HFLabs DaData

HFLabs - DaData

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.11.2025 «Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника 1
15.03.2022 Dadata вошла в реестр российского ПО 1
25.12.2019 Naumen автоматизировала обработку обращений к финансовому уполномоченному 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

HFLabs и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 681 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
ЦИАН - CIAN 161 1
Альфа-Банк 1862 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5562 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7068 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 1
Стандартизация - Standardization 2236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7568 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33890 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11406 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4146 1
Оцифровка - Digitization 4916 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8910 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17105 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 986 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 117 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
Кузнецова Анна 16 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11415 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10712 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10225 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

