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Индексная книга (каталог) CNews*
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Technavio



03.04.2025 Selecty: перетекание специалистов в сферу ИИ меняет кадровый рынок 1
29.02.2024 Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 1
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 1
28.03.2022 Облачное резервное копирование становится все более популярным 1
21.10.2020 Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
02.07.2019 В коммерциализации дронов усмотрели террористическую угрозу 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
29.02.2016 Dell представила промышленные ПК для встраиваемых систем 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
13.11.2014 Рынок мобильных геосервисов до 2018 г. будет расти на 38% в год 1
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 1
18.07.2014 Аналитики назвали новых лидеров рынка смарт-карт 1
18.06.2014 Bosch создала проекционный экран для любых автомобилей 1
29.04.2014 Рынок бесконтактных смарт-карт ответит на вызовы безопасности 1
18.12.2013 Регионы почувствовали преимущества сервисов УЭК 1
18.12.2013 Западные эксперты обвинили Россию в падении продаж смарт-карт 1
13.12.2013 Объемы рынка RFID к 2016 г. превысят $3 млрд. 1
08.11.2013 Запад пророчит России широкое внедрение бесконтактных смарт-карт 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 1
05.08.2013 Мобильная ЭЦП согласованию не подлежит 1
24.04.2013 Mercedes превратил кроссовер в мобильный кинотеатр 1
07.09.2012 Первые SIM-карты с ЭЦП появятся в России в 2013 г. 1
21.04.2011 Эксперты обнаружили на рынке ECM перспективы роста 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Technavio и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto 182 4
Ростелеком 9829 3
Dell EMC 5038 3
Docsvision - ДоксВижн 1012 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 3
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 50 3
InfoShell - ИнфоШелл 15 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
МегаФон 9105 2
Intel Corporation 12252 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 408 2
Корус Консалтинг ГК 1237 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 2
Directum - Директум 1107 2
Цифра ГК 2453 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
Touch Instinct - Тачин 13 2
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 56 2
Acronis - Акронис 450 1
Fortinet 393 1
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
IOActive 13 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Canonical 204 1
Крок - Croc 1780 1
Microsoft Corporation 24743 1
Cisco Systems 5137 1
Accenture plc 682 1
Saprun - Сапран групп 52 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12983 1
HP Inc. 5702 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Лента - Сеть розничной торговли 2110 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
БТК холдинг 7 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
Альфа-Банк 1786 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 453 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
GlobalData 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
Газпром нефть 628 1
McKesson 14 1
Вкусный дом 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4866 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6017 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 290 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2984 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31327 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24459 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15965 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21529 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10444 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3900 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 709 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14225 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12697 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12583 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 897 4
Электронный документ - Electronic document 1471 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11349 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4845 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1291 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11218 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13478 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24495 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13926 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28110 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12138 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1795 2
Google Android 14156 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 2
Microsoft Windows 15809 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 1
Microsoft Windows 10 1786 1
Intel x86 - архитектура процессора 1879 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Apple iOS 7903 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Apple iPad 3875 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Intel Core - Семейство процессоров 1210 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Apple iPhone 6 4862 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
HPE OpenNFV 7 1
BMW X - серия кроссоверов 24 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 1
Telefonica - Telefónica Open Future 3 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Linux OS 10123 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
Acronis ЦОД 3 1
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 5 1
Костин Дмитрий 9 2
Котенко Дмитрий 7 2
Андреев Владимир 98 2
Ghaus Faisal - Гаус Файзал 2 2
Мальцев Алексей 19 1
Белоусов Сергей 242 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Басов Алексей 115 1
Евсягин Алексей 3 1
Слюсарь Юрий 11 1
Белов Василий 48 1
Ильницкий Иван 2 1
Нугманов Андрей 8 1
Староверов Денис 14 1
Катков Алексей 42 1
Кудич Алексей 1 1
Галицкий Александр 107 1
Бриткин Александр 7 1
Арсентьев Андрей 69 1
Болышев Максим 16 1
Солнцев Михаил 8 1
Бушмелев Сергей 44 1
Кадников Вячеслав 20 1
Житнюк Павел 33 1
Курьянов Сергей 162 1
Баранов Никита 13 1
Рахманов Виктор 6 1
Лобан Олег 7 1
Огороднов Сергей 6 1
Антошин Роман 5 1
Макаревич Николай 13 1
Семчук Иван 12 1
Янборисов Вадим 5 1
Баранов Роман 14 1
Подлесный Константин 7 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Попов Алексей 336 1
Карпинский Алексей 42 1
Нестеров Андрей 20 1
Каштанкин Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52377 8
Германия - Федеративная Республика 12744 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 6
Франция - Французская Республика 7883 5
Европа 21861 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 4
Африка - Африканский регион 3507 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3346 3
Сингапур - Республика 1864 2
Канада 4906 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17632 2
Азия - Азиатский регион 5582 2
Бразилия - Федеративная Республика 2381 2
Нидерланды 3544 2
Финляндия - Финляндская Республика 3619 2
Польша - Республика 1964 2
Америка - Американский регион 2167 2
Индонезия - Республика 969 2
Америка Южная 854 2
Земля - планета Солнечной системы 10430 1
Япония 13332 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Новая Зеландия 719 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 1
Индия - Bharat 5501 1
Европа Восточная 3107 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Ближний Восток 2967 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1690 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Испания - Королевство 3727 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1822 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1414 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18911 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11100 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8892 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10002 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6284 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3205 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 3
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 3
Паспорт - Паспортные данные 2554 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 206 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4732 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4425 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2646 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7062 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5093 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2779 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1904 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13842 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1500 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5874 1
EE Times 158 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Markets&Markets Research 112 5
Gartner - Гартнер 3566 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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