SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ

«СерчИнформ FileAuditor» нарастил возможности контроля за правами пользователей В DCAP-системе «СерчИнформ FileAuditor» появился углубленный аудит пользовательских прав доступа к файлам и директориям в корпоративных хранилищах. Это достигается за счет расширения интеграции с Active Direct

«СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров Почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеровЭто выяснила компания «СерчИнформ», опросив более 150 специалистов по информационной безопасности московских компаний. Респондентами исследования стали владельцы и руководители бизнеса, ИБ-специалисты коммерческих и

В «СерчИнформ КИБ» появился инструмент защищенной архивации файлов пользователей В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» теперь можно развернуть веб-сервис Archive Creator для создания защищенных архивов. Он позволит ИБ-специалистам внедрить в компании практику передачи файлов под паролем без испо

Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах Автомобильный холдинг «Динамика» выбрал DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек конфиденциальных данных в удаленных филиалах компании. Решение помогает заказчику получать сведения об инцидентах безопасности в филиалах и централизованно

«СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновился функционал DeviceController – модуля для защиты съемных устройств. Теперь ИБ-специалистам проще управлять записью на флешки в зависимости от полномочий сотрудников, ко

«СерчИнформ FileAuditor» автоматизировал обнаружение неучтенных копий критичных данных DCAP-система предупреждает о наличии дубликатов файла и указывает места их хранения. Система аудита и защиты файловых хранилищ «СерчИнформ FileAuditor» получила обновление, в котором оптимизировали функцию поиска копий документов. Теперь DCAP отображает информацию о наличии копий при просмотре файла, а также позволяет о

«Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком ания «Интеллектуальные коммуникации» заключила договор о сотрудничестве с разработчиком ИБ-средств «СерчИнформ» и подписала контракт с производственной организацией на оказание услуг по аутсорс

В «СерчИнформ КИБ» реализован автоматизированный бэкап В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась возможность автоматически архивировать базы данных серверных компонентов, отвечающих за работоспособность аналитического модуля, управление конфигурацией системы, пост

Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе Теперь управлять компонентами DLP-системы можно удаленно через браузер. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» теперь можно администрировать и конфигурировать из веб-интерфейса. ИБ-специалист сможет управлять DLP-системой удаленно, через любой современный браузер. Об этом CNews сообщили

Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ» Объединенная строительная компания «1520» (ОСК 1520) использует продукты российского разработчика средств защиты информации «СерчИнформ». Сейчас в компании развернуты два решения вендора: DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщили представители «СерчИ

Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса Производитель керамической плитки Kerama Marazzi использует продукты экосистемы «СерчИнформ» для комплексной защиты бизнеса и оценки продуктивности персонала. История сотрудничества компаний началась в 2019 г. На сегодняшний день в ИТ-инфраструктуре Kerama Marazzi развернут

«Абак-2000» будет оказывать услуги аутсорсинга информационной безопасности в рамках франшизы «СерчИнформ» Системный интегратор ООО «ГК "АБАК-2000"» и разработчик средств информационной безопасности (ИБ) «СерчИнформ» заключили договор о сотрудничестве. Теперь ООО «ГК "АБАК-2000"» будет предоставлять сервис внутренней информационной безопасности по подписке. Услуга позволяет заказчику выявить ИБ-

«СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров DLP-система «СерчИнформ КИБ» усилила функции распознавания аудио. Теперь программа автоматически преобразует в текст аудиосообщения и записи звонков из мессенджеров. Это позволяет анализировать их и осущест

«Эксперт РА» выбрал решения «СерчИнформ» для комплексной защиты информации Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» обезопасило свою инфраструктуру с помощью систем защиты российского разработчика «СерчИнформ». Сейчас агентство использует три продукта вендора: DLP-систему «СерчИнформ КИБ», DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщи

В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки онлайн-звонков DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности контроля мессенджеров. Теперь ИБ-специалисты могут блокировать возможность звонить и отправлять голосовые сообщения в Skype и Viber. Об этом CNews сообщили

«СерчИнформ»: больше половины ИБ-отделов нуждаются в SIEM-специалистах Это показало исследование компании «СерчИнформ», в котором приняли участие более 300 ИБ-специалистов из отечественных компаний разного профиля. Нехватка кадров в ИБ 60% опрошенных заявили, что в их ИБ-отделах для полноценной рабо

Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов Строительная компания «ССК» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты критически важной информации и данных клиентов. Решение о покупке было принято в марте 2024 г. после пилотирования систем нескольких вендоров. На этапе тестирования о

Компания FIDO-BIZNES защитила свои разработки с помощью решений «СерчИнформ» Разработчик и поставщик информационных систем и технологических решений на рынке Узбекистана – компания FIDO-BIZNES – выбрала решения российского разработчика «СерчИнформ» для защиты конфиденциальной информации и контроля за внутренними правилами безопасности. В феврале 2024 г. заказчик реализовал проекты по развертыванию DLP-системы «СерчИнформ

Центр обслуживания граждан Екатеринбурга защитил персональных данных с помощью решений «СерчИнформ» Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере Екатеринбурга внедрил продукты экосистемы компании «СерчИнформ» для защиты персональных данных граждан. Решение о сотрудничестве было принято в 2023 г. Сейчас в учреждении развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «СерчИнф

«СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Центр реагирования ЦБ РФ изменил процесс передачи банкам индикаторов компрометации. Разработчики SIEM-системы адаптировали механизм их импорта в списки исключений. В «СерчИнформ SIEM» изменился процесс взаимодействия с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Банка России. Банки получают от ФинЦЕРТ индикаторы компрометации: домены и IP-адреса опасных веб-рес

«СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ DLP-система «СерчИнформ КИБ» пополнила список поддерживаемых мессенджеров и облачных хранилищ. Также появились новые способы контроля для давно доступных источников. Нововведения позволят эффективнее выявля

ГК «Анлим» оказывает услуги на базе «СерчИнформ SIEM» Группа компаний «Анлим», интегратор решений для информационной безопасности и ИT, выбрала «СерчИнформ SIEM» для оказания услуг по анализу событий информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». «СерчИнформ SIEM» – система управления событ

Электронная торговая площадка ETPRF.RU усилила защиту с помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ» Специализированная электронная торговая площадка (ЭТП) ETPRF.RU внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для комплексного подхода к обеспечению безопасности, полного контроля корпоративной информации и предотвращения рисков ИБ. Помимо защиты от утечек конфиденциальных данных задачи

В DLP от «СерчИнформ» стало проще кастомизировать хранение данных перехвата ИБ-специалист может гибко управлять тем, как DLP собирает и хранит информацию. DLP-система «СерчИнформ КИБ» обновила настройки хранения данных, которые она собирает в процессе мониторинга пользовательской активности за ПК и передачи информации по каналам связи. Об этом CNews сообщили

77% российских ИБ-специалистов согласны использовать в работе возможности ИИ интеллекта в свою работу, 23% опрошенных ответили, что в работе ИБ-специалистов нет места ИИ. Такие результаты показал опрос с участием 526 ИБ-специалистов российских компаний, проведенный компанией «СерчИнформ». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Опрошенные специалисты предлагают использовать искусственный интеллект для решения следующих ИБ-задач: аналитика и прогноз

«Крона-Банк» внедрил «СерчИнформ SIEM» для защиты ИТ-инфраструктуры Системный интегратор «Нева-Автоматизация» – партнер «СерчИнформ» – внедрил «СерчИнформ SIEM» в «Крона-Банке». Система собирает, мониторит и анализирует события безопасности в режиме реального времени. Решение о покупке заказчик принял в фе

GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ» Группа Компаний «Джи-Эс-Ти» (GST) одной из первых начала сотрудничество с «СерчИнформ» в рамках франшизы аутсорсинга информационной безопасности: в прошлом году компании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на

«СерчИнформ» запатентовала технологию перехвата файловых потоков В апреле 2024 г. Роспатент зарегистрировал систему и способ перехвата файловых потоков от «СерчИнформ» в качестве уникальной разработки. Эта технология лежит в основе DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» и позволяет осуществлять контроль данных в файловых хранилищах на драйве

В «СерчИнформ КИБ» усилен контроль за конфиденциальными файлами с помощью DCAP «СерчИнформ КИБ» поддержал отображение меток «СерчИнформ FileAuditor» в основной консоли. DLP не нужно вычитывать файл, чтобы «видеть», что внутри: персональные данные, финансовая информа

«Сибинтел холдинг» внедрил ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса ООО «Сибинтел холдинг» использует продукты российского вендора «СерчИнформ» для комплексной защиты информации и контроля инфраструктуры компании. История сотрудничества «Сибинтел» с «СерчИнформ» началась еще в 2013 г. Сейчас в холдинге развернуты DLP

«КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ» Компания «КрасКрипт» в 2023 г. расширила портфель услуг аутсорсингом внутренней информационной безопасности от «СерчИнформ». К концу 2023 г. организация выиграла тендер строительной компании с заключением договора на год. Заказчик получил сервис по подписке с полной защитой от утечек данных, корпоративно

«СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках «СерчИнформ FileAuditor» расширил число поддерживаемых источников для контентного анализа и классификации файлов. Теперь система поддерживает вычитку облачных хранилищ по протоколу WebDAV. Она п

ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM» Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выбрал «СерчИнформ SIEM» для расширения портфеля сервисов в области информационной безопасности. Компания предлагает заказчикам комплексные услуги на базе SIEM от «СерчИнформ» – системы монитори

«СерчИнформ» представила FileAuditor для Linux-инфраструктур Компания «СерчИнформ» представила версию DCAP-системы FileAuditor для операционной системы Linux. У ИБ-специалистов появилась возможность контролировать любые хранилища данных, развернутые в средах свобо

Аналитики «СерчИнформ» выяснили, что 50% компаний МСБ сталкиваются с корпоративным мошенничеством «СерчИнформ» представила отчет с данными об инцидентах внутренней безопасности в 104 компаниях

Торговый дом «Энерго» выбрал «СерчИнформ SIEM» для анализа событий информационной безопасности Торговый дом «Энерго» внедрил SIEM-систему от «СерчИнформ» для предупреждения инцидентов и укрепления информационной безопасности. Сотрудничество началось в мае 2023 г. после завершения пилотного проекта. «СерчИнформ SIEM» позволяет

В «СерчИнформ КИБ» обновились возможности «открытого контроля» и пользовательский интерфейс Обновленный дизайн и функционал пользовательского интерфейса в DLP упростит взаимодействие отдела информационной безопасности с сотрудниками. В обновленной версии «СерчИнформ КИБ» полностью изменился интерфейс пользователя на агенте. Этот интерфейс помогает сотрудникам удобно взаимодействовать с отделом ИБ, например, если нужно запросить доступ к принтеру

Step Logic подготовил ИБ-аналитиков для работы с «СерчИнформ SIEM» Step Logic, российский поставщик услуг сетевой и системной интеграции, получил статус партнера, позволяющий компании поставлять «СерчИнформ SIEM» и оказывать заказчикам спектр услуг на базе защитного решения. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». «СерчИнформ SIEM» – система управления событиями

«СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга В конце июня 2023 г. компания «СерчИнформ» запустила франшизу аутсорсинга информационной безопасности – сервиса по подписке, который помогает компаниям обеспечить полную защиту от внутренних ИБ-угроз без трудозатрат со сторо