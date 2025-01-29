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Equifax Американское бюро кредитных историй



29.01.2025 Зависимость от облачных провайдеров создала новые риски для банков - исследование ТИСБИ 1
06.06.2022 ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
04.03.2019 Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки 1
20.12.2018 Мировые ИТ-гиганты в 2018 году проштрафились на $246,8 млн за утечку данных 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 2
23.04.2018 InfoWatch: Мировой объем утечек вырос более чем в четыре раза. Инфографика 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
23.03.2018 «Безопасность как услуга» растет колоссальными темпами, обгоняя «обычное» ПО и «железо» 1
12.01.2018 Эволюция угрозы: хакеры автоматизировали атаки и увеличили масштабы поражения 1
27.12.2017 InfoWatch представила дайджест главных утечек 2017 года 1
28.11.2017 Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска 1
13.09.2017 Cisco спешно ищет уязвимости в своем ПО для веб-трансляций 1
08.09.2017 Хакеры украли данные половины населения США 4
07.06.2016 Доля банковских утечек стремительно растет 1
02.12.2014 Хит-парад утечек 2013 1
13.05.2014 Оборотная сторона открытых данных: как в Британии начали торговать частной жизнью 1
07.09.2012 Первые SIM-карты с ЭЦП появятся в России в 2013 г. 1
11.03.2012 «Банк Хоум Кредит» снизил уровень кредитного мошенничества с помощью Fraud Prevention Service 1
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс» 1
19.10.2011 «Яндекс.Деньги» заинтересовались кредитной историей пользователей 1
20.08.2009 БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро 1
02.12.2008 Starbucks потеряла ноутбук с персональными данными 100 тыс. сотрудников 1
30.06.2008 CNET Networks пострадал от утечки данных 1
27.07.2007 "Транспортные" утечки данных стоят миллионы долларов 1
21.11.2006 Microsoft выпустила финальную версию Office Live 1
01.08.2005 Банк наживается на собственной беззащитности 1
25.10.2000 Новая веб-система призвана защитить частную информацию пользователей Сети 1
17.07.2000 Equifax и Checkfree раскроют сетевым компаниям кредитные истории потенциальных клиентов 1
16.07.1999 EDS заключает 10-летний контракт с Equifax 1
16.07.1999 EDS заключает 10-летний контракт с Equifax 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Equifax и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1015 7
Experian 80 6
Meta Platforms - Facebook 4440 3
Cisco Systems 5115 2
Microsoft Corporation 24639 2
Fortinet 387 2
Adobe Systems 1550 2
Google LLC 11788 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 2
PayPal 654 2
HP EDS - Electronic Data Systems 237 2
Perimetrix - Периметрикс 273 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 31 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Alibaba Group 422 1
Yandex - Яндекс 7359 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Telegram Group 2000 1
Yahoo! 3697 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Trend Micro 601 1
Cambridge Analytica 47 1
Tencent 158 1
Canalys 231 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Ростелеком 9710 1
МегаФон 8847 1
Apple Inc 12109 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3493 1
HTC Corporation 1499 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1400 1
SAS Institute 972 1
Webmoney 542 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Uber 331 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Почта России ПАО 2116 1
American Express - Amex 328 1
eBay Inc 1620 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Starbucks 88 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Appleby 3 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 1
Ак Барс Банк 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Лесные дали - пансионат 19 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Федеральное казначейство России 1778 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 257 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
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Зинина Ульяна 4 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
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Biden Joe - Байден Джо 130 1
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