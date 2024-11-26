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SearchInform СёрчИнформ ранее СофтИнформ

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ

ООО «СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Резидент Инновационного центра «Сколково», входит в АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт». В линейке компании – сертифицированные продукты для защиты данных на уровне ИТ-инфраструктуры, СУБД, файловой системы, рабочих станций пользователей и каналов передачи информации, рисков со стороны человеческого фактора.


26.11.2024 «СерчИнформ FileAuditor» нарастил возможности контроля за правами пользователей

В DCAP-системе «СерчИнформ FileAuditor» появился углубленный аудит пользовательских прав доступа к файлам и директориям в корпоративных хранилищах. Это достигается за счет расширения интеграции с Active Direct
19.11.2024 «СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров

Почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеровЭто выяснила компания «СерчИнформ», опросив более 150 специалистов по информационной безопасности московских компаний. Респондентами исследования стали владельцы и руководители бизнеса, ИБ-специалисты коммерческих и

14.11.2024 В «СерчИнформ КИБ» появился инструмент защищенной архивации файлов пользователей

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» теперь можно развернуть веб-сервис Archive Creator для создания защищенных архивов. Он позволит ИБ-специалистам внедрить в компании практику передачи файлов под паролем без испо
07.11.2024 Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах

Автомобильный холдинг «Динамика» выбрал DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек конфиденциальных данных в удаленных филиалах компании. Решение помогает заказчику получать сведения об инцидентах безопасности в филиалах и централизованно

05.11.2024 «СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновился функционал DeviceController – модуля для защиты съемных устройств. Теперь ИБ-специалистам проще управлять записью на флешки в зависимости от полномочий сотрудников, ко
31.10.2024 «СерчИнформ FileAuditor» автоматизировал обнаружение неучтенных копий критичных данных

DCAP-система предупреждает о наличии дубликатов файла и указывает места их хранения. Система аудита и защиты файловых хранилищ «СерчИнформ FileAuditor» получила обновление, в котором оптимизировали функцию поиска копий документов. Теперь DCAP отображает информацию о наличии копий при просмотре файла, а также позволяет о
29.10.2024 «Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком

ания «Интеллектуальные коммуникации» заключила договор о сотрудничестве с разработчиком ИБ-средств «СерчИнформ» и подписала контракт с производственной организацией на оказание услуг по аутсорс
22.10.2024 В «СерчИнформ КИБ» реализован автоматизированный бэкап

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась возможность автоматически архивировать базы данных серверных компонентов, отвечающих за работоспособность аналитического модуля, управление конфигурацией системы, пост
17.10.2024 Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе

Теперь управлять компонентами DLP-системы можно удаленно через браузер. DLP-систему «СерчИнформ КИБ» теперь можно администрировать и конфигурировать из веб-интерфейса. ИБ-специалист сможет управлять DLP-системой удаленно, через любой современный браузер. Об этом CNews сообщили

16.10.2024 Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ»

Объединенная строительная компания «1520» (ОСК 1520) использует продукты российского разработчика средств защиты информации «СерчИнформ». Сейчас в компании развернуты два решения вендора: DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщили представители «СерчИ
02.10.2024 Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса

Производитель керамической плитки Kerama Marazzi использует продукты экосистемы «СерчИнформ» для комплексной защиты бизнеса и оценки продуктивности персонала. История сотрудничества компаний началась в 2019 г. На сегодняшний день в ИТ-инфраструктуре Kerama Marazzi развернут
26.09.2024 «Абак-2000» будет оказывать услуги аутсорсинга информационной безопасности в рамках франшизы «СерчИнформ»

Системный интегратор ООО «ГК "АБАК-2000"» и разработчик средств информационной безопасности (ИБ) «СерчИнформ» заключили договор о сотрудничестве. Теперь ООО «ГК "АБАК-2000"» будет предоставлять сервис внутренней информационной безопасности по подписке. Услуга позволяет заказчику выявить ИБ-
23.09.2024 «СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров

