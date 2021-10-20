Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Альфа-Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1122, упоминаний - 2000
Альфа-Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 35
|Поляков Сергей 60 29
|Абакумов Евгений 103 26
|Клепиков Алексей 77 19
|Богданов Кирилл 90 19
|Осин Денис 18 18
|Путятинский Сергей 53 18
|Антонов Александр 73 18
|Валчев Стоян 44 17
|Савцов Игорь 27 17
|Дьяченко Валерий 66 17
|Хомков Игорь 40 16
|Натрусов Артем 121 15
|Кириченко Игорь 41 15
|Педоренко Андрей 41 15
|Сотин Денис 102 15
|Клявин Владимир 26 15
|Арлазаров Владимир 118 14
|Халматов Максим 45 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Панферов Алексей 22 13
|Агафонова Наталия 35 12
|Огуряев Дмитрий 53 12
|Емельченков Сергей 83 12
|Ягнятинский Евгений 32 12
|Теленков Андрей 21 12
|Шершнев Георгий 13 12
|Сыкулев Андрей 57 12
|Васильев Григорий 35 12
|Прохоров Фёдор 78 12
|Сахаров Александр 30 11
|Попов Андрей 72 11
|Вахнин Павел 51 11
|Фридман Михаил 54 10
|Муравьев Владимир 29 10
|Шевченко Владимир 135 10
|Нестеров Алексей 79 10
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 10
|Суровец Дмитрий 44 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754286, в очереди разбора - 658000.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754286, в очереди разбора - 658000.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru