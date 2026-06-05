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Альфа-Банк
Альфа-Банк — универсальный частный банк в России, работающий с 1990 года. Входит в топ-10 системно значимых кредитных организаций РФ. Обслуживает более 36 млн частных и почти 2 млн корпоративных клиентов (на 2025 год), предлагая цифровые сервисы и сеть phygital-офисов (совмещение цифровых технологий и живого общения).
Ирина Мельзак / Виктория Белоусова, Руководитель направления развития легкой сети / Начальник управления технологических проектов, Альфа-Банк "Современный цифровой офис" 05.12.2024 "Современный цифровой офис"
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 749 дел, на cумму 946 575 831 615 ₽*
СОБЫТИЯ
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|05.06.2026
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Альфа-Банк и Инфомаксимум будут развивать применение искусственного интеллекта и процессной аналитики в финансовом секторе
5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственног
|26.05.2026
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Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена
Причем тут Альфа-банк Альфа-банк был среди лиц, пытавшихся оспорить решение Тверского районного суда Мос
|25.02.2026
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Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу
редоставить информацию по комплаенс-запросу от Citibank N.A. United Kingdom «в связи с санкциями». «Альфа-банк» направил дополнительную информацию по платежу 10 октября 2022 г. Переписка продол
|05.02.2026
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В России создадут цифровую платформу прозрачной благотворительности нового поколения
ета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев. «Альфа-Банк» инвестирует 100 млн руб. в создание платформы. Новый сервис станет первым прозрач
|28.01.2026
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Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков
нтракт с операторами. Из этого следует, что попасть под это могли далеко не только Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк». Впрочем, никаких прямых последствий за отсутствие маркировки пока нет. Никто не
|15.01.2026
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Альфа-Банк перевел более 500 серверов на российскую систему мониторинга
Банк использует отечественную систему для мониторинга серверов С 2023 года Альфа-Банк ввёл в эксплуатацию более 500 серверов Vegman, которые работают с важнейшими банко
|10.10.2025
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ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна
эффективностью принимать кредитные решения. Также финансовые организации смогут более точечно и продуктивно формировать персонализированные предложения услуг и развивать инновационные продукты. ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии «Подписание соглашения является важным шагом на пути развития цифровых решений и в частности мультибанкинга в Рос
|09.10.2025
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«Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении
ильное приложение «Т-Банка». В ближайшее время там же появятся возможность добавления счетов ВТБ и «Альфа-Банка». Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию. Т-Банк К
|15.09.2025
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Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна
ний. Это решение упрощает доступ к интернету в общественных местах и уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис
|28.08.2025
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Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями
ехода на работу в «Вымплелком» Пятков продолжит участвовать в компаниях «Альфа-групп» (в нее входит Альфа-банк) в качестве независимого члена наблюдательных и консультативных советов. VK Ивана
|31.07.2025
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Альфа-Банк и Инфомаксимум развивают концепцию AI-Powered Process Mining
зрения бизнес-ценности. Все это повышает порог входа в профессию и усложняет аналитические проекты. Альфа-Банк решает эту проблему с помощью искусственного интеллекта. «Уже сейчас наши процессн
|17.07.2025
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Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container
и производительности обеспечивается надежность, необходимая для бесперебойной работы CRM-платформы. Альфа-Банк одним из первых в банковском секторе стал использовать российскую платформу Java в
|21.05.2025
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билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством
билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компан
|21.03.2025
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OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia
Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «Проект года с использованием искусственного интеллекта» на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia 2024
|29.10.2024
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Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн
Быков, вице-президент по операторскому бизнесу «ВымпелКом». Благодаря партнерству с билайн клиенты Альфа-Банка получат уникальные продуктовые предложения мобильной связи на современной телеком
|18.10.2024
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«ВымпелКом» и Альфа-Банк и заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Finopolis 2024
«ВымпелКом» (бренд билайн) и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проек
|09.01.2024
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Хакеры опубликовали данные 38 млн клиентов «Альфа-банка». Банк опровергает утечку
опасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя». Фото: Альфа-банк В сеть утекли данные почти 40 млн физических и юридических лиц-клиентов «Альфа-бан
|13.10.2023
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Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома»
Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в магистральном проекта «Ростелеком» и Альфа-банк договорились о партнерстве в проекте строительства Трансевразийской волоконно-опти
|10.08.2023
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ВТБ и «Альфа-банк» научились переводить деньги за границу через СБП
отметили в пресс-службе ВТБ. При этом лимит на такие операции составляет один млн руб. в сутки. В «Альфа-банк» за транзакцию возьмут 1,95% (минимум 30 руб.), рассказали в службе поддержки. СБП
|19.06.2023
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Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ
е, практически применимые знания и опыт, а компании получают возможность хантить талантливых ребят. Альфа-Банк, например, организует совместную бесплатную магистратуру с МФТИ, поддерживает моло
|02.03.2023
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Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle
лено, поэтому подробности разбирательства в публичном доступе не представлены. Фото: соцсеть Oracle Альфа-банк отсудил у российского представительства Oracle свыше 10 млн рублей Редакция CNews
|13.01.2023
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«Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере»
VK и «Альфа-банк» объединили усилия для развития банкинга в мессенджерах. Компании проводят пилотны
|09.12.2022
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В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают
найти – как сообщал CNews, их с каждым днем становится все меньше. Во-вторых, и «Тинькофф-банк», и «Альфа-банк», уже неоднократно переживали технические сбои, хотя и не одновременно. Например,
|09.11.2022
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Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов
улись в App Store в полном объеме, Сберу периодические удается загружать клоны своего приложения, а Альфа Банк сделал альтернативную программу «Просто бизнес». Но многие утилиты так и не появил
|04.07.2022
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Альфа-Банк теперь ИТ-компания — официально
Теперь официально Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых комму
|26.05.2022
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На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка»
сех, кто обновился до версии 12.13 и выше – проверить его версию на iOS можно в настройках, выбрав “Альфа-банк”», – сказали они. Как сообщили CNews представители «Альфа-банка», прекращение рабо
|25.04.2022
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Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк»
63,4 млрд руб. Едва ли Олег Тиньков доволен складывающейся ситуацией К доле Олега Тинькова в его финансовой группе присматриваются и другие потенциальные покупатели. В их числе банки Промсвязьбанк и «Альфа-банк». Следует подчеркнуть, что они оба находятся под антироссийскими санкциями, ставшими следствием спецоперации. Продажа или ребрендинг Почему Олег Тиньков решил продать свою долю в TCS
|01.03.2022
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Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев
В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Об этом CNews сообщил представитель финансовой организ
|07.02.2022
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В приложении Альфа-банка теперь можно обновить паспортные данные
ов искусственного интеллекта. Такие алгоритмы минимизируют углеродный след и заботятся об экологии. Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном прилож
|28.12.2021
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«билайн» и Альфа-Банк представили «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту
в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка
|28.12.2021
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«Билайн» и Альфа-банк представляют «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту
«Билайн» и Альфа-банк первыми в мире представляют продукт «Объединенная карта» — это одновременно кредит
|16.12.2021
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Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф»
ний опыт работы в банковской сфере. Его карьера в этой отрасли стартовала в 2006 г. с его прихода в Альфа-банк. Новый глава нового банка Свое первое образование Громов получил в Российской авиа
|06.12.2021
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Альфа-банк представил нового голосового помощника
Альф понимает голосовые команды и помогает пользователям мобильного приложения Альфа-банка выполнять финансовые операции. Чтобы поговорить с Альфом, достаточно нажать на красную эмблему помощника вверху экрана, рядом с колокольчиком. На устройствах с iOS есть еще способ —
|03.11.2021
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Сайт Альфа-Банка за год стал втрое заметнее
Глазами клиентов В «Рейтинге видимости сайтов» компании «Ашманов и партнеры» Альфа-Банк рос наиболее заметно среди сайтов финансовых услуг. По мнению экспертов, за год ин
|25.10.2021
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Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка
Карта pet-friendly локаций в приложении Petset от билайн, на которой отображены площадки для прогулки, ветклиники, зоомагазины и другие объекты, пополнилась отделениями Альфа-Банка, куда можно прийти вместе со своим питомцем, пока их пять в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных про
|18.10.2021
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Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете
«Живой продукт» Жюри Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2021» отдало первое место Альфа-Банку в номинации «Финансы, инвестиции, банки». Всего в номинации соперничали 43 участника финансового рынка, включая Сбер, ДОМ.РФ, БКС. Руководитель дирекции развития платформы цифровых
|09.09.2021
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У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов
этих средств находилась на счету Альфа-банка, который провел операцию с ними на сумму в $104,5 млн. Альфа-банк собирается обжаловать данное решение, как и представители Абызова. По мнению защит
|09.08.2021
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Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении
надежной, и более простой в использовании», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. Секретный код гораздо безопаснее одноразовых пуш- и смс-кодов. Кражи
|30.07.2021
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Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк
Каким стал интернет-банк Альфа-Клик? Альфа-Банк выпустил новую версию своего интернет-банкинга. В компании отмечают, что основой д
|29.06.2021
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«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»
«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов. Оформить
Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Меднов Сергей 124 55
|Чаркин Евгений 317 54
|Шадаев Максут 1210 49
|Абакумов Евгений 227 47
|Фридман Михаил 146 43
|Прохоров Фёдор 83 42
|Ермолаев Артем 379 41
|Натрусов Артем 313 39
|Серова Елена 320 37
|Путин Владимир 3454 36
|Широких Алексей 72 35
|Поляков Сергей 75 34
|Арлазаров Владимир 290 31
|Сыкулев Андрей 85 30
|Клявин Владимир 52 30
|Богданов Кирилл 112 29
|Шевченко Владимир 153 29
|Козырев Алексей 328 29
|Авен Петр 67 29
|Суровец Дмитрий 115 28
|Клепиков Алексей 121 28
|Кирьянова Александра 169 28
|Леушев Андрей 75 28
|Глазков Александр 151 27
|Путятинский Сергей 112 27
|Иевлев Евгений 28 27
|Нестеров Алексей 175 25
|Попов Алексей 339 25
|Сотин Денис 216 24
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 24
|Кулик Вадим 206 23
|Тятенкова Елена 26 23
|Козлов Михаил 182 22
|Валчев Стоян 48 22
|Лысенко Эдуард 317 21
|Михалев Евгений 98 21
|Антонов Александр 77 21
|Алексахин Андрей 21 21
|Попов Андрей 116 20
|Сахаров Александр 93 20
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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