DLP-система «СерчИнформ КИБ» усилила функции распознавания аудио. Теперь программа автоматически преобразует в текст аудиосообщения и записи звонков из мессенджеров. Это позволяет анализировать их и осущест
20.09.2024 «Эксперт РА» выбрал решения «СерчИнформ» для комплексной защиты информации

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» обезопасило свою инфраструктуру с помощью систем защиты российского разработчика «СерчИнформ». Сейчас агентство использует три продукта вендора: DLP-систему «СерчИнформ КИБ», DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщи
17.09.2024 В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки онлайн-звонков

DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности контроля мессенджеров. Теперь ИБ-специалисты могут блокировать возможность звонить и отправлять голосовые сообщения в Skype и Viber. Об этом CNews сообщили
29.08.2024 «СерчИнформ»: больше половины ИБ-отделов нуждаются в SIEM-специалистах

Это показало исследование компании «СерчИнформ», в котором приняли участие более 300 ИБ-специалистов из отечественных компаний разного профиля. Нехватка кадров в ИБ 60% опрошенных заявили, что в их ИБ-отделах для полноценной рабо
07.08.2024 Компания «ССК» выбрала «СерчИнформ КИБ» для защиты данных клиентов

Строительная компания «ССК» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты критически важной информации и данных клиентов. Решение о покупке было принято в марте 2024 г. после пилотирования систем нескольких вендоров. На этапе тестирования о
16.07.2024 Компания FIDO-BIZNES защитила свои разработки с помощью решений «СерчИнформ»

Разработчик и поставщик информационных систем и технологических решений на рынке Узбекистана – компания FIDO-BIZNES – выбрала решения российского разработчика «СерчИнформ» для защиты конфиденциальной информации и контроля за внутренними правилами безопасности. В феврале 2024 г. заказчик реализовал проекты по развертыванию DLP-системы «СерчИнформ

09.07.2024 Центр обслуживания граждан Екатеринбурга защитил персональных данных с помощью решений «СерчИнформ»

Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере Екатеринбурга внедрил продукты экосистемы компании «СерчИнформ» для защиты персональных данных граждан. Решение о сотрудничестве было принято в 2023 г. Сейчас в учреждении развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «СерчИнф
03.07.2024 «СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ

Центр реагирования ЦБ РФ изменил процесс передачи банкам индикаторов компрометации. Разработчики SIEM-системы адаптировали механизм их импорта в списки исключений. В «СерчИнформ SIEM» изменился процесс взаимодействия с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Банка России. Банки получают от ФинЦЕРТ индикаторы компрометации: домены и IP-адреса опасных веб-рес
24.06.2024 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ

DLP-система «СерчИнформ КИБ» пополнила список поддерживаемых мессенджеров и облачных хранилищ. Также появились новые способы контроля для давно доступных источников. Нововведения позволят эффективнее выявля
19.06.2024 ГК «Анлим» оказывает услуги на базе «СерчИнформ SIEM»

Группа компаний «Анлим», интегратор решений для информационной безопасности и ИT, выбрала «СерчИнформ SIEM» для оказания услуг по анализу событий информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». «СерчИнформ SIEM» – система управления событ
17.06.2024 Электронная торговая площадка ETPRF.RU усилила защиту с помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ»

Специализированная электронная торговая площадка (ЭТП) ETPRF.RU внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для комплексного подхода к обеспечению безопасности, полного контроля корпоративной информации и предотвращения рисков ИБ. Помимо защиты от утечек конфиденциальных данных задачи
11.06.2024 В DLP от «СерчИнформ» стало проще кастомизировать хранение данных перехвата

ИБ-специалист может гибко управлять тем, как DLP собирает и хранит информацию. DLP-система «СерчИнформ КИБ» обновила настройки хранения данных, которые она собирает в процессе мониторинга пользовательской активности за ПК и передачи информации по каналам связи. Об этом CNews сообщили

29.05.2024 77% российских ИБ-специалистов согласны использовать в работе возможности ИИ

