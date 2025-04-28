Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОДФУ АНО Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация
АНО «СОДФУ» (Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного») учреждена Банком России в 2018 году. Граждане обращаются к финомбудсмену при разногласиях с поставщиками финансовых услуг, чтобы разрешить спор в досудебном порядке.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 2 023 681 ₽*
УПОМИНАНИЯ
СОДФУ АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Истомин Константин 58 3
|Кузнецова Анна 16 1
|Беляк Игорь 15 1
|Логинов Станислав 35 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Матюхин Денис 7 1
|Савельев Денис 3 1
|Майоров Максим 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.