказалась верна своим планам начать в 2020 г. «трендовое импортозамещение», запустив проект по отказу от системы управления базами данных (СУ
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза

Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017» компания «АйДи – технологии управления» занимает 35 место, а в рейтинге «CNews Сonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017» — 34 место.OpenText и DocuminoОколо половины проектов, которые «АйДи – технологии управления» начала в 2017 г., работают на платформах OpenText и на базе разработанной собственными силами СЭД-платф
05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText

Консалтинговая компания «Сабрис» и энергомашиностроительная компания «Силовые машины» завершили проект по автоматизации управления корпоративным контентом на базе SAP Extended ECM by OpenText. В системе реализовано сквозное управление договорами, которое позволило управлять и контролировать весь поток задач по согласованию договоров, упростить и стандартизировать бизнес-про
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ?

а статья открывает цикл публикаций, в котором мы рассмотрим возможности основных продуктов компании OpenText, предназначенных для обработки бизнес-контента и корпоративной информации в целом. К
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting

ting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электронного документооборота на базе OpenText для процессов обработки документов, необходимых для ведения личных дел сотрудников и
03.04.2014 «Корус Консалтинг» развивает практику разработки систем на базе решений OpenText

Группа компаний «Корус Консалтинг» объявила о подтверждении партнерства с OpenText, канадским разработчиком систем управления корпоративной информацией (ЕIМ — Enterprise Information Management), которые позволяют предприятиям любого масштаба и любой отрасли эффективн
24.01.2014 OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов

Компания OpenText, мировой разработчик систем управления корпоративной информацией (Enterprise Informa
12.11.2013 Open Text купил разработчика ITSM-решений ICCM Solutions и представил новое приложение для управления ИТ-услугами

аботке решений для управления бизнес-процессами (BPM) и поставщика приложений на базе BPM-платформы OpenText. С 1 августа 2013 г. ICCM Solutions, головной офис которой находится в Малмсбери (Ве
09.09.2013 «МегаФон» внедрил систему управления электронными документами на базе SAP Extended ECM by OpenText

ив число непродуктивных часов на 20 — 40%, и уменьшить затраты на хранение информации как на бумажных, так и на электронных носителях на 10% — 25% в год. Проект выполняли специалисты SAP Consulting и Open Text, сообщили CNews в компании SAP СНГ. Как отмечается, до начала проекта «МегаФон» затрачивал существенные ресурсы на расширение функциональности и обновление существующей системы докуме
13.08.2013 Приложения OpenText теперь поддерживают платформу SAP HANA

Компания OpenText, мировой разработчик программного обеспечения для управления корпоративной информаци
09.08.2013 Сервисы OpenText для накопления данных и оптического распознавания символов вошли в состав SAP Cloud for Travel

Компания OpenText, мировой разработчик программного обеспечения для управления корпоративной информаци
08.07.2013 OpenText выпустил новую версию Employee File Management for SAP Solutions

Компания OpenText, мировой разработчик программного обеспечения для управления корпоративной информаци
02.07.2013 OpenText выпускает новую платформу InfoFusion для автоматизации доступа к информации

Компания OpenText объявила о выходе нового продукта OpenText InfoFusion — эффективной платформы для автоматизации доступа к информации, которая позволяет радикально усовершенствовать используемые
25.03.2013 «Ланит» построил СЭД для «Торгового дома РЖД»

Компания «Ланит» завершила внедрение системы электронного документооборота на платформе OpenText в «Торговом доме РЖД». В ходе проекта специалисты компании автоматизировали делопрои
26.07.2012 Вышел OpenText AGA 10.5 с поддержкой Microsoft FAST Search

Компания OpenText объявила о выпуске OpenText Application Governance and Archiving (AGA) для Mi
21.06.2012 Доступен новый Capture Center от OpenText с оптимизированной поддержкой мобильных устройств

Компания OpenText объявила о выходе новой версии программного решения OpenText Capture Center, призванного помочь организациям быстрее и эффективнее обрабатывать, оцифровывать и полноценно индекс
14.05.2012 «АйТи» интегрирует ERP-системы с ECM-системами OpenText

Компания «АйТи» сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией OpenText, мировым производителем ECM-систем (Enterprise Content Management). Расширив линейку ECM-решений продуктами OpenText, «АйТи» будет предоставлять заказчикам мировые практики и ре
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM

