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IPv6 Internet Protocol version 6 IPng IP next generation


  • Internet Protocol Address - IP address
  • IPv4 - Internet Protocol version 4

29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

ясно, что 4 млрд закончатся уже в обозримом будущем. Тогда же началась разработка нового протокола IPv6. С появлением в 1999 г. концепции интернета вещей эти опасения многократно усилились. И

28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора

овым блокировкам Использование в России интернет-ресурсами 128-битного протокола доступа в интернет IPv6 перестанет быть безусловной защитой от их блокировок властями. Роскомнадзор начал рассыл
01.03.2018 «Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную миграцию корпоративных клиентов с IPv4. Переход на протокол IPv6 являе
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter

RDP.RU объявила о поддержке протокола IPv6 в новой версии программного обеспечения EcoFilter - продукта для URL-фильтрации запрещен
21.06.2017 МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей

МТС объявила о переходе на новый сетевой интернет-протокол IPv6, что позволит подключать к глобальной сети неограниченное количество мобильных устройств интернета-вещей (IoT) и решит проблему исчерпания IP-адресов нынешнего протокола IPv4. Как рассказа
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

е поддерживается функция управления полосой пропускания с шагом до 64 Кбит/с. Расширенная поддержка IPv6 включает DHCPv6 relay, DHCPv6 Snooping, списки управления доступом на основе класса I
13.05.2014 «Билайн» попробовал IPv6 в мобильной сети

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») протестировала на своей коммерческой мобильной сети протокол IPv6. Об этом CNews сообщили в «ВымпелКоме». Пилотный проект прошел в двух городах — Новосибирске и Воронеже. Тестирование подразумевало проверку работы адресов IPv6, а также технологии

21.03.2014 Huawei представила приложение на базе программно-определяемых сетей для магазинов Google Play и App Store

технологии программно-определяемой сети для магазинов приложений Google Play и Apple App Store. SDN IPv6 представляет собой коммерческое решение IPv6 с функционалом DevOps, которое стало
13.03.2014 «Яндекс.Почта» перешла на IPv6

ерь весь межсерверный трафик «Яндекса.Почты» может быть принят и передан с использованием протокола IPv6, говорится в заявлении «Яндекса», поступившем в редакцию CNews. «Мы готовы к будущему, в
11.12.2013 МГТС начала предоставлять услуги на базе протокола IPv6

тавления услуг на базе протокола IP "шестого поколения", который позволит развивать сервисы обмена данных между устройствами и станет частью цифровой платформы "умной" Москвы. Использование протокола IPv6 позволит МГТС создать на базе оптической сети по технологии GPON платформу для внедрения M2M-сервисов дома, в офисе и на объектах городской инфраструктуры. Новый протокол даст возможность

13.11.2013 «Дом.ru» переходит на IPv6

Телеком-оператор «Дом.ru» приступил к рабочей эксплуатации сетевого протокола IPv6, который постепенно полностью заменит традиционный IPv4. IPv4 – четвертая версия IP-прот
21.08.2012 6 сентября в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6»

6 сентября 2012 г. в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6». Организаторами мероприятия выступает компания «Гипросвязь» совместно с ЗАО «Экспо-Телеком». Основная цель мероприятия — ответить на вопрос, как дать качественный старт полноценной эксплу
06.06.2012 Сегодня мир переходит на новый интернет-протокол IPv6

Сегодня, 6 июня, по всему миру проводится день перехода на новую версию интернет-протокола IPv6 - World IPv6 Launch (www.worldipv6launch.org). Координатором данного события выст
15.03.2012 Конец IPv4-интернета: регистраторы не спешат переходить к IPv6

но заменить принятый сегодня протокол IPv4. Спроектированный с учетом роста сети интернет, протокол IPv6 обеспечивает 340 триллионов триллионов триллионов уникальных адресов. Такое огромное адр
29.02.2012 Kerio Control 7.3 помогает организациям подготовиться к переходу на IPv6

Компания Kerio Technologies объявила о выпуске новой версии своего флагманского продукта — Kerio Control 7.3. Одно из ключевых нововведений в данной версии — поддержка протокола IPv6, которая позволит организациям провести безопасное тестирование трафика IPv6 в своих корпоративных сетях. По словам разработчиков, автоматическая поддержка протокола IPv6 в K
14.02.2012 Huawei представила решение IPv6 DS-Lite

