IPv6 Internet Protocol version 6 IPng IP next generation

IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса ясно, что 4 млрд закончатся уже в обозримом будущем. Тогда же началась разработка нового протокола IPv6. С появлением в 1999 г. концепции интернета вещей эти опасения многократно усилились. И

Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора овым блокировкам Использование в России интернет-ресурсами 128-битного протокола доступа в интернет IPv6 перестанет быть безусловной защитой от их блокировок властями. Роскомнадзор начал рассыл

«Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6 Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную миграцию корпоративных клиентов с IPv4. Переход на протокол IPv6 являе

RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter RDP.RU объявила о поддержке протокола IPv6 в новой версии программного обеспечения EcoFilter - продукта для URL-фильтрации запрещен

МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей МТС объявила о переходе на новый сетевой интернет-протокол IPv6, что позволит подключать к глобальной сети неограниченное количество мобильных устройств интернета-вещей (IoT) и решит проблему исчерпания IP-адресов нынешнего протокола IPv4. Как рассказа

D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet е поддерживается функция управления полосой пропускания с шагом до 64 Кбит/с. Расширенная поддержка IPv6 включает DHCPv6 relay, DHCPv6 Snooping, списки управления доступом на основе класса I

«Билайн» попробовал IPv6 в мобильной сети Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») протестировала на своей коммерческой мобильной сети протокол IPv6. Об этом CNews сообщили в «ВымпелКоме». Пилотный проект прошел в двух городах — Новосибирске и Воронеже. Тестирование подразумевало проверку работы адресов IPv6, а также технологии

Huawei представила приложение на базе программно-определяемых сетей для магазинов Google Play и App Store технологии программно-определяемой сети для магазинов приложений Google Play и Apple App Store. SDN IPv6 представляет собой коммерческое решение IPv6 с функционалом DevOps, которое стало

«Яндекс.Почта» перешла на IPv6 ерь весь межсерверный трафик «Яндекса.Почты» может быть принят и передан с использованием протокола IPv6, говорится в заявлении «Яндекса», поступившем в редакцию CNews. «Мы готовы к будущему, в

МГТС начала предоставлять услуги на базе протокола IPv6 тавления услуг на базе протокола IP "шестого поколения", который позволит развивать сервисы обмена данных между устройствами и станет частью цифровой платформы "умной" Москвы. Использование протокола IPv6 позволит МГТС создать на базе оптической сети по технологии GPON платформу для внедрения M2M-сервисов дома, в офисе и на объектах городской инфраструктуры. Новый протокол даст возможность

«Дом.ru» переходит на IPv6 Телеком-оператор «Дом.ru» приступил к рабочей эксплуатации сетевого протокола IPv6, который постепенно полностью заменит традиционный IPv4. IPv4 – четвертая версия IP-прот

6 сентября в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6» 6 сентября 2012 г. в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6». Организаторами мероприятия выступает компания «Гипросвязь» совместно с ЗАО «Экспо-Телеком». Основная цель мероприятия — ответить на вопрос, как дать качественный старт полноценной эксплу

Сегодня мир переходит на новый интернет-протокол IPv6 Сегодня, 6 июня, по всему миру проводится день перехода на новую версию интернет-протокола IPv6 - World IPv6 Launch (www.worldipv6launch.org). Координатором данного события выст

Конец IPv4-интернета: регистраторы не спешат переходить к IPv6 но заменить принятый сегодня протокол IPv4. Спроектированный с учетом роста сети интернет, протокол IPv6 обеспечивает 340 триллионов триллионов триллионов уникальных адресов. Такое огромное адр

Kerio Control 7.3 помогает организациям подготовиться к переходу на IPv6 Компания Kerio Technologies объявила о выпуске новой версии своего флагманского продукта — Kerio Control 7.3. Одно из ключевых нововведений в данной версии — поддержка протокола IPv6, которая позволит организациям провести безопасное тестирование трафика IPv6 в своих корпоративных сетях. По словам разработчиков, автоматическая поддержка протокола IPv6 в K

Huawei представила решение IPv6 DS-Lite Компания Huawei объявила о том, что маршрутизаторы SingleMetro серии NE40E и ME60 успешно прошли тестирование перехода на IPv6, включая тесты Dual Stack (DS) и DS-Lite. В ходе тестирования, организованного Европейским центром тестирования современных сетевых технологий (European Advanced Networking Test Center - E

«Акадо Телеком» внедрил протокол IPv6 на своей сети Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила об успешном завершении работ по внедрению протокола IPv6 на своей сети. Работы по внедрению протокола IPv6 были начаты компаниями Группы «Акадо» в декабре 2010 г. Сегодня оператор технически полностью готов к оперативному переходу на прот

«Хостинг-Центр» предоставляет хостинг по протоколу IPv6 «Хостинг-Центр» объявил о том, что предоставляет услуги хостинга по протоколу IPv6. Клиенты, заказывающие услуги VPS, а также аренды и размещения серверов, получают IP-адреса шестой версии протокола. Адресная система IPv6 будет действовать параллельно существующей

Google, "Яндекс" и Facebook испытают новый протокол адресации. Пользователей ждут проблемы Завтра, 8 июня, состоится Всемирный день IPv6, в ходе которого сайты множества компаний будут доступны по новому базовому протоколу ад

Ru-Center примет участие во Всемирном дне IPv6 8 июня 2011 года пройдет Всемирный день IPv6. В этот день сайты целого ряда компаний будут доступны по новому базовому протоколу адре

Организация ISOC проведет проведет Всемирный день IPv6 8 июня 8 июня 2011 года международная организация ISOC проведет Всемирный день IPv6 (World IPv6 Day). Об этом говорится в сообщении Координационного центра националь

Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX доставки приложений Brocade ServerIron ADX Series, которая позволяет этим платформам играть роль эффективного шлюза между существующими сетями IPv4 и современными сетевыми инфраструктурами на основе IPv6. Функциональность данного шлюза позволяет заказчикам Brocade практично адаптировать технологию IPv6 и поддерживать одновременно среды IPv4 и IPv6, предлагая им плавный путь м

Регистратор Reg.ru поддержал подключение IPv6-адресов в доменах «.РФ», .RU и .SU н Reg.ru объявил о том, что предоставляет своим клиентам возможность подключения IP-адресов формата IPv6 в национальных доменах «.РФ», .RU, .SU, принимая во внимание мировую проблему нехватки I

Windows 7 получила сертификат IPv6 Ready нет-разработок (Internet Engineering Task Force, IETF) завершила вторую фазу тестирования протокола IPv6 для клиентской и серверной платформы ОС Microsoft Windows. В соответствии с ним Windows

Allied Telesis представил ОС AlliedWare Plus версии 5.3.4 с поддержкой IPv6 , поскольку операционная система построена на базе стандартов, она полностью совместима с большей частью другого сетевого оборудования». AlliedWare Plus также полностью поддерживает пересылку пакетов IPv6 со скоростью канала (IPv6 wirespeed forwarding), что является необходимым в условиях исчерпания адресного пространства IPv4 и широкого распространения IPv6. Благодаря этой фу

Orange подготовил свою сеть к переходу на IPv6 Компания Orange Business Services объявила о реализации протокола IP-версии 6 (IPv6) на российском сегменте сети. В то же время, в ряде городов России Orange стал первым оп

Разработан открытый инструмент перехода на IPv6 Router), разработанный специально для того, чтобы упростить переход на новую версию протокола IP - IPv6. Инструмент AFTR стал частью технологии, позволяющей пользователям IPv6-сети полу

«Рексофт» внедрила протокол IPv6 в своей сети Компания «Рексофт» объявила о том, что внедрила в своей сети интернет-протокол IPv6, призванный решить проблему исчерпания доступных адресов в международной сети. В настоящее время большинство сетей в мире, подключенных к интернету, использует протокол IPv4, адресное прос

Свободные веб-адреса закончатся в 2010 г. небольшое число компаний готовы к переходу с нынешнего интернет-протокола IPv4 на более современный IPv6. Веб-эксперты предупреждают, что в течение следующих двух лет могут закончиться новые ин

Orange Business Services оснастил свои решения поддержкой IPv6 Компания Orange Business Services реализовала протокол IP версии 6 (IPv6) в своих MPLS IP VPN сетях, что делает возможным появление приложений и сервисов нового поколения, например, таких как machine-to-machine, sensor networks. Как отметили в Orange Business S

Cisco, Atmel и SICS открыли для использования протокол uIPv6 пности uIPv6 - одного из самых компактных в мире протоколов с открытым кодом, готового к технологии IPv6. Этот протокол поможет предоставить IP-адрес любому устройству, независимо от его мощнос

D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6 х в мире моделей домашних маршрутизаторов DIR-615 Rev. C1 и Rev. C2, сертифицированных по программе IPv6 Ready. Новые маршрутизаторы, благодаря применению двухстековой архитектуры, позволяют по

MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор стековый коммутатор Уровня 3 и имеющий широкий набор интерфейсов (в том числе 10 Gigabit Ethernet) и функций для управления трафиком и обеспечения качества услуг, включая поддержку маршрутизации IPv4/IPv6. Коммутатор MRS3350-S4C имеет 48 портов Gigabit Ethernet, из них 44 являются фиксированными медными 10/100/1000BaseT, а 4 комбинированными и могут по выбору задействовать как 4 фиксированн

Запущена новая адресация Сети Международная некоммерческая организация ICANN, занимающаяся регулированием различных вопросов, связанных с интернетом, с 4 февраля начала полномасштабный переход к IPv6 — новому стандарту нумерации доменных имен интернета. Записи с адресами формата IPv6 уже добавлены в 6 из 13 корневых DNS-серверов. Как сообщает ICANN, это серверы A, F, H, J,

ICANN начала переход на протокол IPv6 Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) объявила о том, что начала добавлять адреса в формате протокола IPv6 в шесть из тринадцати корневых DNS-серверов. Этот шаг дает возможность для перехода с протокола IPv4, который используется сейчас, на IPv6. «IPv6 станет неотъемлемой частью н

В защитные продукты StoneSoft добавлена поддержка IPv6 StoneSoft, компания-разработчик интегрированных решений сетевой безопасности, объявила о добавлении поддержки протокола IPv6 в свои продукты линейки StoneGate. Функции защиты трафика в сетях с интернет-протоколом нового поколения будут реализованы в брандмауэре, VPN и системе предотвращения вторжений (IPS), сооб

RIPE NCC призвал к переходу на протокол IPv6 Интернет-регистратор RIPE NCC объявил о необходимости повсеместного внедрения протокола IPv6, который заменит протокол IPv4 и позволит избежать недостатка адресного пространства. «Рост и инновации в интернете напрямую зависят от решения проблемы истощения свободных IP-адресов. Сво

EMC выпустила решение для мониторинга IP-сетей Корпорация EMC объявила о выпуске системы мониторинга доступности в домене IP-сетей с поддержкой протокола IPv6 - EMC Smarts IPv6 Availability Manager – одного их первых на рынке решений для управления сетями с поддержкой IPv6. Данная система обеспечивает исследование всей сети, отобра

Symantec: IPv6 в Vista лучше отключить Протокол доставки трафика IPv6 через сеть IPv4, Teredo, встроенный в Windows Vista, лучше отключить во избежание фишинга, фарминга и других атак, считает старший исследователь безопасности Symantec Джеймс Хогланд (James