Компания OpenText объявила о выходе десятой версии решения OpenText Extended ECM for SAP Soluti
28.04.2012 OpenText расширила линейку продуктов для управления качеством обслуживания клиентов

Компания OpenText объявила о выходе OpenText Global Brand Management. Новое решение расширяет в
12.04.2012 OpenText выпустила OpenText Tempo и Tempo Express Edition

Компания OpenText объявила о появлении продукта OpenText Tempo в свободном доступе и представила его новую версию Tempo Express Edition, которая позволит компаниям быстро создавать индивидуальные
04.04.2012 OpenText представила оптимизированную технологию Capture для Microsoft SharePoint

Компания OpenText объявила о выходе OpenText Capture для Microsoft SharePoint — специального ре
02.02.2012 "ИнтерТраст" договорилась с OpenText

Компания "ИнтерТраст", российский разработчик систем электронного документооборота, автоматизации делопроизводства и бизнес-процессов, заключила партнерское соглашение с компанией "OpenText" - создателем одной из крупнейших платформ управления контентом. Сотрудничество с компанией OpenText позволит "ИнтерТрасту" использовать еще одну платформу для новых версий сист
09.12.2011 OpenText представила новое решение для автоматической классификации контента

Компания OpenText представила новую технологию OpenText Auto-Classification —приложение для прозрачной и защищенной автоматической классификации информации. Решение предлагает компаниям новый спо
24.11.2011 OpenText выпустила новое решение для обмена и управления корпоративными документами

Компания OpenText объявила о выпуске OpenText Tempo — нового решения для обмена и управления корпоративными документами в защищенных папках как со стационарных компьютеров и ноутбуков, так и со с
14.11.2011 Вышла новая версия OpenText Social Communities для внедрения социальных технологий в бизнес

Компания OpenText объявила о выпуске новой версии решения OpenText Social Communities 8.1, которое поможет компаниям интегрировать социальные приложения в свои бизнес-процессы и стать полноценным
01.11.2011 SAP и OpenText расширяют возможности «Портала предприятия»

Компания SAP AG объявила о расширении сотрудничества с компанией OpenText, разработчиком решений для управления корпоративным контентом, с целью облегчить пользователям управление документами и содержимым сайтов, созданных с использованием «Портала предприят
08.08.2011 Новое решение по управлению командировочными документами от OpenText совместимо с приложениями SAP

Компания OpenText представила новое решение по управлению командировочными документами, совместимое с

20.07.2011 OpenText приобрела разработчика решений для управления бизнес-процессами Global 360

Компания OpenText объявила о приобретении холдинговой корпорации Global 360, производителя программных
13.07.2011 В юбилейном релизе OpenText RightFax 10 добавлена поддержка Google Apps и Office 365

Компания OpenText объявила о возможности приема и передачи факсимальных сообщений из облачных систем Microsoft Office 365 и Google Apps в новой версии продукта OpenText RightFax 10. «В дополнение
27.06.2011 Доступна новая версия интегрированной среды социального взаимодействия OpenText Social Workplace

Компания OpenText объявила о выпуске новой основной версии OpenText Social Workplace — полность
14.06.2011 OpenText запустила социальную сеть для госслужащих

Компания OpenText совместно с Институтом государственной службы Канады (IPAC) объявила о запуске нового всемирного сервиса для государственного сектора под названием «Государственная служба без границ»

28.09.2010 Монстры ИТ-индустрии набросились на рынок ECM

отечественные заказчики SAP сейчас решают задачу управления документами. При этом развитие решений OpenText напрямую повлияет на их конкурентную силу на российском рынке, поскольку проникновен
09.06.2010 SAP предложит приложение Open Text по управлению личными делами сотрудников

Компании SAP AG и Open Text объявили о расширении стратегического партнерства. В рамках расширенного соглашения SAP будет осуществлять перепродажу решения Open Text по управлению личными делами сотруднико
11.12.2009 Информационные менеджеры потянулись к ECM

h опубликовали новое исследование ECM-рынка по итогам 2009 года ("The Forrester Wave: Enterprise Content Management Suites, Q4 2009), согласно которому на рынке лидируют решения от IBM, Oracle, EMC и Open Text за счет широкой и насыщенной функциональности, позволяющей решать весь спектр задач управления контентом. Сильный игрок рынка Microsoft, тем не менее, не входит в список топовых вендо
19.10.2009 SAP собирается перекроить российский рынок СЭД

