Альфа-Банк и Инфомаксимум будут развивать применение искусственного интеллекта и процессной аналитики в финансовом секторе 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственног

Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена Причем тут Альфа-банк Альфа-банк был среди лиц, пытавшихся оспорить решение Тверского районного суда Мос

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу редоставить информацию по комплаенс-запросу от Citibank N.A. United Kingdom «в связи с санкциями». «Альфа-банк» направил дополнительную информацию по платежу 10 октября 2022 г. Переписка продол

В России создадут цифровую платформу прозрачной благотворительности нового поколения ета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев. «Альфа-Банк» инвестирует 100 млн руб. в создание платформы. Новый сервис станет первым прозрач

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков нтракт с операторами. Из этого следует, что попасть под это могли далеко не только Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк». Впрочем, никаких прямых последствий за отсутствие маркировки пока нет. Никто не

Альфа-Банк перевел более 500 серверов на российскую систему мониторинга Банк использует отечественную систему для мониторинга серверов С 2023 года Альфа-Банк ввёл в эксплуатацию более 500 серверов Vegman, которые работают с важнейшими банко

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна эффективностью принимать кредитные решения. Также финансовые организации смогут более точечно и продуктивно формировать персонализированные предложения услуг и развивать инновационные продукты. ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии «Подписание соглашения является важным шагом на пути развития цифровых решений и в частности мультибанкинга в Рос

«Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении ильное приложение «Т-Банка». В ближайшее время там же появятся возможность добавления счетов ВТБ и «Альфа-Банка». Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию. Т-Банк К

Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна ний. Это решение упрощает доступ к интернету в общественных местах и уже доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно выбрать сеть Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис

Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями ехода на работу в «Вымплелком» Пятков продолжит участвовать в компаниях «Альфа-групп» (в нее входит Альфа-банк) в качестве независимого члена наблюдательных и консультативных советов. VK Ивана

Альфа-Банк и Инфомаксимум развивают концепцию AI-Powered Process Mining зрения бизнес-ценности. Все это повышает порог входа в профессию и усложняет аналитические проекты. Альфа-Банк решает эту проблему с помощью искусственного интеллекта. «Уже сейчас наши процессн

Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container и производительности обеспечивается надежность, необходимая для бесперебойной работы CRM-платформы. Альфа-Банк одним из первых в банковском секторе стал использовать российскую платформу Java в

билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компан

OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «Проект года с использованием искусственного интеллекта» на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia 2024

Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн Быков, вице-президент по операторскому бизнесу «ВымпелКом». Благодаря партнерству с билайн клиенты Альфа-Банка получат уникальные продуктовые предложения мобильной связи на современной телеком

«ВымпелКом» и Альфа-Банк и заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Finopolis 2024 «ВымпелКом» (бренд билайн) и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проек

Хакеры опубликовали данные 38 млн клиентов «Альфа-банка». Банк опровергает утечку опасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя». Фото: Альфа-банк В сеть утекли данные почти 40 млн физических и юридических лиц-клиентов «Альфа-бан

Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в магистральном проекта «Ростелеком» и Альфа-банк договорились о партнерстве в проекте строительства Трансевразийской волоконно-опти

ВТБ и «Альфа-банк» научились переводить деньги за границу через СБП отметили в пресс-службе ВТБ. При этом лимит на такие операции составляет один млн руб. в сутки. В «Альфа-банк» за транзакцию возьмут 1,95% (минимум 30 руб.), рассказали в службе поддержки. СБП

Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ е, практически применимые знания и опыт, а компании получают возможность хантить талантливых ребят. Альфа-Банк, например, организует совместную бесплатную магистратуру с МФТИ, поддерживает моло

Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle лено, поэтому подробности разбирательства в публичном доступе не представлены. Фото: соцсеть Oracle Альфа-банк отсудил у российского представительства Oracle свыше 10 млн рублей Редакция CNews

«Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере» VK и «Альфа-банк» объединили усилия для развития банкинга в мессенджерах. Компании проводят пилотны

В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают найти – как сообщал CNews, их с каждым днем становится все меньше. Во-вторых, и «Тинькофф-банк», и «Альфа-банк», уже неоднократно переживали технические сбои, хотя и не одновременно. Например,

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов улись в App Store в полном объеме, Сберу периодические удается загружать клоны своего приложения, а Альфа Банк сделал альтернативную программу «Просто бизнес». Но многие утилиты так и не появил

Альфа-Банк теперь ИТ-компания — официально Теперь официально Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых комму

На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка» сех, кто обновился до версии 12.13 и выше – проверить его версию на iOS можно в настройках, выбрав “Альфа-банк”», – сказали они. Как сообщили CNews представители «Альфа-банка», прекращение рабо

Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» 63,4 млрд руб. Едва ли Олег Тиньков доволен складывающейся ситуацией К доле Олега Тинькова в его финансовой группе присматриваются и другие потенциальные покупатели. В их числе банки Промсвязьбанк и «Альфа-банк». Следует подчеркнуть, что они оба находятся под антироссийскими санкциями, ставшими следствием спецоперации. Продажа или ребрендинг Почему Олег Тиньков решил продать свою долю в TCS

Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Об этом CNews сообщил представитель финансовой организ

В приложении Альфа-банка теперь можно обновить паспортные данные ов искусственного интеллекта. Такие алгоритмы минимизируют углеродный след и заботятся об экологии. Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном прилож

«билайн» и Альфа-Банк представили «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка

«Билайн» и Альфа-банк представляют «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту «Билайн» и Альфа-банк первыми в мире представляют продукт «Объединенная карта» — это одновременно кредит

Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» ний опыт работы в банковской сфере. Его карьера в этой отрасли стартовала в 2006 г. с его прихода в Альфа-банк. Новый глава нового банка Свое первое образование Громов получил в Российской авиа

Альфа-банк представил нового голосового помощника Альф понимает голосовые команды и помогает пользователям мобильного приложения Альфа-банка выполнять финансовые операции. Чтобы поговорить с Альфом, достаточно нажать на красную эмблему помощника вверху экрана, рядом с колокольчиком. На устройствах с iOS есть еще способ —

Сайт Альфа-Банка за год стал втрое заметнее Глазами клиентов В «Рейтинге видимости сайтов» компании «Ашманов и партнеры» Альфа-Банк рос наиболее заметно среди сайтов финансовых услуг. По мнению экспертов, за год ин

Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка Карта pet-friendly локаций в приложении Petset от билайн, на которой отображены площадки для прогулки, ветклиники, зоомагазины и другие объекты, пополнилась отделениями Альфа-Банка, куда можно прийти вместе со своим питомцем, пока их пять в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных про

Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете «Живой продукт» Жюри Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2021» отдало первое место Альфа-Банку в номинации «Финансы, инвестиции, банки». Всего в номинации соперничали 43 участника финансового рынка, включая Сбер, ДОМ.РФ, БКС. Руководитель дирекции развития платформы цифровых

У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов этих средств находилась на счету Альфа-банка, который провел операцию с ними на сумму в $104,5 млн. Альфа-банк собирается обжаловать данное решение, как и представители Абызова. По мнению защит

Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении надежной, и более простой в использовании», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. Секретный код гораздо безопаснее одноразовых пуш- и смс-кодов. Кражи

Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк Каким стал интернет-банк Альфа-Клик? Альфа-Банк выпустил новую версию своего интернет-банкинга. В компании отмечают, что основой д