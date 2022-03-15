Dadata вошла в реестр российского ПО

Облачный сервис Dadata включен в Единый реестр российского ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании. Теперь услуги Dadata доступны государственным заказчикам.

Dadata приводит в порядок клиентские данные: адреса, ФИО, телефоны, email и реквизиты юрлиц. Основные сервисы Dadata – «Подсказки» и «Стандартизация».

«Подсказки» исправляют и дополняют данные, которые вводят клиенты — в полях ввода на сайтах, в CRM и учетных системах вроде «1С:Бухгалтерии». Так контакты сразу попадают в базу без ошибок и в едином формате.

«Стандартизация» приводит в порядок клиентские базы, которые собирали годами. Например, базу в 10 тыс. строк сервис обрабатывает за пару минут.

«Включение в реестр российского ПО юридически подтвердило то, что фактически сначала и было. «Дадата» — русская компания, основанная гражданами России. В ней нет иностранного капитала, она не зависит от иностранных внешних поставщиков и полностью размещена в России. Поэтому, несмотря ни на что, мы продолжаем работать и только наращиваем мощности и присутствие в России», – сказал Дмитрий Журавлев, генеральный директор Dadata.

На март 2022 г. сервис Dadata, по данным компании, используют 50 тыс. частных лиц и 7 тыс. компаний. Среди них и небольшие организации, и крупный бизнес – Альфа-банк, «Циан», «Домклик» и «Юmoney».