Компания Huawei объявила о том, что маршрутизаторы SingleMetro серии NE40E и ME60 успешно прошли тестирование перехода на IPv6, включая тесты Dual Stack (DS) и DS-Lite. В ходе тестирования, организованного Европейским центром тестирования современных сетевых технологий (European Advanced Networking Test Center - E
14.09.2011 «Акадо Телеком» внедрил протокол IPv6 на своей сети

Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила об успешном завершении работ по внедрению протокола IPv6 на своей сети. Работы по внедрению протокола IPv6 были начаты компаниями Группы «Акадо» в декабре 2010 г. Сегодня оператор технически полностью готов к оперативному переходу на прот
09.06.2011 «Хостинг-Центр» предоставляет хостинг по протоколу IPv6

«Хостинг-Центр» объявил о том, что предоставляет услуги хостинга по протоколу IPv6. Клиенты, заказывающие услуги VPS, а также аренды и размещения серверов, получают IP-адреса шестой версии протокола. Адресная система IPv6 будет действовать параллельно существующей
07.06.2011 Google, "Яндекс" и Facebook испытают новый протокол адресации. Пользователей ждут проблемы

Завтра, 8 июня, состоится Всемирный день IPv6, в ходе которого сайты множества компаний будут доступны по новому базовому протоколу ад
07.06.2011 Ru-Center примет участие во Всемирном дне IPv6

8 июня 2011 года пройдет Всемирный день IPv6. В этот день сайты целого ряда компаний будут доступны по новому базовому протоколу адре
25.05.2011 Организация ISOC проведет проведет Всемирный день IPv6 8 июня

8 июня 2011 года международная организация ISOC проведет Всемирный день IPv6 (World IPv6 Day). Об этом говорится в сообщении Координационного центра националь
22.03.2011 Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX

доставки приложений Brocade ServerIron ADX Series, которая позволяет этим платформам играть роль эффективного шлюза между существующими сетями IPv4 и современными сетевыми инфраструктурами на основе IPv6. Функциональность данного шлюза позволяет заказчикам Brocade практично адаптировать технологию IPv6 и поддерживать одновременно среды IPv4 и IPv6, предлагая им плавный путь м
01.03.2011 Регистратор Reg.ru поддержал подключение IPv6-адресов в доменах «.РФ», .RU и .SU

н Reg.ru объявил о том, что предоставляет своим клиентам возможность подключения IP-адресов формата IPv6 в национальных доменах «.РФ», .RU, .SU, принимая во внимание мировую проблему нехватки I
02.11.2010 Windows 7 получила сертификат IPv6 Ready

нет-разработок (Internet Engineering Task Force, IETF) завершила вторую фазу тестирования протокола IPv6 для клиентской и серверной платформы ОС Microsoft Windows. В соответствии с ним Windows

05.08.2010 Allied Telesis представил ОС AlliedWare Plus версии 5.3.4 с поддержкой IPv6

, поскольку операционная система построена на базе стандартов, она полностью совместима с большей частью другого сетевого оборудования». AlliedWare Plus также полностью поддерживает пересылку пакетов IPv6 со скоростью канала (IPv6 wirespeed forwarding), что является необходимым в условиях исчерпания адресного пространства IPv4 и широкого распространения IPv6. Благодаря этой фу
04.08.2010 Orange подготовил свою сеть к переходу на IPv6

Компания Orange Business Services объявила о реализации протокола IP-версии 6 (IPv6) на российском сегменте сети. В то же время, в ряде городов России Orange стал первым оп
24.03.2010 Разработан открытый инструмент перехода на IPv6

Router), разработанный специально для того, чтобы упростить переход на новую версию протокола IP - IPv6. Инструмент AFTR стал частью технологии, позволяющей пользователям IPv6-сети полу
01.02.2010 «Рексофт» внедрила протокол IPv6 в своей сети

Компания «Рексофт» объявила о том, что внедрила в своей сети интернет-протокол IPv6, призванный решить проблему исчерпания доступных адресов в международной сети. В настоящее время большинство сетей в мире, подключенных к интернету, использует протокол IPv4, адресное прос
03.11.2009 Свободные веб-адреса закончатся в 2010 г.