интеллекта в свою работу, 23% опрошенных ответили, что в работе ИБ-специалистов нет места ИИ. Такие результаты показал опрос с участием 526 ИБ-специалистов российских компаний, проведенный компанией «СерчИнформ». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Опрошенные специалисты предлагают использовать искусственный интеллект для решения следующих ИБ-задач: аналитика и прогноз
27.05.2024 «Крона-Банк» внедрил «СерчИнформ SIEM» для защиты ИТ-инфраструктуры

Системный интегратор «Нева-Автоматизация» – партнер «СерчИнформ» – внедрил «СерчИнформ SIEM» в «Крона-Банке». Система собирает, мониторит и анализирует события безопасности в режиме реального времени. Решение о покупке заказчик принял в фе
23.05.2024 GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»

Группа Компаний «Джи-Эс-Ти» (GST) одной из первых начала сотрудничество с «СерчИнформ» в рамках франшизы аутсорсинга информационной безопасности: в прошлом году компании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на

22.05.2024 «СерчИнформ» запатентовала технологию перехвата файловых потоков

В апреле 2024 г. Роспатент зарегистрировал систему и способ перехвата файловых потоков от «СерчИнформ» в качестве уникальной разработки. Эта технология лежит в основе DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» и позволяет осуществлять контроль данных в файловых хранилищах на драйве
15.05.2024 В «СерчИнформ КИБ» усилен контроль за конфиденциальными файлами с помощью DCAP

«СерчИнформ КИБ» поддержал отображение меток «СерчИнформ FileAuditor» в основной консоли. DLP не нужно вычитывать файл, чтобы «видеть», что внутри: персональные данные, финансовая информа
13.05.2024 «Сибинтел холдинг» внедрил ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса

ООО «Сибинтел холдинг» использует продукты российского вендора «СерчИнформ» для комплексной защиты информации и контроля инфраструктуры компании. История сотрудничества «Сибинтел» с «СерчИнформ» началась еще в 2013 г. Сейчас в холдинге развернуты DLP
25.04.2024 «КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»

Компания «КрасКрипт» в 2023 г. расширила портфель услуг аутсорсингом внутренней информационной безопасности от «СерчИнформ». К концу 2023 г. организация выиграла тендер строительной компании с заключением договора на год. Заказчик получил сервис по подписке с полной защитой от утечек данных, корпоративно
24.04.2024 «СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках

«СерчИнформ FileAuditor» расширил число поддерживаемых источников для контентного анализа и классификации файлов. Теперь система поддерживает вычитку облачных хранилищ по протоколу WebDAV. Она п
18.04.2024 ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM»

Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выбрал «СерчИнформ SIEM» для расширения портфеля сервисов в области информационной безопасности. Компания предлагает заказчикам комплексные услуги на базе SIEM от «СерчИнформ» – системы монитори
17.04.2024 «СерчИнформ» представила FileAuditor для Linux-инфраструктур

Компания «СерчИнформ» представила версию DCAP-системы FileAuditor для операционной системы Linux. У ИБ-специалистов появилась возможность контролировать любые хранилища данных, развернутые в средах свобо
11.04.2024 Аналитики «СерчИнформ» выяснили, что 50% компаний МСБ сталкиваются с корпоративным мошенничеством

«СерчИнформ» представила отчет с данными об инцидентах внутренней безопасности в 104 компаниях
10.04.2024 Торговый дом «Энерго» выбрал «СерчИнформ SIEM» для анализа событий информационной безопасности

Торговый дом «Энерго» внедрил SIEM-систему от «СерчИнформ» для предупреждения инцидентов и укрепления информационной безопасности. Сотрудничество началось в мае 2023 г. после завершения пилотного проекта. «СерчИнформ SIEM» позволяет

08.04.2024 В «СерчИнформ КИБ» обновились возможности «открытого контроля» и пользовательский интерфейс

Обновленный дизайн и функционал пользовательского интерфейса в DLP упростит взаимодействие отдела информационной безопасности с сотрудниками. В обновленной версии «СерчИнформ КИБ» полностью изменился интерфейс пользователя на агенте. Этот интерфейс помогает сотрудникам удобно взаимодействовать с отделом ИБ, например, если нужно запросить доступ к принтеру
04.04.2024 Step Logic подготовил ИБ-аналитиков для работы с «СерчИнформ SIEM»

