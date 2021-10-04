Veon - VimpelCom - ВымпелКом

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04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 2
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 2
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 6
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 5
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 9
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 8
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 2
03.06.2021 «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» решили объединить усилия для расчистки радиочастот под сети 5G 1
03.06.2021 В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз 1
26.05.2021 Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 2
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 2
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 9
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 5
25.03.2021 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов 2
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 14
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 3
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 8
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 4
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 1
05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 1
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 5
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 3
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 2
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 7
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 4
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 3
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 1
29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1

Публикаций - 619, упоминаний - 2229

Veon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 542
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 215
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 53
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 50
Киевстар 260 45
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 28
Telia Company 348 28
Turkcell 179 23
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 23
Microsoft Corporation 11039 21
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 21
Vodafone Group 379 21
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 19
Укртелеком 127 18
Telenor 299 16
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 28 14
Крымтелеком 41 14
Huawei 2727 13
Казахтелеком 199 13
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 12
VK - Mail.ru Group 2482 12
Yandex - Яндекс 4100 11
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 11
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 67 11
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 11
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 10
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 10
Ростелеком Связьинвест 693 10
Google LLC 7135 9
АФК Система ПАО 993 9
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 9
Ucom - Юком 12 9
Ericsson 856 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 9
ZTE Corporation 549 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Астелит 71 8
Альфа-Групп 319 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 16
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
Евросеть 883 9
Takilant 50 8
EGX - Египетская фондовая биржа 9 8
Ташир 13 7
Альфа-Банк 1123 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
ТНК-ВР Холдинг 148 7
Swisdorn 11 6
Связной ГК 877 6
ESW Capital 5 5
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 5
Qiwi 783 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Фридом Финанс ИК 12 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
M.I.P.R. 6 4
Trellas 17 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Solvers 15 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Газпром ПАО 519 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 3
Фин-Партнер УК 3 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
SLV 7 3
Farimex - Фэримекс 14 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 13
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 7
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 7
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 6
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 6
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
Государственный комитет государственных доходов Республики Армения 4 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ГКЗЭК РА - Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения 3 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 3
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
Первомайский районный суд города Бишкек 5 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 2
Экономический суд Каира 2 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 2
Верховный суд Пакистана 2 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 19
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 60
3G - Стандарт мобильной связи 3714 47
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 5 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
WhatsApp Messenger 654 15
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Rakuten Viber 429 4
МТС SIM-карты 35 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Microsoft Skype 1465 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Galaxy 345 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Google Android Messages 11 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Veon Wholesale Services 3 2
IBM Cognos TM1 36 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Apache ActiveMQ 21 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Redmine 9 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
IBM System X 63 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 45
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 19
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 15
Каримова Гульнара 89 12
Каримов Ислам 85 12
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 11
Зубов Александр 11 9
Погосян Ашот 11 9
Писарев Алексей 10 9
Лацанич Василь 92 9
Сачков Владимир 11 9
Авакян Гаянэ 50 8
Морошкин Александр 106 8
Хачатрян Гагик 7 7
Фридман Михаил 54 7
Ахметов Ринат 52 7
Карапетян Самвел 7 7
Малис Олег 55 7
Малис Александр 110 7
Чичваркин Евгений 82 6
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 6
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 6
Черногубова Наталья 9 6
Мадумаров Рустам 21 5
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 5
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 5
Волож Аркадий 181 5
Зарицкий Владимир 7 5
Ахмедов Бекзод 32 5
Тихонова Кристина 44 5
Никифоров Николай 1126 5
Ройтман Евгений 34 5
Чернышов Петр 6 4
Изосимов Александр 91 4
Ноготков Максим 40 4
Таврин Иван 83 4
Торбахов Александр 54 4
Яценко Виктор 13 4
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 4
Енгибарян Ваге 9 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 391
Украина 3353 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 59
Казахстан - Республика 2622 54
Узбекистан - Республика 821 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 23
Беларусь - Белоруссия 2084 23
Армения - Республика 687 22
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 19
Грузия 690 17
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 17
Россия - Республика Крым 625 16
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 16
Россия - Севастополь 420 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Нидерланды 971 14
Италия - Итальянская Республика 1377 13
Таджикистан - Республика 434 13
Европа 3736 13
Канада 1295 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 12
Восточная Европа 1674 11
Франция - Французская Республика 2116 11
Египет - Арабская Республика 367 11
Евразия 160 10
Швеция - Королевство 750 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Африка 1486 8
Нидерланды - Амстердам 258 8
Индия - Республика 2165 7
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 7
Зимбабве - Республика 60 7
Азия - Азиатский регион 1512 7
Великобритания - Лондон 816 7
Бурунди - Республика 51 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 3
Антитеррор 62 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 2 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 10
Wikipedia - Википедия 275 7
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