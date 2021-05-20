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OpenText


20.05.2021 Terralink внедрила кадровый электронный документооборот в «Мегафоне» 1
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
05.08.2020 SAP начинает продажи облачного документооборота в России 2
28.07.2020 «Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 2
25.05.2020 Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу 1
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 1
12.07.2018 Abbyy обновила решение Intelligent Search для интеллектуального корпоративного поиска 1
28.04.2018 Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза 2
31.01.2018 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 5
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 1
12.12.2017 «Крок» атакует рынок СЭД 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота 1
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 1
22.12.2016 Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям 6
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 6
19.07.2016 «Казтрансойл» получил сертификат центра экспертизы клиента SAP уровня Advanced 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
29.04.2016 Петербургский метрополитен получил награду на конкурсе SAP Quality Awards 2015 1
12.04.2016 «Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services 1
03.03.2015 TerraLink выпустила линейку продуктов для автоматизации работы с бизнес-документами 1
12.02.2015 hybris расширяет партнерскую сеть в области решений для маркетинга 1
16.12.2014 ECM-платформа «Саперион» попала в лидеры «магического квадранта» Gartner 1
21.11.2014 Определены лидеры российского рынка ПО управления контентом 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 1
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting 2
26.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
18.08.2014 «ДоксВижн» предлагает специальные условия при переходе с зарубежных решений на Docsvision 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 4
09.04.2014 Консалтинг в сфере электронного документооборота в России не развит 1
03.04.2014 «Корус Консалтинг» развивает практику разработки систем на базе решений OpenText 9
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1

Публикаций - 160, упоминаний - 310

OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 59
IBM 3539 48
Microsoft Corporation 11077 43
Docsvision - ДоксВижн 773 38
Dell EMC 2400 36
TerraLink - ТерраЛинк 183 35
Oracle Corporation 3344 33
InterTrust - ИнтерТраст 232 28
Корус Консалтинг ГК 805 25
ЭОС - Электронные офисные системы 985 23
АйТи 751 13
3738 12
CompanyMedia 111 11
Abbyy 793 10
Directum - Директум 645 9
Ланит ГК 1156 8
Facebook 3765 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 7
Google LLC 7148 7
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Kofax 28 6
Логика Бизнеса 141 6
ELMA 106 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Adobe Systems 807 5
Software AG 123 5
HP Inc. 2909 5
Twitter 2204 4
Xerox 516 4
АйДи - Технологии управления 41 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
HP Autonomy 53 4
Masterdata - Мастердата 16 3
Cisco Systems 2040 3
Крок 1219 3
Pegasystems 29 3
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
1С-Битрикс 345 2
Транснефть 159 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
РусГидро ПАО 129 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
Студия Артемия Лебедева 19 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 2
Газпром нефть 382 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Россети ПАО 168 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Газпром межрегионгаз поставка 27 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Газпром ПАО 520 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром межрегионгаз 30 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Газпром энергохолдинг 1 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Allianz - Страховая компания 19 1
МОСГАЗ 9 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания 3 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 6 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
РОСНО СК 69 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Трансойл 12 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Genpact 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Петербургский метрополитен ГУП 48 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство РФ 2203 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 2
Правительство Москвы 653 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Роснано 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 4
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 4
WCM - Web Content Management System 25 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
НИР - Научно-исследовательская работа 114 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 136 2
МФУ - Многофункциональное устройство 586 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
On-demand - "по требованию" 28 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
OpenText Documentum 189 39
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 36
Alfresco 114 20
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 19
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 13
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 11
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 10
IBM FileNet 55 10
Apple iPad 3263 8
Microsoft Office 1939 8
Microsoft Windows 10 6635 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 7
Microsoft SQL Server 793 5
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
OpenText Tempo 4 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Microsoft Windows 853 4
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 4
SAP SuccessFactors 110 3
Microsoft Office 365 769 3
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management 4 3
Ланит LanDocs 41 3
OpenText Capture Center 3 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
IBM WebSphere 78 3
SQL - Язык программирования 433 2
Microsoft Dynamics 193 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 2
Microsoft SharePoint 2010 43 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Microsoft Exchange Server 209 2
SAP NetWeaver 62 2
Java - Язык программирования 1176 2
АйДи - Технологии управления - Documino 19 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
Курьянов Сергей 147 26
Бейдер Александр 74 25
Ипатов Вадим 80 16
Иванова Елена 69 15
Макаров Станислав 111 9
Аксельрод Александр 40 8
Романов Дмитрий 53 8
Андреев Владимир 66 7
Потапенко Михаил 42 6
Храмцовская Наталья 38 5
Родионов Александр 30 4
Демидов Михаил 125 4
Будин Алексей 20 4
Семенов Александр 69 4
Панчоян Артур 5 3
Коптелов Андрей 74 3
Трещук Андрей 21 3
Занин Виталий 18 2
Баласанян Владимир 31 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Стрелкина Любовь 8 2
Бабинцев Василий 21 2
Ерёмин Александр 9 2
Савельев Александр 29 2
Коновалов Роман 20 2
Бейлезон Олег 32 2
Киселев Сергей 13 2
Михалев Александр 21 2
Мартынов Владислав 78 2
Иванов Сергей 170 2
Панченко Иван 43 2
Павлов Евгений 17 2
Левиков Дмитрий 4 2
Натрусов Артем 121 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Греф Герман 205 1
Семеновская Елена 28 1
Соколов Олег 51 1
Филатов Андрей 99 1
Гулянский Игорь 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Казахстан - Республика 2629 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Украина 3365 6
Европа 3752 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Индия - Республика 2169 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Северная Америка 1411 3
Португалия - Португальская Республика 317 3
Южная Корея - Республика 1459 2
Япония 2780 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Канада 1301 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Россия - Самарская область 558 2
Испания - Королевство 1253 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Европа Западная 613 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Ирландия - Республика 363 1
Польша - Республика 829 1
Америка 460 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Русский язык 982 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Банковский сектор 21 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Экономический эффект 20 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Аутсорсинг 84 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Fortune 95 2
The Register 342 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Gartner 2190 22
Forrester Research 385 10
IDC - International Data Corporation 2718 7
CNews Analytics 1988 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Wave 19 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Mordor Intelligence 8 1
Constellation Research 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
SAP Quality Awards 6 3
Docflow 58 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
SAP TechEd 8 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Национальная банковская премия 2 1
SAP World Tour 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760482, в очереди разбора - 664173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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