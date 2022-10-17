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Omnium Telecom Algeria Djezzy Orascom Telecom Algeria Алжирский сотовый оператор

Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор

СОБЫТИЯ

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17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
05.05.2022 Хозяева «Билайна» заработают $642 млн на продаже своего проблемного актива 5
07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель 3
04.02.2022 Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках 2
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 3
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 1
12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям 1
03.03.2017 «Билайн» заплатит $60 млн по иракским долгам 2
17.10.2016 «Вымпелком» назначил нового главного финансового директора 1
14.06.2016 «Билайн» пошел войной на правительство Канады 2
13.03.2015 Vimpelcom внезапно сменил руководство 1
04.03.2015 Акции в феврале: Биржевые индексы России растут, но интернет-компании под угрозой 1
03.03.2015 Алжир помог Vimpelcom погасить долги на $2,1 млрд 2
13.05.2014 Вместо дивидендов «Билайн» потратится на строительство сети 1
18.04.2014 Vimpelcom спас свою «дочку» и заработал $4 млрд 2
07.03.2014 Убыток Vimpelcom составил $2,7 млрд из-за списания активов на Украине и в Канаде 1
15.10.2013 «Билайн» прорвал блокаду властей Алжира 2
22.05.2013 Президент Алжира впал в кому, разрушив планы «Билайна» 2
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 2
30.04.2013 Арабы выставили «Билайну» счет на $330 млн 1
13.12.2012 Vimpelcom решил свою главную международную проблему 2
29.05.2012 Хозяева «Билайна» оштрафованы на $1,3 млрд 2
19.04.2012 Власти не отдают «Билайн» иностранцам 1
09.04.2012 Vimpelcom на пороге войны с Алжиром 2
28.03.2012 Топ-менеджер группы VimpelCom осужден в Алжире 2
09.01.2012 Крупнейшая сделка «Билайна» может оказаться провальной 2
15.11.2011 «Билайн» лишился страховки от миллиардных убытков 2
25.10.2011 Из-за «Билайна» египтяне потеряли $275 млн 1
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 2
10.06.2011 “Билайну” компенсируют убытки его же акциями 1
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки 1
18.05.2011 Vimpelcom объявил о кадровых назначениях в руководстве компании 1
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 2
18.03.2011 «Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России 1
10.03.2011 У «Билайна» новые проблемы с Африкой. СХЕМА 1
08.02.2011 «Билайн» не пускают в Канаду 1
21.12.2010 У слияния «Билайна» с египтянами все больше сторонников 1

Публикаций - 47, упоминаний - 74

Omnium Telecom Algeria и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 38
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 32
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 11
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 10
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 9
Киевстар - Kyivstar 569 8
Telecel Globe 12 8
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 6
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 6
Orange Egypt - Mobinil 19 5
Telecel Zimbabwe 12 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Telecel Centrafrique 7 3
Med Cable 3 3
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 3
PowerCom Cell One 5 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
MTN Group 37 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 2
TELUS - Public Mobile 4 2
Sage Group - Sage Software 14 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Econet Wireless 10 1
U-Com 7 1
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 1
MCI 177 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ARPU+ Telecommunications Services 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Cellis 5 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Veon - Vimpelcom GTH 1 1
Shearman & Sterling 13 11
Альфа-Групп 745 10
Apax Partners - Weather Investments 30 9
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Citi - Citibank 158 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Astey 8 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
KPC Kohlhammer Consulting 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 9
Международный арбитраж 32 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 3
Правительство Канады 51 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Высший административный суд Египта 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 76 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 97 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Интерконнект 91 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Apple iPhone 6 4861 3
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
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Изосимов Александр 192 9
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Lunder Jo - Лундер Джо 69 3
Фридман Михаил 146 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 2
Lacavera Anthony - Лакавера Энтони 7 2
Nesci Vincenzo - Несси Винченцо 2 2
Djoud Karim - Джоуди Карим 2 2
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Фетисов Глеб 21 1
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Исмаилов Рашид 65 1
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Cairo University - Каирский университет 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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