небольшое число компаний готовы к переходу с нынешнего интернет-протокола IPv4 на более современный IPv6. Веб-эксперты предупреждают, что в течение следующих двух лет могут закончиться новые ин
25.05.2009 Orange Business Services оснастил свои решения поддержкой IPv6

Компания Orange Business Services реализовала протокол IP версии 6 (IPv6) в своих MPLS IP VPN сетях, что делает возможным появление приложений и сервисов нового поколения, например, таких как machine-to-machine, sensor networks. Как отметили в Orange Business S
20.10.2008 Cisco, Atmel и SICS открыли для использования протокол uIPv6

пности uIPv6 - одного из самых компактных в мире протоколов с открытым кодом, готового к технологии IPv6. Этот протокол поможет предоставить IP-адрес любому устройству, независимо от его мощнос
25.07.2008 D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6

х в мире моделей домашних маршрутизаторов DIR-615 Rev. C1 и Rev. C2, сертифицированных по программе IPv6 Ready. Новые маршрутизаторы, благодаря применению двухстековой архитектуры, позволяют по
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор

стековый коммутатор Уровня 3 и имеющий широкий набор интерфейсов (в том числе 10 Gigabit Ethernet) и функций для управления трафиком и обеспечения качества услуг, включая поддержку маршрутизации IPv4/IPv6. Коммутатор MRS3350-S4C имеет 48 портов Gigabit Ethernet, из них 44 являются фиксированными медными 10/100/1000BaseT, а 4 комбинированными и могут по выбору задействовать как 4 фиксированн
06.02.2008 Запущена новая адресация Сети

Международная некоммерческая организация ICANN, занимающаяся регулированием различных вопросов, связанных с интернетом, с 4 февраля начала полномасштабный переход к IPv6 — новому стандарту нумерации доменных имен интернета. Записи с адресами формата IPv6 уже добавлены в 6 из 13 корневых DNS-серверов. Как сообщает ICANN, это серверы A, F, H, J,

06.02.2008 ICANN начала переход на протокол IPv6

Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) объявила о том, что начала добавлять адреса в формате протокола IPv6 в шесть из тринадцати корневых DNS-серверов. Этот шаг дает возможность для перехода с протокола IPv4, который используется сейчас, на IPv6. «IPv6 станет неотъемлемой частью н
08.11.2007 В защитные продукты StoneSoft добавлена поддержка IPv6

StoneSoft, компания-разработчик интегрированных решений сетевой безопасности, объявила о добавлении поддержки протокола IPv6 в свои продукты линейки StoneGate. Функции защиты трафика в сетях с интернет-протоколом нового поколения будут реализованы в брандмауэре, VPN и системе предотвращения вторжений (IPS), сооб
31.10.2007 RIPE NCC призвал к переходу на протокол IPv6

Интернет-регистратор RIPE NCC объявил о необходимости повсеместного внедрения протокола IPv6, который заменит протокол IPv4 и позволит избежать недостатка адресного пространства. «Рост и инновации в интернете напрямую зависят от решения проблемы истощения свободных IP-адресов. Сво
24.09.2007 EMC выпустила решение для мониторинга IP-сетей

Корпорация EMC объявила о выпуске системы мониторинга доступности в домене IP-сетей с поддержкой протокола IPv6 - EMC Smarts IPv6 Availability Manager – одного их первых на рынке решений для управления сетями с поддержкой IPv6. Данная система обеспечивает исследование всей сети, отобра
06.08.2007 Symantec: IPv6 в Vista лучше отключить

Протокол доставки трафика IPv6 через сеть IPv4, Teredo, встроенный в Windows Vista, лучше отключить во избежание фишинга, фарминга и других атак, считает старший исследователь безопасности Symantec Джеймс Хогланд (James
11.05.2007 «Безопасный» IPv6: «легкий» DOS

Эксперты по информационной безопасности Филиппе Бионди (Philippe Biondi) и Арнауд Эбалард (Arnaud Ebalard) отправили в организацию стандартизации, IETF, запрос на устранение особенности IPv6, позволяющей в десятки раз увеличить силу атак «отказа в обслуживании», сообщил SecurityFocus. Впервые информация об уязвимости была представлена на конференции CanSecWest 18 апреля. Как в

