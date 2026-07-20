Veon - VimpelCom - ВымпелКом

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов Досрочный выкуп облигаций Veon Группа Veon объявила о результатах оферты по выкупу собственных облигаций. Речь и

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов Veon помирился с Dhabi Group Телекоммуцникацсонная группа Veon раскрыла подробности мирового соглашения с группой Dhabi Group из Объединенных Арабских

Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon Новый акционер Veon Телекоммуникационная группа Veon сообщила о завершении «исторического акционерног

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» Киевстар» покупает tabletki.ua Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) сообщил о приобретении 100% фармацевтического маркетплейса Tabletki.ua. Сумма сделки со

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта щения составит 6,4% и увеличится до $151,2 млн. Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Veon продал часть принадлежавших ей акций «Киевстара» на $127 млн Основным продающим акционер

Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн Казахстанская «дочка» Veon приобрела местное подразделение классифайда OLX Телекоммуникационный холдинг Veon сообщил о том, что принадлежащий ему казахстанский сотовый оператор «Кар-Тел» (торговая марка Beeli

Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов Обратный выкуп акций и облигаций Veon Телекоммуникационная группа Veon объявила о намерении провести обратный выкуп соб

Veon продал свой скандальный актив властям Veon со второй попытки продал Sky Mobile Группа Veon, бывший владелец российского «Вымпелкома», работающая под торговой маркой «Билайн», закр

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку Акционеры Cohen-I не будут мешать слиянию с «Киевстаром» Телекоммуникационная группа Veon и SPAC-компания Cohen Acquisition Corp I (Cohen-I) заключили соглашения с рядом инвестор

Veon выкупит собственные акции на $35 млн Выкуп Veon собственных акций Группа компаний Veon сообщила о начале третьей фазы выкупа собс

Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти Veon не смогла продать Sky Mobile Группа Veon не смогла закрыть сделку по продаже киргизского сотового оператора Sky Mobile (торговая

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq пает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon. Сумма сделки составит $155,2 млн, за

Итальянцы скупают акции Veon Helikon Investments стал акционером Veon Британский фонд Helikon Investments вошел в число крупнейших акционеров телекоммуникационной группы Veon, ранее владевшей российским телекоммуникационным оператором «Вымпелком» (тор

На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн Как Veon уходит из Киргизии Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торгова

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq Выход «Киевстара» на Nasdaq Группа Veon (бывший владелец российского оператора «Вымпелком», торговая марка «Билайн») объявила о

«Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи » Deodar, владеющей башенной инфраструктурой. Об этом говорится в сообщении владельца Jazz - группы Veon. Покупателем выступает Engro Connect, «дочка» пакистанской группы Engro. По условиям сде

Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд Как Veon продавал «Вымпелком» Телекоммуникационная группа Veon раскрыла подробности продаж

Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ с 47,85% акций украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащих телекоммуникационной группе Veon. Об этом говорится в сообщении Veon. Группа Veon - бывший владелец российс

Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon Консультации для Veon и «Киевстара» от экс-главы ЦРУ Телекоммуникационная группа Veon (бывший владелец

Veon переезжает в Дубай Veon меняет дислокацию штаб-квартиры Телекоммуникационная группа Veon сообщила о переезде своей штаб-квартиры из Амстердама (столица Нидерландов) в Дубай (Объ

У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора Как Veon расплатился со своим гендиректором Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terziogl

Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности Veon прощается с Euronext Телекоммуникационная группа Veon объявила о намерении провести делистинг с европейской биржи Euronext. Компания хочет так

Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить Veon и новый аудитор Телекоммуникационная группа Veon сообщила о назначении британской компании UHY своим аудитором, уполномоченным подготовит

Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon Майк Помпео вошел в совет директоров Veon Собрание акционеров телекоммуникационного холдинга Veon избрало новый состав сове

Veon продал сыну постсоветского олигарха магистральный актив в 14 раз дороже, чем покупал Veon продала долю в TNS-Plus Группа Veon сообщила о продаже своей доли в казахстанском магистральном оператора TNS-Plus. 49% акци

Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов Veon срочно ищет аудитора Группа Veon предупредила инвесторов о невозможности сдать в американскую комиссию по ценным бумагам

Veon избавился от скандального постсоветского актива Veon продал киргизский Sky Mobile Группа Veon сообщила о продаже 50,1% акций киргизского сотового оператора Sky Mobile, работающего по

Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек Banglalink продал башенные активы за $100 млн Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», работающего под торговой маркой «Билайн») соо

Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов Убытки от хакерской атаки против «Киевстара» Группа Veon сообщила о результатах оценки последствий против принадлежащего ей украинского телекомму

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной Майкл Помпео в совете директоров «Киевстара» Группа Veon сообщила о назначении американского политика Майкла Помпео (Michael R. Pompeo) членом со

Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины Veon судится с властями Украины Группа Veon (ранее владела российским оператором «Вымпелком») подала в суд Киева два исковых заявлен

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги Veon продал «Вымпелком» Группа Veon закрыла сделку по продаже телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Б

«Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО «Вымпелком» становится полностью российской компанией. Придерживаясь

Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon Обращение гендиректора Veon к инвесторам Телекоммуникационная группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») выразила обеспокоенность падением интереса инвесторов к ее би

«Билайн» продал свой бизнес в Казахстане ом-оператор «Вымпелком» (юрлицо бренда «Билайн») продал бизнес в Казахстане нидерландскому холдингу Veon за 54 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Вымпелкома». Согласн

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов Итоги реализации Put-опциона на выкуп еврооблигаций Veon Группа Veon, частью которой является российский «Вымпелком» (торговая марка «Била

Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора Новый крупный акционер Veon Американский фонд Shah Capital Opportunity Fund (Shash CapitaL) сообщил о том, что он вл

Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами Правительство дало «зеленый свет» продаже «Вымпелкома» Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия продажи группой Veon российского телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Как передает агентство «Интерфакс», условием од

Британский суд вставляет палки в колеса владельцам «Билайна» Зеленый свет Veon на изменения по еврооблигациям Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разрешило телекоммуникационной группе Veon (ее российская «дочка» «В