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IPv6 Internet Protocol version 6 IPng IP next generation

  • Internet Protocol Address - IP address
  • IPv4 - Internet Protocol version 4

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

ясно, что 4 млрд закончатся уже в обозримом будущем. Тогда же началась разработка нового протокола IPv6. С появлением в 1999 г. концепции интернета вещей эти опасения многократно усилились. И

28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора

овым блокировкам Использование в России интернет-ресурсами 128-битного протокола доступа в интернет IPv6 перестанет быть безусловной защитой от их блокировок властями. Роскомнадзор начал рассыл
01.03.2018 «Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную миграцию корпоративных клиентов с IPv4. Переход на протокол IPv6 являе
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter

RDP.RU объявила о поддержке протокола IPv6 в новой версии программного обеспечения EcoFilter - продукта для URL-фильтрации запрещен
21.06.2017 МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей

МТС объявила о переходе на новый сетевой интернет-протокол IPv6, что позволит подключать к глобальной сети неограниченное количество мобильных устройств интернета-вещей (IoT) и решит проблему исчерпания IP-адресов нынешнего протокола IPv4. Как рассказа
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

е поддерживается функция управления полосой пропускания с шагом до 64 Кбит/с. Расширенная поддержка IPv6 включает DHCPv6 relay, DHCPv6 Snooping, списки управления доступом на основе класса I
13.05.2014 «Билайн» попробовал IPv6 в мобильной сети

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») протестировала на своей коммерческой мобильной сети протокол IPv6. Об этом CNews сообщили в «ВымпелКоме». Пилотный проект прошел в двух городах — Новосибирске и Воронеже. Тестирование подразумевало проверку работы адресов IPv6, а также технологии

21.03.2014 Huawei представила приложение на базе программно-определяемых сетей для магазинов Google Play и App Store

технологии программно-определяемой сети для магазинов приложений Google Play и Apple App Store. SDN IPv6 представляет собой коммерческое решение IPv6 с функционалом DevOps, которое стало
13.03.2014 «Яндекс.Почта» перешла на IPv6

ерь весь межсерверный трафик «Яндекса.Почты» может быть принят и передан с использованием протокола IPv6, говорится в заявлении «Яндекса», поступившем в редакцию CNews. «Мы готовы к будущему, в
11.12.2013 МГТС начала предоставлять услуги на базе протокола IPv6

тавления услуг на базе протокола IP "шестого поколения", который позволит развивать сервисы обмена данных между устройствами и станет частью цифровой платформы "умной" Москвы. Использование протокола IPv6 позволит МГТС создать на базе оптической сети по технологии GPON платформу для внедрения M2M-сервисов дома, в офисе и на объектах городской инфраструктуры. Новый протокол даст возможность

13.11.2013 «Дом.ru» переходит на IPv6

Телеком-оператор «Дом.ru» приступил к рабочей эксплуатации сетевого протокола IPv6, который постепенно полностью заменит традиционный IPv4. IPv4 – четвертая версия IP-прот
21.08.2012 6 сентября в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6»

6 сентября 2012 г. в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6». Организаторами мероприятия выступает компания «Гипросвязь» совместно с ЗАО «Экспо-Телеком». Основная цель мероприятия — ответить на вопрос, как дать качественный старт полноценной эксплу
06.06.2012 Сегодня мир переходит на новый интернет-протокол IPv6

Сегодня, 6 июня, по всему миру проводится день перехода на новую версию интернет-протокола IPv6 - World IPv6 Launch (www.worldipv6launch.org). Координатором данного события выст
15.03.2012 Конец IPv4-интернета: регистраторы не спешат переходить к IPv6

но заменить принятый сегодня протокол IPv4. Спроектированный с учетом роста сети интернет, протокол IPv6 обеспечивает 340 триллионов триллионов триллионов уникальных адресов. Такое огромное адр
29.02.2012 Kerio Control 7.3 помогает организациям подготовиться к переходу на IPv6

Компания Kerio Technologies объявила о выпуске новой версии своего флагманского продукта — Kerio Control 7.3. Одно из ключевых нововведений в данной версии — поддержка протокола IPv6, которая позволит организациям провести безопасное тестирование трафика IPv6 в своих корпоративных сетях. По словам разработчиков, автоматическая поддержка протокола IPv6 в K
14.02.2012 Huawei представила решение IPv6 DS-Lite

Компания Huawei объявила о том, что маршрутизаторы SingleMetro серии NE40E и ME60 успешно прошли тестирование перехода на IPv6, включая тесты Dual Stack (DS) и DS-Lite. В ходе тестирования, организованного Европейским центром тестирования современных сетевых технологий (European Advanced Networking Test Center - E
14.09.2011 «Акадо Телеком» внедрил протокол IPv6 на своей сети

Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила об успешном завершении работ по внедрению протокола IPv6 на своей сети. Работы по внедрению протокола IPv6 были начаты компаниями Группы «Акадо» в декабре 2010 г. Сегодня оператор технически полностью готов к оперативному переходу на прот
09.06.2011 «Хостинг-Центр» предоставляет хостинг по протоколу IPv6

«Хостинг-Центр» объявил о том, что предоставляет услуги хостинга по протоколу IPv6. Клиенты, заказывающие услуги VPS, а также аренды и размещения серверов, получают IP-адреса шестой версии протокола. Адресная система IPv6 будет действовать параллельно существующей
07.06.2011 Google, "Яндекс" и Facebook испытают новый протокол адресации. Пользователей ждут проблемы

Завтра, 8 июня, состоится Всемирный день IPv6, в ходе которого сайты множества компаний будут доступны по новому базовому протоколу ад
07.06.2011 Ru-Center примет участие во Всемирном дне IPv6

8 июня 2011 года пройдет Всемирный день IPv6. В этот день сайты целого ряда компаний будут доступны по новому базовому протоколу адре
25.05.2011 Организация ISOC проведет проведет Всемирный день IPv6 8 июня

8 июня 2011 года международная организация ISOC проведет Всемирный день IPv6 (World IPv6 Day). Об этом говорится в сообщении Координационного центра националь
22.03.2011 Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX

доставки приложений Brocade ServerIron ADX Series, которая позволяет этим платформам играть роль эффективного шлюза между существующими сетями IPv4 и современными сетевыми инфраструктурами на основе IPv6. Функциональность данного шлюза позволяет заказчикам Brocade практично адаптировать технологию IPv6 и поддерживать одновременно среды IPv4 и IPv6, предлагая им плавный путь м
01.03.2011 Регистратор Reg.ru поддержал подключение IPv6-адресов в доменах «.РФ», .RU и .SU

н Reg.ru объявил о том, что предоставляет своим клиентам возможность подключения IP-адресов формата IPv6 в национальных доменах «.РФ», .RU, .SU, принимая во внимание мировую проблему нехватки I
02.11.2010 Windows 7 получила сертификат IPv6 Ready

нет-разработок (Internet Engineering Task Force, IETF) завершила вторую фазу тестирования протокола IPv6 для клиентской и серверной платформы ОС Microsoft Windows. В соответствии с ним Windows

05.08.2010 Allied Telesis представил ОС AlliedWare Plus версии 5.3.4 с поддержкой IPv6

, поскольку операционная система построена на базе стандартов, она полностью совместима с большей частью другого сетевого оборудования». AlliedWare Plus также полностью поддерживает пересылку пакетов IPv6 со скоростью канала (IPv6 wirespeed forwarding), что является необходимым в условиях исчерпания адресного пространства IPv4 и широкого распространения IPv6. Благодаря этой фу
04.08.2010 Orange подготовил свою сеть к переходу на IPv6

Компания Orange Business Services объявила о реализации протокола IP-версии 6 (IPv6) на российском сегменте сети. В то же время, в ряде городов России Orange стал первым оп
24.03.2010 Разработан открытый инструмент перехода на IPv6

Router), разработанный специально для того, чтобы упростить переход на новую версию протокола IP - IPv6. Инструмент AFTR стал частью технологии, позволяющей пользователям IPv6-сети полу
01.02.2010 «Рексофт» внедрила протокол IPv6 в своей сети

Компания «Рексофт» объявила о том, что внедрила в своей сети интернет-протокол IPv6, призванный решить проблему исчерпания доступных адресов в международной сети. В настоящее время большинство сетей в мире, подключенных к интернету, использует протокол IPv4, адресное прос
03.11.2009 Свободные веб-адреса закончатся в 2010 г.