Публикаций - 361, упоминаний - 434

IPv6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23748 39
Cisco Systems 4932 26
D-Link 343 23
Google LLC 11120 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10300 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 13
RIPE NCC - Network Coordination Centre 38 13
Apple Inc 11377 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6413 12
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 12
Huawei 3584 12
Yandex - Яндекс 5968 11
Meta Platforms - Facebook 4354 10
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 10
HP Inc. 5586 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9868 9
Intel Corporation 11746 8
IBM - International Business Machines Corp 9257 8
Yahoo! 3692 8
SmarTone 20 7
Oracle Corporation 6394 7
Fortinet 351 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8181 6
Dell EMC 4952 6
VMware 2183 6
G-Core Labs 72 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 791 5
Citrix Systems 789 5
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 241 5
5nine Software 1834 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2901 5
Fujitsu 2048 5
BT Group - British Telecommunications 616 5
Qtech - Кьютэк 140 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6707 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2489 3
Россети Ленэнерго 2390 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6314 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6100 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 2
Лента - Сеть розничной торговли 1782 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 2
Renault Groupe 147 2
Volkswagen Group - VW 260 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 62 2
China Internet Development Foundation - CNGI - China Next Generation Internet - Фонд развития интернета нового поколения в Китае 2 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
BMW Group 415 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 2
РЖД - Российские железные дороги 1672 2
Etsy 16 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 191 1
Muse Group 28 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 18 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 350 1
NGI Fund 35 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 69 1
FHGR - Fashion House Group - Фэшн Хаус Групп 2 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 102 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
X5 Group 858 1
UPS 188 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 1
Старрус - Starrys 7 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 1
Резонанс НПП 348 1
Мосметрострой - Московский метрострой 10 1
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18466 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10611 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3062 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1349 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2545 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9565 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3104 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3876 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1271 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4659 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2791 2
Судебная власть - Judicial power 2141 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3061 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 2
Президент Российской Федерации 3821 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2903 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 359 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1976 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 901 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 127 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 43 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 28 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 25 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 540 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 32 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 78 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 664 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 6
IPv6 Forum 6 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 443 4
OSI - Open Source Initiative 65 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 2
ISC - Internet Systems Consortium 3 2
4CIO 733 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 470 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 256 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 225 168
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 136
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12628 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55342 93
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6152 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26502 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11725 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22549 61
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3529 59
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17692 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20912 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18010 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7615 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9532 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9476 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18288 39
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2543 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9773 37
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11208 36
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3168 36
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2087 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9430 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25816 35
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1728 33
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 803 33
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4211 32
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 836 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19503 32
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4940 31
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2576 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12941 28
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 373 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22713 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40843 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15266 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8812 26
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 288 25
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 25
Web Interface - Веб-интерфейс 1492 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13756 23
Microsoft Windows 14681 34
Linux OS 8545 28
Microsoft Windows 2000 12831 17
Apple iOS 7006 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3524 10
Google Android 12867 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1594 10
D-Link LBD - Loopback Detection 24 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2887 9
D-Link ISM VLAN 11 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4834 8
Intel x86 - архитектура процессора 1644 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 7
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 7
Oracle Java - язык программирования 2810 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 11 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 758 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 6
Microsoft Windows XP 2371 6
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 146 6
Google YouTube - Видеохостинг 2487 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1103 6
