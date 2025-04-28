СОДФУ АНО Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация

АНО «СОДФУ» (Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного») учреждена Банком России в 2018 году. Граждане обращаются к финомбудсмену при разногласиях с поставщиками финансовых услуг, чтобы разрешить спор в досудебном порядке.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 2 023 681 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

