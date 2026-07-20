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Veon VimpelCom ВымпелКом

Veon - VimpelCom - ВымпелКом

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 284 дела, на cумму 127 161 412 161 ₽*

Судебные дела (284) на сумму 127 161 412 161 ₽*
в качестве истца (66) на сумму 4 349 436 227 ₽*
в качестве ответчика (182) на сумму 2 458 385 510 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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20.07.2026 Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Досрочный выкуп облигаций Veon Группа Veon объявила о результатах оферты по выкупу собственных облигаций. Речь и
15.04.2026 Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Veon помирился с Dhabi Group Телекоммуцникацсонная группа Veon раскрыла подробности мирового соглашения с группой Dhabi Group из Объединенных Арабских

18.03.2026 Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon

Новый акционер Veon Телекоммуникационная группа Veon сообщила о завершении «исторического акционерног
20.02.2026 Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Киевстар» покупает tabletki.ua Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) сообщил о приобретении 100% фармацевтического маркетплейса Tabletki.ua. Сумма сделки со
09.02.2026 Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

щения составит 6,4% и увеличится до $151,2 млн. Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Veon продал часть принадлежавших ей акций «Киевстара» на $127 млн Основным продающим акционер
29.01.2026 Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн

Казахстанская «дочка» Veon приобрела местное подразделение классифайда OLX Телекоммуникационный холдинг Veon сообщил о том, что принадлежащий ему казахстанский сотовый оператор «Кар-Тел» (торговая марка Beeli
28.11.2025 Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов

Обратный выкуп акций и облигаций Veon Телекоммуникационная группа Veon объявила о намерении провести обратный выкуп соб
19.08.2025 Veon продал свой скандальный актив властям

Veon со второй попытки продал Sky Mobile Группа Veon, бывший владелец российского «Вымпелкома», работающая под торговой маркой «Билайн», закр
08.08.2025 Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Акционеры Cohen-I не будут мешать слиянию с «Киевстаром» Телекоммуникационная группа Veon и SPAC-компания Cohen Acquisition Corp I (Cohen-I) заключили соглашения с рядом инвестор
20.06.2025 Veon выкупит собственные акции на $35 млн

Выкуп Veon собственных акций Группа компаний Veon сообщила о начале третьей фазы выкупа собс
10.06.2025 Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти

Veon не смогла продать Sky Mobile Группа Veon не смогла закрыть сделку по продаже киргизского сотового оператора Sky Mobile (торговая

01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

пает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon. Сумма сделки составит $155,2 млн, за

24.02.2025 Итальянцы скупают акции Veon

Helikon Investments стал акционером Veon Британский фонд Helikon Investments вошел в число крупнейших акционеров телекоммуникационной группы Veon, ранее владевшей российским телекоммуникационным оператором «Вымпелком» (тор
29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн

Как Veon уходит из Киргизии Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торгова
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Выход «Киевстара» на Nasdaq Группа Veon (бывший владелец российского оператора «Вымпелком», торговая марка «Билайн») объявила о

08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи

» Deodar, владеющей башенной инфраструктурой. Об этом говорится в сообщении владельца Jazz - группы Veon. Покупателем выступает Engro Connect, «дочка» пакистанской группы Engro. По условиям сде
25.12.2024 Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд

Как Veon продавал «Вымпелком» Телекоммуникационная группа Veon раскрыла подробности продаж
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ

с 47,85% акций украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащих телекоммуникационной группе Veon. Об этом говорится в сообщении Veon. Группа Veon - бывший владелец российс
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon

Консультации для Veon и «Киевстара» от экс-главы ЦРУ Телекоммуникационная группа Veon (бывший владелец

16.10.2024 Veon переезжает в Дубай

Veon меняет дислокацию штаб-квартиры Телекоммуникационная группа Veon сообщила о переезде своей штаб-квартиры из Амстердама (столица Нидерландов) в Дубай (Объ
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

Как Veon расплатился со своим гендиректором Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terziogl
08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности

Veon прощается с Euronext Телекоммуникационная группа Veon объявила о намерении провести делистинг с европейской биржи Euronext. Компания хочет так
21.06.2024 Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить

Veon и новый аудитор Телекоммуникационная группа Veon сообщила о назначении британской компании UHY своим аудитором, уполномоченным подготовит
04.06.2024 Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon

Майк Помпео вошел в совет директоров Veon Собрание акционеров телекоммуникационного холдинга Veon избрало новый состав сове
03.06.2024 Veon продал сыну постсоветского олигарха магистральный актив в 14 раз дороже, чем покупал

Veon продала долю в TNS-Plus Группа Veon сообщила о продаже своей доли в казахстанском магистральном оператора TNS-Plus. 49% акци
08.05.2024 Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов

Veon срочно ищет аудитора Группа Veon предупредила инвесторов о невозможности сдать в американскую комиссию по ценным бумагам

27.03.2024 Veon избавился от скандального постсоветского актива

Veon продал киргизский Sky Mobile Группа Veon сообщила о продаже 50,1% акций киргизского сотового оператора Sky Mobile, работающего по
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

Banglalink продал башенные активы за $100 млн Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», работающего под торговой маркой «Билайн») соо
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов

Убытки от хакерской атаки против «Киевстара» Группа Veon сообщила о результатах оценки последствий против принадлежащего ей украинского телекомму
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Майкл Помпео в совете директоров «Киевстара» Группа Veon сообщила о назначении американского политика Майкла Помпео (Michael R. Pompeo) членом со
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины

Veon судится с властями Украины Группа Veon (ранее владела российским оператором «Вымпелком») подала в суд Киева два исковых заявлен
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Veon продал «Вымпелком» Группа Veon закрыла сделку по продаже телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Б
09.10.2023 «Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon

во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО «Вымпелком» становится полностью российской компанией. Придерживаясь

06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon

Обращение гендиректора Veon к инвесторам Телекоммуникационная группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») выразила обеспокоенность падением интереса инвесторов к ее би
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане

ом-оператор «Вымпелком» (юрлицо бренда «Билайн») продал бизнес в Казахстане нидерландскому холдингу Veon за 54 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Вымпелкома». Согласн
25.04.2023 Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Итоги реализации Put-опциона на выкуп еврооблигаций Veon Группа Veon, частью которой является российский «Вымпелком» (торговая марка «Била
17.04.2023 Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора

Новый крупный акционер Veon Американский фонд Shah Capital Opportunity Fund (Shash CapitaL) сообщил о том, что он вл
03.02.2023 Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

Правительство дало «зеленый свет» продаже «Вымпелкома» Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия продажи группой Veon российского телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Как передает агентство «Интерфакс», условием од
28.12.2022 Британский суд вставляет палки в колеса владельцам «Билайна»

Зеленый свет Veon на изменения по еврооблигациям Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разрешило телекоммуникационной группе Veon (ее российская «дочка» «В
15.12.2022 Veon предлагает кредиторам $600 млн

Возможность выкупа облигаций Veon Телекоммуникационная группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под


Публикаций - 824, упоминаний - 1541

Veon и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 727
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 295
Киевстар - Kyivstar 569 239
МегаФон 10742 177
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 167
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 147
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 114
Ростелеком 10948 109
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 104
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 93
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 86
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 83
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 66
Vodafone Group 1412 63
Укртелеком - Ukrtelecom 244 55
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 55
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 46
Астелит 137 45
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 44
Yandex - Яндекс 9216 43
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 39
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 39
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 35
К Телеком - Исеть Телеком 97 34
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 34
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 34
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 31
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 30
Huawei 4677 30
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 29
Microsoft Corporation 25775 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 26
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 25
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 25
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 23
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 22
Казахтелеком 348 22
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 20
Альфа-Групп 745 214
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 104
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 67
Альфа-Банк 1979 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 41
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 41
Takilant 52 40
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 32
Apax Partners - Weather Investments 30 24
Евросеть 1421 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 18
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 17
Связной ГК 1401 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 16
Газпром ПАО 1493 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
NanduQ - Qiwi 1013 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 14
Cukurova 97 13
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 11
Swisdorn 11 11
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 11
Tashir Group - Ташир ГК 31 11
Shearman & Sterling 13 11
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 9
EPIC Telecom Invest 212 9
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Коперник-Инвест 8 8
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 59
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 53
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 26
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 24
Судебная власть - Judicial power 2500 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
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Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 20
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
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Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 128
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
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Профсоюз работников связи России 9 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 531
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 303
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 169
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 146
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 75
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 61
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 48
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 33
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 313
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 220
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 148
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 140
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 135
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 114
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 74
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 73
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 57
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 52
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 50
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 42
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 40
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Опцион 108 37
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 33
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 32
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 26
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 23
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 23
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 22
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 20
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Ведомости 1466 9
Лига.нет 12 9
FT - Financial Times 1296 9
Wikipedia - Википедия 650 8
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 6
РИА Новости 1033 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
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Интерфакс Украина 12 3
Фактинфо 3 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
GizChina - Издание 84 2
Голос Армении 2 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Интерфакс Казахстан 6 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Вечерний Бишкек - газета 4 2
РБК Украина 12 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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Fortune 211 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
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IDC - International Data Corporation 4975 2
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Fortune Global 500 295 2
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
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CNews Мишень 186 1
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РАН - Российская академия наук 2122 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
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GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 2
ММУ - Московский международный университет 12 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
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SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 31
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Украина - Евромайдан 15 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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