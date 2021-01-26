Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WikiLeaks
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 198
WikiLeaks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|Демократическая политическая партия США 36 1
|NYT - The New York Times 509 4
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|The Washington Post 109 1
|Медуза - Meduza 18 1
|Daily Mail 28 1
|BuzzFeed 13 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763438, в очереди разбора - 667125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763438, в очереди разбора - 667125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru