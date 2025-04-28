Разделы

СОДФУ АНО Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация

СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация

АНО «СОДФУ» (Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного») учреждена Банком России в 2018 году. Граждане обращаются к финомбудсмену при разногласиях с поставщиками финансовых услуг, чтобы разрешить спор в досудебном порядке.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 2 023 681 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 2 023 681 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 023 681 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 4
28.04.2025 Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного использует MaxPatrol SIEM для непрерывного мониторинга кибербезопасности 2
22.04.2025 Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выстроила полный цикл управления уязвимостями с помощью MaxPatrol VM 2
16.01.2023 ИИ для управления корпоративными данными в России становится нормой 2
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
08.09.2022 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

 4
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
25.12.2019 Naumen автоматизировала обработку обращений к финансовому уполномоченному 2

Публикаций - 8, упоминаний - 18

СОДФУ АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1153 4
Naumen - Наумен 666 2
OpenText 212 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Microsoft Corporation 25046 1
SAP SE 5383 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1055 1
Atlassian 134 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 280 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
Газпром ПАО 1385 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 156 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 232 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 1
Почта России ПАО 2211 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
ГПБ - Газпромбанк 1143 1
Ингосстрах СПАО 446 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 58 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 6 1
Федеральное казначейство России 1843 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 4
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 245 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1233 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 644 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 2
Электронный документ - Electronic document 1512 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 963 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 234 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 3
Linux OS 10625 3
Directum Ario 44 3
Минцифры РФ - Госключ 176 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 58 2
Abbyy FlexiCapture 172 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 252 2
Terrasoft Creatio 97 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 404 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 32 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 37 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 161 1
Apple iPhone 6 4863 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 1
SAP Ariba 298 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 85 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 1
Directum Projects 31 1
Naumen CEC - Naumen Сustomer Engagement Center 1 1
Naumen ESM - Naumen Enterprise Service Management 1 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 7 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 181 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Naumen ITSM365 43 1
Naumen Project Ruler 16 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Истомин Константин 58 3
Кузнецова Анна 16 1
Беляк Игорь 15 1
Логинов Станислав 35 1
Рубин Дмитрий 52 1
Матюхин Денис 7 1
Савельев Денис 3 1
Майоров Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Россия - УФО - Тюменская область 1230 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 2
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 869 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 2
Паспорт - Паспортные данные 2674 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 358 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 404 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
