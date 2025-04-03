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Technavio
Technavio и организации, системы, технологии, персоны:
|Костин Дмитрий 9 2
|Котенко Дмитрий 7 2
|Андреев Владимир 98 2
|Ghaus Faisal - Гаус Файзал 2 2
|Мальцев Алексей 19 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
|Басов Алексей 115 1
|Евсягин Алексей 3 1
|Слюсарь Юрий 11 1
|Белов Василий 48 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Староверов Денис 14 1
|Катков Алексей 42 1
|Кудич Алексей 1 1
|Галицкий Александр 107 1
|Бриткин Александр 7 1
|Арсентьев Андрей 69 1
|Болышев Максим 16 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Житнюк Павел 33 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Баранов Никита 13 1
|Рахманов Виктор 6 1
|Лобан Олег 7 1
|Огороднов Сергей 6 1
|Антошин Роман 5 1
|Макаревич Николай 13 1
|Семчук Иван 12 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Баранов Роман 14 1
|Подлесный Константин 7 1
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
|Попов Алексей 336 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Каштанкин Илья 3 1
|EE Times 158 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
|CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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