Naumen автоматизировала обработку обращений к финансовому уполномоченному

Naumen завершила проект создания системы обработки обращений потребителей финансовых услуг для АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ»).

Система на базе платформы Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) позволила оцифровать работу с обращениями и обрабатывать их в сроки, установленные требованиями Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд. В настоящее время финансовый уполномоченный рассматривает обращения потребителей финансовых услуг в отношении всех страховых организаций (за исключением организаций, которые осуществляют только обязательное медицинское страхование). С 01.01.2020 к финансовому уполномоченному потребители финансовых услуг смогут обратиться также в отношении микрофинансовых организаций.

Потребители финансовых услуг могут направить обращение финансовому уполномоченному в электронной форме через личный кабинет, размещённый на официальном сайте. Для автоматизации процесса обработки обращений в соответствии с требованиями законодательства на платформе Naumen была создана единая среда для коммуникации с потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.

Интеграции решения Naumen SMP с личными кабинетами потребителя и финансовой организации позволила существенно упростить как процессы направления обращения финансовому уполномоченному и получения необходимых документов от организации, так и непосредственно сам процесс рассмотрения обращения финансовым уполномоченным.

Автоматизация процесса обработки и учета обращений потребовала интеграции платформы Naumen SMP с ИТ-инфраструктурой заказчика. В частности, решение Naumen было интегрировано с сервисом DaData.ru для автоматической проверки и исправления контактных данных, сервисом смс-рассылки SMS Traffic и сервисом электронной подписи КриптоПРО DSS. Обмен файлами через личные кабинеты осуществляется через внешние облачные файловые хранилища.

«Мы благодарны АНО “СОДФУ” за оказанное доверие и надеемся, что наша совместная работа поможет достичь высоких результатов для дальнейшего развития сервисов», — сказала Анна Кузнецова, руководитель направления Business Process Management (BPM) компании Naumen.