небольшое число компаний готовы к переходу с нынешнего интернет-протокола IPv4 на более современный IPv6. Веб-эксперты предупреждают, что в течение следующих двух лет могут закончиться новые ин
25.05.2009 Orange Business Services оснастил свои решения поддержкой IPv6

Компания Orange Business Services реализовала протокол IP версии 6 (IPv6) в своих MPLS IP VPN сетях, что делает возможным появление приложений и сервисов нового поколения, например, таких как machine-to-machine, sensor networks. Как отметили в Orange Business S
20.10.2008 Cisco, Atmel и SICS открыли для использования протокол uIPv6

пности uIPv6 - одного из самых компактных в мире протоколов с открытым кодом, готового к технологии IPv6. Этот протокол поможет предоставить IP-адрес любому устройству, независимо от его мощнос
25.07.2008 D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6

х в мире моделей домашних маршрутизаторов DIR-615 Rev. C1 и Rev. C2, сертифицированных по программе IPv6 Ready. Новые маршрутизаторы, благодаря применению двухстековой архитектуры, позволяют по
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор

стековый коммутатор Уровня 3 и имеющий широкий набор интерфейсов (в том числе 10 Gigabit Ethernet) и функций для управления трафиком и обеспечения качества услуг, включая поддержку маршрутизации IPv4/IPv6. Коммутатор MRS3350-S4C имеет 48 портов Gigabit Ethernet, из них 44 являются фиксированными медными 10/100/1000BaseT, а 4 комбинированными и могут по выбору задействовать как 4 фиксированн
06.02.2008 Запущена новая адресация Сети

Международная некоммерческая организация ICANN, занимающаяся регулированием различных вопросов, связанных с интернетом, с 4 февраля начала полномасштабный переход к IPv6 — новому стандарту нумерации доменных имен интернета. Записи с адресами формата IPv6 уже добавлены в 6 из 13 корневых DNS-серверов. Как сообщает ICANN, это серверы A, F, H, J,

06.02.2008 ICANN начала переход на протокол IPv6

Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) объявила о том, что начала добавлять адреса в формате протокола IPv6 в шесть из тринадцати корневых DNS-серверов. Этот шаг дает возможность для перехода с протокола IPv4, который используется сейчас, на IPv6. «IPv6 станет неотъемлемой частью н
08.11.2007 В защитные продукты StoneSoft добавлена поддержка IPv6

StoneSoft, компания-разработчик интегрированных решений сетевой безопасности, объявила о добавлении поддержки протокола IPv6 в свои продукты линейки StoneGate. Функции защиты трафика в сетях с интернет-протоколом нового поколения будут реализованы в брандмауэре, VPN и системе предотвращения вторжений (IPS), сооб
31.10.2007 RIPE NCC призвал к переходу на протокол IPv6

Интернет-регистратор RIPE NCC объявил о необходимости повсеместного внедрения протокола IPv6, который заменит протокол IPv4 и позволит избежать недостатка адресного пространства. «Рост и инновации в интернете напрямую зависят от решения проблемы истощения свободных IP-адресов. Сво
24.09.2007 EMC выпустила решение для мониторинга IP-сетей

Корпорация EMC объявила о выпуске системы мониторинга доступности в домене IP-сетей с поддержкой протокола IPv6 - EMC Smarts IPv6 Availability Manager – одного их первых на рынке решений для управления сетями с поддержкой IPv6. Данная система обеспечивает исследование всей сети, отобра
06.08.2007 Symantec: IPv6 в Vista лучше отключить

Протокол доставки трафика IPv6 через сеть IPv4, Teredo, встроенный в Windows Vista, лучше отключить во избежание фишинга, фарминга и других атак, считает старший исследователь безопасности Symantec Джеймс Хогланд (James
11.05.2007 «Безопасный» IPv6: «легкий» DOS

