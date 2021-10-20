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Альфа-Банк


20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
18.10.2021 Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете 1
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 3
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 2
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 5
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
09.08.2021 Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении 2
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 4
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 2
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
11.06.2021 В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
20.05.2021 Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц 5
19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных 2
19.05.2021 СДЭК создала платежного агрегатора 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 2
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 5
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 3
22.04.2021 Альфа-Банк выпустил новое приложение для инвестиций 3
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
13.04.2021 Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка» 1
08.04.2021 Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы 1

Публикаций - 1122, упоминаний - 2000

Альфа-Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 120
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 64
Microsoft Corporation 10973 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 52
Yandex - Яндекс 4097 45
VK - Mail.ru Group 2482 41
3720 38
SAP SE 3207 33
IBM 3522 27
Samsung Electronics 5611 27
Oracle Corporation 3325 25
Google LLC 7118 23
Cinimex - Синимекс 160 20
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 19
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 18
Dynatrace 46 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 16
СКБ Контур 416 16
Veeam Software 250 16
Naumen - Наумен 341 15
SAP CIS - САП СНГ 753 14
Apple Inc - Эппл Рус 7666 14
NtechLab - НтехЛаб 78 13
Крок 1219 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 316 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 12
Ланит ГК 1154 12
Huawei 2720 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 11
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 11
АйТи 747 11
Abbyy 793 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Schneider Electric 408 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 152
Газпромбанк - ГПБ 692 104
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 100
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 96
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 89
ПСБ - Промсвязьбанк 613 68
Открытие ФК 538 61
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 52
Совкомбанк ПАО 147 51
Почта Банк 289 50
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 48
РСХБ - Россельхозбанк 183 44
РЖД - Российские железные дороги 1081 44
X5 Group - Пятерочка 559 41
X5 Group 599 41
ВТБ24 583 37
Аэрофлот 492 37
МТС банк 254 35
АльфаСтрахование СГ 207 32
Visa International 1343 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 30
МКБ - Московский кредитный банк 268 30
Почта России ПАО 1569 29
Уралсиб Банк 389 28
Ак Барс Банк 173 28
Русский стандарт Банк 301 26
Ингосстрах СПАО 210 24
Qiwi 783 24
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 448 23
Бинбанк 184 22
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 21
СКБ-банк 86 20
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 18
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 17
ПГК - Первая грузовая компания 98 17
НСПК - Национальная система платежных карт 257 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 68
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 42
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 26
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 13
Правительство РФ 2198 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Правительство Москвы 648 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 7
Счётная палата РФ 458 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 5
Басманный районный суд города Москвы 47 5
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 13
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
Руссофт - Russoft 250 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 2
АРБ - Ассоциация российских банков 81 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
OpenChain 1 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
Единая Россия - Политическая партия 169 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 112 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 87
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 47
Big Data - Большие данные 1136 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 27
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 17
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 16
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 14
ARM64 - Архитектура процессора 1017 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 497 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 722 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 557 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 9
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 9
e-Commerce - Электронная коммерция 299 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 8
ИТ-аутсорсинг 669 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Google Android 10750 113
Apple iOS 5741 79
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 40
Google Play - Google Store - Android Market 2515 29
Альфа-Мобайл 63 26
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 20
Apple Pay 385 20
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 18
Microsoft Windows Phone OS 1472 18
Samsung Pay 238 18
Java - Язык программирования 1163 18
Альфа-Бизнес Онлайн 31 17
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 16
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 16
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 16
Intel x86 - Архитектура процессора 990 14
Microsoft Windows 10 6590 14
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 14
Google Pay - Google Android Pay 297 13
Linux OS 4226 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 12
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
Apple macOS 920 11
Samsung Galaxy Note 558 11
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 326 11
Apple - App Store 2198 10
Купибилет - Kupibilet 13 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 10
Microsoft Azure 1171 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 10
Symbian OS 754 10
Microsoft Office 1908 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Samsung Galaxy 345 9
VK - Mail.ru Одноклассники 847 9
1С:ERP Управление предприятием 203 9
IBM Integration Bus 16 8
Чаркин Евгений 182 35
Поляков Сергей 60 29
Абакумов Евгений 103 26
Клепиков Алексей 77 19
Богданов Кирилл 90 19
Осин Денис 18 18
Путятинский Сергей 53 18
Антонов Александр 73 18
Валчев Стоян 44 17
Савцов Игорь 27 17
Дьяченко Валерий 66 17
Хомков Игорь 40 16
Натрусов Артем 121 15
Кириченко Игорь 41 15
Педоренко Андрей 41 15
Сотин Денис 102 15
Клявин Владимир 26 15
Арлазаров Владимир 118 14
Халматов Максим 45 14
Ямщиков Владимир 32 14
Урьяс Вадим 76 14
Панферов Алексей 22 13
Агафонова Наталия 35 12
Огуряев Дмитрий 53 12
Емельченков Сергей 83 12
Ягнятинский Евгений 32 12
Теленков Андрей 21 12
Шершнев Георгий 13 12
Сыкулев Андрей 57 12
Васильев Григорий 35 12
Прохоров Фёдор 78 12
Сахаров Александр 30 11
Попов Андрей 72 11
Вахнин Павел 51 11
Фридман Михаил 54 10
Муравьев Владимир 29 10
Шевченко Владимир 135 10
Нестеров Алексей 79 10
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 10
Суровец Дмитрий 44 10
Россия - Российская федерация - РФ 57070 619
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 198
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 97
Россия - Санкт-Петербург 7035 68
Казахстан - Республика 2615 63
Украина 3338 52
Беларусь - Белоруссия 2079 50
Восточная Европа 1665 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 32
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 31
Россия - Екатеринбург 2050 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 28
Германия - Федеративная Республика 3601 28
Россия - Новосибирск 1951 25
Грузия 687 22
Франция - Французская Республика 2108 22
Япония 2745 16
Россия - Татарстан Республика 1612 13
Россия - Нижний Новгород 1459 13
Европа 3718 13
Испания - Королевство 1247 13
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 12
Нидерланды 967 11
Азия - Азиатский регион 1509 11
Ближний Восток 1466 10
Россия - Татарстан - Казань 1505 10
Кипр - Республика 247 9
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 9
Южная Корея - Республика 1444 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Индия - Республика 2151 8
Чехия - Чешская Республика 492 8
Австралия - Австралийский Союз 1116 8
Северная Америка 1401 7
Россия - Краснодар 1030 7
Россия - Воронеж 683 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 7
Узбекистан - Республика 820 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 86
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 59
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 29
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 9
Торговля розничная 77 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
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Муз ТВ - Телеканал 12 1
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