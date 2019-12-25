Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Naumen автоматизировала обработку обращений к финансовому уполномоченному

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Naumen завершила проект создания системы обработки обращений потребителей финансовых услуг для АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ»).

Система на базе платформы Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) позволила оцифровать работу с обращениями и обрабатывать их в сроки, установленные требованиями Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд. В настоящее время финансовый уполномоченный рассматривает обращения потребителей финансовых услуг в отношении всех страховых организаций (за исключением организаций, которые осуществляют только обязательное медицинское страхование). С 01.01.2020 к финансовому уполномоченному потребители финансовых услуг смогут обратиться также в отношении микрофинансовых организаций.

Потребители финансовых услуг могут направить обращение финансовому уполномоченному в электронной форме через личный кабинет, размещённый на официальном сайте. Для автоматизации процесса обработки обращений в соответствии с требованиями законодательства на платформе Naumen была создана единая среда для коммуникации с потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.

Интеграции решения Naumen SMP с личными кабинетами потребителя и финансовой организации позволила существенно упростить как процессы направления обращения финансовому уполномоченному и получения необходимых документов от организации, так и непосредственно сам процесс рассмотрения обращения финансовым уполномоченным.

Автоматизация процесса обработки и учета обращений потребовала интеграции платформы Naumen SMP с ИТ-инфраструктурой заказчика. В частности, решение Naumen было интегрировано с сервисом DaData.ru для автоматической проверки и исправления контактных данных, сервисом смс-рассылки SMS Traffic и сервисом электронной подписи КриптоПРО DSS. Обмен файлами через личные кабинеты осуществляется через внешние облачные файловые хранилища.

«Мы благодарны АНО “СОДФУ” за оказанное доверие и надеемся, что наша совместная работа поможет достичь высоких результатов для дальнейшего развития сервисов», — сказала Анна Кузнецова, руководитель направления Business Process Management (BPM) компании Naumen.

Другие материалы рубрики

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России

Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому»

«Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов

В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Huawei разворачивает в России производство серверов

Техника

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM
Показать еще
Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью