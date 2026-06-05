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Альфа-Банк

Альфа-Банк

Альфа-Банк — универсальный частный банк в России, работающий с 1990 года. Входит в топ-10 системно значимых кредитных организаций РФ. Обслуживает более 36 млн частных и почти 2 млн корпоративных клиентов (на 2025 год), предлагая цифровые сервисы и сеть phygital-офисов (совмещение цифровых технологий и живого общения).

 

Ирина Мельзак / Виктория Белоусова, Руководитель направления развития легкой сети / Начальник управления технологических проектов, Альфа-Банк "Современный цифровой офис" 05.12.2024 "Современный цифровой офис"

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 749 дел, на cумму 946 575 831 615 ₽*

Судебные дела (749) на сумму 946 575 831 615 ₽*
в качестве истца (324) на сумму 194 077 595 274 ₽*
в качестве ответчика (31) на сумму 743 443 371 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 Альфа-Банк и Инфомаксимум будут развивать применение искусственного интеллекта и процессной аналитики в финансовом секторе

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственног
26.05.2026 Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена

Причем тут Альфа-банк Альфа-банк был среди лиц, пытавшихся оспорить решение Тверского районного суда Мос
25.02.2026 Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

редоставить информацию по комплаенс-запросу от Citibank N.A. United Kingdom «в связи с санкциями». «Альфа-банк» направил дополнительную информацию по платежу 10 октября 2022 г. Переписка продол
05.02.2026 В России создадут цифровую платформу прозрачной благотворительности нового поколения

ета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев. «Альфа-Банк» инвестирует 100 млн руб. в создание платформы. Новый сервис станет первым прозрач
28.01.2026 Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

нтракт с операторами. Из этого следует, что попасть под это могли далеко не только Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк». Впрочем, никаких прямых последствий за отсутствие маркировки пока нет. Никто не

15.01.2026 Альфа-Банк перевел более 500 серверов на российскую систему мониторинга

Банк использует отечественную систему для мониторинга серверов С 2023 года Альфа-Банк ввёл в эксплуатацию более 500 серверов Vegman, которые работают с важнейшими банко
10.10.2025 ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

эффективностью принимать кредитные решения. Также финансовые организации смогут более точечно и продуктивно формировать персонализированные предложения услуг и развивать инновационные продукты. ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии «Подписание соглашения является важным шагом на пути развития цифровых решений и в частности мультибанкинга в Рос
09.10.2025 «Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении

ильное приложение «Т-Банка». В ближайшее время там же появятся возможность добавления счетов ВТБ и «Альфа-Банка». Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию. Т-Банк К
15.09.2025 Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна

ний. Это решение упрощает доступ к интернету в общественных местах и уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис
28.08.2025 Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями

ехода на работу в «Вымплелком» Пятков продолжит участвовать в компаниях «Альфа-групп» (в нее входит Альфа-банк) в качестве независимого члена наблюдательных и консультативных советов. VK Ивана

31.07.2025 Альфа-Банк и Инфомаксимум развивают концепцию AI-Powered Process Mining

зрения бизнес-ценности. Все это повышает порог входа в профессию и усложняет аналитические проекты. Альфа-Банк решает эту проблему с помощью искусственного интеллекта. «Уже сейчас наши процессн
17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container

и производительности обеспечивается надежность, необходимая для бесперебойной работы CRM-платформы. Альфа-Банк одним из первых в банковском секторе стал использовать российскую платформу Java в
21.05.2025 билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компан
21.03.2025 OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia

Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «Проект года с использованием искусственного интеллекта» на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia 2024
29.10.2024 Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн

Быков, вице-президент по операторскому бизнесу «ВымпелКом». Благодаря партнерству с билайн клиенты Альфа-Банка получат уникальные продуктовые предложения мобильной связи на современной телеком
18.10.2024 «ВымпелКом» и Альфа-Банк и заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Finopolis 2024

«ВымпелКом» (бренд билайн) и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проек
09.01.2024 Хакеры опубликовали данные 38 млн клиентов «Альфа-банка». Банк опровергает утечку

опасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя». Фото: Альфа-банк В сеть утекли данные почти 40 млн физических и юридических лиц-клиентов «Альфа-бан
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома»

Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в магистральном проекта «Ростелеком» и Альфа-банк договорились о партнерстве в проекте строительства Трансевразийской волоконно-опти
10.08.2023 ВТБ и «Альфа-банк» научились переводить деньги за границу через СБП

отметили в пресс-службе ВТБ. При этом лимит на такие операции составляет один млн руб. в сутки. В «Альфа-банк» за транзакцию возьмут 1,95% (минимум 30 руб.), рассказали в службе поддержки. СБП
19.06.2023 Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ

е, практически применимые знания и опыт, а компании получают возможность хантить талантливых ребят. Альфа-Банк, например, организует совместную бесплатную магистратуру с МФТИ, поддерживает моло
02.03.2023 Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle

лено, поэтому подробности разбирательства в публичном доступе не представлены. Фото: соцсеть Oracle Альфа-банк отсудил у российского представительства Oracle свыше 10 млн рублей Редакция CNews

13.01.2023 «Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере»

VK и «Альфа-банк» объединили усилия для развития банкинга в мессенджерах. Компании проводят пилотны
09.12.2022 В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают

найти – как сообщал CNews, их с каждым днем становится все меньше. Во-вторых, и «Тинькофф-банк», и «Альфа-банк», уже неоднократно переживали технические сбои, хотя и не одновременно. Например,

09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

улись в App Store в полном объеме, Сберу периодические удается загружать клоны своего приложения, а Альфа Банк сделал альтернативную программу «Просто бизнес». Но многие утилиты так и не появил
04.07.2022 Альфа-Банк теперь ИТ-компания — официально

Теперь официально Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых комму
26.05.2022 На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка»

сех, кто обновился до версии 12.13 и выше – проверить его версию на iOS можно в настройках, выбрав “Альфа-банк”», – сказали они. Как сообщили CNews представители «Альфа-банка», прекращение рабо
25.04.2022 Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк»

63,4 млрд руб. Едва ли Олег Тиньков доволен складывающейся ситуацией К доле Олега Тинькова в его финансовой группе присматриваются и другие потенциальные покупатели. В их числе банки Промсвязьбанк и «Альфа-банк». Следует подчеркнуть, что они оба находятся под антироссийскими санкциями, ставшими следствием спецоперации. Продажа или ребрендинг Почему Олег Тиньков решил продать свою долю в TCS
01.03.2022 Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев

В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Об этом CNews сообщил представитель финансовой организ
07.02.2022 В приложении Альфа-банка теперь можно обновить паспортные данные

ов искусственного интеллекта. Такие алгоритмы минимизируют углеродный след и заботятся об экологии. Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном прилож
28.12.2021 «билайн» и Альфа-Банк представили «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту

в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка

28.12.2021 «Билайн» и Альфа-банк представляют «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту

«Билайн» и Альфа-банк первыми в мире представляют продукт «Объединенная карта» — это одновременно кредит
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф»

ний опыт работы в банковской сфере. Его карьера в этой отрасли стартовала в 2006 г. с его прихода в Альфа-банк. Новый глава нового банка Свое первое образование Громов получил в Российской авиа
06.12.2021 Альфа-банк представил нового голосового помощника

Альф понимает голосовые команды и помогает пользователям мобильного приложения Альфа-банка выполнять финансовые операции. Чтобы поговорить с Альфом, достаточно нажать на красную эмблему помощника вверху экрана, рядом с колокольчиком. На устройствах с iOS есть еще способ —
03.11.2021 Сайт Альфа-Банка за год стал втрое заметнее

Глазами клиентов В «Рейтинге видимости сайтов» компании «Ашманов и партнеры» Альфа-Банк рос наиболее заметно среди сайтов финансовых услуг. По мнению экспертов, за год ин
25.10.2021 Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка

Карта pet-friendly локаций в приложении Petset от билайн, на которой отображены площадки для прогулки, ветклиники, зоомагазины и другие объекты, пополнилась отделениями Альфа-Банка, куда можно прийти вместе со своим питомцем, пока их пять в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных про
18.10.2021 Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете

«Живой продукт» Жюри Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2021» отдало первое место Альфа-Банку в номинации «Финансы, инвестиции, банки». Всего в номинации соперничали 43 участника финансового рынка, включая Сбер, ДОМ.РФ, БКС. Руководитель дирекции развития платформы цифровых

09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

этих средств находилась на счету Альфа-банка, который провел операцию с ними на сумму в $104,5 млн. Альфа-банк собирается обжаловать данное решение, как и представители Абызова. По мнению защит
09.08.2021 Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении

надежной, и более простой в использовании», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. Секретный код гораздо безопаснее одноразовых пуш- и смс-кодов. Кражи
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк

Каким стал интернет-банк Альфа-Клик? Альфа-Банк выпустил новую версию своего интернет-банкинга. В компании отмечают, что основой д
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»

«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов. Оформить

Публикаций - 1979, упоминаний - 3393

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 316
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 269
МегаФон 10742 217
Ростелеком 10948 170
Yandex - Яндекс 9215 142
Microsoft Corporation 25774 110
9594 107
IBM - International Business Machines Corp 9699 101
Oracle Corporation 7074 96
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 82
SAP SE 5601 75
VK - Mail.ru Group 3602 75
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 70
Diasoft - Диасофт 1144 66
Крок - Croc 1964 63
Google LLC 12687 62
Apple Inc 13154 59
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 58
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 54
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 52
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 51
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 49
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 45
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 45
HP Inc. 5883 43
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 42
Samsung Electronics 11064 40
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 37
Webmoney - Вебмани.Ру 547 36
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 35
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 34
Cisco Systems 5372 33
Huawei 4675 33
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 33
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 30
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 533
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 389
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 276
ГПБ - Газпромбанк 1273 242
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 209
ПСБ - Промсвязьбанк 963 193
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 159
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 141
Visa International 1993 138
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 130
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 124
Совкомбанк ПАО 316 123
ВТБ - ВТБ24 671 115
РЖД - Российские железные дороги 2096 113
МКБ - Московский кредитный банк 657 112
ВТБ - Почта Банк 514 110
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 110
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 105
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 104
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 94
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 90
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 89
Альфа-Групп 745 83
Русский стандарт Банк 509 79
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 78
Почта России ПАО 2370 74
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 74
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 69
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 65
АльфаСтрахование СГ 394 64
Ак Барс Банк 283 63
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 61
Ингосстрах СПАО 478 60
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 60
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 59
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 59
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 57
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 56
NanduQ - Qiwi 1013 54
Северсталь ПАО - Severstal 629 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 255
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 167
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 91
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 83
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 82
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 81
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 75
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 67
Федеральное казначейство России 1949 64
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Судебная власть - Judicial power 2500 36
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 26
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 10
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 523
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 373
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 339
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 312
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 295
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 281
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 264
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 247
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 246
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 246
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 245
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 243
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 215
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 212
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 191
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 186
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 182
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 181
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 169
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 168
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 162
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 161
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 156
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 155
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 147
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 134
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 131
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 130
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 121
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 108
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 108
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 107
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 107
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 107