Step Logic, российский поставщик услуг сетевой и системной интеграции, получил статус партнера, позволяющий компании поставлять «СерчИнформ SIEM» и оказывать заказчикам спектр услуг на базе защитного решения. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». «СерчИнформ SIEM» – система управления событиями
02.04.2024 «СерчИнформ» обучила более 100 ИБ-аналитиков партнеров франшизы ИБ-аутсорсинга

В конце июня 2023 г. компания «СерчИнформ» запустила франшизу аутсорсинга информационной безопасности – сервиса по подписке, который помогает компаниям обеспечить полную защиту от внутренних ИБ-угроз без трудозатрат со сторо
27.03.2024 Казахстанская товарная биржа «Эстау» выбрала продукты «СерчИнформ» для защиты от утечек

Товарная биржа Республики Казахстан «Эстау» защищает сложную систему электронных торгов с помощью решений российского разработчика «СерчИнформ». В августе 2023 г. заказчик внедрил сразу две системы вендора, которые обеспечивают информационную безопасность внутренних процессов: «СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ SI

Публикаций - 396, упоминаний - 506

SearchInform и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24544 19
InfoWatch - Инфовотч 1009 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1784 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4822 16
Telegram Group 1867 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 879 13
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 300 12
Код Безопасности 595 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3794 12
8122 12
Meta Platforms - Facebook 4429 11
TrueConf - ТруКонф 394 11
Базальт СПО - BaseALT 626 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1163 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 433 9
Cisco Systems 5100 9
Цифра ГК 2404 9
Ростелеком 9602 8
Рексофт - Reksoft 416 8
Ред Софт - Red Soft 675 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8688 8
Softline - Софтлайн 2721 7
IBM - International Business Machines Corp 9427 7
Информзащита 736 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
Huawei 3883 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 590 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 94 7
Oracle Corporation 6662 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 6
VK - Mail.ru Group 3445 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 220 6
Крок - Croc 1771 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1006 6
Yandex - Яндекс 7195 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1126 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12291 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1113 5
Dropbox 496 5
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 53 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7165 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 252 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 7
Русагро Группа Компаний 275 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 903 6
Газпром ПАО 1337 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Почта России ПАО 2097 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
МКБ - Московский кредитный банк 553 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2773 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 4
ЦентроКредит АКБ 16 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 231 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 3
LinkedIn 632 3
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 3 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 446 2
РЖД - Российские железные дороги 1889 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
РесурсТранс 16 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 449 2
Верный - торговая сеть 289 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 112 2
Volkswagen Group - VW 274 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1008 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 325 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 264 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 898 2
Глобэкс банк 47 2
Мосэнерго ПАО 127 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 425 2
НефтеТрансСервис - НТС 7 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 616 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 499 2
Экономикс-Банк 8 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3966 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11422 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3097 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4453 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4666 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2860 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 819 13
Федеральное казначейство России 1759 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5823 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2693 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1868 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 900 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1199 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5398 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2690 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1349 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 765 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2695 8
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 93 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1661 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1365 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 322 7
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1368 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3019 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2478 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4913 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3253 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3302 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 4
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 84 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2172 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 302 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 340 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1379 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 48
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 304 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 334 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 239 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 127 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
ASF - Apache Software Foundation 205 1
АФТ - Ассоциация Финтех 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6259 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
АЮР - Ассоциация юристов России 39 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6486 253
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26789 238
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64774 173
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18649 108
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7384 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49477 68
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4881 66
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2054 66
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6696 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20833 42
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7380 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15501 34
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3281 32
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 164 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23860 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10794 30
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30254 29
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9116 23
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HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 848 20
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12394 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12759 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14307 18
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 259 218
Microsoft Windows 15574 44
Microsoft Skype 2058 29
Linux OS 9836 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1302 20