Эксперты по информационной безопасности Филиппе Бионди (Philippe Biondi) и Арнауд Эбалард (Arnaud Ebalard) отправили в организацию стандартизации, IETF, запрос на устранение особенности IPv6, позволяющей в десятки раз увеличить силу атак «отказа в обслуживании», сообщил SecurityFocus. Впервые информация об уязвимости была представлена на конференции CanSecWest 18 апреля. Как в

Публикаций - 417, упоминаний - 496

IPv6 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 40
Cisco Systems 5372 30
D-Link - Д-Линк Трейд 395 26
Google LLC 12688 24
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 18
Ростелеком 10948 16
Huawei 4676 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Apple Inc 13154 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
HP Inc. 5883 10
Intel Corporation 12811 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 9
Fortinet 452 8
Yahoo! 3726 8
Broadcom - VMware 2610 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
SmarTone 20 7
Oracle Corporation 7074 7
Citrix Systems 868 6
Telegram Group 2940 6
G-Core Labs 74 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Eltex - Предприятие Элтекс 273 6
Qtech - Кьютэк 211 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 6
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 6
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 6
Dell EMC 5180 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Renault Groupe 166 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
China Internet Development Foundation - CNGI - China Next Generation Internet - Фонд развития интернета нового поколения в Китае 2 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
BMW Group 482 2
Альфа-Банк 1979 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Volvo Cars 262 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Ford 434 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Sequoia Capital 115 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Nike 195 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
IPv6 Forum 6 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
OSI - Open Source Initiative 80 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
NORDUnet - National research and education networks 6 2
ISC - Internet Systems Consortium 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 175
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 160
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 121
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 96
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 67
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 65
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 47
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 46
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 43
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 42
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 41
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 40
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SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 38
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 37
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 36
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 31
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 28
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 28
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Microsoft Windows 16882 39
Linux OS 11533 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Apple iOS 8583 16
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
D-Link LBD - Loopback Detection 33 12
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Google Android 15243 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
D-Link ISM VLAN 15 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Microsoft Windows Server 2008 483 7
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D-Link Safeguard Engine 20 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
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Oracle Java - язык программирования 3469 7
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
Самошкин Дмитрий 20 6
Терещенко Артем 48 6
Ladid Latif - Ладид Латиф 4 4
Королюк Алексей 87 3
Никифоров Николай 1138 3
Кулин Филипп 53 3
Бриткин Александр 7 3
Cerf Vint - Серф Винт 36 3
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 3
Завизион Евгений 6 3
Bellovin Steve - Билловин Стив 6 3
Bradner Scott - Брэднер Скотт 3 3
Путин Владимир 3454 3
Дуров Павел 329 2
Лямин Александр 75 2
Рогдев Алексей 19 2
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Бельский Юрий 17 2
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Marcello Rich - Марселло Рич 2 2
Gang Gai - Ган Гай 5 2
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Broadhead Rick - Броадхед Рик 3 2
Qian Hualin - Куань Хуалин 2 2
Левин Леонид 134 1
Кузьмич Андрей 8 1
Шадаев Максут 1210 1
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Чернышенко Дмитрий 581 1
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Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Попов Сергей 166 1
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Исмаилов Рашид 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 142
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 68
Европа 24964 40
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Швеция - Королевство 3782 7
США - Калифорния 4829 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
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Украина 7928 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 5
США - Иллинойс - Чикаго 440 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Великобритания - Лондон 2432 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
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CNET Networks - CNET News 1643 3
Times 661 3
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Japan Times 13 3
Forbes - Форбс 1002 3
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
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Tolly Group 14 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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Frost & Sullivan 207 1
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Fortune Global 100 142 1
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Technavio 29 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Consumer Reports 40 1
Harbor Research 3 1
Fortune Global 500 295 1
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University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
UB - University of Bremen - Бременский университет 16 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Связь-Экспокомм 276 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CiscoLive! 10 1
USENIX - техническая конференция 15 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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