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 107
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 106
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 105
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 105
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 105
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 105
Google Android 15243 151
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 118
Apple iOS 8583 116
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 88
Альфа-Мобайл 87 81
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 58
Apple - App Store 3109 58
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 55
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 53 53
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 52
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 49
Oracle Java - язык программирования 3469 43
Microsoft Windows 2000 8678 41
Microsoft Windows 16882 40
Linux OS 11533 39
Apple iPad 4011 35
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 33
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 32
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 32
Apple iPhone 6 4861 30
Apple Pay 519 29
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 29
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 28
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 28
FreePik 1841 28
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 27
Microsoft Office 4170 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
НКТ - Р7-Офис 543 25
Samsung Pay 296 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 21
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 20
1С:ERP Управление предприятием 841 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 20
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 19
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 19
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 19
Меднов Сергей 124 55
Чаркин Евгений 317 54
Шадаев Максут 1210 49
Абакумов Евгений 227 47
Фридман Михаил 146 43
Прохоров Фёдор 83 42
Ермолаев Артем 379 41
Натрусов Артем 313 39
Серова Елена 320 37
Путин Владимир 3454 36
Широких Алексей 72 35
Поляков Сергей 75 34
Арлазаров Владимир 290 31
Сыкулев Андрей 85 30
Клявин Владимир 52 30
Богданов Кирилл 112 29
Шевченко Владимир 153 29
Козырев Алексей 328 29
Авен Петр 67 29
Суровец Дмитрий 115 28
Клепиков Алексей 121 28
Кирьянова Александра 169 28
Леушев Андрей 75 28
Глазков Александр 151 27
Путятинский Сергей 112 27
Иевлев Евгений 28 27
Нестеров Алексей 175 25
Попов Алексей 339 25
Сотин Денис 216 24
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 24
Кулик Вадим 206 23
Тятенкова Елена 26 23
Козлов Михаил 182 22
Валчев Стоян 48 22
Лысенко Эдуард 317 21
Михалев Евгений 98 21
Антонов Александр 77 21
Алексахин Андрей 21 21
Попов Андрей 116 20
Сахаров Александр 93 20
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1461
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 551
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 266
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 234
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 193
Европа 24962 147
Украина 7928 139
Казахстан - Республика 6047 117
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 85
Беларусь - Белоруссия 6289 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 79
Европа Восточная 3138 67
Германия - Федеративная Республика 13220 62
Нидерланды 3745 52
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 46
Азия - Азиатский регион 5920 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 40
Франция - Французская Республика 8176 38
Грузия 1332 37
Россия - СФО - Новосибирск 4875 37
Япония 13807 34
Турция - Турецкая республика 2620 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 29
Узбекистан - Республика 2005 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 26
Испания - Королевство 3839 26
Чехия - Чешская Республика 1349 25
Армения - Республика 2449 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 24
Норвегия - Королевство 1857 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 24
Израиль 2856 22
Африка - Африканский регион 3640 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Индия - Bharat 5869 20
Канада 5081 20
Австрия - Австрийская Республика 1357 20
Украина - Киев 1151 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 1524
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 481
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 287
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 195
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 112
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 98
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 97
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 53
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 52
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 124
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 49
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 40
Ведомости 1466 38
РИА Новости 1033 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
Forbes - Форбс 1002 12
Известия ИД 770 12
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
FT - Financial Times 1295 8
Bloomberg 1627 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 7
Комсомольская правда ИД 83 7
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 7
Открытые системы ИД 176 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 5
Wikipedia - Википедия 650 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Рен ТВ - телеканал 82 4
РОИ - Российская общественная инициатива 85 4
CNews TV 747 4
Intelligent Enterprise 27 4
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Российская газета 290 3
Россия К - телеканал 30 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
АиФ - Аргументы и факты 52 3
РБК Daily 91 3
PCweek 30 3
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 197
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 63
IDC - International Data Corporation 4975 41
Gartner - Гартнер 3658 36
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 12
Forrester Research 834 11
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
BCG - Boston Consulting Group 117 6
CNews Инновация года - награда 155 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Рустелеком ТК 305 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Tagline - Тэглайн 30 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Mobile Research Group 87 3
Juniper Research 131 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Markets&Markets Research 113 2
Frost & Sullivan 207 2
The Nilson Report 6 2
Strategy Analytics 285 2
Grand View Research 25 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Forbes Global 2000 50 2
Интерфакс-100 21 2
Internet Stock Report 994 2
Moody's Investors Service 136 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 33
РАН - Российская академия наук 2122 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 21
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 14
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 11
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 10
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 10
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
VK - Skillbox - Скилбокс 146 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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