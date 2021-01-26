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WikiLeaks


26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
25.06.2020 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет 1
17.06.2020 В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 3
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 2
10.07.2019 Программа-шпион читает переписку в секретных чатах Telegram и WhatsApp. Под ударом все iPhone и Android 1
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России 1
11.04.2019 Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции 1
26.03.2019 В рассекреченной платформе АНБ для поиска уязвимостей нашли собственную «дыру» 1
24.04.2018 Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР 1
05.02.2018 Аналитики InfoWatch рассказали о громких утечках госданных 2017 года 1
10.11.2017 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» 1
20.09.2017 Рассекречены документы поставщика «Мегафона» о системах для слежки и «манипуляции сознанием» россиян 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 1
23.08.2017 Новый Apple iPhone: за месяц до выхода 1
28.07.2017 ЦРУ разработало вирусы для взлома Mac и Linux 3
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 1
26.06.2017 Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след» 1
17.05.2017 Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!» 3
16.05.2017 WannaCry поразил МВД, потому что полицейские нелегально подключались к интернету 1
11.04.2017 Symantec: Хакерские атаки по всему миру организовало ЦРУ 3
10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров» 1
24.03.2017 ЦРУ научилось прослушивать iPhone и Mac 10 лет назад 5
21.03.2017 В 300 продуктах Cisco подтвердились критические уязвимости, о которых написал WikiLeaks 5
03.02.2017 Трамп смягчил санкции, чтобы ФСБ обновила софт Microsoft 1
30.12.2016 США ввели санкции против российских ИТ-компаний и хакеров 1
10.08.2016 России пообещали будущее без интернета 1
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1
24.11.2015 Заоблачные технологии: Будущее, которое уже наступило 1
17.04.2015 Изгнанный из Apple топ-менеджер нашел работу в порномессенджере Snapchat 1
23.12.2014 Американская разведка недовольна биометрической идентификацией в Европе 1
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 1
02.12.2014 Хит-парад утечек 2013 1
06.11.2014 Евросоюз приравняет шпионское ПО к ядерному оружию 1
27.06.2014 После ссоры «узбекской принцессы» с отцом МТС разрешили вернуться в Узбекистан 1
03.12.2013 Эстония поделилась видением будущего цифровых паспортов 1
14.11.2013 Как будут душить пиратство. Опубликована глава секретного межгосударственного договора 4

Публикаций - 106, упоминаний - 198

WikiLeaks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7707 11
Microsoft Corporation 11095 9
Samsung Electronics 5677 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Google LLC 7154 5
Cisco Systems 2040 5
SEC Consult Services 930 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Telegram Group 702 3
InfoWatch - Инфовотч 611 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
АФК Система ПАО 995 2
Gamma Group 4 2
Zecurion - SecurIT 157 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Монитор безопасности 69 1
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 1
DDoSecrets - Distributed Denial of Secrets - Хакерская группировка 1 1
Netsential 1 1
Gamma International GmbH 1 1
Finfisher Labs GmbH 1 1
Elaman GmbH 1 1
SolarWinds 30 1
AOL Inc 312 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Verizon 370 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Red Hat 666 1
Twitter 2204 1
Facebook 3766 1
Xiaomi 904 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Гарда Технологии 38 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Muddy Waters 7 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 5
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
Президент США 105 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
МВД РФ Управление К 38 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Apple iOS 5742 9
Microsoft Windows 10 6645 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 7
Google Android 10751 6
WhatsApp Messenger 654 4
Apple macOS X 901 3
Java - Язык программирования 1177 3
Apple iPhone 3 383 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 2
Apple iPhone 8 157 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Apple iPad 3263 2
Linux OS 4260 2
Apple Mac 1458 2
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Cisco IE - Cisco Industrial Ethernet - серия коммутаторов 1 1
Linux - Debian GNU 272 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
SeaPea - руткит для macOS 3 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 6 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Threema - Мессенджер 12 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 1
Ghidra - Инструмент АНБ для анализа кода ПО 1 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Symbian OS 776 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Microsoft Skype 1469 1
Apple iCloud 200 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Путин Владимир 1826 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 3
Рейман Леонид 411 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Солдатов Алексей 77 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Floyd George - Флойд Джордж 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Giuliano Mark - Джулиано Марк 1 1
Глухов Никита 1 1
Сигаев Федор 9 1
Wyden Ron - Уайден Рон 9 1
Gamble Kane - Гэмбл Кейн 1 1
Podesta John - Подеста Джон 3 1
Ситников Владимир 2 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Ивашкович Мария 1 1
Белан Алексей 2 1
Гостев Александр 54 1
Горовой Александр 2 1
Волошин Александр 7 1
Ипатов Вадим 80 1
Гинятуллин Роман 61 1
Галушкин Олег 168 1
Водясов Алексей 97 1
Мельникова Анастасия 166 1
Волож Аркадий 181 1
Никифоров Николай 1126 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Бартунов Олег 32 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 7 1
Сурков Владислав 59 1
Коротков Александр 8 1
Алексеев Александр 8 1
Фирш Алексей 5 1
Клюкин Алексей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 59
Россия - Российская федерация - РФ 57420 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Германия - Федеративная Республика 3643 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Европа 3759 6
Франция - Французская Республика 2126 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Украина 3372 3
Индия - Республика 2173 3
Ирак - Республика 81 2
Япония 2788 2
Казахстан - Республика 2632 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
США - Вашингтон 334 2
США - Гуантанамо 3 1
Узбекистан - Республика 823 1
Германия - Мюнхен 168 1
Бахрейн - Королевство 58 1
США - Миннеаполис 14 1
Эквадор - Республика 42 1
Персидский залив 45 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Великобритания - Лондон 820 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Ближний Восток 1473 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТК ЕС - Таможенный Кодекс Европейского Сообщества - Шенгенский кодекс - Таможенный кодекс Шенгенской зоны 1 1
NYT - The New York Times 509 4
Wikipedia - Википедия 277 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
The Washington Post 109 1
Медуза - Meduza 18 1
Daily Mail 28 1
BuzzFeed 13 1
CNews Analytics 1990 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Google Summer of Code 2 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763438, в очереди разбора - 667125.
Создано именных указателей - 46354.
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