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5083 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2003 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4333 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 870 13
Новые облачные технологии - МойОфис 756 11
FreePik 910 10
Apple macOS 2034 10
Microsoft Exchange 1702 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1212 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3182 9
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1651 8
Microsoft Outlook 1381 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 655 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 283 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1502 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 246 6
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 43 6
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 6
NVision Барьер 636 6
Microsoft Office 3709 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1436 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 41 5
Rakuten Viber 619 5
Apple iOS 7677 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1769 5
WhatsApp Messenger 1061 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 711 5
Microsoft Office 365 932 4
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 28 4
SearchInform - SoftInform Search Server - SoftInform Search Technology 4 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 595 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1021 4
Парфентьев Алексей 122 121
Матвеев Лев 63 61
Ожегов Сергей 31 30
Дрозд Алексей 16 16
Шадаев Максут 976 14
Гавриленко Елена 12 12
Путин Владимир 3138 11
Чернышенко Дмитрий 561 10
Шпак Василий 214 10
Паршин Максим 315 9
Терещенко Денис 88 9
Галатин Андрей 9 9
Ципорин Павел 102 9
Мартынова Елена 86 8
Пугач Павел 8 8
Сорокин Даниил 33 8
Власов Сергей 98 8
Петрушин Андрей 110 8
Федулов Владислав 78 8
Малков Павел 51 8
Хайруллин Айрат 104 8
Херсонцев Алексей 93 8
Кожевников Сергей 21 8
Лысенко Эдуард 306 8
Албычев Александр 150 8
Чернышев Андрей 68 7
Майнина Кристина 18 7
Бондаренко Игорь 12 7
Михайлик Алексей 12 7
Минаева Ольга 7 7
Веселов Андрей 21 7
Горожанин Михаил 10 7
Разумовский Дмитрий 121 7
Богданов Кирилл 112 6
Меджитов Тимур 85 6
Слышкин Василий 129 6
Куртяник Надежда 236 6
Мершков Иван 6 6
Скиба Владимир 42 6
Даценко Юрий 8 6
Россия - РФ - Российская федерация 142439 259
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42820 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14072 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51904 26
Европа 21706 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7342 16
Америка Латинская 1800 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17203 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14146 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2847 11
Украина 7580 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3901 11
Индия - Bharat 5403 10
Африка - Африканский регион 3460 10
Ближний Восток 2926 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 802 9
Азия - Азиатский регион 5498 9
Казахстан - Республика 5494 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2902 9
Германия - Федеративная Республика 12641 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13291 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 999 8
Россия - ЦФО - Калужская область 967 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1173 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1105 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 689 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16864 7
Россия - УФО - Челябинская область 1184 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 560 6
Индонезия - Республика 948 6
Южная Корея - Республика 6615 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1417 6
Россия - СФО - Новосибирск 4247 6
Узбекистан - Республика 1704 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2917 5
Турция - Турецкая республика 2328 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1351 5
Америка - Американский регион 2128 5
Аргентина - Аргентинская Республика 583 5
Франция - Французская Республика 7822 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50439 118
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14000 93
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5929 88
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47568 79
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8051 59
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 823 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13240 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10823 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4759 32
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2228 29
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2354 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23804 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28633 27
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2271 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18198 25
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3376 24
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 603 23
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8499 19
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1106 18
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2198 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3877 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3068 15
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 498 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3043 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5613 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7952 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2699 15
Финансовые показатели - Financial indicators 2447 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5768 13
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2891 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10888 12
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9652 11
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Коммерсантъ - Издательский дом 1805 14
Ведомости 960 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11215 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 933 2
WikiLeaks 119 1
TAdviser - Центр выбора технологий 386 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Korea Herald 44 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8054 21
Gartner - Гартнер 3547 5
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Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 2
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GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 2
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StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 819 2
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МЭИ - Московский энергетический институт 138 2
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 28 1
РАН - Российская академия наук 1853 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 1 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 9 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации 1 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
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ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 16 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 1
Томгипротранс - Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства 1 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 581 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 363 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 243 1
University of Oxford - Оксфордский университет 202 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1488 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1004 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 204 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 898 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1985 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
SearchInform Road Show 7 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1100 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2390 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 708 1
CNews AWARDS - награда 503 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1211 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 309 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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