D-Link Safeguard Engine 18 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1813 5
Microsoft Windows 7 1898 5
Mozilla Firefox - браузер 1812 5
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 5
Microsoft Windows Server 2008 444 5
Microsoft Skype 1994 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 731 4
Intel Core - Семейство процессоров 1176 4
Microsoft Windows Server 2003 567 4
Apple - App Store 2666 4
Fortinet FortiOS 35 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 417 4
Microsoft Office 3505 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 434 4
Microsoft Exchange 1349 4
Samba 133 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 4
Самошкин Дмитрий 20 6
Путин Владимир 2807 3
Cerf Vint - Серф Винт 36 3
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 3
Королюк Алексей 86 3
Кулин Филипп 43 3
Завизион Евгений 6 3
Никифоров Николай 1172 3
Бриткин Александр 7 3
Шубин Сергей 25 2
Ксенин Алекс 314 2
Рыжов Игорь 3 2
Лямин Александр 72 2
Бельский Юрий 17 2
Иващенко Павел 2 2
Дуров Павел 256 2
Баранов Сергей 19 1
Мальцев Алексей 14 1
Володин Вячеслав 72 1
Чумаченко Константин 11 1
Сысоев Игорь 37 1
Попов Сергей 112 1
Панков Александр 69 1
Кузьмич Андрей 8 1
Зайцев Михаил 200 1
Климарев Михаил 48 1
Самойленко Максим 65 1
Гришанова Ирина 27 1
Лукашенко Александр 91 1
Галицкий Александр 103 1
Семенихин Алексей 1 1
Катков Алексей 40 1
Ушацкий Андрей 104 1
Добкин Аркадий 73 1
Conway Andrew - Конуэй Эндрю 3 1
Бельченко Юрий 2 1
Венцлавович Елена 41 1
Арбузов Павел 1 1
Мирошниченко Иван 4 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 126529 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50672 61
Европа 21508 35
Япония 13033 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17261 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40214 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15439 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13079 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13398 18
Азия - Азиатский регион 5165 12
Америка Северная 3122 10
Канада 4735 9
Германия - Федеративная Республика 12187 9
Нидерланды 3338 8
Земля - планета Солнечной системы 9990 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 8
Америка Латинская 1719 8
Ближний Восток 2698 8
Португалия - Порту 627 7
Швеция - Королевство 3547 6
Франция - Французская Республика 7622 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1660 6
США - Калифорния 4687 6
Африка - Африканский регион 3311 5
Китай - Пекин - Beijing 926 5
Великобритания - Лондон 2383 5
США - Иллинойс - Чикаго 416 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15606 5
Украина 7380 5
Бельгия - Королевство 935 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1015 4
Испания - Королевство 3625 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4947 4
Нидерланды - Амстердам 601 4
Финляндия - Финляндская Республика 3495 4
Южная Корея - Республика 6339 4
Беларусь - Белоруссия 4535 4
Казахстан - Республика 5074 3
Европа Восточная 3013 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6536 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43052 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25030 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43161 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9559 19
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6290 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15620 14
Регистратор 1386 13
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 825 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11173 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4060 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11053 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21268 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5868 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8580 9
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1703 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10178 8
Металлы - Медь - Copper 757 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1957 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5666 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3147 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7129 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3337 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4816 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4663 6
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14423 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8108 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4718 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7192 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5088 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5370 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4612 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9017 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4311 5
Internet Economy - Интернет-экономика 5586 5
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3546 5
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 270 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1988 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2797 4
Times 651 3
CNET Networks - CNET News 1642 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 3
NE Asia Online 313 3
Forbes - Форбс 657 2
Kyodo 47 2
Total Telecom 613 2
Computer.Tradeshow.Ru 57 2
ComputerWire 51 2
Kyodo News 25 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
Computer Weekly 373 2
Silicon.com 364 2
The Register 1439 2
DarkReading.com 91 2
TorrentFreak (TF) 111 1
Telegraph 209 1
Independent 114 1
ТВ-Новости АНО 6 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Washington Profile 140 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1347 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 836 1
91Mobiles 1731 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 1
ZDnet 596 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 696 1
WikiLeaks 115 1
ITnews 34 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
Nextgov 22 1
VNUNet.com 214 1
Cellular News 233 1
Thomson Reuters - Рейтер 5791 1
CrunchBase 70 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Gartner - Гартнер 3496 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7565 4
Juniper Research 508 3
Tolly Group 14 2
IDC - International Data Corporation 4869 2
ABI Research 233 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
Fortune Global 500 283 1
Research and Markets 23 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 1
Security Compute Rating 5 1
Security Compute Ratings 3 1
Frost & Sullivan 202 1
Technavio 25 1
IHS Infonetics Research 90 1
Consumer Reports 38 1
Fortune Global 100 139 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2430 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Harbor Research 3 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1318 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 193 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 606 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 3 1
ИИИ - Институт исследований интернета 49 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 19 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 230 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 150 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 313 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11848 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2134 2
CiscoLive! 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
USENIX - техническая конференция 15 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 82 1
LinuxWorld 53 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Infosecurity - выставка 63 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
Связь-Экспокомм 94 1
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