О соглашении между SAP и Open Text о продаже ECM-системы под брендом SAP было объявлено 13 октября в ходе проведения конференции SAP TechEd 2009 в США. Сам продукт был анонсирован несколько раньше – в частности, в Росс
01.10.2009 SAP и Open Text представили новую линейку совместных решений для управления документами

Компании SAP и Open Text предлагают новую линейку решений для управления документами и другими неструктурированными данными, в которую входят SAP Archiving от Open Text (решение по архивированию данных

Публикаций - 238, упоминаний - 263

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 91
Microsoft Corporation 25775 80
IBM - International Business Machines Corp 9699 78
Oracle Corporation 7074 61
Dell EMC 5180 53
TerraLink - ТерраЛинк 292 51
Docsvision - ДоксВижн 1060 51
InterTrust - ИнтерТраст 336 41
Directum - Директум 1268 37
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 34
9594 31
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 31
Alfresco Software 156 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
АйТи 1519 19
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
Системы документооборота 522 16
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 13
Google LLC 12688 12
SAP CIS - САП СНГ 868 11
HP Inc. 5883 10
Крок - Croc 1964 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 10
МегаФон 10742 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Paybot - Пэйбот 68 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Рексофт - Reksoft 488 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 8
АйДи - Технологии управления - id2 70 7
Kofax 61 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Adobe Systems 1597 7
Salesforce 498 7
Terrasoft - Террасофт 206 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 6
Cisco Systems 5372 6
Газпром ПАО 1493 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
Студия Артемия Лебедева 101 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Транснефть 335 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Газпром трансгаз 157 3
Силовые машины 166 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Альфа-Банк 1979 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
LEGO 260 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
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WIT - Women in Tech 4 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 85
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 25
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 24
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
Оцифровка - Digitization 5185 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
Электронный документ - Electronic document 1579 18
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 14
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 13
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 72
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 71
IBM FileNet 140 47
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 34
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 29
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 26
Microsoft Windows 16882 17
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 16
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
Microsoft Office 4170 14
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 12
Linux OS 11533 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Terrasoft Creatio 109 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Apple iPad 4011 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 7
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 7
Apple iOS 8583 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 7
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Terrasoft CRM 26 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Microsoft Outlook 1506 6
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 6
Курьянов Сергей 162 35
Бейдер Александр 75 30
Ипатов Вадим 84 19
Иванова Елена 83 16
Потапенко Михаил 45 11
Романов Дмитрий 69 10
Аксельрод Александр 41 9
Макаров Станислав 118 9
Кубликова Ирина 28 9
Родионов Александр 31 7
Афанасьев Алексей 25 7
Трещук Андрей 22 7
Бушмелев Сергей 44 7
Сенкевич Виктор 30 7
Андреев Владимир 101 7
Храмцовская Наталья 48 6
Корюкин Юрий 29 6
Галимов Максим 33 6
Будин Алексей 22 5
Якимчук Сергей 30 5
Кочуров Евгений 15 5
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 5
Демидов Михаил 134 4
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 4
Черкасова Любовь 19 4
Eugene Roman - Юджин Роман 4 4
Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 4
Коптелов Андрей 134 4
Семенов Александр 166 4
Рыжиков Сергей 112 3
Кирьянова Александра 169 3
Федосеев Алексей 20 3
Баласанян Владимир 45 3
Панчоян Артур 5 3
Линев Андрей 25 3
Истомин Константин 58 3
Кибалко Кирилл 46 3
Сущев Виктор 19 3
Стаханов Евгений 21 3
Леонтьев Алексей 11 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Канада 5081 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Европа 24964 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Казахстан - Республика 6048 9
Украина 7928 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Индия - Bharat 5869 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Нидерланды 3746 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Испания - Королевство 3840 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Экономический эффект 1342 7
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ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 6
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
InformationWeek 241 1
VNUNet.com 214 1
The Globe and Mail 73 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 49 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Gartner - Гартнер 3658 31
Forrester Research 834 15
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Real Story Group 15 8
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Forrester Wave 45 3
Gartner ECM 4 2
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The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 35 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Constellation Research 5 1
ITResearch 123 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Radicati Group 26 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
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СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
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Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
Таймырский колледж КГБПОУ 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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